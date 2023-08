Eröffnung des Pfadiheims St.Martin zog viel Publikum an

Das neue Heim der Pfadi St.Martin wurde am Wochenende feierlich eröffnet. Auch dank des Sommerwetters genoss viel Publikum das Programm am Samstag bis in die Nacht hinein und die Haussegnung durch die Kirchgemeinden am Sonntagmittag.

Der Eröffnungsanlass zog viel Publikum an. Bild: zvg

Unterstützende erhielten bereits vor Beginn der offiziellen Feierlichkeiten erste Einblicke. Den Startschuss zum Fest gab um 14 Uhr die Schlössli-Gugge. Bruno Metzger , Präsident Heimverein Pfadi St.Martin, begrüsste danach das Publikum und dankte für die Unterstützung aus weiten Kreisen fürs Projekt. Die Wichtigkeit des neuen Pfadiheims fürs Quartier und dessen Wert für die ganze Stadt St.Gallen betonte Stefan Keller, Präsident des Stadtparlaments, der auch im Quartier wohnt. Armin Bossart, Präsident der katholischen Kirchgemeinde St.Gallen, hob die Gemeinsamkeiten von Politik und Pfadi hervor, amüsant umschrieben mit dem Pfadigesetz und den Pfadigrundsätzen.

Rita Dätwyler, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft der evang.-ref. Kirchgemeinde Straubenzell, liess die Zuhörenden ihre Vision des Heims in zehn Jahren erleben. Und Architekt Marc Stauffacher informierte augenzwinkernd über den Bau und die Höhen und Tiefen der fast elf Baumonate. Als Abschluss der offiziellen Ansprachen überraschten die Pfaderinnen und Pfader das Projektteam mit einer fast 10 Meter langen Sitzbank - als Dank fürs Engagement in den vergangenen Jahre. Die Bank hat ihren Platz bereits gefunden. Sie steht an der neuen Fassade in Richtung Schlösslihang.

Während des Nachmittags füllte sich der Festplatz beim Schlösslihang mit Jung und Alt. Die Besucherinnen und Besucher hatten die Möglichkeit, Heim eigenständig zu besichtigen. Die Pfadi St.Martin sorgte für ein buntes Programm mit Spiel und Spass, die beiden Kirchgemeinden informierten über ihr Angebot und die Bodyklangimprovisation von Marcello Wick animierte das Publikum am frühen Abend zum Mitmachen. Später hielten Fett & Faltig das Publikum mit Songs bis in die Nacht hinein auf Trab. Und fast bis in den Morgen feierten - unüblich still - die Pfaderinnen und Pfader an ihrer Silent-Disco.

Den Sonntagmorgen bestritten die evang.-ref. Kirchgemeinde Straubenzell St.Gallen West und die katholische Kirchgemeinde St.Gallen gemeinsam mit dem traditionellen gemeinsamen Schuleröffnungsgottesdienst im Schulhaus Boppartshof und einer feierlichen Segnung des Pfadiheims, dem neuen Begegnungszentrum der beiden Kirchgemeinden. Als Ausklang luden sie nachfolgend zum Verweilen bei einer Wurst vom Grill ein. (pd/arc)