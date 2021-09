ST.GALLER STADT-TICKER Schnetzeln und kochen gegen Foodwaste +++ Zusammenleben in Stadtquartieren +++ Veloverkehr der Zukunft +++ Demo für den Frieden +++ Drei St.Galler OL-Siege Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Dienstag, 14. September - 9:13 Uhr

Aktion gegen Foodwaste beim Vadian-Denkmal: Gemüse schnetzeln und kochen gegen die Verschwendung von Lebensmitteln

Eine Aktion gegen die Verschwendung von Lebensmitteln findet am kommenden Samstag im St.Galler Stadtzentrum statt. Foodwaste.ch kocht und verteilt beim Vadian-Denkmal gemeinsam mit lokalen Aktivistinnen und Aktivisten ein Mittagessen für rund 400 Passantinnen und Passanten aus überschüssigen, aber einwandfreien Lebensmitteln. Damit soll ein Zeichen gegen Foodwaste gesetzt und das Problem ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Der Anlass mit Infostand dauert von 10 bis 15 Uhr; Essen geschöpft wird gegen eine freie Spende zwischen 11 und 14 Uhr.

Rund 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jährlich in der Schweiz im Abfall. Auf das Problem macht am Samstag in St.Gallen eine breite Allianz lokaler Organisationen mit einer Kochaktion aufmerksam.

Die Aktion startet bereits am Vorabend - am Freitag, ab 17 Uhr - mit einer Schnippeldisco im Waaghaus. Freiwillige rüsten, waschen und schnetzeln bei guter Musik zusammen mit der grünen Nationalrätin Franziska Ryser Gemüse und diskutieren über die Verschwendung von Lebensmitteln. Ab 19.30 Uhr ist gemäss Mitteilung Tiltanic, die St.Galler Improtheatergruppe, mit einer humorvollen Intervention zum Thema zu sehen. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der öffentlichen Schnippeldisco gilt die Zertifikatspflicht. (pd/vre)

Dienstag, 14. September - 8:38 Uhr

Freiluftparlament auf dem Marktplatz: Diskussion über das Zusammenleben und die Integration in der Stadt St.Gallen

Welche Fragen Bewohnerinnen und Bewohner in kulturell heterogenen Quartieren zum Zusammenleben stellen und wie sie sich einbringen möchten, hat das Freiluftparlament Mobile diesen Sommer in St.Galler Stadtquartieren erforscht. Dabei entstand eine Sammlung von Fragen, Anliegen und Projektideen. Diese werden am Mittwoch, dem Tag der Demokratie, ab 15 Uhr auf dem Marktplatz als Wandzeitung präsentiert. Sie bilden dann ab 17 Uhr auch die Grundlage für eine Diskussionsrunde.

Eine Diskussionsrunde des Freiluftparlaments Mobile in diesem Sommer im Leonhardspärklein. Am Mittwoch ist es auf dem Marktplatz präsent.

(15.6.2021)

Eingeladen sind dazu gemäss Mitteilung alle, die über den Status Quo hinausdenken und eine neue Vision demokratischer Teilhabe entwerfen wollen: Menschen, die von Alltagserfahrungen berichten im Zusammenhang mit Integration und Ausschluss, Akteurinnen und Akteure aus Quartieren und Politik, Behördenmitglieder oder auch Passantinnen und Passanten. Zusätzlich stellt die Stadt die neu geschaffenen Mitwirkungsmöglichkeiten der Bevölkerung vor. (pd/dh/vre)



Montag, 13. September - 18:06 Uhr

Velofahren in St.Gallen: Studentinnen und Studenten erarbeiten Empfehlungen für den Veloverkehr der Zukunft

In Zusammenhang mit Klimawandel, Urbanisierung und dem Trend zur Innenverdichtung stellen sich zunehmend Fragen nach dem Umgang mit dem Verkehr in der Stadt. Wie viel Platz soll er beanspruchen? Und wie bringt man generelle Mobilität sowie Berufs- und Freizeitverkehr unter einen Hut? Diese Woche schwärmen Studierende der Ostschweizer Fachhochschule in der Stadt St.Gallen aus, um unterschiedliche Aspekte der Velomobilität zu untersuchen. Am Freitag präsentieren sie die Resultate an einer öffentlichen Veranstaltung.

Wie kann das Velo mithelfen, Verkehrsprobleme der Zukunft zu lösen? Studierende der Fachhochschule analysieren diese Woche das Potenzial des Veloverkehrs für die Stadt St.Gallen.

(Zürich, 28.11.2016)

Die Studierenden der Fachrichtungen Architektur, Betriebsökonomie und soziale Arbeit untersuchen gemäss Mitteilung das Phänomen des Velofahrens und der Veloinfrastruktur. Basierend auf diesen mit diversen Methoden durchgeführten Untersuchungen werden Analysen und Empfehlungen für die Praxis erarbeitet. Diesen Freitag, 13.15 bis 15 Uhr, werden die Resultate dieser Bemühungen im Seminarraum FZ0343 im Fachhochschulzentrum an der Rosenbergstrasse 59 präsentiert. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail obligatorisch.

Montag, 13. September - 17:45 Uhr

Kundgebung zum Weltfriedenstag auch in St.Gallen: Für den Weltfrieden und gegen einen US-Kampfjet für die Schweiz

Am kommenden Samstag findet auch in St.Gallen eine Kundgebung zum UNO-Weltfriedenstag statt. Besammlung dafür ist gemäss Mitteilung um 14.15 Uhr im Leonhardspärklein. Von hier aus zieht ein Demonstrationszug begleitet durch Friedens- und Protestliedern zum Grüninger-Platz. Dort findet ab 15 Uhr die Kundgebung statt.

Die Kundgebung zum UNO-Weltfriedenstag hat in der Stadt St.Gallen bereits Tradition. Kommendes Wochenende ist es wieder soweit.

(19.9.2015)

Geplant sind ein Hauptreferat über eine Friedensvision für die Schweiz mit Lea Suter, der Präsidentin des Forums für Friedenskultur sowie zwei Kurzvorträge. Ebenfalls auf dem Programm steht indisch-europäische Musik von «Padma Music» (Bettina Portmann, Bhagyashree Jadhav und Augustin Saleem).

An der diesjährigen Kundgebung zum UNO-Weltfriedenstag stehen sieben Forderungen an Bundesrat und Parlament im Vordergrund. Dazu zählen der Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag, der Verzicht auf Kampfjets der US-Rüstungsindustrie und eine raschere Reduktion der Treibhausgase. Zudem soll die Schweiz «endlich 0,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts zur Bekämpfung der weltweiten Armut aufbringen» und einen Beitrag zur Lösung der Flüchtlingskrise im Mittelmeer leisten. (pd/vre)

Montag, 13. September - 17:29 Uhr

Drei St.Galler Siege an Schweizer OL-Meisterschaften - und eine 90-Jährige mit guten Plätzen bei den Ü75

Die St. Galler Judith Tobler und Patrick Kunz holten im Entlebuch gleich drei Siege an den Schweizer OL-Meisterschaften über die Mittel- und Langdistanz. Überragend war dabei insbesondere die Leistung von Tobler. In der Kategorie der 60-Jährigen gewann sie in beiden Disziplinen mit für OL-Verhältnisse jeweils grossem Vorsprung. Ebenfalls einen Doppelsieg hatte Kunz bei den 55-Jährigen vor Augen. Nach dem Sieg in der Mitteldistanz war er auch in der Langdistanz auf Siegeskurs, ehe er bei Posten zwölf fast drei Minuten auf den späteren Sieger verlor und mit Rang zwei Vorlieb nehmen musste.

Die gute St. Galler Leistung rundete Vre Harzenmoser ab, die Mutter, respektive Schwiegermutter der beiden. Die mit 90 Jahren mit Abstand älteste Läuferin im Teilnehmerfeld realisierte in der Kategorie der über 75-Jährigen mit den Rängen neun und zwölf beachtliche Resultate. In der Jugendkategorie gelang Leonie Benz aus Untereggen ein Exploit. Nach dem sechsten Rang über die Mitteldistanz holte sie über die Langdistanz die Silbermedaille. (ew/vre)

Montag, 13. September - 15:20 Uhr

Degersheim ganz in Rotweiss: Am Sonntag wurde das Mega-Picknicktuch der Riklin-Zwillinge in Degersheim ausgelegt

Tuchlegerinnen und Tuchleger am Sonntag in Degersheim am Werk.

Bei typischem Spätsommerwetter hat die Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee am Sonntag zum sechsten Bignik eingeladen: Das Mega-Picknicktuch nach Idee und Konzept von Frank und Patrik Riklin wurde gemeinsam mit zahlreichen Helferinnen und Helfern im Dorfkern von Degersheim ausgelegt. Alle bisher existierenden 2'718 Tuchmodule konnten dabei platziert werden und verwandelten Teile des Dorfes in ein rot-weisses Tüchermeer. (pd/vre)

Montag, 13. September - 14:28 Uhr

Den Sandskulpturen geht es an den Kragen: Künstlerischer Leiter zieht positive Bilanz zum diesjährigen Sandskulpturen-Festival in Rorschach

Auch einigen starken Gewitterregen haben die Sandskulpturen in Rorschach in den vergangenen Wochen getrotzt. Jetzt rücken ihnen die Bagger zu Leibe.

(13.9.2021)

Gnadenlos gräbt sich die Baggerschaufel in den Sand. Was als Kunstwerk einen Monat lang Wind und Wetter getrotzt hatte, wird innert kürzester Zeit zermalmt. Mit dem Abbruch der Skulpturen geht in Rorschach am Montag die 22. Auflage des Sandskulpturen-Festivals definitiv zu Ende. Wenn sich die Baggerschaufel in den gepressten Sand gräbt, macht sich beim Betrachter eine Mischung zwischen Bedauern und Faszination breit. Es ist jener Augenblick, bei dem die Vergänglichkeit der Kunst selber zum Kunstwerk wird.

Brutal und faszinierend in einem: Innert kürzester Zeit sind die Sandskulpturen zerstört und das Material, aus dem sie sind, wird vom Bagger abgeräumt. Bild: Rudolf Hirtl

(13.9.2021)

Urs Koller, künstlerischer Leiter des Festivals, beobachtet die Arbeiten, die von zwei Bauunternehmen ausgeführt werden, und zieht zufrieden Bilanz. «Wir hatten zwar an den ersten beiden Wochenenden aufgrund des nasskalten Wetters weniger Besucherinnen und Besucher als gewohnt, doch die Leute haben das Festival dankbar angenommen.» Viele hätten ihn auf dem Festivalplatz angesprochen und sich für die Durchführung des Anlasses bedankt.

Urs Koller, der künstlerische Leiter des Sandskulpturen-Festivals in Rorschach zieht eine positive Bilanz.

(13.9.2021)

Es sei bei den Eintritten aber auch zu spüren gewesen, dass wegen der Coronapandemie viele Leute Ansammlungen weiterhin meiden würden. «Die Disziplin bei den Besucherinnen und Besuchern war sehr gut, die Abstände wurden ohne unser Zutun vorbildlich eingehalten.» Sehr erfreulich sei auch, dass die Skulpturen die starken Gewitter praktisch unbeschadet überstanden hätten, sagt Urs Koller. Dies dank der Qualität und der guten Formbarkeit des Sandes, der erstmals vom Kies- und Betonwerk in Degersheim kam. (rtl)

Montag, 13. September - 14:05 Uhr

SP übt nach Corona-Ausbrüchen Kritik an städtischer Schulverwaltung: Krisenkommunikation und Teststrategie sind ungenügend

Die SP übt in einer Mitteilung vom Montag Kritik am Umgang der städtischen Schulverwaltung mit der Pandemie. Die Stadt sei für den reibungslosen Ablauf des Schulbetriebs verantwortlich. Sie müsse sich dieser Verantwortung stellen und könne bei Problemen nicht einfach auf den Kanton verweisen. Obwohl in den vergangenen Wochen die Schulen zu Corona-Hotspots geworden seien, fehle bei der Stadt offensichtlich die Bereitschaft, das Heft in die Hand zu nehmen, kritisiert die SP-Stadtpartei.

Bei der Stadt fehle eine klare Krisenkommunikation. Die Eltern würden zu oft unzureichend oder gar nicht mit Informationen versorgt. Zudem fehle die Bereitschaft, ausreichende Testkapazitäten zu organisieren, kritisiert die SP in ihrer Mitteilung vom Montag weiter. Aus ihrer Sicht ist es wichtig, dass in den Schulhäusern bei Corona-Ausbrüchen ein stadtweit einheitliches Vorgehen zur Anwendung kommt. Das sei derzeit aber «Mangelware».

In den vergangenen Wochen hat die Zahl der Coronafälle auch in den St.Galler Schulhäusern stark zugenommen. Teils mussten ganze Klassen in Quarantäne gesteckt werden.

Die SP anerkennt, dass der Umgang mit dem Coronavirus an den Schulen eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Daher brauchten die Schulquartiere und Schulhäuser dabei Unterstützung seitens der Schulverwaltung. Diese schiebe die Verantwortung aber immer wieder an den Kanton ab. Kommt es an einer städtischen Schule zu einem Corona-Ausbruch, ist aus Sicht der SP aber rasches Testen zentral, um einen längerfristigen Unterbruch der Schule zu verhindern. Ebenso seien Eltern auf rasche und klare Informationen angewiesen.

Die Erfahrungen der letzten Wochen hätten gezeigt, dass kein stadtweit einheitliches Vorgehen im Umgang mit dem Virus an den Schulen existiere, kritisiert die SP. Familien tappten viel zu oft im Dunkeln, wenn es in einer Klasse zu einem Corona-Ausbruch komme. Ebenfalls sei von tagelangen Verzögerungen beim Testen zu hören, so dass Eltern das Testen teils selber organisiert hätten. Die Folge sei: «Die Infektionen werden über den Klassenverband oder Geschwister weitergetragen.» (pd/vre)

Montag, 13. September - 10:45 Uhr

Brauerei lädt Bierliebhaber zum traditionellen Hopfenzupfen ein: Bauern und Brauer sind mit der Qualität des diesjährigen Hopfens zufrieden

Grundlage für jedes gute Bier ist der Hopfen. Seine Ernte hat bereits begonnen. Aus diesem Anlass hat die Brauerei Schützengarten 70 Bierliebhaberinnen und Bierliebhaber zu einem sehr speziellen Traditionsanlass eingeladen: Sie durften gemäss Mitteilung am Samstag den Hopfen nach alter Väter (und Mütter) Sitte von Hand zupfen. Dabei werden die Hopfenblüten von der Pflanze getrennt. Mittlerweile geschieht das in der Regel maschinell, früher war das alles Handarbeit.

Beim traditionellen Hopfenzupfen werden die Blüten des Hopfens von der Pflanze getrennt.

Richard Reinart ist beim Hopfenzupfen von Schützengarten einer der wichtigsten Leute. Der technische Direktor der Brauerei erzählt allerlei Wissenswertes über «das grüne Gold» und dessen Weiterverarbeitung: «Der Hopfen ist die Seele des Bieres und wird schon seit hunderten von Jahren verwendet», erzählte Reinart am Samstag den Hopfenzupferinnen und Hopfenzupfern. Die rund sieben Meter hohen Ranken, die in St.Gallen gezupft wurden, waren am gleichen Morgen in Unterstammheim ZH geerntet worden. Danach darf keine Zeit verloren gehen: Der Hopfen muss in den ersten Stunden nach der Ernte weiter verarbeitet werden.

«Die Ernte in diesem Jahr ist überdurchschnittlich gut. Die Ranken haben viele Dolden und sind gesund. Das freut die Hopfenbauern und Bierbrauer gleichermassen», wird in der Mitteilung Bauer Markus Reutimann zitiert. Der grüne Hopfen ist eine der wichtigsten Zutaten des Biers und gibt dem Getränk seinen Geschmack. Die Hopfenzupferinnen und Hupfenzupfer setzten die frisch gezupften Blüten anschliessend dem Sud zu und konnten mitverfolgen, wie das Bier im Sudkessel eingebraut wurde. Im November ist das Hopfenzupfer-Bier zur Verkostung bereit. (pd/vre)

Montag, 13. September - 10:08 Uhr

Natur findet Stadt: Ist der Friedhof künftig auch eine Naturoase oder ein Freizeitpark?

Am Tag des Friedhofs lädt der Friedhof Feldli zu einem Vortrag ein, der die Vielfalt und die Zukunft der St.Galler Friedhöfe zeigt.

Friedhöfe haben eine lange Geschichte und viele verschiedene Facetten. In der Stadt St.Gallen gibt es mehrere, teilweise grosse Friedhöfe. Sie sind Orte der letzten Ruhe und des Abschiednehmens, aber auch grüne Oasen innerhalb der Stadt. Wie die Stadt St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt, finden am Samstag, 18. September, dem Tag des Friedhofs, in der Schweiz und in Deutschland verschiedene Veranstaltungen rund um dieses Thema statt. In St.Gallen lädt der Friedhof Feldli zu einem Vortrag mit dem Titel «Ist der Friedhof zukünftig auch eine Naturoase und ein Freizeitpark»? ein. Dabei werde die historische Entwicklung der Friedhöfe in St.Gallen aufgezeigt, die aktuelle Nutzung vorgestellt und ein Blick in die Zukunft gewagt. (sk/evw)

Montag, 13. September - 9:31 Uhr

Baustart im Freibad Rotmonten verzögert sich

In seiner Sitzung vom 23. März hat das St.Galler Stadtparlament den Kredit zur Sanierung des Hauptgebäudes im Freibad Rotmonten in Höhe von 1,6 Millionen Franken beschlossen. Ende April reichte das Hochbauamt das Baugesuch ein. Wie die Stadt am Montag in einer Medienmitteilung schreibt, gingen im Baubewilligungsverfahren zwei Einsprachen ein. Nach Gesprächen mit den Einsprechern wurde eine Einsprache zurückgezogen.

Die zweite Einsprache wurde von der Baubewilligungskommission am 20. August abgewiesen und das Sanierungsprojekt bewilligt. Die Baubewilligung liegt den am Verfahren Beteiligten seit dem 3. September schriftlich vor. Verstreicht die 14-tägige Rekursfrist nach Zustellung der Bewilligung ungenutzt, wird die Baubewilligung rechtskräftig.

So soll das Hauptgebäude im Freibad Rotmonten nach der Sanierung aussehen. Der Baustart kann aber nicht wie geplant am 13. September erfolgen.

Der Baustart, der für den 13. September vorgesehen war, kann aufgrund dieser Umstände nicht eingehalten werden, wie es weiter im Communiqué heisst. Die verbleibende Zeit in der Winterpause 2021/22 reiche für die vorgesehenen Arbeiten nicht aus. Die Realisierung des Projekts im Freibad Rotmonten wird damit nicht vor der Winterpause 2022/23 erfolgen können. Sollte die abgewiesene Einsprache weitergezogen werden, könnte es zu einer weiteren Verzögerung kommen. Nicht aufschiebbare Unterhaltsmassnahmen werden im Sommer 2022 umgesetzt. (sk/evw)

Montag, 13. September - 8:49 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 529 neue Ansteckungen fürs Wochenende gemeldet

Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt fürs Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) 529 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 51'078 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Auch am Wochenende wurde kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 steht damit unverändert bei 729.

In Zusammenhang mit Covid-19 waren am Sonntagabend im Kanton St.Gallen 48 Patientinnen und Patienten hospitalisiert. 20 davon lagen auf einer Intensivstation; 18 mussten künstlich beatmet werden. Die Zahl der Hospitalisierten ist damit gegenüber den beiden Vorwochen leicht zurückgegangen. Die Belastung für die Spitäler und insbesondere für das Personal ihrer Intensivstationen durch die Coronapandemie bleibt aber hoch.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 12. September, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Entsprechend der weiterhin hohen Zahlen bei den Neuansteckungen mit dem Coronavirus sind auch die Inzidenzwerte für den Kanton St.Gallen hoch: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 311, die 14-Tage-Inzidenz bei 621. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Einen Sprung nach oben hat innert Wochenfrist auch die Zahl der Geimpften im Kanton gemacht. Am Sonntagabend waren insgesamt 290'242 St.Gallerinnen und St.Galler mindestens einmal geimpft; das entspricht einer Steigerung gegenüber dem 5. September von 10'463. Einmal geimpft sind gemäss den Zahlen aus dem Internetauftritt des Kantons aktuell 53'452, zweimal 236'790 Personen. (SK/vre)

Montag, 13. September - 8:26 Uhr

Diskussion über Zukunft des Theaters St.Gallen: Nach Werner Signer wieder ein starker Mann an der Spitze? Oder doch lieber flache Hierarchien?

Drei Jahrzehnte hat Werner Signer als «geschäftsführender Direktor» das Theater St.Gallen geleitet. Bald einmal geht der «starke Mann» des Theaters in Pension; die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger ist bereits im Gang. Wie soll diese Nachfolgeregelung aussehen? Die Erfreuliche Universität und die IG Kultur Ost laden zur Diskussion über diese Frage auf Dienstag, 19.45 Uhr, in Palace ein: Aufs Tapet sollen dabei die Grundsatzfragen kommen, welches Theater und welche Theaterstrukturen St.Gallen in Zukunft braucht.

Der St.Galler Theaterdirektor Werner Signer bei der Präsentation des Programms 2021/22 von Konzert und Theater St.Gallen.

(4.6.2021)

Der Verwaltungsrat der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen sucht auf Mitte 2023 eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Werner Signer. Gesucht wird eine Person, die nicht nur administrativ, sondern auch künstlerisch die «Gesamtverantwortung» tragen soll. Das weckte in Kulturszene und Politik teils Befürchtungen, die künstlerischen Leitungen von Schauspiel, Oper und Tanz hätten künftig weniger zu sagen. Dies, nachdem andernorts - etwa in Basel und Zürich - die Zeichen im Theaterbetrieb auf Kooperation und auf flache Hierarchien stehen.

Über künftige Leitungsmodell des Theaters St.Gallen diskutieren am Dienstag Urs Rüegsegger, Präsident des Verwaltungsrats von Konzert und Theater, die Basler Co-Schauspieldirektorin Anja Dirks, die Zürcher Dramaturgin und Theaterleiterin Ann-Marie Arioli sowie der St.Galler Publizist Rolf Bossart. Die Gesprächsleitung hat Christina Genova, Leiterin der Kulturredaktion des «St.Galler Tagblatt». Die Diskussion wird als Livestream auch im Youtube-Kanal des Palace übertragen.

Montag, 13. September - 7:58 Uhr

Nach dem digitalen Intermezzo von 2020 soll die Generalversammlung des FC St.Gallen in diesem Jahr wieder in den Olma-Hallen stattfinden.

Am 18. November in den Olma-Hallen: Generalversammlung des FC St.Gallen wieder als Präsenzveranstaltung

2020 musste die Generalversammlung des FC St.Gallen wegen der Coronasituation digital in Form einer «Espenrunde» durchgeführt werden. In diesem Jahr soll sie nun aber wieder als Präsenzveranstaltung über die Bühne gehen, wie der FCSG in seinem Internetauftritt ankündigt. Geplant ist die GV für Donnerstag, 18. November, auf dem St.Galler Messegelände. Türöffnung ist dann um 18 Uhr, beginnen wird die GV um 19 Uhr. (pd/vre)

Montag, 13. September - 7:45 Uhr

Rabenschwarzer Tag auch für die Handballerinnen: Erstes Team des LC Brühl verliert erstmals seit 2013 in Winterthur

Der LC Brühl Handball ist am Samstag ohne Punkte vom Auswärtsspiel in Winterthur zurückgereist. Die St.Gallerinnen verloren gegen Yellow Winterthur mit 28:30 (12:18). Brühl zog einen rabenschwarzen Tag ein und kassierte erstmals seit 2013 eine Niederlage gegen die Winterthurerinnen. Sie war aber zweifelsohne gerechtfertigt: Zu fahrlässig agierte der LCB im Angriff, zu schwach war die Verteidigungsarbeit. An Chancen, zum 22. Mal in Folge gegen Yellow zu gewinnen, hatte es am Sonntag nicht gemangelt.

Die Brühlerinnen gingen mit 1:0 in Führung, leisteten sich dann aber einige Fehlwürfe, so dass die Gastgeberinnen bis zur sechsten Minute 5:1 davonziehen konnten. Drei Tore in Folge zum 4:5 liessen die Hoffnung auf eine schnelle Wende aufkeimen. Aber es zeichnete sich früh ab, dass es nicht der Nachmittag und das Spiel des LCB werden sollte. Sowohl die Umstellung auf eine 6:0-Deckung, wie auch der Torhüterinnenwechsel von Sladana Dokovic zu Fabia Schlachter oder verschiedene personelle Wechsel verfehlten die gewünschte Wirkung.

Zum Pausenpfiff standen den zwölf Treffern 16 nicht erfolgreiche Angriffe und eine um fast 50 Prozent schlechtere Verwertungsquote als jene der Gegnerinnen (42 zu 81 Prozent) gegenüber. Brühl kam nach der Standpauke von Trainer Nicolaj Andersson spürbar motiviert aus der Kabine. Während es in der Offensive nun besser klappte, schaffte es die Deckung aber nicht, Simona Grozdanovska und Mina Vasic zu stoppen. Erst die Umstellung auf eine enge Deckung gegen Vasic Mitte der zweiten Halbzeit brachte Yellow aus dem Tritt.

Nach dem zwischenzeitlichen 16:24 verkürzte Brühl fünf Minuten vor dem Ende auf 26:28 und in der 56. Minute war der Ausgleich beim 27:28 erstmals seit dem 4:5 wieder in Reichweite. Allein, auch die Aufholjagd wollte den St.Gallerinnen an diesem Tag nicht komplett gelingen. In der Schlussminute liessen die Brühlerinnen nochmals zwei freie Würfe aus und mussten für einmal ihren Gegnerinnen den Siegesjubel überlassen.

Sonntag, 12. September - 15:02 Uhr

Fides-Schülerhandballturnier profitiert von guten Bedingungen

Am Wochenende fand das Fides-Schülerhandballturnier nach über zwei Jahren Pause wieder statt. «Unser Mut zur erschwerten Austragung wurde mit einem herrlichen Turnier belohnt», wird OK-Präsident Thomas Corradini in einer Mitteilung vom Sonntag zitiert. 93 Teams von der Grundstufe bis zur Oberstufe – rund 800 Kinder und Jugendliche – trafen sich auf der Sportanlage Halden im Osten der Stadt St.Gallen zum sportlichen Wettstreit.

Am Turnier nahmen 93 Teams teil.

Alle über 16 Jahre mussten am Fides-Turnier vom Wochenende ein Covid-Zertifikat vorweisen. Trotzdem fanden sich auf dem Areal zahlreiche Personen ein, um die Jugendlichen zu unterstützen. Das Schülerturnier sei der erste Anlass seiner Art nach den 3G-Regeln gewesen, sagt Corradini.

Erstmals wurde der gesamte Spielbetrieb digital abgewickelt. Die Turnierleitung konnte dadurch einerseits die zahlreichen Mutationen stets zeitnah nachführen, anderseits allen Beteiligten jederzeit den aktuellen Spielplan, die Resultate und Ranglisten über eine App zur Verfügung zu stellen. «Diese innovative Neuerung hat unsere Arbeit vereinfacht. Das Ganze hat sich bestens bewährt», bilanzierte der Chef der Turnierleitung, Daniel Kraner. (fb/mha)

Sonntag, 12. September - 11:57 Uhr

Zwei Männer in polizeilichen Gewahrsam genommen

In der Nacht auf Sonntag musste die Stadtpolizei zwei Mal aufgrund mehrerer Meldungen wegen Lärm und Streitigkeiten in ein Quartier am Rosenberg ausrücken. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, trafen die Polizisten in einem Gebüsch vor der betroffenen Liegenschaft auf einen 26-jährigen Mann, der sich kaum auf den Beinen halten konnte. Nur mit viel Mühe konnte er in seine Wohnung bracht werden, wo er einem 28-jährigen Kollegen übergeben wurde.

Als sich die Polizisten entfernt hatten, ging es nur fünf Minuten, bis erneut Meldungen bezüglich Lärm und Streitigkeiten aus dem Haus gemeldet wurden. Von den mittlerweile fünf Personen in der Wohnung des 26-Jährigen wurden drei nach kurzem Gespräch nach Hause geschickt. Wie die Polizei weiter schreibt, war die Wohnung in einem desolaten Zustand – eine eingeschlagene Scheibe, kaputtes Mobiliar und viel Müll. Die beiden Männer konnten nicht sich selber überlassen werden, da einer von ihnen mehrfach gegen die Wohnungstür geschlagen hat. Um weitere Lärmklagen zu vermeiden, mussten beide mit auf den Polizeiposten.

Die beiden stark betrunkenen Männer mussten mit auf den Polizeiposten, wo sie auch die Nacht verbrachten.

Während beim 26-Jährigen kein Atemalkoholtest möglich war, gab dieser beim 28-Jährigen einen Wert von 2,56 Promille an. Die beiden Männer wurden einem Amtsarzt vorgeführt, welcher die Hafterstehungsfähigkeit bestätigte. Anschliessend wurden der 26-jährige Eritreer und der 28-jährige Schweizer wegen Eigen- und Fremdgefährdung in polizeilichen Gewahrsam genommen. Zudem wurde eine Busse wegen mutwilliger Belästigung ausgestellt. (stapo/lex)

Sonntag, 12. September - 10:26 Uhr

Nach Unfall in Arnegg sucht die Polizei Zeugen: Motorrad stösst mit Linienbus zusammen

Der 21-jährige Motorradfahrer wurde beim Unfall leicht verletzt.

Ein 21-jähriger Mann ist am Samstag, 13 Uhr, in Arnegg mit seinem Motorrad auf der Weideggstrasse in Richtung Bischofszellerstrasse gefahren. Dort beabsichtigte er nach links abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein Linienbus auf der Bischofszellerstrasse in Richtung Waldkirch. Als dieser nach links in die Stationstrasse abbog, fuhr der Motorradfahrer ebenfalls los. Dadurch prallte er gegen die rechte hintere Seite des Linienbusses und kam zu Fall.

Der Töff prallte gegen den hinteren Teil des Regionalbusses.

Beim Unfall wurde der Töfffahrer gemäss Mitteilung der Kantonspolizei leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Um den Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei nun Zeugen. Insbesondere interessiert das Fahrverhalten des Motorradfahrers. Personen, welche Angaben zum Unfall machen können oder vom Töff im Bereich Aregger-/Weideggstrasse überholt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren unter 058'229'81'00 zu melden. (kapo/lex)

Samstag, 11. September - 23:23 Uhr

Enttäuschende Leistung: SC Brühl verliert gegen die Black Stars aus Basel überraschend klar mit 1:3

Nach dem feinen Auswärtssieg in Cham vom vergangenen Wochenende erlitten die Brühler diesen Samstag einen unerwarteten Rückschlag im Heimspiel gegen den Angstgegner Black Stars aus Basel. Nach einer starken ersten Halbzeit brachen die Kronen in der zweiten Spielhälfte ein. Bezeichnend war die Tatsache, dass sie erst in der Nachspielzeit zur ersten Torchance in der zweiten Halbzeit gelangten. Die vierte Heimniederlage nacheinander dürfte den Verantwortlichen einiges zu denken geben.

Dabei hätte die Partie am Samstag im Paul-Grüninger-Stadion nicht besser beginnen können. Bereits in der vierten Minute erzielte Nicola Eberle nach einem herrlichen Spielzug mit einem flachen Schuss die 1:0-Führung. In der 10. Minute hatten die Brühler sogar das 2:0 auf dem Fuss. Nach gut einer Viertelstunde erzielten die Gäste dann aber aus dem Nichts den 1:1-Ausgleich. Dabei machte Torhüter Albin Berisha beim Eckball nicht die allerbeste Figur und unterlief die Flanke. In der 25. Minute erzielten die Brühler noch ein Offsidetor, das keine Anerkennung fand.

Der FC Black Star ist ein Angstgegner des SC Brühl. Das zeigte sich am Samstag erneut: Die Basler waren erneut die klar stärkere Mannschaft und siegten zum dritten Mal hintereinander im Paul-Grüninger-Stadion.

Kurt Frischknecht

(10.10.2020)

Von diesem Zeitpunkt an übernahmen die Gäste das Kommando. Die erste Halbzeit endete so gemäss Matchbericht von Henri Seitter mit einem gerechten 1:1-Remis. Die zweite Halbzeit war aus Brühler Sicht eine grosse Enttäuschung. Kaum ein Angriff wollte mehr gelingen und gewonnene Zweikämpfe waren eine grosse Rarität. Mit ihrem entschlossenen Zweikampfverhalten kauften die Gäste den Kronen jeden Schneid ab. Vier gelbe Karten von Black Star dokumentieren den grösseren Einsatz.

Das 1:2 in der 53. Minute durch Ricardo Farinha war die logische Folge der Basler Überlegenheit. Kaum ein Brühler Akteur erreichte am Samstag seine Normalform - und mit einer besseren Basler Chancenauswertung hätte die Niederlage der Kronen noch weitaus höher ausfallen können. Zu keiner Zeit standen die Platzherren dem Ausgleich nahe. In der 89. Minute fiel dann mit dem 1:3 die endgültige Entscheidung. (pd/vre)

Samstag, 11. September - 14:28 Uhr

Strassensperrung und Umleitungen wegen Auffahrtslauf

Am Sonntag findet in St.Gallen der Auffahrtslauf statt. Es kann zu Verkehrsbehinderungen und zur Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs kommen, teilt die Stadtpolizei mit. Um 9.30 Uhr beginnt im Bereich des Kybunparks der Lauf für Kinder und Schülerinnen und Schüler. Ab 14.30 Uhr erfolgen weitere Läufe, die auf der Herisauer Strasse starten. Die Strecken führen durch den Westen und das Zentrum der Stadt. Davon betroffen sind die Appenzeller Strasse, Herisauer Strasse, Biderstrasse, Haggenstrasse, Oberstrasse, Geltenwilenstrasse, Gartenstrasse und Oberer Graben.

Wegen des Auffahrtslaufs kann es in St.Gallen zu Verkehrsbehinderungen und zur Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs kommen.

Wegen der neuen Streckenführung des Zehn-Kilometer-Laufs, der über die Appenzeller Strasse führt, wird der Verkehr von und nach Herisau zeitweise über die Heinrichsbadstrasse oder über Gossau umgeleitet. Zudem ist der Autobahnzubringer Abtwil zeitweise gesperrt. Die Stadtpolizei St.Gallen bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die Stadt zu umfahren sowie die Signalisationen und Anweisungen des Sicherheitspersonals zu beachten. (stapo/woo)

Samstag, 11. September - 11:07 Uhr

Kollision beim Einbiegen auf Rorschacher Strasse

Beim Unfall entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Eine 68-jährige Autofahrerin wollte am Freitag gegen 13.40 Uhr von der Neptunstrasse auf die Rorschacher Strasse einbiegen. Nachdem die 68-Jährige das Trottoir überquert hatte, kam es zur Kollision mit dem Auto eines 52-Jährigen. Der Mann war stadtauswärts unterwegs.

Wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt, wurde beim Unfall niemand verletzt, es entstand jedoch mittlerer Sachschaden. (stapo/lex)

Freitag, 10. September - 16:22 Uhr

Frauen des FC St.Gallen-Staad vor spannendem Match: Gelingt endlich ein Sieg gegen die Fussballerinnen des FC Basel?

In der dritten Runde der Women’s Super League trifft der FC St.Gallen-Staad am Samstag zu Hause auf die Frauen des FC Basel. Das Spiel, das im Anschluss an die offizielle Einweihung der sanierten Espenmoos-Haupttribüne stattfindet, verspricht viel Spannung. Ziel der St.Gallerinnen ist es, einen Vollerfolg zu landen. Es wäre der erste gegen die Baslerinnen seit dem Wiederaufstieg 2019. Seither gab es in sechs Duellen mit jeweils drei Unentschieden und drei Niederlagen.

Können sich die Frauen des FC St.Gallen-Staad am Samstag wieder über einen Sieg freuen?

Der FC St.Gallen-Staad ist äusserst erfolgreich in die neue Saison gestartet. Er ist nach drei Pflichtspielen immer noch ungeschlagen und hat kein Gegentor kassiert. Dem deutlichen 5:0-Sieg zum Meisterschaftsauftakt gegen den Aufsteiger FC Aarau Frauen folgte ein 0:0-Unentschieden auswärts gegen den Grasshopper Club Zürich. Und am vergangenen Wochenende setzte sich die Frauen des FC St.Gallen-Staad in der ersten Runde des Schweizer Cups souverän mit 4:0 gegen den FC Zürisee United (2. Liga) durch. (dag/vre)

Freitag, 10. September - 16:11 Uhr

Quartierverein hält an Forderungen zur Verbesserung der Buslinie 10 fest: Langfristig planen ja, aber auch eigene Fehler kurzfristig korrigieren

Auch wenn es relativ lange ruhig ums Thema war, steht der Vorstand des Quartiervereins Rosenberg weiterhin hinter der Kritik an der Buslinie 10. Man müsse die mit Einführung des neuen Buskonzepts geschaffene Schlechterstellung der Bevölkerung im Gebiet Röteli endlich angehen, unterstützt der Quartierverein öffentlich das Schreiben eines Anwohners an Stadtrat Peter Jans. Es sei richtig, dass der Stadtrat «langfristig für die Zukunft» planen müsse, nimmt der Quartierverein Bezug auf Äusserungen von Jans im «St.Galler Tagblatt»: Er müsse aber auch «selber geschaffenen Probleme der letzten Planung kurzfristig lösen».

Ein Bus der Linie 10 im Bereich der Haltestelle Röteli auf dem westlichen St.Galler Rosenberg.

(27.5.2019)

Die Verkehrszukunft, die etwa in der neusten Mobilitätsstudie von bürgerlichen Verbänden und Parteien gezeichnet werde, liege in so weiter Ferne, dass sie die alten Leute im Gebiet der westlichen Dufourstrasse nicht mehr erleben würden, hatte der Anwohner dem Stadtrat geschrieben. «Für uns zählt, was in den nächsten ein, höchstens zwei Jahren passieren wird. Ausserdem ist unsere Buslinie 10 nebst der Linie 11 die einzige Buslinie der Stadt, die am Sonntag gar keine Verbindungen hat. Das verstehen die alten Leute in diesem Quartier überhaupt nicht.»

Wieder einmal Post zur Buslinie 10 vom westlichen Rosenberg erhalten: Stadtrat Peter Jans.

Spielraum für Verbesserungen, so hält der Anwohner in seinem Brief fest, gebe es. Er selber schlägt dafür die Streichung der Buslinie 9 vor. Diese werde in Rotmonten von einem Grossteil der Bevölkerung sowieso nicht geschätzt, ihr reiche die Buslinie 5. Mit der Streichung der Linie 9, so der Anwohner vom westlichen Rosenberg weiter, könne man die Buslinie 10 wieder so übers Röteli führen wie seinerzeit «vor der grossen Veränderung» die Buslinie 6 in den Schoren.

Der Streit um die Buslinie 10 am westlichen Rosenberg geht auf die Einführung des neuen Buskonzepts von 2018 zurück. Seither ist die Bevölkerung im Gebiet Röteli schlechter bedient als vorher. Samstags fährt nach 19 Uhr nur noch stündlich ein Bus, sonntags fährt gar keiner mehr. Und werktags ist der Fahrplan morgens und abends ausgedünnt. So sind gemäss einem Anwohner am Abend Wartezeiten von 50 Minuten möglich, um «drei Kilometer den Berg hochzukommen». Ältere und gehbehinderte Personen ohne Auto hätten aber keine Alternative zum Bus

Die VBSG-Linien am Rosenberg: Bus Nummer 9 zwischen Hölzli via Rotmonten nach Schuppis-Nord in hellbraun. Der nördliche Ast der umstrittenen Linie 10 am westlichen Rosenberg in dunkelviolett.

Beim Kanton, der für die Bewilligung der Buslinien zuständig ist, anerkennt man das Problem, sieht aber - auch wegen der Passagierzahlen - keine Möglichkeit für rasche Veränderungen. Das Gebiet am westlichen Rosenberg sei zudem durch die Linie 9 Richtung Schoren und direkt vom Hauptbahnhof her erschlossen. Anwohnerinnen und Anwohner müssten dadurch zwar längere Fusswege und zusätzliche Höhenmeter in Kauf nehmen; das lasse sich derzeit aber nicht ändern, hiess es vor knapp einem Jahr. (vre)

Freitag, 10. September - 14:48 Uhr

Die spätere Stadträtin Liana Ruckstuhl ist an der Multergasse aufgewachsen: Als die Altstadt noch ein richtiger Abenteuerspielplatz war

Heute Freitag, 19 Uhr, hat im Festsaal der Ortsbürgergemeinde an der Gallusstrasse 14 ein neues Buch über die Stadt St.Gallen Premiere. Autorin ist Liana Ruckstuhl, von 1995 bis 2004 Mitglied der Stadtregierung. Mit «Multergasse 10» stellt sie ihre vierte und bisher auch persönlichste grössere Publikation vor. Der Band ist ihrer Kindheit an der Multergasse, der heutigen Einkaufs- und Flaniermeile im Herzen der St.Galler Altstadt, gewidmet.

Liana Ruckstuhl: Am Freitag, 19 Uhr, hat ihr Buch «Multergasse 10» im Festsaal der Ortsbürgergemeinde Premiere.

(18.1.2021)

Belebt war die Multergasse schon, als Liana Ruckstuhl (Jahrgang 1944) dort aufwuchs. Im Gegensatz zu heute wohnten in den 1950er-Jahren aber auch viele Familien mit Kindern in der Gasse. Ruckstuhl versammelt in ihrem neusten Buch viele Anekdoten aus jenen Jahren. Etwa, wie der Pöstler mit Ross und Wagen unterwegs war oder der Milchmann die Milch offen direkt aus der Tanse verkaufte. Die Erstgixe lernten damals noch mit Schiefertafel und Griffel schreiben, der Turm der Laurenzenkirche und das Stadthaus waren für die Altstadtkinder Abenteuerland.

Die studierte Germanistin Ruckstuhl war während mehr als zwei Jahrzehnten an der Mittelschule Talhof tätig, lehrte Deutsch und Geschichte. Daneben wirkte sie auch als künstlerische Leiterin der Kellerbühne, wo sie selbst viele Male auftrat – etwa als Nonne in «Nunsense» oder im Stadttheater als Emils Mutter in «Emil und die Detektive». Seit ihrer Pensionierung ist sie in ihrem «vierten Beruf» als Autorin tätig. Aus ihrer Feder stammen die Typotron-Hefte «Lok-Remise St.Gallen», «Albert Nufer» und «Textilfirma Fischbacher St.Gallen».

Freitag, 10. September - 13:44 Uhr

Klangfestival im Hochmoor: Installationen der Kunstaktion «Klang Moor Schopfe» nur noch bis Sonntagabend öffentlich zugänglich

Wem das - wirklich überreichliche - Veranstaltungsangebot vom Wochenende in der Stadt St.Gallen nicht reicht, für den gibt's noch einen Geheimtipp für einen Ausflug ins Appenzellerland. Noch bis Sonntagabend läuft nämlich das Klangfestival «Klang Moor Schopfe» im Hochmoor zwischen Gais und dem Stoss. Verstreut in einer wunderschönen Naturlandschaft finden sich hier in elf ursprünglich landwirtschaftlich genutzten Riedgras-Scheunen Klanginstallationen einer internationalen Schar von Künstlerinnen und Künstlern.

Die elf mit audiovisuellen Kunstwerken bestückten Schöpfe im Hochmoor bei Gais lassen sich auf einer Rundwanderung erkunden.

(4.9.2021)

Zentrum der Aktion ist das Schützenhaus im Schachen bei Gais. Von hier aus können Konzerte, Live-Performances, Artist-Talks und Workshops, die zum Rahmenprogramm der Aktion gehören, besucht werden. Hier befindet sich aber auch eine Festwirtschaft mit regionalen Spezialitäten (vom Bier bis zum Schüblig) und die zentrale Kasse. Der Rundgang mit Eintritt in die Schöpfe kostet für Erwachsene 25 und für junge Leute von 16 bis 26 Jahren sowie Kunstschaffende 15 Franken.

Da Parkplätze in der Moorlandschaft Mangelware sind, empfehlen die Organisatorinnen und Organisatoren die Anreise mit dem ÖV. Ein- und ausgestiegen wird - egal ob man von St.Gallen über Gais oder von Altstätten über den Stoss anreist - am besten an der Haltestelle Schachen der Appenzeller Bahnen. Geöffnet sind die Klangschöpfe im Hochmoor bei Gais täglich von 10 bis 19 Uhr. (pd/vre)

Freitag, 10. September - 12:26 Uhr

Ein Sonnenbad am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen

Leserbild. Thomas Ammann fotografierte das sonnenbadende Rotkehlchen früh am Morgen im Hudelmoos.



Freitag, 10. September - 12:21 Uhr

Neubau des Wohn- und Pflegehauses Wienerberg besichtigen

Der Neubau des Wohn- und Pflegehauses Wienerberg hinter der Universität St.Gallen ist bezugsbereit. Am Sonntag, 10 bis 16 Uhr, lädt der Wienerberg nun zur Besichtigung ein – unter Beachtung der allgemein gültigen Hygiene- und Schutzmassnahmen natürlich. Mit dem Neubau des Architekturbüros Oestreich+Schmid an der Guisanstrasse 19A hat das Heim einen wichtigen Modernisierungsschritt getan.

Die Zimmerzahl des Wohn- und Pflegehauses wurde damit von 63 auf 75 erhöht. Entstanden sind zudem ein neuer Speisesaal mit Cafeteria und ein Atelier für verschiedenste Aktivitäten. In den kommenden Monaten soll nun auch noch das «Haus B» des Wienerberg modernisiert werden. Entgegen anders lautenden Medienberichten ist für die Besichtigung des Neubaus diesen Sonntag keine Anmeldung nötig. (pd/pke/vre)

Freitag, 10. September - 12:06 Uhr

Heimspiel für den SC Brühl: Mit neuem Selbstvertrauen gegen die Black Stars

Am Samstag gastieren die Black Stars aus Basel beim SC Brühl im Paul-Grüninger-Stadion in St.Gallen. Das Spiel beginnt um 16 Uhr und ist für die Kronen ein Gelegenheit, den Bann endgültig zu brechen. Nachdem der SCB alle vier Spiele seit Saisonbeginn verloren hatte, konnte er vergangenes Wochenende im Auswärtsspiel gegen Cham endlich mit 1:0 punkten. So treffen die Black Stars auf ein Brühler Team, das mit dem ersten Saisonsieg Selbstvertrauen tanken konnte. Wie viel davon, das ist die Frage.

Gegen Cham war Brühl vor einer Woche das bessere Team, da waren sich auch die Berichterstatter einig. 1:0 gewannen die Kronen auswärts.

SCB (4.9.2021)

Die Chancen für den ersten Heimsieg der Meisterschaftssaison 2021/22 stehen jedenfalls nicht schlecht. Nicht nur retteten die Kronen am Samstag vor einer Woche in Cham den 1:0-Vorsprung über die Zeit, ihr Sieg war auch nicht gestohlen, wie sogar der Innerschweizer Berichterstatter nach dem Match schrieb: «Die St.Galler waren dem Heimteam praktisch in allen Belangen um mindestens eine Nasenlänge voraus.»

Mit den Black Stars kommt ein Klub nach St.Gallen, der erst seit zwei Jahren in der Promotion League spielt. Auf ihrer Homepage bezeichnen sie sich als einzigen Quartierklub dieser Liga neben Breitenrain - und vergessen dabei ausgerechnet den SC Brühl. Gegen die Kronen haben die Basler allerdings eine gute Bilanz: Sie haben bisher im Paul-Grüninger-Stadion zweimal gewonnen. Die Rückspiele in Basel fielen jeweils dem Coronavirus zum Opfer. (fm/vre)

Freitag, 10. September - 11:11 Uhr

Badesaison neigt sich langsam dem Ende entgegen - und im Lerchenfeld hat die Eiszeit schon wieder begonnen

In der Stadt St.Gallen ist das Freibad Lerchenfeld schon geschlossen. Am Wochenende geht die Saison in Rotmonten sowie im Familien- und Frauenbad Dreilinden zu Ende. Die städtischen Badmeister sind dann nur noch am Mannenweier präsent. Wie lange der beaufsichtigte Badebetrieb dort dauert, hängt von der Wetterentwicklung ab. Die Wetterprognosen und die Wassertemperaturen erlauben dieses Wochenende auf jeden Fall noch einen - vielleicht letzten? - Sprung ins Wasser:

Wassertemperaturen Freibäder Stadt und Region St.Gallen Stand: 10. September 2021, 11:00 Uhr Ort Temperatur Saisonende Stadt St.Gallen Freibad Lerchenfeld Saison beendet 5.9. Freibad Rotmonten 12.9. Familien- und Frauenbad Dreilinden 18 12.9. Gemeinschaftsbad Mannenweier 20 Angaben vor Ort beachten Schwimmbad Arbon 19.9. Becken See 19.7 Schwimmbad Waldstatt 11.9. Badhütte Rorschach 20.2 18.9.

Und für alle jene, die die Aussen- und Wassertemperaturen nicht mehr wirklich locken, gibt's in der Stadt ein vorwinterliches Sportangebot: In der Halle im Lerchenfeld hat am Samstag vor einer Woche die Eiszeit bereits wieder begonnen. Alle Angaben dazu finden sich im Internetauftritt der Stadt. Parallel zum privaten Eislauf könnte man am bis Sonntagmittag auch beim Curling zuschauen. In der Curlinghalle im Lerchenfeld findet derzeit ein europäisches Juniorinnen- und Juniorenturnier statt. (vre)

Freitag, 10. September - 10:45 Uhr

Degersheim ganz in Rotweiss: Das Mega-Picknicktuch der Riklin-Brüder wird am Sonntag ausgelegt

Es klappt doch noch: Das Bignik findet statt. Die Prognose verheisst trockenes Wetter, womit der sechste Auslegung des Mega-Picknicktuchs diesen Sonntag, 9 bis 18 Uhr, in Degersheim wohl nichts entgegensteht. Die rotweissen Tuchmodule werden vom Platz beim Gemeindehaus aus (wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt) über die Hauptstrasse via Quartierstrassen und Abzweiger bis ins pittoreske Oberdorf ausgelegt.

Vor zwei Jahren wurde das grosse Picknicktuch der Aktionskünstler Frank und Patrik Riklin letztmals ausgelegt, und zwar in Trogen.

(23.6.2019)

Ziel ist es gemäss Mitteilung vom Freitag, rund 2700 Tuchmodule auszulegen und Degersheim in Rotweiss zu tauchen. Wer teilnehmen will sollte nicht vergessen: Picknick, Sonnenschutz und genügend zu trinken einpacken. Wer es sich auf dem Boden besonders bequem machen will, kann Sitzkissen mitbringen. Schuhe, Hunde und private Drohnen sind auf dem Tuch nicht gestattet.

Die Aktion Bignik geht auf Idee und Konzept der Aktionskünstler Frank und Patrik Riklin zurück. Es soll sich dabei um «ein Gemeinschaftswerk der Ostschweizer Bevölkerung» handeln, das von Jahr zu Jahr weiter wächst. Getragen wird die Aktion von der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee.

Freitag, 10. September - 10:20 Uhr

Führungen zu den Europäischen Tagen des Denkmals in der Stadt St.Gallen: Zwei Baustellen und ein Tierpräparator

Das Wochenende ist in der Stadt St.Gallen reich befrachtet mit Anlässen. Neben dem Neustart-Festival finden am Samstag und Sonntag etwa auch noch Führungen zu den Europäischen Tagen des Denkmals statt. Sie werden in der Schweiz seit 1994 begangen und sollen der Bevölkerung die Breite und Vielfalt des hiesigen kulturellen Erbes bewusst machen. Das Programm umfasst schweizweit Hunderte Führungen, Atelier- und Baustellenbesichtigungen sowie Exkursionen zu Themen aus Baukultur, Denkmalpflege, Architektur, Archäologie und Brauchtum.

Blick in die Baustelle im Haus «Zum unteren Scheggen» an der Marktgasse 19 in St.Gallen.

In St.Gallen gibt's zwei Programmpunkte zu den Denkmaltagen: Einerseits bietet die städtische Denkmalpflege am Samstag und Sonntag Führungen durch die Baustellen in zwei historischen Häusern der Altstadt an. Dazu öffnet sie ihr Lager, in dem alte Bauteile auf ihre Wiederverwendung warten. Anderseits gibt's im Naturmuseum im Neudorf am Sonntag den ganzen Tag über halbstündige Gratis-Führungen durch die laufende Sonderausstellung über den legendären St.Galler Tierpräparator Ernst Heinrich Zollikofer (1859-1930). Details in den Infoboxen unten. (pd/vre)

Denkmalpflege Zwei Führungen und ein Blick ins Bauteillager Niklaus Ledergerber, Leiter der Denkmalpflege der Stadt St.Gallen, zeigt am Samstag und Sonntag zwei aktuelle Baustellen in der Altstadt. Zuerst geht es in den «Unteren Scheggen» an der Marktgasse 19. Die Baugeschichte des Hauses geht mindestens ins 15. Jahrhundert zurück, massgebliche Umbauten fanden im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert statt. Anschliessend geht es in die Spisergasse 23. Das schmale, fünfgeschossige Haus wurde nach dem letzten grossen Stadtbrand 1418 neu erbaut und im 16. sowie nochmals im 19. Jahrhundert aufgestockt. Im ersten Obergeschoss befinden sich Wandbilder von 1553. Das Haus zeigt exemplarisch den Aufbau eines Altstadthauses, dessen traditionelle Grundrissstruktur mit den gegenwärtigen Umbauten von Architekt Reto Egloff wieder gestärkt wird. Die rund anderthalb Stunden dauernde Baustellenführung Marktgasse 19/Spisergasse 23 wird zweimal angeboten, nämlich am Samstag, 14 Uhr, und am Sonntag, 11 Uhr. Treffpunkt ist am Bärenplatz vor dem Haus Marktgasse 19.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, die Anmeldung zu den Führungen per E-Mail bis Freitagnachmittag obligatorisch. Am Samstagnachmittag öffnet die Denkmalpflege auch ihr Bauteillager zur freien Besichtigung. Darin finden sich ganz unterschiedliche historische Bauteile, die bei Umbauten oder Abbrüchen entfernt wurden und auf die Gelegenheit warten, an einem neuen Ort wiederverwendet zu werden. Dazu zählen etwa Fenster und Türen, Beschläge, Türschlösser, Türdrücker, Gitter und Geländer, Fussböden und Wandverkleidungen bis hin zu Lichtschaltern, Lampen und Uhren. Das Bauteillager steht am Samstag, 15 bis 17 Uhr, zur freien Besichtigung offen. Matthias Fischer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Denkmalpflege, steht für Erläuterungen zu den Objekten vor Ort zur Verfügung. Der Eingang zum Lager befindet sich auf der Ostseite des Halden-Schulhauses (Oberhaldenstrasse 15). Für den Tag des Denkmals wird der Weg dorthin mit Ballonen markiert sein. (sk/vre)

Naturmuseum Kurzführungen durch die Sonderausstellung Aus Anlass der Europäischen Tage des Denkmals bietet das Naturmuseum St.Gallen diesen Sonntag Gratis-Führungen zu je 30 Minuten durch die Sonderausstellung «Aus Meisterhand – Tierpräparate von Ernst Heinrich Zollikofer» an. Treffpunkt dafür ist um 10, 11, 12.30, 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr vor dem Haupteingang des Museums. Auf dem kurzen Rundgang geben Martin Troxler und Lorenzo Vinciguerra Einblick ins Werk des legendären Tierpräparators Ernst Heinrich Zollikofer (1859-1930). Er galt als Meister seines Fachs. Bei seinen Vögeln etwa liegt jede Feder an ihrer exakt richtigen Position, seine Präparate wirken dadurch äusserst naturgetreu. Für viele heutige Zoologische Präparatoren ist und bleibt Zollikofer aufgrund seiner Arbeitsweise ein grosses Vorbild und ein meisterlicher Vorreiter seines Faches. (pd/vre)



Freitag, 10. September – 8:41 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 233 neue Ansteckungen und ein weiterer Todesfall für Donnerstag gemeldet

Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt für Donnerstag 233 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 50'549 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag wurde zudem ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit bei 729.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Donnerstag, 9. September, Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

In Zusammenhang mit Covid-19 lagen am Donnerstagabend im Kanton St.Gallen 51 Patientinnen und Patienten in einem Spital. Die Zahl der Hospitalisierten hat sich damit in dieser Woche im St.Gallischen zwischen 50 und 60 eingependelt. Die Belastung für die Spitäler und insbesondere für das Personal ihrer Intensivstationen bleibt hoch.

Entsprechend der steigenden Zahlen der Neuansteckungen bleiben auch die Inzidenzwerte für den Kanton St.Gallen hoch: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 307, die 14-Tage-Inzidenz bei 588. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

Freitag, 10. September - 8:29 Uhr

Kanton St.Gallen unterstützt Nothilfe in Haiti mit 20'000 Franken

Der Kanton St.Gallen unterstützt die Hilfsorganisation Save the Children Schweiz mit 20'000 Franken aus dem Lotteriefonds zugunsten der Nothilfe für die Opfer des Erdbebens auf Haiti. Das teilt die Staatskanzlei mit. Die Organisation ist seit 1978 im karibischen Inselstaat tätig. Sie leistet derzeit Nothilfe nach dem Erdbeben vom 14. August. Von den dabei angerichteten Zerstörungen sind mindestens 820'000 Menschen, darunter 250'000 Kinder betroffen.

Das Erdbeben von Mitte August hat vor allem im Süden des Inselstaats Haiti schwere Zerstörungen angerichtet.

(14.8.2021)

Als Sofortmassnahmen verteilen Nothilfeteams von Save the Children Schweiz Hilfsgüter wie Planen, Decken, Kanister und Babykits, um schnell und unkompliziert Familien zu unterstützen. In einem nächsten Schritt soll die Hilfe ausgeweitet werden, unter anderem durch finanzielle Unterstützung für stark betroffene Familien oder durch Gesundheits- und Ernährungshilfe. Save the Children Schweiz ist seit 1978 auf Haiti tätig.

Donnerstag, 9. September - 16:25 Uhr

Olma 2021 soll möglichst normal ausfallen: Mit Gastkanton, mit Testzentrum und Herbstjahrmarkt light, aber ohne Umzug

Die Vorbereitungsarbeiten auf die diesjährige Olma, die 78. Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung in St.Gallen, laufen auf Hochtouren. Vier Wochen vor Messestart steckten alle Beteiligten mitten in den Vorbereitungen, heisst es in einer Olma-Mitteilung vom Donnerstag. Der Grossanlass soll so normal, wie das halt angesichts der Pandemie überhaupt möglich ist, vom 7. bis 17. Oktober über die Bühne gehen.

Auch für viele Städterinnen und Städter ein Höhepunkt jeder Olma: der Stall mit dem Grossvieh.

Von der Themenvielfalt und vom Programm her soll die Messe in der üblichen Breite daher kommen. Die Zahl der Ausstellerinnen und Aussteller wird allerdings kleiner sein als gewohnt: Rund zwei Drittel von ihnen haben für diesen Herbst zugesagt. Trotzdem werden gemäss Olma-Mitteilung sämtliche Hallen belegt sein. Dies auch, weil die alte Halle 1 nicht mehr steht und der Neubau erst 2023 bezogen werden soll. Damit steht für die Olma 2021 ohnehin weniger Fläche zur Verfügung.

Gastkanton an der diesjährigen Olma ist der Kanton Schaffhausen. Er präsentiert sich unter dem Obertitel «Bock auf Schaffhausen» gleich mit vier Sonderausstellungen. Dazu kommt der Festakt vom ersten Olma-Samstag in der Arena. Auf den eigentlich zu diesem Tag gehörenden Umzug durch die Innenstadt wird allerdings verzichtet: Weil die Umzugsroute nicht abgesperrt und Covidzertifikate geprüft werden können, ist er derzeit nicht bewilligungsfähig, wie es in der Olma-Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Vorfreude auf 2021: Die Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung (Olma) war schon immer ein Schaufenster für Brauchtum...

Einschnitte gibt's wegen der Pandemie auch beim St.Galler Herbstjahrmarkt, der die Olma traditionellerweise begleitet: Der grosse Warenmarkt im Museumsquartier entfällt. Dafür organisieren Marktfahrer und Schausteller wieder einen Herbstjahrmarkt light auf dem Spelteriniplatz sowie um die Schulhäuser Spelterini und Hadwig. Geprüft wird, ob es möglich ist entlang der Sonnenstrasse einzelne Stände aufzustellen. (pd/vre)

Testzentrum Zertifikatspflicht und Möglichkeit für Tests Gemäss den Anti-Corona-Vorgaben des Bundes gilt an Grossveranstaltungen - also auch der Olma - für Personen ab 16 Jahren eine Zertifikatspflicht. Das Covidzertifikat, ohne das man nicht aufs Messegelände kommt, erhalten alle, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Im Gegenzug gibt es im Olma-Areal während der Messe keine weiteren Einschränkungen wie beispielsweise Maskenpflicht oder Abstandsregeln. So können mit Hilfe des Covidzertifikats auch die sehr beliebten Degustationshallen 4/5 während der Olma geöffnet sein. Die Zertifikatspflicht wird auch für den Zutritt zum Herbstjahrmarkt light gelten. An der Olma werden Testmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Diese Tests sind kostenpflichtig. Die Olma wird aber in der Lage sein, sie zu Sonderkonditionen anbieten zu können. Preise und Öffnungszeiten des Olma-Testzentrums sollen gemäss Mitteilung demnächst im Internet publiziert werden. Das Gesamtprogramm der Olma 2021 soll am 23. September vorgestellt werden.

Donnerstag, 9. September - 15:35 Uhr

Auf angespannte Personalsituation im Frauenteam reagiert: LC Brühl Handball verpflichtet Nikolina Čutura

Der LC Brühl Handball ist nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat auf die anhaltend angespannte Personalsituation in seinem ersten Frauenteam reagiert. Mit Nikolina Čutura stösst eine neue Rückraumspielerin zu den St.Gallerinnen. Die 23-jährige bosnisch-kroatische Doppelbürgerin erhält beim LC Brühl einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2021/22.

Nikolina Čutura verstärkt das erste Frauenteam des LC Brühl Handball. Rechts im Bild Trainer Nicolaj Andersson.

Nach dem langfristigen Ausfall von Mathilde Schæfer, die noch mehrere Monate wegen ihrer Schulterverletzung pausieren muss, spitzte sich im ersten Frauenteam des LC Brühl Handball die Situation im linken Rückraum sowie im Abwehrzentrum zu, wie es in einem Newsletter heisst. Neben Schæfer fehlen Trainer Nicolaj Andersson im Rückraum auch Julia Forizs und Patrizia Brunner. Eine Entspannung der Personalsituation soll jetzt das Engagement von Nikolina Čutura bringen.

Die 182 Zentimeter grosse Rechtshänderin überzeugte im Probetraining und wurde für die laufende Saison verpflichtet. In der Vergangenheit spielte die 23-jährige in ihrer Geburtsstadt Mostar für HZRK Zrinjski, zuletzt stand sie bis Ende der Saison 2020/21 für HZRK Grude unter Vertrag. Čutura gehört zum Kader der bosnischen Nationalmannschaft, verfügt aber auch über einen kroatischen Pass. In ihrer Heimat absolvierte sie - parallel zu Handballkarriere - erfolgreich ihr Studium, das sie mit dem Master in Pharmazie abgeschlossen hat.

LC Brühl Handball Erstes Auswärtsspiel in Winterthur Die Handballerinnen des Spitzenteams des LC Brühl bestreiten diesen Sonntag ihre erstes Auswärtsspiel, und zwar bei Yellow Winterthur. Nikolina Čutura wird dabei noch nicht mittun; ihre Spielgenehmigung ist noch ausstehend. Also wird Trainer Nicolaj Andersson auf die gleichen Spielerinnen zurückgreifen wie beim Saisonauftaktsieg gegen Amicitia Zürich. Das Ziel ist dabei klar: Der zweite Sieg soll eingefahren werden. Die Partie in Winterthur wird am Sonntag, 16 Uhr, in der Eulach-Halle angepfiffen. Es kann im Internet als Livestream mitverfolgt werden. (pd/vre)

Donnerstag, 9. September – 14:55 Uhr

Brand in Heizungsraum wegen Schweissarbeiten

Am Mittwochmittag ist es im Heizungsraum eines Einfamilienhauses in Untereggen zu einem Brand gekommen. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Als Brandursache stehen gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Schweissarbeiten im Vordergrund.

Blick in den am Mittwoch vom Feuer verwüsteten Heizungsraum im Einfamilienhaus in Untereggen.

(8.9.2021)

Am Mittwoch, kurz vor 13.15 Uhr, meldete ein Anwohner eine Rauchentwicklung aus dem Keller des Einfamilienhauses im Hinterhof in Untereggen. Die Feuerwehr stellte einen Brand in einem Heizungsraum fest. Sie konnte diesen dann allerdings rasch löschen. (kapo/vre)

Donnerstag, 9. September – 14:34 Uhr

Internationales Juniorenturnier der Curlerinnen und Curler im Lerchenfeld: Drei Teams mit St.Galler Beteiligung im Zentrum

Von Donnerstag bis Sonntag findet in der St.Galler Curlinghalle, die im Sommer als kantonales Impfzentrum diente, ein Turnier der European Junior Curling Tour (EJCT) statt. Dabei testen über 20 der besten Juniorinnen- und Juniorenteams ihre Frühform in der noch jungen Saison. Ausländische Teams werden aus Deutschland, Tschechien, Schottland, Norwegen und Österreich erwartet. Das Turnier ist der Auftakt zur Tour, die in Tschechien, Schottland, Norwegen und in der Schweiz Halt macht.

Gilt für die European Junior Curling Tour (EJCT) als Geheimtipp: die jungen St.Gallerinnen um Skip Isabel Einspieler (Mitte).

Die Augen des St.Galler Publikums werden vor allem auf drei Teams gerichtet sein. Das Team St.Gallen-Biel mit dem Einheimischen Jannis Bannwart rechnet sich bei den Junioren Chancen auf eine Topplatzierung aus. Mit der amtierenden Schweizermeisterin Malin Da Ros, die neu für GC Zürich spielt, strebt eine zweite St.Gallerin den Turniersieg an. Für das St.Galler Juniorinnenteam um Skip Isabel Einspieler geht es darum, die 2020 gesammelten Erfahrungen auf internationalem Niveau zu festigen.

Zuschauerinnen und Zuschauer sind in der St.Galler Curlinghalle herzlich willkommen. Speziell das «St.Galler Derby» zwischen den einheimischen Juniorinnen und GC mit Da Ros vom Donnerstag, 17 Uhr, verspricht Spannung. Die Finalspiele sind für Sonntag, 12 Uhr, angesetzt. Informationen zum Turnier gibt’s im Internet. (pd/vre)

Donnerstag, 9. September – 14:30 Uhr

Motorsäge und Trimmer aus dem Schrebergarten gestohlen

Zwischen Samstag- und Mittwochabend haben Einbrecher das Areal der Schrebergärten am Oberdorfbachweg hinter dem Bahnhof Gossau heimgesucht. Sie verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus. Daraus stahlen sie gemäss Mitteilung der Kantonspolizei verschiedene Garten-Elektrogeräte, darunter eine Motorsäge und einen Trimmer. Der Sachschaden durch den Einbruch wird als gering eingestuft. (kapo/vre)

Donnerstag, 9. September - 14:22 Uhr

Flohmarkt auf dem Areal Bach: Stöbern, flanieren, essen und trinken

Stöbern am Flomarkt auf der Zwischennutzung Areal Bach ist am Sonntag, 10 bis 16 Uhr, wieder möglich.

Auf «emsiges Markttreiben» hofft der Trägerverein des Areals Bach hinter dem Bahnhof St.Fiden am Sonntag. Von 10 bis 16 Uhr findet dort nämlich der Quartier-Flohmarkt statt. Neben Ständen mit Second-Hand-Artikeln und Sammlerstücken lädt der Standort auch zum gemütlichen Flanieren und Zusammensitzen ein. Ausserdem laden gemäss Mitteilung Getränke- und Food-Stände auch noch zum Essen und Trinken ein. (pd/vre)

Donnerstag, 9. September – 14:14 Uhr

Bremsmanöver zu spät bemerkt und aufgefahren: Autofahrerin leicht verletzt und Sachschaden für rund 15'000 Franken

Am Mittwoch ist es im Feierabendverkehr auf der St.Galler Stadtautobahn zu einer Auffahrkollision mit zwei Beteiligten gekommen. Eine Frau zog sich dabei durch die Wucht des Aufpralls leichte Verletzungen zu. Sie musste gemäss Mitteilung der Kantonspolizei von der Sanität ins Spital gebracht werden. Beim Unfall entstand Schaden von rund 15'000 Franken.

Am Mittwoch, 16.50 Uhr, war eine 40-jährige Frau mit ihrem Auto auf der St.Galler Stadtautobahn von Zürich her nach St.Margrethen unterwegs. Sie fuhr dabei hinter dem Auto eines 19-Jährigen. Als dieser seinen Wagen verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies die Frau zu spät. Ihr Auto prallte in der Folge ins Heck des vorderen Fahrzeugs. (kapo/vre)

Donnerstag, 9. September - 13:21 Uhr

Am 19. September trifft der FC Rorschach-Goldach im Cup auf den grossen FC Basel: Spiel stösst auf viel Interesse, schon knapp 2000 Tickets verkauft

Das wird ein richtiges Fussballfest am Bodensee: Am Sonntag in einer Woche, 14.30 Uhr, trifft im Sechzehntelfinal des Schweizer Cup der FC Rorschach-Goldach auf den FC Basel. Die Rollen sind klar verteilt: Favorit auf der Sportanlage Kellen ist sicher der Traditionsklub aus der Super League. Der Klub vom See, der in der zweiten Liga Interregional spielt, ist der Underdog, der aber mit Sicherheit alles tun wird, um dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Im Facebook-Auftritt des FC Rorschach-Goldach gibt's laufend News über das Cupspiel gegen den FC Basel vom Sonntag.

Die Fussballer des FC Rorschach-Goldach werden das am 19. September vor einer imposanten Publikumskulisse tun können: Das Cupspiel stösst nämlich auf viel Interesse. Bisher wurden dafür - ohne den Gästesektor - rund 2'000 Tickets verkauft, wie dem Facebook-Auftritt des FC Rorschach-Goldach zu entnehmen ist. Und der Vorverkauf geht im Internet immer noch weiter. Für Besucherinnen und Besucher ab 16 Jahren kostet der Eintritt 25, für Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren 15 Franken.

Der Fussballplatz auf der Sportanlage Kellen bei Goldach hat schon andere spektakuläre Spiele gesehen - wie 2017 das Testspiel zwischen dem FC St.Gallen und dem Southampton F.C..

(15.7.2017)

Für den Zutritt zum Cupspiel muss ein gültiges Covidzertifikat (geimpft, genesen, getestet) vorgewiesen werden. Testmöglichkeiten bietet der FC Rorschach-Goldach auf dem Sportplatz Kellen im Vorfeld des Spiels auch noch selber an: Testen lassen kann man sich dort am Samstag, 18. September, 15 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag, 19. September, 10 bis 15 Uhr. Gegen Vorweisung der Krankenkassenkarte und eines amtlichen Ausweises ist der Test gratis; sonst kostet er fünfzig Franken, die vor Ort zu bezahlen sind. (dwi/vre)

Donnerstag, 9. September - 12:33 Uhr

Fides-Schülerturnier kann am Wochenende auf dem Sportplatz Halden stattfinden: Unter freiem Himmel und zugänglich nur mit Covidzertifikat

Der SV Fides hat vom Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen die Covid-Bewilligung für die Durchführung des 55. Fides-Schülerturniers erhalten. Es findet am kommenden Wochenende als Freiluftanlass auf dem Sportplatz Halden im Osten der Stadt St.Gallen statt. Das Handballturnier wird als 3G-Anlass durchgeführt. Das heisst, dass nur geimpfte, genesene oder getestete Personen Zutritt zum Turniergelände Zutritt. Von der Zertifikatpflicht befreit sind Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Es besteht ein beschränktes Angebot für einen Gratis-Covid-Test vor Ort.

Die Organisatorinnen und Organisatoren hoffen fürs 55. Fides-Schülerhandballturnier vom Wochenende auf schönes Wetter.

Eine Schlechtwettervariante mit Versschiebungsmöglichkeit, wie sie in früheren Jahren jeweils zur Verfügung stand, als ins Athletikzentrum gezügelt wurde, entfällt diesmal aufgrund der aktuellen Covid-19-Bestimmungen von Bund und Kanton. «Wir hoffen jetzt einfach, dass sich das Wetter für uns entscheidet», gibt sich OK-Präsident Thomas Corradini für die Austragung vom Wochenende zuversichtlich. Die Spielpläne für die zwei Tage sind im Internet einsehbar. (fb/vre)

Donnerstag, 9. September - 11:48 Uhr

Vorverkauf für St.Galler Gastspiel des Circus Knie gestartet: Nach über zwei Jahren erstmals wieder auf dem Spelteriniplatz

Nach über zwei Jahren gastiert der Circus Knie vom 12. bis 21. November endlich wieder in St. Gallen. Der Vorverkauf für die 13 am üblichen Standort auf dem Spelteriniplatz geplanten Vorstellungen wurde am Donnerstagmorgen gestartet. Für den Besuch des Circus ist ein Covidzertifikat (geimpft, genesen, getestet) obligatorisch. Tickets sind im Vorverkauf im Internet direkt beim Circus Knie unter oder beim Ticketcorner sowie an der Zirkuskasse erhältlich. Online gibt's auch weitere Informationen zum Anti-Corona-Schutzkonzept.

Bevor er vom 12. bis 21. November nach St.Gallen kommt, gastiert der Circus Knie noch in Genf (Bild), Lausanne und Zürich.

EPA (27.8.2021)

Im Programm der diesjährigen Tournee des Circus Knie figurieren unter anderem die Mad Flying Bikers, die Tierdressuren der Familie Knie und das Comedy-Duo Full House. Erstmals rockt zudem Bastian Baker in diesem Jahr das Zirkuszelt. Nach einem herausfordernden Coronajahr 2020 freut sich Géraldine Knie darauf, wieder in St. Gallen gastieren zu dürfen. «Seit Ende Juli dürfen wir unser Publikum wieder verzaubern. Dazu haben wir eine Show zum Staunen und Geniessen kreiert», wird die artistische Direktorin des Circus Knie in einer Mitteilung zitiert.

Circus Knie 13 Vorstellungen in St.Gallen geplant Freitag, 12. November, 19.30 Uhr.

Samstag, 13. November, 15.00 und 19.30 Uhr.

Sonntag, 14. November, 10.30 und 14.30 Uhr.

Dienstag, 16. November, 19.30 Uhr.

Mittwoch, 17. November, 19.30 Uhr.

Donnerstag, 18. November, 19.30 Uhr.

Freitag, 19. November, 19.30 Uhr.

Samstag, 20. November, 15.00 und 19.30 Uhr.

Sonntag, 21. November, 10.30 und 14.30 Uhr.

Donnerstag, 9. September - 11:12 Uhr

Mittlerer Teil der St.-Georgen-Strasse bis Dezember für Autos gesperrt: Stadt reagiert auf Kritik und will entlang Baustelle Verkehrssicherheit verbessern

Also doch. Was sich aufgrund von Kritik aus der Nachbarschaft und der Stadtpolitik angedeutet hat, wird jetzt Realität: Ab Montag bis voraussichtlich Dezember wird die St.-Georgen-Strasse entlang der Baustelle zwischen der Etzelbünt- und der Wenigerstrasse für Motorfahrzeuge gesperrt. Die Zu- und Wegfahrt für Anwohner und Zubringer, für den Stadtbus und für Velos bleibt gewährleistet.

Die Sperrung ist gemäss Mitteilung der Stadt eine Sicherheitsmassnahme zugunsten von Fussgängerinnen und Fussgänger, insbesondere von Schulkindern, die die Baustelle passieren und sich die Strasse derzeit mit Autos und anderen Verkehrsteilnehmern teilen müssen. Mit der Teilsperrung lasse sich auch der Schutz des Baustellenpersonals besser gewährleisten und es könne schneller gearbeitet werden, schreibt die Stadt.

Die Platzverhältnisse neben der Baustelle auf der St.-Georgen-Strasse sind tatsächlich prekär: Für Fussgänger bleibt links neben dem Stadtbus kein Platz mehr.

(25.8.2021)

An der St.-Georgen-Strasse zwischen Weniger- und der Etzelbüntstrasse werden derzeit etappenweise Bauarbeiten ausgeführt. Dabei werden die Werkleitungen und die Strasse selber saniert. Dass sich Fussgängerinnen und Fussgängern entlang der Baustelle die verbleibende Fahrbahn mit Autos, Stadtbus und Velos teilen müssen, hat Ende August zu heftiger Kritik im Quartier und auch zur Einreichung einer Einfachen Anfragen von SVP-Stadtparlamentarier René Neuweiler geführt.

Die Stadt räumt nun in ihrer Mitteilung vom Donnerstag ein, dass es «in den vergangenen Wochen teils zu gefährlichen Situationen» gekommen sei. Die Erhöhung der Polizeipräsenz, die Verkehrsreglung durch einen Verkehrsdienst und die Umleitung der Fussgängerinnen und Fussgänger auf Fusswege über Privatgrundstücke hat die Situation zwar etwas entspannt, die Probleme aber nicht definitiv gelöst. So gingen gemäss Mitteilung auch nach den ersten Verbesserungen noch viele Reklamationen zur Verkehrssicherheit ein.

Der mittlere Abschnitt der St.-Georgen-Strasse wird bis Dezember saniert. Gearbeitet wird gleichzeitig immer in den gleich gefärbten Etappen.

Darauf reagiert die Stadt jetzt mit der Teilsperrung der St.-Georgen-Strasse vom kommenden Montag bis voraussichtlich in den Dezember hinein. Die Zu- und Wegfahrt für direkte Anwohnerinnen und Anwohner bleibt dabei gewährleistet. Wer jedoch ausserhalb des Baustellenbereichs wohnt, darf nicht mehr durch diesen fahren. Für sie - und den Durchgangsverkehr vom und in die Appenzeller Hügel - wird eine Umleitung via Speicherstrasse signalisiert. (sk/vre)

Donnerstag, 9. September - 10:10 Uhr

Vierte Coronawelle hat Kanton St.Gallen voll im Griff: 318 neue Ansteckungen für Mittwoch gemeldet

Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt für Mittwoch 318 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 50'316 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Am Mittwoch wurde wiederum kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit bei 728.

Die wichtigsten Eckzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Mittwoch, 8. September, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

In Zusammenhang mit Covid-19 waren am Mittwochabend im Kanton St.Gallen 59 Patientinnen und Patienten hospitalisiert. 23 davon lagen auf einer Intensivstation; 21 mussten künstlich beatmet werden. Die Zahl der Hospitalisierten hat sich damit im St.Gallischen zwischen 50 und 60 eingependelt. Die Belastung für die Spitäler und insbesondere für das Personal ihrer Intensivstationen bleibt sehr hoch.

Entsprechend der steigenden Zahlen bei den Neuansteckungen gehen auch die Inzidenzwerte für den Kanton St.Gallen deutlich nach oben: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 307, die 14-Tage-Inzidenz bei 580. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)