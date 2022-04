Nach Osterkrawallen vor einem Jahr noch wichtiger: Städtische Stellen wollen gemeinsam Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum stärken

Der öffentliche Raum in St.Gallen hat 2021 einige heikle Situationen gesehen. Sie fliessen gemäss Mitteilung der Stadt vom Freitag in die aktuelle Jahresplanung der Stellen ein, die in St.Gallen ein ungestörtes soziales Leben im öffentlichen Raum sicherstellen sollen. Es sind dies die Stadtpolizei, die Stiftung Suchthilfe und die Dienststelle «Kinder, Jugend, Familie». Sie arbeiten seit Jahren zusammen.

Am 2. April 2021 kam es in St.Gallen zu heftigen Ausschreitungen. Auch aus diesen Osterkrawallen haben jene Stellen Lehren gezogen, die für das soziale Leben im öffentlichen Raum zuständig sind. Bild: Sandro Büchler (2.4.2022)

Sicher einmalig waren die Osterkrawalle vor exakt einem Jahr. Auslöser für die heftigen Ausschreitungen war am 26. März 2021 die Auflösung einer illegalen Party auf Drei Weieren. Am Freitag darauf, dem 2. April 2021, wiederholten sich die Krawalle. Am Ostersonntag, 4. April 2021, konnte die Polizei mit einer konsequenten Wegweisungsstrategie die Gewaltspirale durchbrechen.

Zu reden gab vor den Sommerferien 2021 auch das «Bermudadreieck» in der nordwestlichen Altstadt: Auslöser des Ärgers waren hier die üblichen Lärmprobleme sowie eine massive Abfalllawine nach Ausgehnächten. Ebenfalls eine Belastungsprobe stellten die teils schweren Gewalttaten in der Ausgehszene vom Herbst dar.

St.Gallen ist bezüglich Nachtleben eine Zentrumsstadt. Die Angebote ziehen junge Leute aus der ganzen Region an. Was die Aufgabe, die Sicherheit im öffentlichen Raum zu gewährleisten, anspruchsvoll macht. Bild: Michel Canonica

Solche Themen gehen die verantwortlichen Stellen in der Stadt gemeinsam an. Dank der institutionalisierten und erprobten Zusammenarbeit sei dies 2021 gut gelungen, hiess es am Donnerstagabend am Startanlass 2022 für die Zusammenarbeit im öffentlichen Raum. Dabei wurden gemäss Mitteilung auch die gemeinsamen Ziele fürs laufende Jahr präsentiert.

Konflikte an bestimmten Orten sollen durch den Dialog zwischen Nutzungs- und Interessensgruppen entschärft werden. Polizeikontrollen sollen gewährleisten, dass es keine exklusive Nutzung einzelner Plätze durch bestimmte Personengruppen gibt. Zudem ist die Stadt bestrebt, kritische Orte mit gesunder Durchmischung und baulichen Massnahmen zu beleben, die Situation so zu entschärfen.

Jugendliche treffen sich an einem Freitagabend während der Coronapandemie im roten Bleicheli. Bild: Benjamin Manser (5.2.2021)

Da jeder Ort in der Stadt wieder anders ist, werden auch für das laufende Jahr keine allgemeingültigen Massnahmen getroffen. Polizei, Suchthilfe und «Kinder, Jugendliche, Familie» beurteilten jede Situation individuell, schreibt die Stadt. Dabei soll es Spielraum für auf die Situation angepasste Gegenmassnahmen und gezielte Einsatzmöglichkeiten der beteiligten Stellen geben. (sk/vre)