Wegen Bauarbeiten: Ab Sonntagmorgen ist ein Abschnitt der Rehetobelstrasse während 24 Stunden gesperrt

Am kommenden Sonntag wird zwischen Flurhof- und Oberhaldenstrasse der Deckbelag der Rehetobelstrasse erneuert. Dafür muss der Abschnitt von Sonntag, 6 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Während dieser 24 Stunden wird der Verkehr grossräumig umgeleitet. Für Fussgängerinnen und Fussgänger bleiben die Trottoirs jederzeit offen und begehbar.

Bei trockener Witterung wird am kommenden Sonntag ein Abschnitt der Rehetobelstrasse (Bild beim Grütli) mit einem neuen Deckbelag versehen. Bild: Stadt St.Gallen

Während der Sperrung werden die VBSG-Linien 7 und 8 (Neudorf) in zwei Bereiche aufgeteilt. Einerseits verkehren die Busse ab Wendeplatz «Stocken» und ab «Hinterberg» bis zur Bushaltestelle «St.Fiden» und von dort aus direkt via Rorschacher Strasse ins «Neudorf» und wieder zurück zum «Hauptbahnhof». Anderseits verkehrt ab Wendeplatz «Neudorf» via Gallusmarkt eine separate Buslinie in Richtung Achslen. Die Haltestellen «Flurhof», «Hagenbuch», «Bruggwiesen», «Grütli», «Halden» und «Krontal» werden am Sonntag nicht bedient. Die Postautolinie 121 (von Engelburg nach Heiden) wird via Rorschacher- und Tablatstrasse geführt.

Die Arbeiten am Deckbelag schliessen die Sanierung der Rehetobelstrasse zwischen Flurhof- und Oberhaldenstrasse ab. Sie können allerdings nur bei trockenem Wetter ausgeführt werden. Der definitive Entscheid über ihre Ausführung wird am Freitagmittag gefällt. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen wird der Belagseinbau auf Sonntag, 10. Juli 2022, verschoben. Die Stadt informiert mit Infotafeln direkt an der Rehetobelstrasse darüber, was geplant ist. (sk/vre)