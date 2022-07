Wenn Herr Stadtrat und Frau Stadträtin selber Hand anlegen

Es gibt ja das böse Sprichwort, dass man etwas selber tun müsse, wenn man sicher sein wolle, dass es richtig getan werde. Das gilt natürlich auch für die Politik. Und das Laden des Elektroautos. Und so legen sie selber Hand an: Stadtrat Peter Jans an der Ladestation, Stadträtin Sonja Lüthi am Steuer. Teamwork eben. Allerdings dürfte die Szene, wie so oft auf Fotos aus der Werbung, nicht wirklich aus dem Leben gegriffen sein.

Peter Jans und Sonja Lüthi mit einem E-Auto der Stadtwerke an einer Ladestation. Bild: Stadt St.Gallen

Jans und Lüthi sind als Blickfang auf einem Flugblatt abgebildet, das derzeit in die Briefkasten im Einzugsbereich der versuchsweise in der Erweiterten Blauen Zone (EBZ) aufgestellten Ladestationen für E-Autos flattert. Und so liegt halt schon die Vermutung sehr nahe, dass sich die beiden keinen E-Dienstwagen teilen, den sie jeweils miteinander an die öffentliche Parkplatz-Steckdose hängen. Schade eigentlich: Teamwork sowie Macherinnen und Macher, die selber Hand anlegen, kann man ja in einer Stadtregierung nie genug haben… (vre)