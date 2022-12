Wer wird St.Galler Kanti-Slam-Champion?

Verschiedene Klassen haben in den vergangenen Wochen in den St.Galler Kantonsschulen Texte geschrieben und deren Vortrag eingeübt. In der Folge wurden in Klassen und Schulen Poetry-Slams durchgeführt, an welchen die Vertreterinnen und Vertreter ermittelt wurden, die am Donnerstag, 1. Dezember, am kantonalen Final im Jugendkulturraum Flon an der Davidstrasse antreten dürfen. Der Anlass beginnt um 19 Uhr. Türöffnung ist um 18.30 Uhr.

Die Schülerinnen und Schüler treten am Final mit selbstgeschriebenen Texten an. Wer die Bühne als Gewinnerin oder Gewinner verlässt, entscheidet das Publikum. Bild: PD

Ein Poetry-Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem die Teilnehmenden mit selbstgeschriebenen Texten antreten. Das Publikum bestimmt am Ende, wer die Bühne als Gewinnerin oder Gewinner verlässt. Im Rahmen des Projektes Slam@School wurden an den Kantonsschulen Workshops durchgeführt. In diesen übten sich die Schülerinnen und Schüler unter der Leitung von sogenannten Spoken-Word-Künstlerinnen und -Künstlern im kreativen Schreiben und Vortragen. Wesentliche Bestandteile waren die individuelle Betreuung, Gruppenarbeiten, das gegenseitige Präsentieren und Zuhören sowie Feedback gegen.

In der Mitteilung der Projektverantwortlichen heisst es, dass Slam@School den Jugendlichen auf kreative und spielerische Art und Weise einen neuen Zugang zur eigenen Sprache eröffnet und sie in ihren Schreib- und Präsentationskompetenzen stärkt. Durch das Wettbewerbsformat werden zudem Teamgeist und Selbstvertrauen gefördert. Diese Kompetenzen sollen den Jugendlichen nachhaltig in den unterschiedlichsten Lebenssituationen helfen. Das Projekt wird bereits seit Jahren erfolgreich im Kanton Bern durchgeführt und findet dieses Jahr erstmals im Kanton St.Gallen statt.

Am Final treten am Donnerstag Schülerinnen und Schüler aus den Kantonsschulen Sargans, Wattwil, Wil, Gossau und St.Gallen gegeneinander an. Der Anlass ist öffentlich. (pd/arc)