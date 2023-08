Multergasse verwandelt sich in einen Catwalk

Am Samstag, 2. September, wird in der Multergasse in der St.Galler Altstadt ein blauer Teppich ausgerollt und zur Modeschau eingeladen. Organisiert wird die zweite Austragung des Anlasses von der Multergass-Gesellschaft. Die erste Durchführung fand 2019 statt.

Die erste Modeschau im Jahr 2019 zog zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer an. Bild: zvg

Wie Rico Baettig, Präsident der Multergass-Gesellschaft, am Medienanlass vom Montag erklärt, konnte das Organisationskomitee 18 Geschäfte für den diesjährigen Anlass gewinnen, zum Teil auch aus anderen Gassen und Strassen. Das Motto laute deshalb «Multergasse and Friends», erklärt Baettig. «Mit dem Anlass wollen wir der Kundschaft etwas bieten und zeigen, dass wir da und aktiv sind.» Mitorganisatorin Deborah Näf, pflichtet ihm bei: «Wir wollen die Innenstadt beleben, Menschen in die Stadt holen und so zeigen, dass es in St.Gallen immer etwas zu erleben gibt.»

Auf dem 225 Meter langen Catwalk, der zwischen Bärenplatz und Multertor verläuft, werden 50 Models Mode präsentieren. 38 von ihnen sind Profis, aber auch zehn bis zwölf Kinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren werden teilnehmen. Für die Auswahl der Models ist Scarlett Weingartner von der Swiss Model Academy. Bei der Auswahl hat sie auf die richtige Mischung geachtet, sodass Mode für alle Altersklassen und in allen Grössen präsentiert werden kann.

Starten werden die Models jeweils in der Mitte der Gasse in zwei Gruppen. «Eine geht in Richtung Bärenplatz, die andere in die andere Richtung und wieder zurück», erklärt Weingartner. So sei überall in der Gasse etwas los. Die Show werde moderiert, erklärt Baettig.

Es wird zu zwei Durchgängen kommen. Der erste beginnt um 12 Uhr, der zweite um 14 Uhr. Ein Durchgang dauert 30 bis 40 Minuten. Für die Musik zeigt sich ein DJ von Schwarzmatt Music verantwortlich. «Wir wollen Ferienstimmung aufkommen lassen. Die Musik wird entsprechend eher dezent», erklärt Baettig. Die Beschallung der Gasse beginnt um 11 Uhr und endet gegen 16.30 Uhr.

Neben den Models und den Kindern werden auch sechs bis acht Spielerinnen und Spieler des FC St.Gallen über den Catwalk laufen. Sie präsentieren die neuen Trikots und die FCSG-Kollektion des neuen Ausrüsters Pumas. Zwischen den beiden Durchgängen nehmen sich die Spielerinnen und Spieler Zeit für Autogramme in einem Zelt beim Bärenplatz. Da die Männer des FCSG am selben Tag ein Heimspiel gegen den FC Lausanne-Sport absolvieren und die Frauen in Basel gastieren, werden aber kaum Stammkräfte teilnehmen können. Es sei denn einer oder eine von ihnen ist für das Spiel gesperrt oder verletzt. «Das hoffen wir aber selbstverständlich nicht», sagt Baettig.

Der Anlass in der Multergasse findet lediglich bei schönem Wetter statt. Je nach Wettervorhersage wird der Anlass verschoben und findet am 30. September statt. Das OK entscheidet diesen Freitag über die definitive Durchführung. (arc)