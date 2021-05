ST.GALLER STADT-TICKER Naturpreis fürs Schulhaus Hof +++ FCSG-Frauen verlieren in Genf +++ Dämme des Gübsensees werden untersucht +++ SC Brühl kassiert in Bavois eine Niederlage Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Feedback: stadtredaktion@chmedia.ch

Sonntag, 2. Mai - 17:07 Uhr

WWF Ostschweiz will naturnahe Gestaltung von Schulanlagen fördern: In der Stadt St.Gallen wird das Schulhaus Hof ausgezeichnet

(pd/vre) Ihr Schulhaus kann für Schulkinder jeden Alters ein faszinierender Begegnungsort mit der Natur sein. Der WWF Ostschweiz will daher die kindergerechte und naturnahe Umgebungsgestaltung bei Kindergärten und Schulhäusern fördern. Er bietet Schulen eine Beratung durch Fachpersonen an. Jetzt zeichnet er 36 Kindergärten und Schulen in den Kanton St.Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden sowie im Fürstentum Liechtenstein für ein naturnah gestaltetes Umfeld aus.

Auch das Schulhaus Hof in Winkeln wird für seine kindergerechte und naturnahe Umgebungsgestaltung vom WWF ausgezeichnet.

Bild: Jil Lohse

(30.6.2017)

In der Stadt St.Gallen wird am 12. Mai eine Schulanlage geehrt, nämlich das Schulhaus Hof. Es warte mit einer vorbildlichen Umgebung auf, wird in der Einladung zur Preisverleihung begründet: «Wo sonst Beton und kurz geschnittene Rasenflächen dominieren, gibt es im Schulhaus Hof, Blumenwiesen, einen Gemüsegarten, Baumstämme für die Koordination und Balance, Kiesplätze, Weidenzelte und vieles mehr.» Und die Natur ums Schulhaus Hof sei besonders divers, schreibt der WWF weiter:

«Das freut nicht nur die Insekten sondern auch das Auge, wenn im Frühjahr alles blüht.»

Die Emaille-Tafel, mit der der WWF die kindergerechte und naturnahe Umgebung von Kindergärten und Schulhäusern auszeichnet. Bild: WWF Ostschweiz

Die Auszeichnung des WWF für Kindergärten und Schulhäuser besteht aus einer Emaille-Tafel, die in der Schulanlage angebracht werden kann. Sie verweist auf die naturgerecht gestaltete Schulhausumgebung und zeigt einen einheimischen Schmetterling, nämlich einen Schwalbenschwanz. Diese Tafel erhalten im Kanton St.Gallen von Altstätten bis Weesen 20 Schulanlagen verliehen. Auffällig dabei: In Flawil werden gleich vier Kindergärten und zwei Schulhäuser damit geehrt.

Informationen zur WWF-Aktion finden sich im Internet.

Sonntag, 2. Mai - 16:35 Uhr

Frauen des FC St.Gallen-Staad unterliegen in Genf klar mit 2:5

(pd/vre) Die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad haben am Samstag bei ihrem Gastspiel in Carouge gegen Spitzenreiter Servette FC Chênois Féminin eine mit 2:5 sehr klare Niederlage eingefahren. Die St.Gallerinnen verlieren damit in dieser Saison auch das zweite Duell beim Leader deutlich. Gegen die Tabellenführerinnen der Women's Super League gab es für den FC St.Gallen-Staad nichts zu holen. Die Genferinnen waren das bessere Team und gewannen in dieser Höhe verdient. Die Elf von Trainer Marco Zwyssig kam zu fast keinen Chancen.

Die Frauen des FC St.Gallen-Staad hatten in Genf gegen die Tabellenersten von Servette keine Chance. Bild: PD (1.5.2021)

Die St.Gallerinnen gerieten bereits früh in Rückstand, als die Genferinnen in der sechsten Minute durch Maeva Sarrasin zur Führung kamen. Sie tankte sich auf der rechten Seite durch und liess Fabienne Oertle dabei keine Chance. Die Tabellenführerinnen diktierten das Geschehen und liess die Ostschweizerinnen viel laufen. In der 24. Minute kamen die Favoritinnen durch Marta Peiro Gimenez zu ihrem zweiten Treffer. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war das Spiel etwas ausgeglichener, aber die Genferinnen erhöhten in der 69. Spielminute auf 3:0. Wieder war Sarrasin die Schützin. Nur knapp eine Minute danach zappelte der Ball bereits wieder im St.Galler Tor. Manon Revelli hatte zum 4:0 getroffen.

Stephanie Brecht gelang dann in der 74. Minute per Elfmeter das 1:4. Kurz vor Schluss kamen die Genferinnen zu ihrem fünften Treffer. Natalia Alessandra Padilla Bidas traf im Strafraum nach einem Zuspiel von der rechten Seite. Den Schlusspunkt setzte der FC St.Gallen-Staad mit einem zweiten Tor durch Penalty von Géraldine Ess.

Sonntag, 2. Mai - 15:15 Uhr

Wegen Bohrungen auf den Dammkronen am Gübsensee: Spazierweg gesperrt

(sab) Der Bohrturm zieht die Blicke von Spaziergängern, Joggerinnen und Hündelern auf sich: Auf dem westlichen Damm des Gübsensees steht seit kurzem ein schweres Fahrzeug, das in den Untergrund bohrt. Der Spazier- und Wanderweg auf der Dammkrone ist gesperrt. Auf dem Damm arbeitet die SAK, die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG.

Spaziergängerinnen und Spaziergänger müssen einen kleinen Umweg nehmen. Der westliche Damm am Gübsensee ist gesperrt. Bild: Sandro Büchler (30.4.2021)

Auf einem Schild wird erklärt: «Für zukünftige Sanierungen müssen Untergrund-Untersuchungen an den beiden Gübsensee-Schüttdämmen West und Nord ausgeführt werden.» Die Probebohrungen finden noch bis September statt, schreibt die SAK weiter. Zeitweise müssen für die Arbeiten auch die Dämme gesperrt werden.

Der über einen Kilometer lange Stausee oberhalb von Winkeln ist nicht nur ein beliebtes Naherholungsgebiet, sondern dient auch zur Produktion von Strom. Das Wasser der Flüsse Sitter und Urnäsch wird zunächst über zwei rund zwölf Kilometer lange Stollen in den Gübsensee geleitet. Von dort stürzt es unterirdisch 92 Meter in die Tiefe, bevor es im Kraftwerk Kubel im Sittertobel durch die Turbinen fliesst. So erzeugt das Kraftwerk jährlich rund 30 Millionen Kilowattstunden Energie.

Der Gübsensee liegt oberhalb des Quartiers Winkeln im Westen der Stadt St.Gallen. Im Bild rechts der derzeit gesperrte westliche Damm des Sees. Bild: Hanspeter Schiess

(2.7.2012)

Der durchschnittliche Stromverbrauch eines Haushalts liegt zwischen 3'000 und 5'000 Kilowattstunden pro Jahr. Das Kraftwerk Kubel versorgt also rund 6'000 bis 10'000 Haushalte pro Jahr mit Energie.

Sonntag, 2. Mai - 8:40 Uhr

Eine unnötige Niederlage für den SC Brühl: Die Kronen verlieren zu Hause mit 1:3 gegen den FC Bavois

(pd/vre) Erstmals seit Oktober hat der SC Brühl am Samstag ein Meisterschaftsspiel verloren. Und wie damals hiess der Gegner Bavois. Nötig war diese Niederlage gemäss Matchbericht von Henri Seitter keineswegs: Brühl war über weite Strecken das bessere Team, konnte jedoch die spielerische Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Spielentscheidend war wohl der vergebene Penalty nach Ablauf einer halben Stunde. Die soliden Waadtländer mussten ihre defensive Einstellung nicht aufgeben und lauerten ausschliesslich auf Konter.

Die Spieler des SC Brühl und des FC Bavois schenkten sich am Samstag im Paul-Grüninger-Stadion nichts, die Romands waren aber erheblich besser im Ummünzen ihrer Chancen in Tore. Bild: SCB/Kurt

Frischknecht (1.5.2021)

In der 55. Minute erzielte Bavois praktisch mit der ersten Chance entgegen dem Spielverlauf durch Meris Talovic das 0:1. Brühls Hüter Alban Berisha hielt die Kronen in der Folge mit einem gehaltenen Penalty im Spiel. Ein Abseitstor der Brühler fand keine Anerkennung und in der 72. Minute erzielte wieder der treffsichere Talovic das 0:2. Brühls eingewechselter 17- jähriger eigener Junior Edmir Zulic sorgte mit seinem ersten Tor zum 1:2 postwendend nochmals für Spannung.

Fussball im Regen: Das Wetter spielte bei der Begegnung des SC Brühl und des FC Bavois am Samstag nicht wirklich mit. Bild: SCB/Kurt

Frischknecht (1.5.2021)

Doch dann liefen die ungestümen Kronen prompt in einen weiteren Konter, der zum alles entscheidenden 1:3 führte. Dies, nachdem die Einheimischen zuvor zwei gute Ausgleichschancen verpasst hatten. Doch eine solche schmerzliche Niederlage muss man für Henri Seitter dem jungen Team auch einmal zugestehen. Immerhin hielten die Brühler trotz Niederlage den dritten Tabellenrang, weil sämtliche andern drei Spiele der Gruppe mit Unentschieden endeten. Auch das ist ein Indiz für die Ausgeglichenheit dieser Promotion League.

Samstag, 1. Mai - 11:03 Uhr

Polizei nimmt zwei renitente Personen in Gewahrsam

(stapo/dwa) Am Freitag kurz nach 22.15 Uhr wurde der St.Galler Stadtpolizei eine Frau gemeldet. Sie hatte gemäss einem Barbetreiber das Lokal ohne Maske betreten und sich an einen Tisch gesetzt. Sie wollte die Bar in der Folge auch nicht mehr verlassen.

Gegenüber der Polizei weigerte sich die 29-Jährige, sich auszuweisen. Zudem versuchte sie einen Polizisten zu schlagen, wie aus dem Communiqué der Stadtpolizei hervorgeht. Die Einsatzkräfte nahmen die Frau mit auf den Posten, wo ein Atemalkoholtest 2,4 Promille ergab. Sie musste wegen Eigen- und Fremdgefährdung in polizeilichen Gewahrsam. Die nicht in der Stadt St.Gallen wohnhafte Frau wurde zudem für 30 Tage weggewiesen und erhielt eine Busse wegen mutwilliger Belästigung und Nichttragens der Hygienemaske.

Die St.Galler Stadtpolizei musste am Freitag zweimal wegen renitenter, aggressiver Menschen ausrücken. Symbolbild: Ralph Ribi

Kurz vor 23 Uhr kam es am Freitag zu einem weiteren Vorfall. Der Polizei wurde gemeldet, dass ein renitenter Gast im Aussenbereich einer Bar andere Personen mit einem Messer bedrohe. Vor Ort stiessen die Einsatzkräfte auf einen 32-jährigen Mann, der sich sehr aggressiv verhielt, mit Gewalt drohte und darauf aufmerksam machte, dass er ein Messer mitführe. Die Einsatzkräfte drohten gemäss der Mitteilung daraufhin mit dem Einsatz des Tasers, worauf der Mann in Handfesseln gelegt und abgeführt werden konnte, obwohl er Widerstand leistete.

Die Polizei stellte bei ihm Kleinmengen von Betäubungsmitteln sowie ein Messer sicher. Der Mann verhielt sich derart renitent, dass es den Einsatzkräften nicht möglich war, eine Atemalkoholprobe durchzuführen. Der junge Mann wurde daher wegen Fremd- und Eigengefährdung vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Samstag, 1. Mai - 9:25 Uhr

St.Galler Ökomarkt findet trotz Coronapandemie statt: Mit Schutzkonzept, grösseren Abständen und etwas kleiner als üblich

(sk/vre) Nach der letztjährigen Pause findet der St.Galler Ökomarkt in diesem Jahr trotz Pandemie wieder statt. Dies am kommenden Donnerstag, 9 bis 20 Uhr, und wie üblich rund ums Vadian-Denkmal und in der Marktgasse. Rund 50 regionale Anbieterinnen und Anbieter werden dabei wieder ihr breites ökologisches Waren- und Dienstleistungsangebot vorstellen. Unter anderem gibt’s Kulinarisches, Naturkosmetik, nachhaltige Kleider und Textilien, Setzlinge für Balkon und Garten.

Der St.Galler Ökomarkt wird jeweils rund ums Vadian-Denkmal und in der Marktgasse durchgeführt. Das nächste Mal am Donnerstag. Bild: PD/Stadt St.Gallen

Die Freude bei der Trägerschaft wie bei Ausstellerinnen und Ausstellern sei gross, dass dieses Jahr wenigstens ein Teil des «normalen» Angebots des Ökomarkts präsentiert werden könne, heisst es in einer Mitteilung. Im Frühling 2020 musste der Markt erstmals seit seiner Gründung aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden. Und diese wird am kommenden Donnerstag weiterhin spürbar sein: Der Abstand zwischen den einzelnen Ständen wird vergrössert und Stände mit Beratungsangeboten vor Ort werden nicht vorhanden sein. Zudem gelten auf dem Markt die üblichen Anti-Corona-Regeln, darunter eine Maskenpflicht.

Am Ökomarkt in St.Gallen immer ein Renner: Setzlinge für Garten und Balkon. Bild: PD/Stadt St.Gallen

Der St.Galler Ökomarkt wurde 1996 vom städtischen Amt für Umwelt und Energie gegründet. Heute wird er von der IG Ökomarkt durchgeführt, der alle Unternehmen, Organisationen und Institutionen angehören, die zum Markt zugelassen sind. Traditionell findet der St.Galler Ökomarkt jeweils im Mai statt. 2014 bis 2017 wurde er versuchsweise zusätzlich im Herbst durchgeführt, was sich aber wegen der vielen anderen in dieser Jahreszeit bereits etablierten Märkte nicht bewährte und wieder eingestellt wurde.

Detaillierte Informationen zum diesjährigen Ökomarkt finden sich im Internet.

Freitag, 30. April - 18:45 Uhr

St.Galler Klosterplatz 1918 und heute Von der Anbauschlacht zum Pausenplatz 1918 2021 Am Ende des Ersten Weltkriegs wird der Klosterplatz für die Produktion von dringend benötigten Lebensmitteln umgepflügt. (Bild: Stadtarchiv St.Gallen)

Freitag, 30. April - 18:37 Uhr

St.Galler Stadtrat engagiert sich fürs neue CO2-Gesetz des Bundes: «Weil's wichtige Fragen für die Stadt regelt», sagt Stadtpräsidentin Maria Pappa

(vre) Der St.Galler Stadtrat empfiehlt für den 13. Juni die Annahme des neuen CO2-Gesetzes des Bundes. Die Stadtregierung ist auch Mitglied im «Komitee Ja zum CO2-Gesetz St.Gallen Appenzell» (STADT-TICKER, 30.4., 11:11). Das Engagement basiert auf einem einstimmigen Entscheid des Stadtrats. Zudem folgt das Verhalten in diesem Fall eingespielten Usanzen. Das sagt Stadtpräsidentin Maria Pappa auf Nachfrage.

Stadtpräsidentin Maria Pappa in der Ausstellung «Città irreale» in der Kunstzone der Lokremise.

Bild: Benjamin Manser

(30.4.2021)

Darf sich der Stadtrat auf diese Weise in einen nationalen Abstimmungskampf einmischen?

Maria Pappa: Der Stadtrat nimmt öffentlich zu einer nationalen oder kantonalen Abstimmungsvorlage nur Stellung, wenn das Thema für die Stadt wirklich wichtig ist und alle Mitglieder der Exekutive dafür sind. In dem speziellen Fall haben wir sogar eine städtische Volksabstimmung im Rücken: Bei einer Stimmbeteiligung von 58,6 Prozent wurde im vergangenen Herbst der Klimaartikel für die Gemeindeordnung mit 79,1 Prozent Ja-Stimmen angenommen.

Wieso hat der Stadtrat sich in diesem Fall dafür entschieden, öffentlich Stellung zu nehmen?

Die CO2-Thematik ist für die Stadt in Zusammenhang mit der Klimapolitik eine ganz zentrale Frage. So postuliert der Klimaartikel in der Gemeindeordnung das Ziel, dass St.Gallen bis 2050 klimaneutral ist. Das heisst unter anderem, dass der CO2-Ausstoss unter dem Strich null sein soll.

Wird es unter Stadtpräsidentin Maria Pappa häufiger solche Wortmeldungen geben als unter Vorgänger Thomas Scheitlin?

Ob wir uns als Stadtrat zu nationalen oder kantonalen Abstimmungen äussern werden, wird davon abhängen, welche Themen zum Entscheid kommen. Wenn politische Fragen von zentraler Bedeutung für die Stadt darunter sind und im Stadtrat eine einhellige Meinung dazu herrscht, werden wir uns äussern. Sonst nicht. Wir halten uns da mit Rücksicht aufs Kollegialitätsprinzip an bisherige Gepflogenheiten.

Freitag, 30. April - 18:03 Uhr

Präsidiumswechsel bei den Grünen: Die Nachfolge von Franziska Ryser und Markus Mauchle soll Christian Huber antreten

(pd/vre) Auch bei den Grünen von Stadt und Region St.Gallen zeichnet sich ein Wechsel im Präsidium ab. Auf die Online-Hauptversammlung vom kommenden Donnerstag hin hat nämlich das bisherige Co-Präsidium mit Franziska Ryser und Markus Mauchle seinen Rücktritt gegeben. Vom Vorstand als neuer Präsident vorgeschlagen wird Stadtparlamentarier Christian Huber.

Christian Huber soll neuer Präsident der Grünen von Stadt und Region St.Gallen werden. Bild: PD

Ryser und Mauchle hatten das Co-Präsidium der Grünen von Stadt und Region während zwei Jahren inne. In dieser Zeit haben die Grünen ihren Nationalratssitz zurückerobert (gewählt wurde im Herbst 2019 Franziska Ryser) und ihre Vertretung im Stadtparlament vergrössert. Ryser will sich jetzt gemäss Mitteilung auf ihr Mandat und die Arbeit im kantonalen Vorstand konzentrieren. Markus Mauchle will nach langem Engagement in verschiedenen Funktionen die Verantwortung in jüngere Hände legen.

Der Vorstand der Grünen schlägt Christian Huber zur Wahl als Parteipräsident vor. Der 32-Jährige ist Stadtsanktgaller, sitzt seit drei Jahren im Stadtparlament und ist seit zwei Jahren Mitglied des grünen Parteivorstands. Nach dem Studium von Geografie und Geschichte ist er heute als Berufs- und Kantonsschullehrer tätig. Politische Schwerpunkte von Huber liegen bei Klimafragen sowie bei Fragen der Gleichstellung und Gleichberechtigung aller St.Gallerinnen und St.Galler.

Freitag, 30. April - 17:41 Uhr

Für den Mai kann das Kinok wieder ein Programmheft herausgeben - erstmals seit fünf Monaten

(as/vre) Am Wochenende erscheint das Kinok-Programm wieder wie gewohnt als gedrucktes Heft – zum ersten Mal seit fünf Monaten. Die Broschüren für die Mitglieder wurden am Freitag auf die Post gebracht. Ab Anfang der kommenden Woche liegt das Programmheft zudem wieder in verschiedenen Kulturinstitutionen und Geschäften der Stadt St.Gallen auf.

Das Kinok gibt nach fünf Monaten erstmals wieder ein gedrucktes Programmheft heraus. Es ist mit 50 Seiten umfangreich ausgefallen. Bild: Kinok/

Andreas Stock

Mit über 50 Seiten ist das Programmheft für den Mai ziemlich dick ausgefallen. Viele neue Premierenfilme warten seit längerer Zeit auf ihre Aufführung: 27 Filme stehen bis Ende Monat im Kino in der Lokremise auf dem Programm. Auch die Filmreihe «Die Hälfte der Welt» aus Anlass von 50 Jahren Frauenstimm- und Wahlrecht in der Schweiz wurde durchs Coronavirus verzögert: Ursprünglich war sie termingerecht für Februar geplant - zum Jahrestag der entscheidenden Abstimmung vom 7. Februar 1971. Wegen des Lockdown sind die Frauenfilme erst jetzt zu sehen.

Seit zwei Wochen sind die Kinos wieder geöffnet, und auch das Team des Kinok freut sich gemäss Mitteilung über die Wiedereröffnung nach der langen Zwangspause. Das Publikum sei froh, dass es wieder möglich ist, in den Genuss von Kinokultur zu kommen. Trotz schönen Wetters war das Interesse an den April-Filmen im Kinok gross. Auf viel Resonanz stiessen etwa «Das neue Evangelium» von Milo Rau oder die Komödie «Antoinette dans les Cévennes». Beide Filme sind auch noch im Mai zu sehen.

Trekking mit Esel Patrick: Die Komödie «Antoinette dans les Cévennes» mit Hauptdarstellerin Laure Calamy ist im Mai im Kinok zu sehen. Bild: PD

Wegen der vom Bundesrat vorgeschriebenen Platzbeschränkungen steht derzeit auch im St.Galler Studiokino nur ein Drittel der Saalkapazität zur Verfügung. Die 33 Sitzplätze, die angeboten werden dürfen, sind schnell ausgebucht. Das Kinok empfiehlt deshalb, Plätze unbedingt im voraus online zu reservieren. Der Spielplan für den Mai, der dies möglich macht, ist in seinem Internetauftritt bereits zugänglich.

Freitag, 30. April - 16:35 Uhr

Auch Erwachsene dürfen ab Dienstag wieder im Hallenbad Blumenwies schwimmen - unter Beachtung vieler Auflagen

(sk/vre) Am Dienstag, 4. Mai, öffnet das Hallenbad Blumenwies in St.Gallen auch wieder für erwachsene Schwimmerinnen und Schwimmer. Die Öffnungszeiten für Kinder und Jugendliche werden angepasst. Die Zahl jener Erwachsenen, die eingelassen werden können, ist eingeschränkt. Zudem müssen bei Buchung eines Zeitfensters und im Bad selber diverse Auflagen beachtet werden. Der Blick ins Internet ist vor jedem Badibesuch nicht nur zu empfehlen, sondern obligatorisch, nur schon für die Reservation des Zeitfensters.

Schwimmen ist für Erwachsene ab kommenden Dienstag auch im Hallenbad Blumenwies in St.Gallen wieder möglich.

Bild: Chr. Sonderegger

Geöffnet ist das Hallenbad nur für Einzelpersonen, die schwimmen wollen. Rutschbahn, Lehrschwimmbecken, Sprudelecke und Kinderbädli sind gemäss Newsletter des Sportamtes geschlossen. Für den Besuch im Hallenbad Blumenwies braucht es eine vorgängige Online-Reservation. Buchungen für ein Zeitfenster von jeweils 60 Minuten sind höchstens fünf Tage vor dem Besuch möglich. Die Reservationsbestätigung (samt dem gelieferten QR-Code) ist auf dem Handy oder ausgedruckt beim Eintritt ins Hallenbad vorzuweisen.

Pro einstündigem Zeitfenster werden bis 15 Personen eingelassen. Zudem gibt's eine Warteliste von fünf Personen. Es gilt das Schutzkonzept des Hallenbads Blumenwies und insbesondere Maskenpflicht bis und mit Garderobe. Alle Jahresabos (ausser Sauna) sind ab 1. Mai wieder aktiv und berechtigen zum Eintritt. Halbjahresabos bleiben weiter pausiert und können nicht genutzt werden; es kann aber vor Ort ein Einzeleintritt gelöst werden.

Termine für Erwachsene im Hallenbad Blumenwies Dienstag - 20.45-21.45

Mittwoch - 12.00-13.00/20.30-21.30

Donnerstag - 20.45-21.45

Samstag (einschliesslich Pfingsten) - 14.15-15.15, 15.30-16.30

Sonntag (einschliesslich Auffahrt, Pfingstsonntag und Pfingstmontag) - 8.00-9.00/9.15-10.15/10.30-11.30/11.45-12.45

Freitag, 30. April - 15:25 Uhr

Kurzfristige Spielplanänderung beim Theater St.Gallen: Schuld ist für einmal nicht das Coronavirus

Die Aufführung des Tanzstücks «Cinderella» von morgen Samstag entfällt. Bild: Gregory Batardon

(vpr/vre) Wie das Theater St.Gallen mitteilt, muss der Spielplan kurzfristig geändert werden. Die Premiere des Doppelabends «TraumAlpTraum » in der Lokremise vom kommenden Mittwoch, 5. Mai, wird auf Donnerstag, 20. Mai, verschoben. Ebenfalls abgesagt werden muss die Vorstellung des Tanzstücks «Cinderella» vom Samstag, 1. Mai, im Theaterprovisorium. Für diese Änderungen ist für einmal nicht das Coronavirus verantwortlich, sie sind vielmehr verletzungsbedingt nötig.

Freitag, 30. April - 15:05 Uhr

Stadt stellt Gesamtkonzept für ihre Sportanlagen vor: St.Gallen braucht zusätzliche Sporthallen, Spielfelder und Freizeitanlagen

(vre) Es ist soweit: Das Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak) der Stadt St.Gallen ist bereit. Das Papier wird von Stadtrat Mathias Gabathuler und seinen Fachleuten an einer Medienorientierung in einer Woche öffentlich präsentiert. Etliche Mitglieder des Stadtparlaments werden das mit Befriedigung zur Kenntnis nehmen. In den vergangenen Monaten war nämlich Kritik an der Bearbeitungsdauer des Konzepts laut geworden. Namentlich die SVP hatte bei Sportvorlagen moniert, ohne das Gesak könne man diese nicht wirklich beurteilen.

Ist schon länger bekannt: Auch die Sporthalle Kreuzbleiche weist Sanierungsbedarf auf. Bild: Hanspeter Schiess

(8.6.2017)

Das Gesak erfasst, beleuchtet und beurteilt die bestehenden Sportanlagen. Es ermittelt zudem den künftigen Bedarf, damit sich die Stadt bei Sport und Bewegung weiterentwickeln kann. Mit der Bereitstellung von Anlagen soll die sportliche Betätigung der Bevölkerung gefördert werden, auch beim Kinder- und Jugendsport oder im Leistungssport. Weiter zeigt das Konzept gemäss Einladung zur Pressekonferenz auf, dass «ein Bedarf für zusätzliche Sporthallen und Rasenspielfelder sowie Handlungsbedarf im Bereich der für alle frei zugänglichen Sport- und Freizeitanlagen besteht».

Freitag, 30. April - 14:33 Uhr

Ein kleines Fort Knox am St.Galler Broderbrunnen: Grossbank wappnet sich gegen allfällige Übergriffe

(P.H./vre) Passanten wundern sich seit Donnerstag, was denn bei der Credit Suisse am Multertor vorgeht: Bis Freitagmorgen wurde im Erdgeschoss des Bürogebäudes eine «Vollpanzerung» montiert. Werden demnächst beim Broderbrunnen grosse (Gold-)Schätze eingelagert, die speziell gesichert werden müssen?

Die Antwort auf eine Frage vor Ort ist ganz profan: Die CS will sich mit den Metallwänden gegen allfällige 1.-Mai-Ausschreitungen wappnen. Seit Karfreitag ist schliesslich landesweit bekannt, dass die Gallusstadt ein heisses Pflaster sein kann. Am Montag soll die Verbarrikadierung jedenfalls so schnell verschwinden, wie sie gekommen ist...

Die Metallwände am Erdgeschoss des CS-Bürogebäudes am Multertor in St.Gallen. Bild: Peter Hummel

(30.4.2021)

Und die Chance, dass sie am Samstag gar nicht gebraucht wird ist gross: Der 1. Mai verläuft in der Gallusstadt seit Jahrzehnten friedlich. Wirbel gab's in den vergangenen dreissig Jahren zwischen 1.-Mai-Komitee und Behörden höchstens, wenn Letztere versuchten, die Kundgebung aus der Marktgasse an den Rand des Marktplatzes zu verlegen. Und vor Jahren brannte während der 1.-Mai-Kundgebung in einem benachbarten Kaffee ein Abfallkübel, was - sehr zur Verblüffung von Demonstranten wie Polizisten - die Feuerwehr mit Blaulicht und Sirene auf den Plan rief.

Freitag, 30. April - 14:05 Uhr

Der SC Brühl hat seine Saisonziele bereits erreicht, was jetzt noch kommt ist Zugabe: Am Samstag starten die Kronen gegen Bavois in die Aufstiegsrunde

(fm/vre) Am Samstag startet der SC Brühl in die «Rückrunde», spielt mit den ersten acht der Promotion League um den Aufstieg in die Challenge League. Zum Auftakt kommt der FC Bavois ins Paul-Grüninger-Stadion nach St.Gallen. Das Spiel findet ab 16 Uhr statt. Da nur hundert Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort zugelassen sind, wird es im Internetauftritt des SC Brühl als Livestream übertragen.

Schon im letzten Spiel gegen den FC Breitenrain konnte der SCB recht entspannt aufspielen. Zum Einsatz kam der zweite Goalie, der junge und «eigene» Alban Berisha. Bild: SCB/

Kurt Frischknecht

Der FC Bavois, aus dem gleichnamigen Dorf im Waadtland, ist das Überraschungsteam der laufenden Saison der Promotion League. Mit 23 Punkten steht es auf dem sechsten Platz der Rangliste, nur drei Punkte hinter dem SC Brühl, der – ebenfalls überraschend – den dritten Rang belegt. Das Rencontre mit Bavois ist insofern speziell, als dieser Club der letzte war, der dem SCB eine Niederlage beibringen konnte. Das war allerdings am 17. Oktober 2020.

Damals verlor der SC Brühl im Waadtland mit 0:1. Danach wurde die Saison unterbrochen, und was folgte waren für Brühl fünf Trainings- und vier Nachtragsspiele, von denen kein einziges verloren ging. Zuletzt besiegte der SC Brühl den FC Köniz zu Hause mit 2:0 und den FC Breitenrain auswärts mit 2:1. Die Kronen qualifizierten sich so problemlos für diese neue Aufstiegsrunde der Promotion League.

SC-Brühl-Trainer Heris Stefanachi kann mit der laufenden Saison der Promotion League bereits zufrieden sein. Bild: Urs Bucher

(12.3.2019)

Damit ist auch bereits das erste Saisonziel des SCB erreicht. Sportchef Roger Jäger und Trainer Heris Stefanachi sprechen mit einer Stimme, wenn sie sagen: «Erstes Ziel anfangs Saison war es, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben; das haben wir schon erreicht. Nun kämpfen wir um einen der ersten drei Ränge, um uns so direkt für die Cup-Hauptrunde zu qualifizieren.»

Der Trainer kann so mit seinem jungen Team bereits jetzt entspannt auf die kommende Saison hin arbeiten. Als Ausbildungsclub zeichnen den SC Brühl drei Dinge aus: Er hat mit Abstand die jüngste Mannschaft der Promotion League (abgesehen von den drei U21-Clubs), er hat viele eigene Junioren integriert (der Jüngste ist gerade 17 Jahre alt) und bereits haben viele Spieler zugesagt, auch ab Sommer wieder für die Kronen zu spielen.

Freitag, 30. April - 13:13 Uhr

Velofahrerin bei Selbstunfall verletzt: Kontrolle über E-Bike verloren, gestürzt und mit Kopf gegen einen Zaun geprallt

Das E-Bike der am Mittwochnachmittag auf der Oberstrasse in St.Gallen verunglückten Velofahrerin. Bild: Stadtpolizei SG

(28.4.2021)

(stapo/vre) Unbestimmte Verletzungen hat sich am Mittwochnachmittag eine E-Bike-Fahrerin bei einem Selbstunfall an der Oberstrasse in St.Gallen zugezogen. Die 54-Jährige wollte gegen 15.30 Uhr bei der Bushaltestelle Ruhsitz beim Haus Oberstrasse 170 aufs Trottoir fahren, das hier auch als Veloweg genutzt wird. Dabei verlor sie gemäss Mitteilung der Stadtpolizei die Kontrolle über ihr Zweirad, stürzte und prallte mit dem Kopf gegen einen Zaun. Die Verunfallte musste im Spital behandelt werden.

Freitag, 30. April - 13:03 Uhr

In der Kaffeerösterei wurde der Sauerstoff knapp: Fünf Personen sicherheitshalber ins Spital gebracht

(stapo/vre) Am Mittwochvormittag ist es in einer Kaffeerösterei in St.Gallen zu einem Zwischenfall gekommen. Eine Mitarbeiterin hatte zwei Kaffeemühlen in Betrieb. Dadurch wurde mehr CO2 als normalerweise freigesetzt. Das führte in den Geschäftsräumen zu Sauerstoffmangel. Fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden gemäss Mitteilung der Stadtpolizei sicherheitshalber ins Spital gebracht.

Am Mittwoch, kurz vor elf, war eine Mitarbeiterin in einer St.Galler Kaffeerösterei dabei, mit zwei Maschinen Kaffee zu mahlen. Üblicherweise wird dafür nur eine Maschine in Betrieb genommen. Da diesmal zwei im Einsatz waren, wurde mehr CO2 freigesetzt, was zu Sauerstoffmangel in den Betriebsräumen führte. Die 57-Jährige, die die Mühlen bediente, wurde ohnmächtig. Sie musste vor Ort medizinisch betreut werden. Insgesamt wurden wegen des Zwischenfalls fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Beim Mahlen von Kaffee wird, neben weiteren Inhaltsstoffen, auch Kohlendioxid (CO2) freigesetzt. Da die Mengen an gemahlenem Kaffee in Röstereien deutlich grösser sind als im Privatgebrauch, kann es in ihren Betriebsräumen zu entsprechend höheren CO2-Konzentrationen kommen. Die genauen Umstände des Zwischenfalls in der St.Galler Kaffeerösterei sind jetzt Gegenstand von Abklärungen.

Freitag, 30. April - 12:44 Uhr

SP-Stadtpartei neu mit einem Co-Präsidium: Peter Olibet und Jenny Heeb von der Hauptversammlung gewählt

(pd/vre) Die Mitglieder der SP der Stadt St.Gallen haben an ihrer digital durchgeführten Hauptversammlung vom Donnerstagabend wie erwartet die Reorganisation der Parteispitze gutgeheissen. Neu teilen sich der bisherige Präsident Peter Olibet und Stadtparlamentarierin Jenny Heeb das Präsidium. Sonja Egger und Angelica Schmid wurden gemäss Mitteilung neu in den Vorstand gewählt. Gutgeheissen wurde auch eine Anpassung der Parteistatuten.

Peter Olibet und Jenny Heeb, das neue Co-Präsidium der SP der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Olibet und Heeb mussten die Mitglieder nicht von den Vorzügen eines Co-Präsidiums überzeugen. Sie wählten an der Hauptversammlung die beiden einstimmig. Die Wahl war unbestritten, Gegenkandidaturen gab es keine. «Gemeinsam werden tragfähigere und bessere Lösungen entwickelt», zeigte sich die neue Co-Präsidentin gegenüber zugeschalteten Mitgliedern überzeugt. Die Zeit der Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer sei definitiv vorbei.

Der 44-jährige Peter Olibet bekleidete das Amt des Präsidenten der SP-Stadtpartei sechs Jahre lang, zuvor war er Vizepräsident. In diese Zeit fällt die Rückkehr der SP in den Stadtrat sowie die Wahl von Maria Pappa zur Stadtpräsidentin. Die SP schaffte es in dieser Zeit, ihre Mitgliederbasis auf über 460 Personen zu vergrössern. Jenny Heeb sitzt seit drei Jahren im Parlament und seit vier Jahren im Vorstand der Stadtpartei. Die 37-Jährige leitet bei der Frauenzentrale St.Gallen die Fachstelle Kind und Familie.

Neu im SP-Vorstand: Sonja Egger. Bild: PD

An der digitalen Hauptversammlung der SP-Stadtpartei nahmen am Donnerstagabend rund 50 Mitglieder teil. Neben der Reorganisation mit einem Co-Präsidium standen Ersatzwahlen in den Vorstand und eine Statutenrevision auf dem Programm. Nach dem Rücktritt des bisherigen Kassiers Martin Boesch und Max Lemmenmeier wurden neu Sonja Egger und Angelica Schmid gewählt. Egger ist Pianistin und Klavierlehrerin an der Kanti Wattwil. Schmid leitet das Mentoringprogramm beim Verein «Tipiti» und arbeitet bei der Psychiatrie St.Gallen Nord in Wil. Als Kassier wirkt künftig Neo-Stadtparlamentarier Chompel Balok.

Neu im SP-Parteivorstand: Angelica Schmid. Bild: PD

An der Hauptversammlung vom Donnerstag gab sich die SP-Stadtpartei auch modernisierte Statuten. Die bisherigen von 2008 waren sprachlich veraltet und entsprachen nicht mehr den Anforderungen an die Parteiarbeit. Neben formellen Anpassungen ist neu die Repräsentation von Frauen und Personen mit Migrationshintergrund in den Parteiorganen besser verankert. Die Statuten sehen zudem die Möglichkeit eines Co-Präsidiums vor.

Freitag, 30. April - 11:11 Uhr

St.Galler und Appenzeller Ja-Komitee zum CO2-Gesetz: Auch die St.Galler Stadtregierung empfiehlt die Annahme der Vorlage am 13. Juni

(pd/vre) Vertreterinnen und Vertreter aller grossen Parteien haben sich mit Blick auf die Abstimmung vom 13. Juni zum «Komitee CO2-Gesetz Ja St.Gallen Appenzell» zusammengeschlossen. In der Gruppe machen laut Mitteilung vom Freitag auch Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker mit. So empfehle etwa auch der St.Galler Stadtrat als Gesamtgremium die Annahme des CO2-Gesetzes.

Zum Komitee gehören bisher zwei Ständeräte, acht Nationalrätinnen und Nationalräte, über 50 Mitglieder von Kantonsparlamenten sowie viele Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker (auch aus kommunalen Exekutiven) von FDP, Mitte/CVP, SP, GLP, Grünen, EVP und SVP. Sie treten gemäss Mitteilung im Vorfeld des 13. Juni zusammen mit Verbänden und Organisationen für das neue CO2-Gesetz und damit für Klimaschutz ein.

Freitag, 30. April - 10:53 Uhr

AKTUALISIERT - Coronasituation im Kanton St.Gallen: Zahl der neuen Fälle sinkt am Donnerstag auf 92

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Donnerstag 92 neue laborbestätigte Coronafälle. Insgesamt haben sich damit seit März 2020 39'588 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Die Zahl der neu gemeldeten Fälle sinkt damit wieder unter 100: Für Mittwoch waren 157, für Dienstag 133 und für Montag 140 registriert worden.

Die wichtigsten Zahlen zur Entwicklung der Coronpandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Donnerstag, 29. April, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Für Donnerstag wird zudem erneut kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Gesamtzahl der St.Galler Coronatoten bleibt stabil bei 706. Derzeit liegen 65 Corona-Patientinnen und -Patienten in St.Galler Spitälern, 14 davon auf Intensivstationen - elf mit und drei ohne künstliche Beatmung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 146, die 14-Tage-Inzidenz bei 309. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen gerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Anti-Corona-Politik. Diese Woche schwankte die 7-Tage-Inzidenz von 146 bis 166 Fälle (So: 166, Mo: 151, Di: 147, Mi: 154, Do: 146). Die 14-Tage-Inzidenz lag um 300 Fälle (So: 305, Mo: 294, Di: 295, Mi: 306, Do: 309).

Freitag, 30. April - 8:33 Uhr

TCS-Regionalgruppe mit neuem Präsidenten: FDP-Politiker Oskar Seger löst Marcel Aebischer ab

Oskar Seger, Präsident der TCS-Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung. Bild: PD (12.4.2019)

(pd/vre) Oskar Seger präsidiert neu die TCS-Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung. Die schriftlich durchgeführte Hauptversammlung wählte den St.Galler Stadtparlamentarier und Stadtparteipräsidenten der FDP zum Nachfolger von Marcel Aebischer. Dieser war von 2014 bis 2020 Präsident der Regionalgruppe, bevor er im vergangenen Jahr als Nachfolger von Luigi R. Rossi die Leitung der TCS-Sektion St.Gallen-Appenzell Innerrhoden übernahm.

Ein wichtiger Schwerpunkt der Tätigkeit der Regionalgruppe bleiben auch unter dem neuen Präsidenten Oskar Seger die Projekte zur Sanierung und zur Engpassbeseitigung auf der St.Galler Stadtautobahn. Man werde sich weiterhin für die Entlastung der Hauptverkehrsachsen einsetzen, lässt sich der neue Präsident in einer Mitteilung zitieren:

«Diese Projekte sind Meilensteine für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Verkehrsentwicklung in der Ostschweiz.»

In ihren Vorstandsämtern bestätigt wurden im Zuge der schriftlichen Hauptversammlung der TCS-Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung Vizepräsidentin und Kassierin Brigitte Thür, Edi Neuschwander (Ressort Verkehrssicherheit), Mathias Brander (Ressort Veranstaltungen, Kurse) und Heidi Zgraggen (Aktuarin, Sekretariat). Die Rechnung 2020 der Regionalgruppe schliesst mit einem Gewinn von rund 13'000 Franken ab. Bei einem Aufwand von rund 58'000 Franken sieht das Budget fürs laufende Jahr ein Plus von rund 1’000 Franken vor.

In seinem ersten Jahresbericht orientierte Oskar Seger über Schwerpunkte der Regionalgruppe. 2020 war durch die Coronapandemie geprägt. Daher konnten nur wenige der geplanten Anlässe durchgeführt werden. So musste der grösste Teil der Kurse abgesagt werden. Hauptanliegen der TCS-Regionalgruppe bleibt gemäss Seger, «eine ausgewogene und vernünftige Verkehrspolitik für Stadt und Region». So engagiert sich die Gruppe nicht nur für den A1-Ausbau, sondern auch in Fragen des öV, des Langsamverkehrs und des motorisierten Individualverkehrs allgemein.

Donnerstag, 29. April - 20:49 Uhr

Welche Möglichkeiten den FCSG-Saisonabonnenten offenstehen

(dwa) Im wahrsten Sinne des Wortes dicke Post ist den Saisonabonnenten des FC St.Gallen am Donnerstag zugestellt worden. In einem Paket haben sie neben einem Espen-Badetuch ein Schreiben erhalten. In diesem informiert der Verein über die Rückerstattungsmöglichkeiten, die er Inhaberinnen und Inhabern von Saisonabos in der Coronakrise anbietet.

Der Club stellt seinen treuesten Anhängern folgende drei Kompensations-Varianten zur Auswahl:

Der Anhänger verzichtet auf eine Rückerstattung für alle Spiele der noch laufenden Saison, die er wegen der Coronakrise nicht besuchen konnte. Gleichzeitig verlängert er sein Abo für die nächste Saison.



Im Gegenzug bezahlt der Fan in der nächsten Spielzeit nur für diejenigen Partien ab dem Zeitpunkt, an dem Zuschauer im Kybunpark wieder zugelassen sind. Ausserdem profitieren Anhänger, die sich für diese Option entscheiden, vom Angebot «Grüewiss+». Dieses beinhaltet unter anderem kostenlose Eintritte für Cup- und allfällige Europacup-Qualifikationsspiele des FCSG, Testspiele der Espen, U21- und Frauenspiele, ein Catering-Guthaben von 50 Franken, Fanartikel zum Saisonstart und Rabatte im Fanshop. Der Anhänger verlängert sein Abo, verzichtet auf eine Rückerstattung für die zu Ende gehende Saison und lässt sich dafür 50 Prozent des Preises des Saisonabos 2020/21 auf den Preis des neuen Saisonabos anrechnen. Auch in diesem Fall bezahlt der Fan in der kommenden Saison nur für die Spiele ab demjenigen Zeitpunkt, an dem Zuschauer wieder zugelassen sind. Als Dank erhalten diese Anhänger einen FCSG-Fanartikel zum Saisonstart. Der Anhänger entscheidet sich für die Rückzahlung des Saisonabos 2020/21.

Ein einziges Mal durfte der FC St.Gallen in der laufenden Spielzeit all seine Saisonabonnenten ins Stadion lassen: Anfang Oktober vergangenen Jahres beim 1:0 gegen Servette. Bild: Raphael Rohner

Bereits für den grossen Teil der Rückrunde der Saison 2019/20 hatte der FCSG seinen Anhängern diverse Optionen für die wegen Corona nicht möglichen Stadionbesuche angeboten. Der Grossteil der rund 8'000 Saisonkarteninhaber hatte damals auf eine Rückerstattung für die entgangenen Spiele verzichtet und sogleich ein neues Saisonabo gelöst.

Donnerstag, 29. April - 19:03 Uhr

Theatertruppe Mummenschanz wird 50 Jahre alt: Jubiläumsprogramm gastiert Anfang 2022 auch in St.Gallen

(pd/vre) Das Maskentheater Mummenschanz wird 50 Jahre alt. Die Truppe mit einer speziellen Beziehung zu St.Gallen - sie war ab 1998 einige Jahre hier domiziliert - feiert bis heute weltweit Erfolge. Nach dem Tod von Andres Bossard (1992) und dem Rücktritt von Bernie Schürch (2012) ist das letzte noch aktive Gründungsmitglied Floriana Frassetto heute die künstlerische Antriebskraft der mehrfach preis­gekrönten Formation. Ende dieses Jahres startet die Schweizer Tournee mit dem Jubiläumsprogramm.

Das Jubiläumsprogramm «50 Years» von Mummenschanz überrascht mit neuen Figuren ganz in der Tradition dieser Theatertruppe. Bild: PD

«50 Years» nimmt das Publikum auf eine Reise durch ein halbes Jahrhundert Mummenschanz mit. Zu sehen und zu erleben sind gemäss Mitteilung die beliebtesten und erfolgreichsten Nummern mit legendären Charakteren wie den Lehmmasken oder den Klopapier-Gesichtern. Dazu kommen Sketches mit überraschenden, neuen Formen, aber natürlich immer mit den für Mummenschanz typischen, eigensinnigen Charakteren.

Das Jubiläumsprogramm gastiert auch in St.Gallen. Dies am 17. und 18. Januar 2022 im Theaterprovisorium auf dem Unteren Brühl. Billette gibt's ab sofort im Vorverkauf bei Ticketcorner unter der kostenpflichtigen Telefonnummer 0900'800'800, im Internet unter www.ticketcorner.ch sowie an allen Vorverkaufsstellen. Gastspiele sind unter anderem auch geplant in Zürich (10. bis 19. Dezember 2021), in der Tonhalle Wil (25. und 26. März 2022), in Schaan FL (22. und 23.1.2022) sowie am Theater Chur (29. und 30. März 2022).

Mummenschanz Nur mit Masken und Körper vor schwarzem Hintergrund (vre) Mummenschanz steht seit seiner Gründung 1972 in Paris weltweit, kulturübergreifend und sprachlos für zeitgenössisches Maskentheater. Ohne gesprochenes Wort, rein visuell sowie ohne Musik und Bühnenbild, nur mit Masken und Körpern vor schwarzem Hintergrund, haben die drei Gründer Floriana Frassetto, Andres Bossard und Bernie Schürch die Welt erobert. St.Gallen hat zu Mummenschanz bis heute eine spezielle Beziehung. 1998 stellte die Stadt der Gruppe Proberäume in der ehemaligen Färberei Sitterthal zur Verfügung. Gleichzeitig wurde die Mummenschanz-Stiftung gegründet, die ihren Sitz heute in Altstätten hat. 2002 wollte die Stadt St.Gallen das Mummenschanz-Theater der Expo.02 auf der Volksbadwiese aufstellen. Das scheiterte am Nein des Stimmvolks zum dafür nötigen Kredit. Schliesslich wurde das Mummenschanz-Theater in Villars-sur-Glâne aufgebaut.

Donnerstag, 29. April - 15:13 Uhr

Porträtbild des scheidenden Präsidenten der Ortsbürgergemeinde St.Gallen enthüllt: Arno Noger in fotorealistischem Stil

(pd/vre) Wie der Kanton kennt auch die Ortsbürgergemeinde St.Gallen die Tradition, dass der scheidende Präsident von einem Künstler porträtiert und das Bild im Amtshaus der Ortsbürgerinnen und Ortsbürger an der Gallusstrasse 44 prominent aufgehängt wird. Per Ende April, also in diesen Tagen, steht wieder ein Präsidiumswechsel bevor - von Arno Noger zu Katrin Meier, der ersten Frau, die die Ortsbürgergemeinde St.Gallen präsidieren wird. Am Donnerstag wurde das Porträtbild des scheidenden Präsidenten vorgestellt.

Ausschnitt aus der neuen Präsentation von Porträts im Aufgang zum Festsaal der Ortsbürgergemeinde. Rechts oben das neue Bild mit Arno Noger, direkt darunter dasjenige seines Vorgängers Thomas Scheitlin. Bild: OBG St.Gallen (29.4.2021)

Porträtieren liess sich Arno Noger von Francisco Sierra. Der Künstler ist 1977 in Santiago de Chile geboren, in St.Gallen und Herisau aufgewachsen und lebt heute bei Murten. Er ist bekannt für eine fotorealistische Malerei von immer wieder verblüffender Perfektion. Er ist Träger des St.Galler Manor-Kunstpreises 2013. Der ehemalige Kantonsschulrektor Noger kennt Francisco Sierra gemäss Mitteilung seit dessen Gymnasialzeit an der Kanti am Burggraben.

Gleichzeitig mit dem Aushang des jüngsten Präsidentenporträts hat die Ortsbürgergemeinde auch deren Präsentation modernisiert. Neu hängen die Ortsbürgerpräsidenten seit 1893 neben sieben Bildern mit historischen Persönlichkeiten aus der Zeit der Stadtrepublik St.Gallen (15. bis 18. Jahrhundert) im Aufgang zum Festsaal im Amtshaus. Dafür gewählt wurde eine sogenannte «Petersburger Hängung». Sie kann ab heute Donnerstag zu den üblichen Bürozeiten besichtigt werden.

Donnerstag, 29. April - 14:45 Uhr

Noch etwas verpennt...

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte den gut getarnten, aber noch etwas verschlafenen Waldkauz am Mittwochabend bei Abtwil.

Donnerstag, 29. April - 14:14 Uhr

Acht Städte engagieren sich gegen den Klimawandel: In St.Gallen ist die Kampagne «Klima Verrückt Stadt» vom 21. Juni bis 10. Juli zu sehen

(sk/vre) Mit der Kampagne «Klima Verrückt Stadt» wollen St.Gallen, Bregenz, Feldkirch, Konstanz, Lindau, Radolfzell, Singen und Winterthur diesen Sommer auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam. Dafür kommen Pinguine zu Besuch. Die Aktion, die am Donnerstag an einer virtuellen Medienorientierung vorgestellt wurde, wird auf ihrer Reise von einer Social-Media-Crew begleitet. Und eine spezielle Internetseite bietet Hintergrundinformationen zum sogenannten «Urban Heating» an.

Solche Pinguine spielen bei der Städtekampagne gegen den Klimawandel die Hauptrolle. Bild: PD/Torben Nuding

In der Stadt St.Gallen ist die Aktion «Klima Verrückt Stadt» vom 21. Juni bis 10. Juli zu Gast. Pinguine spielen dabei eine Hauptrolle. Die vom Klimawandel stark bedrohten Bewohner der Antarktis laden auf den Themeninseln «Stadtklima», «Gebäude», «Mobilität» und «Natur» zum Verweilen ein, stellen unbequeme Fragen, fordern zum Diskutieren und Handeln auf.

Der Klimawandel wird in den nächsten Jahrzehnten auch starke Auswirkungen auf das Leben in den Städten haben. Folgen der Erwärmung sind schon heute spürbar: längere Sommer, mehr Hitzetage und Hitzewellen, Tropennächte und häufiger Starkregen. In der Klimapolitik spielen die Städte eine zentrale Rolle. Sie sind nämlich stark gefordert bei ihren Bemühungen, die Lebensqualität in ihren dicht besiedelten und bebauten Quartieren zu erhalten.

Donnerstag, 29. April - 13:45 Uhr

Elektrisch betriebene Cargobikes für Unternehmen in der Stadt St.Gallen: Wenn das Gewerbe mit dem Velo liefert

(sk/vre) Zehn St.Galler Unternehmen und Organisationen sind während eines Jahres umweltfreundlich mobil. Dank einer Aktion der Stadt können sie ein E-Cargobike testen. Das Projekt «Sankt Pedalo» wurde gemäss Mitteilung im Rahmen des Energiekonzepts 2050 initiiert. Die Betriebe haben vergangenen Herbst ein passendes Cargobike ausgewählt. Heute Donnerstag hat ihnen Stadtrat Peter Jans dieses im Güterbahnhof übergeben.

Sie alle machen am Versuch mit den Lastenvelos fürs Gewerbe in der Stadt St.Gallen mit. Bild: Stadt St.Gallen

(29.4.2021)

In der jetzt startenden Versuchsphase sammeln die daran teilnehmenden Betriebe Erfahrungen mit den elektrisch betriebenen Lastenvelos. Vor allem erheben sie Daten zum Einsatz im Alltag. Am Ende des einjährigen Versuchs können die Unternehmen, falls gewünscht, ihr E-Cargobike mit einem Rabatt von 30 Prozent erwerben. Die Einsatzmöglichkeiten der Lastenvelos sind vielfältig. Das widerspiegelt sich auch im Teilnehmerfeld des Versuchsbetriebs.

Auch Gianluca Bernet und Marco Hermann von der Kleinbrauerei «Hermann Bier» beteiligen sich auch am Versuch mit den Lastenvelos. Bild: Stadt St.Gallen (29.4.2021)

Mit von der Partie sind gemäss Mitteilung eine Gewürz- und eine Weinhandlung, eine Kaffeerösterei, eine Bierbrauerei, ein Elektroinstallateur, ein Ingenieurbüro, eine Parfümerie, ein Möbelhaus, ein Gastrobetrieb und ein auf Beschriftungen spezialisierter Betrieb. Elektrisch angetriebene Lastenvelos oder E-Cargobikes eignen sich ideal für den Waren- oder Materialtransport. Sie können Nutzlasten von bis zu 150 Kilogramm transportieren.

Donnerstag, 29. April - 13:25 Uhr

VCS-Veloflohmarkt in St.Gallen abgesagt: Wer ein Occasionsvelo sucht, muss in diesem Jahr nach Wil oder Flawil ausweichen



(vre) Seit Mittwochabend ist es definitiv: Wie schon 2020 findet in der Stadt St.Gallen auch in diesem Frühling kein Veloflohmarkt des VCS statt. Angesetzt war der Anlass, der seit vielen Jahren immer zum Auftakt der Saison viele Velobegeisterte anzieht, auf Samstag, 8. Mai. Organisatorinnen und Organisatoren haben jetzt aber beschlossen angesichts der Coronapandemie auf die Durchführung zu verzichten, wie Susanne Schmid vom VCS auf Anfrage bestätigt.

Ursprünglich sei die Idee gewesen, den Flohmarkt in den Juni zu verschieben. Wenn der Bundesrat über die Rahmenbedingungen für solche Anlässe aber erst Ende Mai entscheide, sei die Vorlaufzeit für die Organisation zu knapp bemessen. Den nächsten St.Galler Veloflohmarkt wird der VCS voraussichtlich Ende April 2022 durchführen. Und zwar hoffentlich wieder am traditionellen Standort unter dem Waaghaus, wie Susanne Schmid sagt.

Veloflohmärkte und Velobörsen ziehen jeden Frühling quer durch die Ostschweiz immer viel Publikum an. Bild: Andrea Stalder (Kreuzlingen, 7.4.2018)

In diesem Jahr war der Plan, bei einer Durchführung wegen der Anti-Corona-Regeln unter das Vordach der Olma-Halle 9 auszuweichen. Damit hätte der Markt draussen, aber doch vor Regen geschützt durchgeführt werden können. Die Organisatorinnen und Organisatoren hoffen, dass es im kommenden Jahr keinen solchen Ausweichstandort mehr braucht, der Anlass also wie üblich im Stadtzentrum über die Bühne gehen kann.

Wer in diesem Jahr ein Occasionsvelo sucht, muss sich also anderweitig orientieren. Er kann sich entweder bei lokalen Velohändlern umschauen oder Velobörsen in der Region besuchen. Geplant und im entsprechenden Kalender von Pro Velo Schweiz aufgeführt sind derzeit zwei solcher Anlässe im weiteren Umfeld der Stadt St.Gallen.

Am 29. Mai findet voraussichtlich eine Velobörse in Wil statt, und zwar von 8 bis 12 Uhr in der Altstadt beim Rathaus. Vom 8. Mai auf den 28. August verschoben ist die Velobörse in Flawil. Sie findet beim Schulhaus Grund an der Oberdorstrasse 30 statt. Velos zum Verkauf werden hier von 9 bis 11 Uhr angenommen, das Publikum hat Zutritt von 10 bis 11.30 Uhr.

Donnerstag, 29. April - 11:40 Uhr

Schaffen die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad am Samstag gegen die Leaderinnen aus Genf eine Überraschung?

(pd/vre) Auf die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad wartet am Samstag mit Servette FC Chênois Féminin der aktuelle Tabellenerste der Women’s Super League. Nachdem sie ihre letzten zwei Spiele für sich entscheiden und damit auf den sechsten Tabellenplatz vorrücken konnten, reisen die St.Gallerinnen mit viel Selbstvertrauen in die Romandie.

Haben die Frauen des FC St.Gallen-Staad am Samstag in Genf wieder Grund zum jubeln? Im Bereich des Möglichen liegt es. Bild: Tagblatt-Archiv

Die Genferinnen sind für den Match die klaren Favoritinnen. Die St.Gallerinnen konnten gegen sie in der laufenden Spielzeit noch keinen einzigen Treffer erzielen. Im ersten Auswärtsspiel setzte es eine 0:4-Niederlage ab, und zu Hause verloren die Ostschweizerinnen zwei Mal, allerdings jeweils nur ganz knapp mit 0:1.

Erwischt der FC St.Gallen-Staad einen guten Tag liegt eine Überraschung im Bereich des Möglichen. Insbesondere, nachdem das Team von Eric Sévérac gerade zwei Niederlagen hintereinander kassiert hat. Die Spitzenreiterinnen vom Genfersee verloren zweimal gegen den FC Zürich. Zunächst gab es in der Meisterschaft eine 1:2-Heimniederlage, dann zogen die Genferinnen im Cup-Viertelfinal wieder daheim mit 0:1 den Kürzeren.

Donnerstag, 29. April - 9:25 Uhr

In der Stadt St.Gallen können neu E-Bikes gemietet werden: E-Scooter-Verleiher hat das Rennen für eine Bewilligung bis 2024 gemacht

(pd/chs/vre) Ab Mai ist es möglich, in der Stadt St.Gallen ein E-Bike im Selbstverleih zu mieten. Das Unternehmen «TIER Mobility Suisse», welches bereits die E-Trottinette in der Stadt verleiht, hat auch die Bewilligung für den Verleih von E-Bikes erhalten. Wie die Stadt mitteilt, werden diese künfitg jeweils von April bis Oktober verfügbar sein.

In der Stadt St.Gallen sollen künftig rund 200 E-Bikes fürs Selbstausleihen zur Verfügung stehen. Bild: PD

Die maximal 200 E-Bikes werden in der ganzen Stadt und an acht fixen Standorten ausleihbar sein. Wer ein Bike nach der Nutzung an einem fixen Standort abstellt, profitiert von Freiminuten. Die Bewilligung für den E-Bike-Selbstausleih von «Tier» ist bis bis 31. März 2024 gültig, und zwar jeweils von April bis Oktober. Je nach Witterung wird die Stadt St.Gallen den Verleih analog zu den E-Trottinetten, aber allenfalls mit reduzierter Stückzahl auch in der kalten Jahreszeit zulassen.

Die E-Bikes, die in St.Gallen verliehen werden, verfügen über eine Tretunterstützung bis 25 Stundenkilometer. Zum Zweirad gehört ein Helm. Zugang und Zahlung erfolgen via App (mit Link auf Apple- und Android- Store), bei der eine Kreditkarte hinterlegt werden muss. «Tier» plant auch ein Netzwerk zum Laden von E-Bike-Akkus auf dem St.Galler Stadtgebiet. Konkret sollen Akkus in diversen Geschäften getauscht werden können. sein. «Tier» plant zudem, die E-Trottinette durch das neueste Modell zu ersetzen, das unter anderem über einen Blinker verfügt.

Donnerstag, 29. April - 8:53 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 157 Neuansteckungen

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Mittwoch 157 neue laborbestätigte Coronafälle. Insgesamt haben sich damit seit März 2020 39'496 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Die Zahl der neu gemeldeten Fälle ist Anfang Woche leicht gesunken, steigt jetzt aber wieder leicht an (Montag plus 140 und Dienstag plus 133 Fälle). Die Gesamtzahl der Coronatoten blieb am Mittwoch bei 706 stabil. In St.Galler Spitälern liegen derzeit wegen des Coronavirus 56 Personen.

Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand vom Mittwoch, 28. April, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch, Stand Mitternacht, wieder bei 154 (Sonntag 166, Montag 151, Dienstag 147), die 14-Tage-Inzidenz bei 306 (Sonntag 305, Montag 294, Dienstag 295). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Inzidenz ist ein wichtiger Indikator für die Anti-Corona-Politik.

Donnerstag, 29. April - 7:45 Uhr

St.Galler und Vorarlberger Regierung treffen sich digital: Gemeinsames Agglo-Programm fürs Rheintal soll im September eingereicht werden

(SK/vre) Am Dienstag haben sich die Regierungen des Kantons St.Gallen und des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg über Fragen der grenzüberschreitenden Mobilität im Rheintal ausgetauscht. Verbessert werden soll gemäss Mitteilung die Verkehrsinfrastruktur. Für den weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs haben die Regierungen eine gemeinsame Absichtserklärung verabschiedet.

Der Kanton St.Gallen und das Bundesland Vorarlberg wollen, dass der motorisierte und der öffentliche Verkehr möglichst nahtlos über die Landesgrenze fliessen kann. Im Bild der Zollübergang St.Margrethen. Bild: Benjamin Manser

(18.4.2015)

St.Gallen und Vorarlberg wollen Mobilität nahtlos über die Landesgrenzen hinweg. Im Rheintal ist dieses Ziel gerade im Strassenverkehr nicht überall erreicht. Beim digitalen Regierungstreffen hat die Vorarlberger Seite über den Stand von Strassenbauprojekten wie der Bodensee-Schnellstrasse S18, der neuen Anschlussstelle Rheintal Mitte A14 oder der Rheinbrücke zwischen Hard und Fussach informiert. Auch thematisiert wurde die Situation auf den Grenzbrücken über den Rhein.

Zentral für die regionale Verkehrsplanung im Rheintal sind die Agglomerationsprogramme des Bundes. Erstmals erarbeiten daher St.Gallen und Vorarlberg gemeinsam das Agglomerationsprogramm Rheintal. Es umfasst ein Gebiet von 22 St.Galler und Vorarlberger Gemeinden. Federführend ist der Verein Agglomeration Rheintal. Die Arbeiten laufen gemäss Mitteilung planmässig. Das gemeinsame Agglomerationsprogramm soll im September eingereicht werden.

Mittwoch, 28. April - 17:39 Uhr

Fotowettbewerb zu den Tagen des Denkmals: Beste Bilder werden publiziert und in einer Ausstellung gezeigt

(SK/vre) In diesem Jahr finden die Europäischen Tage des Denkmals am 11. und 12. September statt. Die Denkmalpflege des Kantons St.Gallen schreibt dazu wieder einen Fotowettbewerb aus. Gesucht sind diesmal Bilder zum vermutlich nicht ganz einfachen Thema «Konstruktion und Handwerk in der Baukultur». Die besten Bilder werden in einem Buch publiziert und in einer Ausstellung gezeigt. Zudem sind gemäss Mitteilung Geldpreise zu gewinnen.

An den Europäischen Tagen des Denkmals finden auch in Stadt und Region St.Gallen immer öffentliche Anlässe statt. Unter anderem ist es dann möglich, interessante historische Gebäude zu besichtigen. Symbolbild: U. Bosshard (Eggersriet, 10.9.2001)

Aus Anlass der Europäischen Tage des Denkmals werden in der ganzen Schweiz Veranstaltungen über Baukultur, Denkmalpflege, Architektur, Archäologie und Brauchtum stattfinden. Bereits zum siebten Mal schreibt die Denkmalpflege des Kantons St.Gallen aus diesem Anlass einen Fotowettbewerb aus. Er soll diesmal selbstbewusstem Handwerk und sachgerechtem Konstruieren als Elemente der Baukultur nachspüren. Handwerk wie Konstruktion seien heute durch den Kostendruck in der Bauwirtschaft in Gefahr, heisst es in der Mitteilung.

Eine Fachjury prämiert alle Eingaben zum Wettbewerb und stellt die besten 50 Bilder für ein Taschenbuch zusammen. Zusätzlich werden die zehn besten Bilder ab 10. September während drei Wochen im öffentlichen Raum ausgestellt. Fotografinnen und Fotografen, die auf einem der ersten drei Plätze landen, winkt zudem ein Preisgeld. Infos zum Wettbewerb gibt's im Internetauftritt der Denkmalpflege. Dort können pro Person bis 27. Juni auch maximal drei Fotos mit Legenden hochgeladen werden.

Mittwoch, 28. April - 17:11 Uhr

Gratis-Kehrichtsäcke für St.Gallerinnen und St.Galler: Bisher wurden 196 der 40-Franken-Gutscheine für das Neustart-Kulturfestival gespendet

(pd/vre) Weil sie Reserven abbauen kann, beglückt derzeit die Stadt St.Gallen alle Bewohnerinnen und Bewohner mit einem 40-Franken-Gutschein für Abfallsäcke. Die IG Kultur Ost und FDP-Stadtparlamentarier Karl Schimke wollen möglichst viele Städterinnen und Städter davon überzeugen, ihre Gutscheine für einen guten Zweck zu spenden. Im Rahmen der Aktion «Weniger Abfall, mehr Kultur» planen sie ein Neustart-Kulturfestival. Der Erlös der Spendenaktion soll zu 100 Prozent in die Gagen für daran teilnehmende Künstlerinnen und Künstler fliessen.

Einer der 40-Franken-Gutscheine für den Gratisbezug von offiziellen Kehrichtsäcken der Stadt St.Gallen. Bild: Stadt St.Gallen

Zur Spendenaktion aufgerufen wurde im März. Mitte April haben die Verantwortlichen eine Zwischenbilanz gezogen: Bisher wurden 196 Kehrichtsack-Gutscheine und knapp 1'400 Franken Bares gespendet. Insgesamt sind so bis 16. April über 9'200 Franken zusammengekommen. Die Aktion «Weniger Abfall, mehr Kultur» soll bis Ende Mai weitergeführt werden. Die Initiantinnen und Initianten hoffen, damit gegen 20'000 Franken sammeln zu können. Da erst die Hälfte der Gutscheine verteilt sei, bleibe diese Hoffnung intakt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Wann das Neustart-Kulturfestival durchgeführt wird, ist noch offen. Das ist gemäss Mitteilung davon abhängig, wann die Anti-Corona-Regeln des Bundes eine solche Veranstaltung überhaupt wieder zulassen. Gutscheine können bis Ende Mai im Rathaus-Foyer oder den Filialen der Bäckerei Gschwend in bereitstehende Urnen geworfen werden. Sie können aber auch eingeschickt werden. Und freischaffende Künstlerinnen und Künstler sind aufgerufen, sich per Mail für die Teilnahme am Neustart-Festival bei der IG Kultur Ost zu melden.

Mittwoch, 28. April - 16:22 Uhr

Zwei Scheiben eingeschlagen, um in Restaurant und Büro einzusteigen

(kapo/vre) In der Nacht auf Mittwoch haben Einbrecher eine Liegenschaft an der Hauptstrasse in Steinach heimgesucht. Die Unbekannten schlugen gemäss Mitteilung der Kantonspolizei zwischen Mitternacht und 7 Uhr das Fenster eines Restaurants ein, öffneten es dann und stiegen ein. Im Restaurant brachen sie einen Schlüsselschrank auf und stahlen Münzrollen sowie diverse Schlüssel.

Nachdem sie das Restaurant durchsucht hatten, verliessen sie es, öffneten im gleichen Gebäude gewaltsam ein zweites Fenster und stiegen auch noch in ein Büro ein. Dort liessen die Einbrecher eine Geldkassette mitlaufen. Insgesamt erbeuteten die Unbekannten mehrere hundert Franken.

Mittwoch, 28. April - 15:55 Uhr

Vorbereitungen auf Bauarbeiten rund um die Villa Wiesental gestartet: Ungewohnt freier Blick auf das historische Haus

11 Bilder 11 Bilder Bäume und Büsche im Rest des Parks hinter der Villa Wiesental sind am Mittwochmorgen bereits alle gerodet. Bild: Reto Voneschen (28.4.2021)

Mittwoch, 28. April - 14:08 Uhr

Kurs des Stadtarchivs: Alte Handschriften lesen lernen

(pd/vre) Alte Urkunden sind wichtige historische Quellen. Allerdings ist das Lesen alter Handschriften nicht immer ganz einfach. Das Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen führt daher auch diesen Frühling einen Kurs durch, in dem das Lesen solcher Schriften gelernt und geübt werden kann. Für Kurzentschlossene sind noch Plätze im Kurs vom 20. Mai bis 17. Juni frei. Anmelden kann man sich dafür bis 30. April.

Trouvaille aus dem Archiv: Ein Beileidsschreiben aus Ravensburg nach dem St.Galler Stadtbrand von 1418. Die Ravensburger bieten ein Darlehen von 400 Gulden für den Wiederaufbau an. Bild: Stadtarchiv Ortsbürgergemeinde SG

Der Schriftenlesekurs findet an fünf Donnerstagabenden statt, und zwar im Gebäude der Kantonsbibliothek Vadiana an der Notkerstrasse 22 in St.Gallen. Die Lektionen dauern jeweils von 18.15 bis 19.45 Uhr. Die Teilnahme am Kurs kostet 150 Franken. Bei Fragen steht das Stadtarchiv unter 071'244'08'17 für Antworten zur Verfügung.

Mittwoch, 28. April - 11:33 Uhr

Kantonspolizei warnt vor Spendenbetrügern und Trickdieben: Bisher über 90 Fälle gemeldet

(kapo/vre) Die Kantonspolizei hat - unter anderem in der Stadt St.Gallen - im ersten Quartal 2021 einen starken Anstieg an Meldungen über Spendenbetrüger registriert. Bisher sind über 90 Fälle aktenkundig, in denen angebliche Spendensammler versuchten, mit einem gefälschten Formular gutgläubige Spenderinnen und Spender zu übertölpeln. Dies ging in einigen Fällen Hand in Hand mit Trickdiebstählen.

Ein fingiertes Formular, um Spenden für die Organisation «Handicap International» zu sammeln. Seine Machart sollte misstrauisch machen. Bild: Kantonspolizei SG

Bei den falschen Spendensammlern handelt es sich gemäss Kantonspolizei nicht einfach um Bettler. Vielmehr sind organisierte Betrügerbanden unterwegs, die angeblich Geld für «Handicap International» sammeln, dieses aber für sich selber verwenden. Die Betrüger stammen gemäss Erkenntnissen der Polizei in den meisten Fällen aus Rumänien. Sie sind in Gruppen unterwegs, logieren zusammen, sind sehr mobil und fahren täglich aus, um auf Spendenfang zu gehen. Beliebt dafür ist das Umfeld von Einkaufszentren.

Neben der Stadt St.Gallen hat die Kantonspolizei bisher Meldungen über die Betrüger aus Goldach, Rorschach, Widnau, Heerbrugg, Haag, Bad Ragaz, Mels, Rapperswil, Uznach, Wattwil, Wil, Uzwil und Flawil. Die Polizei ruft die Bevölkerung auf, bei Spendensammlern für nicht bekannte Organisationen vorsichtig zu sein. Zudem sollen Feststellungen über betrügerische Sammelaktionen sofort über Telefon 117 gemeldet werden.

Spendenbetrüger Vorsichtig sein und sich nicht ablenken lassen (kapo/vre) In ihrer Mitteilung vom Mittwoch gibt die Kantonspolizei St.Gallen auch konkrete Tipps, wie man sich vor Spendenbetrügern und Trickdieben wirkungsvoll schützen kann: - Lassen Sie sich nicht ablenken. - Lassen Sie sich nicht durch bereits auf dem Spendenformular erfasste Beträge blenden. Sie werden oft ausradiert und durch höhere Beträge ersetzt. - Verlangen Sie, wenn Sie spenden wollen, einen Einzahlungsschein oder die Kontonummer und bezahlen Sie erst nach gründlicher Recherche zur Organisation. - Oft sind die Spendenformulare von schlechter Qualität. Dies ist ein erster Hinweis auf einen möglichen Betrug. - Bei richtigen Spendenaktionen treten die Spendensammler selten alleine auf, sind meist mit einem Stand vor Ort und anhand ihrer auf die Sammelaktion abgestimmten Kleidung sofort zu erkennen.

Mittwoch, 28. April - 9:45 Uhr

Fussgänger angefahren und geflüchtet: Stadtpolizei sucht Zeugen

(stapo/vre) Am Dienstagmittag hat ein Autofahrer auf der St.-Leonhard-Strasse in St.Gallen einen Fussgänger touchiert und leicht verletzt. Der Lenker des Fahrzeugs setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um den Zwischenfall zu kümmern. Die Stadtpolizei St.Gallen sucht jetzt gemäss Mitteilung unter 071'224'60'00 Personen, die den Zwischenfall beobachtet haben oder Angaben zum Auto oder seinem Lenker machen können.

Der mit Lichtsignalen bestückte Fussgängerstreifen zwischen Kirche und Geschäftshaus St.Leonhard. Bild: Reto Voneschen

(28.4.2021)

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, kurz nach 12 Uhr, auf Höhe des Hauses St.-Leonhard-Strasse 69. Während einer Grünphase überquerte ein 45-Jähriger korrekt den dortigen Fussgängerstreifen. Als er sich auf Höhe der äussersten Fahrspur in Richtung Rosenbergstrasse befand, touchierte ihn ein Fahrzeug am rechten Bein. Der unbekannte Autolenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Fussgänger zu kümmern.

Mittwoch, 28. April - 9:25 Uhr

Bienenrettung und Wespenvernichtung als Politikum: Details aus einer ungewöhnlichen Vorlage des St.Galler Stadtrats ans Parlament

(pd/vre) Im vergangenen Jahr hat die St.Galler Berufsfeuerwehr 69 Bienenschwärme eingesammelt und 131 Wespennester entfernt. Diese Aufgabe wird jetzt im Stadtparlament unter die Lupe genommen. Bisher übernahm die Stadtkasse jährlich 32'000 Franken an ungedeckten Kosten dafür. Dieser Betrag soll auf 20'000 Franken reduziert werden; dies ist wegen einer Tarifanpassung fürs Vernichten von Wespennestern möglich. Das Anliegen dürfte im Parlament wohl unbestritten bleiben; interessant sind aber Details zur Bienenrettung und zur Wespenvernichtung aus der stadträtlichen Vorlage ans Parlament.

Wespen lassen sich gerne an Hausfassaden nieder. Dass ein Nest dort offen sichtbar hängt, ist selten. Oft wird es in Hohlräumen oder in Nischen versteckt gebaut. Bild: Tagblatt-Archiv

(6.8.2020)

So hat die Stadt ihren Tarif für die Entfernung von Wespennestern auf 2021 massiv erhöht: Seit 2011 bezahlten Auftraggeber eines solchen Einsatzes eine Pauschale von 190 Franken pro Nest. Per 1. Januar 2021 ist sie auf 300 Franken angehoben worden. Damit ist die Entfernung von Wespen gemäss den Ausführungen des Stadtrats kostendeckend. Die Berufsfeuerwehr sollte dafür jährlich neu rund 33'750 Franken einnehmen können. Angesichts der 2016 bis 2020 im Schnitt pro Jahr geleisteten 225 Einsatzstunden (zwei Feuerwehrleute zu je 112,5 Stunden) resultiert neu ein Stundenansatz von 150 Franken.

Beseitigt werden Wespennester allerdings nicht wahllos. Dies geschieht dann, wenn sie eine Beeinträchtigung oder Gefahr für Menschen oder Tiere darstellen. Die Berufsfeuerwehr setzt dafür Gift ein. Handelt es sich aber um eine geschützte Wespenart, werden Nester wenn immer möglich am Ort belassen sowie Bewohnerinnen und Bewohner der entsprechenden Liegenschaft über das richtige Verhalten gegenüber den grundsätzlich harmlosen Insekten aufgeklärt. Das gilt gemäss Stadtrat auch bei Hummeln und Hornissen, welche wegen ihrer Seltenheit geschützt sind.

Ein Feuerwehrmann fängt einen Bienenschwarm ein, der sich hoch in einem Baum niedergelassen hat.

Bild: Nicole Nars-Zimmer

(Basel, 24.5.2018)

Für das Einfangen schwärmender Bienen verrechnet die Berufsfeuerwehr bisher nichts. Und das soll auch so bleiben: Für die ungedeckten Kosten dieser Aufgabe der Feuerwehr in Höhe von 20'000 Franken pro Jahr soll weiter die Stadtkasse aufkommen. Der Stadtrat begründet dies mit der ökologischen und ökonomischen Bedeutung der Honigbienen. Sie bestäuben rund 90 Prozent der Wild- und Kulturpflanzen; sie sichern so die ökologische Vielfalt sowie Erträge im Obst-, Acker- und Gartenbau. In der Schweiz gibt es rund 500 Arten von Wildbienen. Etwa 400 davon sind vom Aussterben bedroht. Umso wichtiger sei die Pflege von Bienenvölkern durch Imkerinnen und Imker, schreibt der Stadtrat. In St.Gallen betreuen derzeit 40 von ihnen rund 260 Bienenvölker.

Auch mit Blick darauf, dass die Honigbienen von sich rasch ausbreitenden Krankheiten heimgesucht werden, ist für den Stadtrat das Einsammeln ausgeschwärmter Völker wichtig. «Auf dem Land» leisten in der Regel lokale Imkerinnen und Imker diesen Dienst. In der Stadt ist dies jedoch oft nicht möglich, weil sich die ausgeschwärmten Bienen an stark befahrenen Strassen oder Plätzen befinden, häufig auch in grosser Höhe, an Bäumen, Kandelabern oder Fassaden. In St.Gallen werden schwärmende Bienen daher durch die Berufsfeuerwehr eingesammelt und dann an Mitglieder des Bienenzüchterverbandes übergeben. Diese setzen die Völker in Quarantäne und nehmen sie anschliessend in ihre Bienenhäuser zurück.

Mittwoch, 28. April - 8:44 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 133 Neuansteckungen und drei Todesfälle am Dienstag

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Dienstag 133 neue laborbestätigte Coronafälle. Die Zahl der Neuansteckungen geht damit leicht zurück (Montag: 140), bleibt aber relativ hoch. Insgesamt haben sich seit März 2020 39'339 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert.

Die wichtigsten Zahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Dienstag, 27. April, um Mitternacht. Bild: Fachstelle Statistik Kanton St.Gallen

Am Dienstag wurden gleich drei Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Gesamtzahl der Coronatoten im Kanton St.Gallen liegt damit bei 706. In St.Galler Spitälern lagen am Dienstag, Stand Mitternacht, wegen des Coronavirus 66 Personen. 15 von ihnen wurden auf einer Intensivstation gepflegt - 12 mit und drei ohne künstliche Beatmung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag, Stand Mitternacht, bei 147 (Montag 166, Dienstag 151), die 14-Tage-Inzidenz bei 295 (Montag 305, Dienstag 294). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Inzidenz ist ein wichtiger Indikator für die Anti-Corona-Politik.

Mittwoch, 28. April - 7:35 Uhr

Regionalfernsehen TVO lässt über Spitalschliessungen diskutieren: Haben kleine Landspitäler überhaupt noch eine Zukunft?

(pd/vre) Das Spital in Heiden wird geschlossen. Stehen danach auch viele andere Landspitäler vor dem Aus, wie das ein Gesundheitsökonom im «St.Galler Tagblatt» vermutet? Über diese Frage lässt das Ostschweizer Regionalfernsehen TVO am Mittwochabend in der Sendung «Zur Sache» diskutieren. Erstausstrahlung der Sendung ist um 18.30 Uhr, danach wird sie stündlich wiederholt oder ist auch im Internet abrufbar.

Das Spital Wattwil: Mitte Juni muss das Stimmvolk des Kantons St.Gallen über die Schliessung dieses Landspitals entscheiden. Bild: R. Schönenberger

(13.9.2020)

Die Zusammensetzung der TVO-Runde lässt eine spannende Diskussion erwarten. Zu Gast ist Yves Noel Balmer. Der SP-Politiker und Ausserrhoder Gesundheitsdirektor ist federführend bei der Schliessung in Heiden. Ihm gegenüber steht SP-Kantonsrat Christoph Thurnherr aus Wattwil. Er kämpft für den Erhalt des dortigen Spitals, über den das kantonale Stimmvolk am 13. Juni zu entscheiden hat. Moderiert wird die Sendung von «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid.

Dienstag, 27. April - 16:33 Uhr

Diskussionsabend im Architekturforum Ostschweiz in St.Gallen: Wie kann die Schweizer Bauwirtschaft nachhaltiger werden?

(pd/vre) Die Bauwirtschaft der Schweiz produziert jährlich rund 17 Millionen Tonnen Abfälle. Kein Wunder füllen sich die Deponien rasant. An der Menge deponierter Inertstoffe haben bisher erste Versuche einzelner Abbruchunternehmen, Beton wieder zu verwenden, auch nicht viel verändert. Der seit Jahrzehnten anhaltende Raubbau an natürlichen Materialvorkommen hat aber auch noch eine andere Folge: Sogar Sand wird zur Mangelware.

Wie kann man erreichen, dass weniger Abfälle aus Hausabbrüchen in der Deponie landen und wieder verwendet werden? Darüber wird am Montag im Architekturforum Ostschweiz in St.Gallen diskutiert. Bild: Patrick Huerlimann (Emmen, 7.10.2020)

Wie die Bauwirtschaft aus dieser Sackgasse herauskommt und wie ihre Prozesse in Kreisläufe verwandelt werden können, will am nächsten Montag ein öffentlicher Anlass im Architekturforum Ostschweiz in St.Gallen zeigen. Die Basler Architektin Barbara Buser sowie der St.Galler Architekt, Umweltingenieur und Ökonom Severin Lenel diskutieren mit dem Zürcher Ethiker Jean-Daniel Strub, wie man «die Revolution hin zur Nachhaltigkeit im Bauwesen» erreichen kann.

Der Diskussionsabend findet am kommenden Montag, 19.30 Uhr, im Architekturforum im Lagerhaus statt. Der Eintritt kostet zehn Franken, für Mitglieder des Architekturforums ist er gratis. Die Platzzahl im Forum ist beschränkt. Für die Teilnahme muss man sich bis Freitag per Mail anmelden bei info@a-f-o.ch. Der Anlass wird aufgezeichnet und kann im Internet als Livestream verfolgt werden. Der Stream ist bis 16. Mai online zugänglich.

Dienstag, 27. April - 15:45 Uhr

Jetzt ist's klar: Die Offene Kirche wird abgebrochen

(vre) Am Montag ist das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs für den HSG-Campus am Platztor vorgestellt worden. Damit ist klar: Das Gebäude Böcklinstrasse 2, in dem derzeit die offene Kirche untergebracht ist, muss dem Neubau für die Uni weichen. Die Vorgaben für den Wettbewerb hatte es Teilnehmerinnen und Teilnehmern offen gelassen, ob sie den historischen Bau in ihr Projekt integrieren oder abbrechen wollten. Das Rennen hat jetzt ein Entwurf gemacht, der Letzteres vorsieht.

In den vergangenen Jahren hat der alte Tempel an der Böcklinstrasse 2 vor allem durch das Graffitti eines Frauengesichts von sich reden gemacht. Jetzt sind seine Tage gezählt. Bild: Urs Bucher

(28.8.2018)

Gebaut wurde das neoklassizistische Kultgebäude an der Böcklinstrasse 2 1924/25 von Architekt Ernst Kuhn für die First Church of Christ Scientist. Es beherbergte einen Raum für Gottesdienste sowie einen öffentlichen Lesesaal. Gegründet wurde die «Kirche Christi, Wissenschaftler» 1879 in Boston. 1886 gelangte die Bewegung nach Deutschland, 1907 nach Zürich und 1908 nach St.Gallen. 2006 konnte die Stadt St.Gallen das Gebäude an der Böcklinstrasse kaufen. Darin ist seither die Offene Kirche untergebracht (siehe Kasten).

Der HSG-Neubau am Platztor wird ein grosser Brocken. Ihm muss die Offene Kirche an der Ecke Unterer Graben/Böcklinstrasse weichen. Plan: Kanton St.Gallen

(26.4.2021)

Wieder ins Bewusstsein der Stadtsanktgaller Bevölkerung gerückt wurde der historische Tempel an der Ecke Böcklinstrasse und Unterer Graben durch den Streit um einen Fassadenschmuck. Seit Sommer 2016 ziert nämlich das Graffitti eines dunkelhäutiges Frauengesicht die Fassade der Kirche. Es ist als Appell an Weltoffenheit und Solidarität gedacht. Bewilligt ist das augenfällige Gemälde nur vorübergehend.

Als die Offene Kirche 2019 eine unbefristete Bewilligung beantragte, kam es aufgrund einer Kehrtwende der kantonalen Denkmalpflege zum Streit ums Frauengesicht an der historischen Fassade. Eine Petition fürs Gemälde wurde von 2600 Personen unterzeichnet. Beigelegt wurde der angesichts der sowieso unsicheren Zukunftserwartung des Gebäudes etwas kurios wirkende Wirbel mit einer vorläufigen Verlängerung der Bewilligung.

Offene Kirche St.Gallen Vor 24 Jahren in der Kirche St.Leonhard gestartet (dag/vre) Die Offene Kirche wurde 1997 gegründet. Anfangs fande ihr Programm in der Kirche St.Leonhard statt. Es reichte von ökumenischen Anlässen über Segnungen bis hin zu Musicals. Nachdem die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde St.Gallen Centrum das baufällige Gotteshaus an den Winterthurer Architekten Giovanni Cerfeda verkauft hatte, musste die Offene Kirche eine neue Bleibe suchen. Schon damals wurde der Umzug in die Kirche St.Mangen geprüft. Das Vorhaben liess sich jedoch nicht realisieren, da «die St.Mangen-Kirche für eine solche Nutzung verschiedene Nachteile hätte», wie die Stadt seinerzeit schrieb. 2006 kaufte die Stadt das Gebäude an der Böcklinstrasse 2. Sie vermietet es seither an die Offene Kirche. Mit den ersten Planungen für den HSG-Campus am Platztor wurde klar, dass die Offene Kirche diesen Standort allenfalls über kurz oder lang würde aufgeben müssen. Ein Umzug nach St.Mangen wurde daher erneut diskutiert. Wie weit diese Abklärungen bis heute gediehen sind, ist öffentlich nicht bekannt.

Dienstag, 27. April - 11:33 Uhr

Selbstunfall beim Wenigerweier: Pfosten und Baum gerammt, St.-Georgen-Strasse für zwei Stunden gesperrt

Das stark beschädigte Auto nach dem Selbstunfall vom Dienstagmorgen auf der St.-Georgen-Strasse neben dem Wenigerweier. Bild: Stadtpolizei SG (27.4.2021)

(stapo/vre) Am Dienstagmorgen ist es auf der St.-Georgen-Strasse beim Wenigerweier zu einem spektakulären Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto touchierte einen Leitpfosten, krachte gegen einen Baum und kippte dann auf die Seite. Verletzt wurde beim Zwischenfall niemand. Für die Bergung des stark beschädigten Fahrzeugs musste die Strasse aber gemäss Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen während rund zwei Stunden bis 9 Uhr gesperrt werden.

Leitpfosten und Baum wurden beim Selbstunfall ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Bild: Stadtpolizei SG

(27.4.2021)

Der Selbstunfall ereignete sich am Dienstag, kurz nach 7 Uhr, auf der St.-Georgen-Strasse. Der 18-jähriger Lenker war nach eigenen Angaben kurz abgelenkt und touchierte deswegen einen Leitpfosten und dann den Baum. Der junge Mann wurde allerdings von der Polizei bei der Unfallaufnahme als fahrunfähig eingestuft. Er musste daher eine Blut- und Urinprobe abgeben.

Dienstag, 27. April - 11:15 Uhr



Handballerinnen des LC Brühl starten ins Playoff-Halbfinal: Titelverteidigerinnen von 2019 liegen gut im Rennen

(pd/vre) Am Mittwoch starten die Handballerinnen des LC Brühl ins Halbfinal-Playoff. Sie treten im ersten von zwei, allenfalls drei Spielen gegen den HSC Kreuzlingen zu Hause an. In der Kreuzbleichehalle ist dabei wieder Publikum zugelassen. Die 50 Tickets sind aber längstens ausverkauft. Für Fans, die keines ergattern konnten, wird die Partie im Livestream übertragen und dort von der Brühler Ehemaligen Azra Mustafoska kommentiert. Anpfiff am Mittwoch ist um 20.15 Uhr.

Um ins Final zu kommen und den Meistertitel von 2019 verteidigen zu können, müssen die Handballerinnen des LC Brühl den HSC Kreuzlingen zweimal schlagen. Das erste Spiel findet am Mittwochabend statt. Bild: LC Brühl

Nach dem Cup-Aus steht für die St.Gallerinnen am Mittwochabend gleich der nächste Ernstkampf an. Im ersten Spiel des Playoff-Halbfinals treffen sie auf den HSC Kreuzlingen. Die Thurgauerinnen haben die Finalrunde auf dem vierten Tabellenrang abgeschlossen. Die Brühlerinnen, ihrerseits Erstplatzierte der Finalrunde, gehen als Leaderinnen und mit Heimvorteil ins Spiel. Allerdings weiss die Mannschaft um Headcoach Nicolaj Andersson auch, dass der Einzug in die Playoff-Finals kein Selbstläufer werden wird.

So erwarten die Brühlerinnen ein aufmüpfig spielendes Kreuzlingen, das gewillt sein wird, ihnen ein Bein zu stellen. Die St.Gallerinnen wollen deshalb mit Teamgeist, Kampf und Willen auftreten, die im Training besprochenen Anweisungen umsetzen und die Fehlerquote möglichst tief halten. Gleichzeitig will die Brühler Equipe den Kreuzlinger Angriff bestmöglich in Schach halten und eine solide Verteidigung stellen, um in der Best-of-Three-Serie der Halbfinal-Playoffs vorlegen zu können.

Playoff Gesucht: Die Schweizer Meisterinnen 2021 (pd/vre) In der obersten Liga des Schweizer Frauenhandballs, der «Spar Premium League 1» (kurz SPL1), wird derzeit die Meisterin gesucht. Noch vier Teams kämpfen bis Ende Mai in den Playoffs um den Titel und klären die Frage, wer die Nachfolge des LC Brühl Handball antritt, der 2019 den Titel gewann, als letztmals die Meisterschaft bis zum Ende gespielt werden konnte. Die Titelverteidigerinnen aus St.Gallen sind immer noch im Rennen um die Meisterschaft dabei, sehen sich allerdings ambitionierten Konkurrentinnen gegenüber. Als Erstplatzierte der Finalrunde treffen die Handballerinnen des LC Brühl auf die viertplatzierten Frauen des HSC Kreuzlingen. Gespielt wird am 28. April in St.Gallen, am 1. Mai in Kreuzlingen und allenfalls am 4. Mai nochmals in St.Gallen. Im zweiten Playoff-Halbfinal messen sich die Spono Eagles aus Nottwil mit dem LK Zug. Dies am 28. April, 1. und wenn nötig 5. Mai. Die Halbfinalserien werden im Best-of-Three-Modus gespielt. Das bedeutet, dass diejenige Mannschaft ins Playoff-Final einzieht, die zuerst zwei Duelle für sich entscheiden kann. Im Minimum finden daher in jeder Serie zwei Spiele statt, im Maximum treffen die Kontrahentinnen dreimal aufeinander. Detailliertere Angaben zum Playoff-Halbfinal in der obersten Liga der Schweizer Handballfrauen finden sich im Internet.

Dienstag, 27. April - 10:07 Uhr

Auto auf der Autobahn ausgebrannt: Die Fahrerin und ihre zweijährige Tochter können sich unverletzt retten

(kapo/vre) Am Montag ist auf der Autobahn N23 bei Steinach das Auto einer 31-jährigen Frau in Brand geraten. Die Ursache dafür ist noch unbekannt und Gegenstand von Abklärungen. Beim Zwischenfall entstand gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Das ausgebrannte Auto auf der Autobahn N23 bei Steinach. Bild: Kantonspolizei SG (26.4.2021)

Die 31-Jährige war am Montag, gegen 12.35 Uhr, mit ihrem Auto von Rorschach in Richtung Arbon unterwegs, als sie plötzlich Rauch aus den Lüftungsschlitzen wahrnahm. Sie hielt auf dem Pannenstreifen an und verliess mit ihrer zweijährigen Tochter das Fahrzeug. Dieses stand kurze Zeit später in Flammen.

Für die Löscharbeiten musste die Autobahn für rund 20 Minuten gesperrt werden. Neben mehreren Polizeipatrouillen standen rund 15 Angehörige der örtlichen Feuerwehr sowie des Unterhaltsdienstes der Nationalstrassen im Einsatz. Die genaue Brandursache wird jetzt von Spezialisten des Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.

Dienstag, 27. April - 9:49 Uhr

Vandalen wüten im Osten der Stadt St.Gallen: Sachschäden für rund 6'000 Franken angerichtet

Eine beschädigte Glastüre beim Gallusmarkt im Osten von St.Gallen. Bild: Kantonspolizei SG

(26.4.2021)

(kapo/vre) Am Wochenende haben Vandalen im Umfeld des Gallusmarktes im Osten von St.Gallen gewütet und dabei Schäden von über 6000 Franken angerichtet. Das meldet die Kantonspolizei am Dienstag. Im Zeitraum vom Samstagabend bis Montag, 6.30 Uhr, wurden gemäss Mitteilung Einkaufswagen, Scheiben sowie Absperrpfosten beschädigt.

Dienstag, 27. April - 9:21 Uhr

Nationaler Weltjugendtag 2022r: Grösstes katholisches Jugendfestival findet im St.Galler Klosterviertel statt

(pd/vre) Der nächste Deutschschweizer Weltjugendtag findet vom 22. bis 24. April 2022 in St.Gallen statt. Das wurde am Sonntag am - weitgehend virtuell durchgeführten - diesjährigen nationalen Weltjugendtag in Bern bekanntgegeben. Am grössten katholischen Jugendfestival der Schweiz vom kommenden Jahr werden rund 1000 junge Erwachsene im Alter von 16 bis 35 Jahren erwartet.

2019 fand der Deutschschweizer Weltjugendtag in Luzern statt. Im Bild die dabei veranstaltete Vigil in der Hofkirche. Bild: Philipp Schmidli

(6.7.2019)

Organisiert wird der Anlass ehrenamtlich ebenfalls von jungen Erwachsenen. Bisher haben sich bereits 30 von ihnen aus der ganzen Ostschweiz dafür gemeldet, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Das Organisationskomitee habe grosse Ziele und hoffe natürlich - nach überstandener Coronapandemie - auf ein Live-Festival in St.Gallen.

Vom 7. und 8. Mai 2022 findet der Westschweizer Weltjugendtag in Lausanne statt. Eigentlich hätte es im nächsten Jahr zum nächsten internationalen Weltjugendtag nach Lissabon gehen sollen. Dieser Anlass wurde jedoch vom Papst mit Rücksicht auf die Pandemie auf August 2023 verschoben.

Dienstag, 27. April - 8:42 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 140 Neuansteckungen am Montag

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Montag 140 neue laborbestätigte Coronafälle. Die Zahl der Neuansteckungen bleibt damit vergleichsweise hoch. Insgesamt haben sich seit März 2020 39'206 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert.

Am Montag wurde kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Gesamtzahl der Coronatoten im Kanton St.Gallen liegt damit bei 703. In St.Galler Spitälern lagen am Sonntagabend wegen des Coronavirus 67 Personen. 16 von ihnen wurden auf einer Intensivstation gepflegt - zwölf mit und vier ohne künstliche Beatmung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag, Stand Mitternacht, bei 166, die 14-Tage-Inzidenz bei 305. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Inzidenz ist einer der Indikatoren, die als Entscheidungshilfen in der Anti-Corona-Politik beigezogen werden.

Dienstag, 27. April - 8:30 Uhr

Paul Rechsteiner und Nicole Pfister diskutieren im Palace: Wie kann man die soziale Absicherung für Kulturschaffende verbessern?

(pd/vre) Über ein Thema, das die Coronapandemie erst so richtig ins öffentliche Bewusstsein gerückt hat, diskutieren heute Dienstag, 20.15 Uhr, der St.Galler Ständerat Paul Rechsteiner und Nicole Pfister von Suissculture Social. Sie tun dies fürs «Erste Fernsehen der Erfreulichen Universität» im Kulturzentrum Palace. Verfolgen kann man die Diskussion im Livestream. Moderiert wird sie von Corinne Riedener («Saiten») und von Johannes Rickli (IG Kultur Ost).

Der St.Galler Ständerat Paul Rechsteiner präsidiert derzeit die Sozialkommission der kleinen Kammer des Bundesparlaments. Bild: Anthony Anex/KEY (4.12.2019)

Das soziale System der Schweiz schützt vor den Folgen von Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Alter. Es ist allerdings lückenhaft, weil es sich stark an einer klassischen Erwerbsbiografie mit Festanstellung orientiert. Im Kunst- und Kulturbereich ist der Anteil an Selbständigerwerbenden und befristeten Anstellungsverhältnissen aber gross und die Honorare sind tief. Soziale und arbeitsmarktliche Risiken sind dadurch vielfach nicht oder schlecht abgesichert.

Wie müsste man das soziale System reformieren, um die finanzielle Situation von Kulturschaffenden zu verbessern? Inwiefern taugt unser Sozialsystem überhaupt noch, angesichts sich wandelnder Verhältnisse in der Arbeitswelt? Diese Fragen diskutieren am Dienstagabend im Rahmen der erfreulichen Uni Paul Rechsteiner, Präsident der ständerätlichen Sozialkommission, und Nicole Pfister, Präsidentin des Verbands Suissculture Sociale.

Montag, 26. April - 16:52 Uhr

Sanierung der Stadtautobahn wird langsam konkret: Bundesamt sucht Unterstützung im Kampf gegen den Stau

(pd/vre) Diesen Sommer werden die Hauptarbeiten zur Sanierung der St.Galler Stadtautobahn starten. Das dabei federführende Bundesamt für Strassen (Astra) rechnet wegen der Bauarbeiten vor allem für die Jahre 2022 und 2023 auch tagsüber mit Beeinträchtigungen des Verkehrs. Mit einer Informationskampagne will es daher eine Reduktion des Verkehrs in den Stosszeiten vom Morgen und Abend erreichen. Der Titel der Kampagne lautet: «Gib dem Stau keine Chance. Mach was Besseres!»

Aufkleber für Autos, Liefer- und Lastwagen: Beispiel für Werbematerial der Kampagne zur Linderung der Stauproblematik während der Sanierung der St.Galler Stadtautobahn. Screenshot: Astra

Dieser Tage erhalten Betriebe in Stadt und Region St.Gallen daher Post vom Astra. Es macht darin auf die Verkehrsprobleme sowie die kostengünstigste und einfachste Massnahme dagegen aufmerksam: Durch Mobilitätsmanagement sollen die Verkehrsspitzen auf der St.Galler Autobahn reduziert und die Staugefahr damit gebannt werden.

Unternehmen ab 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter macht das Astra das Angebot, dass sie sich in einer kostenlosen Erstberatung einen Überblick über ihre Mobilitätssituation verschaffen können. Ziel dabei ist, mögliche Verbesserungsmassnahmen in Zusammenhang mit der Sanierung der Stadtautobahn zu entwickeln. Zudem können Betriebe aus Stadt und Region für ihre Angestellten und Fahrzeuge Werbematerial der Anti-Stau-Kampagne bestellen.

Montag, 26. April - 16:17 Uhr

Hauptversammlung der SP der Stadt St.Gallen: Vertretung der Frauen und von Personen mit Migrationshintergrund verbessern

(pd/vre) Am Donnerstagabend findet die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der SP der Stadt St.Gallen statt. Mit Blick auf die aktuelle Situation findet die Hauptversammlung digital statt. Gestreamt wird sie ab 19 Uhr aus dem «Pool - Raum für Kultur» im Lachen-Quartier. Spezielle Beachtung verdienen ein Wahlgeschäft sowie eine Statutenrevision.

Jenny Heeb und Peter Olibet sollen das neue Co-Präsidium der SP der Stadt St.Gallen bilden. Gewählt wird diesen Donnerstag. Bild: Tobias Garcia

(8.4.2021)

Die SP-Stadtpartei dürfte künftig von einer Frau und einem Mann als Co-Präsidium geleitet werden. Für das Amt bewerben sich neu Jenny Heeb und der bisherige Alleinpräsident Peter Olibet. Da gemäss Mitteilung innert der Bewerbungsfrist keine weiteren Kandidaturen angemeldet wurden, dürfte die Wahl der beiden am Donnerstag Formsache sein.

Die Mitglieder der SP-Stadtpartei haben an der Hauptversammlung zudem über eine Revision der aus dem Jahr 2008 stammenden Statuten zu entscheiden. Mit den Neuerungen soll die Vertretung insbesondere von Frauen und Personen mit Migrationshintergrund in den Parteiorganen gestärkt werden. Zudem sollen mit den Änderungen interne Abläufe verbessert werden.

Montag, 26. April - 15:33 Uhr

40 Jahre beim gleichen Arbeitgeber: Daniel Schmid feiert in diesen Tagen ein nicht alltägliches Jubiläum.

(pd/vre) Hier zwei Kisten Joghurt, da drei Kartons Milch: Flink holt Daniel Schmid die Waren aus den Regalen, ordnet sie akribisch auf eine Palette. «Fast wie Tetris», lacht der 57-Jährige. «Alles muss korrekt gestapelt sein, sonst geht nachher beim Transport etwas kaputt.» Seit 40 Jahren stellt Daniel Schmid in der Coop-Verteilzentrale in Gossau Milchprodukte für die einzelnen Läden zusammen.

Bis heute kommissioniert er mit Herzblut: «Ich bin gerne auf Zack, das gibt warm im kühlen Lager. Und schliesslich muss alles pünktlich raus.» Sagt's und fährt die Palette mit seinem «Maserati» – so nennt er den Hubwagen – zur Abladestelle. Gerne denkt Schmid an die beruflichen Anfänge zurück: «Wir waren nur zu sechst, kannten jedes Produkt auswendig und gaben via Telefon Bestellungen auf – beim Milchverband oder der Butterzentrale. Heute ist das kaum mehr vorstellbar.»

Stellt seit 40 Jahren im Coop-Verteillager in Gossau Milchprodukte für die einzelnen Läden bereit: Dieser Tage kann der 57-jährige Daniel Schmid ein ungewöhnliches Arbeitsjubiläum feiern. Bild: PD/Donato Caspari

Jetzt ist fast alles im Lager computergesteuert, die Abteilung zählt 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zahl der Molkereiprodukte liegt bei 1050. Daniel Schmid hielt mit dem technischen Fortschritt stets mit – und von seiner Erfahrung profitieren auch die Kollegen. Eines blieb aber immer gleich: «Man muss konzentriert und zuverlässig arbeiten.» Bei ihm ist das keine leere Floskel. So fehlte der Lagerist seit 1981 nur gerade an einem einzigen Arbeitstag. «Da ging's wirklich nicht. Ich hatte über 40 Grad Fieber», sagt er fast entschuldigend.

In der Freizeit packt Daniel Schmid das Reisefieber, abenteuerliche Ausfahrten sind seine grosse Leidenschaft. Der Glanz und Glamour der «Schönen und Reichen» in Monaco faszinieren ihn ebenso wie die atemberaubenden Landschaften in Frankreich, die er schon viele Male mit dem Auto bereist hat. Und in Abtwil, wo er wohnt, erfreut er sich an den Sonnenuntergängen. «Da komme ich ins Träumen. Huscht noch ein Reh vorbei, ist die Stimmung perfekt», schwärmt der Tierliebhaber.

Montag, 26. April - 15:20 Uhr

Legendäres Bündner Duo tritt in St.Gallen auf: Pia Solèr und Corin Curschellas lesen und singen am Sonntag in der Grabenhalle

(pd/vre) Am kommenden Sonntag, 16 Uhr, liest Pia Solèr, Hirtin aus dem Lugnez, in der Grabenhalle in St.Gallen. Das sei so etwas wie eine kleine Sensation, schreiben Literaturhaus & Bibliothek Wyborada, die den Anlass organisieren. Solèr verlasser nämlich die Einsamkeit ihrer Welt nur selten. Zum Namenstag der St.Galler Stadtheiligen Wiborada mache sie aber eine Ausnahme - und tritt gleich zusammen mit einer zweiten Legende aus ihrem Kanton auf, mit der Singer/Songwriterin Corin Curschellas.

Autorin Pia Solèr (links) und Singer/Songwriterin Corin Curschellas treten am Sonntag in der St.Galler Grabenhalle auf. Bild: PD

Vor zehn Jahren erschien Pia Solèrs Buch «Die Weite fühlen». Es ist seither ein geheimer Bestseller, dessen Thematik zu einer Sehnsucht vieler Schweizerinnen und Schweizer passt: Einfach einmal weg sein. Solèr beschreibt aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, immer einfach weg zu sein, quasi von Berufs wegen. Sie erzählt von ihrem einsamen Leben zuhinterst im Val Lugnez. Vom Schnee im Oktober. Vom Verschicken einer SMS, das nur klappt, wenn der Wind aus einer bestimmten Richtung bläst. Oder davon, wie der Hund stirbt und man ihn alleine begraben muss.

Mit der Musikerin und Sängerin Corin Curschellas verbindet Pia Solèr eine lange Freundschaft. Die wenigen Male, die die Autorin überhaupt öffentlich las, traten die beiden meist gemeinsam auf. Curschellas ist eine singuläre Erscheinung in der Schweizer Musikszene. Auf ihrer Reise durch alle Zeiten und Stile der modernen Musik hat sie sich eine eigene Welt erschaffen. Die Sängerin, Musikerin, Komponistin, Texterin und Schauspielerin ist kosmopolitisch, selbstironisch, vielschichtig und inspirierend.

Die Veranstaltung mit Pia Solèr und Corin Curschellas findet am Sonntag, 16 Uhr (Türöffnung 15.30 Uhr) in der St.Galler Grabenhalle statt. Der Eintritt kostet 28, für Wyborada-Mitglieder 23 Franken. Die Platzzahl ist begrenzt; für die Teilnahme muss man sich per E-Mail bei Literaturhaus & Bibliothek Wyborada anmelden.

Montag, 26. April - 13:52 Uhr

Auf den Spuren von Wiborada durch die Stadt St.Gallen

(pd/vre) Am kommenden Sonntag, dem diesjährigen Wiboradatag, wandern Pilgerinnen und Pilger individuell oder in Kleinstgruppen nach und durch St.Gallen. Hier gehen sie den Spuren der Stadtheiligen nach. Am Nachmittag bringen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Aktion die Wiborada-Statue des Künstlers Det Blumberg von der Kathedrale in die Kirche St.Mangen. Für die Feier am Sonntag, 16 Uhr, in St.Mangen sind letzte Plätze verfügbar. Sie können im Internet reserviert werden.

Der Wiboradatag ist Bestandteil der Reforminitiative «Für eine Kirche mit den Frauen». Diese setzt sich seit 2014 dafür ein, dass Männer der römisch-katholischen Kirche in Zukunft nicht mehr ohne Frauen über deren Stellung, Rolle und Funktion beraten. Auch sollen Frauen in allen Belangen der Kirche mitentscheiden dürfen. Für dieses Anliegen setzte eine Pilgergruppe mit neun Frauen und Männern schon 2016 ein Zeichen, indem sie nach Rom pilgerte. Gestartet wurde damals am 2. Mai.

Eine Darstellung der Heiligen Wiborada an einer Decke im Kloster Mariaberg in Rorschach. Bild: Michel Canonica

(7.4.2021)

Seither finden sich gemäss Mitteilung am Wiboradatag immer wieder Frauen und Männer zusammen, um gemeinsam für dieses Anliegen zu werben. So auch dieses Jahr mit der Spurensuche. Mit Rücksicht auf die Anti-Coronaregeln sind verschiedene Formen der Teilnahme möglich: Man kann individuell oder in Kleinstgruppen unterwegs sein. Ebenfalls möglich sit die Teilnahme in Form einer persönlichen Tagesgestaltung zu Hause.

Der Stationenweg durch die Stadt St.Gallen führt in die Kirche St.Georgen, zur neu gebauten Wiboradazelle in der Kirche St.Mangen, zur Stiftsbibliothek oder etwa ins Historische und Völkerkundemuseum. Um 16 Uhr findet am Samstag in der Kathedrale eine - bereits ausgebuchte - Andacht statt. Im Anschluss geht die Wiborada-Statue auf Wanderschaft. Von Pilgerinnen und Pilgern wird sie in die Kirche St.Mangen gebracht. Dort wird sie Teil der Ausstellung «In der Einsamkeit Gott suchen».

Montag, 26. April - 12:16 Uhr

Massives Littering bei nächtlicher Party auf dem Freudenberg: Quartier ist verärgert, Polizei macht auf Regeln aufmerksam

(stapo/vre) Die Abfalllawine, die eine illegale Party in der Nacht auf Sonntag auf dem Freudenberg hinterlassen hat, geht nicht nur über das Übliche hinaus, sondern hat auch Spaziergängerinnen und Spaziergänger aus dem benachbarten Quartier verärgert (STADT-TICKER, 25.4.2021, 11:10, und 26.4.2021,9:20). Die Stadtpolizei hat auf Meldungen hin veranlasst, dass der Platz noch am Sonntagmittag aufgeräumt wurde; dabei wurden elf grosse Kehrichtsäcke gefüllt.

Am Sonntagmorgen auf dem Freudenberg: Bei Spaziergängerinnen und Spaziergängern kam diese Abfalllawine nach einer nächtlichen Party gar nicht gut an. Bild: Leserreporter

In einer Mitteilung vom Montagmittag ruft die Polizei «eindringlich» dazu auf, die öffentlichen Plätze sauber zu hinterlassen. Zur Entsorgung von Abfällen seien die dafür vorgesehenen Eimer vor Ort zu benutzen oder der Abfall sei wieder mitzunehmen. Sachbeschädigungen sind gemäss Aufruf der Stadtpolizei ebenfalls zu unterlassen und die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus weiterhin einzuhalten.

Aufgeräumt wurde auf dem Freudenberg bereits am Sonntagmittag. Dabei wurden elf Kehrichtsäcke mit Abfall gefüllt. Bild: Stadtpolizei SG (25.4.2021)

Aufmerksam gemacht wurde die Polizei auf das massive Littering auf dem Freudenberg am Sonntagmorgen. Eine Polizeipatrouille stellte vor Ort eine grosse Menge Abfall fest, der grossflächig verteilt war. Der Müll stammte von einer nächtlichen Party, von welcher die Polizei keine Kenntnis hatte. Er wurde gemäss Mitteilung rasch aufgeräumt, um zu vermeiden, dass er durch Wind und Tiere im Wald verstreut würde. Beim Aufräumen wurden auch Sachbeschädigungen festgestellt: So waren in der Samstagnacht Stromkabel aus dem Boden gerissen und Zaunpfähle angezündet worden.

Montag, 26. April - 11:45 Uhr

St.Galler Impfkampagne macht Fortschritte: Aufruf an alle 18-Jährigen und Älteren, sich jetzt zum Impfen anzumelden

(pd/vre) Der Gewerbeverband des Kantons St.Gallen ruft seine Mitglieder dazu auf, ihre Angestellten über die laufende Impfkampagne gegen das Coronavirus zu informieren. Der Verband komme der Bitte des kantonalen Amtes für Gesundheitsvorsorge, einen Impfaufruf zu versenden, «sehr gerne wahr», heisst es in einem Mail vom Montag. Aus heutiger Sicht sei eine umfassende Impfung der Bevölkerung der einzige Weg, die Anti-Corona-Massnahmen zu lockern und zur Normalität zurückzukehren.

Im Kanton St.Gallen sind über zwei Drittel der über 65-Jährigen geimpft oder haben einen Termin für die erste Impfung erhalten. In den Hausarztpraxen und den Impfzentren werden aktuell bereits Personen aus der Gruppe der Ü55 gepiekst. Bis Mitte Mai, so ist einer Mitteilung vom Montag zu entnehmen, sollen fast alle Impfwilligen der prioritären Personenkategorien mindestens eine Dosis gegen das Coronavirus verabreicht bekommen haben.

Im Impfzentrum St.Gallen in der Curlinghalle im Lerchenfeld wird der Impfstoff zur Verabreichung vorbereitet. Bild: Tobias Garcia

(31.3.2021)

Die Anmeldung für einen Termin in einem der vier Impfzentren in St.Gallen, Buchs, Rapperswil-Jona und Wil erfolgt über www.wir-impfen.ch. Weiterhin impfen auch mehr als 300 Ärztinnen und Ärzte im Kanton. Chronisch Kranke, Schwangere und Personen mit schweren Allergien sollen sich für einen Termin bei ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt melden. Diese können Patientinnen und Patienten nämlich ausführlich beraten und in der Praxis priorisieren.

In den kommenden Wochen soll der Kanton St.Gallen grössere Mengen an Impfstoff geliefert bekommen. Nur wer sich angemeldet hat und damit registriert ist, erhält frühzeitig einen Termin in einem der Impfzentren. Die Einladung zum Impfen erfolgt per E-Mail. Die Impfung gegen Covid-19 schützt vor einem schweren Krankheitsverlauf. Auch ist eine Übertragung der Infektion durch geimpften Personen viel seltener. Auf www.sg-impft.ch werden Fragen rund um die Coronaimpfung erklärt.

Montag, 26. April - 11:11 Uhr

Solicamp im Kantipark: Organisatorinnen und Organisatoren ziehen eine positive Bilanz, loben die Polizei und kritisieren das Bewilligungsverfahren

(pd/vre) Am vergangenen Samstag und Sonntag hat in St.Gallen ein Solicamp für die Flüchtlinge stattgefunden, die auf den griechischen Inseln festsitzen (STADT-TICKER, 24.4.2021, 15:00/22:54). Ziel der Veranstaltung war, auf «die humanitäre Krise an Europas Grenzen» aufmerksam zu machen. Organisiert wurde sie von einem Kollektiv, das gemäss Mitteilung «über die Passivität der Politik trotz des Aufschreis über das unmenschliche Schweizer Flüchtlingsregime alarmiert» ist.

Offenes Mikrofon am «Solicamp4Moria» am Samstagabend im St.Galler Kantipark. Bild: Dinah Hauser

(24.4.2021)

In einer Mitteilung ziehen die Organisatorinnen und Organisatoren des Camps im Kantipark jetzt eine positive Bilanz. Es sei tagsüber von über hundert Personen besucht worden, zwanzig Aktivistinnen und Aktivisten verbrachten dann auch die Nacht im Kantipark in Zelten. In Ansprachen wurde am Samstagabend unter anderem gefordert, dass die Schweiz politisch aktiv werden, ihre Verantwortung in der Flüchtlingskrise übernehmen und ihren Teil zur Bewältigung der Krise leisten müsse.

Das Solicamp im Kantipark verlief friedlich. Das Corona-Schutzkonzept, so heisst es in der Mitteilung, sei eingehalten und meist besser umgesetzt worden als in der benachbarten «Einkaufsmeile Innenstadt». Der Kontakt mit Polizistinnen und Polizisten sei entspannt und von gegenseitigem Verständnis geprägt gewesen, loben Organisatorinnen und Organisatoren. Gleichzeitig üben sie Kritik am Bewilligungsverfahren für den Anlass, «das eher von Repressionsdrohungen, eigentlich haltlosen Auflagen und allgemeiner Ablehnung geprägt» gewesen sei.

Solicamp Scharfe Kritik an der Flüchtlingspolitik (pd/vre) In ihrer Mitteilung gehen Organisatorinnen und Organisatoren des Solicamps vom Wochenende scharf mit der Flüchtlingspolitik Europas, aber auch der Schweiz ins Gericht. So sei es an Absurdität kaum zu überbieten, dass der Bund hilfsbereiten Schweizer Städte aufgrund juristischer Fragen kalt stelle und nur eine minimale Zahl von Flüchtlingen aus Moria aufnehmen wolle. Wörtlich heisst es in der Bilanz zum Solicamp: «Uns lässt diese Ignoranz seitens des Staates wütend und traurig zurück. Tag für Tag gehen wir an leeren Häusern vorbei hier in St. Gallen, müssen mit ansehen wie zwecks Profit-Optimierung Millionen in sinnlose Bauprojekte gesteckt werden. Wir haben's satt mit anzusehen wie tagtäglich Menschen an unseren gemeinsamen Aussengrenzen sterben und deren ehrenamtliche Lebensretter hier in Europa auch noch juristisch verfolgt werden.» Die Schweiz habe Asylzentren eingerichtet, in denen Flüchtlinge nach ihrer schwierigen Reise landeten. Sie dienten «unter dem Vorwand der Integration» als Isolationszentren. Die Isolation Asylsuchender habe sich seit Beginn der Pandemie nur noch verschlimmert. In den Zentren seien sie gezwungen, jahrelang unter strengen Auflagen zu leben, während ihr Asylgesuch «in dem sich langsam bewegenden, personell und finanziell unterbesetzten Asylwesen der Schweiz» nur schleppend vorwärts komme.

Montag, 26. April - 10:15 Uhr

Urnenabstimmung statt Versammlung: Bürgerinnen und Bürger von Evangelisch-Straubenzell heissen Rechnung und Budget gut

(pd/vre) Schon zum zweiten Mal musste wegen der Coronapandemie eine Gemeindeversammlung der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Straubenzell durch eine Urnenabstimmung ersetzt werden. 479 Stimmberechtigte in praktisch jedem Alter zwischen 19 und 98 Jahren haben gemäss Mitteilung daran teilgenommen. Dies entspricht einer Stimmbeteiligung von 14 Prozent.

Die evangelisch-reformierte Kirche an der Zürcher Strasse in Bruggen. Bild: Urs Jaudas (13.11.2008)

Beim Urnengang haben die Stimmberechtigten die Jahresrechnung 2020 gutgeheissen. Sie schliesst mit einem Überschuss von gut 78‘000 Franken. Geringere Ausgaben durch den Wegfall von Veranstaltungen und Angeboten wegen der Coronapandemie sowie teils nicht besetzte Stellen haben zu einem kleineren Aufwand geführt. Allerdings lagen gemäss Mitteilung 2020 auch die Steuereinnahmen tiefer als erwartet. Diese Entwicklung dürfte sich nach Einschätzung der Verantwortlichen in den nächsten Jahren fortsetzen, da die Nachsteuern tendenziell abnehmen.

Ebenfalls angenommen haben die Stimmberechtigten der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Straubenzell das Budget 2021. Es sieht bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 26 Prozent ein Defizit von gut 178‘000 Franken vor. Die Steuereingänge seien allerdings vorsichtig budgetiert worden, da die Auswirkungen der Steuerreform und der Pandemie schwierig abzuschätzen seien, heisst es in der Mitteilung.

Montag, 26. April - 9:20 Uhr

«So etwas habe ich noch nie gesehen»: Littering beim Freudenberg

(dwa) «Unglaublich. So etwas kann ich einfach nicht verstehen», sagt eine St.Gallerin, die am Sonntagmorgen beim Freudenberg Unmengen von liegengelassenem Abfall fotografiert hat. Auch andere Menschen, die dort gewesen seien, seien entsetzt gewesen, erklärt die Frau.

«Die ganze obere Wiese war voll mit Bierbüchsen und Wodkaflaschen. Die Abfälle waren über die ganze Wiese verstreut.»

4 Bilder 4 Bilder Bild: Leserreporter

Sie habe in Sachen Littering schon einiges gesehen, auch auf dem Freudenberg, hält die Frau weiter fest. So schlimm wie diesen Sonntag sei es aber noch nie gewesen. Sie fragt sich, ob die Leute jetzt, wo auf Drei Weieren mehr kontrolliert wird, an andere Orte ausweichen. «Und ob wir in St.Georgen bald überall solche wilden Partys haben werden.»

Die Leserreporterin geht davon aus, dass hauptsächlich jüngere Menschen für diese Abfälle verantwortlich sind. «Natürlich sind sie coronamüde, und man kann bei schönem Wetter ja auch feiern. Aber wenn man die ganzen Dinge auf den Freudenberg raufnehmen kann, dann kann man die Abfälle doch auch wieder heruntertragen», so die Frau.

Montag, 26. April - 8:59 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 277 neue Ansteckungen und zwei weitere Todesfälle

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet fürs Wochenende (Freitag, Samstag und Sonntag) 277 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Damit haben sich seit März 2020 39'066 Personen damit infiziert. Zudem hat der Kanton übers Wochenende zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Gesamtzahl der St.Galler Coronatoten liegt damit seit Frühling 2020 bei 703.

Montag, 26. April - 8:15 Uhr

1.-Mai-Feier im Internet und in der Stadt: Demo und Kundgebung in St.Gallen sollen trotz Coronapandemie stattfinden

(vre) Der 1. Mai ist traditionellerweise der Tag, an dem Arbeiterinnen und Arbeiter auf der Strasse auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Das soll - trotz Corona - in diesem Jahr nicht anders sein: Das 1.-Mai-Komitee ruft für den kommenden Samstag in der Stadt St.Gallen zu Kundgebung und Demo auf. Am Anlass gilt Maskenpflicht. Kurzfristige Änderungen - man weiss ja nie - werden auf der Internetseite des Gewerkschaftsbundes publiziert. Dort finden sich auch detaillierte Angaben zum Programm.

Der 1. Mai steht unter dem Obertitel «Zeit für die soziale Wende!». Treffpunkt für Demo und Kundgebung ist am Samstag, 14 Uhr, vor der Grabenhalle. Der Umzug führt durch die St.Galler Innenstadt. Die Kundgebung findet in der Marktgasse statt. Dort sprechen Mattea Meyer (Co-Präsidentin SP Schweiz), Era Shemsedini für Migrantinnen und Migranten, Anna Miotto (Juso-Präsidentin St.Gallen) und Ronja Stahl (Frauenstreik St.Gallen). Zudem tritt Liedermacher Simon Hotz auf. Die Moderieren wird Barbara Gysi vom kantonalen Gewerkschaftsbund.

Dazu gibt's im Vorfeld des 1. Mai ein vielfältiges Online-Programm. Es startet schon heute Montag, 19 bis 20 Uhr, mit dem Workshop «Fight for your rights» für Pflegepersonal. Weitere Workshops im Internet sind für Samstag geplant (Anmeldungen https://forms.gle/KGRDthrRHXBim1L5A):

10.00-11.00

IG Sans-Papiers: «Die Situation von Sans-Papiers in der Ostschweiz»

IG Sans-Papiers: «Die Situation von Sans-Papiers in der Ostschweiz» 10.00-11.00

Politische Frauengruppe (PFG): «Armut bekämpfen - sozialpolitische Ansätze für individuelle Hilfe»

Politische Frauengruppe (PFG): «Armut bekämpfen - sozialpolitische Ansätze für individuelle Hilfe» 12.00-13.00

Juso: «Ziviler Ungehorsam und Gewalt als Mittel für linke Politik?»

Juso: «Ziviler Ungehorsam und Gewalt als Mittel für linke Politik?» 12.00-13.00

SP: «Zehn Jahre nach der City of Change - Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer jetzt!»

Montag, 26. April - 7:49 Uhr

Auch Feuerwanzen spüren den Frühling

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte Feuerwanzen beim Liebesspiel im Familiengarten Feldli. Gärtnerinnen und Gärtner zählen die Tierchen zu den Nützlingen.

Montag, 26. April - 7:45 Uhr

Märchenzauber im Kindermuseum: Grosse und kleine Heldinnen und Helden

(pd/vre) Kann das Küken den Kater tatsächlich vertreiben? Wie wird der Bär überlistet? Wie kam die Schlüsselblume zu ihrem Namen? Wovor fürchten sich die Dorfbewohner? All dies und noch viel mehr erfahren Kinder ab drei Jahren diesen Mittwoch auf einer Märchenreise im Kindermuseum. Die Tour führt gemäss Mitteilung verborgene Welten, wo der Zauber der Feen allgegenwärtig ist.

Am Mittwoch entführen Manuela Zellweger und Barbara Brunhart, die Freundinnen von Magd Greta und Huhn Berta (Bild), im Kindermuseum auf eine Märchenreise. Bild: HVM

Die Veranstaltung «Märchenzauber im Kindermuseum: Von kleinen und grossen Heldinnen und Helden» findet am Mittwoch, ab 15 Uhr, im Historischen und Völkerkundmuseum St.Gallen statt. Sie dauert 45 Minuten. Der Eintritt für Kinder kostet fünf Franken, für erwachsene Begleitpersonen gilt der Museumseintritt. Die Platzzahl ist auf 50 Personen beschränkt. Der Vorverkauf startet ab sofort.

Sonntag, 25. April - 19:32 Uhr

SC Brühl startet als Dritter in die Aufstiegsrunde: Brühler Fussballer setzen sich gegen Breitenrain mit 2:1 durch

(sei/vre) Mit einem feinen 1:2-Auswärtssieg in Bern festigte die jüngste Mannschaft der Promotion League ihren dritten Platz in der Rangliste. Auch im vierten Spiel nach Wiederaufnahme der Meisterschaft blieben die Kronen ungeschlagen. In der ersten Halbzeit spürte man beiden Mannschaften an, dass sie bereits das dritte Spiel innert einer Woche absolvieren mussten. Es entwickelte sich ein Abnützungskampf mit ausgeglichen Spielanteilen und eher wenig klaren Torchancen.

Nach dem Wechsel änderten die Kronen ihre Spieltaktik, standen bedeutend höher und hielten die Flügelpositionen besser besetzt. Dadurch wurden die Berner zu mehr Laufarbeit gezwungen. In der 50. Minute standen die Brühler Gäste dem Führungstor sehr nahe, doch der Pfosten rettete für den geschlagenen Berner Torhüter. Letztlich entscheidend war dann aber wohl, dass die Ersatzbank der Brühler besser besetzt war als jene von Breitenrain.

Der SC Brühl hat in Breitenrain bei Bern seine Serie fortgesetzt: Seit Wiederaufnahme der Meisterschaft bleiben die Kronen in vier Spielen ungeschlagen. Bild: SC Brühl

In der 65. Minute fiel endlich der verdiente Führungstreffer zum 0:1 durch Jeton Deuti mit einem satten Flachschuss. Jetzt musste Breitenrain mehr für die Offensive tun. Das kam den Kronen mit ihren schnellen Stürmern entgegen. In der 78. Minute erzielte der eingewechselte Darko Anic das vorentscheidende 0:2. In abgeklärter Weise liess er mit einer Körpertäuschung auch den Berner Schlussmann aussteigen. Fünf Minuten vor Schluss erzielte Breitenrain dann noch das Anschlusstor zum 1:2.

Die Fussballer des SC Brühl starten damit als Dritte in einer ausgezeichneten Position in die Aufstiegsrunde. Nachdem anfangs Saison der Ligaerhalt als Ziel galt, setzt man nun die Latte höher und hofft auf den dritten Tabellenplatz, der die vorzeitige Qualifikation für die erste Hauptrunde des Cups bedeuten würde.

Sonntag, 25. April - 19:20 Uhr

Brühler Handballerinnen verpassen Einzug in den Cupfinal

(pd/vre) Am Samstag hat auch das erste Team der Brühler Handballerinnen den Einzug ins Finale des Schweizer Cups verpasst. Die Konkurrentinnen vom LK Zug erwiesen sich - nicht zum ersten Mal - als harte Nuss. Das Resultat fiel mit einer Brühler 24:33-Niederlage überraschend deutlich aus. Bereits am Mittwoch hatte das zweite Team der Brühler Handballerinnen den Cupfinal mit einer 18:36-Niederlage gegen das erste Team der Spono Egales verpasst.

Die erste Frauenmannschaft des LC Brühl Handball startete am Samstag im Angriff wie in der Verteidigung fulminant. Die St.Gallerinnen konnten trotz doppelter Unterzahl bis zur sechsten Minute mit 4:1 vorlegen. Auch im Anschluss arbeiteten die Ostschweizerinnen in der Defense kompakt und spielten im Angriff ihre Spielzüge, wodurch vor allem über den Rückraum oder über Kreisanspiele Tore gelangen. In der 14. Minute beim Stand von 8:6 schien die Partie voll und ganz zu Gunsten der Brühlerinnen zu laufen.

Das erste Team der Brühler Handballerinnen hat am Samstag den Sprung ans Schweizer Cupfinal nicht geschafft. Bild: LC Brühl

Kurz darauf folgte die kalte Dusche: Absprachefehler in der Verteidigung und Unkonzentriertheiten, schlechte Chancenauswertung oder technische Fehler im Angriff führten zum Ausgleichstreffer und kurz darauf zur erstmaligen Zuger Führung. Auch das Team Time-Out, das Headcoach Nicolaj Andersson als Antwort einsetzte, brachte nicht die gewünschte Wirkung. Zur Halbzeitpause führte Zug mit 10:15. In der zweiten Spielhälfte trat das Heimteam wieder mit deutlich mehr Präsenz auf, fand besser ins Spiel, kämpfte in der Abwehr und schloss dank dreier Tore in Folge durch Kathryn Fudge zum 15:19 auf.

Es schien, als könnten die Brühlerinnen das Zuger Team in Bedrängnis bringen, doch das Gästeteam fand immer wieder Lücken in der Ostschweizer Abwehr. Es stellte die St.Gallerinnen zudem im Angriff vermehrt vor Probleme oder zwang sie, aus schlechten Positionen abzuschliessen. Im Brühler Spiel schien es am Samstag zu harzen, denn auch das 7:6-Angriffsspiel brachte nicht die gewünschte Wendung. Die St.Gallerinnen kämpften zwar bis zum Schluss, mussten die Zugerinnen aber zum Schlussresultat von 24:33 davonziehen lassen.

Sonntag, 25. April - 16:05 Uhr

Punktlandung in Wittenbach

Momentaufnahme. Mit steigenden Temperaturen ist auch die Heissluftballonsaison gestartet. Am Samstagabend vollführte dieser Ballon eine Punktlandung neben dem Fussballplatz in Wittenbach. Bild: Hans Adelmann

Sonntag, 25. April - 12:07 Uhr

Brand einer Sonnenstore an der Guisanstrasse 95

An der Guisanstrasse 95 stand in der Nacht auf Sonntag die Markise eines Lebensmittelgeschäfts in Flammen. Bild: PD

(stapo/mlb) In der Nacht auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, brannte an der Guisanstrasse 95 die Markise eines Lebensmittelgeschäftes, wie die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung schreibt. Ein Anwohner hatte den Brand bei seiner Rückkehr nach Hause festgestellt und unverzüglich Alarm ausgelöst. Die Berufsfeuerwehr St.Gallen konnte die brennende Markise rasch löschen und weiteren Schaden verhindern. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, heisst es weiter. Die notwendigen Abklärungen zur Brandursache werden durch die Kantonspolizei St.Gallen getätigt.

Sonntag, 25. April - 11:10 Uhr

Abfälle auf Drei Weieren zeugen von einer nächtlichen Party

Momentaufnahme. Oberhalb der Drei Weieren wurde in der Nacht auf Sonntag gefeiert. Die Spuren sind nicht zu übersehen. Bierflaschen und Bierdosen, Plastiksäcke und Zigarettenstummel sind auf der Wiese auf dem Freudenberg verstreut. Bild: Leserreporter

Einlösbar wird der Bons in allen Restaurants der Gasse sein. Er kann gegen einen Prosecco oder ein Mineral eingetauscht werden. Ziel der Aktion ist es, Kundinnen und Kunden in die Spisergasse zu bringen.