Der sehr gute Sommer der St.Galler Golferin Chiara Tamburlini

Chiara Tamburlini befindet sich auf direktem Weg in die Ladies European Tour, der höchsten Turnierstufe in Europa. Die St.Gallerin gewann kürzlich in England die Rose Ladies Open vor der Zugerin Elena Moosmann und feierte ihren zweiten Sieg auf der zweithöchsten Stufe – obwohl sie erst seit weniger als einem Monat Profi ist.

Chiara Tamburlini erlebte einen sehr guten Sommer. Bild: Reto Martin

Tamburlini hatte bereits am 19. August die PGA Championship in Göteborg in Schweden für sich entschieden. Drei Wochen später holte sich die 23-Jährige beim höchstdotierten Turnier der Saison ihren zweiten Titel. Im Melbourne Club at Brocket Hall lag sie nach den ersten zehn Löchern allerdings bei plus 3. Doch sie schloss ihre erste Runde (minus 1) mit zwei Birdies und einem Eagle auf den letzten vier Löchern ab und übernahm am nächsten Tag mit einer 68 (minus 4) die Führung. Am Ende spielte Tamburlini eine hervorragende 65er-Runde und gewann mit minus zwölf und zwei Schlägen Vorsprung auf Moosmann.

Tamburlini erlebte einen sehr guten Sommer, in dem sie ihr Studium an der University of Mississippi erfolgreich abschloss und neun Turniere unter den ersten 35 beendete, fünf Mal kam sie unter die ersten zehn. Die St.Gallerin ist damit in einer idealen Ausgangsposition für das Rennen um den Aufstieg in die Ladies European Tour, der den sechs besten Spielerinnen der zweithöchsten Turnierserie vorbehalten ist. (pd/arc)