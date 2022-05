FDP-Politiker will Auskunft über Wildplakatierer: Haben aktive Politikerinnen und Politiker illegal Stopp-Frontex-Plakate aufgehängt?

Plakat gegen die Erhöhung des Schweizer Beitrags an die EU-Grenzschutzagentur Frontex bei einer bewilligten Protestaktion. Bild: Aargauer Zeitung (Baden, 23.4.2022)

In der Nacht auf vergangenen Donnerstag haben Stadtpolizisten am Bernegghang in St.Gallen zwei von vier Personen festgenommen, die zuvor unerlaubt Kleber und Plakate im öffentlichen Raum und an privaten Hausfassaden angebracht hatten. Diesen Akt «mutmasslicher Sachbeschädigungen» thematisiert FDP-Stadtparlamentarier Andreas Dudli in einer jetzt eingereichten Einfachen Anfrage. Gemäss Informationen von Dudli «aus den Kreisen der betroffenen Eigentümer» waren Gegnerinnen und Gegner der Frontex-Vorlage vom 15. Mai am Werk. Und zwar «sogar mit Kleister», wie es im Vorstoss heisst.

FDP-Stadtparlamentarier und Rechtsanwalt Andreas Dudli. Bild: Benjamin Manser (7.12.2021)

Der FDP-Politiker will nun vom Stadtrat wissen, ob es Hinweise «auf eine organisierte politische Gruppierung» gibt, die hinter dem Wildplakatieren steht. Auch will er wissen, ob Täterinnen und Täter der Polizei bekannt sind und ob es sich dabei um politisch aktive Personen handelt, die in der Öffentlichkeit stehen, also ein politisches Mandat inne haben. Ebenfalls interessiert Dudli, ob die Vorfälle isoliert betrachtet werden können oder ob es einen Zusammenhang «zu anderen deliktischen Vorfällen» gibt und ob die Stadt zu diesem Zwischenfall ihr Risiko- und Bedrohungsmanagement eingeschaltet hat. (vre)