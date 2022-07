St.Galler Coronasituation: Zahl der Neuansteckungen nimmt weiterhin zu, es gibt aber kaum gefährliche Krankheitsverläufe

Das Impfzentrum des Kantons St.Gallen im Westcenter in Winkeln ist immer noch in Betrieb, wenn auch mit reduzierten Öffnungszeiten. Bild: Ralph Ribi (24.6.2022)

Der Kanton meldet auf seiner Website für die Periode vom 28. Juni bis 4. Juli 1'572 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit 10. Mai hat sich damit die wöchentliche Zunahme der neuen Fälle wieder massiv erhöht. Auch im Kanton St.Gallen ist eine Sommerwelle feststellbar, aber bisher auf tieferem Niveau als in anderen Kantonen. Seit März 2020 wurden im St.Gallischen insgesamt 218’443 Coronainfektionen nachgewiesen.

Entwicklung der Coronafallzahlen seit 10. Mai 10.-16. Mai: 420

17.-23. Mai: 301

24.-30. Mai: 270

31. Mai-6. Juni: 280

7.-13. Juni: 622

14.-20. Juni: 858

21.-27. Juni: 1'092

28. Juni-4. Juli: 1'572

Zwischen dem 28. Juni und 4. Juli wurde erneut kein Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit seit Wochen bei 860. Diesen Montagabend lagen 18 Personen wegen einer SARS-CoV2-Infektion in einem St.Galler Spital. Am Montag vor einer Woche waren es 13. Wiederum lag niemand auf einer Intensivstation und es war in keinem Fall eine künstliche Beatmung nötig

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 4. Juli, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Die Sieben-Tage-Inzidenz stand am 4. Juli bei 295, die 14-Tage-Inzidenz bei 509. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle in sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Entsprechend der Zunahme der Zahl neuer Fälle sind auch die Inzidenzwerte im Kanton St.Gallen wieder deutlich am Steigen.

Entwicklung der Inzidenz vom 9. Mai bis 27. Juni 7-Tage-Inzidenz

9. Mai - 108

30. Mai - 51

20. Juni - 159

27. Juni - 203

4. Juli - 295

9. Mai - 108 30. Mai - 51 20. Juni - 159 27. Juni - 203 4. Juli - 295 14-Tage-Inzidenz

9. Mai - 242

30. Mai - 108

20. Juni - 286

27. Juni - 370

4. Juli - 509

Seit Anfang Mai meldet der Kanton St.Gallen seine Coronazahlen nur noch einmal wöchentlich, und zwar am Dienstagnachmittag. Auf den Wochenrhythmus umgestellt wurde aufgrund der entspannten Pandemielage. Sie rechtfertige den relativ grossen Aufwand für die tägliche Meldung nicht mehr, heisst es. (SK/vre)