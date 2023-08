Verwahrloste Häuser an der Burgstrasse ziehen ungebetene Gäste an

Eigentlich hätten an der Burgstrasse bereits im April vor drei Jahren mehrere Häuser abgebrochen werden sollen. Dies ist bisher aber nicht geschehen. Eine Person hat am Freitag deshalb im Stadtmelder bei der Stadt nachgefragt, ob etwas auf dem Areal geplant sei und ein Abbruch angeordnet werden könne.

Das Haus an der Burgstrasse 92 und jene in der unmittelbaren Umgebung hätten eigentlich schon längst abgebrochen werden sollen. Bild: Urs Bucher (30. Januar 2020)

Die Person schreibt in ihrem Beitrag, dass das Areal, auf welchem sich die Liegenschaften Burgstrasse 86,88,90 und 92 befinden, Ende des vergangenen Jahres weiterverkauft wurde. Dennoch sei immer noch nichts passiert. Das führe dazu, dass die Gegend sich in einem verwahrlosten Zustand präsentiert und ungebetene Gäste angezogen werden, schreibt die Person. Das ist in der Tat so. Erst am gestrigen Donnerstag befanden sich Personen in einem der Gebäude. Die Folge war ein Polizeieinsatz. Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei, bestätigte dies auf Anfrage des «Tagblatts» und teilte mit, dass die Personen weggewiesen wurden.

Die Stadt hat der Person, die im Stadtmelder nachgefragt hat, bereits geantwortet. In ihrer Antwort verweist sie darauf, dass die städtische Baubewilligungskommission im Mai 2022 sowohl den Abbruch der Gebäude als auch einen Neubau zweier Mehrfamilienhäuser samt Tiefgarage bewilligt habe.

Die Bauherrschaft habe aber gestützt auf das kantonale Planungs- und Baugesetz drei Jahre Zeit, um mit den Bauarbeiten zu beginnen, so die Stadt. Auf Gesuch hin könne die Frist gar um weitere zwei Jahre verlängert werden. Die Stadt könne deshalb nicht sagen, wann mit den Abbrucharbeiten begonnen werde. Das liege alleine in der Hand der Bauherrschaft. Sie empfiehlt der Person deshalb, sich mit dem Anliegen direkt an die neue Grundeigentümerschaft oder an das Architekturbüro zu wenden, welches das bewilligte Projekt ausgearbeitet hatte. (arc)