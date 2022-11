Keine Einsprachen gegen Umbaupläne des prominenten Gebäudes am St.Galler Marktplatz

Wohnen, arbeiten, essen und «käfelen», alles unter dem gleichen Dach: Das soll in rund einem Jahr im Gebäude am Marktplatz 22 in St.Gallen möglich sein. Im Haus, in dem früher die «Schmatzinsel» und später die «City Pizzeria» und die «Time-Out»-Bar beheimatet waren, kehrt neues Leben ein. Die St.Galler Leerstandsagentur Collektiv will in dem Gebäude ein modernes Zusammenleben unterbringen – mit Café, Wohnungen, Co-Working-Space und budgetverträglichen Büros. Ende September präsentierte die Agentur ihre Pläne am Marktplatz 22.

Die Schmatzinsel wird zu Collektiv. Noch sind die Scheiben verklebt, doch schon bald ist Baubeginn. Bild: PD

Jetzt ist klar: Das Umbauprojekt erhält grünes Licht. «Denn beim Baugesuch sind keine Einsprachen eingegangen», sagt Ivan Furlan von Amt für Baubewilligungen der Stadt St.Gallen. Der Umbau kann also zügig starten.

Das Gebäude hat eine spannende Vergangenheit: 1774 wird es erstmals erwähnt. Pulvermacher und Richter Hector Locher hatte das Wirtshaus «Zum goldenen Hirschen» samt Nebenhaus, Schopf und Mostpressen gekauft. Bis 1870 bleibt der «Hirschen» in Familienbesitz. Dann verkaufen Lochers Wohn- und Gasthaus mit Stallung und Remise an den Berner Anton Fellmann – für 175’000 Franken. Später wird daraus ein Hotel samt Bierhalle. 1952 ist der Hotelbetrieb am Ende, und im Gebäude zieht ein Modegeschäft mit Herren- und Damenbekleidung ein. 2008 schliesslich kaufte ein niederländischer Investor das Gebäude – nur um es vor einem Jahr wieder abzustossen. (sab)