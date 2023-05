Solarcup: Über 100 Schülerinnen und Schüler nehmen teil

Auf dem Vadianplatz findet am Samstag, 3. Juni, das traditionelle Solarmobilrennen «Solarcup» statt. Am Anlass treten über hundert Schülerinnen und Schüler aus der Stadt gegeneinander an. Das Rennen kann von 11 bis 14 Uhr mitverfolgt werden.

Der Solarcup wird seit 2010 von der Dienststelle Umwelt und Energie der Stadt St.Gallen organisiert. Bild: PD

Wie es in der Ankündigung der Stadt heisst, haben In den vergangenen Wochen 106 Schülerinnen und Schüler aus zehn St.Galler Klassen im Werkunterricht an möglichst windschnittigen Mini-Solarmobilen getüftelt und gebastelt. Am Solarcup werden 50 Modelle um die Wette fahren. Der aus über 50 Einzelteilen bestehende Bausatz wurde den Schulen von der Dienststelle für Umwelt und Energie der Stadt St.Gallen zur Verfügung gestellt.

Beim Solarcup geht es nicht nur um Ruhm und Ehre: Das Siegerteam erhält auch einen Beitrag für die Klassenkasse sowie Freikarten für die St.Galler Schwimmbäder. Zum Zuschauen eingeladen sind neben den Familien der Teilnehmenden auch alle Interessierten, die sich den Nervenkitzel des Solarflitzer-Rennens nicht entgehen lassen wollen. Als Aktion für erneuerbare Energien ist der Solarcup bei Jung und Alt gleichermassen beliebt. Er wird seit 2010 von der Dienststelle Umwelt und Energie der Stadt St.Gallen organisiert. (sk/arc)