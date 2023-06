Kommt der Regen heute Abend?

Nachdem es im Mai gefühlt ständig geregnet hat, kam's im Juni bisher kaum zu Niederschlägen. Die Folge: die Thur ist zu warm, der Bodensee-Pegel sinkt und die Waldbrandgefahr steigt.

Der Niederschlagsradar von Meteoschweiz sieht für heute Abend Regenfälle in der Stadt St.Gallen vor. Leserbild: Christian Wild

Bereits am Dienstag warnten Wetterdienste vor Gewittern, der Regen blieb in der Stadt St.Gallen allerdings aus. Am heutigen Donnerstag herrscht erneut erhebliche Gewittergefahr – beinahe im ganzen Land – so auch in der Region St.Gallen-Rorschach. Und heute könnte es tatsächlich zu Regengüssen in der Stadt kommen.

Der Niederschlagsradar von Meteoschweiz rechnete am Nachmittag mit ersten Regentropfen um zirka 17 Uhr. Daraus wurde aber nichts. Am frühen Abend zeigte der Radar dann an, dass der Regen gegen 19 Uhr einsetzt. Um etwa 19.30 Uhr gab's dann tatsächlich ein paar Tröpfchen in der Stadt St.Gallen. Ob da heute Abend beziehungsweise während der Nacht noch mehr kommt? Man darf gespannt sein. (arc)