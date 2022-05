Cupfinal vom 15. Mai: Public Viewing für 600 Gäste im Waaghaus geplant

Das Waaghaus am Bohl wird am Sonntag, 15. Mai, zur Festhütte. Dies allerdings nicht wegen der dann stattfindenden Volksabstimmungen, sondern wegen des Cupfinals. Der FC St.Gallen tritt dabei ab 14 Uhr im Wankdorf-Stadion in Bern gegen Lugano an – und hat reelle Chancen, das Spiel zu gewinnen. Womit es am späten Nachmittag in St.Gallen allenfalls etwas zu feiern gibt.

Am 15. Mai verwandelt sich das St.Galler Waaghaus wieder in ein Public Viewin, wenn der FC St.Gallen im Cupfinal gegen Lugano spielt Bild: PD

Ein Ort, an dem der Match zusammen mit anderen Fussballfans geschaut und ein allfälliger Sieg danach gefeiert werden kann, ist eben das Waaghaus im St.Galler Stadtzentrum. Die Stadt habe es für den Cupfinal-Sonntag freigegeben, schreiben die Organisatoren des Public Viewing in einer Mitteilung. Damit stehe am 15. Mai «ein perfekter Treffpunkt und Begegnungsort im Herzen von St.Gallen» zur Verfügung.

Gezeigt wird das Spiel im Waaghaus auf zwei Grossleinwänden und am Fernsehen. Zur Verfügung stehen werden im Waaghaus zudem Bars und ein Bratwurststand. Dazu ist ein Rahmenprogramm mit DJs und Gästen geplant. Die Organisatorinnen und Organisatoren der «Grüe-Wiss-Arena» rechnen mit bis zu 600 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Vorbereitungen fürs Public Viewing sind gemäss Mitteilung bereits in vollem Gang. (pd/vre)