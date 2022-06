Kritik an der Schliessung des Cafés in der Bibliothek Hauptpost: Verein fordert rasch eine «publikumsorientierte Übergangslösung»

Das Café St-Gall in der Bibliothek in der St.Galler Hauptpost hat an Auffahrt ziemlich unvermittelt geschlossen, weil der bisherige Pächter das Handtuch geworfen hat. Ein neues, bedientes Café stellt das kantonale Amt für Kultur erst auf Anfang 2023 in Aussicht. Bis danhin sollen die Gäste mit einer Automatenlösung vorlieb nehmen müssen. Dieser Umstand löst bei regelmässigen Nutzerinnen und Nutzern der Bibliothek Hauptpost teils heftige Kritik aus. In diese stimmt jetzt der Verein Pro Stadtbibliothek in einer Mitteilung ein.

Das Café St-Gall hat sich in den sieben Jahren seiner Existenz zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Bild: Hanspeter Schiess (20.7.2015)

Der Verein, der die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer der Stadtbibliothek vertritt, ist enttäuscht über die Schliessung des Cafés St-Gall, aber auch über das Unvermögen, eine schnelle Übergangslösung zu entwickeln. Der Verein fordert in seiner Mitteilung «eine publikumsorientiertere und attraktivere Lösung als das Aufstellen von Automaten». Der Verein bittet das Amt für Kultur, seine Haltung zu überdenken. Gerade auch mit Blick auf die bevorstehende Abstimmung über die Bibliothek brauche es rasch eine attraktive Lösung.

Mit dem Vorgehen, das die kantonalen Stellen zur Schaffung eines neuen Treffpunkts in der Bibliothek einschlagen wollten, entfalle das bediente Café für mindestens sieben Monate. Damit falle ein wichtiges Angebot, ein Publikumsmagnet und ein Treffpunkt in der Bibliothek Hauptpost weg. Auch wenn eine gründliche Prüfung der Neuverpachtung des Lokals grundsätzlich begrüssenswert sei, glaubt der Vorstand des Vereins Pro Stadtbibliothek, dass zumindest eine Übergangslösung mit Personal anstelle von Automaten möglich wäre.

Eine Informationstafel im ehemaligen Café St-Gall in der Hauptpost sagt, wie es hier weitergehen soll. Bild: Marlen Hämmerli (28.5.2022)

Dem Verein Pro Stadtbibliothek ist bekannt, dass sich verschiedene Personen, die teilweise auch mit Flüchtlingen arbeiten, für einen Übergangsbetrieb interessieren würden. Mit einem solchen lasse sich zumindest ein Basisangebot im Café sicherstellen. Und so ein Übergangsbetrieb würde ausgezeichnet in ein Provisorium passen, das die Bibliothek Hauptpost ja sei, stellt der Verein Pro Stadtbibliothek in seiner Mitteilung vom Donnerstag fest. (pd/vre)