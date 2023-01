Eine botanische Reise in die Abruzzen

Am Dienstag, 17. Januar, findet der erste Vortrag des Jahres des Botanischen Zirkels im Grünen Pavillon des Botanischen Gartens statt. Referent Walter Dyttrich nimmt die Besucherinnen und Besucher ab 19.30 Uhr mit auf eine botanische Reise in die Abruzzen.

In der Region ist unter anderem die Majella-Hundszunge beheimatet. Bild: PD

Die Abruzzen bilden den höchsten Gebirgszug des Apennin in Italien. Fast 30 Prozent der Fläche der Region Abruzzo sind Nationalparks und entsprechend dünn ist die Besiedlung. Dafür streifen Bär und Wolf durch das Gebiet – der Mensch hat sich in der Region mit den grossen Raubtieren arrangiert. Die Reise beginnt am Dienstagabend in den Buchenwäldern Pescasseroli, die an artenreiche Magerwiesen mit einer grossen Orchideenvielfalt angrenzen. In den tieferen Höhenlagen weisen sie auch mediterrane Arten auf. Auch trifft man auf viele Ruderalpflanzen und Ackerbegleiter. Abschluss der botanischen Reise bildet der Bergfrühling am Campo Imperatore am Gran Sasso. (pd/arc)