ST.GALLER STADT-TICKER Kanton St.Gallen meldet 216 Coronafälle +++ «Vermehrt Reklamationen»: Polizei will gegen Autoposer vorgehen +++ Wer setzt sich an der Ruckhalde durch? Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Donnerstag, 19. August - 10:35 Uhr

AKTUALISIERTE MELDUNG - Coronasituation im Kanton St.Gallen: 216 neue Fälle für Mittwoch gemeldet

(SK/sae/vre) Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt für Mittwoch 339 neue Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 45'966 Personen im St.Gallischen mit dem Coronavirus angesteckt. Auch am Dienstag wurde kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten verharrt damit bei 720.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Mittwoch, 18. August, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Neben der steigenden Zahl von Neuansteckungen sind diese Woche auch die Zahl der Spitaleinweisungen in Zusammenhang mit Covid-19 im St.Gallischen stark gestiegen. Sie sind jetzt auf dem Niveau von Anfang Mai. Am Sonntag lagen 25 Personen wegen des Coronavirus im Spital, am Montag waren es 43, am Dienstag 58 und am Mittwoch 57. Am Mittwochabend befanden sich 12 Personen auf einer Intensivstation; neun von ihnen wurden künstlich beatmet.

Die Entwicklung der Impfkampagne gegen das Coronavirus im Kanton St.Gallen seit 1. März. Hellblau einmal, dunkelblau zweimal Geimpfte. Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Entsprechend dem steigenden Trend bei den Neuansteckungen steigen auch die Inzidenzwerte im Kanton St.Gallen: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwochabend bei 255 (Montag: 214, Dienstag: 242), die 14-Tage-Inzidenz bei 417 (Montag: 329, Dienstag: 386)). Diese Werte bezeichnen die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Donnerstag, 19. August - 8:44 Uhr

«Vermehrt Reklamationen»: Stadtpolizei will gegen Autoposer vorgehen – vor allem in der Innenstadt und am Wochenende

(red) Lautes Aufheulen von Motoren kennt man aus vielen Städten. Genau wie die darauffolgenden genervten Blicke der Fussgänger. Im Kanton St.Gallen hat in den letzten Wochen und Monaten beides zugenommen. Am vergangenen Wochenende hat die Stadtpolizei acht sogenannter Poser angezeigt. Und sie wird gemäss einem Bericht von FM1Today auch in nächster Zeit öfters kontrollieren.

Polizeisprecher Dionys Widmer. Bild: PD

«Hauptsächlich betroffen ist die St.Galler Innenstadt», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei. Hier sei die Zahl der Reklamationen der Bevölkerung in den letzten Wochen am stärksten angestiegen. «Konkret reden wir von Fahrzeugen, die immer dieselben Runden drehen und unnötig den Motor aufheulen lassen», sagt Widmer. In den Aussenquartieren der Stadt komme es nur zu Einzelfällen.

Die Stadtpolizei nimmt diese vermehrten Störungen der Nachtruhe ernst und hat deshalb beschlossen, die Zahl der Kontrollen zu erhöhen:

«Insbesondere an den Wochenenden haben wir ein Augenmerk darauf gelegt.»

Mit Erfolg: Letztes Wochenende wurden an zwei Autos illegale technische Änderungen festgestellt, vier Poser wurden aufgrund von übermässiger Lärmentwicklung angehalten und bei weiteren zwei Lenkern war der Alkoholpegel zu hoch. In allen acht Fällen gab es eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Die Stadtpolizei St.Gallen will auch in den kommenden Wochen verstärkt Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt auf Autoposer durchführen.

Mittwoch, 18. August - 15:55 Uhr

Ruckhalde in St.Gallen soll überbaut werden: Autofrei, mit Gärten, von Wohnbaugenossenschaften oder von kommerziellen Investoren?

(vre) Einst hat das Gaiserbähnli die Ruckhalde mit seinen Gleisen und der legendären engen Kurve in zwei Teile zerschnitten. Heute fährt die Bahn durch den Ruckhaldetunnel. Der Hang darüber kann überbaut werden. Die Stadt plant hier ein neues Wohnquartier. Und darüber, wie dieses aussehen soll, wird seit einiger Zeit gestritten. Am kommenden Mittwoch, 25. August, 19 Uhr, lässt nun der VCS im Pfalzkeller über das Thema diskutieren. Auf dem Programm steht ein Referat und eine Podiumsdiskussion, bei der die Fetzen fliegen könnten.

Die Ruckhalde heute. Hier soll ein neues Wohnquartier entstehen. Darüber ist man sich einig. Strittig ist, was genau gebaut werden soll. Bild: Benjamin Manser (21.8.2020)

Auf der Ruckhalde kreuzen sich die Interessen. Die IG Ruckhalde und die IG Zukunft Ruckhalde schlagen unterschiedliche Ansätze für die Überbauung vor: Die erste IG will vielfältigen, sozial gut durchmischten, günstigen und umweltfreundlichen Wohnraum durch Genossenschaften erstellen lassen. Die zweite IG glaubt, die Rechnung könne nur aufgehen, wenn am Hang auch kommerzielle Investoren zum Zug kämen. Am VCS-Anlass vom Mittwoch werden SP-Stadtparlamentarier Peter Olibet und Jacques-Michel Conrad als Vertreter der Genossenschaften die eine und FDP-Stadtparlamentarier Remo Daguati die andere Sichtweise vertreten.

Das ist bereits Geschichte: Ein Zug der Appenzeller Bahnen in der berühmten Ruckhaldekurve. Heute fährt die Bahn durch einen Tunnel unter dem Hang durch. Bild: Michel Canonica (10.7.2006)

Weiter Forderungen von der Ruckhalde kommen von der Sektion St.Gallen/Appenzell des VCS, die eine weitgehend autofreie Siedlung an der Ruckhalde vorschlägt. Diese Vision wird am Mittwoch von Samuel Bernhard vom VCS Schweiz vertreten. Und dann sind da auch noch die Familiengärtnerinnen und Familiengärtner, die sich durch die geplante Überbauung nicht aus ihrem kleinen Paradies vertreiben lassen wollen. Sie fordern, dass ihre Gärten in die neue Wohnsiedlung integriert werden. Ihre Stimmen wird man am Mittwoch in einer Woche wohl aus dem Publikum hören.

Mittwoch, 18. August - 15:25 Uhr

Ortsbürgergemeinde St.Gallen besetzt wichtigen Chefposten: Neuer Direktor der Heime wird Mario Gnägi

(pd/vre) Mario Gnägi heisst bei der St.Galler Ortsbürgergemeinde der neue Direktor der Heime. Der derzeitige Klinikdirektor des Reha-Zentrums Valens tritt seine Aufgabe am 1. Dezember an. Der langjährige Direktor Robert Etter geht gemäss Mitteilung vom Mittwoch per Ende Jahr in Pension. Sein Abgang nutzt die Ortsbürgergemeinde zur Reorganisation ihres Kompetenzzentrums «Gesundheit und Alter». Die Schwerpunkte «Heime» und «Geriatrische Klinik» erhalten je eine eigene Direktion.

Mario Gnägi wird per 1. Dezember neuer Direktor der Heime und Residenzen der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Bild: PD

Das Kompetenzzentrum «Gesundheit und Alter» der Ortsbürgergemeinde ist schweizweit einzigartig. Es liegt in einem Park in der östlichen St.Galler Innenstadt und umfasst ein breites Angebot an Altersmedizin und Langzeitpflege. Insgesamt sind rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geriatrischen Klinik, dem Alterswohnsitz Bürgerspital (Alters- und Pflegeheim) sowie der Altersresidenz Singenberg tätig. Im Schwerpunkt Heime betreuen 250 Angestellte rund 240 Bewohnerinnen und Bewohner.

Mittwoch, 18. August - 15:03 Uhr

Krach auf dem Dach: St.Galler Rockband Catalyst spielt Konzert auf einer Dachterrasse in der St.Galler Altstadt

(sab/vre) Es war 1969, als The Beatles ihren allerletzten Liveauftritt gaben – auf einem Dach mitten in London. Das Konzert war nicht angekündigt, bloss Passanten und Schaulustige kamen in den Genuss. Bis schliesslich immer mehr Publikum kam und die Polizei einschritt.

Die Rockband Catalyst im Juni in Aktion auf einem Dach in der St.Galler Altstadt. Bild: Sandro Büchler (11.6.2021)

In die Fussstapfen des berühmten Quartetts tritt die St.Galler Rockband Catalyst. Im Juni nahm sie auf einer Dachterrasse in der St.Galler Innenstadt – mit Sicht auf die Kathedrale – ein Livevideo ihres Songs «Church On A Beach» auf. Im Gegensatz zum Beatles-Dachkonzert, das im Januar mit Wintermänteln stattfand, spielten Catalyst an einem heissen Nachmittag, bei drückendem Sonnenschein. Der Energie des Duos tat das keinen Abbruch.

Wie beim Original vor über 50 Jahren war der Auftritt der St.Galler und der Dreh nicht angekündigt. Und es war laut, Nachbarn und Passanten schauten verwundert. Schliesslich riefen die Gitarren- und Schlagzeugklänge am frühen Abend auch noch Polizei auf den Plan.

Catalyst vor den St.Galler Domtürmen. Video: Catalyst

Jetzt hat das Onlinemusikmagazin «Artnoir» das erste von drei Videos des Auftritts veröffentlicht. Dies als Vorgeschmack auf das Album «A Normal Day», das am 8. Oktober erscheinen wird.

Mittwoch, 18. August - 12:20 Uhr

Grundstein für neues Hotel neben Villa Wiesental gelegt: Wetter und Deponieprobleme verzögern Aushub der Baugrube um etwa zwei Wochen

(vre) Am Mittwochvormittag hat das Bauprojekt auf dem Areal rund um die Villa Wiesental hinter dem St.Galler Hauptbahnhof einen weiteren Meilenstein erreicht: Der Grundstein für den Hotelneubau wurde gelegt. Das schmale und hohe Gebäude kommt zwischen die alte Villa und das Geschäftshaus St.Leonhard zu stehen. Es soll - zusammen mit der Villa, die für Büronutzungen saniert und hergerichtet wird - im Frühling 2023 bezugsbereit sein.

Stadtpräsidentin Maria Pappa (vorne links) schaufelt an der Grundsteinlegung fürs neue Hotel neben der Villa Wiesental fleissig mit.

Bild: Michel Canonica

(18.8.2021)

Das Neubauprojekt hat leichte Verspätung. Das «extrem nasse» Wetter sowie Probleme mit dem Aushub aufgrund des Platzmangels in den regionalen Deponien haben die Arbeiten verzögert. Die Baugrube ist noch etwa zwei Meter zu wenig tief. Trockenes Wetter vorausgesetzt soll sie aber die richtige Tiefe in etwa zwei Wochen erreicht haben. Auf den Termin der Fertigstellung dürfte das keine Auswirkungen haben. Gesamtprojektleiter Markus Bänziger zeigte sich an der Grundsteinlegung zuversichtlich, dass die Verspätung im Laufe der Bauzeit wieder aufgeholt werden kann.

Der ehemalige Stadtpräsident Thomas Scheitlin: Er freute sich am Mittwoch über die Grundsteinlegung auf dem Areal Wiesental. Das Thema beschäftigte auch ihn politisch während vielen Jahren. Bild: Michel Canonica

(18.8.2021)

Das Projekt auf dem «Areal Wiesental» hat eine lange Vorgeschichte. Dies wegen der langen Diskussionen darüber, ob man die hier stehende alte Villa abbrechen darf. Das aktuelle Projekt wird vom Generalunternehmer HRS realisiert. Dies für die Aurora-Anlagestiftung, die zu 100 Prozent der Pensionskasse St.Gallen gehört. Das Vorhaben besteht aus einem Hotelneubau mit rund 100 Zimmern und aus der Sanierung der Villa für eine repräsentative Büronutzung. Die Kosten für Neubau und Villenrenovation werden auf 31,5 Millionen Franken geschätzt.

Mittwoch, 18. August - 9:00 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 339 neue Fälle und ein starker Anstieg der Spitaleinweisungen

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt für Dienstag 339 neue Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 45'750 Personen im St.Gallischen mit dem Coronavirus angesteckt. Auch am Dienstag wurde kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten verharrt damit bei 720.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Dienstag, 17. August, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Neben der hohen Zahl von Neuansteckungen fällt aber auch auf, dass die Zahl der Spitaleinweisungen in Zusammenhang mit Covid-19 im St.Gallischen seit dem Wochenende einen Sprung nach oben gemacht haben. Sie sind jetzt auf dem Niveau von Anfang Mai. Am Sonntag lagen 25 Personen wegen des Coronavirus im Spital, am Montag waren es 43 und am Dienstag 58. Am Dienstagabend befanden sich 13 Personen auf einer Intensivstation; zehn von ihnen wurden künstlich beatmet.

Hospitalisationen im Kanton St.Gallen in Zusammenhang mit Covid-19 seit dem 1. Mai. Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Entsprechend dem steigenden Trend bei den Neuansteckungen steigen auch die Inzidenzwerte im Kanton St.Gallen: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstagabend bei 242 (Montag: 214), die 14-Tage-Inzidenz bei 386 (Montag: 329). Diese Werte bezeichnen die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Mittwoch, 18. August - 8:17 Uhr

Im Areal Bach wird am Samstag die Balkontomate gefeiert: Mit eigenem Gemüse einen konkret Beitrag gegen den Klimawandel leisten

(pd/vre) In den vergangenen Jahren hat der Trend des Urban Gardening, des Gärtnerns in der Stadt, auch in St.Gallen Fuss gefasst. Mit einem Fest zu Ehren der Balkontomate im Areal Bach hinter dem Bahnhof St.Fiden will der Verein «Es wird.» am kommenden Samstag diese Art des Gartenbaus fördern. Von 12 bis 17 Uhr werden gemäss Mitteilung in Workshops, mit einem bunten Unterhaltungsprogramm und einer Podiumsdiskussion urbane Möglichkeiten des eigenen Gemüseanbaus thematisiert. Zudem werden Urban-Gardening-Angebote in und um St.Gallen vorgestellt.

Urban Gardening, das Gärtnern im städtischen Siedlungsgebiet, hat in den vergangenen Jahren auch in St.Gallen zunehmend Anhängerinnen und Anhänger gefunden. Im Bild Hochbeete mit Gemüse und Kräutern. Bild: PD

Das Festival «Solanum Solario» (der lateinische Name der Balkontomate) ist Teil des Projekts «Mehr Grün in der Stadt», das von der Stadt St.Gallen unterstützt wird. Ziel dieser Initiative ist es, für das Thema Grün in der Stadt zu sensibilisieren und Wissen zu vermitteln, um Massnahmen zur Klimaverbesserung umsetzen zu können. So sollen der breiten Öffentlichkeit etwa die Vorteile des eigenen Gemüses gegenüber weit transportierten Produkten aufgezeigt werden.

Details zum Programm des Festivals «Solanum Solario» vom Samstag finden sich im Internetauftritt der Organisatoren oder auch auf Facebook.

Mittwoch, 18. August - 7:47 Uhr

Sonntagsvortrag im Historischen und Völkerkundemuseum: Was Napoleon und sein Ägyptenfeldzug mit der Mumie von Schepenese zu tun haben

(pd/vre) Am Anfang der europäischen Begeisterung fürs alte Ägypten im 19. Jahrhundert stand ein französischer Feldzug von 1798 bis 1801. Das Unternehmen, das letztlich ziemlich kläglich scheiterte, wurde 1798/99 vom späteren Kaiser Napoleon Bonaparte geführt. Wissenschafter, die das französische Expeditionsheer begleiteten, waren erfolgreicher als die Soldaten: Sie legten mit ihrer Arbeit den Grundstein für die spätere Ägyptologie. Sie lösten im 19. Jahrhundert eine europaweite Begeisterung fürs alte Ägypten aus. Davon zeugen auch die rund vierzig altägyptischen Sammlungen an Schweizer Museen.

Die ägyptische Mumie Schepenese während Untersuchungen von Wissenschaftern in der Stiftsbibliothek St.Gallen. Bild: Urs Bucher

(12.6.2013)

Am kommenden Sonntag, 11 Uhr, lädt die Ägyptologin Alexandra Küffer am Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen zu einem virtuellen Rundgang durch diese Sammlungen ein. In ihrem Vortrag im Rahmen der Ausstellung «Entdeckungen – Highlights der Sammlung» stellt sie die interessantesten Exponate samt ihrer Geschichte vor. Im Vordergrund stehen dabei Ostschweizer Sammlungen. Zur Sprache kommt auch die Ausstattung des Sarges von Schepenese, deren Mumie sich heute in der Stiftsbibliothek befindet. Die Teilnehmerzahl für die Veranstaltung vom Sonntag ist begrenzt. Eine Anmeldung ist unter 071'242’06’42 möglich.

Mittwoch, 18. August - 7:25 Uhr

LC Brühl Leichtathletik ehrt heute «seine» Olympiateilnehmerinnen Salomé Kora und Aauri Bokesa

(pd/vre) Landauf, landab ehren dieser Tage Sportvereine «ihre» Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Olympischen Spielen von Tokio. Heute Mittwoch tut dies auch der LC Brühl Leichtathletik. Um 17.30 Uhr werden gemäss Mitteilung die Olympionikinnen Salomé Kora und Aauri Bokesa im Stadion Neudorf empfangen. Dies zum Trainingsbeginn von Nachwuchsathletinnen und Nachwuchsathleten. Mit von der Partie wird auch eine Vertretung der Stadtregierung sein.

Salomé Kora (links) und Aauri Bokesa werden heute vom LC Brühl Leichtathletik für ihre Olympiateilnahme geehrt. Bild: LCB/Urs Siegwart

Salomé Kora startete in Tokio über 100 Meter und mit der 4x100-Meter-Staffel. In der ersten Disziplin konnte sie nicht an ihre persönliche Bestleistung von 11.12 Sekunden heranzulaufen. Mit 11.25 Sekunden verpasste sie den Halbfinal knapp. Zusammen mit Riccarda Dietsche, Ajla del Ponte und Mujinga Kambunji lief es Kora bei der Staffel besser: Im Final schaute mit 42.08 Sekunden zwar keine Medaille heraus, aber doch der ausgezeichnete vierte Platz. In den Vorläufen hatten die vier Athletinnen zuvor mit 42.05 Sekunden Schweizer Rekord gelaufen.

Für Spanien trat in Tokio die Brühlerin Aauri Bokesa an. Sie nahm damit bereits zum dritten Mal an Olympischen Spielen teil. Sie ging über 400 Meter und mit der spanischen 4x400-Meter-Mixed-Staffel an den Start. Mit der Staffel reichte es zwar nicht für den Final, die Zeit von 3:13.29 Minuten bedeutet aber einen neuen spanischen Rekord. Über 400 Meter qualifizierte sich Bokesa fürs Halbfinale und konnte dort mit einer Zeit von 51.57 Sekunden ihre persönliche Bestleistung von 2014 klar verbessern.

Dienstag, 17. August - 16:10 Uhr

ERGÄNZT MELDUNG VON 12:45 UHR - Nach Feuerwehreinsatz an der Rosenbergstrasse: Mieter lag schon einmal mit einer Zigarette im Bett

(vre) Der Feuerwehreinsatz vom Montagabend an der Rosenbergstrasse hat bei einer Leserin des ST.GALLER STADT-TICKER Erinnerungen geweckt: Am Montagabend hatte in einer Dachwohnung an der Rosenbergstrasse hinter dem Bahnhof St.Gallen ein Deckbett gebrannt. Dies nachdem der Mieter im Bett geraucht hatte. Unter ähnlichen Umständen hatte es im gleichen Haus schon im März 2019 gebrannt: Damals war der Mieter der gleichen Wohnung am Mittag mit einer Zigarette eingeschlafen.

Die Meldung über den ersten Brand in der Dachwohnung an der Rosenbergstrasse vom 27. März 2019 im Internetauftritt der Stadt. Screenshot: Stadt SG

Beide Male hatte der Mieter Glück: Am Montagabend wie vor zweieinhalb Jahren erwachte er rechtzeitig und konnte das in Brand geratene Bettzeug selber in der Dusche löschen. Verletzt wurde beide Male niemand; der Schaden war minim und beschränkte sich aufs ruinierte Bettzeug. Rauchen im Bett, so warnen Fachleute im Internet, ist aber sehr gefährlich. Dadurch entstehen nämlich immer wieder Brände, die für die Raucherin oder den Raucher tödlich ausgehen können.

Mit viel Glück wurde beim Brand vom Montagabend wiederum nur ein Teil des Bettzeugs in Mitleidenschaft gezogen. Bild: Stadtpolizei SG (16.8.2021)

Für die Polizei sind die beiden Feuer trotz gleicher Ursache in relativ kurzem Abstand kein Thema. Wenn von jemandem in einer solchen Situation keine akute Gefahr für andere oder für sich selber ausgehe, falle es nicht in die Kompetenz der Polizei, Massnahmen zu ergreifen, sagt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen, im Gespräch. Einziger Schritt sei, dass der Zwischenfall vom Montag an die Staatsanwaltschaft rapportiert werde. Das geschehe routinemässig, also immer nach so einem Ereignis.

Dienstag, 17. August - 14:27 Uhr

Auto rammt Velo von hinten: 56-Jähriger leicht verletzt

(kapo/vre) Am späten Montagnachmittag hat auf der Ringstrasse in Gossau ein Auto ein Velo von hinten gerammt. Dabei wurde der Zweiradfahrer gemäss Mitteilung der Kantonspolizei leicht verletzt. Er konnte allerdings vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und musste nicht ins Spital eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden für rund 900 Franken.

Ein 23-Jähriger war am Montag, gegen 17.20 Uhr, mit seinem Auto und einer Mitfahrerin von Niederwil kommend in Gossau auf der Sonnen- in Richtung Ringstrasse unterwegs. Auf der Verzweigung Sonnen- und Ringstrasse übersah er das vortrittsberechtigte Velo eines 56-Jährigen. Das fuhr daher gegen das Hinterrad des Velos.

Dienstag, 17. August - 14:04 Uhr

49 Bier-Sommeliers erhalten ihre Diplome: Zwei Absolventinnen und vier Absolventen aus der Ostschweiz

(pd/vre) Eine ungewöhnliche Ausbildung abgeschlossen haben am vergangenen Wochenende auch sechs Personen aus der weiteren Region rund um St.Gallen: Heinz Lendenmann (St.Gallen), Daniel Dux (Nesslau), Martin Eggenberger (Rebstein), Jeannine Rempfler (Appenzell), Petra Schifferle (Schaan) und Dominik Sieber (Rebstein) konnten zusammen mit 43 anderen Absolventinnen und Absolventen ihr Diplom als Bier-Sommelier entgegennehmen. Zwei Seminare wurden gemäss Mitteilung in der Deutschschweiz und es im Tessin durchgeführt.

Die 49 frisch diplomierten Bier-Sommeliers feiern am Sonntag den Abschluss ihrer berufsbegleitenden Ausbildung. Bild: Gastro-Suisse

(16.8.2021)

Das Seminar «Der Schweizer Bier-Sommelier - Bier entdecken, verkosten und erfolgreich verkaufen» wurde im ersten Halbjahr 2021 bereits zum 29. Mal von Gastro-Suisse in enger Zusammenarbeit mit dem Schweizer Brauerei-Verband durchgeführt. Gastro-Suisse zeigt sich in der Mitteilung zur Diplomübergabe «sehr erfreut darüber, dass die Ausbildungen rund um das Bier sowohl im deutschen, französischen als auch im italienischsprachigen Teil der Schweiz beliebt sind».

Die Ausbildung zum Bier-Sommelier geschieht berufsbegleitend. Teilnehmerinnen und Teilnehmern lernen dabei alles Wichtige rund ums Bier. 49 Kandidaten haben in diesem Jahr die anspruchsvolle Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. Die Bier-Sommeliers sollen nun ihr neuerworbenes Wissen in Restaurants und Bars, an Bier-Degustationen oder an anderen Anlässen weitergeben.

Dienstag, 17. August - 12:45 Uhr

ERSETZT ERSTE MELDUNG VON 8:10 UHR - Kleine Ursache, grosse Wirkung: Mann löst durch Zigarette im Bett Feuer aus, kann es aber selber löschen

(stapo/vre) Sehr viel Glück hatte am Montagabend ein Mann im sechsten Stock eines Hauses an der Rosenbergstrasse in St.Gallen. Durch eine letzte Zigarette, die er vor dem Einschlafen im Bett rauchte, entstand ein Mottbrand, der auf die Bettdecke übergriff. Es gelang dem Mann dann allerdings diese in der Dusche selber zu löschen. Verletzt wurde gemäss Mitteilung der Stadtpolizei beim Zwischenfall niemand.

Das Aufgebot der Berufsfeuerwehr St.Gallen am Montagabend an der Rosenbergstrasse. Bild: Sandro Büchler

(16.8.2021)

Auf den Mottbrand aufmerksam wurde die Feuerwehr durch den Anruf eines Passanten, der Rauch aus einem Dachfenster wahrgenommen hatte. Nach 22 Uhr standen daher an der Rosenbergstrasse Angehörige der Berufsfeuerwehr sowie der Kantons- und der Stadtpolizei im Einsatz. Bis zur Klärung der Situation wurde die Hauptstrasse hinter dem Hauptbahnhof St.Gallen sogar vorübergehend gesperrt. Einen Löscheinsatz leisten musste die Feuerwehr dann allerdings nicht mehr.

Verletzt wurde beim Aschenbecherbrand niemand. Die Bettdecke, die am Montagabend Feuer gefangen hatte, ist allerdings ruiniert. Bild: Stadtpolizei SG

(16.8.2021)

Zur Rauchentwicklung gekommen war es, nachdem ein 46-Jähriger am Montag, gegen 22 Uhr in seinem Bett eine Zigarette geraucht hatte. Den Stummel deponierte er im Aschenbecher, der neben ihm auf der Matratze lag und auch noch Papier enthielt. Im Schlaf stiess der Mann dann den Aschenbecher um und die Glut setzte seine Bettdecke in Brand. Zum Glück wachte der Mann dadurch auf und konnte die Decke in der Dusche löschen. Damit wurde niemand verletzt und einzig an der Bettdecke entstand Schaden.

Dienstag, 17. August - 11:22 Uhr

Platz auf den Strassen für die nächste Generation: Am Samstag findet in St.Gallen eine Velodemo für Kinder und Jugendliche statt

(pd/vre) Erstmals findet am kommenden Samstag in St.Gallen eine Velodemo speziell für Kinder und Jugendliche statt. Die sogenannte Kidical Mass («kindliche Masse» - siehe Infobox unten) ist eine Spielart der Critical-Mass-Bewegung, die in St.Gallen seit Sommer 2020 regelmässig auf die Strasse geht, um auf Veloanliegen aufmerksam zu machen. Die bewilligte Fahrt durch die St.Galler Innenstadt wird durch Einzelpersonen zusammen mit Vélorution und Pro Velo St.Gallen-Appenzell organisiert.

Am Samstag findet in der Stadt St.Gallen erstmals eine Velodemo speziell für Kinder und Jugendliche, eine sogenannte Kidical Mass, statt. Bild: Marcin Obara/EPA (Warschau, 7.8.2021)

Treff für die Kidical Mass vom Samstag ist ab 14 Uhr auf dem Gallusplatz. Losgefahren wird um 14.30 Uhr. Gegen 16 Uhr soll der Velokorso auf der Kreuzbleiche ankommen. Dort wartet ein kleiner Zvieri sowie Musik von Simon Hotz. Der Veloumzug führt durch die St.Galler Innenstadt. Gefahren wird gemäss Mitteilung «in gemütlichem Tempo» auf einer rund fünf Kilometer langen Strecke. Begleitet wird die Kidical Mass – wie jede Demo - von der Stadtpolizei sowie von Mitgliedern von Vélorution.

Mit der Veranstaltung soll auf das Velo als Transportmittel aufmerksam gemacht werden. Wenn Kinder heute aufs Velo stiegen, seien sie auch morgen damit unterwegs, heisst es in der Mitteilung zur Aktion. Sie soll ein Zeichen dagegen setzen, dass derzeit die Velonutzung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz rückläufig ist. Dagegen müsse man Massnahmen ergreifen und die Strassen auch für Kinder in einen angenehmen und sicheren Ort verwandeln, fordern die Organisatorinnen und Organisatoren der ersten St.Galler Kidical Mass.

Protestbewegung Konzentrierter Auftritt für Veloforderung (vre) Critical Mass (englisch für «kritische Masse») ist eine weltweite Bewegung, bei der sich nicht motorisierte Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer (meist auf dem Velo) scheinbar zufällig und unorganisiert treffen. Durch gemeinsame Fahrten in Innenstädten wollen sie durch ihre Zahl und den konzentrierten Auftritt auf das Velo als Transportmittel aufmerksam machen. Die erste Critical Mass genannte Aktion fand im September 1992 in San Francisco statt. Seit diesem Start treffen sich Velofahrerinnen und Velofahrer weltweit mehr oder weniger regelmässig zu gemeinsamen Fahrten durch Städte. In St.Gallen fand die erste Aktion der Critical Mass Ende Juli 2020 statt. Der Begriff stammt aus dem Dokumentarfilm «Return of the Scorcher» (1992) . Er erzählt von der Velokultur in China und den Niederlanden im Vergleich zu jener in den USA. Kidical Mass («kindliche Masse») ist eine Spielform der Critical Mass. Dabei fahren möglichst viele Kinder und Jugendliche mit - auf irgendeiner Art Velo, dem Trottinett oder auch als Passagiere in Veloanhängern und im Lastenvelo. Das Tempo der Kidical Mass ist dem Alter von Teilnehmerinnen und Teilnehmern angepasst langsam. Am 19./20. September 2020 waren unter dem Motto «Platz da für die nächste Generation!» in über 100 Städten in Deutschland rund 22’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Kidical Masses unterwegs.

Dienstag, 17. August - 9:35 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Für Montag 246 neue Fälle und Sprung nach oben bei den Hospitalisationen gemeldet

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt für Montag 246 neue Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 45'411 Personen im St.Gallischen mit dem Coronavirus angesteckt. Am Montag wurde hingegen kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten verharrt damit bei 720.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 16. August, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen in St.Galler Spitälern in Zusammenhang mit Covid-19 43 Personen; am Sonntagabend waren es erst 25 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 214, die 14-Tage-Inzidenz bei 329. Diese Werte bezeichnen die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Entwicklung der Coronafälle in den einzelnen Wahlkreisen gemessen an den neuen Fällen der vergangenen 14 Tage hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner (14-Tage-Inzidenz). Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Der Schwerpunkt der Coronapandemie im Kanton St.Gallen hat sich wieder verschoben. Gemessen an der 14-Tage-Inzidenz sind die Hotspots nun die «nördlichen» Wahlkreise Rheintal (449.17), Wil (393.90) und St.Gallen-Gossau (306.03). Knapp dahinter liegen Werdenberg (305.17) und Rorschach (293.72). Die Schlussgruppe besteht jetzt aus den «südlichen» Wahlkreisen See-Gaster (273.32), Sarganserland (265.18) und Toggenburg (250.90). Dies mit Stand am Sonntag, 15. August, um Mitternacht.

Dienstag, 17. August - 8:55 Uhr

Neues Sammelfahrzeug für die St.Galler Grüngutabfuhr: Beschafft wurde erstmals ein Elektrolastwagen

(sk/vre) Die Entwicklung der Stadtsanktgaller Grüngutabfuhr mit einer steigenden Zahl von Abos und grösseren Sammelmengen macht den Einsatz eines zweiten Sammelfahrzeugs notwendig. Ab nächster Woche setzt Entsorgung St.Gallen dafür ein weiteres mit Spezialaufbau ausgerüstetes Fahrzeug ein. Die Besonderheit an diesem Lastwagen: Es wird vollumfänglich elektrisch betrieben.

Der neue Elektrolastwagen für die Stadtsanktgaller Grüngutabfuhr auf dem Klosterplatz. Bild: Entsorgung SG

Der Einsatz des Elektrolastwagens macht die Grüngutabfuhr noch umweltschonender. Möglich ist er aufgrund der technischen Entwicklung der vergangenen Jahre. Mehrere Elektromotoren stellen den Antrieb der beweglichen Teile des Fahrzeugs (Räder, Drehtrommel und so weiter) sicher. Die Motorenleistung für den Antrieb des Chassis beträgt 500 Kilowatt oder 680 PS. Eine Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie mit einer Kapazität von 255 Kilowattstunden liefert die nötige Energie.

Mit den Spezialfahrzeugen der Grüngutabfuhr werden nicht nur die Container der Abonnentinnen und Abonnenten geleert. Im gleichen Arbeitsgang werden diese Container gemäss Newsletter des städtischen Entsorgungsamtes auch noch gereinigt. Dies mit Wasser aus einem wärmeisolierten Spezialtank auf dem Lastwagen. Das Wasser dafür wird - ebenfalls umweltschonend - mit Abwärme aus der KVA im Sittertobel aufgeheizt.

Leerung von Grüngutcontainern mit dem ersten, dieselbetriebenen Sammelfahrzeug der Stadtsanktgaller Grünabfuhr. Bild: Ralph Ribi

(17.10.2018)

Der Kauf des Elektrolastwagens ist im Vergleich zum ersten Grüngut-Sammelfahrzeug mit Dieselmotor rund 57 Prozent teurer. Das neue Fahrzeug wird aber tiefere Betriebskosten verursachen; die Gesamtkosten sollen nach rund zwölf Jahren ausgeglichen sein. Das Stadtparlament hat im Juni 2020 den Zusatzkredit von 294'000 Franken für die Beschaffung des E-Lasters gutgeheissen. Zusätzlich hat der Stadtrat dafür einen Beitrag von 150'000 Franken aus dem städtischen Energiefonds gesprochen.

Grünabfuhr Aus organischen Abfällen wird Biogas (sk/vre) Seit 2017 wird in der Stadt St.Gallen Grüngut separat gesammelt. Der Stadtrat wollte ursprünglich aus Kostengründen darauf verzichten, das Parlament hat ihn dann aber per Vorstoss mit der Einführung der Grünabfuhr beauftragt. In den vergangenen Jahren hat sich das Konzept zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. So ist die Sammelmenge aus den inzwischen rund 11'000 angeschlossenen Haushalten auf nahezu 2'000 Tonnen pro Jahr gestiegen. Im Sammelfahrzeug wird das Grüngut nicht gepresst, sondern mit einer Drehtrommel verdichtet. Das System auf dem Lastwagen ist dicht, damit weder Säfte noch Gerüche austreten können. Die in der Stadt eingesammelten Grünabfälle werden vorerst in Grossmulden zwischengelagert und dann mit Sammeltransporten zum Vergärungswerk nach Niederuzwil transportiert. Hier entsteht aus den Abfällen Biogas und Dünger. Das Biogas wird von den St.Galler Stadtwerke übernommen.

Montag, 16. August - 21:21 Uhr

Internationaler Tag der Bratwurst: Auch in St.Gallen wurde spontan und auf private Initiative hin gefeiert - auf dem Bratwurstplatz natürlich

(vre) Am 16. August ist internationaler Tag der Bratwurst. Ohne Witz! Der Tag wird vor allem in den USA und in Deutschland begangen, war aber am Montagabend auch in der Stadt St.Gallen Anlass für eine spontane kleine Feier in der südlichen Altstadt. Auf dem Bratwurstplatz, der speziell für diesen Tag umbenannten Kreuzung von Gallus- und Berneggstrasse, Wassergasse sowie Oberem Graben, gab's fürs Gallusplatz-Quartier sowie für Passantinnen und Passanten eine Gratisbratwurst vom Grill.

12 Bilder 12 Bilder Die Zwischenverpflegung für die Party zum internationalen Tag der Bratwurst in St.Gallen liegt auf dem Grill... Bild: Sandro Büchler (16.8.2021)

Hinter der Aktion, die bei Besucherinnen und Besuchern gut ankam, steckt der anonyme Künstler R. Er hatte 2020 mit einer 15 Kilogramm schweren Glasfaser-Bratwurst auf Drei Weieren Diskussionen ausgelöst. Die Wurst war als Symbol dafür gedacht, dass mit der Coronakrise Kunstschaffenden, Vereinen und einem Teil des Gewerbes das Wasser bis zum Hals stehe. Seit Anfang Jahr hängt die nachts beleuchtete Bratwurst über der Gallusstrasse am Eingang zur südlichen St.Galler Altstadt.

Unter ihr fand nun am Montagabend die Spontanparty aus Anlass des internationalen Tages der Bratwurst statt. Der anonyme Organisator liess gratis und franko 100 Bratwürste der Metzgerei Bechinger verteilen. An geladene Gäste, an die Nachbarschaft, an Passantinnen und Passanten. Die Geste kam gut an. Ebenso die Enthüllung einer inoffiziellen Namenstafel: Neu heisst die Kreuzung unterhalb des Einstein-Kongresszentrums Bratwurstplatz - mindestens am internationalen Tag der Bratwurst.

Montag, 16. August - 17:37 Uhr

Im September startet Peach Weber seine 16. Tournee durch die Schweiz: «Gäxplosion» gastiert am 26. Oktober in der St.Galler Tonhalle

Peach Weber kommt im Oktober mit seinem 16. Programm «Gäxplosion» nach St.Gallen. Bild: Britta Gut

(19.10.2020)

(pd/vre) Diesen September startet Peach Weber seine 16. Tournee quer durch die Schweiz. Dabei wird der Schweizer Meister des Kalauers das Konzept, das 15 Mal Erfolg hatte, beibehalten. Peach Weber wird sich im Programm «Gäxplosion» nämlich mit Gedichten, Liedern und Gäx präsentieren. Er gastiert auch in der Region St.Gallen: Am 25. Oktober, 20 Uhr, tritt er im Pentorama in Amriswil auf, am 26. Oktober, 20 Uhr, ist er in der St.Galler Tonhalle zu sehen.

Der Vorverkauf für die neuste Tournee von Peach Weber ist bereits eröffnet. Tickets sind erhältlich an Poststellen, bei Manor und Coop-City sowie im Internet unter www.ticketcorner.ch erhältlich.

Montag, 16. August - 17:15 Uhr

Schweizer Performancepreis wird in St.Gallen vergeben: Im Rennen sind auch Lika Nüssli und Marc Jenny, Konzert mit Les Reines Prochaines

(SK/vre) Am 28. und 29. August wird in der St.Galler Lokremise der diesjährige Performancepreis Schweiz vergeben. Die Preissumme beträgt 30'000 Franken; dazu kommt ein Publikumspreis von 6'500 Franken. Neben dem eigentlichen, öffentlich ausgetragenen Wettbewerb wartet der Anlass mit einem Rahmenprogramm zum zehnjährigen, wegen Corona 2020 verschobenen Jubiläum des Wettbewerbs auf. So ist am Samstag ein Konzert mit Les Reines Prochaines und sind am Sonntag unter anderem Gespräche mit den Künstlerinnen Pascal Grau und Manon geplant.

Der Performancepreis Schweiz wird am 28. und 29. August in der Lokremise in St.Gallen vergeben. Bild: Ralph Ribi

(3.9.2020)

Den Performancepreis Schweiz gibt es seit 2011. Er ist eine Förderinitiative gestartet durch die Kantone Aargau und Basel-Stadt sowie die Stadt Genf, erweitert mit den Kantonen Basel-Landschaft und Luzern, Zürich sowie jüngst mit dem Kanton St.Gallen. Für die Austragung 2021 wurden aus rund 120 Bewerbungen sieben Eingaben zur Teilnahme am Wettbewerb nominiert. Es sind dies Pavel Aguilar (BS), Alpina Huus (BS, GE, VD), Lara Dâmaso (ZH), Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė (BS), Monika Klingler (ZH), Léa Katharina Meier (VD) sowie Lika Nüssli & Marc Jenny (SG).

Programm Do, 19. August, 19.00-21.00

«Vorspiel» zum Performancepreis: Gespräch über Ausprägungen von Performances mit Katja Schenker, Yan Duyvendak, Madeleine Amsler und Marianne Burki.

«Vorspiel» zum Performancepreis: Gespräch über Ausprägungen von Performances mit Katja Schenker, Yan Duyvendak, Madeleine Amsler und Marianne Burki. Sa, 28. August, 11.00-18.00

Wettbewerb Performancepreis Schweiz mit Alpina Huus, Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė, Lika Nüssli & Marc Jenny, Pavel Aguilar, Monica Klingler, Lara Dâmaso, Léa Katharina Meier.

Wettbewerb Performancepreis Schweiz mit Alpina Huus, Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė, Lika Nüssli & Marc Jenny, Pavel Aguilar, Monica Klingler, Lara Dâmaso, Léa Katharina Meier. Sa, 28. August, ab 20.30

Konzert Les Reines Prochaines.

Konzert Les Reines Prochaines. So, 29. August, ab 9.30

Jubiläumsdiskussion Performance-Szene Schweiz.

Jubiläumsdiskussion Performance-Szene Schweiz. So, 29. August, ab 12.00

Verleihung Performancepreis mit Regierungsrätin Laura Bucher.

Montag, 16. August - 15:45 Uhr

Neue Hauptsponsorin für Frauen des FC St.Gallen-Staad

(pd/vre) Die St.Galler Shopping-Arena ist neue Hauptsponsorin der Frauen des FC St.Gallen-Staad. Das hat der FC St.Gallen am Montag publik gemacht. Die Shopping-Arena wird demnach ab der Saison 2021/22, die am Samstag beginnt, auf der Vorderseite des Trikots des ersten Frauenteams präsent sein. Das Engagement dauert fünf Jahre. Ausserdem hat die Shopping-Arena den jährlichen Fördererbeitrag für das Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz bis 2026 verlängert.

Gruppenbild mit Damen (von links): Patricia Willi (FC St.Gallen-Staad), Alain Sutter (Sportchef FCSG), Fabienne Diez (Shopping-Arena), Marc Schäfer (Shopping-Arena), Sandra Egger (FC St.Gallen-Staad) und Matthias Hüppi (Präsident FC St.Gallen).

«Der FC St.Gallen und die Shopping-Arena pflegen seit Eröffnung des Stadions und des Einkaufszentrums im Jahr 2008 eine enge Zusammenarbeit. Wir sind geografisch nah – und jetzt kommt eine Unterstützung der Shopping-Arena hinzu, dank der wir noch näher aneinander rücken», wird in der Mitteilung FCSG-Präsident Matthias Hüppi zitiert. Über diese Unterstützung aus der direkten Nachbarschaft freue sich der FC St.Gallen sehr.

«Wir unterstützen den FCSG bereits seit Beginn des Nebeneinanders im Westen der Stadt St.Gallen», wird Marc Schäfer, Centerleiter der Shopping-Arena, in der Mitteilung zitiert. Aus dem Neben- sei inzwischen ein Miteinander geworden. Aufgrund der Professionalisierung des FC St.Gallen-Staad und des Frauenfussballs im allgemeinen habe sich die Shopping-Arena entschieden, in Zukunft das Frauenteam des FC St.Gallen zu sponsern. Dies passe in die Strategie des Einkaufszentrums, die insbesondere auf Familien ausgerichtet sei, heisst es in der Mitteilung.

Montag, 16. August - 15:25 Uhr

Unruhiges Wochenende für die St.Galler Stadtpolizei: Lärmklagen, Streitigkeiten, Schnapsleichen und Autoposer

(stapo/vre) Das hochsommerliche Wetter vom Wochenende hat seine Spuren in der Einsatzstatistik der St.Galler Stadtpolizei hinterlassen: Von Freitag bis Sonntag hatte sie überdurchschnittlich viele Einsätze zu leisten. In rund vierzig Fällen ging es um Ruhestörung, Streitigkeiten oder Personen, die massiv über den Durst getrunken hatten. Zudem führte die Stadtpolizei verschiedene Verkehrskontrollen durch, wobei mehrere Personen - unter anderem zwei Autoposer - angezeigt wurden.

Eine Polizistin unterwegs im Streifenwagen. Die Patrouillen der Stadtpolizei hatten am Wochenende viel Arbeit zu bewältigen. Symbolbild: Stapo SG

Von Freitag bis Sonntag musste die Stadtpolizei 25 Mal wegen Lärmklagen ausrücken. Drei Meldungen betrafen alkoholisierte Personen, die sich nicht mehr auf den Beinen halten konnten. Sie wurden Familienangehörigen oder Bekannten übergeben. Zehn Einsätze leistete die Polizei bei verbalen oder tätlichen Streitereien. Dabei versuchten sich in zwei Fällen, Beteiligte der Kontrolle zu entziehen. Bei einem Einsatz verhielt sich ein Mann aggressiv und trat nach den Polizisten. Diese wurden teils auch massiv beschimpft und bedroht. Sechs Personen wurden deswegen angezeigt.

Aufgrund von Reklamationen aus der Bevölkerung wegen Autoposern führt die Stadtpolizei derzeit verstärkt Verkehrskontrollen durch. Am Wochenende wurden dabei bei zwei Autos illegale technische Abänderungen festgestellt. Zudem wurden vier Autofahrer angehalten, welche den Motor unnötig hochgedreht hatten. Weiter kontrollierte die Polizei zwei Blaufahrer. Einer war mit 0,6 Promille (0,32 mg/l), einer mit 1,1 Promille (0,55 mg/l) unterwegs.

Montag, 16. August - 15:15 Uhr

Fussgänger von Auto angefahren und verletzt

(stapo/vre) Am Freitag, 22 Uhr, hat sich im Bereich der Verzweigung der Ober- und der Vonwilstrasse in St.Gallen ein Unfall ereignet. Ein Auto fuhr dabei einen Fussgänger an und verletzte ihn unbestimmt. Der 20-Jährige musste gemäss Mitteilung der Stadtpolizei durch die Rettungssanität ins Spital gebracht werden. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind jetzt Gegenstand von Abklärungen.

Montag, 16. August - 15:00 Uhr

Nach Flucht vor Polizeikontrolle: Alkoholtest verweigert, Falschaussage gemacht und vorübergehend festgenommen

(stapo/vre) Am frühen Sonntagmorgen hat sich in St.Gallen ein 21-jähriger Autofahrer durch Flucht einer Polizeikontrolle entzogen. Genützt hat's dem jungen Mann allerdings nichts: Die Stadtpolizei hatte das Auto und dessen Lenker kurze Zeit später bereits ausfindig gemacht. Nach verweigertem Alkoholtest und einer Falschaussage wurde der 21-Jährige schliesslich vorübergehend festgenommen, wie es in einer Polizeimeldung vom Montag heisst.

Zu einem Zwischenfall ist es am frühen Sonntagmorgen bei einer Verkehrskontrolle auf der St.-Josefen-Strasse in St.Gallen gekommen. Symbolbild: Stapo SG

Während einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen auf der St.-Josefen-Strasse stellten Stadtpolizisten fest, dass ein Auto vor dem Kontrollpunkt wendete. Die Verfolgung des Autos verlief ergebnislos, weil der Sichtkontakt verloren ging. Wenig später wurde das Auto aber an der nahe gelegenen Ochsenweidstrasse gefunden. Eine Patrouille der Kantonspolizei begab sich zum Wohnort des Fahrzeughalters ausserhalb der Stadt. Dieser traf dort per Taxi gleichzeitig mit der Polizeipatrouille ein.

Der Mann wurde für die weitere Bearbeitung des Falls der Stadtpolizei übergeben. Bei der Einvernahme gab der 21-Jährige an, dass sein Kollege das Fahrzeug gesteuert hätte. Einen Alkoholtest verweigerte er. Später zog er seine erste Aussage zurück und gab zu, selber gefahren zu sein. Er wurde vorläufig festgenommen und das Auto wurde sichergestellt. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch nicht geklärt; die Stadtpolizei führt daher die Ermittlungen weiter.

Montag, 16. August - 14:25 Uhr

Post für Regierungsrat Marc Mächler: Aktivistinnen und Aktivisten übergeben Petition für klimafreundliche Investitionen der Nationalbank

(pd/vre) Seit Samstag radeln Aktivistinnen und Aktivisten der Kampagnen- und Mobilisierungsorganisation Campax fürs Klima durch die Schweiz. Die sogenannte «Tour de Climat» ist am Montagmittag pflotschnass, wie es in einer Mitteilung heisst, in St. Gallen angekommen. Und hier liess sie Marc Mächler, der Finanzdirektor des Kantons, quasi im Regen stehen: Die Petition für den Ausstieg der Nationalbank aus fossilen Energieträgern nahm nicht er, sondern stellvertretend die Staatskanzlei entgegen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der «Tour de Climat» von Campax am Montagmittag vor dem St.Galler Regierungsgebäude. Bild: Campax

Auf ihrer «Tour de Climat» radeln Aktivistinnen und Aktivisten von Campax während 39 Tagen durch die Schweiz. Sie besuchen alle Kantone und ihre Hauptorte. Damit wollen sie auf die Forderung aufmerksam machen, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) ebenfalls auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens hinarbeiten muss. Das sei heute noch nicht der Fall, schreibt Campax in einer Mitteilung: Die SNB heize im Gegenteil mit Investitionen in fossile Energien «die Klimakatastrophe beträchtlich an».

Von den Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren der Kantone, die zu den Aktionären der SNB gehören, erwartet Campax, dass sie sich für den Ausstieg der aus diesen fürs Klima schädlichen Investitionen stark machen. Dies könne etwa durch einen Brief des Kantons an die SNB, einen Antrag an der nächsten SNB-Generalversammlung stellen oder die Verweigerung der Decharge für den Bankrat erreicht werden, hiess es am Montagmittag vor dem Regierungsgebäude in St.Gallen.

Bereits am Sonntag hatten Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten von Campax in Herisau den Ausserrhoder Finanzdirektor besucht. Bild: Campax

Die «Tour de Climat» hat St.Gallen bereits wieder verlassen und ist Richtung Fürstenland unterwegs. Nachdem schon am Sonntag Appenzell und Herisau besucht worden waren, ist der nächste Halt für Dienstag in Frauenfeld geplant. Details zu den Etappen und zu den Forderungen der «Tour de Climat» finden sich im Internet. Dort wird die Veloaktion auch mit Fotos dokumentiert.

Montag, 16. August - 11:22 Uhr

Post modernisiert auch ihre St.Galler Filialen: Ein Facelifting für die Poststelle am Brühltor

(pd/vre) Seit den 1990er-Jahren hat die Schliessung von Poststellen auch in St.Galler Quartieren immer wieder einmal für rote Köpfe gesorgt. Erklärtes Ziel der Postverantwortlichen ist es jetzt aber, die noch bestehenden eigenen Filialen zu erhalten und aufzuwerten. Dies auch durch eine zeitgemässe Gestaltung, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Nach mehrwöchigem Umbau in neuem Look eröffnet wird am Montag die Poststelle Brühltor im St.Galler Stadtzentrum.

So präsentiert sich die frisch sanierte Poststelle Brühltor seit Montag. Bild: PD

Helle Farben und viel Holz prägen die neuen Räume am Brühltor. Dazu gibt es neu eine Informationstheke, an der Postangestellte über Dienstleistungen beraten, aufklären und informieren. Neben dieser Theke steht neu ein Paketeinwurf bereit. Hier können versandfertige Pakete mit Barcode einfach und ohne Anstehen am Schalter aufgegeben werden. Die Filiale verfügt weiterhin über vier Postomaten und eine Postfachanlage. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert.

Ein wesentliches Element der modernisierten Poststelle ist die Infotheke (links). Verschwunden ist dafür das früher hier platzierte Sammelsurium von Ladengestellen. Bild: PD

Die Post will in den kommenden Jahren ihr Filialnetz stabilisieren und aufwerten, wie es in der Medienmitteilung heisst. In die Modernisierung werden schweizweit 40 Millionen Franken in rund 300 Poststellen investiert. Zudem sollen sie für andere Dienstleister wie Banken, Versicherungen, Unternehmen des Gesundheitswesens oder auch für Behörden geöffnet werden. In St.Gallen bereits saniert wurden die Hauptpost sowie die Filialen im Neudorf und in Bruggen.

Insgesamt betreibt die Post heute in der Stadt St.Gallen elf Filialen, sieben davon mit Partnern. Ergänzt wird das Angebot durch verschiedene Aufgabe- und Abholstellen, die übers Stadtgebiet verteilt sind. Dieses Netz umfasst folgende Elemente:

Montag, 16. August - 9:20 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 404 Neuansteckungen und ein Todesfall übers Wochenende

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt fürs Wochenende (Freitag, Samstag und Sonntag) 404 neue Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 45'165 Personen im St.Gallischen mit dem Coronavirus angesteckt. Zudem meldet der Kanton am Montagmorgen fürs Wochenende einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Coronatoten liegt damit bei 720.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 15. August, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen in St.Galler Spitälern in Zusammenhang mit Covid-19 25 Personen. Vier davon befinden sich mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 219, die 14-Tage-Inzidenz bei 295. Diese Werte bezeichnen die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Der Trend bei den Neuansteckungen mit dem Coronavirus im Kanton St.Gallen weist deutlich nach oben. Die Zahl der neuen Fälle erreicht tageweise Werte wie im Januar dieses Jahres. Ebenfalls deutlich nach oben geht seit Anfang August der Sieben-Tage-Durchschnitt der neuen Fälle. Allerdings: Die Zahl der Hospitalisationen und der Todesfälle verharrt auf tieferem Niveau als Anfang Jahr.

Die Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen seit Anfang Jahr. Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Die tieferen Zahlen bei Hospitalisationen und Todesfällen dürften eine Auswirkung der immer noch laufenden Impfkampagne sein. Geimpft sind mit Stand am Sonntag, 15. August, im Kanton St.Gallen insgesamt 265'472 Personen. Dies bei einer Gesamtbevölkerung von rund 520'000. Einmal geimpft sind bisher 41'398, zweimal geimpft 224'074 St.Gallerinnen und St.Galler.

Montag, 16. August - 8:49 Uhr

WWF-Exkursion auf die Schwägalp: Wo die wilden Hühner wohnen

(pd/vre) Seit Jahren arbeiten auch Freiwillige des WWF daran, die Lebensräume des grössten europäischen Hühnervogels, des Auerhuhns, aufzuwerten. Ziel ist es, dass die Tiere mit dem eindrucksvollen Balzverhalten in unseren Wäldern wieder häufiger vorkommen. Doch nicht nur das Auerhuhn profitiert von Aufwertungsmassnahmen, auch viele weitere Tiere finden dadurch gute Lebensbedingungen.

Wegen der hohen Ansprüche an seinen Lebensraum wird das Auerhuhn nicht nur in der Schweiz immer seltener. Im Bild ein balzender Hahn. Bild: WWF Schweiz/

Bernd Thies

So leben heute ganz in der Nähe der viel besuchten Schwägalp auch wieder seltene und bedrohte Tiere und Pflanzen. Für den 28. August, 12.15 bis 17.15 Uhr, lädt der WWF nun zu einer Exkursion auf die Schwägalp ein. Auf dem Rundgang im Bergwald sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr über den imposanten Vogel, sein Zuhause und seine Mitbewohner erfahren können. Die Tour führt zusammen mit Fachleuten von der Schwägalp durch den Cholwald bis hinunter zur Steinflue.

Die Exkursion richtet sich an Erwachsene und Familien mit Kindern ab etwa zehn Jahren. Anmelden kann man sich dafür bis Freitag, 27. August, 10 Uhr, beim WWF-Regionalbüro Ostschweiz in St.Gallen. Dies per E-Mail oder unter der Telefonnummer 071'221'72'30. Weitere Informationen finden sich auch im Internetauftritt des WWF Ostschweiz.

Montag, 16. August - 8:15 Uhr

Ende September kommt die zweite Etappe der VBSG-Erneuerung vors Volk: 42 Millionen zur Umstellung der Linien 7, 8, 9, 10 und 11 von Diesel auf Strom

(sk/vre) Ende September findet in der Stadt St.Gallen wieder eine Abstimmung statt. Zu entscheiden ist über die nächste Etappe der Modernisierung der städtischen Verkehrsbetriebe (VBSG). Dabei sollen für rund 42 Millionen Franken die Buslinien 7, 8, 9, 10 und 11 mit modernen Batterietrolleybussen auf elektrischen Betrieb umgestellt werden. Die Vorlage ist bereits im Internetauftritt der Stadt einsehbar.

Die Stadt St.Gallen will weitere dieser modernen Batterietrolleybusse kaufen. Das städtische Stimmvolk entscheidet am 26. September. Bild: Ralph Ribi

(25.2.2021)

Die Dieselbusse der VBSG müssen aufgrund der zurückgelegten Kilometer erneuert werden. Die Stadt will die Gelegenheit nutzen, um die Flotte gemäss den Klimazielen von Stadt, Kanton und Bund mit modernen Batterietrolleybussen schrittweise auf Elektromobilität umzustellen. Eine erste Modernisierungsetappe mit Kosten von 37,5 Millionen Franken für die Linien 3, 4 und 6 hat das Stimmvolk am 25. November 2018 gutgeheissen; dieses Projekt soll Ende Jahr abgeschlossen sein.

Als zweite Etappe der Fahrzeugerneuerung und Elektrifizierung sollen die Buslinien 7 (Neudorf–Hinterberg) und 8 (Neudorf–Stocken) auf den Betrieb mit Batterietrolleybussen umgestellt werden. Gleichzeitig gibt's zusätzlich sieben Batterietrolleybusse als Verstärkung auf den Linien 3 und 4 sowie die Verlängerung der Linie 3 bis Wittenbach. Für die Umstellung der Quartierlinien 9, 10 und 11 sollen zudem ab 2023 sieben Standard- und sechs Midi-Batteriebusse sowie die für die Batterieaufladung im Depot nötige Infrastruktur beschafft werden.

Montag, 16. August - 7:37 Uhr

Velofahrer gegen Lieferwagen: 78-Jähriger verletzt

(kapo/vre) Am Sonntagvormittag ist es in Gossau zum Zusammenstoss eines 78-jährigen Velofahrers mit einem Lieferwagen gekommen. Dabei zog sich der alte Mann Verletzungen zu, die gemäss Mitteilung der Kantonspolizei die Einlieferung ins Spital nötig machten. Zudem entstand Sachschaden von rund 3'000 Franken.

Der Lieferwagen auf dem Trottoir bei der Verzweigung der Geren- mit der Wilerstrasse in Gossau: Hier kam es am Sonntag zum Zusammenstoss mit dem Velo. Bild: Kapo St.Gallen

(15.8.2021)

Der 78-Jährige war am Sonntag, 10.45 Uhr, mit dem Velo auf dem Trottoir entlang der Wilerstrasse in Richtung Gossauer Stadtzentrum unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 34-jähriger Lieferwagenfahrer auf der Gerenstrasse in Richtung der Verzweigung mit der Wilerstrasse. Als das Auto in diese einbiegen wollte, kam es mit dem von rechts kommenden Velofahrer zur Kollision.

Samstag, 14. August – 22:14 Uhr

Verpasste Chance: Der SC Brühl verliert am Samstag gegen Breitenrain 0:1

(pd) Der SC Brühl kommt nach einer 0:1-Niederlage am Samstag beim FC Breitenrain weiterhin punktemässig nicht vom Fleck. Und wieder waren die Brühler über weite Strecken die bessere Mannschaft, scheiterten diesmal aber vor allem an der mangelnden Chancenauswertung. Aufwand und Ertrag standen in dieser beeindruckenden Startphase in einem argen Missverhältnis.

Bei drückenden 31 Grad am Schatten starteten die Kronen auf dem Kunstrasen furios und spielten 20 Minuten wie aus einem Guss.Nur eines fehlte: der krönende Abschluss. Zu wenig Präsenz im Strafraum, also dort wo es wehtut, war vor allem die Ursache der verpassten Führung. Pech war natürlich, dass der neu zum SCB gestossene Mittelstürmer Deniz Mujic wegen einer Trainingsverletzung bis auf weiteres ausfällt. Nach den verpassten Chancen ging es etwas ausgeglichener torlos in die Pause.

Der SC Brühl kommt punktemässig nicht vom Fleck. Bild: PD

Mit zunehmender Spieldauer flachte die Partie in Anbetracht der Hitze aus verständlichen Gründen immer mehr ab. Die Berner waren mit dem Unentschieden sichtlich zufrieden und ein torloses Remis wäre zu diesem Zeitpunkt eigentlich die logische Folge gewesen. Doch das alte Sprichwort, dass wer die Chancen zuerst verpasst, am Ende mit einem Gegentreffer bestraft wird, bewahrheitete sich einmal mehr.

In der 74. Minute konnten die Berner einen scheinbar harmlosen Out-Einwurf ausführen. Entlang der Behindlinie schlichen sich zwei Stürmer mit einem Doppelpass bis zum Fünfer durch. Die präzise Rückgabe verwertete Eric Briner mit einem scharfen Schuss in die hohe Ecke zum äusserst schmeichelhaften 1:0. Brühls Torhüter Alban Berisha, der für den ebenfalls länger verletzten Christian Leite zum Einsatz kam, hatte bis zu diesem Zeitpunkt keinen einzigen ernsthaften Ball zu halten.

Trotz der schmerzlichen Niederlage gibt es auch Erfreuliches zu berichten. Der 21-jährige Deutsche Louis Spindler gab einen ausgezeichneten Einstand, war jederzeit Herr der hohen Bälle und organisierte die Verteidigung mit lautem Zurufen ausgezeichnet. Die Mannschaft kämpfte auch diesmal bis zur letzten Minute vorbildlich. Vielleicht fehlt dem jungen Team auch nur ein verdientes Erfolgserlebnis: Einmal in Führung zu gehen oder noch besser ein erster Meisterschaftssieg. Die nächsten beiden Partien können die Kronen vor heimischem Publikum bestreiten.

Freitag, 13. August - 11:20 Uhr

Weil er nach Hause wollte und dabei die Freundin erschreckte: 29-Jähriger stürzt aus dem dritten Stock elf Meter in die Tiefe

Am Donnerstag ist ein 29-jähriger Mann aus dem dritten Stock eines Hauses an der Lehnstrasse in St.Gallen gestürzt. Er fiel elf Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer im Rücken- und Beckenbereich.

Ein Mann klettert in ein Haus. Symbolbild: Getty

In der Nacht auf Donnerstag, kurz nach 24 Uhr, stürzte ein 29-Jähriger aus dem 3. Stock eines Hauses an der Lehnstrasse. Er wollte in die Wohnung seiner Freundin gelangen, für die er allerdings keinen Schlüssel hatte. Deshalb kletterte er aus dem Fenster des Treppenhauses zum Schlafzimmerfenster der Freundin. Die Freundin erschrak durch die Geräusche und liess den Fensterladen hinunter. In diesem Moment stürzte der Mann elf Meter in die Tiefe auf den Vorplatz. Er verletzte sich schwer im Rücken- und Beckenbereich. Die genaue Ursache des Sturzes ist derzeit noch unbekannt.