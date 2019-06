ST.GALLER STADT-TICKER: Juso sagen Nein zum HSG-Ausbau +++ Ausstellung auf der Suche nach Erleuchtung +++ Witzige Einladung zum Frauenstreik



Montag, 10. Juni - 15:33 Uhr

Juso sagen als erste Kantonalpartei Nein zur Vorlage für den neuen HSG-Campus am Platztor

(pd/vre) Die SP des Kantons St.Gallen empfiehlt mit klarer Mehrheit ein Ja zur Abstimmungsvorlage vom 30. Juni über den neuen HSG-Campus am St.Galler Platztor. Anders die Juso des Kantons: Sie lehnen die Vorlage dezidiert und in einer Mitteilung in starken Worten ab. Solange an der HSG «blind eine neoliberale Ideologie gelehrt wird», könnten die Juso dem Ausbau der Universität nicht zustimmen, heisst es da.

Und weiter: Was an der HSG «als wissenschaftliche Realität verkauft wird, ist in Realität nichts anderes als ein purer Neoliberalismus». Der Spesenskandal zeige zudem, dass «die Gier des Kapitalismus an der HSG gelebt wird», kritisieren die Juso in ihrer Mitteilung. Sie fordern, dass an der HSG «feministische und wachstumskritische Ökonomien» sowie Geisteswissenschaften gelehrt werden. Sobald dies der Fall sei sagten auch sie Ja zum HSG-Ausbau, heisst es in der Mitteilung.



Montag, 10. Juni - 15:22 Uhr

Auf der Suche nach Erleuchtung im Historischen und Völkerkundemuseum

(pd/vre) Seit Urzeiten versucht der Mensch zu erfahren, «was die Welt im Innersten zusammen­hält». Mittels Meditation, Trance oder auch im Drogen­rausch möchte er «Gott sehen», «sich selbst erkennen» und «wieder eins mit der Schöpfung werden». Erstaunlicher­weise sind Wege, Methoden und Zeugnisse, die Ausdruck dieser Erfahrungen sind, auf der ganzen Welt sehr ähnlich.

Buddhistische Mönche arbeiten an einem Mandala. (Bild: PD – 19. Januar 2019)



In der neuen Sonderausstellung «Mandala - Auf der Suche nach Erleuchtung» geht das Historische und Völkerkundemuseum St.Gallen diesem Phänomen nach. Mit Objekten aus allen grossen Religionen, in Installationen, in Film und Klang stellt die Ausstellung vor allem die Gemeinsam­keiten dieses weltweiten menschlichen Strebens vor. Sie will soch auch einen Impuls gegen derzeitige gesell­schaftliche Spaltungs­tendenzen setzen.

Die Vernissage zur neuen Ausstellung findet am kommenden Freitag, 18.30 Uhr, statt. Die Ausstellung ist danach vom 15. Juni bis zum 26. Januar 2020 im Historischen und Völkerkundemuseum im St.Galler Stadtpark zu sehen.

Montag, 10. Juni - 10:22 Uhr

Basar bizarr mit neuem Kunstschaufenster: Witzige Aufforderungen zum Frauenstreik



Der Frauenstreik - und eine Spiegelung der Nachbarschaft des Ladenlokals - im Schaufenster des Basar bizarr an der Linsebühlstrasse 76. (Bild: PD - 9. Juni 2019)

(pd/vre) Kommenden Freitag ist Frauenstreik. Auch in St.Gallen. Daran erinnert seit dem Wochenende das neuste künstlerisch gestaltete Schaufenster des Basar bizarr an der Linsebühlstrasse 76. Noch immer gebe es einige Gründe und Argumente, dringend am Frauenstreik teilzunehmen, schreibt Basar-Betreiberin und Künstlerin Anita Sonnabend: «Darüber nachzudenken und Zeichen zu setzen liegt mir am Herzen. Und weil ich keine Frau der vielen Worte und grossen Reden bin, mache ich mich mit meiner jetzigen Schaufenster-Ausstellung auf meine Weise laut und gerne sichtbar. Euer Reinschauen würde mich freuen!»



Montag, 10. Juni - 10:03 Uhr

Grüne empfehlen ein Ja zur Vorlage über den HSG-Campus, erwarten aber Besserung von der Uni

(pd/vre) Der Vorstand der Grünen des Kantons St.Gallen empfehlen für den 30. Juni ein Ja zur kantonalen Abstimmungsvorlage über den neuen HSG-Campus am Platztor. Die Parole sei erst nach langer Diskussion gefallen, heisst es in einer Medienmitteilung. Von der Universität St.Gallen erwarten die Grünen, dass sie in nächster Zeit das verspielte Vertrauen zurückgewinnen und diese akademische Bildungsstätte an die globalen Herausforderungen der Zukunft neu ausrichten werde.



Das Areal am Platztor in St.Gallen, auf das der neue Campus der Universität zu stehen kommen sollen. (Bild: Urs Bucher - 28. August 2018)



Zu reden gegeben habe die Vorlage einerseits wegen der skandalösen Nebeneinkünfte und der Spesenaffäre an der HSG. Anderseits habe es Kritik an der noch immer auf Wachstum statt Nachhaltigkeit bedachten Ausrichtung der Universität gegeben. Wichtiger als ein neuer HSG-Campus wären nach Meinung der Grünen mehr Bildung und Fortschritt in den Ländern des Südens und im vom Krieg versehrten Nahen Osten .

Im grünen Kantonalvorstand setzte sich dann gemäss Mitteilung aber mit deutlichem Mehr die Meinung durch, dass ein Nein zur Vorlage und damit zum Ausbau des Bildungsstandorts Ostschweiz nicht geeignet wäre, um gegen Verfehlungen von Professoren und Dozenten ein Zeichen zu setzen. Dies, weil ein Nein in erster Linie die Studierenden treffen würde, die weiterhin in beengten Verhältnissen auskommen müssten.



Sonntag, 9. Juni - 13:32 Uhr

Die Appowila-Highland-Games – im Bild das Baumwerfen – dienen als Vorbild der diesjährigen Familientage des Unisports auf dem Kronberg. (Bild: Peter Käser – 6. September 2015)

Familientage am Kronberg: Kinder können sich im Baumstämme werfen und Bogenschiessen üben

(pd) Am 15. und 16. Juni 2019 lädt der Unisport der HSG zusammen mit der Luftseilbahn Jakobsbahn-Kronberg AG zum zehnten Mal zu den Familientagen am und auf dem Kronberg. Dieses Mal stehen die zwei Tage ganz im Zeichen der schottischen Highland Games.

Der Verein Appowila bringt mit den Highland Games schottische Traditionen in die Ostschweiz. Familien können als «Clans» Baumstämme werfen, Fässer rollen, Seilziehen und Bogenschiessen. Auch als Plauschgruppe kann man Punkte sammeln und an Wettbewerben teilnehmen. Mit etwas Glück winkt am Ende des Tages ein Preise: gefüllte Freizeittaschen oder Gratiseintritte am Kronberg oder an die Highland Games in Abtwil. Weiter im Programm sind der Auftritt der Dudelsackspieler «United Maniacs», Kinderschminken und das Märchenzelt.

Familientage am Kronberg Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.familietäg.ch

Samstag, 8. Juni - 11:22 Uhr

Ein Leckerbissen für Freundinnen und Freunde der Orgelmusik

«Organist Bernhard Ruchti – im Bild mit der Orgel in der Kirche St.Laurenzen – spielt am Mittwoch im Neudorf Liszt. (Bild: Hanspeter Schiess, 16. April 2019)

(pd) Franz Liszt war als Pianist und Komponist eine Berühmtheit, weniger bekannt sind seine Kompositionen für die Orgel. Zu Unrecht, finden die St.Galler Orgelfreunde und laden am kommenden Mittwoch zu einem Abend über Franz Liszts «Präludium und Fuge über B-A-C-H» ein. Dabei handelt es sich um ein monumentales Werk aus dem Jahr 1856, das die Musikgeschichte nachhaltig prägte. Zum ersten Mal wurden die technischen Möglichkeiten der Pianistik und der Klangreichtum der romantischen Sinfonik auf die Orgel übertragen.

Der St.Galler Organist Bernhard Ruchti erläutert in einem Vortrag die Geschichte und die Klangwelt dieses Werks über die Tonfolge B-A-C-H, eine Hommage an den Orgel-Übervater Johann Sebastian Bach. Anschliessend führt Ruchti das Werk in voller Länge auf. Mit der spätromantischen Goll-Orgel verfügt die Linsebühl-Kirche dafür über ein hervorragendes Instrument.

Liszt auf der Orgel Wann: Mittwoch, 12. Juni 2019, 19.30 Uhr

Wo: Kirche Linsebühl

Weitere Infos: der Eintritt ist frei, www.ofsg.org

Samstag, 8. Juni - 9:07 Uhr

Das Beet am Hauptbahnhof dient auch Wartenden. (Bild: Marlen Hämmerli)

SBB lassen im Hauptbahnhof Blumen spriessen

(mha) Nun hat Urban Gardening auch den Hauptbahnhof erreicht. Seit kurzem steht vor den Ticketautomaten unter der binären Uhr ein Hochbeet. Hübsch ist es, aber vielleicht etwas ungeschickt platziert: Denn die Kante bietet sich als Sitzplatz geradezu an. Vielleicht deshalb schützt ein Gitter das Grün. Dabei soll es sich gemäss den SBB um Blumen handeln.

(Bild: Marlen Hämmerli)

Das Hochbeet am Hauptbahnhof ist bei weitem nicht das einzige im öffentlichen Raum. Die Stadt St.Gallen hat in den vergangenen Jahren ebenfalls wiederholt Hochbeete aufgestellt. Seit einigen Jahren stehen jeweils bis September an vier Standorten in der Stadt Hochbeete. So auf dem Pic-o-Bello-Platz, an der Linsebühl- und der Lämmlisbrunnen­strasse und auf dem Vorplatz der Fachhochschule. Die Quartierbewohnerinnen und -bewohner sowie Personen von der Fachhochschule bepflanzen und pflegen die Beete.

Freitag, 7. Juni - 21:51 Uhr

Traditioneller Saisonschluss im Palace: Zuerst Bar und Grill draussen, dann Bar und DJs drinnen

(pd/vre) Am Samstag, 8. Juni, hat das Kulturzentrum im alten Kino Palace am Blumenbergplatz seinen Saisonschluss. Es begeht diesen wie üblich mit einem Fest. Bei guter Witterung gibt's, ab 16 Uhr, auf dem kleinen Kiesplatz hinter dem Palace Bar, Grill und Musik. Ab 21.30 Uhr ist Party im Saal - mit Bar und Palace-All-Stars-DJ-Team. Der Eintritt zum Saisonschlussfest ist gratis. Nach der Fete fällt das Kulturzentrum wie üblich in den Sommerschlaf, der auch heuer drei Monate dauern soll.



Nach dem Saisonschlussfest vom Samstagnachmittag und Samstagabend zieht sich das Kulturzentrum Palace in den dreimonatigen Sommerschlag zurück. (Bild: Hanspeter Schiess - 19. Oktober 2016)



Freitag, 7. Juni - 21:22 Uhr

Windwarnung für die Region St.Gallen-Rorschach gilt noch bis 23 Uhr

(pd/vre) Meteo Schweiz hat für die Alpennordseite zwischen Berner Oberland und Bodensee eine Windwarnung der Stufe 2 herausgegeben. Davon betroffen ist auch die Warnregion St.Gallen-Rorschach. Zu erwarten sind in den Niederungen Windspitzen von 70 bis 90 Stundenkilometern, über 2000 Meter über Meer können sie 100 bis 130 Stundenkilometer aufweisen. Der Wind bläst dabei hauptsächlich von Süden. Von ihm geht gemäss Meteo Schweiz «Mässige Gefahr» aus. Gültig ist die Warnung noch bis 23 Uhr.



Das Gebiet, das von der Windwarnung von Meteo Schweiz betroffen ist. Darunter ist auch die Warnregion St.Gallen-Rorschach. (Illustration: Meteo Schweiz - 7. Juni 2019)

Freitag, 7. Juni - 18:38 Uhr

Stau auf der Stadtautobahn löst sich wieder auf

(red) Bei einem Sattelschlepper ist am Freitagmittag auf der Stadtautobahn St.Gallen ein Reifen geplatzt (siehe Einträge 12:45 und 14:47 Uhr). Die rechte Spur in Richtung St.Margrethen war deshalb gesperrt. In der Folge bildete sich ein über zehn Kilometer langer Stau. Autofahrer mussten mit einer Wartezeit von 40 Minuten rechnen. Mittlerweile löst sich der Stau langsam auf; seine Folgen - gekoppelt mit dem Feierabendverkehr - dürften vor allem beim öffentlichen Verkehr auf Stadtgebiet noch eine Weile zu spüren sein.

Freitag, 7. Juni - 16:11 Uhr

«Aasugä»: Ping-Pong-Plausch-Turnier im St.Otmar-Quartier

Das Plauschturnier findet morgen Samstag, ab 14 Uhr, auf der Grenzstrasse im St.Otmar-Quartier statt. (Bild: PD)

(sab) Ping-Pong-Schläger gezückt: Morgen Samstag veranstaltet der Quartierverein St.Otmar ein Tischtennis-Turnier. Das Plauschspiel findet auf der Grenzstrasse beim Jugendraum statt und startet um 14 Uhr.

Der Spielnachmittag ist ein Unikum. Der Quartierverein ist wohl der einzige in St.Gallen, der noch einen Tischtennis-Turnier organisiert. Morgen sind die Wetterbedingungen dazu optimal. Rundlauf olé!

In der Stadt St.Gallen gibt es übrigens insgesamt 66 Ping-Pong-Tischplatten: Wer wissen möchte, wo die nächste in seiner oder ihrer Umgebung ist, dafür hat Stadtgrün (das frühere Gartenbauamt) der Stadt St.Gallen eigens eine Liste. Hier geht es zur aktuellen Liste der Standorte der Tischtennistische. Es gibt auch eine globale Karte, auf der alle Tischtennistische verzeichnet sind. Aktuell sind aber in St.Gallen nur wenige markiert. Zurzeit werden diese sukzessive nachgetragen.

Beim Schulhaus St.Leonhard wird schon trainiert. (Bild: Sandro Büchler)

Freitag, 7. Juni - 14:47 Uhr

Stau löst sich langsam auf

(red) Am Freitagmittag ist es auf der St.Galler Stadtautobahn zu einem Verkehrsunfall gekommen (siehe Eintrag 12:45 Uhr). Dieser führte zu einem grösseren Rückstau. Betroffen von den Verkehrsbehinderungen ist auch die Stadt St.Gallen. Auf den Strassen von Westen in Richtung Innenstadt sei mit grösseren Staus zu rechnen, schreibt die Stadtpolizei. Ebenfalls komme es bei den öffentlichen Verkehrsmitteln zu Verspätungen. Die Stapo empfiehlt, die Autobahn nicht zu verlassen, da trotz des Staus jene Fahrstrecke schneller ist als durch die Stadt.

Freitag, 7. Juni - 12:45 Uhr

Unfall und Stau auf der Stadtautobahn

(red) Im Rosenbergtunnel in Fahrtrichtung St.Margrethen ist am Freitagmittag ein Lastwagen in ein Auto gekracht. «Um 11.50 Uhr ist im Rosenbergtunnel ein Lastwagen in ein Auto gefahren», bestätigt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei.

Zur Unfallaufnahme sei der rechte Fahrstreifen gesperrt worden. Eine Person wurde laut Krüsi leicht verletzt.

Auf der St.Galler Stadtautobahn ist eine Menge Geduld gefragt. (Stand: 14.35 Uhr) Screenshot: mydrive.tomtom.com

Auf der Stadtautobahn A1 zwischen St.Gallen-Winkeln und St.Gallen-St.Fiden in Fahrtrichtung St.Margrethen staute es gemäss Krüsi bis etwa 13.40 Uhr, danach sei die Fahrbahn wieder frei gewesen. Zu solchen Staus werde es künftig häufiger kommen, mutmasst Krüsi. Gerade mit den anstehenden Bauarbeiten auf der Stadtautobahn brauche es nicht viel, bis der Verkehr ins Stocken gerate.

Freitag, 7. Juni - 10:22 Uhr

Auch das Wasser in den Freibädern hat sich leicht abgekühlt: Temperatursturz im Bodensee

Freitag, 7. Juni - 8:56 Uhr

Sicherheitsnetze an der Fürstenlandbrücke montiert - bis 19. Juni folgen weitere Arbeiten

(mha) Mehrere Wochen patrouillierten Verkehrsüberwacher auf der Fürstenlandbrücke. Nun sind sie weg, denn seit Mittwoch sind die Sicherheitsnetze auf beiden Seiten der Brücke fertig angebracht. Die Patrouillen bewachten die dafür nötige Baustelle. Bisher waren auf der Südseite der Fürstenlandbrücke lediglich einige Plexiglasscheiben angebracht gewesen. Dies vor allem zum Schutz der darunterliegenden Häuser.

Blick von der Fürstenlandbrücke stadtauswärts: Die Sicherheitsnetzte sind fertig angebracht. Da weitere Arbeiten geplant sind, ist die Brücke aber noch teilweise gesperrt. (Bild: Reto Voneschen)

Trotzdem ist die Brücke teilweise noch gesperrt. Auf der linken Seite stadtauswärts werden noch Lärmschutzsmassnahmen umgesetzt, wie Claudia Eugster, Presseverantwortliche des kantonalen Baudepartements, bestätigt. Diese Arbeiten sollen bis heute Freitag abgeschlossen sein. Danach werden bis zum 19. Juni noch Belagsarbeiten auf den Trottoirs und Radwegen auf der Fürstenlandbrücke durchgeführt.

Donnerstag, 6. Juni - 23:33 Uhr

Ein St.Galler Confiseur ist Anwärter auf die diesjährige Bäckerkrone

(vre) Am «Grand Prix des artisans boulangers-confiseurs» vom 17. Juni in Bern wird bereits zum achten Mal der Gewinner der Bäckerkrone ausgezeichnet. Der vom Schweizerischen Hefeverband gestiftete Preis zeichnet vorbildliche, innovative Bäckereien-Confiserien aus. Die Jury hat vier Betriebe in die engere Auswahl für die Auszeichnung genommen. Darunter ist die Bäckerei-Confiserie «G'nuss» in St.Gallen.

Blick in die Räume des «G'nuss» am Spisertor. (Bild: PD)

Der Betriebe mit Spezialitätengeschäft sowie Café/Restaurant am Spisertor-Kreisel, im Kopfbau zwischen der Linsebühl- und der Lämmlisbrunnenstrasse, wird von Stefan und Claudia Bischof geführt. Er ist in den vergangenen Jahren unter anderem bekannt geworden für seine zucker- und fettarme Patisserie. Neben dem «G'nuss» aus St.Gallen sind für die Bäckerkrone noch je ein Betrieb aus Davos GR, Näfels GL und Truttikon ZH nominiert.

Donnerstag, 6. Juni - 23:22 Uhr

Einfache Anfrage im Stadtparlament: Soll die Stadt das Schlupfhuus auf eigene Rechnung weiterführen?

(vre) Das Schlupfhuus steht Kindern und Jugendlichen in Notlagen, etwa bei Gewalt in der Familie, seit 18 Jahren für die temporäre Unterbringung zur Verfügung. Aufgrund der hohen Defizite will sich der Kanton St.Gallen aus der Einrichtung zurückziehen. Was die Schliessung des Schlupfhuus für die Stadt St.Gallen bedeutet, wollen die Stadtparlamentarierinnen Gabriela Eberhard (SP) und Andrea Hornstein (PFG) in einer am Donnerstag eingereichten Einfachen Anfrage von der Stadtregierung wissen.

Das Schlupfhuus neben dem Kinderspital in St.Fiden. (Bild: Benjamin Manser - 24. Mai 2019)



Konkret erkundigen sich die beiden Politikerinnen danach, wie häufig das Schlupfhuus in den vergangenen drei Jahren von Kindern und Jugendlichen aus der Stadt genutzt wurde. Sie wollen im Vorstoss aber auch wissen, ob die Stadt an der Suche nach einer Nachfolgelösung beteiligt ist, ob sie allenfalls bereit wäre, Mehrkosten dafür zu übernehmen, und ob sie vom kantonalen Amt für Soziales bezüglich der Schliessung vorgängig kontaktiert wurde.

Ebenfalls wissen wollen Eberhard und Hornstein, ob sich die Stadt vorstellen könnte, das Schlupfhuus als städtische Institution weiterzuführen, oder ob die Notfall-Unterbringung von Kindern und Jugendlichen im Kinderheim Riedernholz möglich wäre. Einen Vorstoss zum Schlupfhuus aus dem Kantonsparlament hat die Kantonsregierung gerade beantwortet (siehe unten).

Donnerstag, 6. Juni - 23:01 Uhr

Kantonsregierung beantwortet Fragen zum Schlupfhuus: Defizite wurden zu hoch

(sda/vre) Die angekündigte Schliessung der Notfallunterkunft für Kinder und Jugendliche in St.Gallen, «Schlupfhuus», hat Kritik und eine Petition ausgelöst. Die Kantonsregierung hat nun Fragen dazu in einem Vorstoss beantwortet. Die wirtschaftliche Führung der kleinen Einrichtung sei zunehmend in Frage gestellt gewesen, schreibt die Regierung in der Antwort auf Fragen der SP-Grünen-Fraktion im Kantonsrat.

Wegen einer starken Minderauslastung und hohen Tagessätzen für Platzierungen sei das Defizit in den letzten Jahren «vermehrt hoch» gewesen. In ihrem Vorstoss hatten SP und Grüne die Schliessung «überraschend und unverständlich» genannt. Noch im letzten Herbst habe das Parlament über die Finanzierung beraten. Dabei sei ein Optimierungsbedarf beim «Schlupfhuus» festgestellt worden. «Von einer Schliessung war jedoch nie die Rede.»

Die Einrichtung wird von der Stiftung Ostschweizer Kinderspital betrieben. Die Finanzierung ist so geregelt, dass die Wohngemeinde zwei Drittel der Kosten für einen Aufenthalt übernimmt. Der Kanton trägt einen Drittel sowie das Defizit. Der Entscheid über strukturelle Veränderungen liege bei der Trägerschaft, schreibt die Regierung. Trotz intensivem Dialog während der letzten Jahre sei keine Einigung über eine Optimierung erzielt worden.

Das «Schlupfhuus» wird bis März 2020 weiterbetrieben. Die Regierung zeigt sich in der Stellungnahme überzeugt, dass weiterhin ein Angebot erforderlich ist, das eine notfallmässige, temporäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen im Kanton ermögliche. Konkrete Auskünfte gibt es dazu nicht: Über ein neues Angebot informiert werde, «sobald entsprechende Entscheide» getroffen wurden.

Donnerstag, 6. Juni - 16.22 Uhr

St.Galler Stadtwerke testen Wasserleitungen: Mehr Druck auf die Rohre, um Schwachstellen zu erkennen

(sgsw/vre) Ab Dienstag nach Pfingsten führen die St.Galler Stadtwerke an Wasserleitungen in der Rorschacher-, der Heimat- und der Rehetobelstrasse Stresstests durch. Damit sollen vor Beginn der Sanierung der jeweiligen Strassen Schwachstellen im Netz erkannt und behoben werden. Ziel dahinter ist, künftige spontane Rohrbrüche zu vermeiden. Die Tests dauern eine bis zwei Wochen. In den betroffenen Gebieten kann die Wasserversorgung kurzzeitig ausfallen.

«Canale Grande» an der Zürcher Strasse in der Lachen: Spontane Rohrbrüche sind nicht nur mit viel Wasserverlust sowie gefluteten Kellern und Tiefgaragen verbunden. Meist richten sie auch schwere Schäden an der Strasse an. Stresstests am Leitungsnetz sollen das verhindern helfen. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 17. September 2012)

Bei den sogenannten Stresstests werden die Leitungen gemäss Mitteilung der St.Galler Stadtwerke abschnittweise erhöhtem Druck ausgesetzt und dabei überwacht. Dadurch lassen sich Rohrbrüche schnell feststellen. So kommt es nur zu geringem Wasserverlust sowie kleineren Schäden an Rohrleitungen und Strassen.

Die Tests finden ab Dienstag nach Pfingsten auf drei städtischen Strassenabschnitten statt. Es sind dies die Teilstücke von der Rorschacher Strasse 194 bis zur Verzweigung Lukasstrasse und von der Rehetobelstrasse 48 bis zur Verzweigung Oberhaldenstrasse sowie an der Heimatstrasse zwischen Langgasse und Kolumbanstrasse. Anwohnerinnen und Anwohner werden vor Beginn der Arbeiten mit einem Flugblatt informiert.

Donnerstag, 6. Juni - 13:44 Uhr

Durchzogene Wetterprognose für Pfingsten: Nach schönem Freitag ein wechselhaftes Wochenende

(vre) Das Pfingstwochenende dürfte, wenn man auf die Wetterfrösche im Internet abstellt, wettermässig ein Wechselbad der Gefühle werden. Schönster der nächsten fünf Tage ist der Freitag, einigermassen schön werden auch Samstag und Sonntag. Montag und Dienstag dagegen sollen wechselhaft sein, wobei je länger es dauert, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge. Es bleibt einigermassen warm.

Der Bodensee vom Hohen Kasten aus. Viele St.Gallerinnen und St.Galler wird es an Pfingsten an den See oder in den Alpstein ziehen. Vom Wetter her dürften sie mehrheitlich auf ihre Kosten kommen. Es gilt aber von Samstag bis Montag: Regenschutz nicht vergessen. (Leserbild: Regina Rosin - 1. Juni 2019)



SRF-Meteo und Weathersearch.ch sind sich fürs ganze verlängerte Wochenende ziemlich einig. Am Freitag ist bei 9 bis 26 Grad ein sonniger Sommertag zu erwarten. Am Samstagvormittag ist etwas Regen möglich, Nachmittag und Abend sind sonnig und trocken bei Temperaturen zwischen 11 und 19 Grad.

Der Sonntag soll gemäss den Wetterportalen umgekehrt verlaufen: Der Vormittag ist schön und sonnig, ab Nachmittag sind Niederschläge möglich. Die Temperatur bewegt sich voraussichtlich zwischen 10 und 24 Grad. Der Montag verläuft ebenfalls weitgehend trocken, ab Mittag sind bei Temperaturen zwischen 14 und 25 Grad lokale Schauer möglich. Und der Dienstag wird bei 14 bis 21 Grad wechselhaft.



Donnerstag, 6. Juni - 12:12 Uhr

Stadt gestaltet Verkehrsknoten in Rotmonten neu: Vorderster Teil der Holzstrasse derzeit gesperrt



(sk/vre) Das Tiefbauamt der Stadt St.Gallen gestaltet derzeit die Verzweigung Guisan- und Holzstrasse in Rotmonten neu. Gleichzeitig wird die Endstation der Buslinie 5 ausgebaut und behindertengerecht gestaltet. Fürs Quartier ist die Verzeigung der Guisan- und der Holzstrasse wichtig, weil erstere die Verbindung zur Universität und letztere eine wichtige Quartierstrasse ist.

Die Baustelle auf der Verzweigung Guisan- und Holzstrasse. Derzeit werden Arbeiten an den Werkleitungen ausgeführt. (Bild: Reto Voneschen - 6. Juni 2019)

Das Projekt sieht gemäss Mitteilung der Stadtkanzlei vor, die Fahrbahn im Bereich des Verkehrsknotens leicht anzuheben und zu Gunsten der Trottoirs zu reduzieren. Dies ermögliche die Erstellung sicherer Fussgängerquerungen mit ausreichenden Sichtverhältnissen. Damit die VBSG-Busse auf der Verzweigung genügend Platz für die Kehre von der Endstation her in Richtung Quartierzentrum haben, wird die Guisanstrasse auf der Südseite verbreitert.



Die Endhaltestelle der Buslinie 5 mit im vorderen Bereich mit einer Haltekantenhöhe von 22 Zentimetern behindertengerecht gestaltet. Parallel zu den Arbeiten des Tiefbauamtes, erneuern die St.Galler Stadtwerke derzeit in der Holzstrasse, Abschnitt Guisan- bis Höflistrasse, die Gas- und Wasserleitung sowie die Hausanschlüsse.

Für die Ausführung all dieser Arbeiten muss die Holzstrasse von der Guisanstrasse her bis zum Haus Nummer 11 für Fahrzeuge gesperrt werden. Umleitungen sind signalisiert. Die Durchfahrt an der Guisanstrasse wird mit einer Lichtsignalanlage gesteuert. Die Busse der VBSG verkehren über die Berghaldenstrasse; die Haltestelle Rotmonten kann während der Bauarbeiten nicht bedient werden. Die Arbeiten sollen bis Mitte August abgeschlossen werden.

Donnerstag, 6. Juni - 11:44 Uhr

Töfffahrer übersehen, gerammt und mittelschwer verletzt

(stapo/vre) Am Mittwochabend ist es auf der Oberstrasse in St.Gallen zum Zusammenstoss zwischen einem Motorrad und einem Personenwagen gekommen. Der Töfffahrer stürzte dabei, wurde mittelschwer verletzt und musste mit der Ambulanz in Spitalpflege verbracht werden. An seinem Zweirad entstand gemäss Mitteilung der Stadtpolizei Totalschaden.

Die Unfallstelle auf der Oberstrasse: Vorne links das Auto, das den Töfffahrer rammte und zu Fall brachte. Hinten vor dem weissen Auto der totalbeschädigte Töff. (Bilder: Stadtpolizei St.Gallen - 5. Juni 2019)

Am Mittwoch, kurz vor 23 Uhr, fuhr der Motorradfahrer auf der Oberstrasse stadtauswärts. Vor dem Haus Nummer 112 wurde er vom Auto einer 23-Jährigen gerammt, das aus einer Ausfahrt auf die Oberstrasse einbog. Die junge Frau hatte den Töfffahrer übersehen. Dieser stürzte, sein Zweirad schlitterte danach über beide Fahrspuren und prallte gegen ein parkiertes Auto.



Das vorne beschädigte Auto der Unfallverursacherin.

Donnerstag, 6. Juni - 7:44 Uhr

Erfolg für St.Galler Anti-Rassisten Hans Fässler: Stadt Neuchâtel tauft heute einen Platz um

(vre) 14 Jahre, nachdem er dem Naturwissenschafter und Rassisten Louis Agassiz ein Kapitel des Buchs Reise in Schwarz-Weiss gewidmet hat und zwölf Jahre nach dem Start der Kampagne «Démonter Louis Agassiz» kann der St.Galler Anti-Rassist Hans Fässler einen Erfolg feiern: Heute Donnerstag wird in Neuchâtel der Platz «Espace Louis-Agassiz» in «Espace Tilo-Frey» umbenannt.



Damit, so hält Fässler in einer Mitteilung fest, erfolge weltweit erst zum dritten Mal – nach der Agassiz-School in Cambridge, Massachusetts (2004), und der Agassiz-Medaille der Erdwissenschaften (2018) – eine Umbenennung im Kontext des Rassismus von Louis Agassiz. Für den internationalen Anti-Rassismus sei das ein grosser Schritt vorwärts. Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807-1873) war ein schweizerisch-amerikanischer Naturforscher. Hans Fässler kritisiert ihn für seine nach heutigen Massstäben klar rassistischen Rassentheorien.



Hans Fässler und Louis Agassiz: Der Historiker versuchte vor zwei Jahren, den Mitgliedern der St.Galler Sektion des Schweizer Alpenclubs (SAC) die Aberkennung der SAC-Ehrenmitgliedschaft für Louis Agassiz schmackhaft zu machen. (Bild: Urs Bucher - 3. März 2017)



Die neu mit einem Strassennamen in Neuchâtel geehrte Tilo Frey (1923-2008) wurde als Tochter eines Schweizer Ingenieurs und einer Frau vom Volk der Fulbe in Kamerun geboren. Später wurde sie in die Schweiz gebracht. 1943 bis 1984 arbeitete sie in Neuchâtel als Lehrerin und Schuldirektorin. 1964 wurde sie ins dortige Stadtparlament, 1969 in den Grossen Rat des Kantons Neuenburg, 1971 als erste dunkelhäutige Person in den Nationalrat gewählt. In Bern wirkte sie bis 1975.



Interessant übrigens ist im Programm der heutigen Umbenennungsfeier in Neuchâtel die Berufsbezeichnung von Hans Fässler. Er sei «enseignant d’anglais retraité, historien et militant non-retraité à Saint-Gall», also «pensionierter Englischlehrer, Historiker und nicht-pensionierter Militanter aus St.Gallen», heisst es da. Womit angekündigt ist, was sowieso alle wissen, die Fässler kennen: Sein Kampf gegen die anhaltende Ehrung von Rassist Agassiz geht weiter.



Donnerstag, 6. Juni - 7:07 Uhr

St.Galler Gin-Festival zum Zweiten: 600 Gins in der alten Kreuzbleiche-Turnhalle

(vre) Am 21. und 22. Juni findet in St.Gallen die zweite Ausgabe des Gin-Festivals statt. Nachdem er Anfang Juni 2018 im Lattich auf dem Areal des alten Güterbahnhofs durchgeführt wurde, wechselt der Anlass jetzt in die alte Kreuzbleiche-Turnhalle. Geplant ist gemäss Vorschau im Internet am neuen Ort ein Innen- und ein Aussenbereich mit einer Fläche von insgesamt 2000 Quadratmetern.



An der Premiere des St.Galler Gin-Festivals im Sommer 2018 im Lattich im alten Güterbahnhof. (Bild: Ralp Ribi - 2. Juni 2018)

Beim «Gin Gin - The Festival» können über 600 verschiedene Gins von rund drei Dutzend Produzenten, Importeuren und Destillateuren probiert werden. Da man bekanntlich nicht einen ganzen Abend nur trinken kann, gibt's zum Schnaps- auch ein Gastro-Angebot sowie ein Musikprogramm mit DJs. Geöffnet ist am Freitag von 17 Uhr bis Mitternacht, am Samstag von 16 Uhr bis Mitternacht. Tickets sind bereits jetzt im Vorverkauf für zwölf Franken das Stück erhältlich.



Zum Gin-Festival im Internet.

Mittwoch, 5. Juni - 18:08 Uhr

Sevdalinka: Traditionelle Liebeslyrik aus Bosnien und Herzegowina in der St.Galler Stadtbibliothek

(pd/mha) Wer sich für Musik und Liebeslyrik interessiert, ist diesen Samstag, 17 Uhr, im Raum für Literatur in der Hauptpost (Eingang via St.-Leonhard-Strasse 40) am richtigen Ort. Der durch die Stadtbibliothek organisierte Abend ist Sevdalinka gewidmet. Diese musikalische Gattung ist in Bosnien und Herzegowina eine traditionelle Art der Liebeslyrik. Sie drückt gemäss Mitteilung unerfüllte Liebesgefühle oder tiefe Leidenschaft gegenüber einer Person, einer Stadt oder Region aus.

Sevdalinka ist heute fester Bestandteil der Folklore aus Bosnien und Herzegowina. (Bild: PD)

Am Samstag führt Jasminka Cvetanovic auf Deutsch in Sevdalinka ein. Danach gibt es eine musikalische Kostprobe, bevor Kulturwissenschafter Esad Bajtal in Bosnisch referiert. Bajtal forscht seit vielen Jahren über Sevdalinka. Der Abend wird moderiert von Sefika Koljic, Literaturwissenschafterin und Lehrerin für Bosnisch. Der Eintritt zum Anlass ist gratis; es wird eine Kollekte eingesammelt.

Mittwoch, 5. Juni - 16:18 Uhr

Neues Angebot von «Stadtwildtiere»: Mit der gemieteten Fotofalle Wildtieren nachspüren

(vre) Seit 2015 ist «Stadtwildtiere» auch in St.Gallen aktiv. Mit verschiedenen Aktionen wurde bereits dem heimlichen Leben von Wildtieren im Stadtgebiet nachgespürt. In diesem Jahr etwa suchen Freiwillige mit Spurtunnels nach der seltenen Haselmaus, die es eigentlich in der Gallusstadt geben sollte, deren Vorkommen in neuerer Zeit aber noch nie nachgewiesen werden konnte.

Der Fuchs schnürt durch einen Stadtsanktgaller Garten. (Bild: Stadtwildtiere - 30. Mai 2016) Ein Fuchs auf einem Gartensitzplatz an der Lilienstrasse. (Bild: José Martinez - 31. Oktober 2016) Der Fuchs hat etwas gehört. (Bild: Lisa Häfliger - 20. Mai 2019) Bekannt für seine hartnäckigen Grabarbeiten: der Dachs in einem St.Galler Garten. (Bild: Stadtwildtiere - 2. Mai 2016) Eine Rehkuh mit ihrem Kitz. (Bild: Reto Voneschen - 28. Juli 2016) Der zur Familie gehörende Rehbock. (Bild: Reto Voneschen - 28. Juli 2016) So schön kriegt man sie selten vor die Linse: ein Wildschwein auf nächtlicher Erkundungstour. (Bild: Reto Voneschen - 18. Juli 2016) Der Fuchs markiert beim Vorbeigehen rasch noch an einen Busch. (Bild: Reto Voneschen - 16. Juli 2016) Eine Igelmutter mit zwei Jungen am Fressnapf. (Bild: Madeleine Geiger - 9. August 2016) Zwei Igel vor einem Igelhotel. (Bild: Madeleine Geiger - 10. September 2016) Ein Steinmarder in einem Stadtsanktgaller Garten. (Bild: Lisa Häfliger - 1. Juni 2019) Auch sie geraten natürlich in die Fotofallen: Porträt einer Katze in einem Gartenbeet an der Lilienstrasse. (Bild: José Martinez - 17. Mai 2016) Eine Katze im Morgengrauen auf der Pirsch an der Metallstrasse. (Bild: Reto Voneschen - 8. Juni 2016) Mit der Normalkamera «geschossen»: Zwei Füchse und einige nicht wirklich beunruhigte Schafe am Freudenberghang. (Leserbild: Klaus Stadler - 16. Oktober 2016) 14 Bilder Wildtiere in der Stadt St.Gallen

Eine spektakuläre Aktion von «Stadtwildtiere» war vor einigen Jahren das Aufstellen von Fotofallen. Dabei kamen Dutzende Bilder von Füchsen, Igeln, Dachsen, Rehen und anderen Wildtieren zusammen, die sich Nacht für Nacht durch die Stadt bewegen. Und natürlich wurden auch Dutzende Hauskatzen porträtiert. Damit jede und jeder selber kontrollieren kann, wer denn da zu nächtlicher Stunde den Garten umgräbt, bietet «Stadtwildtiere» neu einen Fotofallen-Verleih an.

Gemietet werden können zwei Kameratypen. Man sucht sich im Internet aus, welche man wie lange will. Dann überweist man den Mietpreis plus ein Depot und erhält die Kamera samt Gebrauchsanweisung zugeschickt. Am letzten Tag der Mietdauer packt man sie wieder ein und retourniert sie an die Verleihstelle, die einem darauf das Depot zurückzahlt.

Zu den Details von «Stadtwildtiere» in St.Gallen.

Mittwoch, 5. Juni - 15:45 Uhr

Das Klanghaus Toggenburg zu Besuch in der Kantonshauptstadt: Konzert und Vorträge im Ex-Rex

(pd/vre) Am Mittwoch, 12. Juni, 19.30 Uhr, kommt die Klangwelt Toggenburg zu Besuch in St.Gallen. Im Ex-Rex stellen sich die künftigen Betreiber des Klanghauses am Schwendisee oberhalb von Wildhaus-Alt St.Johann vor. Sie tun dies mit Klängen von Christian Zehnder und «Songs from new space Mountains», mit dem Trio Andersch, mit Triado und Pätschwerk.

Eine Computerillustration, wie es dereinst im Inneren des Klanghauses Toggenburg aussehen könnte. (Bild: PD)

Wortbeiträge kommen am Mittwoch in einer Woche von Klanghaus-Initiant Peter Roth, Kantonsbaumeister Werner Binotto und Christian Zehnder, dem künstlerischen Leiter der Klangwelt Toggenburg. Die drei äussern sich zur Grundidee, zum Bauprojekt und zum künftigen Betrieb des Klanghauses. Über das Vorhaben entscheidet das Stimmvolk des Kanton St.Gallen am 30. Juni.

Das Projekt Klanghaus kostet 22,3 Millionen Franken. Betriebskosten sollen dem Kanton aus der Einrichtung zur Pflege des musikalischen Erbes der Region keine erwachsen. Die private Stiftung Klangwelt übernimmt nämlich nicht nur eine Million der Investitionskosten, sondern äufnet auch einen Fonds mit über fünf Millionen für den Betrieb des Hauses.

Mittwoch, 5. Juni - 13:12 Uhr

Rollerfahrer stürzt beim Überholen auf der Rorschacher Strasse und verletzt sich schwer

(stapo/vre) Bei einem Überholmanöver ist am Dienstagnachmittag ein Rollerfahrer auf der Rorschacher Strasse im Osten von St.Gallen mit einem nach links abbiegenden Auto zusammengestossen und gestürzt. Der 62-Jährig verletzte sich dabei gemäss Mitteilung der Stadtpolizei schwer und musste ins Spital gebracht werden.

Hier wurde ein Rollerfahrer schwer verletzt: Die Unfallstelle vom Dienstagnachmittag an der Rorschacher Strasse kurz vor der Stadtgrenze zu Mörschwil. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 4. Juni 2019)

Am Dienstag, kurz nach 15.30 Uhr, war eine 41-Jährige mit ihrem Auto auf der Rorschacher Strasse stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe des Hauses 310 wollte sie nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Nach eigenen Aussagen setzte sie den Blinker und bremste ab. In dem Moment schickte sich der Rollerfahrer zum Überholen an.

Bei diesem Manöver prallte der 62-Jährige gemäss Polizeimeldung frontal gegen den vorderen Kotflügel des Autos und danach gegen ein am Strassenrand parkiertes Auto. Der Roller und sein Fahrer schlitterten danch noch einige Meter bevor sie zum Stillstand kamen.

Mittwoch, 5. Juni - 11:44 Uhr

Ideale Bedingungen für einen Sprung ins Wasser

Mittwoch, 5. Juni - 11:44 Uhr

Blechsalat beim Einfädeln: Auto hinter dem Bus übersehen

(stapo/vre) Am Dienstag ist es im Morgenverkehr beim Einfädeln nach der Verzweigung der Zürcher- und Fürstenlandstrasse in St.Gallen-Bruggen zum Zusammenstoss eines Liefer- und eines Personenautos gekommen. Kurz nach 7 Uhr bog der PW aus der Fürstenlandstrasse nach links auf die Zürcher Strasse ein. Auf der Einspurstrecke fuhr er parallel neben einem Bus. Direkt nach dem Bus spurte das Auto ein.

Die Unfallstelle nach der Verzweigung der Zürcher- mit der Fürstenlandstrasse. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 4. Juni 2019)

Ein Lieferwagenlenker wollte gleichzeitig von einer Tankstelle aus nach links in die Strasse einbiegen, um stadteinwärts zu fahren. Dabei übersah der 39-Jährige den Personenwagen hinter dem Bus. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoss. Verletzt wurde niemand. Es entstand gemäss Mitteilung der Stadtpolizei mittelgrosser Sachschaden.

Mittwoch, 5. Juni - 11:15 Uhr

Hund in Wittenbach aus brennendem Auto befreit

(kapo/vre) Am späten Dienstagnachmittag hat in der Zentrumsüberbauung in Wittenbach das Auto einer 77-Jährigen gebrannt. Ein Passant rettete den Hund der Frau, der sich im Fahrzeug befand. Die örtliche Feuerwehr konnte die Flammen rasch ersticken. Brandursache dürfte gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen ein technischer Defekt gewesen sein.

Im Motorenraum des Autos einer 77-Jährigen hat es am Dienstag im Zentrum Wittenbach gebrannt. (Bild: Kantonspolizei St.Gallen - 4. Juni 2019)

Am Dienstag, kurz vor 17.30 Uhr, ging gemäss Polizeimeldung bei der kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass im Zentrum Wittenbach ein Auto brenne, in dem sich ein Hund befinde. Ein Passant schlug eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und befreite das Tier. Die Forensiker der Kapo St.Gallen gehen davon aus, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen ist. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Dienstag, 4. Juni - 12:18 Uhr

Bauarbeiten: Die Steinachstrasse bleibt von Mittwochmorgen bis Donnerstagmorgen gesperrt

(vre) Jetzt ist es definitiv: Am Mittwoch erhält die Steinachstrasse in St.Gallen einen neuen Deckbelag. Dafür muss die Achse für knapp 24 Stunden gesperrt werden. Diese Massnahme betrifft das Teilstück von der Rorschacher Strasse bis zum Haus Steinachstrasse 42 sowie das kurze Stück Singenbergstrasse von Steinach- bis Rorschacher Strasse.

Hinweistafel auf die Sperrung zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen an der Steinachstrasse. (Bild: Reto Voneschen - 1. Juni 2019)

Die Sperrung gilt gemäss Strasseninspektorat von Mittwoch, 6 Uhr, bis Donnerstag, etwa 5 Uhr. Das Trottoir bleibt jederzeit begehbar. Von der Rorschacher Strasse Richtung A1 fahrende Autos werden via Frohbergstrasse umgeleitet. Der Verkehr aus der entgegengesetzten Richtung wird via Sonnenstrasse abgewickelt. Die Zufahrten zu Kantonsspital und Parkgarage Athletik-Zentrum sind gewährleistet.

Dienstag, 4. Juni - 11:59 Uhr

Die Festspielbühne auf dem St.Galler Klosterplatz steht: Heute Abend wird erstmals darauf geprobt

(vre) Der Sommer kündigt sich an. Das merkt man in der St.Galler Altstadt nicht nur an den sommerlichen Temperaturen, sondern auch daran, dass die Bühne für die Festspiele auf dem Klosterplatz in die Höhe wächst. Die Arbeiten haben am 20. Mai begonnen. Heute Abend findet darauf die erste Probe statt - sofern kein Sommergewitter der Operntruppe einen Strich durch die Rechnung macht.

Tribüne und Bühne für die diesjährigen Festspiele auf dem St.Galler Klosterplatz. (Bild: Reto Voneschen - 1. Juni 2019)

Aufgeführt wird vor der Kulisse des St.Galler Stiftsbezirks die Oper «Il trovatore» von Giuseppe Verdi. Premiere und Start der St.Galler Festspiele ist am Freitag, 28. Juni. Danach sind vom 29. Juni bis 12. Juli weitere sechs Vorstellungen geplant. Vorgestellt wird das Stück schon an der Festspiel-Matinee vom 23. Juni im Theater (11 Uhr, Grosses Haus, Eintritt frei). Tribüne und Bühne auf dem Klosterplatz können zudem am 15. Juni, 11 bis 12 Uhr, auf einer Führung erkundet werden (Eintritt .



Zum Programm der diesjährigen St.Galler Festspiele.

Dienstag, 4. Juni - 10:59 Uhr

Stadt St.Gallen will die Indoor-Radsport-WM 2021 in der Sporthalle Kreuzbleiche durchführen

(vre) Der Radballclub und die Stadt haben sich gemäss dem Newsletter von Sport St.Gallen, dem früheren städtischen Sportamt, für die Austragung der Indoor-Radsport-WM 2021 beworben. Sie soll vom 26. bis 28. November 2021 in der Sporthalle Kreuzbleiche ausgetragen werden. An der WM wird jeweils um die Titel im Radball und im Kunstradfahren gekämpft.

Findet im November 2021 die Indoor-Radsport-WM mit Radballern und Kunstradfahrern in der Sporthalle Kreuzbleiche in St.Gallen statt? (Bild: Hanspeter Schiess - 8. Juni 2017)



Der Entscheid über die St.Galler Kandidatur wird diesen Herbst, allenfalls im September, fallen. Marcel Thoma, Leiter von Sport St.Gallen, rechnet am Anlass mit 140 Athletinnen und Athleten - etwa 40 im Radball und etwa 100 im Kunstradfahren. Schon in diesem Jahr findet die Indoor-Radsport-WM in der Schweiz statt. Vom 6. bis 8. Dezember trifft sich die Weltelite des Hallenradsports zum zweiten Mal in der St.Jakobshalle in Basel.

Dienstag, 4. Juni - 10:29 Uhr

Wasser- und Aussentemperaturen, wie sie sein sollten: Ab in die Badi, bevor es wieder abkühlt!

(vre) Endlich! Am Dienstag und Mittwoch steht einem Badetag auch in der Region St.Gallen nichts mehr im Weg: Zu erwarten sind viel Sonne, sommerliche Hitze und Wassertemperaturen, die auch Gfrölis ins kühle Nass locken.

Wie's mit der noch jungen Badesaison danach weitergeht ist offen: Der Donnerstag soll kühler und gegen Abend auch nass werden. Das Pfingstwochenende wird mit Höchsttemperaturen über 20 Grad, aber mit durchziehenden Wolkenfeldern und vereinzelten Regengüssen durchzogen ausfallen.



Dienstag, 4. Juni - 9:49 Uhr

«Das Zelt» gastiert auf der Kreuzbleiche in St.Gallen: Musical, Zirkus, Comedy und Konzerte

(pd/vre) Von heute bis 16. Juni gastiert «Das Zelt» auf der Kreuzbleiche in St.Gallen. Es wartet mit «Comedy, Concert und Circus» auf. Sechsmal steht am Anfang «Supermarkt Ladies», das neue Musical von Roman Riklin und Dominik Flaschka, auf dem Programm. Das Spezielle am Stück: Das Publikum entscheidet mit, wie es den drei Supermarkt-Kassierinnen und ihrem tiefgekühlten Chef am Schluss ergeht.



«Das Zelt» am Ostrand der St.Galler Kreuzbleiche. (Bild: Reto Voneschen - 1. Juni 2019)

Am Pfingstsonntag, 16 Uhr, folgt «Family Circus». Am 11. Juni kommt der beliebte «Comedy Club» mit Stéphanie Berger, Claudio Zuccolini, Dominic Deville, Die Zwillinge und einer Comedy-Battle auf die Kreuzbleiche. Am 13. Juni bietet «Sgt. Pepper» auf den Spuren des Beatles-Klassiker einen sehr speziellen Mundartabend. Und am 14. Juni unterhalten die fünf Bliss-Sänger, inzwischen angeblich volljährig, «Das Zelt».



Zum Programm von «Das Zelt» in St.Gallen.

Dienstag, 4. Juni - 9:11 Uhr

«Writing Is Repetition»: Salome Schmuki stellt ab Donnerstag im Architekturforum aus



(sk/vre) Die Künstlerin Salome Schmuki hat 2018 einen Werkbeitrag der Stadt St.Gallen erhalten. Zuvor bekam sie bereits 2013 einen solchen Beitrag vom Kanton. Jetzt stellt die gebürtige St.Gallerin im Architekturforum Ostschweiz im Lagerhaus (Davidstrasse 40) aus. Die Ausstellung wird gemäss Mitteilung der städtischen Kulturförderung am Donnerstag, 18.30 Uhr, eröffnet.

Die Künstlerin und Grafikerin Salome Schmuki stellt jetzt im Architekturforum Ostschweiz im Lagerhaus aus. (Bild: Urs Bucher - 11. September 2015)



Salome Schmuki untersucht Struktur und Organisation von Sprache. Sie hat sich intensiv mit Aspekten des Lesevorgangs auseinandergesetzt und gestaltet eigene Schriften und typografische Designs. Sie will so einen neuen Blick auf altbekannte Buchstaben- und Lautsysteme ermöglichen. Im Architekturforum zeigt Schmuki in grossflächigen Installationen eine Auswahl ihrer Formrecherchen.



Salome Schmuki wurde 1976 in St.Gallen geboren und ist hier aufgewachsen. Sie hat an der Jan-van-Eyck-Akademie in Maastricht, an der Gerrit-Rietveld-Akademie in Amsterdam sowie an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich studiert. Ihre Arbeiten waren in St.Gallen unter anderem präsent beim «Heimspiel» (2015 und 2018), im Hiltibold (2017) und im Sitterwerk (2017).

Montag, 3. Juni - 14:14 Uhr

Mit einer Umfrage zu einem wirkungsvolleren Mitwirkungsreglement

(sk/vre) Die Stadt St.Gallen überarbeitet ihr Partizipationsreglement, weil die darin vorgesehenen Instrumente bisher kaum genutzt werden. In einem ersten Schritt ist vom 3. bis 30 Juni die Stadtbevölkerung aufgerufen, ihre Meinung zur Partizipation (oder Mitwirkung) in einer Online-Umfrage zu äussern. Die Resultate daraus fliessen in einen Bericht ein, der zeigen soll, was zu tun ist. Das Papier soll Mitte 2020 im Stadtparlament diskutiert werden.

Haben die Mitwirkungsmöglichkeiten, die das städtische Partizipationsreglement bieten, genutzt: Die Klimajugend hat kürzlich in einem Jugendvorstoss verlangt, dass auch in der Stadt St.Gallen der Klimanotstand ausgerufen wird. (Bild: Mareycke Frehner - 2. Februar 2019)

Das 2006 durch das Stadtparlament erlassene Partizipationsreglement sieht verschiedene Möglichkeiten zur aktiven Mitwirkung am Stadtleben von Personen ohne Stimmrecht vor - also von Jugendlichen sowie von Ausländerinnen und Ausländern. Vom Mitwirkungsrecht wird bisher nur wenig Gebrauch gemacht. Dies löste im Frühling 2018 einen Vorstoss im Stadtparlament aus, der eine Reform des Reglements fordert. Daran wird jetzt gearbeitet.

Zur Online-Umfrage über die Partizipation.

Montag, 3. Juni - 13:44 Uhr

«Tischlein deck dich» verteilt seit 15 Jahren Lebensmittel in der Offenen Kirche St.Gallen

(pd/vre) Seit 3. Juni 2004 hat der Verein «Tischlein deck dich» in der Offenen Kirche St.Gallen über 400'000 Kilogramm vor der Vernichtung gerettete Lebensmittel mit einem Warenwert von rund 2,6 Millionen Franken an Armutsbetroffene verteilt. Heute können dort Woche für Woche drei Dutzend Haushalte mit 114 Angehörigen Lebensmittel zu Sonderkonditionen beziehen. Betrieben wird die Abgabestelle von 25 Freiwilligen.

«Tischlein deck dich» ist eine der Organisationen, die in der Ostschweiz Bedürftige direkt mit vor der Vernichtung bewahrten Lebensmitteln versorgen. Im Bild die Abgabestelle von «Tischlein deck dich» in Bischofszell TG. (Bild: Reto Martin - 16. Oktober 2014)

Wer zum Bezug von Lebensmitteln berechtigt ist, klären Sozialfachstellen aus der Region ab. Sie stellen Bezugskarten aus, die maximal für ein Jahr gültig sind. Zu den Kundinnen und Kunden von «Tischlein deck dich» gehören gemäss Mitteilung Personen, die am oder unter dem Existenzminimum leben. Das sind «Working Poor», Grossfamilien, Alleinerziehende, Migrantinnen und Migranten sowie Personen, die Sozialhilfe oder eine Invalidenrente beziehen.

Noch immer landen in der Schweiz jährlich bis zu zwei Millionen Tonnen einwandfreier Lebensmittel im Abfall. «Tischlein deck dich» hat sich seit seiner Gründung 1999 dem Kampf gegen die Verschwendung von Lebensmitteln verschrieben. Das Angebot der Abgabestelle reicht von Getränken über Gemüse, Früchte, Konserven, Süssigkeiten, Brot bis hin zu Milch-und Tiefkühlprodukten. «Tischlein deck dich» betreibt heute 131 Abgabestellen in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein.

Mehr Informationen über die Aktion «Tischlein deck dick»

Montag, 3. Juni - 13:33 Uhr

St.Galler Stadtregierung empfiehlt für den 30. Juni ein Ja zum HSG-Campus am Platztor

(sk/vre) Es ist nicht wirklich eine Überraschung, wenn man den Einsatz des Stadtpräsidenten im Abstimmungskampf des Pro-Komitees sieht: Der St.Galler Stadtrat empfiehlt ein Ja zum HSG-Campus am Platztor. Das kantonale Stimmvolk entscheidet am 30. Juni über diese «für die Stadt St.Gallen wegweisende Vorlage». Der neue Campus soll der Uni St.Gallen den nötigen Raum für ihre Entwicklung geben. Gleichzeitig setzt das Projekt im Stadtzentrum einen städtebaulichen Akzent.

Blick aufs Areal Platztor. Hier soll zwischen Böcklinstrasse (links), Unterem Graben und St.-Jakob-Strasse ein zweiter HSG-Campus entstehen. Das kantonale Stimmvolk entscheidet am 30. Juni über das Projekt. (Bild: Urs Bucher - 28. August 2018)

Seit über hundert Jahren präge die Universität St.Gallen (HSG) den Ruf St.Gallens als herausragenden und innovativen Bildungsstandort, heisst es in einer Medienmitteilung der St.Galler Stadtkanzlei. Zur Hochblüte der Stickereiindustrie als Handelsakademie im Museumsquartier gegründet, befindet sich der HSG-Campus seit 1963 auf dem Rosenberg. Mit der geplanten Erweiterung am Platztor kehre die HSG quasi zurück in die Innenstadt.

Im Gegensatz zum Rosenberg sei das Platztor - abgesehen vom Strassenverkehr - wenig belebt, dafür liege es sehr zentral am nördlichen Rand der Altstadt, heisst es in der städtischen Mitteilung. Mit der Ansiedlung der HSG am Platztor werde «ein lebendiges neues Stück Stadt geschaffen, das Quartier massiv aufgewertet, der Bildungs- und Forschungsstandort St.Gallen nachhaltig gestärkt und die akute Raum- und Platznot der Universität beseitigt».

Montag, 3. Juni - 11:55 Uhr

Naturmuseum St.Gallen feiert 50 Jahre bemannte Mondlandung

(pd/vre) Am 21. Juli 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. 50 Jahre später widmet das Naturmuseum St.Gallen in Zusammenarbeit mit dem Weltraumexperten Men J. Schmidt diesem ausserordentlichen Ereignis eine Ausstellung. Präsentiert werden darin ausgewählte Modelle der Trägerraketen und Raumschiffe, Objekte wie Mondanzug und Astronauten-Nahrung sowie Filmsequenzen und Fotos der berühmten Apollo-11-Mission.

Ein Mitglied der Besatzung von Apollo 11 bei der Arbeit auf der Mondoberfläche. (Bild: PD/Naturmuseum St.Gallen)

Die öffentliche Vernissage der Ausstellung «50 Jahre bemannte Mondlandung» findet am 21. Juni, 19 Uhr statt. Dabei führt Men J. Schmidt ins Thema ein. Der Physiker Jürg Meister stellt den Schweizer Beitrag zur Apollo-Mission vor; dabei handelte es sich um ein Sonnensegel. Anschliessend können die Ausstellungsstücke besichtigt werden. Der Eintritt ist kostenlos.

Im Naturmuseum zu sehen sind die Ausstellungsstücke zum Jubiläum der Mondlandung bis 11. August. Dazu gibt's verschiedene Vortragsabende. Zu Wort kommen unter anderem Men J. Schmidt und Bruno L. Stanek, der seinerzeitige Kommentator der Mondlandung im Schweizer Fernsehen. Sonntagsführungen sind geplant für den 23. Juni, den 7. und den 21. Juli sowie den 4. August.

Zu den Detail der Ausstellung «50 Jahre bemannte Mondlandung».

Montag, 3. Juni - 8:44 Uhr

Der Stadtrat antwortet: Gegen Schnee und Eis sind Holzschnitzel kein Ersatz für Salz und Splitt

(mha/vre) Streusalz aus dem Winterdienst greift nicht nur Fahrzeuge, Brücken und Strassenbäume an, sondern auch die Umwelt allgemein. CVP-Stadtparlamentarier Stefan Grob hat sich deshalb in einer Einfachen Anfrage erkundigt, was St.Gallen im Winterdienst tut, um die Umwelt möglichst nicht zu belasten, und ob schon andere Streumittel als Salz getestet wurden. Letzteres hat die Stadt tatsächlich schon getan, allerdings mit gemischtem Erfolg.



So wurden gemäss den stadträtlichen Antworten auf den Vorstoss Holzschnitzel getestet, die mit Auftaumittel imprägniert sind. In hohen Konzentrationen könne sich das Auftaumittel auf die Umwelt auswirken, weshalb die Holzschnitzel nur bedingt für Naturwege geeignet seien, schreibt der Stadtrat. Bleiben die Schnitzel liegen, verrotten sie. Das sei auf Kieswegen unerwünscht. Deshalb müssten sie eingesammelt und entsorgt werden. Zudem seien die Holzschnitzel vergleichsweise teuer.

Mit Streusalz gegen Eis und Schnee auf dem St.Galler Vadianplatz. (Bild: Thomas Hary - 19. November 2018)



Daher verwendet das Strasseninspektorat weiter Streusalz und Splitt. Jedoch verfolgt es gemäss Stadtrat die Entwicklung neuer Produkte und Methoden aufmerksam. Wird weniger Salz gestreut, schützt das die Umwelt. Heutige Streugeräte können gemäss Stadtrat so eingestellt werden, dass pro Durchgang und Quadratmeter nur 10 bis 15 Gramm Salz, also rund ein Teelöffel, gestreut wird.

Montag, 3. Juni - 8:24 Uhr

Grosse Toilettenanlage fürs Stadtzentrum lässt weiter auf sich waren - Provisorien sind in Betrieb

(mha/vre) Seit längerem ist fürs St.Galler Stadtzentrum eine grosse, bediente Toiletten-Anlage vorgesehen. Zusammen mit den beiden ersten Anläufen zur Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sind auch die Pläne dafür gescheitert. An grösseren Anlässen und Festen zeige sich aber immer wieder, dass hier eine grosse WC-Anlage fehle, monieren die CVP-Stadtparlamentarier Thomas Meyer und Ivo Liechti in einer Interpellation – und fragen den Stadtrat, wo und wann sie realisiert wird.

Im Siegerprojekt zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl ist eine solche Anlage nicht vorgesehen. Stattdessen solle sie nun im Rahmen der neuen Bibliothek im Union-Gebäude realisiert werden, schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf den Vorstoss. Die neue Bibliothek wird frühestens 2027 bezogen, wie Katrin Meier, Leiterin des kantonalen Amts für Kultur, kürzlich gegenüber dem «St.Galler Tagblatt» sagte.

Die provisorische Toilettenanlage zwischen Post Brühltor und Waaghaus wird vorläufig weiter betrieben. (Bild: Jakob Ineichen - 30. Januar 2015)



Bis die neue WC-Anlage steht, werden die provisorischen WCs neben der Post Brühltor weiterbetrieben. Die betreute Toiletten-Anlage, die sich unter diesen WCs befindet, bleibt gemäss Stadtrat bis auf weiteres in Betrieb. An Grossanlässen würden die Öffnungszeiten angepasst. Auch seien Veranstalter in der Pflicht, zusätzlich benötigte Toiletten bereitzustellen. Auch in Brühltor-Passage und an der Museumstrasse stehen stille Örtchen, auf denen man kann, wenn man einmal muss.

Montag, 3. Juni - 7:59 Uhr

Wirtschaftsverbände wollen Gleise und Autobahn in St.Fiden mit privaten Investoren überdecken

(pd/dag/vre) Für «Wirtschaft Region St.Gallen» (WISG) bleibt die Überdeckung und Überbauung der Gleise im Bahnhof St.Fiden eine wichtige Option für die St.Galler Stadtentwicklung. Gemäss Vorstellungen des regionalen Wirtschaftsverbands soll die Beteiligung privater Investoren an Planung und Entwicklung der Infrastruktur eine «Stadt über den Gleisen» bis 2021 Realität werden lassen.

Stadt über den Gleisen: So stellen sich die «IG Wirtschaft St.Fiden» und «Wirtschaft Region St.Gallen» die Überdeckung von Autobahn und Gleisen beim Bahnhof St.Fiden vor. (Illustration: PD -17. Januar 2019)



Am jährlichen Treffen der Wirtschaftsverbände mit dem Stadtparlament hat es gemäss einer WISG-Mitteilung neue Informationen über den Stand der Arealentwicklung St.Fiden gegeben. Christoph Solenthaler, Präsident des Hauseigentümerverbands St.Gallen, habe gezeigt, dass eine Studie die technische und finanzielle Machbarkeit der Überdeckung von Autobahn und Gleisen bestätige.

Nicht so weit gehen will derzeit die Stadt: Eine ihrer Studien sieht eine dichte Überbauung rund um den Bahnhof St.Fiden, aber keine Überdeckung der Gleise vor. (Illustration: Stadtplanung St.Gallen -7. Dezember 2017)



Die «IG Wirtschaft St.Fiden» empfehle, für ihre Variante «Stadt über den Gleisen» eine Projektgesellschaft zu gründen und in dieser alle wichtigen Grundeigentümer einzubinden. Weitere Investoren könnten sich beteiligen, der Kapitalzufluss diene zur Projektierung des Gesamtprozesses bis zur Baureife, schreibt WISG. Dabei soll die Stadt die Konkretisierung der städtischen Rahmenbedingungen vorantreiben, die Projektgesellschaft St.Fiden wäre zuständig für die Umsetzung der städtischen Vorgaben, für den Bau der Autobahn- und der Gleisüberdeckung und für die Ausrichtung der Wettbewerbe.



Montag, 3. Juni - 7:44 Uhr

Nochmals drei Tage Sommer, dann wird das St.Galler Wetter wieder «normal»



(vre) Heute Montag kann sich die Region St.Gallen auf einen weiteren Sommertag einstellen. Darin sind sich die verschiedenen Online-Wetterfrösche einig. Und es gibt auch ein Gewitter. Nicht ganz einig ist man sich allerdings im Internet, wann dieses über die Stadt hinweg ziehen wird: Meteo.search sieht es zwischen 19 und 23 Uhr und warnt vor Windböen, SRF-Meteo orakelt, dass der Regen erst nach 22 Uhr fallen wird.



Im Flachland hat am Auffahrtswochenende der Sommer Einzug gehalten. In den Bergen, auch im Alpstein wie im Bild am Sämtisersee, hat's aber immer noch viel Eis und Schnee. (Bild: Ralph Ribi - 31. Mai 2019)



Ebenfalls einig sind sich die Online-Meteorologen, dass uns am Dienstag und Mittwoch nochmals zwei Sommertage mit Höchsttemperaturen von 25 bis 27 Grad Celsius bevorstehen. Am Mittwoch allerdings soll's dann wieder gewittern - bei Meteo.search am frühen Nachmittag, bei SRF-Meteo erst in der Nacht auf Donnerstag.



Der Donnerstag soll dann trocken, aber mit höchstens 17 bis 18 Grad kühler werden. Und dann geht's wärmer (bis 24 Grad), aber durchzogen ins Pfingstwochenende. Der Freitag soll trocken, teils sonnig, teils bewölkt werden. Für Samstag und Sonntag sagen die Meteo-Plattformen im Internet einen Mix aus Sonne, Wolken und dem einen oder anderen Gewitter voraus.



Sonntag, 2. Juni - 20:31 Uhr

Am Mittwoch erhält die Steinachstrasse einen neuen Deckbelag - Verkehr zur A1 wird umgeleitet

(sk/vre) Bei trockener Witterung ist von Mittwoch, 6 Uhr, bis Donnerstag, 5 Uhr, die Durchfahrt zwischen Rorschacher Strasse und Steinachstrasse 42 gesperrt. Ebenfalls zu ist dann das kurze Stück der Singenbergstrasse zwischen Rorschacher- und Steinachstrasse. Dies, weil auf diesen Strassenstücken ein neuer Deckbelag eingebaut wird.



Die Steinachstrasse soll kommende Woche einen neuen Deckbelag erhalten. Dafür muss sie zwischen der Rorschacherstrasse und dem Haus Nummer 42 für fast 24 Stunden gesperrt werden. (Bild: Reto Voneschen - 1. Juni 2019)

Die Trottoirs entlang von Steinach- und Singenbergstrasse bleiben während dieser Arbeiten offen. Der Verkehr von und zur Autobahn wird umgeleitet: von der Rorschacher Strasse her erfolgt dies über die Frohbergstrasse, von der Autobahn her über die Sonnenstrasse. Die Zufahrten zum Kantonsspital und zur Parkgarage des Athletik-Zentrum bleiben gemäss Mitteilung des städtischen Tiefbauamtes offen.

Die Buslinie 11 (Abacus-Platz) sowie die Postauto-Linie 201 (Schnellbus Arbon) verkehren fahrplanmässig. Die Haltestelle «Athletik Zentrum» wird während der Strassensperrung aufgehoben. Die Arbeiten an Steinach- und Singenbergstrasse können nur bei trockenem Wetter ausgeführt werden. Der definitive Entscheid zur Durchführung fällt am Dienstag. Bei Regen wird der Belagseinbau um einen Tag verschoben.

Sonntag, 2. Juni - 20:11 Uhr

Bevölkerung im Osten wünscht sich an mehr VBSG-Haltestellen Anzeigetafeln mit Fahrplaninfos

(vre) Im im Osten der Stadt St.Gallen ist eine Petition zum Stadtbus lanciert worden. Die Bevölkerung im Neudorf, Stephanshorn, an der Kesselhalden und auf Guggeien wünschen sich an zusätzlichen VBSG-Haltestellen Anzeigetafeln des Fahrgast-Informationssystems. Konkret werden in der Petition solche an den Endstationen Zil und Guggeien sowie den Stopps Naturmuseum und Ostfriedhof gewünscht.

Die VBSG-Haltestellen Naturmuseum, Zil, Ostfriedhof und Guggeien sollen ebenfalls mit Anzeigetafeln des Fahrgast-Informationssystems bestückt werden. Dafür wurde im Osten der Stadt eine Petition lanciert. (Bild: Reto Voneschen - 4. April 2019)



An allen vier Haltestellen sehen Kanton und Stadt aufgrund «der tiefen Einsteiger-Zahlen» keine solchen Info-Tafeln vor, die die Zeit bis zur Abfahrt der nächsten Busse, aber auch Meldungen über Verspätungen und Betriebsstörungen anzeigen. Zudem würden diese Haltestellen nur von je einer Buslinie angefahren, seien also keine Umsteigepunkte, begründet der Stadtrat in einem Brief an den Quartierverein St.Fiden-Neudorf den abschlägigen Bescheid.

Der Quartierverein will sich gemäss Petition mit dieser Antwort «nicht anfreunden». Die Endstationen der VBSG-Linien 1 und 2 grenzten unmittelbar an Naherholungsgebiete. Und auch Ostfriedhof und Naturmuseum würden von Besucherinnen und Besuchern aus der ganzen Stadt in grösserer Zahl angesteuert. Die Unterschriftensammlung läuft bis 15. Juni. Informationen dazu gibt's bei Agnes Haag, Kesselhaldenstrasse 25, 9016 St.Gallen.



Sonntag, 2. Juni - 11:51 Uhr

Jubel im Espenmoos: Die Frauen des FC St.Gallen-Staad steigen auf

Es sind wunderbare Bilder, die unser Fotograf Michel Canonica im altehrwürdigen Espenmoos im Osten der Stadt geknipst hat: Die Frauen des FC St.Gallen-Staad haben den Aufstieg in die NLA geschafft. Dies dank eines 3:0-Sieges gegen den FC Aarau. Klicken Sie sich durch die Jubelbilder:

Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica 20 Bilder Jubel im Espenmoos: Die Frauen des FC St.Gallen-Staad steigen in die NLA auf

Samstag, 1. Juni - 11:25 Uhr

Bald können auch Gfrörli ins Stadtsanktgaller Badwasser steigen

(vre) Mit dem schönen Wetter steigt die Temperatur des Wassers in Freibädern, Naturweihern und auch im See langsam an. Pro Tag sei das im Moment ein Grad, sagt ein Badmeister. Der natürlich hofft, dass die Sonne weiter scheint und die Temperaturen entsprechend weiter klettern. Sicher baden kann man bereits im geheizten Becken des Schwimmbads Arbon: Es hat 21 Grad.

Samstag, 1. Juni - 11:09 Uhr

Kurz vor dem Abflug

In einem Naturweiher in der Stadt St.Gallen regt sich das Leben: Die Larve einer Libelle hat eben das Wasser verlassen. Leer klebt deren Hülle vorne am Blatt. Hinten sitzt die geschlüpfte Libelle, die sich von der Sonne noch die Flügel trockenen lässt, bevor sie abfliegt. (Leserbild: Franziska Hörler - 28. Mai 2019)



Samstag, 1. Juni - 10:59 Uhr

Tanzfest für alle Swing-Liebhaber mit Partys und Workshops in der Lokremise

«Swing ohne Senf» ist ein jährlich stattfindender Tanzanlass, zu dem Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Europa nach St.Gallen in die Lokremise kommen. International tätige Tanzlehrer, welche das Unterrichten von Swingtänzen hauptberuflich ausüben, stehen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dabei zur Verfügung. Und zwar egal, es darum geht, Anfängern Grundschritte beizubringen oder mit Fortgeschrittenen die freie tänzerische Interpretation der Musik zu vertiefen.

Die diesjährige Austragung von «Swing ohne Senf» geht vom Freitag, 7. Juni, bis Sonntag, 9. Juni, über die Tanzfläche. Herzstück des Anlasses ist jeden Abend eine Tanzparty zu Livemusik in der Lokremise. Dazu kommt ein dichtes Workshopprogramm, das in der Lokremise, der Sporthalle Kreuzbleiche und der alten Turnhalle Kreuzbleiche stattfindet.

Zu den Details von «Swing ohne Senf»