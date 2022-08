Die ersten Gegner der Schwinger aus der Region am «Eidgenössischen» stehen fest

Mit dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln steht am Wochenende das Highlight der diesjährigen Schwingsaison auf dem Programm. Die Spitzenpaarungen im ersten Gang vom Samstag stehen bereits seit Mittwoch fest. Seit heute Freitag sind auch die weiteren Paarungen des Anschwingens bekannt und somit auch jene der drei teilnehmenden Schwinger aus der Region St.Gallen: Fabian Rüegg, Lars Geisser und Andy Signer. Die drei Schwinger werden es allesamt mit einem Vertreter aus der Innerschweiz zu tun bekommen.

Auch am diesjährigen Esaf werden Fahnenschwinger wieder ihr Können in der Schwingarena unter Beweis stellen. Im Bild ein Fahnenschwinger am Eidgenössischen in Zug am Fest 2019. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Der Mörschwiler Fabian Rüegg trifft im ersten Gang auf Marco Wyrsch vom Schwingklub Attinghausen. Auf dem Papier ist Rüegg leichter Aussenseiter, da es sich bei seinem Gegner um einen Teilverbandskranzer handelt. Wyrsch konnte sich das besagte Eichenlaub am Innerschweizer Schwingfest 2017 in Alpnach sichern. Rüegg hat hingegen noch nie einen Kranz auf dieser Stufe gewonnen. Er hat jedoch den Vorteil, dass er gut 20 Kilogramm mehr auf die Waage bringt als Wyrsch. Entsprechend wird es für den Innerschweizer nicht so leicht, den Mörschwiler auf den Rücken zu legen. Beide Schwinger nehmen in Pratteln zum dritten Mal in ihrer Karriere an einem «Eidgenössischen» teil.

Ein Gegner derselben Stufe – und zwar die des Teilverbandskranzers – erwartet den Mörschwiler Lars Geisser im ersten Gang. Geisser trifft auf Roland Kälin vom Schwingklub Einsiedeln. Im Gegensatz zu seinem Gegner konnte sich Geisser bereits viermal einen Kranz an einem Teilverbands- oder Bergfest sichern. Kälin hat dies bisher einmal geschafft und zwar am Innerschweizerischen Teilverbandsfest 2010 in Attinghausen. Geisser hat seinen letzten am diesjährigen NOS in Balterswil gewonnen, was ihn mutmasslich zum Favoriten macht im Duell. Geisser tritt zum zweiten Mal an einem Esaf an, Kälin nimmt in Pratteln bereits zum vierten Mal am «Eidgenössischen» teil.

Die Mörschwiler Schwinger Lars Geisser (links) und Fabian Rüegg. Bild: Reto Martin (15. August)

Auf einen vermeintlich leichteren Gegner trifft Andy Signer. Der Wittenbacher kämpft morgen im ersten Gang gegen Kilian Bühler vom Schwingklub Wiggertal. Der 19-jährige Ostschweizer hat sich seinen ersten Teilverbandskranz am NOS in Balterswil Ende Juni gesichert. Sein 21-jähriger Kontrahent hat dies in seiner Karriere bisher noch nicht geschafft. Für beide ist das Aufeinandertreffen der erste Auftritt an einem «Eidgenössischen» - nicht ausgeschlossen, dass die beiden deshalb etwas nervös sein werden, wenn es für sie am Samstagmorgen im Sägemehl an die Arbeit geht. (arc)