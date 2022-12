Zwei Autofahrer angezeigt

Die Stadtpolizei hat am Montagabend einen Autofahrer angehalten, der trotz Führerausweisentzuges mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Am selben Abend zog die Stadtpolizei einen weiteren Autofahrer aus dem Verkehr, der zu viel Alkohol konsumiert hatte. Wie die Stadtpolizei in der Medienmitteilung schreibt, wurden die beiden Männer angezeigt.

Die beiden Autofahrer wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen angehalten. Symbolbild: STAPO SG

Um 23 Uhr hielt eine Patrouille der Stadtpolizei an der Rosenbergstrasse einen Autofahrer zur Kontrolle an. Die vom Mann abgegebene Atemalkoholprobe ergab einen Wert von rund 1,25 Promille. Dem 47-Jährigen wurde der Führerausweis vorläufig abgenommen. Wie die Stadtpolizei weiter schreibt, ertappte sie eine halbe Stunde später an der Greifenstrasse im Rahmen einer weiteren Kontrolle den 22-jährigen Autofahrer, der trotz Führerausweisentzuges unterwegs war. (stapo/arc)