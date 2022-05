Grosser Schritt in Richtung Ligaerhalt: Vierter Sieg in Folge für SC Brühl

Mit einem klaren 4:1-Sieg gegen Sion II konnten die Brühler Fussballer am Samstag auch die vierte Partie in der Abstiegsrunde zu ihren Gunsten entscheiden. Um auch in der nächsten Saison in der Promotion League zu spielen, fehlt den Kronen in den restlichen zwei Spielen der Abstiegsrunde noch ein Sieg zum Ligaerhalt. Dabei wird's erneut gegen YF Juventus und die Black Stars gehen. Sion II steht nach dieser Niederlage als erster Absteiger in der Promotions League fest.

Berechtigter Jubel im Paul-Grüninger-Stadion: Der SC Brühl hat im Abstiegskampf auch das vierte von vier Spielen klar gewonnen. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB (21.5.2022)

Die Startphase des Heimspiels vom Samstag war ausgeglichen. Brühl wirkte vor dem gegnerischen Tor gefährlicher, die Walliser konnten aber in der ersten Halbzeit spielerisch durchaus mithalten. Die 13. Minute brachte den Brühlern für einmal Glück: Lars Traber erzielte nach einem Freistoss aus kürzester Distanz das 1:0. Kurz darauf verpasste Dario Stadler bei einem Kopfball aus fünf Metern die 2:0-Führung.

Nach einer halben Stunde kassierten die Kronen im vierten Spiel dieser Abstiegsrunde ihr allererstes Gegentor - und das erzielten sie auf unglückliche Art und Weise erst noch selbst. In der zweiten Halbzeit dominierten die Brühler immer klarer. Ein Doppelschlag nach einer Stunde brachte die Vorentscheidung. Zuerst verwandelte Ajet Sejdija mit einer feinen Direktabnahme zum 2:1. und nur Minuten später erzielte Claudio Holenstein im Anschluss an einen Eckball mit dem Kopf das 3:1.

Der SC Brühl dominierte am Samstag im Paul-Grüninger-Stadion die Partie gegen Sion II über weite Strecken klar. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB (21.5.2022)

Darauf hatte Sion keine Antwort mehr. Brühl kontrollierte die Partie mit stoischer Ruhe nach Belieben, wie es im Matchbericht von Henri Seitter heisst. Gerade in dieser Beziehung hätten die Brühler in letzter Zeit grosse Fortschritte gemacht. Das 4:1 in der Nachspielzeit war ein Gemeinschaftswerk zweier eingewechselter Akteure. Rafhinha spielte sich am linken Flügel frei und passte scharf zur Mitte, wo Eigengewächs Elia Rosalen sein erstes Saisontor erzielte. (pd/vre)