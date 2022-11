Zwei Tatverdächtige nach Einbruch und Einbruchversuch festgenommen

An der Herisauer Strasse in St.Gallen ist am Mittwoch, in der Zeit zwischen 00.10 und 00.30 Uhr, eine vorerst unbekannte Täterschaft in ein Restaurant eingebrochen, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Bei einer Bäckerei in derselben Strasse blieb es bei einem Einbruchversuch.

Symbolbild: Kapo SG

Die Täterschaft brach beim Restaurant die Eingangstür auf und öffnete im Innern der Räumlichkeiten teils gewaltsam diverse Schubladen. Sie stahl Zigarettenpackungen und Münzrollen im Wert von über 100 Franken. Dabei richtete sie Sachschaden in der Höhe von über 2’000 Franken an. Weiter versuchte sie, in eine Bäckerei einzubrechen, verliess die Örtlichkeit jedoch unverrichteter Dinge, wie es weiter in der Medienmitteilung heisst. Bei diesem Vorfall entstand Sachschaden von rund 1’000 Franken.

Ein aufmerksamer Passant konnte den Einbruchsversuch beobachten und meldete sich umgehend bei der Polizei. Eine ausgerückte Patrouille der Stadtpolizei St.Gallen konnte im Zuge der Nachfahndung zwei tatverdächtige Männer anhalten. Es handelt sich dabei um einen Schweizer sowie einen Portugiesen im Alter von 24 Jahren. Die Verdächtigen wurden festgenommen und zur Weiterbearbeitung der Kantonspolizei St.Gallen übergeben. (kapo/vat)