Sparmassnahmen beim Stadtbus werden zum Politikum: Kritische Fragen zur geplanten Ausdünnung der Fahrpläne

Auf den Fahrplanwechsel im Dezember soll das Angebot des St.Galler Stadtbusses auf einigen Linien am Abend und an Feiertagen leicht ausgedünnt werden. Die entsprechenden Änderungen stehen bis 12. Juni bei Bund und Kanton in der Vernehmlassung. Die SP wie die Grünliberalen der Stadt haben sich in Mitteilungen kritisch mit den Sparplänen auseinandergesetzt. Die Fraktion von Grünliberalen und Jungen Grünliberalen im Stadtparlament stellt dem Stadtrat auch noch kritische Fragen in einem neu eingereichten Vorstoss.

Die Grünliberalen kritisieren in der Begründung der Interpellation die Fahrplanausdünnung. Davon betroffen seien nicht weniger als sieben VBSG-Linien. Erneut würden zudem Stopps an der Haltestelle Schibenertor gestrichen; dies obwohl vom dortigen Gewerbe eine Petition eingereicht worden sei. Der geplante Abbau des ÖV in der Stadt, so kritisieren Grünliberale und Junge Grünliberale, widerspreche «komplett» dem städtischen Reglement für nachhaltige Verkehrsentwicklung wie auch dem städtischen Mobilitätskonzept.

Das es mit dem Fahrplanwechsel im Dezember beim St.Galler Stadtbus zu einem leichten Angebotsabbau kommt, löst Kritik und Proteste aus. Bild: Michel Canonica (12.2.2022)

Konkret wollen die Grünliberalen von der Stadtregierung wissen, von wem die Idee für die Anpassungen im Fahrplan 2023 stammt und wieso man diese Art von Sparmassnahme gewählt hat. Der Stadtrat soll sich zudem dazu äussern, wie sich die vom Kanton klar als Angebotsabbau deklarierte Massnahme mit dem Reglement für nachhaltige Verkehrsentwicklung verträgt. Zudem fordern die Grünliberalen die Stadt im Vorstoss dazu auf, sich gegenüber dem Kanton für den Verzicht auf die Fahrplanausdünnung einzusetzen.

Der St.Galler Stadtrat muss diese Fragen nun schriftlich beantworten. Sobald dies geschehen ist, wird der Vorstoss zur Behandlung im Stadtparlament traktandiert. Im Rat haben die Interpellantinnen und Interpellanten dann die Möglichkeit, eine Diskussion über die Antworten zu beantragen. Allerdings: Mehr als eine Debatte und damit ein Stimmungsbild zum Thema gibt es dabei nicht. Das Parlament hat insbesondere keine Möglichkeiten im Rahmen der Behandlung der Interpellation für den Stadtrat bindende Entscheide zu fällen. (vre)