Vögele Shoes: Schliessung der Filiale in der Shopping-Arena angekündigt – Filiale im Center Moos in Gossau bereits geschlossen

Am Freitag wurde bekannt, dass der US-amerikanische Videospieleanbieter Gamestop seine Filialen in der Schweiz – eine davon befindet sich in der Shopping-Arena – schliessen möchte. Das Unternehmen ist aber nicht das einzige, das den Westen der Stadt St.Gallen verlässt. Auf Plakaten kündigt der Schuhanbieter Vögele Shoes an, dass er seine Filiale in der Shopping-Arena schliesst.

Vögele Shoes kündigt seinen Abschied aus der St.Galler Shopping-Arena an. Bild: Natascha Arsic (10. Oktober 2022)

Der letzte Verkaufstag ist am 22. Oktober, wie das Unternehmen auf Anfrage schreibt. Die Filiale in der Shopping-Arena ist die einzige des Schuhanbieters in der Stadt St.Gallen. Eine weitere Filiale hat Vögele Shoes erst dieses Jahr in Rorschach geschlossen. Ausserdem hat das Unternehmen vor wenigen Tagen seine Filiale im Center Moos in Gossau zugemacht. Die Mitarbeitenden sind dieser Tage im Begriff, das Geschäft aufzuräumen. Schuhe werden keine mehr verkauft.

Die Karl Vögele AG hat eine bewegte jüngere Geschichte. Die polnische CCC-Gruppe verkaufte im Juni 2021 die Firma an die aus Hannover operierende CM-Shoes und an die Münchner GA Europe, die ihrerseits die Tochter einer US-Firma ist. CM-Shoes und GA Europe wollten Vögele Shoes mit einem auf die hiesige Kundschaft ausgerichteten, hochwertigen Sortiment in eine noch stärker digitale Zukunft führen, hiess es damals. Bereits während der Coronapandemie schloss der Schuhanbieter zahlreiche Filialen.

Erst im Sommer kündigte Reto Wilhelm, Sprecher der Karl Vögele AG, gegenüber dem «Blick» an, dass der traditionsreiche Schweizer Schuhanbieter sein Filialnetz umfassend überprüfen werde und sein duales Geschäftsmodell von Online- und Storeverkauf auf eine nachhaltige unternehmerische Basis stelle. Die Filialen in Gossau und in St.Gallen fielen dieser Überprüfung offenbar zum Opfer. (arc)