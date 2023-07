Neue Bibliothek: Heimatschutz fordert Baumboulevard am Oberen Graben

Der Heimatschutz St.Gallen/Appenzell Innerrhoden fordert im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens zur geplanten neuen Bibliothek in St.Gallen, dass seine früheren Vorschläge für einen Baumboulevard am Oberen Graben berücksichtigt werden.

Geht es nach dem Heimatschutz soll direkt vor der Westfassade des Union-Gebäudes eine verkehrsfreie Fläche entstehen. Auf der Visualisierung sind im besagten Bereich (rechts in der Ecke) fahrende Autos zu sehen. Visualisierung: PD

Das geplante neue Bibliotheksgebäude am Marktplatz findet der Heimatschutz aus städtebaulicher Sicht richtig platziert. Das schreibt er in einer Medienmitteilung. Die Fassade weise allerdings auch nach der Überarbeitung immer noch einen hohen Glasanteil auf. Dies hätte Beschattungsmassnahmen, die oft abweisend wirken, zur Folge.

Darüber hinaus bemängelt der Heimatschutz, dass sich die Fassade formal kaum den bestehenden Gebäuden in unmittelbarer Nähe anpasse. Auch macht er darauf aufmerksam, dass die heutige Arkade auf der Nordseite weitgehend verschwinden würde und nur noch eine teilweise Auskragung des Neubaus geplant sei. Für die Umgebung auf dem Blumenmarkt wünscht sich der Verband eine ungebundene Pflästerung und mehr Bäume.

Auf der Westseite des Union-Gebäudes, am Oberen Graben, fordert der Heimatschutz in seiner Mitteilung eine neue Verkehrsführung. Dies weil die Parkplätze in der Strassenmitte sowieso aufgehoben werden, sobald die Parkgarage UG25 eröffnet wird. Richtung Broderbrunnen braucht es gemäss Heimatschutz künftig nur noch eine der heutigen drei Fahrspuren. Die anderen beiden könnten für den Verkehr in die entgegengesetzte Richtung – also Blumenbergplatz und Marktplatz – verwendet werden. Der Verband verweist dabei auch auf die Pläne der Stadt, die dafür ohnehin nur noch zwei Spuren vorsieht. Durch diese Regelung könnte der gesamte Verkehr in beide Richtungen westlich der grünen Insel rollen.

Zwischen dem bestehenden grünen Mittelstreifen und der Westfassade des Union-Gebäudes hätte es so Platz für einen grosszügigen, verkehrsfreien Boulevard, welcher der Bedeutung der neuen Bibliothek gerecht wird, so der Verband. Seine rechteckige Form und die Länge entsprächen dem Union-Gebäude, was gemäss Heimatschutz zu einem harmonischen Gesamtbild in aktueller Ästhetik führen würde. Der Verband verweist darauf, dass er diesen Vorschlag bereits im Konzept zum «Baumboulevard Oberer Graben» gemacht habe und dass im Bericht «Grünes Gallustal» die entsprechenden verkehrstechnischen Lösungen vorgestellt werden.

Diese Gestaltung würden sowohl dem Grabenstatut als auch dem ISOS (Inventar der schützenswerten Ortsbilder) gerecht werden, in dem der gesamte Perimeter rund ums Schibenertor inventarisiert ist. Der Heimatschutz setzt sich seit Jahren für das noch immer geltenden Grabenstatut ein. Dieses verlangt den Schutz des Grünbestands und die Wiederbepflanzung der einstigen Grabengärten. (pd/arc)