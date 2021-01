ST.GALLER STADT-TICKER Meldungen vom 25. Dezember 2021 bis zum 17. Januar 2021

Sonntag, 17. Januar - 16:37 Uhr

Baum stürzt im Stadtpark aufgrund der Schneelast um – Park abgesperrt

(stapo/ok) Am Sonntagnachmittag ist im Stadtpark ein grosser Baum umgestürzt. Verletzt wurde niemand, wie die Stadtpolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt. In Absprache mit der Berufsfeuerwehr sei entschieden worden, dass die Situation im Park zu gefährlich ist. Er wurde daher mittels den bekannten rot-weissen Bändern abgesperrt.

Die umgestürtze Föhre im St.Galler Stadtpark Bild: Stadtpolizei SG

Die Stadtpolizei bittet die Bevölkerung, die Absperrungen zu beachten und sich nicht in den Gefahrenbereich zu begeben. Ausserdem wird in einer Mitteilung erneut dazu aufgerufen, Wälder zu meiden und sich möglichst nicht unter Bäumen aufzuhalten.

Samstag, 16. Januar - 20:00 Uhr

Bilder vom St.Galler Wintermärchen: Ein Spaziergang über die Kreuzbleiche und verschneite Dachlandschaften

Mit Kind und Schlitten unterwegs auf dem Kreuzbleicheweg. Bild: Arcangelo Balsamo (16.1.2021)

Winteridyll rund ums Turmzimmer der Militärkantine am Rand der Kreuzbleiche. Bild: Reto Voneschen (16.1.201)

Samstag, 16. Januar - 8:13 Uhr

Autofahrer gerät mit Sommerpneus ins Rutschen – Blechschaden

(stapo/lim) Am Freitag, kurz nach 16.30 Uhr, war ein Autofahrer auf der St.Leonhard-Strasse in Richtung Hauptbahnhof St.Gallen unterwegs. Auf Höhe der Pestalozzistrasse hielt ein Patrouillenauto der Stadtpolizei St.Gallen an, um ein anderes Auto passieren zu lassen. Der 29-jährige Autofahrer versuchte zu bremsen, geriet aber wegen der Sommerpneus ins Rutschen.

Verletzt wurde beim Unfall niemand, es enstand Sachschaden. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Er versuchte nach links auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, kollidierte dennoch mit dem Patrouillenauto. Auf der Gegenfahrbahn kam es zu einer weiteren Kollision mit einem entgegenkommenden Bus. Verletzt wurde laut Mittelung der Stadtpolizei St.Gallen niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Samstag, 16. Januar - 8:03 Uhr

Schlittler sausen nachts durch die Stadt St.Gallen

(rar) Der Schnee macht's möglich: Schlitteln in der Stadt St.Gallen. In der Nacht auf Samstag haben einige St.Gallerinnen und St.Galler die Gelegenheit genutzt und die Berneggstrasse zur Piste gemacht:



Bilder: Raphael Rohner

Freitag, 15. Januar - 20:44 Uhr

Walter-Zoo-Crew singt gegen den Coronablues

(stm) «Es ist keine einfache Zeit. Das Virus ist allgegenwärtig», schreibt der Gossauer Walter-Zoo in einem Facebook-Post. Diese Woche hat der Bundesrat die Coronamassnahmen verlängert. Für den Walter-Zoo bedeutet dies, dass er bis Ende Februar keine Besucher empfangen darf und die Tiere hinter verschlossenen Türen versorgt, gepflegt und beschäftigt werden. Doch beim Gossauer Zoo will man sich davon nicht unterkriegen lassen. Die Verantwortlichen hoffen auf die Härtefallgelder, die der Bundesrat versprochen hat, um einen Teil der Kosten decken zu können. Aber das dürfte noch etwas dauern. Bis dahin versucht das Zoo-Team, trotz widriger Umstände, für gute Laune zu sorgen – mit einem Video. Darin singen die Mitarbeitenden einen bekannten Ohrwurm...

«Die musikalische Begleitung übernahm der Schaffhauser Pianist Oliver Buchmann. Auch für ihn war das eine Premiere, wie er auf Facebook schreibt: «Wer hätte gedacht, dass ich mal einen Zoo-Chor begleite.»

Freitag, 15. Januar - 18:51 Uhr

Verkehrssituation in der Stadt St.Gallen: Langsame Entspannung dank nachlassendem Schneefall

(vre) In der Stadt entspannt sich die Verkehrssituation langsam. Den Eindruck bestätigt auf Anfrage Dionys Widmer, Sprecher der Statdpolizei St.Gallen. Vorsicht ist allerdings weiterhin geboten, nicht nur auf schneebedeckten und rutschigen Fahrbahnen, sondern auch im Umfeld von Bäumen und Häusern.

Im Laufe des Freitags hat die Zahl der von Polizei und Feuerwehr registrierten umgestürzten Bäumen und abgebrochenen Ästen zugenommen. In Wäldern und Parkanlagen sei deshalb grösste Vorsicht am Platz, warnt Polizeisprecher Widmer. Ebenfalls registriert wurden erste Dachlawinen - «glücklicherweise ohne Verletzte». In den kommenden Tagen müsse angesichts der grossen Schneemengen auf Hausdächern mit weiteren solchen Vorkommnissen gerechnet werden.

Die Situation auf den Stadtsanktgaller Strassen normalisieren sich langsam. Bilder wie am Donnerstagabend auf der Haggenstrasse, wo ein Bus nicht mehr weiter kam, sieht man am Freitagabend kaum mehr. Bild: Marlen Hämmerli

(14.1.2021)

Eine deutliche Entspannung stellte die Stadtpolizei im Laufe des Tages auf den städtischen Strassen fest. Am Morgen habe man es nochmals mit rund einem Dutzend steckengebliebener Fahrzeuge zu tun gehabt, seit Mittag gebe es kaum mehr solche Meldungen, sagt Dionys Widmer. Ein Problem bleibt allerdings: Polizeipatrouillen haben am Freitag fünf (am Donnerstag waren es zehn) Autos gestoppt, die mit gegen 40 Zentimetern Schnee auf dem Dach unterwegs waren. Die Lenker werden angezeigt.

Eine Entspannung auf dem kantonalen Strassennetz stellte die Kantonspolizei St.Gallen am Freitagnachmittag fest. Am Morgen und Vormittag wurden rund 60 Unfälle und 100 steckengebliebene Fahrzeuge registriert. Seit Mittag sind diese Zahlen kaum mehr gestiegen. Auch die Kantonspolizei warnt: Auf schneebedeckten Fahrbahnen müsse vorsichtig gefahren werden. Vor allem müsse das Tempo den Strassenverhältnissen angepasst werden. Einzelne Strassen bleiben bis Montag gesperrt.

Freitag, 15. Januar - 18:28 Uhr

Aktuelles Coronabulletin des Kantons wartet mit rückläufigen Zahlen auf: Auswirkungen des mutierten Virus aber nicht abschätzbar

(SK/vre) Das aktuelle Coronabulletin des Kantons St.Gallen kann man als Silberstreifen am Horizont interpretieren: Die Zahl der Neuansteckungen ist seit einer Woche rückläufig. Dieses an sich positive Resultat ist allerdings mit Vorsicht zu geniessen: Es ist völlig unklar, wie sich die zunehmende Verbreitung des mutierten Coronavirus in den kommenden Wochen auf die St.Galler Fallzahlen auswirken wird.

In den vergangenen sieben Tagen wurden im Kanton St.Gallen 7'349 Coronatests durchgeführt. 1'062 oder 16,2 Prozent waren positiv. In der Woche vor dem 18. Dezember waren es noch 11'169 Tests, von denen 2'322 oder 22,5 Prozent positiv waren. In der vergangenen Woche wurden im St.Gallischen in sieben Fällen bereits das neue britische Virus gefunden.

Tiefer als in der Vorwoche und im Dezember waren in den vergangenen sieben Tagen mit 28 Fällen die Hospitalisationen wegen des Coronavirus. In der Vorwoche waren es 44, in der Woche vor dem 18. Dezember 57 Spitaleinlieferungen. In den vergangenen sieben Tagen starben zudem 32 Personen im Kanton St.Gallen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.

Freitag, 15. Januar - 17:52 Uhr

Winterdienst in der Stadt St.Gallen am Anschlag - Entlastung dürfte die Wetterberuhigung ab dieser Nacht bringen

(vre) Innert 24 Stunden ist in der Stadt St.Gallen eine rekordverdächtige Schneemenge vom Himmel gefallen. Entsprechend ist die Schneeräumung vor allem auf Nebenstrasse und Trottoirs oder auch an ÖV-Haltestellen in Verzug geraten. Ein weiteres Problem ist, dass der Stauraum für den geräumten Schnee langsam ausgeht. Parallel zur Schneeräumung muss daher der Abtransport des vielen Weiss an die Hand genommen werden.

Schneeräumung auf dem Bahnhofplatz: Am Donnerstag und Freitag war das aufgrund der heftigen Schneefälle eine echte Sisyphusarbeit. Bild: Reto Voneschen

(14.1.2021)

Es gibt nun tatsächlich vereinzelt Städterinnen und Städter, die «den überall herumliegenden Schnee» als «Zumutung» empfinden und Kritik am Tempo der Schneeräumung üben. Im St.Galler Stadtmelder, der elektronischen Klagemauer der Stadtverwaltung, finden sich dazu Einträge von gestern Donnerstag und heute Freitag.

Die Stadt hält dazu fest, dass der städtische Winterdienst zusammen mit externen Partnern derzeit fast rund um die Uhr im Einsatz steht. Angesichts der überaus grossen Schneemengen sei es trotzdem nicht möglich, 350 Kilometer Strassen und Wege sowie 8,5 Kilometer Treppen in der Stadt gleichzeitig freizuräumen. Der Winterdienst erledigt seine Arbeit gemäss einer Prioritätenliste. Diese und weitere Angaben zu diese Aufgabe finden sich im Internetauftritt der Stadt.

Freitag, 15. Januar - 17:32 Uhr

Trotz Verschärfung der Coronaregeln: Wochenmärkte und ständiger Markt können weiterhin stattfinden

(pd/vre) Beim ersten Lockdown im Frühling konnten der Mittwochs-, der Bauern- und der Samstagsmarkt nicht stattfinden. Das ist beim zweiten, gemässigten Lockdown vom kommenden Montag an anders: Da an den Märkten Lebensmittel für den täglichen Bedarf verkauft werden, dürfen sie durchgeführt werden - natürlich unter Einhaltung der bekannten Schutzkonzepte.

Die grünen Häuschen des ständigen Marktes in St.Gallen am Donnerstag im Schneetreiben. Bild: Reto Voneschen (14.1.2021)

Somit finden nach Angaben im St.Galler Stadtmelder, der elektronischen Klagemauer der Stadtverwaltung, der Mittwochs- und der Samstagsmarkt weiterhin statt. Der Bauernmarkt befindet sich derzeit sowieso in der Winterpause. Ebenfalls geöffnet sind Stände des ständigen Marktes. Sie bieten neben Früchten und Gemüse auch Biobrot, Käse und Blumen an.

Freitag, 15. Januar - 17:18 Uhr

St.Galler Stadtrat steht hinter Verschärfung der Coronamassnahmen: Stadt hält ihre Schalter weiter offen

(sk/vre) Ab Montag gelten schweizweit schärfere Coronamassnahmen. Unter anderem müssen Geschäfte, die nicht Produkte des täglichen Bedarfs anbieten, bis Ende Februar geschlossen halten. Von dieser Regel ist die Stadtverwaltung nicht betroffen. Sie behält daher gemäss Mitteilung vom Freitag ihre Schalteröffnungszeiten bei. Ausnahme ist das Steueramt, das seine Publikumsschalter ab Montag dicht macht; es steht für telefonische Beratungen aber weiterhin zur Verfügung.

Die Schalter der Stadtverwaltung dürfen trotz Verschärfung der Coronaregeln geöffnet bleiben. Bild: Lisa Jenny

Die Stadtregierung unterstützt ausdrücklich die Verschärfung der Regeln. Das hat sie gemäss Mitteilung an einer Telefonkonferenz am Freitagmittag bekräftigt. Der Stadtrat ruft jetzt die Bevölkerung dazu auf, mit verantwortungsvollem Verhalten einen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus zu leisten. Behördengänge sollten wenn immer möglich elektronisch oder telefonisch erledigt werden. Weiter bittet der Stadtrat die Bevölkerung, den ÖV möglichst nicht zu Stosszeiten zu benutzen.

Freitag, 15. Januar - 16:45 Uhr

St.Galler Stadtwerke erklären, wieso bei Schnee das Licht in der guten Stube manchmal kurz flackert

(pd/vre) Das heftige Schneefälle die Mobilität einschränken, ist allen klar. Dass sie auch das Licht zu Hause oder bei der Arbeit manchmal fast unmerklich zum Flimmern bringen, ist weniger bekannt. In einem Newsletter der St.Galler Stadtwerke erklärt Florian Zürcher, deren Abteilungsleiter für die Elektrizitäts- und Telecom-Netze, jetzt aus aktuellem Anlass, was es damit auf sich hat .

Das Flackern der Beleuchtung kann verschiedene Gründe haben. Oft hat es mit wechselnden Lasten auf dem Stromnetz zu tun. Aktuell hängt das wiederum vielfach mit dem Schnee auf den oberirdisch geführten Freileitungen der Stromversorgung zusammen. Kurzschlüsse sind eine sehr hohe Belastung fürs Stromnetz, die in ihrem Einzugsbereich als Flackern der Beleuchtung wahrgenommen werden.

Heftige Schneefälle können das Licht in der guten Stube kurz flackern lassen. Die St.Galler Stadtwerke erklären, wie das funktioniert. Bild: St.Galler Tagblatt (17.5.2004)

Zu Kurzschlüssen kommt es durch Berührungen von Leitungen - bei Wind etwa durch andere Leitungen oder auch durch die Berührung von Ästen und Bäumen, die unter der Schneelast abbrechen und einknicken. In der Stadt St.Gallen hat es mittlerweile nur noch sehr wenige Freileitungen; fast alle Stromleitungen werden im Boden geführt.

Der Strom, der verbraucht wird, wird von Lieferanten und anderen Elektrizitätswerken teils auch in Freileitungen transportiert. Da das städtische Netz mit ihnen elektrisch verbunden ist, werden Spannungseinbrüche - etwa durch Einwirkung des Schnees - auch auf dieses weitergegeben. Allerdings: Diese Einrüche dauern gemäss Florian Zürcher von den St.Galler Stadtwerken nur einige Millisekunden. Wenn das Licht einmal kurz flackert, muss man sich also keine Sorgen machen.

Freitag, 15. Januar - 15:05 Uhr

Der grosse Schnee in St.Gallen in Bildern

Bild: Michel Canonica (17. Januar 2021)

Freitag, 15. Januar - 13:49 Uhr

Qualifikation für die Fussball-WM 2022: Lichtenstein spielt im Herbst in St.Gallen gegen Deutschland

Das Rheinpark-Stadion in Vaduz. Bild: Steffen Schmidt/

Freshfocus (19.3.2017)

(dag/vre) Wegen der Sanierung des Spielfelds im Rheinpark-Stadion in Vaduz plant Liechtenstein die Durchführung des Heimspiels im Rahmen der Qualifikation für die Fussball-WM 2022 im Kybunpark in St.Gallen. Der Match findet am 2. September statt. Gegner wird Deutschland sein. Die Verlegung des Spiels hat der Liechtensteiner Fussballverband (LFV) jetzt kommuniziert. Die Stadionsanierung in Vaduz war wegen der Coronapandemie um ein Jahr verschoben worden.

Freitag, 15. Januar - 12:27 Uhr

Der grosse Schnee in St.Gallen: Schneeräumung im Dauereinsatz, Unfälle und Behinderungen, Warnung vor Dachlawinen

(stapo/vre) Seit Donnerstagmorgen schneit es in der Stadt St.Gallen fast ununterbrochen. Der Verkehr in der Stadt hat darunter stark gelitten. Es kam am Donnerstag und Freitagvormittag zu verschiedenen Unfällen, Staus und Behinderungen sowie Verspätungen im öffentlichen Verkehr. Anders als in der Stadt Zürich fahren in St.Gallen Bus und Bahn aber weiterhin. Die Schneeräumung ist voll im Gang. Die Stadtpolizei warnt in einer Mitteilung vor Dachlawinen sowie abbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen in Pärken und Wäldern. Verletzt wurde dadurch bisher niemand.

Der Mammutbaum vor dem Hotel Radisson Blu hat einen grossen Ast verloren, der die St.Jakob-Strasse versperrt. Bild: Stadtpolizei SG

(14.1.2021)

Schnee Vor einem prächtigen Winterwochenende (vre) Der grosse Schnee bringt allerdings nicht nur Probleme mit sich. Er lässt auch auf ein Winterwochenende in der Stadt hoffen. Die Skilifte am Schlösslihang sowie auf der Vögelinsegg und auf Blatten in Speicher, aber auch die bekannten Schlittelhänge in der Stadt sind reichlich mit Schnee versorgt worden. Pech hat allerdings der Skilift an der Beckenhalde in St.Georgen: Er ist aufgrund eines Defekts im Moment immer noch ausser Betrieb. Bevor man mit Ski, Schlitten und Kindern hierhin aufbricht, empfiehlt sich ein Blick ins Internet. Hier findet man Infos über die Betriebssituation. Die Wetterprognose verspricht für die Stadt St.Gallen einen sonnig-bewölkten, wenn auch kalten Samstag. Am Sonntag ist mit weiteren, eher leichten Schneefällen zu rechnen. In höheren Lagen ist auch in der Ostschweiz die Lawinensituation angespannt.

Ein Lastwagenfahrer befreit einen steckengebliebenen Brummi aus seiner misslichen Lage. Bild: Stadtpolizei SG

(14.1.2021)

Die Stadtpolizei hat von Donnerstagmorgen bis Freitagmittag über 50 Einsätze wegen des Schneefalls geleistet. Über 20 Meldungen gingen wegen steckengebliebener Fahrzeuge ein. Die Verkehrsbehinderungen konnten teils vor dem Eintreffen der Polizei gelöst werden. In anderen Fällen half die Stadtpolizei den Fahrzeugen aus ihrer misslichen Lage. Es kam am Donnerstag wie am Freitagmorgen zu grösseren Behinderungen auf den Strassen.

In Zusammenhang mit dem grossen Schnee ereigneten sich bisher in St.Gallen zwölf Verkehrsunfälle. In den meisten Fällen ging es um angefahrene Signaltafeln, Verkehrsteiler und kleinere Zusammenstösse. Zudem hat die Politzei viele Fahrzeuge angehalten, die nicht genügend vom Schnee befreit worden waren. Zehn Autos wurden bisher mit bis zu 40 Zentimeter Schnee auf dem Dach angehalten und angezeigt. Fahrzeuge sind komplett vom Schnee zu befreien, bevor sie genutzt werden.

Fahrlässig unterwegs: Autos müssen vor einer Fahrt vollständig von Schnee freigeräumt werden. Dies, weil herunterstürzender Schnee zu gefährlichen Situationen führen kann. Bild: Stadtpolizei SG (14.1.2021)

Die Stadtpolizei fasst in ihrer Mitteilung vom Freitagmittag die Situation in St.Gallen geordnet nach den verschiedenen Verwaltungsbereichen zusammen, die mit dem Schnee speziell konfrontiert sind:

Für die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) sind die aktuellen Strassenverhältnisse nach wie vor eine grosse Herausforderung. Immer wieder behindern steckengebliebene Fahrzeuge die Weiterfahrt oder die Busse kommen selbst kaum vorwärts. Aufgrund dessen kommt es weiterhin zu Verspätungen. Die VBSG dankt der Bevölkerung für das Verständnis und ist bemüht, den Fahrplan so schnell wie möglich wieder aufnehmen zu können.

Das städtische Strasseninspektorat war in der Nacht auf Freitag bis 1 Uhr im Einsatz. Am Freitragmorgen hat es seine Arbeit bereits um 2.30 Uhr wieder aufgenommen. Die Räumequipen und Schneepflüge hatten mit Schneemengen von bis zu 80 Zentimetern innert 24 Stunden zu kämpfen. Aufgrund des anhaltenden Schneefalls laufen die Räumungsarbeiten am Freitagmittag immer noch auf Hochtouren. Weil der Platz für die Zwischenlagerung des Schnees knapp wird, musste bereits dessen Abtransport in Angriff genommen werden.

Freitag, 15. Januar - 10:43 Uhr

Zigaretten in Abtwiler Lebensmittelgeschäft gestohlen

(kapo/woo) Am Donnerstag sind kurz vor 23 Uhr Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft an der Auwiesenstrasse in Abtwil eingebrochen. Sie stahlen Zigaretten mit unbekanntem Wert. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Franken, wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt.

Die Täter verschafften sich gemäss Mitteilung über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Geschäft. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und stahlen mehrere Stangen Zigaretten. Danach flüchteten sie unerkannt.

Freitag, 15. Januar - 8:54 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 160 positive Tests und sechs Todesfälle innert eines Tages

(mlb) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle in den vergangenen 24 Stunden um 160 gestiegen. Wie dem kantonalen Informationsportal weiter zu entnehmen ist, kamen ausserdem sechs Todesfälle hinzu. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 30'461 bestätigte Fälle. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Kanton St.Gallen liegt derweil bei insgesamt 591.

Im St.Gallischen sind derzeit ausserdem 114 Corona-Patienten hospitalisiert. 18 von ihnen liegen auf der Intensivstation mit künstlicher Beatmung. (Stand 13. Januar 2021)

Donnerstag, 14. Januar - 20:39 Uhr

Neue Livestream-Angebote von Theater und Sinfonieorchester St.Gallen

(pd/chs) Für das Theater und das Sinfonieorchester St.Gallen sind öffentliche Vorstellungen und Konzerte sicher bis Ende Februar nicht mehr möglich. Die Verantwortlichen reagieren mit neuen Livestream-Angeboten und Spielplanänderungen auf die Situation.

Die halbszenische Fassung von Giuseppe Verdis Aida, die nach ursprünglicher Planung am 23. Januar Premiere gehabt hätte, kann nicht realisiert werden. Stattdessen produziert das Theater am ursprünglichen Aida-Termin einen Doppelabend, der via Livestream aus dem Provisorium übertragen wird. Wie es in einer Medienmitteilung heisst stehen das Intermezzo «Il maestro di cappella» des Barockkomponisten Domenico Cimarosa und Kurt Weills «Mahagonny Songspiel» auf dem Programm. Die Werke werden vom Musiktheaterensemble und vom Sinfonieorchester interpretiert, die Leitung hat Chefdirigent Modestas Pitrenas.

Das Sinfonieorchester St.Gallen spielt ohne Publikum. Bild: Michel Canonica

Als beliebtes Angebot haben sich seit dem Anfang des Teil-Lockdowns Ende Oktober die Konzert-Livestreams des Sinfonieorchesters aus der Tonhalle erwiesen. Nach dem Weihnachts- und dem Neujahrskonzert wird deshalb auch das Tonhallekonzert vom 28. Januar ins Internet übertragen. Solist ist der russisch-litauische Pianist Lukas Geniušas, die Leitung hat der Schweizer Dirigent Stefan Blunier, der unter anderem 2017 als musikalischer Leiter der Festspieloper Loreley in St.Gallen tätig war.

Als weiteren Livestream zeigt das Schauspiel nochmals das Familienstück «Das Dschungelbuch». Danach sind weitere Formate geplant. Die als nächstes anstehenden Premieren müssen jedoch vorläufig entfallen, die Proben laufen aber wie geplant weiter. «Die Orestie» nach Aischylos, inzwischen angesetzt auf den 24. Januar, wird im Frühling in der Lokremise auf die Bühne kommen. «Città irreale», ein Schauspielprojekt im Rahmen der gleichnamigen Ausstellung des Kunstmuseums in der Lokremise (ab 6. Februar), wird jedoch als Audio-Walk in der Ausstellung angeboten und mit Clips zur Entstehung begleitet.

Donnerstag, 14. Januar - 18:58 Uhr

Laurentia Wolff wechselt im Sommer zum LC Brühl Handball

(pd/chs) Der LC Brühl Handball kann den zweiten Neuzugang für die SPL1 Saison 2021/22 vermelden. Vom Liga-Konkurrenten GC Amicitia wechselt die junge Zürcherin Laurentia Wolff in die Ostschweiz. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, hat die 17-jährige Rückraumspielerin beim LC Brühl einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Sommer 2023 unterschrieben.

Laurentia Wolff Bild: pd

Laurentia startete ihre Handballkarriere 2014 beim HC GS Stäfa und wechselte im Alter von 13 Jahren zu GC Amicitia Zürich, wo sie alle Juniorinnenstufen durchlief. Bereits in ihrer vierten Saison bei GC Amicitia debütierte sie in der ersten Mannschaft und ist seit dieser Saison Stammspielerin. Für ihren Verein erzielte sie in der laufenden Saison bereits 52 Tore in 9 Meisterschaftsspielen. Laurentia wurde im März 2020 zum ersten Mal zu einem Trainingslehrgang der Frauennationalmannschaft aufgeboten.

Donnerstag, 14. Januar - 16.20 Uhr

1'700 Quadratmeter Solarpaneele

(pd/siw) Die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, deren Sitz in der Stadt liegt, hat Ende 2020 eine 1'700 Quadratmeter grosse Photovoltaikanlage auf dem Dach des Textilunternehmens Tisca in Urnäsch in Betrieb genommen. Die SAK realisierte das Bauprojekt im Rahmen ihres Angebots «Photovoltaik-Contracting». Dieses Projekt ermöglicht es Unternehmen, ohne Baukosten einen Beitrag zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes zu leisten. Mit einer Leistung von 315 Kilowatt produziert der Liegenschaftsmieter, die Firma Swifiss, aus nachhaltigem Solarstrom Desinfektionsmittel. Die SAK hat in der Ostschweiz bereits 30 Photovoltaik-Projekte auf Gewerbe- und Industriedächern realisiert, heisst es in einer Mitteilung.

Donnerstag, 14. Januar - 15:54 Uhr

Geologische Untersuchungen im Riethüsli

Ab Montag, 18. Januar, führt das kantonale Tiefbauamt im Riethüsli während rund vier Nächten Baugrunduntersuchungen durch. Damit soll eine mit Wasser und Gestein gefüllte Felsrinne ermittelt werden. Die Lokalisierung der Felsrinne ist nötig, um die genaue Linienführung des geplanten Tunnels Liebegg festzulegen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Tunnel Liebegg soll dereinst vom Güterbahnhof-Areal in St.Gallen über das Gebiet des Nestweihers und Oberhofstetten zur Teufener Strasse kurz vor der Lustmühle führen. Um den Baugrund zu erkunden, führte der Kanton im vergangenen Herbst erste Sondierbohrungen durch. Die Bohrungen zeigten, dass im Riethüsli eine tief eingeschnittene Felsrinne liegt, die durch die Gletscher der letzten Eiszeit entstand. Heute ist diese Felsrinne mit Wasser und Gestein gefüllt.

Der Liebeggtunnel soll dereinst die Teufener Strasse entlasten. Arthur Gamsa (13. November 2020)

Bei Schneefall müssen die Untersuchungen verschoben werden. Möglich sind zudem Nachmessungen in den Folgenächten. Das seismische Messverfahren ist überaus sensibel, weshalb die Emissionen auf die Umgebung sehr gering sind. Da Erschütterungen aus der Umgebung die Untersuchung stören könnten, erfolgen die Messungen in der Nacht. Ausserdem wird der Verkehr umgeleitet.

Der Tunnel Liebegg ist ein Teilprojekt des Autobahnzubringers Güterbahnhof. Für Planung und Bau ist der Kanton zuständig. Der Zubringer Güterbahnhof als Teil der Engpassbeseitigung St.Gallen liegt in der Verantwortung des Bundesamts für Strassen (Astra).

Donnerstag, 14. Januar - 15:15 Uhr

Jasmin Hutter und Andreas Mösli diskutieren am TVO-Stammtisch

Die ehemalige SVP-Nationalrätin Jasmin Hutter am Zoofäscht Eichberg. Bild: Hildegard Bickel (23.6.2019)

Andreas Mösli, Geschäftsführer des FC Winterthur.

Bild:Alex Spichale (29.3.2017)

(pd/vre) Sie war SVP-Nationalrätin, er Punk. Zusammen nehmen Jasmin Hutter, die wegen des Babys ihr politisches Amt abgab, und Andreas Mösli, Geschäftsführer des FC Winterthur, heute Donnerstag am Stammtisch des Ostschweizer Regionalfernsehens TVO Platz. Zusammen mit Moderator Dominic Ledergerber diskutieren die beiden, ob sich Gegensätze tatsächlich anziehen. Und natürlich kommen wie üblich auch aktuelle Ereignisse zur Sprache.

Die Erstausstrahlung des TVO-Stammtisches ist heute Donnerstag, 18.30 Uhr, zu sehen. Danach wird das Programm stündlich wiederholt. Und natürlich kann man die Sendung auch online später schauen.

Donnerstag, 14. Januar - 14:59 Uhr

Das ist ein Wetter, bei dem man auch keinen Kater raus schickt

Leserbild. Robert Scherrer fotografierte die Katze auf ihrem Ausguck am Mittwoch oberhalb von Trogen.

Donnerstag, 14. Januar - 14:38 Uhr

So war das Feuerwehr-Jahr 2020: Neu bei jedem sechsten Einsatz brennt's

(siw) Die Feuerwehr St.Gallen hat ihre Einsatzstatistik für 2020 veröffentlicht. Vergangenes Jahr hat sie insgesamt 1054 Einsätze geleistet. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren es 940. Zehn Menschen und 22 Tiere sind bei verschiedenen Einsätzen dank rascher Alarmierung gerettet worden, wie die Feuerwehr St.Gallen in einer Medienmitteilung vom Donnerstag verlauten liess.

Brand an der Burgstrasse. Michel Canonica

Rund ein Viertel der geleisteten Einsätze haben Dienstleistungsaufträge ausgemacht. Dazu zählen etwa Wasserwehreinsätze in Gebäuden (34), Tiereinsätze (23) und Liftrettungen (9). Zusätzlich seien vergangenes Jahr 69 Bienenvölker eingesammelt und 131 Wespennester entfernt worden.

Deutlich höher als im Vorjahr war 2020 die Zahl geleisteter Elementareinsätze. Dazu gehören beispielsweise Alarme wegen Hagel, Sturm und Wasser. Während die Feuerwehr 2019 deswegen nur 36 Mal ausrückte, waren es 2020 rund 115 Mal.

Wegen Bränden ist die St.Galler Feuerwehr insgesamt 167 Mal ausgerückt. Dies sind lediglich 15 Prozent der insgesamt geleisteten Einsätze. Der Brand an der Burgstrasse am 26. April wurde dabei als einziger Grossbrand verzeichnet.

Im März unterstützte die Feuerwehr St.Gallen die Kolleginnen und Kollegen in Wittenbach bei der Rettung eines Landwirts, der sich im Silo verletzte. Bild: PD

Bei 15 Einsätzen hat die Berufsfeuerwehr benachbarte Feuerwehren unterstützt, das sind gleichviele wie im Vorjahr. Angehörige der Milizfeuerwehr sind 33-mal alarmiert worden, um grössere und länger andauernde Einsätze bewältigen zu können. Im Jahr 2020 sind deutlich weniger Sicherheitswachen (74) als im Vorjahr geleistet worden. Dies sei auf die vielen abgesagten Veranstaltungen während dem Coronajahr zurückzuführen.

Donnerstag, 14. Januar - 14:35 Uhr

Schneechaos in der Stadt St.Gallen: Autos und Busse teilweise nur noch im Schritttempo unterwegs

(stapo/jw/vre) Die starken und anhaltenden Schneefälle haben am Donnerstag auch in St.Gallen vielen Verkehrsteilnehmern zu schaffen gemacht. Die Stadtpolizei registrierte verschiedene Unfälle auf glatter Fahrbahn. Zudem blieben viele Autos und Lastwagen im Schnee stecken. Busse und Postautos waren mit Verspätung unterwegs; einzelne Kurse fielen vollständig aus. Die Schneeräumung läuft auf Hochtouren.

Kein Durchkommen an der Berneggstrasse. Bild: Sandro Büchler

Während des ganzen Morgens und Vormittags kam es auf dem städtischen Strassennetz wie auf den Ein- und Ausfahren der Stadtautobahn immer wieder zu Verkehrsbehinderungen. Typisch war die Situation nach 11 Uhr auf der St.Leonhard-Strasse im Anstieg zur Leonhardsbrücke: Dort blieben zwei Sattelschlepper mit Containern hängen und mussten Schneeketten aufziehen, um wegzukommen.

Durch den starken Schneefall sind seit Donnerstagmorgen die Strassen in St.Gallen schneebedeckt und teils vereist. Bei der Stadtpolizei gingen bis am Mittag sechs Unfallmeldungen ein. Bei den Zwischenfällen wurde niemand verletzt; es entstand auch nur geringer Sachschaden. An diversen neuralgischen Stellen, an denen der Verkehr ins Stocken kam, regelten Angehörige der Stadtpolizei den Verkehr. Einzelne Strassen mussten gemäss Mitteilung der Polizei kurzzeitig sperren werden, bis die steckengebliebenen Autos flott gemacht werden konnten..

Typische verschneite Strassenszenen vom Donnerstagvormittag in der St.Galler Innenstadt: An der Davidstrasse,... Bild: Sandro Büchler

(14.1.2021)

(14.1.2021)

Ebenfalls stark betroffen von den Schneefällen waren die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG). Aufgrund der Strassenverhältnisse und den Verkehrsbehinderungen kam es zu Verspätungen und teils zu Kursausfällen. Das Verständnis bei den Fahrgästen sei angesichts der schwierigen Strassenverhältnisse jedoch sehr gross, heisst es in der Mitteilung der Stadtpolizei. Die VBSG danken dafür.

Das städtische Strasseninspektorat ist seit den frühen Morgenstunden mit allen Mitteln permanent im Einsatz. Aufgrund des andauernden Schneefalls und der grossen Schneemenge gestalten sich die Arbeiten sehr aufwendig. Da es weiter schneien soll, geht die Stadtpolizei davon aus, dass die schwierigen Verkehrsverhältnisse über die kommenden Stunden anhalten. Die Stadtpolizei bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern vorsichtig zu sein und die Geschwindigkeit den Strassenverhältnissen anzupassen.

Donnerstag, 14. Januar - 10:42 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 175 positive Tests innert eines Tages, insgesamt 30'301 bestätigte Fälle

(jw) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Fälle wieder gestiegen. Gemäss Angaben auf der Website des Kantons fielen 175 Tests innerhalb der vergangenen 24 Stunden positiv aus. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle auf 30'301. Todesfälle waren vier zu verzeichnen. Damit ist die Anzahl Verstorbener auf 589 gestiegen.

Hospitalisiert sind im Kanton derzeit 114 Covid-19 Patientinnen und Patienten. Davon müssen 18 auf der Intensivstation beatmet werden.

Mittwoch, 13. Januar - 17:26 Uhr

Kabelbrand im Kompressor einer Tankstelle: Feuer ging von selbst aus

(stapo/vre) Am Dienstag ist es an einer Tankstelle an der Oberstrasse in St.Gallen zu einem Kabelbrand gekommen. Das Feuer in einem Kompressor ging gemäss Mitteilung der Stadtpolizei von selber wieder aus. Gefahr für Personen hatte zu keinem Zeitpunkt bestanden. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Kompressor mit den verschmorten Kabeln an einer Tankstelle an der Oberstrasse in St.Gallen. Bild: Stadtpolizei SG

(12.1.2021)

Am Dienstag, 9.30 Uhr, rückten die Stadtpolizei und die Berufsfeuerwehr zu einer Tankstelle an der Oberstrasse in St.Gallen aus. Dies, nachdem von dort eine Brandmeldung eingegangen war. Was den Kabelbrand im Kompressor ausgelöst hatte, ist noch unklar. Weitere Ermittlungen sind gemäss Polizeimeldung eingeleitet worden.

Mittwoch, 13. Januar - 17:19 Uhr

Schon wieder: Alkoholisierter Autofahrer versucht, Polizeikontrolle an der Sonnenstrasse zu umfahren

(stapo/vre) Am Dienstag hat die Stadtpolizei St.Gallen bei einer Kontrolle an der Sonnenstrasse einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 23-Jährige hatte zuvor versucht, die Polizeipatrouille zu umfahren und so die Kontrolle zu vermeiden. Erst am Montagabend hatte sich an der gleichen Strasse ein ähnlicher Zwischenfall ereignet: Ein 21-jähriger, der ebenfalls fahrunfähig im Auto unterwegs war, konnte auch gestellt und angezeigt werden.

An zwei Abenden hintereinander haben Stadtpolizisten fahrunfähige junge Männer aus dem Verkehr gezogen. Beide hatten zuvor versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen. Symbolbild: Stapo SG

Zum zweiten Zwischenfall ist es am Dienstag, gegen 20 Uhr, gekommen. Ein Patrouille der Stadtpolizei führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel ein Auto auf, das kurz vor der Kontrollstelle in die Notkerstrasse abbog und dabei das Signal «Einfahrt verboten» missachtete. Die Polizei konnte den 23-jährigen Autofahrer wenig später anhalten. Die Atemalkoholprobe ergab gemäss Mitteilung der Stapo vom Mittwoch einen Wert von über einem Promille (0.52 mg/l). Der Fahrer wird jetzt angezeigt.

Mittwoch, 13. Januar - 15:52 Uhr

Online prüfen, ob es im Hallenbad Blumenwies und in der Eishalle Lerchenfeld noch Platz hat

(nat) Das Hallenbad Blumenwies und die Eishalle Lerchenfeld haben für Kinder und Jugendliche ab dem 9. Geburtstag bis zum 16. Geburtstag trotz Coronapandemie geöffnet. Aufgrund Vorgaben des Bundes darf sich pro Anlage aber nur eine bestimmte Anzahl Gäste aufhalten. Deshalb veröffentlicht die Stadt St.Gallen die Kapazitäten nun live online.

Gemäss den Vorgaben des Bundes ist die Besucheranzahl in der Eishalle Lerchenfeld beschränkt. Bild: Michel Canonica (29. September 2014)

Sobald die definierte Gästezahl auf einer Anlage erreicht ist, stellt das System auf rot um und es dürfen keine Gäste mehr rein. Wie der Seite zu entnehmen ist, gibt es in den Hallenbädern Volksbad und Blumenwies aktuell eine Badezeitbeschränkung von 90 Minuten. Auch im Eissportzentrum Lerchenfeld dürfen sich Besucherinnen und Besucher nur maximal 90 Minuten aufhalten. So soll möglichst vielen Personen ein Aufenthalt ermöglicht werden.

Mittwoch, 13. Januar - 12:26 Uhr

Einbruch in Geschäft für Elektronikartikel an Spisergasse

Symbolbild: Kapo SG

(kapo/nat) Zwischen Freitagabend und Montagmittag ist laut Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen eine unbekannte Täterschaft an der Spisergasse in ein Geschäft für Elektronikartikel eingebrochen. Sie verschaffte sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Ladenlokal.

Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Elektronikartikel im Wert von rund 2000 Franken gestohlen. Danach verliess die Täterschaft das Geschäft wieder und entfernte sich unerkannt.

Mittwoch, 13. Januar - 11:14 Uhr

Drei Leichtverletzte, eine Person unbestimmt verletzt und fünf Fahrzeuge mit Totalschaden nach Unfällen wegen Schnee

Seit Dienstagnachmittag kam es im Kanton St.Gallen zu 27 Verkehrsunfällen. Bild: Kapo SG

(kapo/nat) Seit Dienstagnachmittag musste die Kantonspolizei St.Gallen an 27 Verkehrsunfälle ausrücken. Elf davon konnten durch die Beteiligten gütlich geeinigt werden. Drei Personen wurden leicht verletzt, eine erlitt unbestimmte Verletzungen, teilt die Kantonspolizei mit.

Bei den Unfällen wurden insgesamt vier Personen verletzt. Bild: Kapo SG

Der Sachschaden aller involvierten Fahrzeuge wird auf rund 150'000 Franken geschätzt, wobei fünf davon Totalschaden erlitten. Grund für die Verkehrsunfälle war laut Polizei meist das «nichtangepasste Fahrverhalten an die winterlichen Strassenverhältnisse».

Mittwoch, 13. Januar - 10:12 Uhr

Kaufmännischer Verband Ostschweiz lädt zur Veranstaltung über Cyberkriminalität in Zeiten einer Pandemie

(pd/nat) Aufgrund der Coronapandemie sind sowohl Grossunternehmen als auch KMU und Private stärker ins Visier von Hackern und Erpressern geraten. Stefan Mettler, Geschäftsführer von Cryptron Security, zeigt auf, welche Cyberangriffe kriminelle Hacker-Gruppen seit Beginn der Pandemie durchgeführt haben und welche Angriffsziele dabei besonders ins Visier gekommen sind. Zudem erklärt er, wie sich Unternehmen und Privatpersonen gegen Cyberangriffe durch technische Schutzmassnahmen schützen können.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 9. Februar, von 18 Uhr bis 19.30 Uhr online via «Teams» statt. Für Mitglieder ist das Teilnehmen gratis, für Nichtmitglieder kostet der Anlass 40 Franken. Anmelden können Sie sich bis spätestens Dienstag, 2. Februar, via Mail an info@kfmv-ostschweiz.ch. Weitere Informationen finden Sie hier.

Mittwoch, 13. Januar - 09:07 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 210 positive Tests innert eines Tages, insgesamt 30'126 bestätigte Fälle

(nat) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons im Internet 210 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 30'126 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle ist um sechs gestiegen und liegt nun bei insgesamt 585.

Im Kanton St.Gallen sind derzeit 116 Corona-Patienten hospitalisiert. 18 von ihnen liegen auf der Intensivstation mit künstlicher Beatmung. (Stand 12. Januar 2021)

Dienstag, 12. Januar - 22:30 Uhr

Kunstschaffende rufen zur Besetzung der Grabenhalle auf: Performance soll zeigen, dass Kultur immer noch existiert

(miz/vre) «ANWESENHEIT 2021»: In Grossbuchstaben schreit einem das Motto der Performance seine Dringlichkeit entgegen. Ein Kollektiv um die Ausserrhoder Tanzschaffende Gisa Frank, Kulturjournalist Peter Surber und den Lichtensteiger Künstler Hanes Sturzenegger ruft für kommenden Samstag zur Aktion in der St. Galler Grabenhalle auf. Sie soll zeigen, dass die Kultur trotz der Coronakrise immer noch lebt. Und dass sie so wichtig für unsere Gesellschaft ist wie die Luft zum Atmen.

Für kommenden Samstag sind Kulturschaffende aller Sparten eingeladen, zwischen 14 und 16 Uhr in der Grabenhalle St.Gallen zu demonstrieren, dass Kultur sichtbar bleibt. «Anwesenheit 2021» sei eine Aktion für Begegnung, aus Solidarität und als lustvolle Mahnwache, schreiben die Initiantinnen und Initianten im Aufruf zur Performance.

Am Samstag entsteht in der Grabenhalle im Rahmen einer Performance der Kurzfilm Anwesenheit 2021. Er soll in den sozialen Medien auf die Bedeutung der Kultur in Zeiten des Coronavirus aufmerksam machen. Bild: Reto Voneschen

(18.5.2020)

Diese soll so ablaufen: Man klebt sich ein Feld im nötigen Abstand zu allen anderen ab. Darin kann man sehen, hören, agieren und reagieren, malen oder lesen oder tanzen oder filmen. Die Kulturschaffenden sollen mit ihrer Kunst einfach für maximal zehn Minuten da sein und so eine Spur hinterlassen. Dabei gilt es einige Regeln einzuhalten: Maximal drei Personen dürfen gleichzeitig im Raum sein. Singen ist verboten. Das Tagen von Masken und Abstand zueinander sind obligatorisch.

Das Kommen und Gehen der Kulturschaffenden wird gefilmt. Der so entstehende Kurzfilm «Anwesenheit 2021» soll dann über die sozialen Medien verbreitet werden. Zudem ist gemäss Ankündigung eine Postkartenaktion geplant. Wer an der Performance teilnehmen will, soll sich bis spätestens bis 15. Januar anmelden, und zwar per E-Mail unter produktion@tanz-frank.ch.

Dienstag, 12. Januar - 21:59 Uhr

Beschlüsse des St.Galler Stadtparlaments auf einen Blick: Wahlen, Demenz, Energie, Digitalisierung und Klima

(vre/sab) An seiner ersten Sitzung der Amtsdauer 2021 bis 2024 hat das St.Galler Stadtparlament sein Präsidium neu bestellt. Weiter standen Wahlen und Vorstösse auf dem Programm.

Die neue Parlamentspräsidentin Alexandra Akeret (SP) im Gespräch mit ihrem frisch gewählten Vize Christian Neff (SVP) Bild: Benjamin Manser (12.1.2021)

Präsidium. Alexandra Akeret (SP) wurde mit 56 Stimmen bei einer Enthaltung zur Parlamentspräsidentin und Christian Neff (SVP) mit 54 Stimmen bei einer Enthaltung zu ihrem Vizepräsidenten gewählt. Stimmen zählen neu Gisela Keller (CVP), Veronika Meyer (Grüne) und Guido Berlinger-Bolt (SP).

Alexandra Akeret (SP) wurde mit 56 Stimmen bei einer Enthaltung zur Parlamentspräsidentin und Christian Neff (SVP) mit 54 Stimmen bei einer Enthaltung zu ihrem Vizepräsidenten gewählt. Stimmen zählen neu Gisela Keller (CVP), Veronika Meyer (Grüne) und Guido Berlinger-Bolt (SP). Wahlen I. Manfred Linke wurde bei 56 ausgeteilten Wahlzetteln mit 55 Stimmen als Stadtschreiber für vier Jahre bestätigt. Seine erste Stellvertreterin ist Jennifer Abderhalden, seine zweite Stellvertreterin Carmen Betschart. Mit 56 Stimmen bestätigt wurde als Chef der Finanzkontrolle Jakob Schnider. Ebenfalls wiedergewählt wurden als Ombudsperson Georg Kramer (56 Stimmen) und als Stellvertreter Gildo Da Ros (44 Stimmen).

Manfred Linke wurde bei 56 ausgeteilten Wahlzetteln mit 55 Stimmen als Stadtschreiber für vier Jahre bestätigt. Seine erste Stellvertreterin ist Jennifer Abderhalden, seine zweite Stellvertreterin Carmen Betschart. Mit 56 Stimmen bestätigt wurde als Chef der Finanzkontrolle Jakob Schnider. Ebenfalls wiedergewählt wurden als Ombudsperson Georg Kramer (56 Stimmen) und als Stellvertreter Gildo Da Ros (44 Stimmen). Wahlen II. Weiter wurden durch das Parlament die fünf ständigen Kommissionen sowie die Abordnungen in Institutionen neu bestellt. Einziger ungewöhnlicher Punkt: Der Ende 2020 zurückgetretene Stadtpräsident Thomas Scheitlin vertritt die Stadt weiterhin im Verwaltungsrat der Olma-Genossenschaft; die neue Stadtpräsidentin Maria Pappa übernimmt dieses Amt nicht mehr.

Weiter wurden durch das Parlament die fünf ständigen Kommissionen sowie die Abordnungen in Institutionen neu bestellt. Einziger ungewöhnlicher Punkt: Der Ende 2020 zurückgetretene Stadtpräsident Thomas Scheitlin vertritt die Stadt weiterhin im Verwaltungsrat der Olma-Genossenschaft; die neue Stadtpräsidentin Maria Pappa übernimmt dieses Amt nicht mehr. Demenz. Stefan Grob (CVP) und Daniel Bertoldo (EVP) waren mit der Antwort des Stadtrats auf ihre Interpellation «Wie geht es mit der Demenzstrategie in St.Gallen weiter?» nicht zufrieden. In der Folge entbrannte eine Diskussion über die nötige Zahl der Betreuungsplätze für Demente und wer für ihre Kosten aufkommen soll.

Stefan Grob (CVP) und Daniel Bertoldo (EVP) waren mit der Antwort des Stadtrats auf ihre Interpellation «Wie geht es mit der Demenzstrategie in St.Gallen weiter?» nicht zufrieden. In der Folge entbrannte eine Diskussion über die nötige Zahl der Betreuungsplätze für Demente und wer für ihre Kosten aufkommen soll. Energiefonds. Die Antworten des Stadtrats auf die Interpellation der FDP-Fraktion, die nach Nutzen und Effektivität des Energiefonds gefragt hatte, lassen laut Marcel Rotach aufhorchen. Er forderte Augenmass: Man dürfe keine Subventionen im Giesskannenprinzip ausschütten, wenn kein eindeutiger Zusammenhang zur Reduktion des Ausstosses von Treibhausgas bestehe. Stadtrat Peter Jans konterte, das beispielsweise Wärme-Kraft-Kopplungen dazu dienten, im Winter weniger Öl und Gas zu verbrauchen.

Die Antworten des Stadtrats auf die Interpellation der FDP-Fraktion, die nach Nutzen und Effektivität des Energiefonds gefragt hatte, lassen laut Marcel Rotach aufhorchen. Er forderte Augenmass: Man dürfe keine Subventionen im Giesskannenprinzip ausschütten, wenn kein eindeutiger Zusammenhang zur Reduktion des Ausstosses von Treibhausgas bestehe. Stadtrat Peter Jans konterte, das beispielsweise Wärme-Kraft-Kopplungen dazu dienten, im Winter weniger Öl und Gas zu verbrauchen. Digitalisierung. Interpellant René Neuweiler (SVP) forderte, dass die von den Schulen im Lockdown gemachten digitalen Erfahrungen weiter genutzt werden müssten: «Die Schulen dürfen jetzt nicht in den alten Trott zurückfallen.» Das Digitalisierungskonzept müsse der Bildungskommission vorgelegt werde. Neu-Stadtrat Mathias Gabathuler zeigte sich offen für diesen Vorschlag. Er mahnte jedoch, das digitale Schulzimmer sei nicht über Nacht realisierbar.

Interpellant René Neuweiler (SVP) forderte, dass die von den Schulen im Lockdown gemachten digitalen Erfahrungen weiter genutzt werden müssten: «Die Schulen dürfen jetzt nicht in den alten Trott zurückfallen.» Das Digitalisierungskonzept müsse der Bildungskommission vorgelegt werde. Neu-Stadtrat Mathias Gabathuler zeigte sich offen für diesen Vorschlag. Er mahnte jedoch, das digitale Schulzimmer sei nicht über Nacht realisierbar. Klima. Jürg Brunner (SVP) sieht gemäss seiner Interpellation «Klimaartikel – Ist der Stadtrat vorbereitet?» Defizite bei der Umsetzung dieses Artikel. Fragezeichen setzte er gerade beim Strassenbau. Stadtrat Peter Jans betonte in der Diskussion, man achte beim Bauen auf Klimarelevanz.

Dienstag, 12. Januar - 19:38 Uhr

Brand in der katholischen Kirche Steinach

(mlb) Im Innern der katholischen Kirche Steinach hat es gebrannt. Wie die Feuerwehr vor Ort informiert, soll der Brand bei einer Krippe in Altarnähe ausgebrochen sein. An den Löscharbeiten beteiligten sich mehrere Ortsfeuerwehren. Rund ein Dutzend Fahrzeuge und 90 Leute waren im Einsatz. Der Brand konnte schliesslich kurz vor 19.30 Uhr gelöscht werden. Die Feuerwehrkräfte haben sich gerade eben vom Brandort zurückgezogen.

Die Goldacher Feuerwehr unterstützt ebenfalls bei den Löscharbeiten. Bilder: Daniel Wirth und BRK News

In der Jakobuskirche kam es aufgrund des Brandes zu einer starken Rauchentwicklung. Diese musste durch einen sogenannten Taifun - ein speziell diesem Zweck dienlicher Lüfter - gebändigt werden. Die Hauptstrasse entlang dem See wurde gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Der Sachschaden beträgt laut Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen mehrere 10'000 Franken. Verletzte gab es keine.

Der Brand kam allerdings zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt: Die Jakobuskirche wurde nämlich erst kürzlich aufwendig saniert.

Dienstag, 12. Januar - 17:15 Uhr

Blitz erschreckt Anwohnerin

(jw) In Mörschwil ist am Nachmittag zweimal kurzzeitig der Strom ausgefallen. Die Ursache dafür war spektakulär, wie ein Video aus dem Weiler Meggenhus zeigt, das auf Facebook geteilt wurde:

Dienstag, 12. Januar - 16:29 Uhr

«Frauenspur Gossau» erzählt Geschichten über Gossauer Heldinnen des Alltags

(nat) 35 Spurensucherinnen haben während zwei Jahren in freiwilligem Engagement nach Frauengeschichten aus dem 20. Jahrhundert gesucht. Seit gestern Montag ist die Webseite Frauenspur Gossau online. Die Frauendokumentation umfasst aktuell über 500 digitalisierte Nachrufe, 200 Zeitungsartikel und 60 Lebensberichte.

Die Spurensucherinnen. Bild: Facebook

Die publizierten Lebensgeschichten sollen die Sicht auf das 20. Jahrhundert öffnen. «Das Projekt zeichnet eine weibliche Zeitachse mit kraftvoller Ausstrahlung auf. Die Heldinnen des Alltags sind Heldinnen der Gossauer Geschichte und erhalten hier einen Ehrenplatz», heisst es auf der Webseite.

Dienstag, 12. Januar - 14:55 Uhr

Ein Bub spielt Prinzessin: St.Galler Filmemacher inszeniert Musikclip mit seinem Sohn

(mem) Der St.Galler Filmemacher Can Isik hat für Marius und die Jagdkapelle ein Musikvideo gedreht, in dem sein Sohn Kaan Sinan die Hauptrolle spielt - ein hübsches Kind mit langen blonden Engelshaaren. Der Kleine verkleidet sich im Clip als Prinzessin, spielt mit Puppen und kämpft mit einem roten Laserschwert. «Beim Filmen beobachtete ich mehrmals, wie mein Sohn auch in Mädchenkleidern im Spiel versank und es keine Rolle mehr spielte, welche Rolle er spielte. Er war er – ein Wesen, sein Wesen», schreibt der stolze Vater auf Facebook.

Can Isik und Karin Smitt haben mit ihrem Sohn schon einmal ein Kinderbuch verwirklicht. Bild: Urs Bucher

(28.9.2018)

In der Ballade «I bin i» singt Sänger Marius von einem Mädchen, das ein Angshase ist und langsam «wie en Schnegg». Dabei wäre es lieber schlau wie ein Fuchs und flink wie ein Wiesel. Der zärtliche Song ermutigt die Kinder, so zu sein, wie sie sind. Auch wenn sie aus der Reihe tanzen.

«Die längeren Haare meines Sohnes haben mir gezeigt, wie stark die Leute noch in starren Mustern denken», schreibt Filmemacher Can Isik auf Facebook dazu. «Das hat mich recht erstaunt und inspiriert.» Als dann die Haare ab waren, bekam Kaan Sinan einige Komplimente. «Wow, so schön, jetzt bist du wieder ein richtiger Junge», sagten manche.

Vater und Sohn hatten gemäss Facebook-Post beim Filmen gute Gespräche über Mädchen und Jungs, über Kleider, Frisuren und was einen Menschen äusserlich und innerlich ausmacht. Can Isik widmet seinen Clip «allen meinen homosexuellen, bisexuellen, intersexuellen, transsexuellen Freundinnen und Freunden mit kurzen oder langen oder gar keinen Haaren».

Dienstag, 12. Januar - 13:37 Uhr

Frostige Gebilde

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte am Wochenende Eisskulpturen in einem Bächlein bei Abtwil.

Dienstag, 12. Januar - 12:07 Uhr

«Einfahrt verboten» missachtet – von Polizei angehalten

(stapo/nat) Am Montagabend hielt die Stadtpolizei St.Gallen einen Personenwagen auf der Sonnenstrasse anlässlich einer Verkehrskontrolle an. Der Autolenker war fahrunfähig und bei ihm wurden Haschisch und Marihuana sichergestellt.

Die Stadtpolizei führte am Montagabend eine Verkehrskontrolle durch. Bild: Stapo SG

Am Montagabend führte eine Patrouille der Stadtpolizei auf der Sonnenstrasse eine Verkehrskontrolle durch. Dabei bemerkte sie einen Autofahrer, der vor der Kontrolle abbog und dabei die Signalisation «Einfahrt verboten» missachtete. Die Patrouille nahm die Nachfahrt auf und konnte das Fahrzeug auf der Brühlbleichestrasse anhalten.

Bei der anschliessenden Kontrolle wurde der 21-Jährige aufgrund seines Verhaltens als fahrunfähig eingestuft. Die Staatsanwaltschaft St.Gallen ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der Führerausweis wurde ihm vorläufig abgenommen. Bei dem Fahrer konnten zudem 4 Gramm Haschisch und 2.8 Gramm Marihuana sichergestellt werden. Der Mann wird angezeigt.

Dienstag, 12. Januar - 10:37 Uhr

Dimitra Hess wechselt auf die Saison 2021/22 vom LK Zug zum LC Brühl Handball

(pd/nat) Die linke Flügelspielerin Dimitra Hess wechselt auf die Saison 2021/22 vom LK Zug für zwei Jahre zum LC Brühl Handball, wie der Verein in einer Medienmitteilung bekanntgibt. In der Saison 2019/20 wurde Hess als Newcomerin des Jahres ausgezeichnet und entwickelte sich beim LK Zug zur Stammspielerin. Mit ihren 19 Jahren ist sie bereits 7-fache Internationale. Mit Dimitra Hess ergänzt Brühl das Team mit einer weiteren talentierten Spielerin und setzt so auf einen Mix aus erfahrenen und jungen Spielerinnen.

Dimitra Hess spielt neu für den LC Brühl. Bild: PD

Trainer Nicolaj Andersson freut sich Dimitra nächste Saison in seinem Team zu haben. Im Communiqué lässt er sich wie folgt zitieren: «Dimitra ist extrem wendig und schnell und wird für viele Tempogegenstösse sorgen. Zudem liegen ihre Stärken auch in der Deckung, in welcher sie uns mit ihrer aggressiven und vorausschauenden Deckungsarbeit sehr verstärken wird. Im Angriff ist sie sehr vielseitig und bringt individuelle Qualitäten mit, die für jede Gegnerin gefährlich sein werden. Ich freue mich, sie in unserem Team zu integrieren und möchte sie in den nächsten zwei Jahre hier beim LC Brühl weiterentwickeln.»

Dienstag, 12. Januar - 09:44 Uhr

Morgen im Ostschweizer Regionalfernsehen TVO: Diskussion über die jüngsten Geschehnisse in Amerika und ihre Folgen

(pd/nat) Chaos in Washington: Sturm auf das US-Kapitol – fünf Tote – zahlreiche Verletzte. Verantwortlich für den Kapitol-Sturm: der Noch-Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump.

Anhängerinnen und Anhänger von Noch-Präsident Donald Trump im Capitol. Bild: Keystone

Ist nach dem Sturm aufs Kapitol ein Amtsenthebungsverfahren folgerichtig oder wäre dies ein Fehler? Und welche Folgen haben die jüngsten Ereignisse für das Land? Das Geschehene reflektieren morgen Mittwoch Christoph Frei, Staatswissenschafter an der Uni St.Gallen, und der in der Ostschweiz lebende Amerikaner Mark Staff Brandl in der Sendung «Zur Sache» von TVO.

Das Gespräch wird von «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid moderiert. Erstausstrahlung ist um 18.30 Uhr; dann wird die Sendung stündlich wiederholt. Zu sehen ist sie ab Mittwochabend aber auch im Internet unter www.tvo-online.ch.

Dienstag, 12. Januar - 8:41 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 203 positive Tests innert eines Tages, insgesamt 29'916 bestätigte Fälle

(nat) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons im Internet 203 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 29'916 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle ist um sechs gestiegen und liegt nun bei insgesamt 579.

Im Kanton St.Gallen sind derzeit 124 Corona-Patienten hospitalisiert. 18 von ihnen liegen auf der Intensivstation mit künstlicher Beatmung. (Stand 11. Januar 2021)

Montag, 11. Januar - 19:26 Uhr

SP zeigt sich erfreut über rasche Finanzhilfe

(pd/chs) Am vergangenen Donnerstag hatte die SP rasche Finanzhilfen für die von den Corona-Massnahmen besonders hart getroffene Gastrobranche gefordert: Einen Austausch mit den Fraktionen und die Umsetzung mittels Dringlichkeitsrecht. «Die SP ist erfreut, dass die Regierung auf diese Forderung eingeht und dass am Donnerstag eine Lösung diskutiert werden soll», hält die Partei jetzt in einer Medienmitteilung fest.

Die Gastronomie ist besonders hart getroffen von den Corona-Massnahmen. Bild: Stefan Kaiser

Die vom Erwerbs- und Umsatzausfall betroffenen Gastrobetriebe müssten rasch realistische Leitplanken für die Entschädigung erhalten. Derzeit sei dies in der Schweiz und auch im Kanton St.Gallen noch nicht der Fall, heisst es in der Mitteilung. Die bisher geltende Marke von 40 Prozent Umsatzeinbusse im Jahr 2020 gegenüber 2018 und 2019 sei nicht realistisch. «Die Gastrobranche hat alles darangesetzt, die Umsatzeinbusse mit Innovation und guten Schutzkonzepten über den Sommer zu reduzieren. Dafür würde sie mit der aktuellen Regelung nun bestraft.»

Auf einen offenen Brief der SP habe das Volkswirtschaftsdepartement sehr rasch mit einem Gesprächsangebot an die Fraktionspräsidentinnen und - präsidenten reagiert. Das oberste Ziel der SP sei es, Existenzen zu sichern. «Für die SP ist zentral, dass die Arbeitsplätze erhalten werden», heisst es in der Medienmitteilung. Zwei Wege zu diesem Ziel führten über die Ausfall- und über die Kurzarbeitsentschädigung respektive über den Erwerbsersatz. Es sei massgeblich, dass auch die Betroffenheit weiterer Branchen geprüft würden und dass auch der besonderen Situation von Einzelbetrieben Rechnung getragen werde.

Montag, 11. Januar - 16:23 Uhr

In Gossauer Autozubehörgeschäft eingebrochen

Die Täterschaft gelangte über den Hintereingang ins Gebäude. Symbolbild: Kapo SG

(pd/lim) Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ist eine unbekannte Täterschaft an der St.Gallerstrasse in Gossau in ein Geschäft für Autozubehör eingebrochen. Sie verschaffte sich laut Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen über den Hintereingang des Gebäudes gewaltsam Zutritt. Im Inneren durchsuchte sie die Räume und stahl Bargeld sowie Autoteile im Wert von mehreren zehntausend Franken. Danach verliess sie das Geschäft wieder über die Hintertüre und entfernte sich unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1000 Franken.

Montag, 11. Januar - 15:49 Uhr

Mitglieder der Wirtschaft Region St.Gallen stossen via Webcam auf 2021 an

(pd/lim) Bereits im Vorfeld hatten sie eine Flasche Wein und Salzmandeln erhalten, um vom Büro oder von Zuhause aus anzustossen: 50 Mitglieder der Wirtschaft Region St.Gallen (WISG) haben laut Mitteilung an der Online-Neujahrsbegrüssung teilgenommen. Neben WISG-Präsident David Ganz trat Slampoet Richi Küttel auf und hielt eine satrische Neujahrsansprache: «Alles ist anders». Zudem gab es ein Grusswort der neuen Stadtpräsidentin Maria Pappa, deren Vorgänger Thomas Scheitlin ebenfalls im Meeting dabei war und verabschiedet wurde.

David Ganz wünschte allen WISG-Mitgliedern die «5G». Gesundheit; mit Blick auf die Zukunft: Gelassenheit; in Bezug auf die Rückkehr zur Normalität: Geduld; immer wieder auch in schwierigen Zeiten: Genuss, Glück und Erfolg.

Montag, 11. Januar - 14:14 Uhr

Schweizer Cup im Handball: Frauen des LC Brühl visieren das Viertelfinal an

(pd/vre) Am kommenden Mittwoch empfangen die Handballerinnen des LC Brühl im Achtelfinal des Schweizer Cup den Ligakonkurrenten Yellow Winterthur. Gespielt wird ab 20 Uhr auf der Kreuzbleiche. Mit einem Sieg würden sich die St.Galler Handballerinnen den Einzug ins Viertelfinal des Cups sichern.

Die Frauen von Yellow Winterthur sind im Cup für die Handballerinnen des LC Brühl keine Unbekannten: Im Mai 2016 bestritten die beiden Teams das Schweizer Cup-Final gegeneinander. Im Bild Kerstin Kündig vom LC Brühl im Angriff. Bild: Urs Flüeler/ KEY

(8.5.2016)

In die Cuppartie vom Mittwoch startet Brühl in der Favoritenrolle. In der bisherigen Meisterschaft trafen die St.Gallerinnen erst einmal auf das Team von Yellow Winterthur. Dabei sicherten sie sich auswärts einen klaren 24:37-Sieg. Im Schweizer Cup gelten aber bekanntlich eigene Regeln. Deshalb will die Brühler Equipe ihre Gegnerinnen auf keinen Fall unterschätzen.

Bleibt abzuwarten, inwiefern das Team von Headcoach Nico Andersson den Schwung aus der Meisterschaft in die Cuppartie mitnehmen kann. Am vergangenen Freitag schlugen die Brühlerinnen das Team des HC Kreuzlingen klar mit 33:22. Wie gewohnt wolle die Brühler Equipe mit ihrem temporeichen Angriffsspiel sowie der aggressiven und kompakten Defensive überzeugen, schreibt Patrizia Brunner in ihrer Matchvorschau für Mittwoch.

Montag, 11. Januar - 12:42 Uhr

Brief des Bischofs von St.Gallen wird verlesen und online aufgeschaltet

Bischof Markus Büchel. Bild: PD

(pd/nat) Am kommenden Wochenende, 16. und 17. Januar, wird der jährliche Brief des Bischofs von St.Gallen in den Gottesdiensten verlesen, teilt die Kommunikationsstelle des Bistums mit. Markus Büchel fordert Christinnen und Christen auf, sich in der Welt von heute zu engagieren, gerade jetzt, in einer Zeit, in der Hilflosigkeit, Ratlosigkeit und Ängste viele Menschen stark belasten. «Zugleich ist gerade jetzt christliches Zeugnis gefragt», schreibt Bischof Markus Büchel.

Die Pandemie sei nicht gottgewollt und schon gar nicht eine Strafe Gottes. Doch die Botschaft Jesu weise Christinnen und Christen auch in dieser Situation den Weg, sie solletn Zeuginnen und Zeugen der Hoffnung sein, Kontakt halten zu den Menschen, einander begleiten und stützen. «Dann verkünden wir durch Taten und Worte den Gott Jesu Christi, den Immanuel, den Gott mit uns», betont der Diözesanbischof in seinem Schreiben.

Verschiedene weitere Themen werden im jährlichen Bischofsbrief angesprochen: der persönliche Glaube und das Gebet, ethische Entscheidungen in Zeiten von Krankheit und Tod, die Würde jedes einzelnen Menschen unabhängig von Alter, Herkunft oder gesellschaftlichem Rang, Solidarität und Nächstenliebe. Der Wortlaut des gesamten Briefes wird auch online zu lesen sein.

Bischof Markus Büchel nimmt auch Stellung zur Frage, wo Gott wohnt. Was würde Jesus auf die Frage antworten: «Wo wohnst Du Meister?» Gemäss der festen Überzeugung des Bischofs würde er antworten: «In den Intensivstationen, den Heimen, bei den Hinterbliebenen von Verstorbenen, in der Not der politisch Verantwortlichen, bei allen, die ihre Arbeit verlieren oder in den Flüchtlingslagern der Vergessenen.»

Montag, 11. Januar - 09:32 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 406 positive Tests übers Wochenende, insgesamt 29'713 bestätigte Fälle

(nat) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. Nach Angaben des Kantons im Internet fielen übers Wochenende 406 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 29'713 bestätigte Fälle. 14 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Zahl der Todesfälle liegt bei insgesamt 573.

Im Kanton St.Gallen sind derzeit 131 Corona-Patienten hospitalisiert. 19 von ihnen liegen auf der Intensivstation mit künstlicher Beatmung (Stand 10. Januar 2021).

Montag, 11. Januar - 08:45 Uhr

Wer hat Mutter nach Hause gebracht? – Jogger soll sich melden

Der Aufruf wurde an einem Baum am Walkeweg in Bruggen angebracht. Bild: Ines Biedenkapp

(nat) «Jogger gesucht, bitte melde dich» steht auf dem Zettel, der an einem Baum am Walkeweg in Bruggen hängt. Mit diesem Aufruf wird die Person gesucht, welche am 30. November 2020 die Mutter des unbekannten Suchers im Wald gefunden und nach Hause gebracht hat. Der Jogger wird gebeten, sich unter 079-788-07-46 zu melden.

Sonntag, 10. Januar - 12:03 Uhr

Trotz Sichtbehinderung gefahren: drei Autolenker zur Anzeige gebracht

(stapo/mlb) Am Samstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, wurden ein 60-jähriger Autolenker und eine 34-jährige Autolenkerin auf der Fahrt in die Stadt angehalten. Sie hatten die Frontscheiben ungenügend vom Eis befreit. Nachdem die Scheiben genügend gereinigt waren, konnten sie ihre Fahrt fortsetzen. Beide werden zur Anzeige gebracht, wie die Stadtpolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.

Gleichentags um 16.43 Uhr wurde ein 51-jähriger Fahrzeuglenker angehalten. Er hatte Holzbalken im Fahrzeuginneren geladen. Da diese über den Mitfahrersitz hinausragten, war die freie Sicht nach rechts aus dem Fahrzeug nicht mehr gegeben. Auch in diesem Falle wird eine Anzeige erstellt.

Sonntag, 10. Januar - 11:05 Uhr

Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad verlieren erstes Testspiel

(pd/vre) Im ersten Vorbereitungsspiel nach der Weihnachtspause hat es am Samstag für die Frauen des FC St.Gallen-Staad eine knappe 3:4-Niederlage gegen den Grasshopper Club aus Zürich abgesetbzt. Die St.Gallerinnen fanden nach zweimaligem Zwei-Tore-Rückstand jeweils ins Spiel zurück.

Die Frauen des FC St.Gallen-Staad unterlagen am Samstag in einem ersten Testspiel den GC-Frauen. Bild: Podo Gessner

(9.1.2021)

Bereits fünf Minuten nach dem Anpfiff lag das Team von Trainer Marco Zwyssig im Rückstand. Die St.Gallerinnen brauchten Zeit, um auf Touren zu kommen und waren im Angriff zu wenig kreativ, also zu harmlos. Nach dem zweiten Gegentreffer gelang ihnen jedoch in der 37. Spielminute der Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause schossen die Zürcherinnen ihren dritten Treffer.

Nach dem Wiederanpfiff machten die Einheimischen mehr fürs Spiel und wurden prompt mit zwei Treffern belohnt. Aber mit einem Treffer vom Elfmeterpunkt aus nahmen die GC-Frauen den Sieg trotzdem mit nach Hause. Am kommenden Samstag testen die St.Gallerinnen auswärts gegen die Frauen des FC Zürich.



Samstag, 9. Januar - 14:38 Uhr

Unfall an der Langgasse: Kind beim Überqueren der Strasse von Auto gestreift

Beim Überqueren der Strasse wurde ein junges Mädchen von einem Auto gestreift. Bild: PD

(stapo/mlb) Am Freitagnachmittag, kurz nach 13.30 Uhr, kam es auf der Langgasse zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Kind. Eine Mutter wartete mit ihrer 4-jährigen Tochter am Strassenrand der Langgasse. Sie beabsichtigten, die Strasse zu überqueren. Gleichzeitig fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Personenwagen stadteinwärts. Unvermittelt betrat das Mädchen die Fahrbahn. Es kam trotz Ausweichmanöver des Autolenkers zur seitlichen Streifkollision. Dabei zog sich das Mädchen am rechten Bein Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in Spitalpflege gebracht werden.

Samstag, 9. Januar - 11:55 Uhr

Verkehrsunfall an der Bildstrasse: Fahrzeuglenkerin verletzt

Zur dieser frontal-seitlichen Kollision kam es am Freitagabend auf der Bildstrasse. Bild: PD

(stapo/mlb) Am Freitagabend, kurz nach 18.30 Uhr, kam es auf der Bildstrasse zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen. Eine 32-jährige Autolenkerin fuhr mit ihrem Wagen auf der Linksabbiegespur der Bildstrasse in südliche Richtung. Auf der Höhe der dortigen Tankstelle bog sie nach links ab. Dabei missachtete sie das Vortrittsrecht des ihr entgegenkommenden Personenwagens. In der Folge kam es zur frontal-seitlichen Kollision. Das schreibt die Stadtpolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen ist erheblich. Bild: PD

Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht und wurde nach der Erstaufnahme der Unfalles mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste festgestellt werden, dass sie das Fahrzeug in fahrunfähigem Zustand gelenkt hatte. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen verfügte die Entnahme einer Blut- und Urinprobe. Der Führerausweis wurde eingezogen. Gemäss Stadtpolizei entstand an den beteiligten Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Freitag, 8. Januar - 15:45 Uhr

Eigentumsverhältnisse in der Stadt St.Gallen können neu online abgefragt werden

(pd/lim) Wem gehört dieses Grundstück? Seit dem 1. Januar 2021 können über den digitalen Stadtplan und das Geoportalder IG GIS neu die Eigentumsverhältnisse in der Stadt St.Gallen online abgefragt werden. Dies komme dem Bedürfnis nach einfach und frei zugänglichen Daten nach und entlaste die Verwaltung, heisst es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Eigentumsverhältnisse kann man nun online abfragen. Bild: PD

Wer die Eigentumsverhältnisse in der Stadt St.Gallen in Erfahrung bringen wollte, musste sich bisher an das städtische Grundbuchamt wenden. Die Realisierung einer einfachen Onlineabfrage scheiterte bis dato an der gesetzlichen Vorgabe, Massenabfragen zu verhindern. In den Geoportalen

konnte nun mit dem sogenannten Captcha-Verfahren eine technische Hürde eingebaut werden, die diese gesetzliche Voraussetzung erfülle, heisst es weiter. Damit lassen sich neu Daten der Eigentümerinnen und

Eigentümer von Grundstücken mit Name, Vorname sowie Adresse direkt online anzeigen.

Freitag, 8. Januar - 13:46 Uhr

«Kafi Franz» startet Aktion: Ramen bestellen und das Restaurant retten

(lim) «Wir lassen das Franz nicht sterben, weil wir nicht öffnen dürfen» - so beginnt der emotionale Facebook-Beitrag des St.Galler «Kafi Franz». Das Restaurant leidet wie viele Gastronomiebetriebe unter der Coronakrise. «Wir sind als junges Unternehmen stark gebeutelt», heisst es im Post. Das Team startet deshalb eine Aktion: «500 Ramen bis zur Rettung»:



Bis Ende Monat brauche das «Franz» 15'000 Franken. Das Team appelliert an die Gäste. Unterstützen könne man den Betrieb mit dem Kauf von Gutscheinen, dem Take-Away-Service, Online-Bestellungen oder Spenden.



Freitag, 8. Januar - 11:45 Uhr

Stadtautobahn wegen Arbeiten für Überdeckung 13 Nächte gesperrt

(pd/lim) Östlich des Rosenbergtunnels wird die St.Galler Stadtautobahn für eine neue Olma-Messehalle überdeckt. Mittlerweile sind laut Mitteilung des Bundesamtes für Strassen (Astra) die Bauarbeiten für die Südwand der zweiten Tunnelröhre (Wand zwischen der Ausfahrt und Fahrbahn in Richtung St.Margrethen) abgeschlossen. Derzeit laufen die Arbeiten an der Mittelwand.



Auf der Ostseite des Rosenbergtunnels wird die Stadtautobahn für die Olma überdeckt. Die Arbeiten dafür laufen seit einiger Zeit schon.

Bild: Michel Canonica

(2.12.2020)

Aus Sicherheits- und Logistikgründen sind im Januar und Februar nächtliche Sperrungen der Autobahn nötig, heisst es weiter. Insbesondere für den An- und Abtransport von Material müsse der Abschnitt zwischen Ein- und Ausfahrt St.Fiden während 13 Nächten in Fahrtrichtung St.Margrethen gesperrt werden. Zwischen 22 und 5 Uhr wird der Verkehr über die Ausfahrt ab- und über die Einfahrt wieder auf die Autobahn geleitet. Kleinere Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschliessen.

Zwischen dem 14. und 17. Februar muss der Verkehr in Fahrtrichtung St.Margrethen zudem von 22 bis 5 Uhr zwischen den Zubingern Kreuzbleiche und St.Fiden über das lokale Strassennetz geführt werden. Grund dafür sind Bohrpfahlarbeiten sowie das Versetzen von Spannbetonträger. Umleitungen sind signalisiert. Tagsüber ist die Stadtautobahn normal befahrbar. Die Arbeiten, die in den 16 Nächten durchgeführt werden, können gemäss Mitteilung lärmig sein. Nachbarn werden daher brieflich über den genauen Zeitpunkt der Nachtarbeiten informiert.



Freitag, 8. Januar - 10:35 Uhr

Wer tritt die Nachfolge von Naturmuseumsdirektor Toni Bürgin an?

(lim) Toni Bürgin, Direktor des Naturmuseums St.Gallen, geht in Pension. Die Suche nach seiner Nachfolge ist gestartet, wie einem Stelleninserat zu entnehmen ist. Der neue Direktor oder die neue Direktorin soll die Stelle per 1. Februar 2022 antreten.

Das Naturmuseum muss die Nachfolge von Direktor Toni Bürgin regeln. Bild: Lisa Jenny

Gesucht wird eine Person mit naturwissenschaftlichem Universitätsabschluss (Masterstufe) sowie mehrjähriger ausgewiesener Museumspraxis und Führungserfahrung. Die Tätigkeit umfasst die operative Führung des Naturmuseums. Die Person arbeitet am Museums-und Sammlungsprofil weiter, organisiert Wechselausstellungen und gestaltet auch darüber hinaus ein Veranstaltungsprogramm.



Freitag, 8. Januar - 8:29 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 216 neue Infektionen, fünf Todesfälle

(lim) Der Kanton St.Gallen meldet am Freitagmorgen 216 neue laborbestätigte Coronafälle. Die Gesamtzahl der Infektionen im Kanton St.Gallen steigt damit auf 29'307. Zudem werden fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Diese Gesamtzahl liegt damit bei 559.



Donnerstag, 7. Januar - 22:28 Uhr

Mann verweigert am Marktplatz das Maskentragen und greift Polizisten an

(stapo/tn) Am Donnerstagabend haben Passanten einem anwesenden Polizisten gemeldet, dass sich an der Haltestelle Bohl in St.Gallen ein Mann ohne Hygienemaske aufhalte. Als die Polizeipatroulle ihn auf sein Fehlverhalten ansprach, wurde er aggressiv und griff einen Polizisten tätlich an.

Wie die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung schreibt, schlug er dabei gegen den Oberkörper des Beamten und stiess ihn weg. Zudem riss er am Funkgerät und beschädigte dieses. Anschliessend rannte der Mann davon, begab sich in seine Wohnung an der Hechtgasse und schloss sich darin ein. Bei Gesprächen durch die Wohnungstüre beschimpfte er die Polizisten und war nicht bereit, aus der Wohnung zu kommen.

Nebst der Stadtpolizei St.Gallen war auch die Berufsfeuerwehr St.Gallen sowie die Rettung St.Gallen vor Ort. Michel Canonica

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann aufgrund des tätlichen Angriffs, seiner Flucht und den unklaren Umständen durch die Sondereinheit der Stadtpolizei St.Gallen aus der Wohnung geholt. Der Einsatz verlief ohne Probleme und niemand wurde dabei verletzt. Nebst der Stadtpolizei stand die Berufsfeuerwehr sowie die Rettung im Einsatz.

Beim angehaltenen Mann handelt es sich um einen 28-jährigen Schweizer. Weshalb er den Polizisten tätlich angegriffen hat und anschliessend die Flucht ergriff, ist unklar. Die Stadtpolizei klärt den Vorfall ab. Der Mann wird angezeigt.

Donnerstag, 7. Januar - 18:51 Uhr

Meister Reineke im Winterwald

Leserbild. Der Fuchs im Winterpelz lief Ueli Bächtold im Wald bei Wittenbach über den Weg.

Donnerstag, 7. Januar - 14:50 Uhr

Laternen der Erinnerung dürfen vorläufig auf dem Klosterplatz bleiben: Zum Gedenken an bisher 554 Coronatote

(vre) Traditionellerweise leuchten Weihnachtsbäume am Dreikönigstag, also am 6. Januar, ein letztes Mal, bevor sie abgeräumt werden. So ergeht es auch dem grossen Baum auf dem Klosterplatz: Sein Schmuck wurde am Donnerstagvormittag abgeräumt, jetzt wird die Tanne zersägt und das Holz weggeräumt. Die zu seinen Füssen stehenden Laternen der Erinnerung an die St.Galler Coronatoten dürfen aber vorläufig bleiben.

Seit dem Jahreswechsel wurden vor den Holzengeln zu Füssen des grossen Weihnachtsbaum drei Dutzend Laternen, Lämpchen und Kerzen deponiert. Mit ihnen soll der bis gestern Mittwoch 554 Coronatoten im Kanton St.Gallen gedacht werden. Initiant der Aktion der Martin Josef Manser, der selber Bekannte ans Coronavirus verloren hat.

Die kleine Gedenkstätte an inzwischen über 550 Coronatote im Kanton St.Gallen auf dem Klosterplatz. Bild: Reto Voneschen

(7.1.2021)

Man dürfe die Toten dieser Pandemie nicht vergessen. Hinter den trockenen Zahlen der Statistik stünden nämlich menschliche Schicksale, umreisst der Initiant selber in einem Beitrag des Ostschweizer Regionalfernsehens TVO Sinn und Zweck der kleinen Gedenkstätte. Die Reaktionen darauf von Passantinnen und Passanten darauf sind im TV-Beitrag durchs Band positiv.

In Zusammenhang mit dem bevorstehenden Abbau des grossen Weihnachtsbaums kamen Befürchtungen auf, dass auch die Laternen der Erinnerung abgeräumt werden könnten. Dem ist nicht so. Die Laternen der Erinnerung dürfen vorläufig zusammen mit einem der beiden grossen Holzengel stehen bleiben. Das hat der Kanton St.Gallen, der die Hoheit über den Klosterplatz hat, entschieden.

Donnerstag, 7. Januar - 13:53 Uhr

Erster Test für die Fussballfrauen des FC St.Gallen-Staad: Wieder im Training, am Samstag wird gegen GC getestet

(pd/vre) Die Fussballerinnen des FC St. Gallen-Staad sind seit kurzem wieder im Training. Am Samstag bestreiten sie ein erstes Testspiel gegen die Frauen des Grasshopper Club Zürich. Weitere Testspiele sollen folgen. Der erste Ernstkampf des Jahres findet voraussichtlich am 30. Januar statt. Dann wird das Spiel gegen den FC Lugano nachgeholt. Der Termin ist allerdings vom Verband noch nicht bestätigt.

Die Fussballmeisterschaft der Frauen wird Ende Januar fortgesetzt. Für den FC St.Gallen-Staad geht's dann voraussichtlich gegen Lugano. Bild: Podo Gessner

Seit Dienstag trainieren die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad wieder. Es sei eine intensive Zeit, in der jeweils am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag, 18.35 bis 20.15 Uhr trainiert werde, heisst es in einer Mitteilung des Vereins vom Donnerstag. Die Trainings finden bis auf weiteres im Gründenmoos statt.

Kommenden Samstag folgt das erste Testspiel. Dann trifft das Team von Trainer Marco Zwyssig im Gründenmoos auf die Grasshoppers aus Zürich. Eine Woche später wird im Heerenschürli gegen die FCZ-Frauen getestet. Und am 23. Januar findet ein weiterer Test statt. Gegner ist dann entweder das Team Vorderland oder der NLB-Verein Rapperswil-Jona.

Donnerstag, 7. Januar - 9:32 Uhr

Coronalage im Kanton St.Gallen: 310 neue Fälle und sechs Todesfälle

(lim) Der Kanton St.Gallen meldet am Donnerstagmorgen 310 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich von März bis heute insgesamt 29'091 Personen im Kanton mit dem Coronavirus infiziert. Ausserdem verzeichnet der Kanton St.Gallen sechs weitere Verstorbene in Zusammenhang mit Covid-19. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 554.



Donnerstag, 7. Januar - 8:06 Uhr

Prix Watt d’Or für das Gebäude an der Rosenbergstrasse 30 in St.Gallen

(pd/lim) Das Bundesamt für Energie hat den renommierten Schweizer Energiepreis Watt d'Or verliehen. Eines der fünf Siegerprojekte ist das Bürogebäude an der Rosenbergstrasse 30 in St.Gallen. Eigentümerin ist die Mettiss AG, Mieterin die HSG. Ziel des Watt d’Or ist es laut Mitteilung, aussergewöhnliche Leistungen im Energiebereich bekannt zu machen.

Das Bürogebäude an der Rosenbergstrasse 30 in St.Gallen wird vom Bundesamt für Energie mit dem Prix Watt d'Or ausgezeichnet. Bild: Ralph Ribi

«Die meisten älteren Bürogebäude der Schweiz sind Energieschleudern. Energetische Sanierungen kosten viel Geld, dauern oft lange und die komplizierte Haustechnik verunsichert Bauherren. In St.Gallen steht ein frisch saniertes Bürogebäude aus den Sechzigerjahren, das diese Bedenken zerstreut», heisst es in der Würdigung. Im Gebäude wurde das Energiekonzept von Ingenieur Beat Kegel zusammen mit dem St.Galler Immobilienunternehmen Mettiss AG umgesetzt. Mehr dazu im Video:



Die Watt d’Or-Trophäe – eine Schneekugel – wurde den Gewinnerinnen und Gewinnern im Kursaal in Bern überreicht. Die Preisverleihung fand aufgrund der Coronapandemie in sehr kleinem Rahmen statt. Der Watt d’Or ist nicht mit Geld dotiert, es werden also keine Preisgelder ausgeschüttet.



Mittwoch, 6. Januar - 17:37 Uhr

Kunstinstallation soll auf Lage der Gastronomie und Kultur aufmerksam machen: Jetzt hängt die Wurst im Klosterviertel

(pd/vre) Die St.Galler Gastronomie, Kulturschaffende und Vereine erleben derzeit das zweite Mal in der Coronapandemie einen faktischen Lockdown. Vielen von ihnen geht die Krise finanziell an die Existenz. Darauf will die Kunstinstallation «Es geht um die Wurst aufmerksam» machen. Die in der Nacht beleuchtete Kunststoff-Bratwurst hängt neuerdings an der Kreuzung zwischen Gallus- und Berneggstrasse sowie Wassergasse und Oberem Graben.

5 Bilder 5 Bilder Die Kunststoff-Bratwurst am Eingang der Gallusstrasse zum Oberen Graben und der Wassergasse hin. Bild: Raphael Rohner (6.1.2020)

Die Wurst soll gemäss Mitteilung bewusst machen, dass wir alle «in dieser schweren Zeit achtsam sein müssen». Der anonyme Künstler R, der hinter der Aktion steht, fordert damit auch auf, dem lokalen Gewerbe und der lokalen Gastronomie die Treue zu halten. Zudem soll die Wurst an der Hausfassade Passantinnen und Passanten einen kleinen Lacher ins Gesicht zaubern. Aufgetaucht ist die Wurst bereits vor einigen Wochen auf dem Eis des Mannenweiers. Von dort ist sie jetzt gezügelt.

Bei der Bratwurst-Attrappe handelt es sich um eine rund 15 Kilogramm schwere Glasfaserarbeit eines Aargauer Künstlers. Dieser hat vor rund 15 Jahren verschiedene dieser Würste für Metzgereien in der Ostschweiz produziert. Beim jetzt am Eingang der Gallusstrasse ausgestellten Exemplar handelt es sich um die allerletzte dieser Würste. Sie soll - nach Zahlung eines Lösegelds, wie es in der Mitteilung heisst - nun definitiv in der Bratwurst-City St.Gallen bleiben können.

Mittwoch, 6. Januar - 17:07 Uhr

Diplomierung neuer Bierspezialisten: Auch ein neue Bier-Sommelier aus St.Gallen hat sein Zertifikat entgegengenommen

(pd/vre) An einer virtuellen Diplomfeier haben am Mittwoch 45 neue Absolventinnen und Absolventen des Seminars «Der Schweizer Bier-Sommelier – Bier entdecken, verkosten und erfolgreich verkaufen» ihre Zertifikate entgegennehmen können. Darunter ist gemäss Mitteilung auch Luca Palmese aus St.Gallen.

Durchgeführt wurde die Ausbildung zum Bier-Sommelier im vergangenen Herbst von Gastro Suisse zusammen mit dem Schweizer Brauereiverband. Während des berufsbegleitenden Seminars lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer alles Wichtige rund um das Thema Bier kennen. Alle 45 Kandidatinnen und Kandidaten haben die Abschlussprüfung bestanden.

Mittwoch, 6. Januar - 13:59 Uhr

Die Handballfrauen des LC Brühl spielen am Freitag gegen Kreuzlingen

(pd/dh) Am Freitag empfangen die Frauen des LC Brühl Handball im ersten Heimspiel im neuen Jahr das Team des HSC Kreuzlingen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr in der St.Galler Kreuzbleiche-Halle. Publikum ist zum Spiel immer noch keines zugelassen.

HSC Kreuzlingen Frauen (in Rot) gegen den LC Brühl Handball: Szene aus dem Hinspiel vom 20. September. Bild: Mario Gaccioli

(20.9.2020)

Das Kreuzlinger Team konnte sich im bisherigen Meisterschaftsverlauf aus neun Spielen zehn Punkte sichern und ist auf dem vierten Rang platziert. Das Hinspiel im September entschieden die Brühlerinnen klar mit 22:32 für sich. Allerdings leistete sich die Equipe um Headcoach Nico Andersson in diesem Spiel noch viele technische Fehler. Das will die Mannschaft diesen Freitag besser machen. Für die St.Gallerinnen ist ein Sieg Pflicht, wenn sie ihre Leaderrolle bestätigen wollen.

Mittwoch, 6. Januar - 11:33 Uhr

Diebe am Hauptbahnhof St.Gallen festgenommen: Sich aus der Handtasche einer Frau bedient

(kapo/vre) Am Dienstagabend hat eine zivile Patrouille der Kantonspolizei am St.Galler Hauptbahnhof drei junge Männer auf frischer Tat bei einem Taschendiebstahl erwischt. Bei der Festnahme setzten die Polizisten gemäss Mitteilung vom Mittwoch Pfefferspray ein, weil sich einer der Männer «sehr renitent» verhielt.

Zur Festnahme kam es am Dienstag, nach 18.30 Uhr. Zuvor konnten die Zivilpolizisten beobachten, wie sich ein 24- und ein 30-jähriger Algerier sowie ein 19-jähriger Marokkaner einer 20-jährigen Frau auf einem der Perrons näherten. Einer der Männer griff in die Handtasche der Frau und stahl daraus Zubehör ihres Mobiltelefons im Wert von rund 300 Franken. Das Diebesgut reichte er dann an seine Kollegen weiter.

Mittwoch, 6. Januar - 11:15 Uhr

Unfallaufnahme in den 1980er-Jahren: Etwas Polizei-Nostalgie auf Instagram

(vre) Unfallaufnahme in der guten alten Zeit: Ab den spätern 1960er- bis etwa Mitte der 1980er-Jahre rückte die Stadtpolizei mit einem dunkelgrünen Fort Transit aus, wenn es auf dem St.Galler Strassennetz wieder einmal Blechsalat gegeben hatte. Im Unfallbus sassen in der Regel vier Polizisten. Zum Team gehörten ein Unfallbearbeiter, ein Zeichner und Unfallfotograf sowie ein technischer Rapporteur.

Dazu kam ein sogenannter Springer. Er war für die Signalisation und die Verkehrsregelung an der Unfallstelle zuständig. Auch die Fotografie war damals alles andere als digital. Belichtete Filme wurden im eigenen Fotolabor durch den Unfallfotografen entwickelt; vom Negativ wurden dann für die Akten Abzüge auf Papier hergestellt.

Der Unfallfotograf in den 1980er-Jahren neben dem speziell ausgerüsteten Bus in Aktion. Bild: Stadtpolizei SG

Die Stadtpolizei präsentiert auf ihrem Instagram-Kanal derzeit ein gestelltes Bild des Fahrzeugs. Der Unfallwagen war ein Kleinbus der Marke Ford Transit mit Baujahr 1968. Ausgerüstet war er mit einem 70 PS-Motor, der zwar sehr robust und zuverlässig war, aufgrund der relativ kleinen PS-Zahl das beladene Fahrzeug aber etwas träge machte, wie sich ein alter Polizist erinnert. Es standen zwei typengleiche Fahrzeuge im Einsatz. Sie wurden nach etwa 16 Jahren ausgemustert.

Mittwoch, 6. Januar - 10:50 Uhr

Unterschriften gegen längere Öffnungszeiten in der Stadt sind gesammelt: Initiative wird am Donnerstag eingereicht

(pd/vre) Die Unterschriften für die städtische Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» sind beisammen. Das Komitee, das die vom Stadtrat im Frühsommer verfügte Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten in der Alt- und Teilen der westlichen Innenstadt rückgängig machen will, reicht das Volksbegehren am Donnerstag bei der Stadtkanzlei ein. Man habe die 1'000 nötigen Unterschriften Anfang Jahr bereits weit übertroffen, schreibt das Komitee in einer Mitteilung.

In der St.Galler Alt- und Teilen der westlichen Innenstadt dürfen seit Anfang Juni die Läden am Abend länger sowie am Sonntag geöffnet sein. Bild: Benjamin Manser

(13.6.2020)

Seit dem 1. Juni dürfen St.Galler Geschäfte in einem Tourismusperimeter werktags bis 20 und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet haben. Mit der Initiative soll dem Stadtrat die Kompetenz entzogen werden, über die Ladenöffnungszeiten in der Stadt St.Gallen zu entscheiden. Dazu soll der Artikel 2 des städtischen Reglements über Ruhetag und Ladenöffnung ersatzlos gestrichen werden. Bei einer Annahme der Initiative müsste der Stadtrat gemäss Interpretation des Intiativkomitees das Vollzugsreglement über Ruhetag und Ladenöffnung aufheben.

Von der Ausdehnung der Öffnungszeiten befürchtet das Initiativkomitee längere Arbeitstage und weniger Freizeit bei gleichem Lohn fürs Verkaufspersonal. Der Gruppe gehören Parteien, Gewerkschaften und Ladenbetreibern an. Sie will mit dem städtischen Volksbegehren auch ein Zeichen gegen angekündigte Liberalisierungsversuche auf kantonaler Ebene setzen. Darüber könne man erst reden, wenn endlich ein Gesamtarbeitsvertrag fürs Verkaufspersonal vorliege, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Mittwoch, 6. Januar - 9:46 Uhr

Podcast mit Finanzvorständen von Schweizer Unternehmen: Der oberste Kassenwart beim Circus Knie im Gespräch

(pd/vre) In der Podcast-Reihe «Meet the CFO» der Universität St.Gallen sprechen Professor Dirk Schäfer und Florian Hohmann mit Finanzvorständen von Schweizer Unternehmen. In der dritten Folge ist ab sofort Werner Wohlwend vom Circus Knie zu Gast. Diese Podcastfolge zeigt, wie bunt und unterschiedlich die Rolle als CFO je nach Unternehmen sein kann.

Blick auf eine Probe des Programms 2020 des Cirkus Knie. Premiere hatte es wegen des Corona-Lockdown vom Frühling erst im September. Die Tournee fiel wegen der zweiten Pandemiewelle dann sehr kurz aus. Bild: Gian Ehrenzeller/

KEY (12.3.2020)

Wohlwend verantwortet die Finanzen beim Schweizer Nationalzirkus. Und das ist mit Sicherheit kein alltäglicher Job: Wie lebt es sich als Aussenseiter unter Künstlerinnen und Künstlern? Lebt man als «oberster Kassenwart» eines Zirkus’ auch im Wohnwagen? Wie schafft man es, das neue Zelt über ein Crowdfunding zu finanzieren? Und als vermutlich ultimativ naive Frage: Setzt der CFO bei Sparrunden auch die Tiere auf Diät?

Den Podcast kann man sich auf den üblichen Plattformen oder auch direkt auf der Webseite der Universität St.Gallen anhören.



Mittwoch, 6. Januar - 9:12 Uhr

Das Historische und Völkerkundemuseum wird 100: Gefeiert wird mit zwei Ausstellungen, zwei Büchern und Anlässen

(pd/vre) Nach einer durch den ersten Weltkrieg und die Textilkrise in die Länge gezogenen Planungs- und Bauzeit ist 1921 das heutige Historische und Völkerkundemuseum (HVM) im St.Galler Stadtpark in Betrieb genommen worden. Es wird damit 2021 100 Jahre alt. Die Vorbereitungen fürs Jubiläum laufen gemäss Newsletter des Museums auf Hochtouren.

Die Freitreppe des Historischen und Völkerkundemuseums im St.Galler Stadtpark. Es wird 2021 100 Jahre alt.

Bild: Benjamin Manser

(6.1.2020)

Gearbeitet wird an zwei Ausstellungen. «Klimt und Freunde» soll ab 27. März eine künstlerische Brücke zwischen St.Gallen und Wien schlagen. «Entdeckungen – Highlights der Sammlung» zeigt ab 29. Mai Faszinierendes und Kurioses aus den Beständen des HVM. Dazu kommen Bücher zu beiden Ausstellungen und Veranstaltungen.

Natürlich, so heisst es im Newsletter ausdrücklich, wird die weitere Entwicklung der Pandemie bei der Durchführung des definitiven Programms mitreden. Das Team des Museums mit Direktor Danil Studer ist aber zuversichtlich, dass das Jubiläum trotz des Virus wird angemessen gefeiert werden können.

Mittwoch, 6. Januar - 8:27 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 429 neue Ansteckungen und weitere sechs Todesfälle

(lim) 429 neue laborbestätigte Coronafälle meldet der Kanton St.Gallen am Mittwoch. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle seit Anfang März auf 28'781. Ausserdem verzeichnet der Kanton sechs weitere Todesfälle, die Zahl der insgesamt wegen des Virus Verstorbenen steigt somit auf 548.



Der Bundesrat entscheidet heute, ob der Mini-Lockdown verlängert wird. Die Medienkonferenz findet am Nachmittag statt und kann im Livestream und im Liveticker auf www.tagblatt.ch mitverfolgt werden.



Dienstag, 5. Januar - 20:10 Uhr

Wegen der Coronapandemie: Termin fürs Strassenkunstfestival «Aufgetischt» in den Herbst verschoben

(mlb) Das Festival «Aufgetischt» bringt jeden Frühling Dutzende Strassenkünstler aus aller Welt in die St.Galler Altstadt. Allerdings: «An eine Durchführung von ‹Aufgetischt› im kommenden Frühling glauben wir nicht mehr», schreibt der Verein auf seinem Instagram-Account. Die Coronapandemie zeichne das gesellschaftliche Leben auch im neuen Jahr. Der Verein spricht von Ausnahmezustand und Planungsunsicherheit.

Man wolle angesichts der aktuellen Lage «optimistisch bleiben - aber auch realistisch», heisst es auf Instagram. Den Optimismus bringt der Verein dadurch zum Ausdruck, dass er (noch) nicht auf das Festival in diesem Jahr verzichtet, sondern es lediglich vorsorglich in den Herbst verlegt. Zudem soll das Festival um einen Tag länger werden. Der neue Termin fällt aufs letzte Septemberwochenende, auf Freitag, 24., bis und mit Sonntag, 26. September.

Dienstag, 5. Januar - 17:07 Uhr

Klimawandel und Wirtschaft: Ohne Veränderungen in Richtung Umwelt- und Klimafreundlichkeit wird's nicht gehen

(pd/vre) Corona hat den Klimawandel weitgehend aus den Schlagzeilen verdrängt. Was nach Ansicht der Macherinnen und Macher der Erfreulichen Universität im Kulturzentrum Palace eigentlich nicht sachdienlich ist: Die Klimakatastrophe werde unter anderem zu mehr Infektionskrankheiten führen und das Risiko von Pandemien erhöhen, wenn zu wenig dagegen unternommen werde, heisst es in der Vorschau auf die Live-Übertragung einer Veranstaltung der Erfreulichen Uni.

Auch das Kulturzentrum Palace kann derzeit keine Veranstaltungen mit Publikum durchführen. Regelmässig am Dienstag soll dafür die Erfreuliche Uni im Internet auf Sendung gehen. Den Anfang machte vor Weihnachten Stadtpräsidentin Maria Pappa (Bild). Bild: PD (23.12.2020)

Heute Dienstag, 20.15 Uhr, spricht Flavio Hodel mit dem Umwelt-Ökonomen Matthias Rösti über Zusammenhänge von Klima und Wirtschaft. Das Thema liegt auf der Hand: Die umwelt- und klimafreundliche Veränderung der Wirtschaft wird nämlich nach Meinung von Fachleuten ein zentraler Faktor zur Bewältigung des Klimawandels sein. Es ist allerdings ziemlich offen, inwiefern die jetzige Krise als Möglichkeit wahrgenommen wird, politische Veränderungen einzuleiten.

Das Gespräch über Klima und Wirtschaft wird vom «Ersten Fernsehen» der Erfreulichen Uni live ins Internet übertragen (Einstieg via Internetauftritt des Kulturzentrums unter www.palace.sg).

Dienstag, 5. Januar 16:59 Uhr

FDP ist (fast) zufrieden mit der Kantonsregierung: Wirtschaft muss gestützt werden - beim Impfen vorwärts machen

(pd/vre) Die FDP des Kantons St.Gallen ist zufrieden mit der vom Regierungsrat am Dienstag publik gemachten Nachbesserung der Härtefallregelung für vom Coronavirus gebeutelte Unternehmen. Neu sind im Kanton Betriebe ab 100 Stellenprozent und ab einem Umsatz von 50'000 Franken beitragsberechtigt. Zudem wird der zur Verfügung stehende Topf von Bund und Kanton auf rund 100 Millionen aufgestockt.

Das bedeute aber auch, dass auch der Kanton St.Gallen finanziell noch stärker in die Pflicht genommen werde, warnt die FDP in ihrer Mitteilung vom Dienstagnachmittag. Deshalb sei es wichtig, künftige Massnahmen sorgfältig zu prüfen. Dabei müsse auch eine Abwägung der verschiedenen Interessen stattfinden, und zwar auch jener der Steuerzahlerinnen und Steuerzahle.

Stimmungsbild von der Medienkonferenz der St.Galler Kantonsregierung vom Dienstag im Pfalzkeller. Bild: Benjamin Manser (5.1.2021)

Den jetzigen Ausbau der Soforthilfe für die Wirtschaft erachtet die FDP aber ausdrücklich als «lagegerecht und richtig». Viele Unternehmen im Kanton litten unter der Coronapandemie. Ziel müsse es sein, die Wirtschaftsstrukturen so zu erhalten, dass eine rasche Erholung nach Beendigung der Krise möglich sein. Zudem sollten auch möglichst viele Arbeitsplätze erhalten werden, schreibt die FDP-Kantonalpartei. Und man dürfe auch die Branchen nicht vergessen, die unverhältnismässig stark in Mitleidenschaft gezogen würden.

Besorgt zeigt sich die FDP in ihrer Mitteilung über die Vorbereitung der Impfaktion im Kanton St.Gallen. Da bestehe der Eindruck, dass getrödelt werde. Und das kann die FDP nicht nachvollziehen: Die Impfung sei der einzige Weg zur Bewältigung der Coronakrise. Nur die flächendeckende Impfung könne die Pandemie nachhaltig bekämpfen. Während andere Kantone bereits impften, scheine es, dass die St.Galler Regierung immer noch in der Planungsphase stecke, kritisiert die FDP.

Dienstag, 5. Januar - 16:08 Uhr

Das neue Gruppenbild der St.Galler Stadtregierung: Dank Fotoshop auch in der traditionellen Version

Der neue St.Galler Stadtrat absolut nicht coronakonform - aber der Schein trügt, denn... Bild: Stadt St.Gallen/

Ueli Steingruber

(vre) Hoppla! Da stehen sechs Personen auf dem aktuellen Bild der St.Galler Stadtregierung eng beieinander. Ohne Hygienemasken. Das sind wieder einmal Vorbilder! Doch wer so urteilt, tut dies etwas vorschnell. Der Schein trügt nämlich.

Zwar stehen Stadtpräsidentin Maria Pappa in der Mitte und von links Stadträtin Sonja Lüthi, Stadtrat Peter Jans, Stadtschreiber Manfred Linke, Stadtrat Mathias Gabathuler und Stadtrat Markus Buschor eng beieinander. Fotografiert wurden die sechs Personen aber nicht als Gruppe, sondern einzeln. Diese Bilder wurden dann zu einem grossen Ganzen montiert, wie man dem städtischen Internetauftritt entnehmen kann.

...das Gesamtbild wurde aus sechs Einzelaufnahmen im neuen Vortragsraum des botanischen Gartens montiert. Bild: Stadt St.Gallen/

Ueli Steingruber

Und natürlich, es gibt auch eine optisch coronakonforme Version des traditionellen Bildes, das der Stadtrat jeweils am Anfang einer Amtszeit und nach personellen Veränderungen von sich anfertigen lässt. Da stehen die fünf Regierungsmitglieder und der Stadtschreiber im neuen Vortragsraum des Botanischen mit Hygienemasken und mit Sicherheitsabstand zueinander.

Das offizielle Stadtratsbild 2021 gibt's natürlich auch in einer Version, die optisch auf den ersten Blick coronakonform ist - mit Abstand und Maske. Bild: Stadt St.Gallen/

Ueli Steingruber

Dienstag, 5. Januar - 15:38 Uhr

Lions-Club unterstützt das Frauenhaus

(pd/dwi) Der Lions-Club St.Gallen unterstützt das Frauenhaus St.Gallern mit einer 5000-Franken-Spende. Der Check wurde der Leiterin des Hauses, Silvia Vetsch, am Dienstag beim Vadian-Denkmal von Mitgliedern des Vorstands übergeben.