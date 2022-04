Bevölkerung und Interessengruppen können Stellung nehmen: Anpassung des Richtplans geht ins Mitwirkungsverfahren

Der 2012 vom Stadtparlament verabschiedete Richtplan der Stadt St.Gallen soll jetzt erstmals angepasst werden. Dabei werden an der sehr umfangreichen Planungsgrundlage für die bauliche Entwicklung der Stadt rund 150 Änderungen vorgenommen: 58 Punkte werden neu eingefügt, 57 Punkte angepasst und 35 gestrichen. Wesentliche Änderungen gibt es aufgrund der Integration neuer stadträtlicher Strategien in den Richtplan. Am Freitag startet das Mitwirkungsverfahren für diese Anpassungen im Internet.

Ausschnitt aus dem St.Galler Richtplan mit dem Autobahnzubringer Kreuzbleiche, dem Bahnhofsquartier und der Altstadt. Screenshot: Stadt SG

Am Mitwirkungsverfahren können sich alle Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgaller beteiligen. Bemerkungen zu den Anpassungen einreichen können aber auch der Kanton, die Nachbargemeinden sowie Verbände und Interessengruppen. Offen ist das Partizipationsverfahren vom 1. April bis 31. Mai. Am 28. April, 18 Uhr, gibt’s eine Infoveranstaltung dazu für Fachleute. Am 4. Mai, 18.30 Uhr, findet eine öffentliche Orientierung zu den Richtplananpassungen statt. Anmelden dazu kann man sich im Internet. Dort findet man auch Details zum Richtplan.

Die Teilrevision des Richtplans will die Stadt nach Angaben von Baudirektor Markus Buschor und Stadtplaner Florian Kessler an einer Medienorientierung vom Mittwochvormittag noch im laufenden Jahr abschliessen. Im Juni und Juli werden die Resultate des Mitwirkungsverfahrens ausgewertet. Im August soll der Stadtrat über die Anpassungsvorlage entscheiden. September bis November ist für die Vorberatung in der Liegenschaften- und Baukommission reserviert. Und im November soll sich dann das Stadtparlament über den revidierten Richtplan beugen. (sk/vre)