Brühl spielt am Samstag im legendären Wankdorf-Stadion: Die zweite Mannschaft der Young Boys wird ein harter Brocken

Das nächste Spiel in der Meisterschaft der Promotion League führt die Fussballer des SC Brühl am Samstag, 17 Uhr, ins legendäre Wankdorf-Stadion nach Bern. Dort treffen sie auf die zweite Mannschaft der Young Boys, an die sie schlechte Erinnerungen haben. Im Oktober empfingen die Zweitletzten von Brühl bei sich zu Hause die letztplatzierten Berner - und verloren sang- und klanglos. Seither haben sich die Berner ins vordere Mittelfeld gekämpft, Brühl blieb am Tabellenende kleben.

Vergangenen Oktober war die U21 der Young Boys im legendären Paul-Grüninger-Stadion in St.Gallen zu Gast (Bild). Am Samstag stattet ihnen Brühl im legendären Wankdorf-Stadion den Gegenbesuch ab. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB

Auch in der Frühlingsrunde hat der SC Brühl jetzt noch nicht wirklich «in die Gänge» gefunden. Einem Sieg und zwei Unentschieden stehen drei Niederlagen gegenüber. Zwar hat sich Brühl gegenüber dem Herbst dank einer punktuellen personellen Verstärkung gesteigert, was sich auch im Torverhältnis von 9:9 zeigt. Aber zu häufig fehlt immer noch das letzte Quäntchen, um aus einer Niederlage ein Unentschieden oder aus einem Unentschieden einen Sieg zu machen.

So hat man sich bei Brühl bereits an den Gedanken gewöhnt, nach dem Ende der laufenden Vorrunde in der Abstiegsrunde der letzten vier zu landen. Bis dahin sind noch sechs Partien zu spielen, und jeder Punkt, den man jetzt noch aufs Konto bekommt, wird in den Kampf gegen den Abstieg mitgenommen. Ob's gegen die jungen Berner am Samstag für Punkte reicht, ist offen. Beim SC Brühl fehlen bei diesem Spiel die Stürmer Petar Pavlovic und Angelo Campos, die beide eine Gelbsperre absitzen müssen. (fm/vre)