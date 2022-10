Theater St.Gallen führt auch dieses Jahr U30-Special durch: Am Mittwoch können alle unter 30 für 20 Franken in die Oper

Auch in der aktuellen Saison bietet das Theater St.Gallen monatlich ein U30-Special an. Die nächste Aktion aus der Reihe findet diese Woche statt. Am Mittwoch, 5. Oktober, können Personen unter 30 Jahren für 20 Franken die Oper «Der anonyme Liebhaber» im Theaterprovisorium besuchen. Der Eintrittspreis ist unabhängig von der Platzkategorie, ausserdem gibt’s einen Gratisdrink. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr.

Joshua Stewart spielt die Rolle des anonymen Liebhabers. Bild: Edyta Dufaj

«Der anonyme Liebhaber» stammt aus der Feder von Joseph Bologne «Chevalier de Saint-Georges». Bologne machte als Sohn eines französischen Plantagenbesitzer und einer Sklavin aus dem Senegal Karriere im Frankreich des 18. Jahrhunderts – trotz aller Rassenschranken. Die St.Galler Inszenierung verknüpft die romantische Handlung der Oper mit der Geschichte des Komponisten und stellt Bezüge zur Gegenwart her.

Die Aktionstickets können telefonisch unter 071 242 06 06 oder per Mail an kasse@theatesg.ch gebucht werden. Ausserdem können sie an der Billetkasse des Theaters in der Tonhalle erworben werden. Die Kasse ist unter der Woche von 10 bis 19 Uhr und am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr geöffnet. (pd/arc)