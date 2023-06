Baustellen führen zu Puff auf den Strassen – Unmut im Stadtmelder wächst

Die Situation auf den Strassen in der Stadt erhitzt die Gemüter von so manchem Autofahrer und mancher Autofahrerin. Am heutigen Mittwoch hat es diesbezüglich bereits im Verlaufe des Vormittags drei Einträge im Stadtmelder gegeben. Gepostet haben sie zwei verschiedene Personen.

Baustellen auf der Zürcher Strasse, Rorschacher Strasse und der Stadtautobahn erhitzen die Gemüter der Verkehrsteilnehmenden zunehmend. Die Kritik an der Planung häuft und verschärft sich. Symbolbild: Michel Canonica

Der erste User beklagt sich, dass überall gleichzeitig die Strassen aufgerissen werden und verweist auf die Baustellen an der Zürcher Strasse und der Rorschacher Strasse im Bereich des Kantonsspitals. Die Person fragt, weshalb die Arbeiten an den beiden besagten Standorten nicht eingestellt oder wieder die Strassen verschlossen werden – wenn eine Autobahneinfahrt gesperrt wird. Die Person bezieht sich auf jene in St.Fiden in Richtung Zürich, die seit Dienstag durchgehend gesperrt ist. Das Resultat der ganzen Baustellen: verstopfte Strassen im Osten und im Zentrum der Stadt St.Gallen.

Die Person kritisiert zudem die Fachkräfte der Planungsämter von Stadt und Kanton. Sie geht sogar so weit und schreibt, dass Hilfskräfte das Vorhaben nicht schlechter organisieren hätten können.

Auch der zweite User möchte von der Stadt wissen, welche «Genies» für die Planung der Baustellen verantwortlich seien. Er spricht von einer «genialen» Idee, Hauptstrassen aufzureissen, während dem an der Stadtautobahn gearbeitet wird. Für das Chaos auf den Strassen macht er die Personen im Rathaus verantwortlich.

Kurze Zeit später relativiert die Person ihre harsche Kritik in einem zweiten Eintrag. Der erste sei aus der Emotion entstanden. Er verweist allerdings auf die Signalisationen rund um die gesperrte Autobahneinfahrt in St.Fiden. Diese seien sehr schlecht. Es stehe genau eine Verkehrstafel 50 Meter vor der Einfahrt. Danach würde der sämtliche Verkehr von der Kreuzung Splügenstrasse/Rorschacher Strasse in die Stadt und somit über die ohnehin verstopfte Rosenbergstrasse zur Einfahrt bei der Kreuzbleiche umgeleitet. Die Person fragt nach, ob der Verkehr nicht auch via Neudorf umgeleitet werden könne.

Zu guter Letzt schreibt die Person, dass es unverständlich sei, aktuell die Zürcher Strasse zu sanieren. Sie verweist zwar darauf, dass dies ein anderes Thema sei. Dennoch führt sie ins Feld, dass es kaum wegen der Werkleitungen sei. In den letzten Jahren seien vor Ort Stresstests durchgeführt worden, die gezeigt hätten, dass die Leitungen noch ein paar Jahre gehalten hätten. (arc)