Schweizer Frauen-Nati trifft im Kybunpark auf Italien

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hat am heutigen Freitag die ersten zwei Austragungsorte der Women’s Nations League-Heimspiele der Frauen-Nati bekannt gegeben. Zum Auftakt spielen die Schweizerinnen am Freitag, 22. September, im Kybunpark. Der Gegner wird Italien sein.

Die Schweizer Frauen-Nati spielt im September erstmals in St.Gallen. Bild: Imago

Der Auftritt der Schweizerinnen in St.Gallen ist eine Premiere in doppelter Hinsicht. Es ist das erste Mal, dass auch bei den Frauen eine Nations League ausgetragen wird. Und erstmals überhaupt wird die Schweizer Frauen-Nati in St.Gallen antreten. Der SFV schreibt von einem weiteren sportlichen und emotionalen Höhepunkt für den Schweizer Fussball.

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Nationalteam erstmals in St.Gallen antreten dürfen», lässt sich die Direktorin Frauenfussball im SFV, Marion Daube, in der Meldung zitieren. Das Stadion biete eine wunderbare Kulisse und man hoffe bei der Premiere auf viel Unterstützung und eine grossartige Atmosphäre.

Das zweite Heimspiel in der Women’s Nations League gegen Spanien findet dann am Donnerstag, 31. Oktober, im Zürcher Letzigrund statt. Zunächst gilt es für das Team von Trainerin Inka Grings aber an der Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien ernst. Dort treffen die Schweizerinnen zum Auftakt am kommenden Freitag, 21. Juli, auf das Team aus den Philippinen. Anstoss ist um 7 Uhr Schweizer Zeit. (arc)