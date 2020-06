Längere Ladenöffnungszeiten und Sonntagsverkauf

(vre) Die St.Galler Stadtregierung hat per Verordnung die Ladenöffnungszeiten in einem sogenannten touristischen Perimeter ausgedehnt. Er umfasst die Altstadt und den Grossteil der westlichen Innenstadt. Neu dürfen hier Geschäfte von Montag bis Samstag bis 20 Uhr offen halten. Neu dürfen in diesem Perimeter Läden auch am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. Kommuniziert wurde die Veränderung kurzfristig, nämlich am 28. Mai. Gültig sind die neuen Öffnungszeiten ab 1. Juni, also seit Pfingstmontag.

Über eine Lockerung der Ladenöffnungszeiten für die Altstadt wird in St.Gallen vor dem Hintergrund des Ladensterbens schon seit längerem diskutiert. Nachdem eine Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten kantonal dreimal (1996, 2003 und 2010) am Volkswillen gescheitert ist, hielt auch der St.Galler Stadtrat ursprünglich eine grosszügige Lösung für nicht machbar. Als Minimallösung wurde auch darüber diskutiert, den Abendverkauf am Donnerstag um eine Stunde auf 20 Uhr zu verkürzen, um dafür am Samstag eine Stunde länger bis 18 Uhr offen halten zu können.

Der Stadtrat liess dann aufgrund von Debatten am Forum «Zukunft Innenstadt» die Bedürfnisse des Detailhandels wie auch mögliche Wege zur Erfüllung dieser Wünsche klären. In einer Interpellationsantwort skizzierte er dann Anfang 2019 die vorhandenen Optionen - und liess auch schon durchblicken in welche Richtung die Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten gehen könnte.