Marktplatz in der Bibliothek Hauptpost zeigt auf, wie die Artenvielfalt im eigenen Garten gefördert werden kann

Die Stadtbibliothek und die Organisation Bioterra laden am Mittwoch, 21. September, zum Marktplatz «Biodiversität im Garten» im Raum für Literatur in der Bibliothek Hauptpost ein. Interessierten wird am Anlass aufgezeigt, wie sie im eigenen Garten einen Beitrag zur Unterstützung der Artenvielfalt beitragen können. Der Eintritt ist frei. Der Anlass beginnt um 18.30 Uhr.

Die Artenvielfalt von einheimischen Pflanzen und Tieren ist in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Im Bild sieht man einen Schachbrettfalter. Bild: PD

Die Artenvielfalt von einheimischen Pflanzen und Tieren ist in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Wie es in der Mitteilung heisst, sind Flussbegradigungen, Überbauungen und Monokulturen dafür verantwortlich. Seit längerem ist aber auch das Bewusstsein gewachsen, wie wichtig die Biodiversität für uns Menschen ist, denn das Aussterben von Insekten und Pflanzen bedroht unsere Nahrungsversorgung und schränkt unsere Lebensqualität ein.

Am Marktplatz «Biodiversität im Garten» können sich Gärtnerinnen und Gärtner informieren, wie sie in ihrem Garten und auf dem Balkon bewusst einheimische Pflanzen wählen können, die Insekten und anderen Tieren Futter- und Nistplätze bieten. Nach einem Kurzvortrag von Markus Binder, Bioterra Regionalgruppe Toggenburg, können die Besucherinnen und Besucher verschiedene Marktstände erkunden. Unter anderem können sie durch einen Blick durch ein Binokular in die wundersame Welt der Blüten und Samen eintauchen. Ausserdem werden artenreiche Lebensräume im Siedlungsgebiet vorgestellt, ein Unterschlupf für Wildbienen gebaut und Fachliteratur angeboten. Auch werden geeignete Pflanzen erworben werden.

Der Marktplatz am Mittwoch ist Teil des Projektes «Saatgutbibliothek on Tour». Im letzten Jahr hat die Projektleiterin Judith Meier in der Bibliothek Hauptpost eine Saatgutbibliothek aufgebaut. Die Idee dahinter ist, dass Hobbygärtnerinnen und -gärtner ihr selbstgewonnenes biologisches Saatgut austauschen. Damit tragen sie ebenfalls zur Pflanzenvielfalt bei. (sk/arc)