NACHLESE: Es gibt derzeit wichtigere Probleme in der Welt, als vier Buchstaben auf dem Klosterplatz

Ein Ziel haben die Fans mit ihrer unkonventionellen Aktion erreicht: Über das FCSG-Logo auf dem Klosterplatz – und damit automatisch über die zweite Cupfinal-Teilnahme des FC St.Gallen in Serie von heute Sonntag - wird seit dem vergangenen Freitag lokal heftig diskutiert. Dies nicht nur in den sozialen Medien, sondern – dem schönen Wetter sei Dank – am Samstag auch im St.Galler Stadtzentrum bei Kaffee und Gipfeli.

Das FC-St.Gallen-Logo auf dem Klosterplatz wurde mit Bewilligung des Kantons aufgemalt. Es verschwindet nach dem Cupfinal wieder. Bild: Michel Canonica (13.5.2022)

So richtig aufregen über das Logo mitten in der Welterbestätte mochte sich am Samstag kaum jemand. Mehrheitlich war am Samstag in den St.Galler Cafés Zustimmung zu den vier Buchstaben auf dem Klosterplatz zu hören. Negative Stimmen gab’s zwar vereinzelt, dies allerdings meist verbunden mit dem Verweis darauf, dass sich das Thema ja schon am Sonntagabend nach dem Cupfinal erledigen werde. Ebenfalls zu hören war der Satz, dass es auf der Welt derzeit wohl wichtigere Themen gebe, als das FCSG-Logo auf dem Klosterplatz.

Stadtrat Markus Buschor nimmt Stellung zum FCSG-Logo auf dem Klosterplatz. Bild: Benjamin Manser

Eine eher ungewöhnliche Reaktion gab’s dafür aus der Politik. Stadtrat Markus Buschor bezog in einem Leserkommentar an die Stadtredaktion des «St.Galler Tagblatt» klar Stellung: «Wenig überraschend sind der Spassgesellschaft (Danke Reto Voneschen) auf dem Klosterplatz vier grimmige Fussballgrossbuchstaben (glücklicherweise schreibt sich St.Gallen nicht mit ‹Z›) wichtiger als selbigen Orts ein Sonnenblumenfeld für die Menschen in der Ukraine und in Russland. Den Spielern wünsche ich für das morgige Fussballspiel viel Gelassenheit.»

Nun ja, so oder so erledigt sich die Freude und die Aufregung über das FC St.Gallen-Logo im Stiftsbezirk spätestens mit dem Anfang der neuen Woche. Eine zentrale Auflage der St.Galler Staatskanzlei für die Bewilligung der Aktion war ja, dass die vier Buchstaben leicht abwaschbar sein und unmittelbar nach dem Cupfinal wieder verschwinden müssen. (vre)