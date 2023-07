Ab April werden auch in der Region E-Bikes verliehen

Noch bis Ende März hat die Tier Mobility AG eine Bewilligung für den Betrieb eines kommerziellen Selbstverleihsystems mit E-Bikes in der Stadt St.Gallen. Für die neue Bewilligungsperiode erfolgt nun eine öffentliche Ausschreibung, das teilte die Stadt Donnerstag in einem Communiqué mit.

Seit 2020 trifft man in der Stadt St.Gallen auf E-Bikes der Firma Tier. Die Bewilligung dafür läuft noch bis Ende März. Bild: Michel Canonica

Wie aus der Medienmitteilung hervorgeht, beteiligen sich auch Gossau, Wittenbach, Gaiserwald und Berg an der öffentlichen Ausschreibung. Ab April wird das Angebot also nicht mehr nur in der Stadt, sondern auch in der Umgebung eingeführt.

Ähnliches war in den vergangenen Jahren bereits bei den E-Scootern von Tier zu beobachten. Nachdem das Angebot zunächst nur in der Stadt existierte, wurde es in den Städten und der Region sukzessiv eingeführt. Mittlerweile kann man gefühlt überall ein entsprechendes Trottinett gegen Bezahlung ausleihen.

In der nun erfolgten Ausschreibung legen die Städte und Gemeinden die Rahmenbedingungen bezüglich Sicherheit, öffentliche Ordnung und Nachhaltigkeit des Selbstverleihsystems für E-Bikes fest. Unter anderem muss der Betreiber dafür sorgen, dass die E-Bikes geordnet abgestellt werden. Auch ist er dafür verantwortlich, dass Langsamfahr-, Parkverbot- und Fahrverbotszonen eingehalten werden und die Logistik mit Elektro-Fahrzeugen erfolgt.

Ausserdem muss gewährleistet sein, dass die E-Bikes jederzeit in verkehrssicherem und fahrtüchtigem Zustand sowie qualitativ hochwertig und langlebig sind. Weiter müssen interessierte Anbieter aufzeigen, wie die E-Bikes einen Betrag zu einer nachhaltigen Mobilität leisten. Zu guter Letzt muss der Betreiber auch einen effektiven Kundendienst, ein zuverlässiges Beschwerdemanagement und schnelle Reaktionszeiten anbieten.

Aus den eingehenden Angeboten wird schliesslich an einen Betreiber eine Bewilligung erteilt, deren Laufzeit drei Jahre beträgt. Im Perimeter der beteiligten Städte und Gemeinden sind insgesamt 360 E-Bikes vorgesehen.

Ein Veloverleihsystem ist eine Massnahme des Stadtsanktgaller Energiekonzepts 2050 und dient der Zielerreichung des Mobilitätskonzepts 2040 sowie der Umsetzung des Reglements für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung. (sk/arc)