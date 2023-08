Feuerwerk: Die Regeln der Stadtpolizei

Wer am 1. August Feuerwerk abbrennt, muss gewisse Sicherheitsbestimmungen einhalten. Zudem müssen 1. August-Funken frühzeitig bei der städtischen Stelle Umwelt und Energie angemeldet werden. Wie die Stadtpolizei mitteilt, empfiehlt sie im Allgemeinen, dem Tierschutz Beachtung zu schenken.

Feuerwerkt darf nur am 1. August abgebrannt werden. Symbolbild: Ennio Leanza/Keystone

Gemäss dem Immissionsschutzreglement darf Feuerwerk an Feiern zum Bundesfeiertag nur am 1. August abgebrannt werden. Entsprechend darf am 31. Juli in der Stadt noch kein Feuerwerk gezündet werden. Beim Abbrennen müssen die Sicherheitsbestimmungen, welche auf jedem Produkt vermerkt sind, eingehalten werden. Insbesondere sind auch die Angaben bezüglich Mindestalter und Mindestabständen zu Gebäuden zu berücksichtigen, so die Stadtpolizei

Feuerwerk, insbesondere Knallkörper, versetzen Tiere immer wieder in Angst und Schrecken. Betroffen davon sind nicht nur Wildtiere, auch Haustiere geraten durch den Lärm in Panik. Der Verzicht auf Knallkörper ist deshalb empfehlenswert, hält die Stadtpolizei fest. Zudem werden Holzhaufen durch Tiere gerne als Unterschlupf genutzt. Wer einen Funken plant, soll diesen deshalb frühestens am Vortag aufschichten, da er ansonsten beim Abbrand zu Todesfallen für Kleintiere wie Igel oder Mäuse werden kann. (stapo/arc)