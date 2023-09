Fasnachtsgesellschaft: Seger wird Präsident – Bischof Ehrenmitglied

Oskar Seger ist von der Hauptversammlung zum neuen Präsidenten der St.Galler Fasnachtsgesellschaft gewählt worden. Wie aus der Medienmitteilung hervorgeht, möchte er gemeinsam mit einem erweiterten Vorstand neuen Schwung in die St.Galler Fasnacht bringen. Seger übernimmt das Amt von Bruno Bischof.

Der neu gewählte Vorstand der St.Galler Fasnachtsgesellschaft (von links): Pius Jud, Oskar Seger, Astrid Nakhostin, Mario Rusch, Monika Zuffelato, Donat Kuratli, Géraldline Brot. Bild: zvg

Im Fokus des neuen St.Galler Fasnachtskonzepts stehen mehr Bühnen in der Innenstadt mit attraktiveren Auftrittsmöglichkeiten für die Guggenmusiken und eine engere Zusammenarbeit mit lokalen Partner-Organisationen. Das Konzept präsentierte der frisch gewählten Präsident an der Hauptversammlung der Fasnachtsgesellschaft. Das neue Konzept soll bereits im kommenden Jahr umgesetzt werden. «Es braucht Veränderung», zeigte sich Seger an der Hauptversammlung überzeugt.

Während der närrischen Tage sollen fortan mindestens 40 Guggenmusiken für Stimmung in der St.Galler Innenstadt sorgen und wieder vermehrt Leute in die Stadt locken. Die Hauptbühne dazu ist in der Neugasse geplant. Für den «direkten Draht» zu den Guggenmusiken ist das neue Vorstandsmitglied Donat Kuratli, selbst langjähriges Mitglied der Riethüsli-Guggen, zuständig. Ebenfalls neu im Vorstand und verantwortlich für das Resort Bewilligungen ist Géraldine Brot.

«Es ist mir wichtig, dass wir im Vorstand gut vernetzt und breit aufgestellt sind», wird Seger in der Mitteilung zitiert. Der Geist der Fasnacht solle wieder vermehrt auf die St.Galler Bevölkerung überspringen, neue Mitglieder der Fasnachtsgesellschaft seien jederzeit willkommen.

«Für den grossen Umzug am Fasnachtssonntag wäre es schön, wenn mindestens 40 Gruppen mitmachen würden», sagt der weiterhin dafür verantwortliche Pius Jud. Interessierte können sich via info@fasnachtsg.ch melden. Die Föbü-Beizen-Fasnacht soll in ähnlichem Rahmen wie bisher bestehen bleiben, ebenso wie die Kellerbühne-Abende. Der Föbü-Abend findet neu im Pfalzkeller statt.

Der abtretende Präsident Bruno Bischof amtete seit 2012 mit grossem Engagement an der Spitze der Gesellschaft. Verabschiedet wurde er an der Versammlung mit einem herzlichen Dankeschön und viel Applaus. Gemeinsam mit Doris Hauri (Gründungspräsidentin) und deren Mann Peter Hauri wurde Bischof ausserdem zum Ehrenmitglied ernannt. (pd/arc)