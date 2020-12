ST.GALLER STADT-TICKER Gold fürs Kaffeehaus +++ Schneekrippe steht wieder auf dem Gallusplatz +++ Nur ein Hauch Winter +++ Testfahrten mit dem neuen Trolleybus Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Freitag, 25. Dezember - 15:58 Uhr

Noch eine Goldmedaille fürs St.Galler Kaffeehaus

(pd/vre) Das Kaffeehaus im St.Galler Linsebühl hat nach 2016 und 2018 zum dritten Mal eine Goldmedaille des «International Institute of Coffee Tasters» gewonnen. Alle zwei Jahren können Kaffeeröstereien aus der ganzen Welt ihre Espresso-Mischungen nach Brescia senden, wo sie von einer internationalen Jury beurteilt werden. Alle Kaffees, die eine gewisse Mindestpunktzahl erreichen, bekommen die Goldmedaille als Gütesiegel. Und das hat das Kaffeehaus nun also auch 2020 wieder geschafft.

Gallus Hufenus betreibt das Kaffeehaus im Linsebühl. Jetzt hat er für eine seiner Kaffeemischungen zum dritten Mal eine Goldmedaille errungen. Bild: Urs Bucher

(8.9.2015)

2016 hatte das Kaffeehaus seine «Hausespressi» No 1 und No 2 eingesandt, 2018 gewannen der Espresso fürs Tibits und der Spezialitätenkaffee «Cafuche», den man unter anderem im Café Goldkind trinken kann. Dieses Jahr wurde die neue Rezeptur der Hausmischung No 1 prämiert. Sie soll gemäss Mitteilung ab März 2021 «Binario 1» heissen. Dabei wird der Anteil aus Peru mit Kaffee von Kleinstbauern aus Guayatá in Kolumbien ausgetauscht; Brasilien und Indien bleiben zu gleichen Teilen im Espresso.

Geröstet werden die Bohnen im Kaffeehaus von Philipp Schönbächler und Florin Reifler. Das nächste Ziel: Gemeinsam mit den Produzenten der Kaffeebohnen weitermachen, auf dass 2022 auch noch die restlichen Kaffees aus dem Linsebühl die Auszeichnung bekommen. Das Kaffeehaus ist bis auf weiteres coronabedingt geschlossen. Die Rösterei an der Linsebühlstrasse 77 ist als Laden aber nachmittags geöffnet; dort kann man sich die Bohnen für zu Hause kaufen.

Freitag, 25. Dezember - 15:40 Uhr

Wegen der Coronapandemie: In diesem Jahr wird die Schneekrippe auf dem Gallusplatz in Nachtarbeit gebaut

(vre) Seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch steht sie wieder auf dem Gallusplatz, die Schneekrippe. Sie wurde auch in diesem Jahr vom Sozialpädagogen Eugen Brunner aus Speicher zusammen mit einigen Freunden gebaut. Allerdings nicht wie üblich tagsüber, sondern am Dienstag erst nach 19 Uhr. Dies aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen: Die Arbeit an der Schneekrippe zieht immer viele Schaulustige an. Und das war in diesem Jahr nicht erwünscht. Darum kam's zur Nachtarbeit.

6 Bilder 6 Bilder In der Nacht auf den 24. Dezember leuchet die frisch erstellte Schneekrippe auf dem Gallusplatz. Bild: Eugen Brunner

(23.12.2020)

Die Schneekrippe neben dem Brunnen auf dem Gallusplatz hat eine lange Tradition. Wann genau die erste gebaut wurde, ist nicht mehr bekannt. Aber schon der Bruder des heutigen Krippenchefs hat daran gearbeitet, bis seine Zeit als Familienvater knapp wurde. Dann hat Eugen Brunner übernommen. Den Schnee hat übrigens wie immer, wenn keiner liegt, das städtische Eissportzentrum Lerchenfeld ans Projekt beigesteuert. Dort entsteht er beim Abhobeln des Eisfeldes.

Freitag, 25. Dezember - 15:00 Uhr

Ein Hauch Winter

Momentaufnahme. Für so richtig viel Schnee wird's auch beim zweiten Wintereinbruch dieses Jahres nicht reichen. Immerhin: Am Weihnachtstag gibt's ein winterlich verzuckertes Bild der Burg Waldegg am oberen Ende des Burgweier-Areals an der Fürstenlandstrasse. Bild: Reto Voneschen

(25.12.2020)

Mittwoch, 23. Dezember - 17:17 Uhr

Bei den VBSG tut sich etwas: Eine neue Silhouette im St.Galler Strassenbild

(vre) Ende November 2018 hat das Stadtsanktgaller Stimmvolk einer Erneuerung der Busflotte der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) mit grosser Mehrheit zugestimmt. Die damals gutgeheissene Vorlage sieht vor, die Dieselbusse der VBSG, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, durch 17 moderne und umweltfreundlichere Batterie-Trolleybusse zu ersetzen. Dieser Tage finden Probefahrten mit diesen Bussen statt.

Einer der neuen Busse der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) auf Probefahrt. Anfang Januar werden die Fahrzeuge offiziell vorgestellt. Bild: Raphael Rohner

(21.12.2020)

So wurde etwa einer der neuen Busse, der auf der Linie 2 unterwegs war am Dienstag am Bohl gesichtet. Optisch überzeugt das neue Fahrzeug dabei: Es ist windschnittig und wirkt modern. Informationen zum neuen Bus und zum Fahrplan der Einführung in St.Gallen gibt's allerdings erst Anfang Januar: Wenn die nötigen Überprüfungen und Formalitäten abgeschlossen sind, wird das neue Fahrzeug an einer Medienkonferenz offiziell vorgestellt. Wir sind schon jetzt gespannt darauf!

Mittwoch, 23. Dezember - 15:37 Uhr

Weihnachtsbäume für weniger gut betuchte Familien: Focacceria verschenkt Teile der Weihnachtsdeko

Der Facebook-Beitrag zur Baumaktion der Focacceria. Screenshot: Focacceria St.Gallen

(vre) Mit einer sympathischen Aktion punktet derzeit die Focacceria in den sozialen Medien. Sie verschenkt nämlich vierzig Weihnachtsbäume aus der Dekoration ihrer geschlossenen Lokale in Wil, Herisau und St.Gallen. Es gebe viele Familien, die sich keinen solchen Baum leisten könnten, schreibt das Focacceria-Team in einem Facebook-Beitrag. Wegen der Coronaregeln des Bundes gebe es anderseits aber auch keine Gäste, in den Lokalen, die sich an den Focacceria-Bäumen erfreuten.

Darum wurden heute Mittwoch in Wil sowie Herisau und werden morgen Donnerstag in St.Gallen im Klosterbistro sowie in der Focacceria an der Metzgergasse die Weihnachtsbäume an Familien verschenkt, die sich sonst keinen leisten könnten. Im Klosterbistro findet die Aktion von 10 bis 11 Uhr, an der Metzgergasse von 11 bis 12 Uhr statt. Es gilt das Prinzip: «Es hät, solangs hät!»

Mittwoch, 23. Dezember - 15:00 Uhr

Flugwetter im Lachen-Quartier

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte am Dienstag vier Drachen über der Sömmerliwiese im Lachen-Quartier. Die Windverhältnisse dürften für solche Flugübungen in den nächsten Tagen gut bleiben.

Mittwoch, 23. Dezember - 14:55 Uhr

Trotz Coronapandemie: Ein halbes Dutzend St.Galler Hotels hat über Weihnachten und Neujahr geöffnet

(pd/vre) Trotz der Coronapandemie findet Weihnachten statt. Restaurants und Bars sind zwar auch in St.Gallen geschlossen, aber einige Hotels bleiben über die Festtage geöffnet. Und ihre Restaurants dürfen für die Hotelgäste offen bleiben. Daran erinnert in einer Mitteilung vom Mittwoch Hotels St.Gallen-Bodensee.

Das Hotel Einstein am Rand des Klosterviertels hat über die Festtage geöffnet. Restaurants und Bar sind aber nur für Hotelgäste zugänglich. Bild: Ralph Ribi

(22.7.2020)

Offene Hotels über die Festtage in der Stadt St.Gallen sind (mit Stand 23. Dezember und kurzfristige Änderungen vorbehalten): Hotel Einstein, Hotel Säntispark, Hotel Radisson Blu, Hotel Oberwaid, Hotel Elite und Hotel am Spisertor. Verschiedene Häuser warten über die Festtage mit Spezialpreisen und speziellen Arrangements (etwa für Silvester) auf.

Mittwoch, 23. Dezember - 14:34 Uhr

Wechsel am Kantonsspital St.Gallen: Barbara Giger-Hauser wird neue Chefin der Pflege

Barbara Giger-Hauser, die neue Chefin der Pflege am Kantonsspital. Bild: PD

(pd/vre) Der Verwaltungsrat der St.Galler Spitalverbunde hat Barbara Giger-Hauser per 1. Juli 2021 zur neuen Leiterin des Departements Pflege am Kantonsspital St.Gallen (KSSG) gewählt. Sie wird damit auch Mitglied der Geschäftsleitung des Spitals. Giger-Hauser folgt auf Nicole Mösli, die nach über 35-jähriger Tätigkeit am Kantonsspital Mitte 2021 in Pension geht.

Nicole Mösli, die heutige Chefin der Pflege am KSSG geht Mitte 2021 in Pension. Bild: PD

Die neu gewählte Departementsleiterin Barbara Giger-Hauser arbeitet seit vielen Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen am Kantonsspital. Aktuell ist sie Leiterin der Pflege der Standorte Flawil und Rorschach. Giger-Hauser verfügt über grosse berufliche Erfahrung und hat sich berufsbegleitend laufend weitergebildet. Barbara Giger-Hauser ist 51 Jahre alt, verheiratet und Mutter von vier Kindern.

Mittwoch, 23. Dezember - 14:22 Uhr

Mathias Gabathuler tritt als Rektor der Kanti am Brühl zurück - Die Stelle wird ausgeschrieben

(SK/vre) Mathias Gabathuler tritt als Rektor der Kantonsschule am Brühl (KSB) auf Ende Dezember zurück. Dies, weil er Ende November in die St.Galler Stadtregierung gewählt wurde und dieses Vollamt Anfang 2021 antreten wird. Die KSB-Rektorenstelle wird gemäss Mitteilung vom Mittwoch zur freien Bewerbung ausgeschrieben. Die Leitung der Kanti übernimmt bis zum Stellenantritt des Nachfolgers von Gabathuler der ehemalige, langjährige Prorektor David Keller als Rektor ad interim.

Mathias Gabathuler tritt als Rektor der Kanti am Brühl auf Ende Jahr zurück. Anfang Januar 2021 nimmt er Einsitz in den St.Galler Stadtrat. Bild: Michel Canonica

(25.9.2020)

Mathias Gabathuler leitete die Kantonsschule am Brühl seit August 2010. Vorher unterrichtete er 15 Jahre lang Deutsch und Geschichte an der Kanti am Burggraben in St.Gallen. Im Nebenamt präsidierte er den kantonalen Mittelschullehrerverband (KMV). Die Kanti am Brühl mit Schulhäusern am Unteren Brühl und im Museumsquartier zählt rund 550 Schülerinnen und Schülern sowie rund 70 Lehrkräfte. Sie bietet eine Fachmittelschule, eine Wirtschaftsmittelschule und eine Informatikmittelschule an.

Mittwoch, 23. Dezember - 14:04 Uhr

St.Galler Stadtrat präzisiert Coronaregeln: Turn- und Sporthallen bleiben für alle geschlossen, Bibliotheken dürfen weiter ausleihen

(sk/vre) Die Schweizer Coronaregeln sind inzwischen dermassen differenziert, dass die Interpretation dessen, was noch erlaubt und was verboten ist, selbst den Direktbetroffenen manchmal Mühe bereitet. Der St.Galler Stadtrat hat jetzt in zwei Punkten Klarheit geschaffen. Er präzisiert in einer Mitteilung vom Mittwoch die Regeln für Sportanlagen und für die Bibliotheken.

So hat die Stadtregierung entschieden, die städtischen Sportanlagen bis und mit Sonntag, 3. Januar 2021, generell zu schliessen. Die Stadt will damit ganz bewusst nicht von neuerdings in der Coronaverordung des Bundes zugelassenen Ausnahmen Gebrauch machen. Die Verordnung sieht vor, dass Turnhallen für den Spitzensport sowie von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren benutzt werden können.

In St.Gallen sind Turn- und Sporthallen bis 3. Januar geschlossen. Auch Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen darin nicht trainieren.

Symbolbild: B. Manser

(4.10.2018)

Der Entscheid ist gemäss Mitteilung als Beitrag zur Verbesserung der Coronasituation im Kanton St.Gallen gedacht. Zudem seien Sport und Bewegung im Freien weiterhin möglich. Die diesbezüglichen Angebote der Stadt St.Gallen sind in ihrem Internetauftritt zu finden. Mit Wiederbeginn des Schulunterrichts wird der Stadtrat eine Neubeurteilung der Situation vornehmen. Das Resultat soll am 2. Januar 2021 kommuniziert werden.

Coronaregeln Ausleihe und Rückgabe in Bibliotheken bleibt möglich (sk/vre) Präzisiert hat der Stadtrat mit seiner Mitteilung vom Mittwoch auch das weitere Vorgehen bei den Bibliotheken. Sie müssen nämlich nicht so absolut zu sein, wie das noch am vergangenen Freitag schien: Gemäss neuer Coronaverordnung des Bundes dürfen Bibliotheken Bücher und andere Medien weiterhin ausleihen und zurücknehmen. Dabei sind die geltenden Schutzkonzepte einzuhalten. Geschlossen müssen lediglich Lesesäle, Arbeitsplätze, Cafeterias und allfällige Ausstellungen bleiben. Wie der STADT-TICKER schon gemeldet hat, heisst das in St.Gallen für die Bibliothek Hauptpost und die Stadtbibliothek Katharinen, dass sie bis vorläufig 23. Januar 2021 teilweise geöffnet bleiben. Offen sind sie grundsätzlich von Montag bis Freitag, 8 bis 19 Uhr, sowie am Samstag, 8 bis 17 Uhr. Für die Festtage gelten spezielle Öffnungszeiten: Am 24. und am 31. Dezember sind sie von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. und 2. Januar sind sie geschlossen.

Mittwoch, 23. Dezember - 13:28 Uhr

Stadt im Nebelmeer

Leserbild. Christina Wild fotografierte vergangene Woche St.Galler Kirchtürme, die aus einem Nebelmeer ragen.

Mittwoch, 23. Dezember - 11:52 Uhr

Zwei Verletzte nach Streit in Gossau: Mit Messer aufeinander losgegangen

(kapo/vre) Am Dienstagabend ist es an der Bahnhofstrasse in Gossau zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Dabei kam auch ein Messer zum Einsatz. Ein 18- und ein 30-jähriger Schweizer wurden verletzt und - nachdem ihre Verletzungen verarztet waren - festgenommen.

Zum Zwischenfall kam es gemäss Mitteilung der St.Galler Kantonspolizei am Dienstag, kurz vor 23.10 Uhr. Gemäss Erkenntnissen der Polizei hatte ein Treffen zwischen mehreren Männern stattgefunden. Zwei von ihnen gerieten dann in einen Streit, der in Tätlichkeiten ausartete. Dabei kam auch ein Messer zum Einsatz.

Beide Männer wurden verletzt. Der 30-Jährige wurde vor Ort durch die Sanität betreut und anschliessend festgenommen. Der 18-Jährige musste mit einer Stichverletzung im Spital operiert werden. Auch er wurde danach festgenommen. Die Hintergründe des Treffens sind nun gemäss Mitteilung der Polizei Gegenstand von Ermittlungen.

Mittwoch, 23. Dezember - 11:38 Uhr

Nach Personenkontrolle in Wittenbach geflüchtet: Yodi vom Amtsbach spürt den Flüchtigen auf

(kapo/vre) Einen flüchtenden Mann aufgespürt und gestellt hat am Dienstag ein Schutzhund der Kantonspolizei St.Gallen in Wittenbach. Ein 48-jähriger Nigerianer hatte versucht, sich der Festnahme nach einer Personenkontrolle durch Flucht zu entziehen. Der Schutzhund Yodi vom Amtsbach spürte gemäss Mitteilung der Polizei den Mann auf und stellte ihn. Dabei würde der Flüchtende am Arm verletzt.

Mit ihm möchte man eher keinen Streit: Der Schutzhund Yodi vom Amtsbach ist bei der Kantonspolizei St.Gallen im Einsatz. Bild: Kantonspolizei SG (22.12.2020)

Polizisten der Kantonspolizei hatten am Dienstag, kurz nach 17.20 Uhr, in Wittenbach einen 48-jährigen Nigerianer kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann mit einer Einreisesperre belegt ist und sich illegal in der Schweiz aufhält. Er widersetzte sich der Festnahme, verletzte einen Polizisten an der Hand und flüchtete. Die Polizei setzte darauf einen Schutzhund ein, der den Mann rund 1600 Meter entfernt in unwegsamem Gelände aufspürte und stellte.

Dabei biss der Hund den flüchtenden Mann in den Arm. Der daraufhin Festgenommene musste seine Wunde im Spital behandeln lassen. Der 48-Jährige wird jetzt gemäss Polizeimeldung bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Mittwoch, 23. Dezember - 9:01 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 453 positive Tests innert eines Tages, insgesamt 25'373 bestätigte Fälle

(tn) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons im Internet 453 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 25'373 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle hat sich um zwölf erhöht und liegt nun bei insgesamt 458.

In St.Galler Spitälern ist dafür die Zahl der Patientinnen und Patienten, welche in Zusammenhang mit Covid-19 hospitalisiert wurden, leicht auf 173 gesunken. Aktuell werden 25 Personen auf Intensivstationen gepflegt; vier ohne und 21 mit künstlicher Beatmung.

Dienstag, 22. Dezember - 17:46 Uhr

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der zweiten St.Galler Gastro-Kundgebung am Dienstagnachmittag in der Neugasse. Bild: T. Ratneswaran (22.12.2020)

Zweite Gastro-Kundegebung in St.Gallen: 500 Wirte, Angestellte und ihre Unterstützer fordern Coronahilfe

(thr) Ab heute sind Restaurants und Bars geschlossen. Der Lockdown trifft die Branche hart. Sie fordert daher von der Politik rasche Finanzhilfen, um die notleidenden Betriebe am Leben halten zu können. Gastro St.Gallen hatte für Dienstagnachmittag zu einer zweiten Kundgebung zur Unterstützung dieser Forderungen in der Kantonshauptstadt aufgerufen. Erwartet worden waren dazu 1000 Personen. Aufmarschiert sind rund 500. Schon am Freitag vor einer Woche waren in St.Gallen rund 400 Personen fürs gleiche Anliegen auf die Strasse gegangen.

Die Kundgebung verlief wie schon beim ersten Mal friedlich. Nach einigen einführenden Worten auf dem Kornhausplatz beim Hauptbahnhof zogen die Protestierenden durch die St.Galler Gassen zum Gallusplatz. Mit Pfannen, Pfannendeckeln und Kellen wurde dabei viel Lärm produziert. Zahlreiche Transparente prangerten die fehlende finanzielle Finanzhilfe für die Branche an. Sollte diese im neuen Jahr weiter ausbleiben, wollen die Wirte erneut auf die Strasse gehen.

Die Gastronomie sei seit März für mindestens ein Viertel des Jahres geschlossen worden, hiess in den Reden der Kundgebung: «Auch keine andere Branche überlebt, wenn die Betriebe mehr als drei Monate im Jahr durch den Staat zwangsgeschlossen werden.» Aufgrund des erneuten Lockdowns wurde ein eindringlicher Appell an die Politik gerichte: Ohne eine erste Auszahlung von Entschädigungen ab Januar als A-fonds-perdu-Beiträge werde es zappenduster. Es drohe nämlich ein Flächenbrand mit Beizen, die in Konkurs gingen.

Dienstag, 22. Dezember - 15:27 Uhr

Neue Pächter fürs «Metropol» am Bahnhofplatz

(pd/mha) Das Hotel Metropol und die dazugehörigen Restaurants am Bahnhofplatz kommen in neue Hände: Per 1. Mai übernimmt das Familienunternehmen Kramer-Gastronomie den Betrieb von der Familie Thurnheer Bloch. Das teilt die Eigentümerin des «Metropol», die Brauerei Schützengarten, am Dienstag mit.

Die Aussenplätze des «Metropol». Ein neuer Pächter führt ab Mai die zwei Restaurants und das Hotel. Bild: PD

Die Familie Thurnheer Bloch führt das Hotel mit den zwei Restaurants seit rund 20 Jahren. Von 2000 bis 2010 leiteten Brigitte und Rico Bloch den Betrieb. Danach übergaben sie ihn an ihre Tochter Karin. In ihr sei nun der Wunsch gereift, sich mehr Zeit für ihre Familie zu nehmen, heisst es in der Pressemitteilung. Das Interesse an der Nachfolge sei gross gewesen. Man habe sich dann für die Familie Kramer entschieden.

Das Unternehmen Kramer-Gastronomie, das im Raum Zürich mehrere Gastrobetriebe führt, übernimmt das «Metropol» nahtlos. Karin Thurnheer Bloch wird in einem Teilzeitpensum weiter im Hotel arbeiten. Neue Direktorin wird Chiara Rossi, die gemäss Mitteilung über eine «hervorragende Ausbildung und fundierte Erfahrung» verfügt.

Dienstag, 22. Dezember - 14:10 Uhr

Blaulicht auf Adventskranz macht auf Leid von Flüchtlingen und das Vergessenen aufmerksam

(rar) Ein Adventskranz erregte am Montagabend Aufsehen. Statt mit vier Kerzen war der Kranz mit vier Blaulichtern ausgestattet und blinkte den Fussgängern und Velofahrern vom Boden her entgegen. Der «stille Alarm» zog rasch Neugierige an.

7 Bilder 7 Bilder Bild: Raphael Rohner

Am Kranz war eine Informationskarte angebracht. Ein St.Galler Künstler machte mi dem Kranz auf das Leid von Geflüchteten aufmerksam, etwa im Norden Bosniens, in griechischen Flüchtlingscamps oder auf Menschen, die von der afrikanischen Westküste auf die zu Spanien gehörenden Kanaren zu gelangen versuchen. «Das Flüchtlingscamp Lipa, wo es weder Strom noch fliessendes Wasser gibt, wird geschlossen. Dann muss ich mich wohl irgendwo im Wald – im Dschungel – durchschlagen. Aber es ist eiskalt» , wird etwa ein bosnischer Flüchtling namens Hamid zitiert.

Passantinnen und Passanten reagierten verwundert auf die Aktion des Künstlers «S», der anonym bleiben will. Viele Menschen blieben lange stehen. Einige legten am ersten Standort, auf dem Bahnhofplatz, gar Geld in den Kranz für die Flüchtlinge. Der Künstler trug den blinkenden Kranz am Montagabend weiter ans Multertor und auf den Klosterplatz und beobachtete die Reaktionen der St.Gallerinnen und St.Galler.

Dienstag, 22. Dezember - 13:34 Uhr

Schaufenster-Wettbewerb in der St.Galler Innenstadt

19 Geschäfte in der St.Galler Innenstadt nehmen am diesjährigen Schaufenster-Wettbewerb teil. Bild: PD

(pd/dar) Der Verein St.Gallen-Sternenstadt hat auch in diesem Jahr einen Schaufenster-Wettbewerb in der Innenstadt lanciert. Insgesamt 19 Geschäfte in der Multer-, Neu-, Goliath-, Brühl-, Schützen-, Weber-, Markt- und Schmiedgasse, an der Bahnhof-, St.Leohnhard-, Post- und Kornhausstrasse sowie am Bahnhofplatz beteiligen sich daran, wie der Verein am Dienstag mitteilt.

Die Schaufenster sind an den blauen Sternenstadt-Folien und einem runden Kleber mit der Abstimmungsnummer für das betreffende Geschäft zu erkennen. Abgestimmt werden kann online unter www.sternenstadt.ch/schaufenster. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden Pro-City-Einkaufsgutscheine zu 100 Franken verlost. Die Teilnahme am Schaufenster-Wettbewerb ist noch bis 31. Dezember möglich.

Dienstag, 22. Dezember - 10:57 Uhr

Betrunkener Velofahrer gestürzt

(stapo/dar) Am Montag, 15.30 Uhr, ist es auf der Zürcher Strasse in Bruggen zum Selbstunfall eines Velofahrers gekommen. Der 38-Jährige stürzte ohne Dritteinwirkung, als er von der Strasse aufs Trottoir fuhr. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,03 mg/l (gut zwei Promille). Der Mann wurde mit leichten Verletzungen durch die Rettungssanität ins Spital gebracht. Am Fahrrad entstand gemäss Mitteilung der Stadtpolizei geringer Sachschaden.

Der Velofahrer stürzte an der Zürcher Strasse. Bild: Stadtpolizei SG

Dienstag, 22. Dezember - 10:42 Uhr

«Liebe UBS, we wish you a merry crisis»: Klimaaktivisten demonstrieren vor der UBS gegen Investitionen des Schweizer Finanzplatzes

(pd/nat) Am Montagabend haben Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten eine Aktion gegen die Investitionen des Schweizer Finanzplatzes vor der St.Galler Filiale der UBS am Multertor durchgeführt. Sie stellten Tannenbäume auf und hielten ein Transparent mit der Aufschrift «fossil banks, no thanks» hoch. Die Forderungen des Kollektivs: transparente Finanzflüsse in fossile Energien, netto 0 der Finanzflüsse bis 2030, klar definierte Massnahmen und der sofortige Ausschluss von fossilen Energien bei Investitionen.

Mit Tannenbäumen und einem Transparent machten die Aktivistinnen und Aktivisten auf ihr Anliegen aufmerksam. Bild: PD

Ursprünglich war eine Reihe von Aktionstagen unter dem Motto «Merry Crisis» in Zürich geplant. Aufgrund der Coronakrise finden die Proteste nun lokal, wie in St.Gallen, oder digital statt.

Die Aktion vom Montag in St.Gallen wurde von der Polizei unterbrochen. «Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass eine unbewilligte Aktion stattfindet. Die Stadtpolizei hat die Personalien von neun Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Aktion aufgenommen. Alle haben sich dabei kooperativ gezeigt», sagt Stadtpolizei-Sprecher Roman Kohler auf Anfrage. Nun laufen Abklärungen, ob «die Kundgebung» auf öffentlichem oder privatem Grund stattgefunden hat und ob es allenfalls zu einer Anzeige kommt.

Dienstag, 22. Dezember - 8:34 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 385 positive Tests innert eines Tages, insgesamt 24'920 bestätigte Fälle

(nat) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons im Internet 385 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 24'920 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle hat sich um zehn erhöht und liegt nun bei insgesamt 446.

In St.Galler Spitälern sind aktuell 184 Patientinnen und Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 hospitalisiert. Davon liegen 26 auf Intensivstationen, 24 mit und zwei ohne künstliche Beatmung.



Montag, 21. Dezember - 17:37 Uhr

Wirte und ihre Unterstützer wollen am Dienstag zum zweiten Mal in St.Gallen auf die Strasse gehen

(pd/vre) Am Dienstag demonstrieren erneut Wirte, ihre Angestellten und ihre Unterstützer in der Stadt St.Gallen. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Kornhausplatz beim Hauptbahnhof. Anschliessend ist ein Umzug durch die Stadt geplant. Zur Kundgebung eingeladen ist die ganze Bevölkerung, die die Meinung teilt, dass die Gastronomie in der Coronakrise von Seiten des Staates unterstützt werden soll.

Bei der ersten Gastro-Kundgebung gingen in St.Gallen Mitte Dezember rund 400 Personen für eine faire Entschädigung der Gastrobranche in der Coronakrise auf die Strasse. Bild: Alain Rutishauser

(11.12.2020)

Auf dem Flyer für die Veranstaltung wird ein klarer Rahmen für die Kundgebung vorgegeben: Demonstriert wird friedlich. Dabei tragen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Hygienemasken und halten Abstand. Mit Pfannen, Pfannendeckeln und Kellen soll Lärm produziert werden. Erwünscht ist zudem das Mitführen von Transparenten - «nicht gegen die Coronaregeln, sondern für die Unterstützung der Gastronomie».

Eine erste Gastro-Kundgebung hat in der Stadt St.Gallen am Freitag vor einer stattgefunden. Damals gingen rund 400 Personen auf die Strasse.

Montag, 21. Dezember - 14:45 Uhr

Entgegen ersten Interpretationen dürfen Bibliotheken ihre Ausleihe trotz Verschärfung der Coronamassnahmen weiterbetreiben. Die Bibliothek Hauptpost und die Stadtbibliothek Katharinen tun das auch. Bild: Nik Roth

(27.2.2020)

Trotz Verschärfung der Coronaregeln: Bibliothek Hauptpost und Stadtbibliothek Katharinen bleiben vorläufig offen

(vre) Am vergangenen Freitag hat der Bundesrat die Coronamassnahmen verschärft. Unter anderem sind ab morgen Dienstag Sport- und Freizeitanlagen, darunter auch Museen und Bibliotheken, bis Ende Januar geschlossen. Auf dem Internetauftritt der Biblitohek Hauptpost heisse es nun aber, diese bleibe vorläufig offen, zeigte sich am Montagmorgen eine Leserin des ST.GALLER STADT-TICKER verwirrt. Und tatsächlich findet sich der entsprechende Hinweis auch am Montagmittag noch im Internet.

Die Ankündigung der Bibliotheken ist weder Widerstand gegen die Coronapolitik des Bundesrats noch ein Versehen. Das zeigen Nachfragen bei den beiden Einrichtungen: Es sei korrekt, dass die Bibliothek Hauptpost weiter offen halten könne, antwortet Kantonsbibliothekarin Sonia Abun-Nasr in einer E-Mail. Dies gelte aber nur für die Möglichkeit zur Ausleihe und Rückgabe von Medien. Das Café sowie alle Lern- und Arbeitsplätze seien aufgehoben. Gleich handhabt es gemäss Leiterin Christa Oberholzer die Stadtbibliothek Katharinen.

Die aktuelle Gebrauchsanweisung für die Bibliothek Hauptpost. Screenshoot: Stadt SG

Die Bibliotheken selber waren unsicher, was mit ihrer Schliessung gemeint war. Kantonsbibliothekarin Sonia Abun-Nasr: «Wir selbst haben uns seit dem vergangenen Freitagabend intensiv darum bemüht, zu verstehen, wie die neue Regelung zum Betrieb der Bibliotheken gemeint ist.» Rückfragen beim Bundesamt für Kultur sowie beim Bundesamt für Gesundheit haben Klarheit gebracht: Bibliotheksausleihen dürfen unter Einhaltung der Schutzkonzepte (Mindestabstände, Maskenpflicht und so fort) geöffnet bleiben.

Montag, 21. Dezember - 14:04 Uhr

Das Kloster über dem Nebelmeer

Leserbild. Hildegard Jutz fotografierte am Sonntag das Nebelmeer über dem Osten von St.Gallen mit (vorne) dem Kloster Notkersegg und (hinten) der Nebelinsel Peter und Paul.

Montag, 21. Dezember - 13:30 Uhr

Finanzhilfen für coronageschädigte Unternehmen: SP erfreut über geplante Anpassungen

(pd/vre) Die St.Galler Kantonsregierung hat vergangene Woche ihre Härtefallregelung für Unternehmen vorgestellt, die wegen der Coronapandemie in ihrer Existenz gefährdet sind. Das Echo darauf von Parteien und Verbänden war grundsätzlich positiv, gewünscht wurden von allen Seiten verschiedene Detailanpassungen. Dass die Katonsregierung auf diese Forderungen schon Anfang Januar eingehen will, kommentiert die kantonale SP in einer Mitteilung vom Montag positiv.

Vor allem die Gastronomie leidet unter den Coronabeschränkungen. Im Bild geschlossene Rollläden und eine politische Parole beim Restaurant Schwarzer Engel in St.Gallen. Bild: Michel Canonica

(19.12.2020)

Dass fürs Härtefallprogramm mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen und dass die Anspruchsvoraussetzungen angepasst werden, freut die Partei besonders. Gesenkt werden sollen vor allem die Stellenprozente für Beitrage; aktuell sind es 300. Weiter wurde die Schwelle des Jahresumsatzes von 100'000 Franken für Finanzhilfen als zu hoch taxiert. Auf Bundesebene wurde diese Grenze auf 50'000 Franken gesenkt. Nachdem die Regierung auf den Bund verweist, geht die SP davon aus, dass diese tiefere Schwelle auch für den Kanton St.Gallen gelten wird.

Montag, 21. Dezember - 12:22 Uhr

FCSG-Spieler Victor Ruiz positiv auf das Coronavirus getestet

(pd/dar) Der FC St.Gallen hat einen weiteren Covid-19-Fall zu beklagen: Victor Ruiz Abril hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie einer Mitteilung des FCSG zu entnehmen ist, habe Ruiz am Samstagmorgen über leichte Krankheitssymptome geklagt, worauf er sich umgehend in Isolation begab. Der sonntags durchgeführte Coronatest fiel positiv aus.

Victor Ruiz positiv auf das Coronavirus getestet. Bild: Tobias Garcia

(12.11.2020)

Weitere Auswirkungen hat das positive Testergebnis indes nicht: In Absprache mit dem Kantonsarztamt kann der FC St.Gallen den Spielbetrieb fortführen, wie bisher unter strikter Einhaltung des Schutzkonzepts der Swiss Football League. Das Heimspiel gegen den BSC Young Boys von morgen Dienstag findet somit wie geplant statt.

Montag, 21. Dezember - 11:11 Uhr

Kantonsspital wehrt sich: Gutschein als Ersatz für ausgefallene Anlässe für alle, individuelle Coronaprämien möglich

(vre) Das Kantonsspital St.Gallen wehrt sich gegen eine Meldung des Regionajournals Ostschweiz von SRF. Das Regi hatte heute Morgen gemeldet, dass das KSSG das einzige Grossspital in der Region sei, das keine allgemeine Coronaprämie an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbezahle. Dafür hätte die Mitarbeiter einen Verpflegungsgutschein im Wert von 50 Franken erhalten. Diese von STADT-TICKER übernommene Version (Meldung von 8:18 Uhr) stimme nicht, heisst es nun in einer Stellungnahme des Spitals.

Das Pflegepersonal arbeitet unter erschwerten Bedingungen. Bild: Arthur Gamsa

Eine allgemeine «Coronaprämie» für alle Mitarbeitenden oder einzelne Berufsgruppen gab und gebe es im Kantonsspital tatsächlich nicht. Selbstverständlich gab und gebe es aber die Möglichkeit, auf Antrag der Vorgesetzten ausserordentliche Leistungen der Mitarbeitenden individuell mit einer Prämie zu honorieren. Das gelte immer - auch ausserhalb der aktuellen Pandemiezeit, schreibt das Spital. Und so seien am KSSG schon vereinzelt ausserordentliche Leistungsprämien wegen Corona gesprochen worden. Und weitere würden wohl noch folgen.

Zum Weihnachtsgutschein schreibt das Kantonsspital, dass alle Angestellten einen solchen Verpflegungsgutschein erhalten hätten. Am KSSG seien schon vor vor Monaten bis vorerst Ende März 2021 sämtliche Anlässe mit «sozialem Charakter» abgesagt worden. Darunter fielen auch alle Weihnachtsanlässe. Für diese entgangenen Events hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Spitals den Verpflegungsgutschein erhalten, hält das Spital in seiner Richtigstellung fest.

Montag, 21. Dezember - 10:49 Uhr

Stadtrat ruft zur Einhaltung der Coronaregeln auf und beschliesst Soforthilfe für Gastronomie und Kultur

(sk/vre) Die St.Galler Stadtregierung steht hinter der Verschärfung der Coronamassahmen von Bund und Kanton. Sie ruft die Bevölkerung auf, durch Einhaltung der Regeln insbesondere über die Festtage mitzuhelfen, das Virus einzudämmen. Im Sinne einer Sofortmassnahmen hat der Stadtrat am Wochenende angekündigt, Gastrobetriebe, Kulturinstitutionen und Sportvereine, die von den angekündigten Schliessungen betroffen sind, mit Mietstundungen, Gebührenerlassen und der Aufrechterhaltung von Subventionszahlungen zu entlasten.

Wie im Frühling (Bild) sind ab Dienstag wieder alle Restaurants und Bars coronabedingt geschlossen. Der Stadtrat hat am Samstag Soforthilfe für Betroffene beschlossen. Bild: Urs Bucher

(2.4.2020)

Die von Bundesrat und Kantonsregierung angeordneten Schliessungen treffen gemäss städtischer Mitteilung die Gastro- und Kulturbranche hart. Im Sinne einer Sofortmassnahme hat der Stadtrat daher wie in der ersten Coronawelle im Frühling beschlossen, Soforthilfe zu leisten. So profitieren Gastrobetriebe in städtischen Liegenschaften und Sportvereine per sofort und vorläufig bis Ende Januar von Mietstundungen sowie dem Erlass von Gebühren. Kulturinstitutionen werden Subventionen weiter ausbezahlt, auch wenn Leistungsaufträge nicht erfüllt werden können.

Der St.Galler Stadtrat hat gemäss Mitteilung am Samstagnachmittag eine Telefonkonferenz abgehalten, um die Auswirkungen der Coronabeschlüsse auf die Stadt zu besprechen. Der Stadtrat ist sich bewusst, dass die ab Dienstag verfügte Schliessung von Freizeit- und Unterhaltungsbetrieben sowie das Veranstaltungsverbot einschneidende Einschränkungen für das gesellschaftliche Leben bedeuten. Auf längere Sicht lohne sich dieser vorübergehende Verzicht. Es gelte dringend, die Ansteckungszahlen zu verringern, um alte Freiheiten und Gewohnheiten zurückzugewinnen.

Montag, 21. Dezember - 9:44 Uhr

708 positive Coronatests im Kanton St.Gallen übers Wochenende, 28 neue Todesfälle

(chs) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. Übers Wochenende fielen nach Angaben des Kantons 708 Tests positiv aus. Zudem meldet der Kanton 28 neue Verstorbene im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Zum Vergleich: Am vergangenen Montag meldete der Kanton 785 Neuansteckungen und 29 Todesfälle.

Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 24'535 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle ist auf insgesamt 433 angestiegen.

Samstag, 19. Dezember - 14:00 Uhr

Eines der kleinen Kunstwerke aus der Bäckerei von Pietro Cappelli. Bild: Michel Canonica

Alle Jahre wieder: endlose Panettone-Schlange vor der Cappelli-Panetteria

(SoDi) Seine Panettoni sind preisgekrönt, seine Gipfeli über die Stadtgrenze hinaus bekannt und beliebt: Pietro Cappelli und sein Laden im Linsebühl sind eine Institution – seit mehr als 30 Jahren. Luftig-wattig soll er sein, der perfekte Panettone. Ein flauschig-feuchter Traum aus Butter, Ei und Orangeat. Cappelli hat den Dreh raus. Wohl deshalb hat sich ab Samstagmittag wie in jedem Jahr eine endlose Panettone-Schlange vor seiner Bäckerei gebildet.

Samstag, 19. Dezember - 13:30 Uhr

Küchenbrand an der Rosengartenstrasse

Eine dicke Rauchwolke über dem Quartier. Bild: Dinah Hauser

(kapo/Y.B.) Am frühen Samstagnachmittag kam es in der Stadt St.Gallen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Das Feuer brach in der Küche aus. Die beiden Bewohner konnten sich selbständig aus dem Haus begeben. Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden sie ins Spital verbracht. Es entstand grosser Sachschaden.

Die ausgebrannte Küche. Bild: Stadtpolizei SG

Gemäss einer Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen meldete am Samstagnachmittag kurz nach 13.30 Uhr eine Nachbarin, dass es an der Rosengartenstrasse in einem Haus brenne. Die ausgerückte Patrouille der Stadtpolizei konnte vor Ort Rauch aus einem Fenster ausmachen.

Währenddessen kamen den Polizisten zwei Bewohner aus dem Haus entgegen. Die Berufsfeuerwehr der Stadt St.Gallen konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Rettungssanität brachte die beiden Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.

Einsatzfahrzeuge an der Rosengartenstrasse. Bild: Dinah Hauser

Die Fallbearbeitung erfolgt durch den ausgerückten Kriminaldienst sowie die Brandermittlung der Kantonspolizei St.Gallen. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand im unteren Stock in der Küche aus. Die beiden Bewohner, eine 60-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann, befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der oberen Etage. Nachdem sie den Brand bemerkten, konnten sie das Haus selbständig verlassen. Die Ursache ist noch unbekannt und wird durch die Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. Es entstand grosser Sachschaden.

Samstag, 19. Dezember - 11:51 Uhr

An der Burgstrasse verlor eine 42-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Stapo SG

Drei Verkehrsunfälle am Freitag

(SoDi) Wie die Stadtpolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt, ist es am Freitag in der Stadt St.Gallen zu drei Verkehrsunfällen gekommen. Dabei handelte es sich um einen Selbstunfall eines Velofahrers sowie einen Selbstunfall einer Autofahrerin. Beim dritten Unfall handelte es sich um eine Auffahrkollision zweier Personenwagen. Es wurde eine Person verletzt.

Freitag, 18. Dezember - 21:30 Uhr

Nach Verschärfung der Coronamassnahmen: Stadt St.Gallen schliesst ab sofort alle Turnhallen

(sk/vre) Die Stadt St.Gallen reagiert auf die Verschärfung der Coronaregeln durch den Bundesrat vom Freitag. Alle Sport- und Turnhallen sind gemäss Newsletter des Sportamts ab Samstag, 19. Dezember, bis auf weiteres geschlossen. Hallenbäder, Sauna und Eissportzentrum Lerchenfeld sind am Samstag und am Montag nochmals bis maximal 19 Uhr geöffnet. Am Sonntag und ab Dienstag, 22. Dezember, bleiben auch sie geschlossen.

Öffentlich zugängliche Sportanlagen im Freien dürfen genutzt werden. Auf der Leichtathletikanlage Neudorf, auf Geländebahnen, Loipen, im Skatpark, beim Street Workout und auf ähnlichen Anlagen gelten die Weisungen des Bundesamtes für Gesundheit für den öffentlichen Raum. Es darf sich höchstens eine Trainingsgruppen mit fünf Personen auf einer Anlage aufhalten. Zudem muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten oder eine Maske getragen werden.

Sportveranstaltungen dürfen weiterhin nur als Wettkampfbetrieb in den obersten Ligen mit Profi-Charakter durchgeführt werden. Da öffentliche Veranstaltungen seit 12. Dezember verboten sind, müssen Wettkämpfe zudem ohne Zuschauerinnen oder Zuschauer stattfinden. Auch bei Wettkämpfen gilt Maskenpflicht in und um die Sportanlage, ausser auf dem Sportfeld selber.



Freitag, 18. Dezember - 20:48 Uhr

Wie kommen die Appenzeller Bahnen am besten durch Teufen? Der Streit geht in eine nächste Runde

(pd/vre) Die Ortsdurchfahrt Teufen bleibt für die Appenzeller Bahnen (AB) ein Sorgenkind. Seit Jahrzehnten wird darüber gestritten, wie die Bahn am besten durch den Ort kommt. Verschiedene Projekte wurden bereits aufgegleist und dann wieder verworfen. Die Behörden nehmen jetzt einen nächsten Anlauf zur Lösung des Problems. Er ist dreiteilig.

Die AB haben ein Fahrplankonzept 2035 erarbeitet. Es zeigte, dass nur eine doppelspurige Streckenführung in Teufen künftig IC-Anschlüsse in beiden Reiserichtungen halbstündlich sicherstellen kann. Unabhängige Fachleute haben das Konzept gemäss Mitteilung vom Freitag geprüft und bestätigen jetzt seine Richtigkeit. Insbesondere braucht es demnach zwischen Stofel und Teufen eine Kreuzungsmöglichkeit für Züge.

Eine Komposition der Appenzeller Bahnen (AB) in Teufen. Über die Ausgestaltung der AB-Ortsdurchfahrt wird seit Jahrzehnten gestritten. Bild: David Scarano

(4.9.2020)

Zur langfristigen Lösung der offenen Fragen gibt das Bundesamt für Verkehr eine sogenannte Korridorstudie in Auftrag. Sie soll aufzeigen, welche Infrastrukturen es mit Zeithorizont 2035g auf der Strecke zwischen Trogen, St.Gallen und Appenzell braucht. Die Ergebnisse dieser Studie sind im Juni 2021 zu erwarten; sie gelten als verbindlich.

Die AB wiederum wollen die Zeit bis zum Vorliegen der Korridorstudie nutzen, um die Machbarkeit und die Kosten eines Doppelspurtunnels zwischen dem Bahnhof Teufen und Stofel zu untersuchen. Viele in Teufen würden die Verlegung der Bahngleise unter die Erde begrüssen.

Braucht es zwischen dem Bahnhof Teufen und Stofel einen zweispurigen Eisenbahntunnel?

Bahnhofkreuzung Teufen Appenzeller Bahnen halten an Kreisel fest (vre) Kurzfristig wollen die Appenzeller Bahnen (AB) das Projekt eines Kreisels für die Bahnhofkreuzung in Teufen weiterverfolgen. Die aktuelle Situation führe hier zu Stausituationen. Die Verantwortlichen sind gemäss Mitteilung vom Freitag weiterhin überzeugt, dass nur ein Kreisel Abhilfe schaffen kann. Ein entsprechendes Projekt ist aber durch Einsprachen blockiert. Die AB wollen jetzt Projektänderungen einreichen, um diese Blockade aufzuheben. 2021 möchten sie Vorarbeiten ausführen, 2022 den Kreisel selber bauen.

Freitag, 18. Dezember - 20:10 Uhr

IG Ruckhalde zur Wohnraumstrategie der Stadt: Stossrichtung stimmt, teilweise fehlt aber der Mut

(pd/mha) Die Ruckhalde soll mit Wohnraum überbaut werden. Wie das geschehen soll, mit Wohnbaugenossenschaften oder mit kommerziellen Investoren, darüber gehen die Meinungen auseinander. Zwei Interessengemeinschaften haben Ideen vorgelegt, wie die 5,5 Hektaren Bauland genutzt werden könnten. Eine davon, die IG Ruckhalde, meldet sich nun zu Wort.

Die IG hat die neue Wohnraumstrategie der Stadt «kritisch begutachtet». Ihr Fazit: «Die Stossrichtung stimmt. In einigen Punkten darf die stadträtliche Strategie durchaus mutiger sein.» So kommt die IG in einem Papier etwa zum Schluss, in der neuen städtischen Wohnraumstrategie würden Aussagen zur Ökologie, zur Nachhaltigkeit von Neubauten oder zu neuen Bautechnologien fehlen.

Freitag, 18. Dezember - 19:56 Uhr

Stadt wirbt stärker um Gesundheitsfirmen

(sk/mha) Die Stadt St.Gallen hat ein neues Netzwerk gegründet. Es heisst gemäss Mitteilung «St.Gallen Health» oder «St.Gallen Gesundheit». Ziel des Zusammenschlusses ist es, St.Gallen stärker als attraktiven Standort für Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich zu positionieren. Dies, indem bereits hier ansässige, renommierte Institutionen und Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich miteinander vernetzt werden. Damit sollen neue Unternehmen angelockt und damit Arbeitsplätze geschaffen werden.

Auch das Kantonsspital St.Gallen, auf dessen Areal derzeit gebaut wird, gehört zum neuen Netzwerk «St.Gallen Health». Bild: Reto Voneschen

(18.12.2020)

Teil der neuen Zusammenarbeit sollen weiter auch gemeinsam initiierte Kongresse und Fachveranstaltungen sein. Das Netzwerk «St.Gallen Health» bringe Wirtschaft, Forschung und Bildung zusammen, heisst es in der Mitteilung. Es mache die vorhandenen Kompetenzen und damit mögliche Synergien sichtbar. Davon hätten die Netzwerk-Mitglieder einen direkten Nutzen. Die städtische Standortförderung koordiniert «St.Gallen Health», das auch einen eigenen Onlineauftritt hat.

Der neue Zusammenschluss geht auf die «Vision 2030» des Stadtrats zurück. Darin definiert er St.Gallen als Zentrum für Forschung, Bildung, Innovation und als Zentrum «für wertschöpfendes Unternehmertum in zukunftsgerichteten Branchen». Die Wirtschaftszweige Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) sowie Gesundheit würden hier eine zentrale Rolle spielen, heisst es in der Mitteilung der Stadt.

Die regionale ICT-Branche arbeitet inzwischen imn Verein «IT St.Gallen rockt!» zusammen. Sie wird dadurch gemäss Mitteilung überregional stärker wahrgenommen. Nun soll auch der Gesundheitsbereich gebündelt und damit sichtbarer gemacht werden. An «St.Gallen Health» beteiligen sich unter anderem das Kantons- und das Kinderspital, die Empa sowie die Fisba und die Vifor-Pharma.

Freitag, 18. Dezember - 19:38 Uhr

Junge Frau auf Fussgängerstreifen von Auto erfasst und verletzt

(kapo/vre) Am Freitagmorgen ist eine 20-Jährige auf einem Fussgängerstreifen an der Romanshornerstrasse in Wittenbach von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Die Ambulanz brachte die junge Frau gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen ins Spital.

Auf dem Fussgängerstreifen an der Romanshornerstrasse in Wittenbach wurde am Freitagmorgen eine junge Frau angefahren und leicht verletzt. Bild: Kantonspolizei SG (18.12.2020)

Eine 63-jährige Frau war am Freitag, kurz vor 7 Uhr, mit ihrem Auto auf der Romanshornerstrasse von Wittenbach in Richtung Muolen unterwegs. Zur selben Zeit überquerte eine 20-Jährige die Strasse auf einem Fussgängerstreifen. Aus bisher ungeklärten Gründen wurde sie dabei vom Auto erfasst, zu Fall gebracht und leicht verletzt.

Freitag, 18. Dezember - 19:30 Uhr

Vortritt missachtet und Velofahrer verletzt

(kapo/vre) Am Freitagmorgen ist bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Andwiler- und Eschenstrasse in Gossau ein 24-jähriger Velofahrer leicht verletzt worden. Der vortrittsberechtigte Zweiradfahrer war gemäss Mitteilung der Kantonspolizei um 7.50 Uhr von einem Lieferwagen angefahren und zu Fall gebracht worden. Die Ambulanz musste den Verletzten ins Spital fahren.

Freitag, 18. Dezember - 14:38 Uhr

Die grosse Konjunktion - gesehen von Arnegg aus

Rechts vom Mond sind oben Saturn und unten Jupiter zu erkennen. Noch näher kommen sich die beiden Planeten am nächsten Montag. Leserbild: Alfred Zahner

(17.12.2020)

(pd/vre) Am nächsten Montag kommt es am Sternenhimmel zu einem bemerkenswerten Ereignis, das erst wieder in 60 Jahren zu beobachten sein wird: Saturn und Jupiter kommen sich auf ihren Umlaufbahnen nahe und sind als grosse Konjunktion gut zu sehen, und zwar nur am frühen Abend. Einen Vorgeschmack darauf bietet das Handybild von Leser Alfred Zahner. Entstanden ist es am Donnerstag, 18.10 Uhr, bei Arnegg.

Dass sich die beiden Planeten regelmässig näher kommen, hängt mit ihrer unterschiedlichen Umlaufzeit um die Sonne zusammen. Jupiter braucht für eine Rund zwölf Jahre, Saturn dagegen dreissig. Aus diesem Grund überholt der Gasriese Jupiter den Ringplaneten Saturn ungefähr alle zwanzig Jahre einmal. Das nächste Mal wird erst 2040 sein. So nahe beieinander wie jetzt als grosse Konjunktion werden sie aber erst wieder in 60 Jahren sein.

Freitag, 18. Dezember - 14:22 Uhr

St.Galler Stadtwerke senken Gaspreis um sieben Prozent

(sk/vre) Die St.Galler Stadtwerke senken auf Anfang des nächsten Jahres den Verkaufspreis von Erd- und Biogas um 0,7 Rappen pro Kilowattstunde. Möglich ist das gemäss Mitteilung, weil die Beschaffungskosten für Gas gesunken sind. Die Preisreduktion erfolgt bei sämtlichen Gasprodukten und Mengenstufen. Sie entspricht über alle Kundensegmente gerechnet rund sieben Prozent. Die Stadtwerke haben bereits alle Kundinnen und Kunden schriftlich über die Preissenkung informiert.

Freitag, 18. Dezember - 14:08 Uhr

LC Brühl Handball verlängert Vertrag mit Torfrau Sladana Dokovic

(pd/vre) Der LC Brühl Handball hat den Vertrag für die Torhüterin der NLA-Frauenmannschaft um ein Jahr verlängert. Sladana Dokovic ist ein Brühler Urgestein. Sie begann ihre Handballkarriere schon im Alter von sieben Jahren und zählt somit bereits seit 18 Jahren zu den Brühlerinnen. Mit der Vertragsverlängerung macht sie daraus 19 Jahre.

Die Brühler Torhüterin Sladana Dokovic in Aktion. Bild: PD

«Ich fühle mich nach wie vor wohl beim LC Brühl und das Handballspielen macht mir auch immer noch Spass», wird die 25-Jährige in einer Mitteilung des LCB vom Freitag zitiert. Der Klub wiederum freut sich ebenfalls über die Vertragsverlängerung: Zusammen mit Fabia Schlachter werde das St.Galler Tor damit auch in der kommenden Spielzeit von einem starken Torhüterinnenduo gehütet, heisst es in der Mitteilung.

Freitag, 18. Dezember - 10:47 Uhr

Die Stadt St.Gallen unterstützt Hilfswerke mit 195'000 Franken

(pd/lim) Mit gesamt 195'000 Franken beteiligt sich die Stadt St.Gallen an Entwicklungsprojekten verschiedener Hilfswerke. Elf Projekte werden mit Beträgen zwischen 15‘000 und 20‘000 Franken unterstützt.

Der grösste Teil ist laut Mitteilung für diverse Projekte in Afrika vorgesehen, aber auch Mittelamerika sowie Nah- und Fernost finden Berücksichtigung. Die Themen Ausbildung, Ernährungssicherheit, Trinkwasserversorgung/Hygiene und Gesundheit stehen im Vordergrund. Unterstützungsgesuche für Corona-Massnahmen seien nur am Rande, und wenn, als Teil eines Projekts, berücksichtigt. Die budgetierte Summe von 195'000 Franken für die Auslandshilfe 2020 wird auf diese elf Projekte aufgeteilt:

Freitag, 18. Dezember - 9:05 Uhr

Stergiou mit Coronavirus infiziert – Spielbetrieb kann fortgeführt werden

(pd/nat) Leonidas Stergiou hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilt der FC St.Gallen in einem Communiqué mit. Der Spieler habe am Mittwochnachmittag über leichte Krankheitssymptome geklagt, worauf er sich umgehend in Isolation begab. Der am Donnerstag durchgeführte Covid-19-Test fiel positiv aus.

In Absprache mit dem St.Galler Kantonsarztamt kann der FCSG den Spielbetrieb fortführen, wie bisher unter strikter Einhaltung des Schutzkonzepts der Swiss Football League, heisst es in der Mitteilung weiter.

Freitag, 18. Dezember - 8:34 Uhr

Kanton St.Gallen meldet 355 neue Coronafälle und drei Todesfälle

(lim) 355 neue positive Coronatests meldet der Kanton St.Gallen am Freitagmorgen. Das sind weniger als am Vortag (463 positive Tests). Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 23'827 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle hat sich seit gestern um 3 erhöht und liegt nun bei insgesamt 406.



In St.Galler Spitälern sind aktuell 200 Patientinnen und Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 hospitalisiert. Davon liegen 31 auf Intensivstationen, 28 mit und drei ohne künstliche Beatmung.

Die Positivitätsrate liegt im Kanton St.Gallen gemäss Lagebericht derzeit bei 22,5 Prozent, in der Vorwoche lag sie bei 25,2 Prozent. Der Kanton verzeichnet eine weitere Zunahme der Fälle in Alters- und

Pflegeheimen. Nach den Feiertagen dürften die Fallzahlen noch weiter ansteigen.



Donnerstag, 17. Dezember - 20:20 Uhr

Corona-Finanzhilfen für die Wirtschaft: Auch die CVP will Kleinunternehmen unterstützen

(pd/vre) Auch die CVP des Kantons St.Gallen begrüsst die rasche Umsetzung der Härtefallregelung für Unternehmen, die aufgrund der Coronapandemie in Schieflage geraten sind. Die Partei fordert allerdings in einer Mitteilung vom Donnerstagabend Nachbesserungen bei den konkreten Massnahmen. Insbesondere will sie auch Kleinunternehmen unterstützen.

Die St.Galler Kantonsregierung ist aus Sicht der CVP mit der vorgesehenen Strategie zur Unterstützung der Wirtschaft auf gutem Weg. Die Partei begrüsst die rasche Umsetzung der Massnahmen. Dadurch werde für die Unternehmen rasch Planungssicherheit geschaffen. Sie hätten ein Anrecht auf eine Kompensation der durch staatliche Massnahmen verursachten, teils existenzgefährdenden Umsatzeinbussen, heisst es in der Mitteilung.

Am Dienstag informierten die Regierungsräte (von vorne) Beat Tinner, Bruno Damann und Marc Hächler über Hilfen für Betriebe, die durch die Coronakrise in Existenznot geraten. Bild: Ralph Ribi

(15.12.2020)

Aus Sicht der CVP setzt der Entwurf für die Härtefall-Verordnung der St.Galler Regierung allerdings zu enge Grenzen für die Geltendmachung der Unterstützung. Mit diesen Vorgaben würden viele stark betroffene Kleinunternehmer ausgeschlossen. Betroffen seien vor allem Betriebe im Gastro- und im Eventbereich sowie im Tourismus. Die CVP erwartet, dass die Regierung da nachbessert.

So sollen auch Betriebe mit weniger als 300 Stellenprozent von der Härtefallregelung profitieren. Weiter muss gemäss Mitteilung die Höhe der Umsatzeinbussen, um in den Genuss von Hilfen zu kommen, neu beurteilt werden. Klar ist für die CVP auch, dass bei Schliessung der Skigebiete über die Festtage auch die Bergbahnen für ihre Ausfälle entschädigt werden müssen. Von der Regierung erwartet die Partei eine rasche Überarbeitung der Härtefallregelung.

Donnerstag, 17. Dezember - 18:44 Uhr

Corona-Finanzhilfe für die Wirtschaft: Kantonaler Gewerbeverband fordert auch Unterstützung für Ein-Mann-Betriebe

(pd/vre) Am Dienstag hat die St.Galler Kantonsregierung bekanntgegeben, wie sie wirtschaftliche Härtefälle wegen der Coronapandemie abfedern will. Der kantonale Gewerbeverband zeigt sich in einer Mitteilung vom Donnerstag befriedigt von der raschen Arbeit des Kantons. Mit der Härtefallregelung selber ist er allerdings noch nicht ganz zufrieden: Es gelte jetzt, diese an die Bedürfnisse betroffener Gewerblerinnen und Gewerbler anzupassen.

Der Gewerbeverband bedauert, dass Anmeldungen für Finanzhilfen erst ab 4. Januar 2021 möglich sind. Wünschenswert wäre seiner Meinung nach gewesen, diesen Prozess noch vor Weihnachten zu starten. Für die Unternehmen sei es nämlich wichtig, dass sie vor dem Erstellen des definitiven Jahresabschlusses über die Gewährung von Härtefallbeiträgen Bescheid wüssten. Gesuche müssten daher rasch, nämlich maximal innert Monatsfrist, bearbeitet werden.

Der Gewerbeverband ist auch mit den Kriterien für die Gewährung von Finanzhilfen nicht ganz einverstanden. Zum einen bedauert er, dass diese an die Branche und nicht an die Betroffenheit von Unternehmen gebunden sind. Weiter gebe es im Kanton St.Gallen zahlreiche von der Coronakrise getroffene Unternehmen, die das Grössenkriterium für die kantonale Hilfe (300 Stellenprozent vor Ausbruch der Pandemie) erfüllten. Darum müsse diese Grenze gesenkt werden.

Für den Gewerbeverband müssen auch Ein-Mann-Unternehmen in den Genuss von Coronahilfen kommen können. Zudem fordert der Verband in seiner Mitteilung den Kanton auf, den Mindestumsatz für solche Beiträge von 100'000 auf die beim Bund gültige Grenze von 50'000 Franken zu senken. Die St.Galler Härtefallregelung müsse rasch, vor Ende des Jahres, angepasst werden. Seine betroffenen Mitglieder ruft der Verband auf, unabhängig von Mindestumsatz und Stellenprozenten Hilfsgesuche vorzubereiten und ab 4. Januar beim Kanton einzureichen.

Donnerstag, 17. Dezember - 17:33 Uhr

Rorschacher Band gewinnt Preis für Videoclip: Panda Lux mit «Karambolage»

(rbe/vre) Einmal im Jahr küren die Veranstalter des Ostschweizer Kurzfilmwettbewerbs die besten jungen Regietalente der Region. Wegen Corona fand die diesjährige Preisverleihung in digitaler Form statt. Am Mittwochabend wurden alle 31 nominierten Filme per Stream gezeigt. Rund 90 Filmemacherinnen und Filmemacher aus der ganzen Ostschweiz und dem Fürstentum Liechtenstein hatten ihre Beiträge eingereicht.

Panda Lux. Bild: PD/Anja Furrer

Prämiert wurden die besten Filme in drei Kategorien: Jungfilmer (13 bis 21 Jahre), Musik-Clips, sowie Professionals (ab 22 Jahre). Insgesamt wurde Preisgeld in der Höhe von 9000 Franken verteilt. Gleich mehrere Bands auf der Stadt und Region St.Gallen waren mit Videoclips im Wettbewerb vertreten, zum Beispiel Manuel Stahlberger und Bit-Tuner mit ihrem Song «Dureringe», die Punkrocker Painhead mit «Harmonies in Gold» und die Popband Panda Lux. Letztere gewannen mit ihrem Videoclip zum Song «Karambolage» den ersten Preis in der Kategorie Musik-Clips.

Donnerstag, 17. Dezember - 16:45 Uhr

Die Stadtpolizei hat zwei neue Mitarbeiter: Faith, Balko und ihre Herrchen haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

(stapo/vre) Die Stadtpolizei verfügt gemäss ihrem Instagram-Auftritt über zwei neue Mitarbeiter. Es sind Schutzhunde und sie heissen Faith und Balko. Die Vierbeiner haben kürzlich zusammen mit ihren Hundeführern die Schutzhundeausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Faith und... Bilder: Stadtpolizei SG

Zu den Aufgaben der Vierbeiner im Polizeidienst gehören das Durchsuchen von Gebäuden, Sicherungsaufgaben etwa nach einer Straftat oder bei einer Personenkontrolle sowie die Suche nach Gegenständen, Fährten, Vermisste und Tätern. Die Stadtpolizei St.Gallen verfügt gemäss Sprecher Dionys Widmer derzeit über vier ausgebildete Schutzhunde.

...Balko sind die zwei neuen Schutzhunde der Stadtpolizei St.Gallen.

Faith und Balko sind nicht die ersten Hunde der Stadtpolizei, die in den Medien vorgestellt werden. Vor fünf Jahren hat die Polizei die Öffentlichkeit vielmehr durch regelmässige Berichte in einem Blog an der Ausbildung von Jasper teilhaben lassen. Der Belgische Schäferhund war gerade einmal zehn Wochen alt, als er im September 2015 in den Polizeidienst eintrat.

Die Ausbildung des Vierbeiners und seines Herrchens dauerte rund zwei Jahre. Jasper ist inzwischen Schutzhund und Betäubungsmittelspürhund. Er ist nach wie vor bei der Stadtpolizei St.Gallen im Einsatz.

Donnerstag, 17. Dezember - 15:30 Uhr

Ab Montag ist die neue Sauna am Frauenweiher geöffnet

(pd/vre) Im vergangenen Winter hat die Stadt St.Gallen die Frauenbadhütte am Chrüzweier auf Dreilinden saniert. Seit Herbst waren erneut Handwerker im historischen Holzgebäude am Werk: Sie haben die Anlagen der Weiere-Sauna eingebaut. Am kommenden Montag soll die Einrichtung, auf die viele sehnsüchtig gewartet haben, erstmals für Saunagäste zugänglich sein.

Die Frauenbadi auf Dreilinden. Hier kann man ab 21. Dezember neu auch in die Sauna hüpfen - sofern der Bundesrat oder die Kantonsregierung coronabedingt nicht noch einen Strich durch die Rechnung machen. Bild: Benjamin Manser (21.8.2020)

Die Weiere-Saune ist gemäss Mitteilung vom Donnerstag bewusst einfach gehalten. Sie umfasst Garderoben mit Duschen, zwei Saunaräume mit unterschiedlichen Temperaturen sowie einen Ruheraum mit Aussicht in den Wald. Und natürlich liegt sie am Weiher, in den man zur Abkühlung springen darf. Teilweise gedeckte Liege- und Sitzgelegenheiten sowie ein Bistro sollen zum Verweilen einladen.

Geplant ist, dass die Weiere-Sauna ab 21. Dezember von Montag bis Samstag täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet ist. Am Dienstag ist die Anlage ausschliesslich für Frauen zugänglich. An Sonn- und Feiertagen (also auch vom 25. bis 27. Dezember sowie vom 1. bis 3. Januar) bleibt die neue Saune geschlossen. Wegen der Corona-Beschränkungen wird ein freiwilliges Reservationssystem geführt. Damit kann eine Eintrittszeit reserviert werden. Die Aufenthaltsdauer beträgt maximal drei Stunden.

Informationen zur Weiere-Saune finden sich im Internet.

Donnerstag, 17. Dezember - 14:45 Uhr

St.Gallen - faszinierend anders fotografiert

(pd/vre) Mit spektakulären Bildern der Stadt St.Gallen wartet auch wieder die Ausgabe 2021 des Jahreskalenders «Sankt Gallen – faszinierend das ganze Jahr» von Sandro Reichmuth auf. Der Gestalter und Fotograf nimmt auf einen Rundgang durch die Stadt mit und zeigt diese aus ungewohnten Perspektiven. Das beginnt schon auf dem Titelblatt: Das abendliche Bild des Bahnhofplatzes entstand nämlich aus dem Pausenraum der Papeterie Markwalder.

Der Bahnhofplatz ziert das Titelblatt der Ausgabe 2021 des Jahreskalenders «Sankt Gallen - faszinierend das ganze Jahr». Bild: Sandro Reichmuth

Die Ansichten, die Reichmuth präsentiert, kommen zwar alle bekannt vor. Der Fotograf hat aber bei jedem einen Dreh gefunden, das Bekannte auf eine etwas andere Art zu präsentieren. Etwa die Kreuzbleiche mit Militärkantine und Bundesverwaltungsgericht aus ungewohnter Perspektive und mit Schnee. Oder das oft fotografierte Häuschen im Wenigerweier in einer stimmungsvollen Abendaufnahme.

Sandro Reichmuth. Bild: PD

Hinter «Sankt Gallen – faszinierend das ganze Jahr» steht der 40-jährige Fotograf und Gestalter Sandro Reichmuth aus Speicher. Angefangen hat bei ihm alles mit einer Projektarbeit bei seiner Weiterbildung. Das Ergebnis, den Bildband «Sankt Gallen – faszinierend anders», brachte er 2011 im Eigenverlag heraus. Über 1200 verkaufte Exemplare waren Motivation für weitere Projekte. Es folgten Postkarten und Kalender mit Motiven aus St.Gallen, Speicher und der Ostschweiz. Im Juli 2019 machte sich Reihmuth mit seinem eigenen Betrieb selbständig.

Anzuschauen und für 28 Franken (plus Porto) zu kaufen ist der Jahreskalender 2021 «Sankt Gallen – faszinierend das ganze Jahr» im Internet bei www.faszinierend.ch.

Donnerstag, 17. Dezember - 14:10 Uhr

Das ehemalige Kinderparadies wird ausgeräumt

Momentaufnahme. Es ist nicht mehr wiederzuerkennen, das Ladenlokal und Kinderparadies von Zollibolli am Bärenplatz. Der Spielzeugverkäufer hat die Filiale in der Altstadt schon im Herbst aufgegeben. Wer ihn sucht, findet ihn noch im Neumarkt und in der Shopping-Arena in Winkeln. Bild: Sandro Büchler

(16.12.2020)

Donnerstag, 17. Dezember - 13.40 Uhr

Fussgängerin übersehen: 77-Jähriger touchiert 95-Jährige mit Roller

(stapo/vre) Am Mittwochnachmittag ist es vor dem Haus Rorschacher Strasse 151 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Rollerfahrer übersah eine die Strasse überquerende Fussgängerin und touchierte sie leicht. Die beiden Unfallbeteiligten, der 77-jährige Rollerfahrer und die 95-jährige Fussgängerin, wurden dabei leicht verletzt. Sie mussten gemäss Mitteilung der Stadtpolizei nicht in Spitalpflege gebracht werden.

Vor dem Haus Rorschacher Strasse 151 hat am Mittwochnachmittag ein Rollerfahrer eine Fussgängerin übersehen und angefahren. Bild: Stadtpolizei SG

(16.12.2020)

Zum Unfall kam es am Mittwoch, kurz vor 16 Uhr, bei der Bushaltestelle Grossacker. Der 77-Jährige war mit seinem Roller auf der Rorschacher Strasse stadteinwärts unterwegs. Kurz vor der Bushaltestelle übersah er eine von links kommende 95-jährige Fussgängerin, die gerade die Strasse überquerte.

Donnerstag, 17. Dezember - 13:30 Uhr

Velofahrerin übersehen und verletzt

(stapo/vre) Am Mittwochabend ist es bei der Verzweigung der Grütli- mit der Rorschacher Strasse zum Zusammenstoss eines Autos mit einem Velo gekommen. Dabei stürzte die Zweiradlenkerin und zog sich unbestimmte Kopfverletzungen zu. Sie musste gemäss Mitteilung der Stadtpolizei mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden.

Die Abzweigung der Grütli- aus der Rorschacher Strasse. Hier erfasste am Mittwochabend ein Auto eine Velofahrerin. Bild: Stadtpolizei SG (16.12.2020)

Zum Unfall kam es am Mittwoch, kurz vor 18 Uhr. Eine 32-jährige Velofahrerin war auf dem Radstreifen der Rorschacher Strasse stadtauswärts unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 27-Jährige mit dem Auto stadteinwärts und wollte nach links in die Grütlistrasse einbiegen. Dabei übersah sie die Velofahrerin, wodurch es zum Zusammenstoss kam.

Donnerstag, 17. Dezember - 11:24 Uhr

Ab Mai 2021: Barbara Reifler wird neue Leiterin des Amtes für Justizvollzug des Kantons St.Gallen

(pd/nat) Die Regierung hat Barbara Reifler, die Leiterin der Jugendanwaltschaft des Kantons Thurgau, als neue Leiterin des Amtes für Justizvollzug des Kantons St.Gallen gewählt. Die 44-jährige Juristin übernimmt am 1. Mai 2021 die Nachfolge von Barbara Looser Kägi, die als Direktorin in die Strafanstalt Saxerriet zurückkehrt.

Barbara Reifler ist mit dem Straf- und Strafprozessrecht bestens und «von der Pike auf» vertraut, schreibt die Staatskanzlei in der Medienmitteilung. Die neue Amtsleiterin absolvierte nach ihrer kaufmännischen Grundausbildung die Polizeischule des Kantons Thurgau und war in den Jahren 1998 bis 2007 als Polizistin im Kanton Thurgau und im Kanton Luzern tätig, vorwiegend bei der Kriminalpolizei im Bereich der Jugend- und Sexualdelikte.

Barbara Reifler folgt in der Amtsleitung des Amtes für Justizvollzug auf Barbara Looser Kägi. Bild: PD

Berufsbegleitend absolvierte sie die Maturitätsschule für Erwachsene und anschliessend das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Luzern. Nach einjähriger Tätigkeit bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug übernahm sie im März 2009 die Leitung der Jugendanwaltschaft des Kantons Thurgau.

Barbara Reifler folgt in der Amtsleitung des Amtes für Justizvollzug auf Barbara Looser Kägi, die sich entschieden hat, an ihre frühere Wirkungsstätte in die Strafanstalt Saxerriet zurückzukehren und dort die Nachfolge von Martin Vinzens als Direktorin zu übernehmen.

Mit ihrem breiten strafrechtlichen Wissen und Erfahrungsschatz bringt die Bischofszellerin die besten Voraussetzungen mit, um die Leitung des Amtes für Justizvollzug mit seinen rund 250 Mitarbeitenden zu übernehmen. Zu diesem Amt gehören neben der Strafanstalt Saxerriet das Massnahmenzentrum Bitzi, das Regionalgefängnis Altstätten, das Jugendheim Platanenhof, die Bewährungshilfe sowie die Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug.

Donnerstag, 17. Dezember - 10:46 Uhr

Ausschreibung der acht Werkbeiträge 2021 der Stadt St.Gallen

(pd/nat) Städtische Kulturschaffende sind eingeladen, sich um die acht Werkbeiträge der Stadt St.Gallen zu bewerben. Die Bewerbung kann mit einem Gesuch um einen Auslandsaufenthalt verbunden werden. Dafür muss ein entsprechendes Budget eingereicht werden. Eingabefrist ist der 20. Februar 2021.

Die Werkbeiträge sollen die Entwicklung und Ausarbeitung neuer, anspruchsvoller Projekte ermöglichen. Zur Bewerbung eingeladen sind Kulturschaffende aus sämtlichen Sparten und Bereichen der Kultur, die in St.Gallen ihren Wohnsitz haben. Zugelassen sind auch Personen, die früher in der Stadt wohnten, sich jedoch zu Ausbildungszwecken auswärts aufhalten. Gruppen können berücksichtigt werden, wenn die Mehrheit der Mitglieder in der Stadt wohnt.

Eine vollständige Eingabe muss elektronisch per E-Mail erfolgen. Künstlerische Belege wie Arbeitsproben können zusätzlich auf dem Postweg bei der Dienstelle Kulturförderung eingereicht werden. Die Kommission für Kulturförderung beurteilt die eingegangenen Gesuche und legt dem Stadtrat eine Empfehlung für die Vergabe der Werkbeiträge vor. Absagen werden nicht begründet.

Neben der Beschreibung des Projekts, das mit einem Werkbeitrag ausgezeichnet werden soll, ist eine Dokumentation einzureichen, die Angaben über die künstlerische Ausbildung der beteiligten Personen und deren bisheriges künstlerisches Schaffen enthält. Es handelt sich dabei um Informationen wie Werkabbildungen, Ausstellungslisten, Konzerte, frühere Theater- oder Tanzaufführungen, Atelieraufenthalte, veröffentlichte Bücher, CDs, Texte und ähnliches.

Die Bewerbungen sind bis spätestens 20. Februar 2021 an kultur@stadt.sg.ch einzureichen.

Donnerstag, 17. Dezember - 09:20 Uhr

Julia Steck wird neue Schulleiterin der Primarschule Engelwies und tritt die Nachfolge von Donata Grieger an

(pd/nat) Der Stadtrat hat Julia Steck zur Schulleiterin der Primarschule Engelwies gewählt, wie er in einem Communiqué mitteilt. Steck übernimmt die Nachfolge von Donata Grieger, die Ende des Schuljahres 2020/21 in Pension geht.

Julia Steck übernimmt die Leitung ab 1. August 2021. Bild: PD

Julia Steck absolvierte den Master of Arts, Anglistik und politische Philosophie in Oregon (USA) und engagierte sich viele Jahre an unterschiedlichen Institutionen in den Vereinigten Staaten von Amerika und in der Dominikanischen Republik. Zurück in der Schweiz arbeitete Steck neun Jahre am Haus der Sprachen (HDS), wo sie als Standortleiterin St.Gallen auch Einsitz in die Geschäftsleitung nahm.

Die Altenrheinerin wird die Leitung der Primarschule Engelwies am 1. August 2021 übernehmen.

Donnerstag, 17. Dezember - 08:42 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 463 positive Tests innert eines Tages, insgesamt 23'472 bestätigte Fälle

(nat) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons im Internet 463 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 23'472 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle hat sich seit gestern um 14 erhöht und liegt nun bei insgesamt 403.



In St.Galler Spitälern sind aktuell 184 Patientinnen und Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 hospitalisiert. Davon liegen 30 auf Intensivstationen, 28 mit und zwei ohne künstliche Beatmung.

Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle der vergangenen 14 Tage hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner in den St.Galler Wahlkreisen, Meldestand: 15. Dezember. Grafik: Fachstelle für Statistik Kanton SG



Heute Donnerstag wendet sich die Kantonsregierung erneut wegen der Coronasituation an die Öffentlichkeit und informiert über die Vorbereitungen für die Impfung. Die dafür geplante Medienkonferenz findet um 10 Uhr statt. Die Orientierung wird auf der Homepage des Kantons und im kantonalen Facebook-Auftritt übertragen. «Tagblatt online» ist natürlich vor Ort und berichten live auf www.tagblatt.ch.

Mittwoch, 16. Dezember - 19:10 Uhr

Coronakrise dominiert zweite Wochenhälfte: Bundesrat tritt einmal, Kantonsregierung zweimal vor die Medien

(SK/vre) Zuerst waren die nationalen wie die kantonalen Behörden bezüglich der Coronapandemie mit angezogener Handbremse unterwegs, jetzt stehen sie aufs Gaspedal. Am Donnerstag, Freitag und Samstag ist je eine Medienorientierung mit News zum Virus und zu den Schutzmassnahmen dagegen angesagt.

Medienorientierung der St.Galler Regierung vom Dienstag. In der hinteren Reihe von links die Regierungsmitglieder Beat Tinner, Bruno Damann und Marc Mächler, vorne Kantonsärztin Danuta Zemp. Bild: Ralph Ribi

(15.12.2020)

Den Anfang des Reigens macht am Donnerstag, 10 Uhr, die St.Galler Regierung. Regierungspräsident und Gesundheitsdirektor Bruno Damann informiert zusammen mit Fachleuten über die Impfung gegen das Coronavirus, die bald auch im St.Gallischen anlaufen wird. Zum einen geht's dabei um die Strategie des Kantons, zum anderen über den Stand der Vorbereitungen für die Impfkampagne.

Am Freitag ist der Bundesrat am Zug. Es ist wahrscheinlich, dass er weitere Verschärfungen der Coronamassnahmen beschliessen und am Nachmittag an einer Medienorientierung kommunizieren wird. Im Gespräch sind etwa Restaurant- und Geschäftsschliessungen oder wie es mit den Skigebieten über Weihnachten und Neujahr weitergehen soll. Diskutiert wird zudem über eine System, das automatisch zu Verschärfungen der Regeln führt.

Medienkonferenz des Bundesrates vom vergangenen Freitag. Im Bild von links Ueli Maurer, Simonetta Sommaruga und Alain Berset im Medienzentrum des Bundeshauses in Bern. Bild: Anthony Anex/KEY (11.12.2020)

Am Samstag ist dann wieder die St.Galler Kantonsregierung am Zug. Sie trifft sich im Nachgang zu den bundesrätlichen Entscheiden zu einer ausserordentlichen Sitzung und wird - bei Bedarf - weitere Massnahmen beschliessen. Diese Entscheide werden dann an einer Medienorientierung am Samstag, 13.30 Uhr, publik gemacht.

«Tagblatt online» wird unter www.tagblatt.ch live über alle drei Medienkonferenzen berichten. Jene der St.Galler Regierung werden auch durch den Kanton per Livestream ins Internet übertragen. Live anschauen kann man sich das auf der kantonalen Website www.sg.ch oder auf dem kantonalen Facebook-Auftritt.

Mittwoch, 16. Dezember - 18:03 Uhr

Mehr Stauraum für den Briefträger: Zustelldreirad mit vergrösserter Ablagebox in St.Gallen im Test

Das neue Zustellfahrzeug der Post ist jetzt in St.Gallen im Einsatz. Es ist unter anderem an der vergrösserten Box hinter dem Pöstler zu erkennen. Bild: Peter Hummel

(16.12.2020)

(PH/vre) Seit heute Mittwoch setzt die Post bei der Briefzustellung in St.Gallen einen Prototypen des neuen Zustelldreirads des Herstellers Kyburz mit vergrösserter Ablagebox ein. Sandro Santana hatte als erster das Vergnügen und weiss das neue Modell auf Anhieb zu schätzen. Der vergrösserte Stauraum komme gerade rechtzeitig, sagt er. «Mit der zusätzlichen Zustellung von Kleinpaketen hatten wir in letzter Zeit oft fast keinen Platz mehr. Und das Rückwärtsfahren ist dank eingebauter Kamera auch noch sicherer.»

Die neue Ablagebox auf dem Zustelldreirad bietet Pöstlerinnen und Pöstlern mehr Stauraum. Bild: Peter Hummel

(16.12.2020)

Die Schweizer Post hat Ende 2016 das letzte benzinbetriebene Töffli ausgemustert. Seither sind Pöstlerinnen und Pöstler mit rund 6000 dreirädrigen Elektrorollern des Typs «Kyburz DXP» unterwegs. Diese Fahrzeuge, die nach Post-Angaben zu 100 Prozent mit Ökostrom aus der Schweiz betrieben werden, haben sich bewährt. Mit der Umstellung von Benzin auf Strom in diesem Bereich hat die Post ihren CO2-Ausstoss um rund 4400 Tonnen pro Jahr gesenkt.

Mittwoch, 16. Dezember - 17:35 Uhr

Kein Hub in der Lustmühle: Postauto von Herisau über Stein fährt weiterhin auf den St.Galler Bahnhofplatz

(SK/vre) Es ist absehbar, dass auf Dauer aufgrund der Verkehrsentwicklung nicht alle heutgien Postauto- und Buslinien auf den St.Galler Bahnhofplatz geführt werden können. Als erste Postautolinie hätte jene von Herisau über Hundwil und Stein gekürzt und nur noch bis in die Lustmühle geführt werden sollen. Diese Massnahme wird nun aber doch nicht auf den Fahrplanwechsel im nächsten Jahr verwirklicht. Das schreiben Ausserrhoden und der Kanton St.Gallen in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Verkürzung der Postautolinie 180 und die Einführung eines Halb-Stunden-Takts ist im Aggloprogramm St.Gallen-Bodensee wie auch im Ausserrhoder ÖV-Konzept 2018 bis 2022 vorgesehen. Die Verkürzung ist nach Prüfung des Vorhabens für die nächsten Jahre vom Tisch. Eine solche sei nicht sinnvoll, weil ein attraktiver Umstieg vom Postauto in die Appenzeller Bahnen in der Lustmühle nicht den ganzen Tag über garantiert besteht.

Ein Postauto aus dem Appenzellischen im Riethüsli auf dem Weg zum St.Galler Bahnhofplatz. Bild: Ralph Ribi

(18.7.2018)

Die Verdichtung der Postautolinie 180 mit einem Halbstundentakt in den Hauptverkehrszeiten von Montag bis Freitag bleibt anderseits eine Option. Sie wird auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2021 hin geprüft. Die Zusatzkurse würden gemäss Mitteilung wohl nur zwischen Waldstatt und Lust­mühle verkehren. Mit dem Umstieg auf die Appenzeller Bahnen ergäben sich zusätzliche Verbindungen von und nach St.Gallen mit stabilen Anschlüssen an die schnellen Intercity-Züge von und nach Zürich.

Längerfristig könnte die Verkehrszunahme auf der Strasse in Herisau und im Riethüsli dazu führen, dass die Postautolinie 180 nicht mehr fahrbar ist. Ob eine Anbindung in der Lustmühle über den ganzen Tag mög­lich wird, hängt gemäss Mitteilung von der mittel- und längerfristigen Entwicklung des Fahrplanes der Appenzeller Bahnen ab. Die Kantone werden deshalb in einigen Jahren ein neues Angebotskonzept mit Einbindung von weiteren Linien prüfen.

Mittwoch, 16. Dezember - 17:00 Uhr

Abendsonne in der Multergasse

Momentaufnahme. Der Fotograf hat genau den Augenblick eingefangen, in dem die Abendsonne noch einmal in die Haupteinkaufsmeile der Stadt scheint, die Weihnachtsbeleuchtungen aber schon angezündet sind. Bild: Sandro Büchler

(16.12.2020)

Mittwoch, 16. Dezember - 13:58 Uhr

Grüne kritisieren St.Galler Härtefallregelung: «Ein Affront gegenüber KMU»

(pd/vre) Die St.Galler Grünen kritisieren in einer Mitteilung vom Mittwoch das Corona-Hilfspaket der Kantonsregierung. Die Hilfsmassnahmen seien ungenügend. So würden einerseits nur Unternehmen unterstützt, welche über 40 Prozent Umsatzeinbussen hätten. Viele Betriebe stünden jedoch bereits mit einer Umsatzeinbusse von 30 Prozent vor existenziellen Problemen. Anderseits macht für die Grünen auch die Beschränkung auf bestimmte Branchen sowie auf Betriebe, die vor der Pandemie Personal für mindestens 300 Stellenprozent beschäftigten, keinen Sinn.

Auch viele kleine Betriebe, darunter Läden in der St.Galler Innenstadt, kämpfen immer noch mit den Nachwirkungen des Lockdown vom Frühling. Bild: Reto Voneschen

(17.3.2020)

Die Grünen wollen sich gemäss Mitteilung im Kantonsrat dafür einsetzen, dass Unternehmen jeder Grösse und Branche die Hilfe erhalten, die sie benötigen. Die nicht rückzahlbaren Beträge sollten nach Meinung der Partei und entgegen der Verordnung der Regierung nicht auf zehn Prozent des Jahresumsatzes limitiert werden. Viele KMU hätten sich verschulden müssen, weitere Darlehen böten ihnen deshalb keine Zukunftsperspektive. Das Ziel müsse sein, dem Einzelfall gerecht werdende und nachhaltig wirksame Lösungen zu finden, fordern die Grünen.

Für die Grünen des Kantons St.Gallen ist die Staatshilfe für Unternehmen in der Coronakrise auch «keine Frage des Könnens, sondern des politischen Willens». Damit würden gesunde Betriebe unterstützt, die einzig aufgrund von behördlich verordneten Einschränkungen in eine Notlage geraten seien. Der Staat habe diese Massnahmen erlassen, er stehe damit auch in der Verantwortung zu helfen, und zwar «ohne Wenn und Aber», heisst es in der Mitteilung der Grünen.

Mittwoch, 16. Dezember - 13:30 Uhr

Wechsel in der Leitung der Stiftung Förderraum: Der Präsident nimmt nach 25 Jahren Abschied

(pd/vre) Ein Vierteljahrhundert war Erich Kirtz Präsident der Stiftung Förderraum in St. Gallen. Nun tritt der Ethiker und Theologe zurück. Er hat die Auf- und Ausbauphase des Förderraum massgeblich mitgeprägt. Das Präsidium übernimmt jetzt Anwältin Regula Schmid. Mit ihr soll der Einzugsbereich der Stiftung erweitert werden. War sie bisher vor allem in der Region St.Gallen und im unteren Rheintal präsent, werden nun gemäss Mitteilung Angebote in Sargans und in Uznach aufgebaut.

Der scheidende Präsident und die neue Präsidentin der Stiftung Förderraum: Erich Kirtz und Regula Schmid. Bild: PD

Vor dreissig Jahren wurde in St. Gallen der Verein «Wohngruppen zur Integration von Menschen mit psychosozialen Problemen» gegründet. Aus diesem ersten Betreuungsangebot für eine Handvoll Personen an der Felsenstrasse wurde die Stiftung Förderraum mit heute rund 350 Klientinnen und Klienten im ganzen Kanton.

Vom ersten Tag an war Erich Kirtz im Förderraum engagiert, 1995 übernahm er das Präsidium. Der Ethiker und Theologe, der auch an der Pädagogischen Hochschule und an der Fachhochschule St.Gallen unterrichtete, tritt nun vom Amt als Präsident der Stiftung zurück und übergibt auf Anfang des nächsten Jahres an Regula Schmid. Sie arbeitet als Anwältin in St. Gallen und sitzt bereits seit zehn Jahren im Stiftungsrat.

Die Stiftung Förderraum hat das Ziel, Menschen mit Unterstützungsbedarf in den Bereichen Wohnen, Arbeiten und Freizeit Strukturen zu bieten. In 30 Jahren wurden neben der Betreuung im Wohnen vor allem auch Angebote im Arbeitsbereich geschaffen. So betreibt der Förderraum seit 1998 das Hotel Dom in St.Gallen, führt diverse Personalrestaurants und Cafés und bietet mit «Haus und Garten» auch Hauswartdienste an.

Mittwoch, 16. Dezember - 11:42 Uhr

23-Jährige Lenkerin fährt in St.Gallen in eine Signaltafel und läuft davon

(pd/lim) Mittwochnacht, kurz vor 2.30 Uhr, fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Auto auf der St.Georgen-Strasse aufwärts in Richtung Talstation Mühleggbahn. Aus noch unbekannten Gründen verlor die Lenkerin in der Linkskurve bei der Mühleggbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen eine Signaltafel. Danach verliess sie das Auto und lief davon.

Verletzt wurde niemand, am Auto entstand Totalschaden. Bild: Stapo SG

Anwohner beobachteten den Vorfall und meldeten diesen der Stadtpolizei St.Gallen. Eine Patrouille konnte die 23-Jährige beim Spisertorkreisel anhalten. Weshalb sie davongelaufen ist, sei aktuell noch unklar, heisst es in einer Mitteilung der Stadtpolizei. Der durchgeführte Atemlufttest fiel negativ aus. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand Totalschaden.

Mittwoch, 16. Dezember - 10:50 Uhr

Wildtiere brauchen Ruhe: Der Kanton mahnt zur Rücksicht und gibt Tipps

(pd/lim) Im Coronawinter verbringen mehr Leute ihre Freizeit draussen als in vergangenen Jahren – egal ob zu Fuss, mit dem Bike, in Schneeschuhen oder auf Skis. Dabei gilt es, auf Wildtiere Rücksicht zu nehmen. Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei rechnet während der Festtage mit einem «grossen Ansturm» auf die Naherholungsgebiete. Und gibt deshalb Tipps für ein respektvolles Verhalten:

Beachten Sie Wildruhezonen und andere Schutzgebiete.



Bleiben Sie auf Wegen und bezeichneten Routen.

Führen Sie Hunde an der Leine.

Die Dämmerung und die Nacht gehört den Wildtieren.

Der St.Galler Wildpark Peter und Paul an einem frostigen Morgen.

Bild: Urs Jaudas

Wo sich der Mensch in der Freizeit erholt, befinden sich die Lebensräume zahlreicher Wildtiere. Im Winter ist deren Nahrung knapp, der Energieverbrauch aufgrund der Kälte gross. Rehe, Gämsen, Hirsche und Birkhühner reduzieren ihre Aktivitäten auf ein Minimum, um die kalte Jahreszeit zu überleben. «Energiezehrende Fluchten können daher für Wildtiere tödlich enden», schreibt das Amt. «Wenn Sie die Regeln beachten, können Sie Ihre Freizeitaktivitäten mit gutem Gewissen ausüben, ohne Wildtiere und sensible Lebensräume zu gefährden»:

Mittwoch, 16. Dezember - 09:43 Uhr

23-Jähriger verunfallt in Mörschwil – Totalschaden

Am Auto entstand Totalschaden. Bild: Kapo St.Gallen

(kapo/lim) Am Dienstag, kurz vor 19:30 Uhr, fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Auto von Goldach in Richtung St.Gallen. In einer scharfen Linkskurve in Mörschwil geriet sein Auto an den rechten Fahrbahnrand, wo es in einen Leitpfosten und eine Kurvensignaltafel prallte. Danach fuhr das Auto weiter geradeaus, wo es schliesslich im Wiesland zum Stillstand kam.

Die Kantonspolizei St.Gallen stellte laut Mitteilung fest, dass der Mann fahrunfähig war. Der Führerausweis wurde dem 23-Jährigen auf der Stelle abgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Am Auto entstand Totalschaden.

Auf einer Wiese kam das Auto zum Stillstand. Bild: Kapo St.Gallen

Mittwoch, 16. Dezember - 09:02 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 511 positive Tests innert eines Tages, insgesamt 23'009 bestätigte Fälle

(nat) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons im Internet 511 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 23'009 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle hat sich seit gestern um fünf erhöht und liegt nun bei insgesamt 389.

Derzeit sind 174 Covid-19-Patienten hospitalisiert. Davon liegen 27 auf Intensivstationen, 25 mit und zwei ohne künstliche Beatmung.

Dienstag, 15. Dezember - 19:08 Uhr

Kulturzentrum Palace macht neu Fernsehen: Start am 22. Dezember mit einem «Foto-Talk» mit Maria Pappa

(pd/vre) Verschiedene Institutionen haben bereits im ersten Lockdown im Frühling Konzerte und andere Veranstaltungen ins Internet verschoben. Nachdem bis mindestens 22. Januar keine öffentlichen Anlässe mehr erlaubt sind, folgt jetzt auch das Kulturzentrum im alten Kino Palace. Allerdings nicht mit Konzerten. Das Palace-Team verschiebt vielmehr die Erfreuliche Universität mit ihren Diskussionen und Vorträgen in den Internet-Livestream.

Die Erfreuliche Uni geht ins Internet: Start ist am 22. Dezember, 20.15 Uhr, mit der frisch gewählten Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: Benjamin Manser

(8.9.2020)

Das «Erste Fernsehen Erfreuliche Universität Palace» startet nächste Woche. Als erste Sendung steht am 22. Dezember, 20.15 Uhr, ein sogenannter «Foto-Talk» mit Maria Pappa auf dem Programm. Anhand aktueller Fotos und Kurzvideos wird über den aktuellen Zustand, offene Wunden und versteckte Perlen der Stadt St.Gallen diskutiert. Nebenbei werden Vorlieben, Vorstellungen und Vorahnungen der frisch gewählten Stadtpräsidentin erfragt.

Übertragungen aus der Erfreulichen Universität soll's danach jeden Dienstag, 20.15 Uhr, geben. Geplant ist gemäss Palace-Newsletter ein vielseitiges und längerfristiges Projekt mit Talkrunden, Aussen- und Innenreportagen, Einzelgesprächen, Vorträgen und sogar einem Studiotelefon, durch das man in die aktuelle Sendung anrufen kann. Einen Vorgeschmack aufs Palace-Fernsehen gibt ein Trailer im Internet.

Dienstag, 15. Dezember - 18:38 Uhr

Weihnachten findet trotzdem statt: St.Gallen setzt nationale Kampagne um

Das Banner der Aktion «Trotzdem Licht »an den Türmen der Kathedrale. Bild: PD

(pd/vre) Die katholische Kirche im Lebensraum St.Gallen engagiert sich gemäss Mitteilung vom Dienstag für die nationale Kampagne «Trotzdem Licht – Weihnachten findet statt». So hängen seit einigen Tagen an Kirchen und Kirchtürmen Fahnen, die darauf hinweisen. Ausserdem wurden Aktivitäten entwickelt, die trotz Coronapandemie zum Feiern von Weihnachten einladen sollen. Eine laufend aktualisierte Übersicht über solche Aktivitäten findet sich im Internet.

Die nationale Kampagne «Trotzdem Licht» soll Menschen ansprechen, die das Weihnachtsfest im doch sehr speziellen Coronajahr feiern möchten: auf der Strasse, zu Hause, in den Kirchen oder auch an Orten, an die niemand gedacht hat. Und natürlich digital. Die Bevölkerung wird mit der Aktion aufgerufen, zur Weihnachtskrippe zu gehen und Neues zu entdecken. Weihnachten, so die Botschaft, findet trotz Coronavirus statt - anders, aber nicht weniger dicht und tief als üblicherweise.

Dienstag, 15. Dezember - 18:17 Uhr

50 Jahre Tablater Konzertchor: Gefeiert wird trotz Singverbot - mit einem Film statt mit Konzerten

(pd/vre) Für November 2020 wäre es geplant gewesen, das Konzert zum 50. Jubiläum des Tablater Konzertchors mit Beethovens Missa solemnis. Die Konzerte sind als Folge der Coronapandemie auf 2021 verschoben, Chorproben sind momentan wegen des Virus auch nicht erlaubt. Dafür gibt jetzt ein Kurzfilm Einblicke in die Probenarbeit der «Tablater».

Filmausschnitt: Der Tablater Konzertchor in Aktion in der Kirche St.Laurenzen. Bild: PD

Der Tablater Konzertchor wurde 1970 von Marcel Schmid gegründet. Seit dem Jahr 2000 von Ambros Ott geleitet, hat er sich einen Namen als eine der führenden Chorstimmen der Ostschweiz gemacht. Der Chor pflegt gemäss Mitteilung zum Jubiläum das grosse oratorische Repertoire von Bachs H-Moll-Messe bis hin zu Janaceks Glagolitischer Messe. Dazu kommen kleinere Juwelen der Chorliteratur und musikalisch-literarische Konzeptkonzerte.

Zum 50-Jahr-Jubiläum hat sich der Tablater Konzertchor zusammen mit dem ebenfalls von Ambros Ott geleiteten Motettenchor Region Basel eines der anspruchsvollsten Werke des klassischen Chorrepertoires vorgenommen: die Missa solemnis von Ludwig van Beethoven. Die geplanten Aufführungstermine im November 2020 verschieben sich allerdings als Folge der zweiten Welle Coronapandemie in den Herbst 2021.

Filmausschnitt: Die Faszination des Chorsingens. Bild: PD

Entstanden ist ein Film über den Chor und seine Probenarbeit. Realisiert hat ihn der junge St.Galler Filmemacher Jurek Edel. Die Aufnahmen entstanden 2019 während der Proben zum Requiem C-Moll von Joseph Eybler (1765-1846). Die Konzerte dazu fanden im März 2019 in St.Gallen, Romanshorn und Wädenswil statt. Ausserdem sind Szenen der ersten St.Galler Chornacht vom September 2019 zu sehen. Dazu kommen kurze Quotes von Aktiven, die Auskunft über die Faszination des Chorsingens, über den Probenbetrieb und über Eigenheiten der «Tablater» geben.

Hier geht's zum Jubiläumsfilm des Tablater Konzertchors im Internet.

Dienstag, 15. Dezember - 17:49 Uhr

Kantonsspital verlängert Besuchsverbot: Ausnahmen nur für besondere Patientensituationen

(pd/lex) Aufgrund der aktuellen Lage hat die Regierung des Kantons St.Gallen am 12. Dezember entschieden, die zunächst bis zum 16. Dezember geltende Befristung für das Besuchsverbot in St.Galler Spitälern aufzuheben. Damit bleiben Besuche auch am Kantonsspital St.Gallen auf unbestimmte Zeit verboten, hält das Spital am Dienstagabend in einer Mitteilung fest:

«Das Besuchsverbot umfasst sämtliche Räumlichkeiten des Spitals, einschliesslich Gemeinschaftsräume wie Cafeterien und Andachtsräume oder Kapellen.»

Ausnahmen gelten für Patientinnen und Patienten in besonderen Situationen. Zu dieser Katgorie zählen laut Kantonsspital Partner von Gebärenden, Besuche bei Patientinnen und Patienten mit längerem Spitalaufenthalt, auf der Intensivstation oder Besuche bei palliativen Patientinnen und Patienten.

Dienstag, 15. Dezember - 17:39 Uhr

SP begrüsst Härtefallregelung des Kantons St.Gallen: Partei fordert aber mehr Mittel fürs Hilfsprogramm

(pd/vre) Die SP des Kantons St.Gallen begrüsst es in einer Mitteilung vom Dienstagabend sehr, dass die Regierung zugunsten von Unternehmen, die durch die Coronapandemie in Schwierigkeiten geraten sind, rasch handeln will. Betriebe und Arbeitsplätze sollen so gerettet werden. Die SP freut, dass die Lösung der Kantonsregierung auch Beiträge «à fonds perdu» vorsieht. Für sie wirft die Höhe der Finanzhilfen Fragen auf.

Auch Finanzdirektor Marc Mächler informierte an der Medienorientierung vom Dienstag über die Härtefallregelung für die St.Galler Wirtschaft. Bild: Ralph Ribi

(15.12.2020)

Die St.Galler Regierung sieht für Härtefallhilfen 22,6 Millionen Franken vor. Damit, so kritisiert die SP, orientiere sie sich an überholten Zahlen des Bundes. In der Zwischenzeit gehe es nicht mehr nur um anderweitig bei Hilfsprogrammen «vergessene Branchen», aufgrund der zweiten Coronawelle seien die Härtefälle weit umfassender - so gehe es um die gesamte Gastrobranche. Die SP fordert, dass sich der Kanton an den aktuellen Zahlen des Bundes orientiert und seinen Betrag aufstockt.

Bedenken meldet die SP in ihrer Mitteilung zudem am Prinzip «First come, first served» an, das die Kantonsregierung bei der Verteilung der Hilfe anwenden will. Die SP befürchtet, dass bei einem schnellen Aufbrauchen der Mittel jene Betriebe das Nachsehen hätten, die sich später melden. Und das dürfe keinesfalls sein. Die SP fordert in ihrer Mitteilung «eine Gleichbehandlung der betroffenen Betriebe».

Dienstag, 15. Dezember - 17:07 Uhr

FDP begrüsst Härtfallregelung des Kantons St.Gallen: Staatseingriff in der momentanen Lage gerechtfertigt

(pd/vre) Die FDP des Kantons St.Gallen begrüsst die Härtefallregelung, die die Regierung durch Notrecht in Kraft setzt. Die Partei erwartet allerdings, dass nur nach betriebswirtschaftlichen und kaufmännischen Aspekten überlebensfähige Unternehmen unterstützt werden, die Massnahmen zur Stabilisierung getroffen und diesbezüglich alle eigenen Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Das bedeute, dass Unternehmen auch ihre eigenen Strukturen überdenken und effizienter werden müssten, fordert die FDP in einer Mitteilung vom Dienstag.

Für die kantonale FDP ist ein solcher ausserordentlicher Staatseingriff in der momentanen Lage gerechtfertigt, um langfristigen Schaden von der St.Galler Volkswirtschaft abzuwenden und wertvolle Arbeitsplätze zu retten. Allerdings müssten diese und auch künftige Massnahmen immer einer sorgfältigen Interessenabwägung unterzogen werden. Dabei gelte es immer auch, die Interessen von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zu berücksichtigen, schreibt die FDP.

Die St.Galler Regierung hat am Dienstag eine dringliche Verordnung über St.Galler Härtefallmassnahmen präsentiert. Der Erlass wird ab 1. Januar 2021 vollzogen. Im Februar soll der Kantonsrat das Not- in ordentliches Recht überführen. Der Bund hat bereits in Aussicht gestellt, dass der Betrag, der insgesamt zur Verfügung steht, noch angepasst wird. Das bedeutet, dass auch der Kanton St.Gallen noch stärker in die Pflicht genommen wird.

Dienstag, 15. Dezember - 16:44 Uhr

Stadtwerke unterstützen die Herberge zur Heimat: Wegfallende Beiträge aus Hotelbetrieb kompensieren

(sk/vre) Die diesjährige Weihnachtsspende der St.Galler Stadtwerke (SGSW) von 3'000 Franken geht an die Herberge zur Heimat. Diese Institution ist im St.Galler Klosterviertel beheimatet und bietet Menschen jeglichen Alters, die in Not geraten sind, eine kostengünstige Unterkunft. Dies gemäss SGSW-Newsletter unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Religion.

Marco Letta, Unternehmensleiter der St.Galler Stadtwerke (links), übergibt den Check der Weihnachtsspende an Donat Wick, den Leiter der Herberge zur Heimat. Bild: SGSW

Herberge zur Heimat und Hotel Vadian gehören zusammen. Überschüsse des Hotels fliessen in normalen Zeiten an die Herberge. Wegen der Coronapandemie fällt diese Quersubventionierung jetzt weg. Damit steht die Herberge vor einer grossen Herausforderung. Spenden wie jene der Stadtwerke helfen mit, das Loch zu stopfen. Mit der Weihnachtsspende wollten die Stadtwerke mithelfen, dass die Herberge ihre wichtige Arbeit weiterführen könne, wird SGSW-Chef Marco Letta im Newsletter zitiert.

Die Herberge zur Heimat ist für all jene da, die nach dem Verlust einer tragenden Lebensstütze einen Zufluchtsort benötigen. So dient sie zum Beispiel als Übergangslösung bei Beziehungskrisen, als Sprungbrett für eine Wiedereingliederung, als erste Anlaufstelle nach dem Austritt einer stationären Einrichtung oder als Halt bei der Neigung zur Verwahrlosung.

Zur St.Galler Herberge zur Heimat im Internet.

Dienstag, 15. Dezember - 15:08 Uhr

Beim Anschlusswerk Rorschach: Zwei Autos zusammengestossen, zwei Personen verletzt

(kapo/vre) Am Montag ist es auf Mörschwiler Gemeindegebiet beim Anschlusswerk in Richtung Rorschach im Feierabendverkehr zum Zusammenstoss zweier Autos gekommen. Im einen Auto wurde die Lenkerin, im anderen die Beifahrerin leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand gemäss Mitteilung der Kantonspolizei allerdings Totalschaden für rund 16'000 Franken.

Die Unfallstelle vom Montagabend beim Anschlusswerk Rorschach. Im einen Auto wurde die Lenkerin, im anderen eine Beifahrerin verletzt. Bild: Kantonspolizei SG

(14.12.2020)

Am Montagabend ist eine 24-jährige Frau mit ihrem Auto von Konstanz in Richtung Rorschach gefahren. Sie verliess die Autostrasse beim Anschluss Rorschach und stoppte beim Signal «Kein Vortritt». Danach setzte sie die Fahrt fort. Dabei kam es zum Zusammenstoss mit dem Auto einer 35-Jährigen, die vom Waldegg-Kreisel her in Richtung Mörschwil unterwegs war.

Dienstag, 15. Dezember - 14:51 Uhr

Fenster aufgewuchtet und Goldvreneli gestohlen

(kapo/vre) Am Montagabend, zwischen 17.30 und 21.30 Uhr, haben Einbrecher ein Einfamilienhaus an der Waldgutstrasse in St.Gallen heimgesucht. Über ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam Zutritt. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und stahlen mehrere Goldvreneli. Der Sachschaden beläuft sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei auf rund 500 Franken.

Dienstag, 15. Dezember - 14:36 Uhr

Vierte Ausgabe des Taschenbuchs «Schüchtern hingeschaut»: Ist wieder eine künftige Trägerin des Buchpreises dabei?

Im Taschenbuch «Schüchtern hingeschaut IV» sind 16 Texte junger Autorinnen und Autoren gesammelt. Bild: PD

(sk/vre) Die städtische Dienststelle «Kinder, Jugend, Familie» (ehemals Jugendsekretariat) gibt erneut ein Taschenbuch mit 16 Texten junger Autorinnen und Autoren aus der Ostschweiz heraus. Initiiert wurde das Projekt gemäss Mitteilung vom Dienstag von der Offenen Jugendarbeit Zentrum in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek. Es soll junge Autorinnen und Autoren beim Publizieren erster Texte unterstützen.

Entstanden ist das Taschenbuch aus dem Aufruf an Jugendliche, ihre Texte einzureichen. Sie wurden dann durch Autorin Laura Vogt und den freien Schriftsteller Karsten Redmann beim Feinschliff daran angeleitet. Zudem durften sie an einem Workshop teilnehmen, um Tipps und Tricks professioneller Schriftstellerinnen und Schriftsteller kennenzulernen. Gestaltet wurde das Taschenbuch von Leon Stelzer, einem Studenten der Fachklasse Grafik an der Schule für Gestaltung.

Anna Stern hat in diesem Jahr den Schweizer Buchpreis gewonnen. 2012 hatte sie einen Text im Band «Schüchtern hingeschaut III». Michel Canonica

Bereits 1996, 2010 und 2012 ist je ein Taschenbuch mit gesammelten Geschichten junger Autorinnen und Autoren erschienen. Mitgemacht hat damals auch eine junge Autorin, die in diesem Jahr den Schweizer Buchpreis gewonnen hat - Anna Bischofberger alias Anna Stern. Die damals 22-Jährige publizierte im Band «Schüchtern hingeschaut III» einen ersten Text.

Das aktuelle Taschenbuch «Schüchtern hingeschaut IV» erscheint gemäss Mitteilung am 21. Dezember. Es ist in den Buchhandlungen Zur Rose, Rösslitor und Comedia sowie in der Papeterie Schiff erhältlich. Der Band kostet zehn Franken.

Dienstag, 15. Dezember - 13:57 Uhr

Weihnachtsauftakt in St.Laurenzen: Vierter Advent ohne Musikgesellschaft St.Georgen und Beat Antenen

(pd/vre) Der Gottesdienst am vierten Advent in der Kirche St.Laurenzen kann in diesem Jahr nicht wie üblich mit der Musikgesellschaft St.Georgen und Beat Antenen durchgeführt werden. Stattdessen bieten Pfarrerin Cathrin Legler-Widmer und Organist Bernhard Ruchti am kommenden Sonntag, 10.30 Uhr, einen Gottesdienst in kleinerem Rahmen an.

Der Turm der Kirche St.Laurenzen Bild: Urs Jaudas

(17.2.2012)

Der Gottesdienst mit Musikgesellschaft und Fernsehmann zieht jeweils zwischen 800 bis 1000 Besucherinnen und Besucher an. Den vorweihnachtlichen Klassiker mit so vielen Gästen und einem 25-köpfigen Orchester mit Sängerinnen coronakonform durchzuführen, sei nicht möglich, begründen Beat Antenen und Oliver Grawehr, Präsident der Musikgesellschaft St. Georgen, in einer gemeinsamen Erklärung.

Beat Antenen. Bild: PD/René Ruis (19.7.2017)

Der festliche Gottesdienst am vierten Adventssonntag ist als Auftakt zu den Weihnachtstagen gedacht. Er wird seit 1993 von der Musikgesellschaft St.Georgen, Beat Antenen und weiteren Mitwirkende realisiert. Alle Mitwirkenden hoffen jetzt gemäss Mitteilung, dass der traditionelle Anlass am 19. Dezember 2021 wieder durchgeführt werden kann.

Dienstag, 15. Dezember - 11:04 Uhr

Ersatzmodule produzieren Solarstrom auf dem «Lattich» in St.Gallen

(pd/lim) Die St.Galler Stadtwerke und fünf St.Galler Solarunternehmen lagern funktionsfähige Photovoltaikanlagen-Ersatzmodule, die nicht mehr gebraucht werden. Um diese Module sinnvoll zu nutzen, sind sie jetzt zusammengetragen worden und produzieren auf dem Dach des «Lattich» im alten Güterbahnhof in St.Gallen Solarstrom.

Eine Photovoltaikanlage aus verschiedenen Solarmodulen wurde auf dem Dach des «Lattich»-Containerbaus realisiert. Bild: PD

Der Bau einer Photovoltaikanlage aus unterschiedlichen Modulen sei auf einem anderen Gebäude aus ästhetischen Gründen kaum realisierbar, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Die Anlage passe aber zum Charakter des temporären Containerbaus. Der dort produzierte Solarstrom wird nun ins städtische Stromnetz eingespeist. Die Partnerunternehmen erhalten Solarstrom-Einheiten auf dem «Lattich»-Dach und profitieren so von einer Gutschrift auf ihren Stromrechnungen.



Auch die Öffentlichkeit könne nach dem gleichen System von Solarstrom-Einheiten der «St.Galler Solar Community» profitieren, heisst es weiter. Auf dem Dach der Eishalle Lerchenfeld sind Einheiten verfügbar. Über das Bestellportal lassen sich eine oder mehrere Solarstrom-Einheiten reservieren sowie verschenken.

Dienstag, 15. Dezember - 9:59 Uhr

Feuerwehr rückt in St.Gallen wegen defekter Waschmaschine aus

Das defekte Kabel einer Waschmaschine war für den Rauch verantwortlich.

Bild: Stapo SG

(stapo/lim) Am Montag, kurz vor 20.30 Uhr, kam es in einem Firmengebäude an der Martinsbruggstrasse zu einer Rauchentwicklung. Laut Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen löste ein defektes Kabel einer Waschmaschine den Rauch und damit den Rauchmelder aus. Die Berufsfeuerwehr St.Gallen war vor Ort und konnte den Rauch mittels Gebläse aus dem Raum entfernen. Verletzt wurde niemand. Es entstand geringer Sachschaden.

Dienstag, 15. Dezember - 9:09 Uhr

Loipen dürfen auch am Sonntag geöffnet bleiben, St.Galler Skilifte dürfen bis 22. Dezember betrieben werden

(pd/lim) Die Skilifte Beckenhalde, Schlössli Haggen und Vögelinsegg, die ganz oder teilweise auf St.Galler Stadtgebiet liegen, haben beim Kanton fristgerecht ein Schutzkonzept eingereicht, weshalb ihre Skigebiete bis am 22. Dezember täglich geöffnet haben dürfen. Das teilt die Stadt St.Gallen mit. Nach dem 22. Dezember braucht es eine Bewilligung des Gesundheitsdepartements. Ob diese erteilt werden könne, beurteile der Kanton aufgrund der kantonalen epidemiologischen Lage, schreibt die Stadt.



20 Bilder 20 Bilder Mittwochnachmittag an der Talstation des Skilifts Beckenhalde in St.Georgen. Trotz Schneetreiben... Bild: Ralph Ribi

(9.12.2020)

Loipen sind gemäss der Covid-19-Verordnung des Bundes Anlagen «im freien Gelände» und unterstehen deshalb keinen Einschränkungen. Solange es die Schneeverhältnisse erlauben, kann auf den Loipen auf Stadtgebiet also auch an Sonn- und Feiertagen Schneesport betrieben werden - dies entgegen einer Medienmitteilung vom vergangenen Samstag.

Dienstag, 15. Dezember - 8:31 Uhr

394 neue positive Coronatests und elf Todesfälle im Kanton St.Gallen

(mlb) Am Montag beträgt die Zahl der laborbestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kanton St.Gallen gemäss dem kantonalen Informationsportal 394. Kumuliert verzeichnet der Kanton neu also 22'498 Coronafälle. Hinzu kommen Stand Montag ausserdem elf neue Todesfälle. Damit liegt die Zahl der in Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen im Kanton St.Gallen bei 384.

Derzeit sind 181 Covid-19-Patienten hospitalisiert. Davon liegen 29 auf Intensivstationen, 27 mit und zwei ohne künstliche Beatmung.

Heute Dienstag wendet sich die Kantonsregierung erneut wegen der Coronasituation an die Öffentlichkeit. Die dafür geplante Medienkonferenz findet um 14 Uhr statt. Teilnehmen werden Regierungspräsident und Gesundheitsdirektor Bruno Damann, Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner, Finanzdirektor Marc Mächler und Kantonsärztin Danuta Zemp. Die Orientierung wird auf der Homepage des Kantons und im kantonalen Facebook-Auftritt live übertragen. www.tagblatt.ch berichtet auch live.

Montag, 14. Dezember - 19:11 Uhr

Post baut Filialen in der Stadt um

(pd/vre) Die Post betreibt in der Stadt St.Gallen noch vier eigene Filialen: neben der Hauptpost jene am Brühltor, in Bruggen und im Neudorf. Derzeit werden eine nach der anderen renoviert. Am Montag hat die Post im Neudorf, an der Rorschacher Strasse 253, im neuen Kleid wiedereröffnet.

Die Gestaltung der Räume sei nicht mehr zeitgemäss gewesen, schreibt die Post in einer Mitteilung. Deshalb habe sie nun in einen neuen Auftritt investiert und eine helle, moderne Filiale realisiert. Inhaltlich werden gemäss Meldung die gleichen Dienstleistungen wie vorher angeboten.

Jedoch gibt es neu einen Päckli-Einwurf. Dort kann man vorfrankierte Pakete aufgeben, ohne am Schalter anzustehen. Ausserdem ändern sich die Öffnungszeiten leicht: Am Samstag öffnet die Filiale neu eine halbe Stunde früher, also um 8 Uhr, und schliesst um 11 Uhr. Unter der Woche bleiben die Öffnungszeiten unverändert.

8 Bilder 8 Bilder Der Begrüssungsschalter in der neu gestalteten Postfiliale Neudorf. Bild: PD

Auch die Filiale in Bruggen, an der Zürcher Strasse 257, ist modernisiert worden. Sie hat vor drei Wochen neu eröffnet. Zudem gibt es dort seit einigen Monaten einen «My Post 24-Automaten». An diesen Automaten können gemäss Mitteilung Pakete und eingeschriebene Briefe Tag und Nacht abgeholt und aufgegeben werden.

Die Hauptpost am Bahnhofplatz ist ebenfalls dieses Jahr saniert worden. In St.Gallen wird jetzt noch die Filiale Brühltor aufgefrischt. Wie die Post mitteilt, investiert sie in den nächsten Jahren rund 40 Millionen Franken in ihre rund 300 eigenen Filialen in der Schweiz.

Montag, 14. Dezember - 18:35 Uhr

Auch Bibliothek Hauptpost muss Veranstaltungen absagen

(pd/vre) Nachdem sie schon das Montagslesen mit Eva Crottogini, Richi Küttel und Karl Schimke von heute Abend hatte abgesagt werden müssen, können auch die ursprünglich für diese Woche geplanten Einführungen in die Benutzung der Bibliothek Hauptpost nicht stattfinden. Die Einführung in die Bibliothekssuche vom Dienstag ist genau so abgesagt wie die Einführung in die digitalen Angebote und die E-Book-Sprechstunde vom Donnerstag.

In der Bibliothek Hauptpost dürfen sich coronabedingt derzeit gleichzeitig höchstens 110 Personen aufhalten. Öffentliche Anlässe sind mindestens bis Ende Januar 2021 alle abgesagt.

Bild: Nik Roth

(27.2.2020)

In der Bibliothek Hauptpost gelten die verschärften Anti-Corona-Regeln des Bundes. Die Öffnungszeiten sind davon nicht tangiert. Dafür sind alle Anlässe und Einführungen bis mindestens 21. Januar 2021 abgesagt. In der Bibliothek dürfen sich gleichzeitig höchstens 110 Personen einschliesslich des Personals aufhalten. Die Zahl der PC-Arbeitsplätze ist reduziert. Der Zugang in die Bibliothek erfolgt ausschliesslich über den Eingang Gutenbergstrasse. In ihren Räumen gilt eine allgemeine Maskenpflicht.

Zu den detaillierten Coronaregeln der Bibliothek Hauptpost im Internet.

Montag, 14. Dezember - 18:08 Uhr

Nächste Corona-Medienkonferenz der St.Galler Kantonsregierung am Dienstag: Hilfe für Härtefälle ist eines der Themen

(vre) Nachdem am Montag Bundesrat Alain Berset und der Chef der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren in Bern vor die Medien getreten sind, tut morgen Dienstag die Kantonsregierung ein Gleiches in St.Gallen. Die Orientierung ist angesetzt auf 14 Uhr. «Tagblatt online» berichtet unter www.tagblatt.ch mit Ticker und Stream live aus dem Pfalzkeller.

An der bisher letzten Corona-Medienkonferenz der St.Galler Regierung traten vergangene Woche (von vorne) Regierungsrat Beat Tinner, Regierungspräsident Bruno Damann und Regierungsrätin Laura Bucher auf. Bild: Gian Ehrenzeller/

KEY (9.12.2020)

Regierungspräsident Bruno Damann sowie die Regierungsräte Beat Tinner und Marc Mächler werden zusammen mit kantonalen Fachleuten die Entwicklung der Lage beurteilen. Verschärfungen der aktuellen Anti-Corona-Reglen werden für Dienstag noch nicht erwartet. Ein Thema wird allerdings mit Sicherheit die finanzielle Hilfe für wirtschaftliche Härtefälle sein.

Übernächster Fixpunkt in der Corona-Agenda ist der Freitag: Dann wird der Bundesrat ein nächstes Mal vor die Medien treten. Dannzumal sind weitere Verschärfungen der Coronamassnahmen durchaus möglich, sollte sich die Situation in den Schweizer Spitälern diese Woche weiter zuspitzen. Vorschläge für solche Verschärfungen sind dem Vernehmen nach bei den Kantonen bereits in Vernehmlassung.

Montag, 14. Dezember - 16:22 Uhr

Optische Täuschung: Ist die Anti-Corona-Maske verrutscht?

Leserbild. Emil Annen fotografierte am Wochenende den Gaukler auf dem Brunnen vor dem Kunstmuseum mit der offenbar verrutschen Hygienemaske.

Montag, 14. Dezember - 15:51 Uhr

Volksbegehren zustande gekommen: 1'271 gültige Unterschriften für Gute-Luft-Initiative und 1'214 für Zukunftsinitiative

(vre) Mitte November hat die nationale Organisation Umverkehr in St.Gallen die sogenannten Stadtklima-Initiativen eingereicht. Beide städtischen Volksbegehren sind jetzt gemäss Inserat der Stadtkanzlei zustande gekommen. Für die sogenannte Gute-Luft-Initiative wurden 1'401 Unterschriften eingereicht; 1'271 sind gültig. Für die Zukunftsinitiative wurden 1'339 Unterschriften eingereicht; 1'214 sind gültig. Damit in der Stadt St.Gallen ein Volksbegehren zustande kommt, braucht es 1000 Unterschriften von städtischen Stimmberechtigten.

Mit dem Beschluss über das Zustandekommen der beiden Initiativen liegt der Ball beim Stadtrat: Er muss dem Parlament bis Mitte 2021 Bericht und Antrag zum Inhalt der beiden Volksbegehren zuleiten. Das Parlament kann den Forderungen der Initianten zustimmen; dieser Entscheid untersteht dem fakultativen Referendum - wer eine Volksabstimmung will, muss 1000 Unterschriften Stimmberechtigter sammeln. Dieser Fall könnte etwa eintreten, wenn das Parlament Ja sagt und sich die bürgerlichen Opponenten des Umverkehr-Anliegens daher «ans Volk wenden» wollen.

Mit von der Partei bei der Einreichung der Stadtklima-Initiativen von Mitte November war die grüne Nationalrätin Franziska Ryser. Bild: Arthur Gamsa

(17.11.2020)

Lehnt das Stadtparlament die Initiativen - mit oder ohne Gegenvorschlag - ab oder gibt es keine Stellungnahme ab, legt der Stadtrat die Volksbegehren innert elf Monaten nach Zustandekommen dem Volk zum Entscheid vor. Damit ist absehbar: Die Initiativbegehren von Umverkehr dürften nächstes Jahr zu heftigen politischen Diskussionen führen, bevor es gegen Ende Jahr zur Volksabstimmung darüber kommt. Unterstützt werden die Initiativen von links-grünen Parteien und Verbänden. Dagegen kämpfen bürgerliche Parteien und Verbände.

Die «Initiative für ein gesundes Stadtklima» (Gute-Luft-Initiative) will ein grüneres Stadtbild. Das soll erreicht werden, indem während zehn Jahren jährlich 0,5 Prozent versiegelte Grau- in Grünflächen verwandelt werden. Die «Initiative für eine zukunftsfähige Mobilität» (Zukunftsinitiative) will den öffentlichen Verkehr sowie den Velo- und Fussverkehr stärken und den Autoverkehr in den Städten reduzieren. Der konkrete Plan: Während zehn Jahren sollen jährlich 0,5 Prozent der Verkehrsfläche umgenutzt werden und dem Langsamverkehr zugutekommen.

Montag, 14. Dezember - 12:05 Uhr

Die Wurst auf dem Mannenweier: Künstlerische Erinnerung, dass vielen dank Coronakrise das Wasser bis zum Hals steht

(sab) «Mami, lueg mol, döt liit ä riesigi Wurst», ruft ein Kind. Seit Samstag liegt auf dem Eis im Mannenweier eine übergrosse Olma-Bratwurst. Spaziergänger bleiben stehen, zeigen aufs Eis und die etwa zwei Meter grosse Wurst, amüsieren sich, schmunzeln oder lachen. Einige fragen sich auch, wie die Riesenwurst mitten auf das Eis am Grund des Weihers gekommen ist. Der Weiher ist momentan aus Sicherheitsgründen umzäunt, da das Wasser im Herbst wegen Bauarbeiten am Damm zwischen Buben- und Mannenweier teilweise abgelassen wurde.

Die übergrosse Bratwurst ist eine Kunstinstallation, wie Flugblätter am Bauzaun rund um den Mannenweier verraten. Für viele St.Galler Gastronomiebetriebe, Kulturschaffende, Sportvereine und lokale Unternehmen bedeute die Coronakrise derzeit, dass ihnen das Wasser buchstäblich bis zum Hals stehe. «Die St.Galler Kultur – zu der auch die Bratwurst gehört – ist wortwörtlich auf dem Grund angekommen.»

10 Bilder 10 Bilder Am Sonntagnachmittag am Mannenweier: Er ist wegen den Bauarbeiten am Damm zum Bubenweier teilweise abgelassen. Bild: Sandro Büchler

(13.12.2020)

Die Wurst soll laut dem verantwortlichen Künstler «R» als Erheiterung und Ermahnung gelten. Sie symbolisiere die Situation aller Betroffenen in der Schweiz. Auf den Plakaten steht weiter: «Halten Sie einen Moment inne und denken Sie bewusst daran, dass unsere Kultur Gefahr läuft einfach unterzugehen und im trüben Wasser unserer Zeit zu verschwinden. Nur wenn wir alle zusammenarbeiten, kann es wieder aufwärts gehen, und wir können alle im Sommer genau hier eine Wurst essen und in die Erinnerungen eintauchen, die uns zusammengebracht haben.»

Wie lange die Kunstinstallation an Ort bleiben wird, ist ungewiss. Sie schwimmt auf dünnem Eis. Laut Wetterprognosen steigen in den kommenden Tagen die Temperaturen auch nachts wieder über den Gefrierpunkt.

Montag, 14. Dezember - 10:19 Uhr

Proberaum für die Band gesucht? Die Stadt vermietet Räume in der Reithalle

(pd/lim) Per 1. April, per 1. Juni sowie per 1. September 2021 vermietet die Stadt St.Gallen im Kulturzentrum Reithalle an der Militärstrasse jeweils einen Proberaum an Bands. Die Räume sind zwischen 35 und 60 Quadratmeter gross und doppelt belegt. Der monatliche Mietzins beträgt zwischen 80 und 145 Franken, inkl. Nebenkosten - günstige Konditionen, wie die Stadt in einer Mittelung schreibt. Die Mietdauer ist auf drei Jahre befristet.

Wer will hier musizieren? Die Stadt lädt vor allem einheimische Musikerinnen und Musiker zur Bewerbung ein.

Bild: Urs Bucher

Zur Bewerbung eingeladen seien insbesondere Musikerinnen und Musiker, die in der Stadt St.Gallen wohnen, heisst es weiter. Wer sich bewerben will, muss Angaben zu den Bandmitgliedern, inklusive Instrument und Wohnsitz, sowie eine «Dokumentation der bisherigen musikalischen Aktivitäten» einreichen. Die Bewerbungsfrist läuft bis 26. Februar 2021. Melden kann man sich per E-Mail an kultur@stadt.sg.ch.

Wer den Raum bekommt, entscheidet die Kulturförderung mit einer Vertretung aus dem Ressort Offene Jugendarbeit Zentrum sowie zwei Fachpersonen aus dem Musikbereich.



Montag, 14. Dezember - 9:01 Uhr

785 positive Coronatests im Kanton St.Gallen übers Wochenende, neue 29 Todesfälle

(lim) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. Übers Wochenende fielen nach Angaben des Kantons 785 Tests positiv aus. Zudem verzeichnet der Kanton 29 neue Todesfälle. Zum Vergleich: Am vergangenen Montag meldete der Kanton 714 Neuansteckungen und 19 Todesfälle.



Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 22'104 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle ist auf insgesamt 373 angestiegen.

Samstag, 12. Dezember - 15:24 Uhr

Stadtrat ruft Bevölkerung zu Disziplin auf

(pd/lw) Der Stadtrat hat sich am Freitagabend zu einer ausserordentlichen Telefonkonferenz getroffen, um die Auswirkungen der Corona-Beschlüsse des Bundesrats und der Kantonsregierung auf die Stadt St.Gallen zu besprechen. Der Stadtrat stehe voll und ganz hinter den verschärften Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus, wie er in einer Mitteilung schreibt. Es gelte nun, diese letzte Chance zu nutzen und einen weiteren Lockdown vor Weihnachten zu verhindern.

Begrüsst wird das vom Kanton gegenüber dem Bund verschärfte Verbot von Menschenansammlungen von mehr als zehn Personen im öffentlichen Raum (Bund: 15 Personen). Für die Kontrollen ist die Stadtpolizei zuständig. Ein Verbot gilt mit Ausnahme von Gottesdiensten, Beerdigungen, politischen Kundgebungen und Versammlungen der Legislativen für öffentliche Veranstaltungen. Der Stadtrat bittet die Bevölkerung, elektronisch verfügbare Dienste zu nutzen oder sich telefonisch mit den einzelnen Ämtern in Verbindung zu setzen. Die Schalter der städtischen Verwaltung bleiben vorläufig trotzdem zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Schliesslich ruft der Stadtrat in der Mitteilung die ausgedehnte Maskentragpflicht im öffentlichen Raum in Erinnerung und hebt insbesondere die Wartebereiche des öffentlichen Verkehrs hervor

Die Lage sei auch nach Auffassung des Stadtrats ausserordentlich ernst. Er appelliert an den Gemeinsinn und an die Solidarität untereinander und ermutigt die Bevölkerung die verschärften Regeln zu befolgen.

Samstag, 12. Dezember - 11:10 Uhr

Zwei Autos auf der Martinsbruggstrasse verunfallt

(stapo/lim) Am Freitag, kurz vor 7 Uhr, kam es auf der Martinsbruggstrasse zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen. Ein 21-Jähriger lenkte sein Fahrzeug laut Medienmitteilung der Stadtpolizei stadteinwärts. Höhe Liegenschaft 96a wollte er links abbiegen. So kam es zu einer seitlich frontalen Kollision mit einem vortrittsberechtigten Auto, das geradeaus fuhr. Beim Vorfall entstand mittlerer Sachschaden. Verletzt wurde laut Mitteilung niemand. Die Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden.

Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Bild: Stapo St.Gallen

Freitag, 11. Dezember - 20:45 Uhr

Coronaregeln torpedieren Veranstaltungsreihe in der Lokremise: Künstlerinnen und Künstler treten im Internet auf

(pd/vre) Bisher haben im Dezember wegen der Coronapandemie in der Lokremise kaum Veranstaltungen stattgefunden. So stand auch die Kunstzone weitgehend leer. Der spontanen Idee, den Raum als offene Bühne für freie Kulturschaffende zur Verfügung zu stellen, war es dann zu verdanken, dass sich die Agenda des Kulturlokals hinter dem St.Galler Hauptbahnhof erfreulich schnell füllte.

Mit der Verschärfung der Corona-Schutzmassnahmen finden ab Samstag in der St.Galler Lokremise bis Ende Januar keine Anlässe statt. Bild: Ralph Ribi

(3.9.2020)

Dem Angebot macht die Verschärfung der Anti-Coronaregeln und das damit einhergehende Verbot kultureller Anlässe jetzt wieder den Garaus. Die Lokremise schliesst gemäss aktuellem Newsletter ihre Türen wieder für die Öffentlichkeit. Das soll jetzt aber nicht das Ende der freien Bühne in der Kunstzone sein: Ein Grossteil der Kunstschaffenden und die Stiftung Lokremise haben entschieden, mit dem Angebot komplett ins Netz zu gehen und die Anlässe als Livestream ohne Publikum zu zeigen.

Im Lok-Fenster auf Youtube bereits abrufbar ist ein Konzert mit Harfe und Klavier des Duos Praxedis. Vier weitere Beiträge stehen bereits fest:

Samstag, 12.12.2020, 18.30 Uhr

Adventslesung mit Jazz und Biss von Les Essence

(Cornelia Buder/Margot Burchert)

Adventslesung mit Jazz und Biss von Les Essence (Cornelia Buder/Margot Burchert) Sonntag, 13.12.2020, 17 Uhr

Rock'n'Rumba mit den Lido Boys

(Häna Ruppanner/Willi Häne/Fabio Pasqualini/Guido Schmid)

Rock'n'Rumba mit den Lido Boys (Häna Ruppanner/Willi Häne/Fabio Pasqualini/Guido Schmid) Montag, 14.12.2020, 20 Uhr

Jazz mit dem Andi Schnoz-Michael Neff-Duo

(Andi Schnoz/Michael Neff)

Jazz mit dem Andi Schnoz-Michael Neff-Duo (Andi Schnoz/Michael Neff) Dienstag, 15.12.2020, 20 Uhr

Alte Weisen, Lieder und Gedichte mit dem Duo Himmelweid

(Matthias Reinhard-DeRoo/Klaus Estermann)

Informationen zum weiteren Programm im Lok-Fenster gibt's im Internet.

Freitag, 11. Dezember - 20:05 Uhr

Verschärfung der Coronaregeln: Auch St.Galler Museen sagen alle Veranstaltungen bis 22. Januar ab

(vre) Die Verschärfung der Coronamassnahmen trifft auch die St.Galler Museen. Das Naturmuseum im Osten der Stadt sowie das Historische und Völkerkundemuseum und das Kunstmuseum im Stadtpark sagen als Reaktion darauf alle Veranstaltungen bis 22. Januar ab. Bis Ende Januar sind die Museen am Sonntag wie an offiziellen Feiertagen geschlossen.

Das Naturmuseum im Osten der Stadt St. Gallen: Alle Veranstaltungen bis 22. Januar 2021 sind abgesagt. Die Ausstellungen sind von Dienstag bis Samstag geöffnet. Bild: Urs Bucher

(11.11.2016)

Für Toni Bürgin, den Direktor des Naturmuseums St.Gallen, ist die Sache mit den bundesrätlichen Beschlüssen vom Freitag wenigstens bis am 22. Januar geklärt. Die öffentlichen Führungen von diesem Sonntag und vom 17. Januar 2021 werden ebenso abgesagt wie die Mittagstreffs am 6. sowie der Vortrag vom 20. Januar 2021.

Das Historische und Völkerkundemuseum (HVM) setze die Anti-Corona-Regeln natürlich um, lässt auch dessen Sprecher Peter Müller wissen: «Wir sind ab sofort am Sonntag geschlossen und sagen alle Führungen ab.» Müller macht allerdings keinen Hehl daraus, dass diese Massnahmen das Museum hart treffen. Der Sonntag sei fürs HVM gerade im Winter der wichtigste Tag der Woche für Einzelbesuche und Anlässe.

Das Historische und Völkerkundemuseum im St.Galler Stadtpark. Ausstellungen kann man hier weiterhin von Montag bis Samstag anschauen. Veranstaltungen gibt's bis 22. Januar 2021 keine mehr.

Bild: Benjamin Manser (6.1.2020)

Beim HVM trifft der bundesrätliche Bannstrahl für öffentliche Anlässe auch eine Finissage, jene der Ausstellung «Nomaden auf Zeit». Falls die Anti-Corona-Massnahmen verlängert werden, könnte es Ende Januar auch noch die Finissagen von «Berufswunsch Malerin!» und «Mazandaran-Kelims» treffen. Anderseits habe das Team des HVM für die Massnahmen gegen die Pandemie volles Verständnis, sagt Peter Müller: «Wir sind froh, dass wir zumindest von Dienstag bis Samstag offen halten können.»

Schulführungen Unklare Situation, schriftliche Erklärungen abwarten (vre) Etwas unklar ist für die St.Galler Museen derzeit, ob Führungen und Veranstaltungen für Schulkinder noch möglich sind. Wenn sie als Veranstaltungen gelten sollten, seien sie nicht mehr durchführbar, sagt Toni Bürgin vom Naturmuseum. Würden sie aber als kulturelle Aktivitäten deklariert, wären solche mit Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahre möglich. Hier besteht für Toni Bürgin noch eine gewisse Unsicherheit. Peter Müller vom Historischen und Völkerkundemuseum (HVM) geht im Moment davon aus, dass Schulklassen noch zu Führungen kommen dürften. Endgültig Klarheit darüber würden aber wohl erst die schriftlichen Erläuterungen zu den am Freitag beschlossenen Massnahmen bringen. Darauf warte man jetzt einmal.

Freitag, 11. Dezember - 19:26 Uhr

Verschärfung der Coronaregeln: Stadt St.Gallen muss Öffnungszeiten ihrer Sportanlagen einschränken

(sk/vre) Der Bundesrat hat die Massnahmen gegen die Coronapandemie verschärft. Das betrifft auch Sport- und Freizeitanlagen. Sie müssen werktags neu von 19 bis 6 Uhr sowie an Sonn- und landesweiten Feiertagen geschlossen bleiben. Diese Weisung gilt auch für alle Sportanlagen, Turnhallen, Hallenbäder und das Eissportzentrum der Stadt St.Gallen. Dies ab morgen Samstag bis voraussichtlich 22. Januar 2021.

Die neuen Coronaregeln des Bundesrats gelten auch für das Volksbad in St.Gallen, das älteste noch existierende Hallenbad der Schweiz. Bild: Ralph Ribi

(23.7.2020)

Detailinformationen zu den einzelnen Anlagen - unter anderem zu den jeweils aktuellen Kapazitäten - finden sich im Internetauftritt der Stadt unter www.sport.stadt.sg.ch. Die Umsetzung in einzelnen Bereichen sieht gemäss Newsletter vom Freitag wie folgt aus:

Für alle Anlagen gilt, dass sie werktags von 19 bis 6 Uhr geschlossen sind. Am Abend müssen sie um 19 Uhr leer sein, damit die Türen geschlossen werden können. An Sonn- und Feiertagen bleiben sie zu.

gilt, dass sie werktags von 19 bis 6 Uhr geschlossen sind. Am Abend müssen sie um 19 Uhr leer sein, damit die Türen geschlossen werden können. An Sonn- und Feiertagen bleiben sie zu. Für das Hallenbad Blumenwies , die Sauna Blumenwies und das Volksbad gelten weiterhin Beschränkungen bei der Gästezahl und der Badezeit. Das Wasser und die Sauna ist eine halbe Stunde vor Betriebsschluss, also ab etwa 18.30 Uhr, zu verlassen.

, die und das gelten weiterhin Beschränkungen bei der Gästezahl und der Badezeit. Das Wasser und die Sauna ist eine halbe Stunde vor Betriebsschluss, also ab etwa 18.30 Uhr, zu verlassen. Auch für die Eisfelder im Eissportzentrum Lerchenfeld gelten neben den neuen Betriebszeiten weiterhin Einschränkungen, vor allem bezüglich der Zahl der Gäste, die sich gleichzeitig in der Anlage aufhalten dürfen. Das «Chnebeln» (freies Eishockeyspiel) und das Eisstockschiessen ist bis auf weiteres nicht möglich. Für Trainings- und Sportveranstaltungen gibt es spezielle Vorschriften.

gelten neben den neuen Betriebszeiten weiterhin Einschränkungen, vor allem bezüglich der Zahl der Gäste, die sich gleichzeitig in der Anlage aufhalten dürfen. Das «Chnebeln» (freies Eishockeyspiel) und das Eisstockschiessen ist bis auf weiteres nicht möglich. Für Trainings- und Sportveranstaltungen gibt es spezielle Vorschriften. Auch Sportanlagen und Schulturnhallen unterliegen den neuen Vorschrieben (werktags 19 bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen geschlossen). Vereine wie Individualgäste müssen ihre Trainings damit um 18.45 Uhr beenden. Bestehende Einschränkungen gelten weiter. Für Trainings und Sportveranstaltungen gibt's neue Auflagen.

und unterliegen den neuen Vorschrieben (werktags 19 bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen geschlossen). Vereine wie Individualgäste müssen ihre Trainings damit um 18.45 Uhr beenden. Bestehende Einschränkungen gelten weiter. Für Trainings und Sportveranstaltungen gibt's neue Auflagen. Training: Ab 16 Jahren dürfen nur fünf Sportlerinnen und Sportlern pro Gruppe (exklusive Betreuer) miteinander trainieren. Über 16 Jahren sind nur Aktivitäten ohne Körperkontakt erlaubt. Unter 16 Jahren sind Trainingsgruppen bis 15 Personen gestattet. Bis Trainingsbeginn und ab Trainingsschluss gilt Maskenpflicht. Garderoben und Duschen sind geschlossen.

Ab 16 Jahren dürfen nur fünf Sportlerinnen und Sportlern pro Gruppe (exklusive Betreuer) miteinander trainieren. Über 16 Jahren sind nur Aktivitäten ohne Körperkontakt erlaubt. Unter 16 Jahren sind Trainingsgruppen bis 15 Personen gestattet. Bis Trainingsbeginn und ab Trainingsschluss gilt Maskenpflicht. Garderoben und Duschen sind geschlossen. Wettkämpfe: Sportanlässe sind nur noch als Wettkampfbetrieb in den obersten Ligen mit Profi-Charakter zulässig. Wettkämpfe finden ab sofort ohne Publikum statt. Ausser auf dem Sportfeld gilt überall in und um die Wettkampfanlage strikte Maskenpflicht.

Freitag, 11. Dezember - 18:42 Uhr

Wegen Nutzungsbeschränkungen: Stadt St.Gallen erlässt Sportvereinen Gebühren für November und Dezember

(pd/vre) Durch die Massnahmen gegen die Coronapandemie ist die Nutzung von Sportanlagen durch Vereine und Gruppen eingeschränkt. Das will der St.Galler Stadtrat durch einen Gebührenerlass für die Monate November und Dezember kompensieren. Das hat die Stadtregierung an ihrer Sitzung vom Dienstag beschlossen, wie einem Newsletter von Sport St.Gallen, dem ehemaligen Sportamt, zu entnehmen ist.

Eiskunstläuferinnen des EC St.Gallens beim Training auf dem Aussenfeld der Eissportanlage Lerchenfeld.

Bild: Benjamin Manser

(30.1.2016)

Der Gebührenerlass gilt für Vereine und Gruppen, welche städtische Anlagen mit einer Reservation nutzen. Die betroffenen Vereine und Gruppen werden über die Details mit einem separaten Schreiben informiert. Und: Auch Kundinnen und Kunden von Abonnementen für städtische Sportanlagen können diese teils nicht vollumfänglich nutzen. Darüber, ob und wie ihnen das vergütet werden soll, will das Sportamt «zu einem späteren Zeitpunkt» informieren.

Freitag, 11. Dezember - 16:44 Uhr

Reaktion auf Verschärfung der Coronamassnahmen: St.Galler Studiokino schliesst bis 22. Januar 2021

(pd/vre) Die Verschärfung der Coronamassnahmen durch den Bundesrat hat auch Folgen fürs St.Galler Studiokino in der Lokremise: Das Kinok schliesst ab morgen Samstag bis voraussichtlich 22. Januar 2021 seine Pforten. Das heisst konkret: Die verbleibenden Filme vom Freitagabend - die Culturclash-Komödie «Kiss me kosher» und «Midnight in Paris» - werden noch gezeigt. Danach ist vorläufig Schluss im Kinok-Saal.

Auch das Kinok in der Lokremise muss aufgrund der verschärften Coronamassnahmen vorläufig schliessen. Bild: Hanspeter Schiess

(26.2.2018)

Diese Schliessung treffe das Kinok zwar hart, erfolge angesichts der Coronasituation aber nicht ganz unerwartet, heisst es in einem Newsletter. Das Kinok-Team unterstütze die schärferen Massnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie. Es hoffe darauf, seine Gäste schon bald wieder «unter unbeschwerteren Bedingungen» begrüssen zu dürfen. Bereits gekaufte Tickets fürs Dezember-Programm können retourniert werden.

Zum Kinok im Internet.

Freitag, 11. Dezember - 16:18 Uhr

Reaktion auf Verschärfung der Coronamassnahmen: SP fordert Kanton auf, mehr Geld für Härtefälle bereit zu stellen

(pd/vre) Die SP des Kantons St.Gallen begrüsst die Verschärfung der Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie. Anderseits befürchtet die Partei in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag, dass es dadurch in der Gastronomie und anderen Branchen zu erheblichen Ertragsausfällen kommen könnte. Nachdem der Bund nun die Mittel für Massnahmen zugunsten von Härtefällen erheblich erhöht hat, fordert die Partei das selbe von der St.Galler Kantonsregierung.

Für die SP stehe fest, dass die von der Regierung dafür einst festgelegten 22 Millionen Franken bei weitem nicht ausreichen werden. Sie fordert die Regierung daher in der Mitteilung vom Freitag «eindringlich» auf, sich an den Massstäben des Bundes zu orientieren und einen Kantonsanteil vorzusehen, der es den Betroffenen dann auch erlaube, die Bundesmittel wirklich abzuholen.

Für viele Restaurants, Bars und Clubs bedeutet die Vorverlegung der Sperrstunde auf 19 Uhr einen faktischen Lockdown. Für diese Betriebe fordert die SP des Kantons St.Gallen zusätzliche kantonale Hilfsgelder. Symbolbild: J.-C. Bott/ KEY (4.11.2020)

Die Pandemiesituation im Kanton St.Gallen sei alarmierend, schreibt die SP. Zusätzliche Massnahmen seiend aufgrund der Entwicklung dringend notwendig. Nachdem die Kantone zu lange gezögert hätten, habe jetzt der Bundesrat gehandelt: Restaurants und Bars müssen demnach werktags um 19 Uhr schliessen. Läden, Märkte, Freizeit- und Sporteinrichtungen müssen werktags um 19 Uhr schliessen sowie an Sonn- und Feiertagen zu bleiben. In Kraft treten diese Massnahmen morgen Samstag.

Für die SP ist absehbar, dass die neuen Regeln wirtschaftliche Folgen haben werden. Für die Gastronomie und andere Branchen führe dies zu weiteren erheblichen Ertragsausfällen. In der Gastronomie etwa stelle sich für viele Wirte und Inhaber von Restaurants die Frage, ob es überhaupt noch lohne, offen zu halten. Allenfalls sei einfacher, ein Lokal zu schliessen, glaubt die SP. Sie fordert in ihrer Mitteilung Finanzhilfen für wirtschaftlich hart Getroffene.

Freitag, 11. Dezember - 15:05 Uhr

Nach der Verschärfung der Coronaregeln durch den Bundesrat: St.Galler Sonntagsverkäufe finden nicht statt

(vre) Am 13. und 20. Dezember, 12 bis 17 Uhr, hätten in St.Gallen die vorweihnachtlichen Sonntagsverkäufe im Stadtzentrum stattfinden sollen. Nach Verschärfung der Coronamassnahmen durch den Bundesrat ist das nicht mehr möglich: Der Sonntagsverkauf an diesem und am nächsten Sonntag findet nicht statt. Das bestätigt Ralph Bleuer, Präsident von Pro City, der Vereinigung der Unternehmen der St.Galler Innenstadt.

Die beiden Sonntagsverkäufe im Stadtzentrum zogen Jahr für Jahr viel Volk in die St.Galler Innenstadt. In diesem Jahr finden sie wegen des Coronavirus nicht statt. Bild: Michel Canonica

(16.12.2018)

Er bedaure diese Absage natürlich sehr, sagt Ralph Bleuer im Gespräch. Von den Sonntagsverkäufen hätten viele Detailhändler und Restaurants jeweils profitiert. Da gerade diese Branchen in diesem Jahr von der Coronakrise hart getroffen worden seien, wäre der Sonntagsverkauf für sie eine Chance gewesen, umsatzmässig wieder etwas Boden gut zu machen. Doch es sei jetzt halt so, wie es sei, sagt Bleuer.

Gegen die Absage der Sonntagsverkäufe sei man machtlos. Genauso wie gegen die derzeitige Coronasituation. Da mache es keinen Sinn zu hadern. Ob und welche konkreten Auswirkungen die kurzfristige Absage des Sonntagsverkaufs von übermorgen auf die Geschäfte habe, hänge stark von deren Sortiment ab, sagt Ralph Bleuer. Er selber müsse bei Markwalder & Co. einzig das Personal informieren; heikler liege der Fall bei Läden mit verderblichem Sortiment oder mit speziellen Vorbereitungen für den Sonntagsverkauf.

Ralph Bleuer, Präsident von Pro City St.Gallen. Bild: Michel Canonica (14.9.2018)

Wie sich die Absage der Sonntagsverkäufe auf das Weihnachtsgeschäft des St.Galler Detailhandels auswirken wird, ist für Ralph Bleuer im Moment schwer zu sagen. Der zweite Sonntagsverkauf sei erfahrungsgemäss für viele Geschäfte umsatzstark gewesen. Ob dieser Umsatz am Schluss nun ganz oder teilweise fehlen werde oder sich noch an den verbleibenden Öffnungszeiten hereinholen lasse, sei schwer abzuschätzen, sagt der Pro-City-Präsident in einer ersten Stellungnahme.

Freitag, 11. Dezember - 12:30 Uhr

454 neue positive Tests im Kanton St.Gallen, acht neue Corona-Todesfälle - Der Bundesrat tritt nicht vor 14 Uhr vor die Medien

(chs) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons 454 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton seit März insgesamt 21'319 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle ist nochmals um acht auf insgesamt 344 angestiegen. In St.Galler Spitälern sind aktuell 183 Patientinnen und Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 hospitalisiert. Davon liegen 32 auf Intensivstationen, alle müssen künstlich beatmet werden.

Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle der vergangenen 14 Tage hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner in den St.Galler Wahlkreisen. Grafik: Fachstelle für Statistik Kanton SG

Der regionaler Corona-Hotspot im gesamtschweizerischen Corona-Hotspot St.Gallen befindet sich im nördlichen Kantonsteil. Die höchsten Corona-Neuansteckungen gemessen an der Bevölkerung weisen derzeit die Wahlkreise Wil (gut 1090 Fälle) und Rorschach (1037) auf. Knapp dahinter folgen der Wahlkreis St.Gallen-Gossau (994) und Werdenberg (936). Das Rheintal (862) und das Sarganserland (829) kommen dann vor dem Toggenburg (771) und See-Gaster (702).

Die Zahl der laborbestätigten Corona-Neuansteckungen im Kanton St.Gallen nach Falldatum seit Anfang März. Der rasante Anstieg der Fälle seit Oktober ist augenfällig. Grafik: Fachstelle für Statistik Kanton SG

Bundesrat Medienkonferenz mit Livestream nicht vor 14 Uhr (vre) In den vergangenen Wochen sind die Coronafallzahlen nicht nur im Kanton St.Gallen, sondern in verschiedenen Deutschschweizer Kantonen aus dem Ruder gelaufen. Der Bundesrat hat daher am Dienstag angekündigte schweizweit die Anti-Corona-Regeln verschärfen zur wollen, nachdem einige Deutschschweizer Kantone nach seinem Geschmack zu zögerlich gehandelt haben. Der Bundesrat tat dies einerseits parallel zu den Ankündigungen von Verschärfungen verschiedener Kantone, darunter auch St.Gallen. Anderseits tat er dies aber auch vor dem Hintergrund sinkender Fallzahlen in der Romandie; dort hatten Kantone das Anti-Corona-Regime vorher massiv verschärft. Dieses Vorgehen der Landesregierung führte in den vergangenen Tagen zu heftigen Diskussionen und Unsicherheiten. Ab Freitagnachmittag sollte eigentlich wieder Klarheit herrschen. Frühestens um 14 Uhr will die Landesregierung vor die Medien treten und informieren, welche Verschärfungen der Coronamassnahmen sie jetzt tatsächlich beschlossen hat. Auch Tagblatt online wird live unter www.tagblatt.ch über die Information berichten.

Freitag, 11. Dezember - 9:36 Uhr

Felssturz im Linthgebiet: Kantonaler Wanderweg im Aabachtobel bei Eschenbach gesperrt

Rund 500 Tonnen Fels sind ins Tobel gestürzt. Bild: PD

(pd/dar) Am Donnerstagnachmittag sind im Aabachtobel bei Eschenbach rund 500 Tonnen Fels abgebrochen. Der kantonale Wanderweg zwischen Bürg, Neuhaus und St.Gallenkappel musste gesperrt werden, wie die Gemeinde mitteilt. Der erneute Niedergang wurde am Donnerstagmittag gemeldet. Fussgänger sind dringlich angehalten, die Warnsignale zu beachten. «Aktuell ist das Gelände nicht sicher und die Räumungsarbeiten bergen eine hohe Gefahr», schreibt die Gemeinde. Nach einer ersten Begutachtung vor Ort schätzt der beigezogene Geologe, dass es sich um rund 200 bis 250 Kubikmeter Material handelt, was einem Felssturz von über 500 Tonnen entspricht.

Bereits im Frühjahr 2020 ist es im beliebten Naherholungsgebiet zu einem tonnenschweren Blocksturz gekommen, worauf Sicherheitsmassnahmen getroffen und eine Überwachung installiert wurde. «Weshalb der Fels nun wiederholt abgebrochen ist, muss untersucht werden», schreibt die Gemeinde. Der Abbruch erfolgte im gleichen Bereich wie schon im Februar dieses Jahres.

Die Gemeinde hat den Wanderweg nach dem erneuten Felssturz gesperrt. Bild: PD

Zur Sicherung wurden damals eine Felssäuberung sowie eine Rodung im Waldstück über dem betroffenen Felsvorsprung durchgeführt. Dadurch sollte das Gestein entlastet und eine Rissausweitung durch tiefreichende Wurzeln verhindert werden. Daraufhin ist das Gebiet vom Geologen freigegeben worden – bei fortwährender Überwachung. Die Ursachen für den wiederholten Abbruch müssen nun durch Fachspezialisten umfassend geklärt werden. Bis verlässliche Resultate vorliegen, bittet die Gemeinde die Bevölkerung, die Absperrungen vor Ort zu beachten und das Tobel nicht zu begehen. Wie lange der Weg gesperrt bleibt, ist unklar.

Freitag, 11. Dezember - 9:16 Uhr

Glasfaserkabel in Wittenbach gekappt – 400 Kunden ohne Internet

(pd/dar) Am Mittwoch, 9.30 Uhr, wurde an der Leestrasse in Wittenbach ein Glasfaserkabel der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) durchtrennt, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Dies aufgrund von Bohrarbeiten eines Drittunernehmens für eine Neubausiedlung. Betroffen sind rund 400 Kunden von Swisscom, Sunrise, Salt, Init7 und der SAK selbst. «Die Störungsbehebung ist derzeit in vollem Gange», schreibt die SAK am Freitagmorgen.

Ein Arbeiter mit Glasfaserkabeln. Symbolbild: Boris Bürgisser (30.6.2020)

Die betroffenen Kunden an der Ladhuebstrasse, Leestrasse, Grüntalstrasse, Romanshornerstrasse, Sturzbüchelstrasse und Dorfstrasse in Wittenbach wurden alle am Freitagmorgen mit einem Brief der SAK über die Ursache der Panne informiert. Das Unternehmen bedaure die Störung sehr und danke den betroffenen Kunden für ihr Verständnis, heisst es in der Mitteilung weiter.

Donnerstag, 10. Dezember - 19:05 Uhr

IG Kultur Ost fordert von der St.Galler Regierung klare Terminansagen und überzeugende Kommunikation

(pd/vre) Am kommendem Wochenende geht die Kultur unfreiwillig in den Winterschlaf. Die IG Kultur Ost steht hinter dem faktischen Verbot von Veranstaltungen in den Ostschweizer Kantonen. Gegen die Pandemie sei die Publikumsbeschränkung auf zehn Personen sinnvoll. Die IG kritisiert allerdings die St.Galler Regierung für ihre zögerliche und unklare Haltung. Nötig seien klare Terminansagen und eine überzeugende Kommunikation. An beidem hapere es im «Trötzelkanton» im Moment.

Öffentliche Veranstaltungen sollen nur noch für maximal 10 Personen erlaubt sein. Das haben der Thurgau am Montag und St.Gallen am Mittwoch kommuniziert. Gemäss der St.Galler Regierung soll diese Regel «bis auf Widerruf» gelten. Dagegen protestiert die IG Kultur Ost in ihrer Mitteilung vom Donnerstag scharf: «Die schon jetzt quälende Planungsunsicherheit wird so auf unbestimmte Zeit verlängert.»

Am Mittwoch informierte die St.Galler Kantonsregierung zusammen mit ihren Fachleuten über die Coronasituation und Gegenmassnahmen. Bild: Arthur Gamsa

(9.12.2020)

Nötig seien jetzt verbindliche Termine, wann über die Aufhebung oder über nächste Massnahmen entschieden werde. Und bei diesen Entscheiden müssten die Betroffenen zwingend mit einbezogen werden, findet die IG Kultur Ost. Kultur könne man nämlich nicht auf Knopfdruck ein- und ausschalten. Nötig sei eine mittelfristige Strategie für künftige Massnahmen und auch zur Wiederaufnahme kultureller Tätigkeiten.

Der St.Galler Kantonsregierung wirft die IG Kultur Ost zögerliche Haltung und lustlose Kommunikation vor. Es gebe keine Hinweis auf die Kriterien, nach welchen entschieden worden sei. Damit Massnahmen befolgt würden, müssten sie nachvollziehbar sein. Von der St.Galler Regierung erwartet die IG die gleiche Ernsthaftigkeit bei der Pandemiebekämpfung wie sie die Kulturbetriebe beim Umsetzen von Schutzkonzepten an den Tag legten, obwohl viele von ihnen in der Existenz bedroht seien.

Donnerstag, 10. Dezember - 18:45 Uhr

Geharnischte Kritik an der St.Galler Kantonsregierung: Gewerkschaften reden von Staatsversagen

(pd/vre) Auch der kantonale Gewerkschaftsbund ist «zutiefst enttäuscht über das Nichtstun» der St.Galler Regierung im Kampf gegen Covid-19. Die Massnahmen, welche die Regierung am Mittwoch bekanntgegeben habe, seien zu wenig griffig für die wirkungsvolle Bekämpfung des Virus. Sie seien eine weitere Ohrfeige fürs Personal, schreibt der Gewerkschaftsbund am Donnerstag in einer Mitteilung. Am Tag zuvor hatten schon FDP und SP massive Kritik an der Kantonsregierung geübt.

Der Gewerkschaftsbund findet es unverantwortlich, Abendverkäufe bis 22 Uhr und Sonntagsverkäufe nicht zu stoppen. Schutzkonzepte in Läden würden nicht kontrolliert und griffen zu wenig. Das Verkaufspersonal müsse endlich besser geschützt werden, fordern die Gewerkschaften in ihrer Mitteilung. Viele Ansteckungen erfolgen gemäss Gewerkschaftsbund in den Betrieben. Damit der Gesundheitsschutz eingehalten werde, müssten Kontrollen am Arbeitsplatz ausgebaut werden.

In Spitälern und Heimen wiederum sei das Pflegepersonal am Anschlag. Bei einem weiteren Anstieg der Fallzahlen nehme die Regierung mit ihrer Coronastrategie ernsthafte gesundheitliche Schäden bei Pflegerinnen und Pflegern wie bei Ärztinnen und Ärzten in Kauf. Ein weiteres Risiko sei, dass die Versorgung von Patientinnen und Patient nicht mehr gewährleistet werden könne, schreibt der Gewerkschaftsbund.

Contact Tracing und das Aussprechen von Quarantäne seien Aufgabe des Staats; Letztere müsse mittels einer Verfügung angeordnet werden, finden die Gewerkschaften. Ganz sicher dürfe man das nicht Privaten und Kranken selber überlassen. Wenn der Kanton nicht mehr in der Lage sei, diese Aufgaben zu erledigen, müsse man «von Staatsversagen» reden, heisst es in der Mitteilung des Gewerkschaftsbundes.

Donnerstag, 10. Dezember - 17:11 Uhr

Brühler Handballerinnen besiegen Thun: Erfolgsserie auf sieben Siege ausgebaut

(dg) Die Handballerinnen der NLA-Mannschaft des LC Brühl haben ihre Erfolgsserie auf sieben Siege ausgebaut. Im Heimspiel gegen Thun setzten sich die Rekordmeisterinnen am Mittwochabend 27:22 durch.

Beste Torschützin bei den Brühlerinnen war die noch nicht 18-jährige Malin Altherr (im Bild in einem Spiel gegen die Spono Eagles). Bild: Marc Schumacher/ Freshfocus (30.8.2020)

Bloss zu Beginn der Partie vermochte Thun mit dem Leader mitzuhalten. In der neunten Minute stand es 4:4. Bis zur 38. Minute zogen die St.Gallerinnen auf 20:12 davon.

Beste Torschützin bei den Ostschweizerinnen war die knapp 18-jährige Malin Altherr aus Muolen mit sieben Treffern aus zehn Versuchen. Daria Betschart traf sechsmal. Es war das letzte Heimspiel der Brühlerinnen vor Weihnachten.

Donnerstag, 10. Dezember - 17:00 Uhr

St.Galler Wirte gehen auf die Strasse - nicht gegen die Coronaregeln, sondern für finanzielle Entschädigung

(pd/vre) Auf Initiative von Focacceria-Wirt Florian Reiser ruft Gastro Kanton St.Gallen Wirte, Hoteliers und ihre Teams zu einer Kundgebung am Freitag in St.Gallen auf. Besammlung ist um 15 Uhr auf dem Kornhausplatz am Bahnhof. Danach wollen die Wirte, ihre Angestellten, Lieferanten, Partner und Sympathisanten ausgerüstet mit Pfannen und Töpfen als Lärminstrumenten durch die Innenstadt ziehen.

Aufstuhlen in einem Restaurant: Die St.Galler Regierung will die Sperrstunde auf 22, der Bundesrat auf 19 Uhr vorverschieben. Bild: J.-C. Bott/Keystone

Die Kundgebung richtet sich gemäss einem Flyer ausdrücklich nicht gegen die Coronamassnahmen oder ihre Verschärfung durch Bund und Kanton. Wirte und Hoteliers setzen sich für eine finanzielle Unterstützung ihrer Branche ein. Die ständig neuen Rahmenbedingungen von Bund und Kanton machten es unmöglich, in irgendeiner Weise zu planen oder wirtschaftlich zu arbeiten. So stünden jetzt viele Betriebe vor dem Aus.

Für die Organisatoren der Kundgebung vom Freitag in St.Gallen sind die Coronaregeln und ihre Anpassungen innerhalb von vernünftigen Fristen an die jeweils aktuelle Lage nicht das Problem. Sie fordern aber, «dass die Entscheidungsträger endlich ihre volle Verantwortung übernehmen und für die Gastro-Branche rasch ein finanzielles Unterstützungspaket schnüren». Deutschland und Österreich machten vor, wie das gehe, heisst es im Flyer zur Kundgebung.

Donnerstag, 10. Dezember - 16:16 Uhr

Damit sich Fans stilecht verhüllen können: Hygienemasken mit Retro-Logo

(pd/vre) Um sicher durch die Coronapandemie zu kommen, wird das Tragen von Hygienemasken empfohlen und befohlen. Fans des FC St.Gallen können sich natürlich stilgerecht verhüllen - mit Hygienemasken in den Farben und mit dem Logo ihres Lieblingsclubs.

Die neuen Retro-Hygienemasken des FC St.Gallen. Bild: PD

Neu erhältlich sind jetzt Masken mit Retro-Logo. Das zweiteilige Set mit grün-weisser und schwarz-weisser Maske ist für 22 Franken im FCSG-Fanshop zu haben. Es ergänzt die FCSG-Stoffmaske mit Viroblock und die Maske Grüewiss.

Donnerstag, 10. Dezember - 15:22 Uhr

Einige Loipen in Stadt und Region St.Gallen sind bereits gespurt

(vre) Der Winter 2020/21 fängt nicht schnell und vor allem früh an. Seit Anfang Woche sind auf Stadtgebiet nicht nur die Skilifte an der Beckenhalde in St.Georgen und am Schlösslihang im Wolfganghof in Betrieb, bereits sind auch erste Loipen gespurt.

Am Donnerstagmittag auf der Loipe in Gais. Bild: Christina Ammann (10.12.2020)

Die Loipe und die Wanderloipe im Unteren Brand seien gespurt und befahrbar, bestätigt das Sportamt der Stadt St.Gallen auf Anfrage. Man hoffe jetzt auf weiteren Schneefall, so dass auch die Loipen auf Notkersegg, auf Peter und Paul, auf der Kinderfestwiese und auf der Kreuzbleiche präpariert werden können.

Gute Verhältnisse warten auf Langläuferinnen und Langläufer etwa auch in Gais: Die klassische und die Skating-Loipe vom Langlaufzentrum zum Sammelplatz sind gespurt. Die Höhenloipe ab Starkenmühle zum Hohen Hirschberg ist gemäss Loipenbericht gut bis fahrbar. Die Abfahrt zum Sammelplatz allerdings ist nur für «Geübte», da's im oberen Bereich kleine schneefreie Stellen gibt.

Donnerstag, 10. Dezember - 14:55 Uhr

Naturmuseum St.Gallen nach Corona-Wirrwarr zwischen Bund und Kanton im Schwebezustand: Bleiben Führungen möglich?

(vre) Für diesen Sonntag, 10.15 Uhr, hat das Naturmuseums St.Gallen eine Führung durch die Eichhörnchen-Ausstellung angekündigt. Aber kann dieser Anlass (und können alle anderen Museumsführungen) überhaupt noch stattfinden? So genau weiss das derzeit niemand. Das Naturmuseum jedenfalls behält die Führung im Programm.

Das scheine von den Behörden her im Moment möglich, wenn man sich an die Obergrenze von zehn Personen halte, sagt Museumsdirektor Toni Bürgin. Das wiederum sollte vom Publikumsandrang her kein Problem sein: Zu den beiden bisher letzten öffentlichen Führungen vom 18. Oktober und 15. November kamen sechs und fünf Personen.

Das Eichhörnchen ist eines der beliebtesten einheimischen Säugetiere. Bild: PD

Organisatorinnen und Organisatoren leben allerdings mit einer gewissen Unsicherheit. Dessen ist sich auch Toni Bürgin vom Naturmuseum bewusst: Es sei möglich, dass der Bundesrat ab Samstag solche Anlässe verbiete. Damit lebe man jetzt halt: «Kurzum, wir zeigen uns einmal mehr sehr flexibel und harren der Dinge, die da kommen werden», sagt Bürgin.

Falls der Bundesrat nicht interveniert, erzählt der Direktor des Naturmuseums am Sonntag, 10.15 Uhr, aus dem Leben des Eichhörnchens. Es gehört zu den beliebtesten einheimischen Säugetieren. Bürgin geht auf der Führung durch die Ausstellung über die putzigen Kletterer auch der Frage nach, wieso das so ist. Und wie das Leben eines Eichhörnchens eigentlich aussieht. Für die Teilnahme gilt der Museumseintritt.

Donnerstag, 10. Dezember - 14:45 Uhr

Frauen des FC St.Gallen-Staad fahren am Wochenende nicht ins Tessin

(pd/vre) Der FC St.Gallen-Staad kann auch am kommenden Sonntag nicht im Tessin auflaufen. Das Spiel gegen die Frauen des FC Lugano kann gemäss Mitteilung nicht an diesem Wochenende nachgeholt werden, weil dann die Herren des FC Lugano gegen den FC Zürich antreten. Das Spiel der Frauen wird daher aufs neue Jahr verlegt.

Donnerstag, 10. Dezember - 14:28 Uhr

Eine Strasse für Bauingenieur Louis Kürsteiner

Bauingenieur Louis Kürsteiner (1862-1922) wird in Winkeln eine Strasse gewidmet. Bild: PD

(sk/mha) Im Gebiet Altenwegen sind die meisten Strassen nach Pionieren und Unternehmern aus den Naturwissenschaften, der Wirtschaft und der Technik benannt. So gibt es die Edison- oder die Teslastrasse. Dazu gesellt sich nun gemäss Mitteilung der Stadt die Kürsteinerstrasse. Sie verbindet die Piccardstrasse mit dem Weiler Altenwegen West.

Die Kürsteinerstrasse ist im Rahmen einer Neuüberbauung entstanden. Der Stadtrat hat sie nach dem Ingenieur Louis Kürsteiner benannt. Kürsteiner kam 1862 in Gais auf die Welt. Er war am Panamakanal beteiligt. In der Schweiz baute er Bahnlinien und Elektrizitätswerke, etwa das Kraftwerk Kubel. Seine Expertise im Wasserbau war weltweit gefragt. Von 1897 bis 1906 sass Kürsteiner im St.Galler Gemeinderat und wurde schliesslich eingebürgert. Er starb 1922 in Zürich.

Die neue Kürsteinerstrasse (dunkelrot) verbindet die Altenwegen- und die Piccardstrasse. Der Weiler Altenwegen liegt links und rechts der Geissbergstrasse unmittelbar neben der Autobahn. Plan: Stadt St.Gallen

Donnerstag, 10. Dezember - 12:09 Uhr

Scheibe bei Personenwagen eingeschlagen – drei Männer festgenommen

(stapo/chs) Am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, konnte ein Mann beobachten, wie drei Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren, in der Stadt St.Gallen die Scheibe eines Personenwagens einschlugen und dann flüchteten. Zwei der drei flüchtigen Personen konnten durch eine Patrouille der Stadtpolizei St.Gallen angehalten und arretiert werden. Die dritte Person konnte die Polizei später ausfindig machen.

Drei Männer wurden dabei beobachtet, wie sie die Scheiben dieses Autos einschlugen. Bild: Stapo

Wie die Stadtpolizei in ihrer Meldung festhält, wurden die Männer aufgrund des Fluchtversuchs wegen Hinderung einer Amtshandlung angezeigt. Wegen der eingeschlagenen Scheibe wurde der Fall für weitere Ermittlungen der Kantonspolizei St.Gallen übergeben.

Donnerstag, 10. Dezember - 9.38 Uhr

Einbruch in Parterrewohnung

(kapo/jw) Im Lauf des Mittwochs wurde in St.Gallen in eine Parterrewohnung an der Schorenstrasse eingebrochen. Die Einbrecher gelangten über die Sitzplatztüre ins Innere und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Franken, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Franken.

Donnerstag, 10. Dezember - 8:39 Uhr

452 neue positive Tests im Kanton St.Gallen, zehn neue Corona-Todesfälle

(chs) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons 452 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 20'865 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle ist nochmals um zehn auf insgesamt 336 angestiegen.

In St.Galler Spitälern sind aktuell 189 Covid-19-Patientinnen und -Patienten hospitalisiert. Davon liegen 32 auf Intensivstationen, 25 mit und sieben ohne künstliche Beatmung.

Mittwoch, 9. Dezember - 18:59 Uhr

Verschärfung der Anti-Corona-Vorschriften: Stadt St.Gallen informiert am Freitag über Auswirkungen auf Sportanlagen

(sk/vre) Die Entscheide der St.Galler Kantonsregierung bezüglich einer Verschärfung der Anti-Corona-Massnahmen haben vorläufig keinen Einfluss auf den Betrieb der Stadtsanktgaller Schul- und Sportanlagen (einschliesslich Hallenbäder, Saunas, Eissportanlage).

Kinder lernen Schlittschuhlaufen: Ändert sich für sie auf dem Eisfeld im Lerchenfeld mit den neuen Anti-Corona-Regeln des Bundes etwas? Die Stadt will am Freitag informieren.

Bild: Chris Iseli

Was künftig gelten wird, zeigt sich erst am Freitag, wenn der Bundesrat wieder an die Öffentlichkeit treten will. Bis dahin gelten nach Angaben des städtischen Sportamtes im Internet die am 9. November dieses Jahres kommunizierten Schutzvorschriften.

Weiter informieren will die Stadt bezüglich Nutzung von Schul- und Sportanlagen nach der Bekanntgabe der bundesrätlichen Entscheide. Informiert wird über deren Auswirkungen wiederum über den Internetauftritt des Sportamts der Stadt St.Gallen oder dessen Newsletter.

Mittwoch, 9. Dezember - 17:36 Uhr

Nach Verschärfung der Corona-Vorschriften: Theater und Sinfonieorchester stellen ab Samstag den Betrieb wieder ein

(pd/vre) Die St.Galler Regierung hat am Dienstagnachmittag ihre neuen Richtlinien im Kampf gegen die Corona-Pandemie vorgestellt. Sie unterscheiden sich mit Blick auf öffentliche Veranstaltungen nur minim von den vom Bundesrat in Aussicht gestellten neuen Einschränkungen. Der letzte Entscheid darüber wird am Freitag in Bern fallen. Die Leitung von Konzert und Theater St.Gallen geht davon aus, dass es ab Samstag nicht mehr möglich sein wird, Theater zu spielen und Konzerte zu veranstalten.

Das Sinfonieorchester St.Gallen will das Weihnachtskonzert und das Neujahrskonzert per Livestream öffentlich zugänglich machen. Bild: Michel Canonica

(19.5.2016)

In einer Mitteilung hält Konzert und Theater St.Gallen am Mittwochabend fest, wie es weitergeht: Die Premiere und die zweite Vorstellung des szenischen Konzerts «Die lächerliche Finsternis» von heute Mittwoch und morgen Donnerstag finden wie geplant unter den aktuell geltenden Schutzbestimmungen in der Lokremise statt. Ab Samstag wird das Theater nicht mehr auftreten können. Nach derzeitigem Kenntnisstand dauert der Unterbruch bis 20. Januar 2021.

Ebenfalls den neuen Anti-Corona-Schutzvorschriften fällt das öffentliche Konzertprogramm in der Tonhalle zum Opfer; auch hier dürfte die Zwangspause vom Samstag bis Ende Januar 2021 dauern. Das Sinfonieorchester ist gemäss Mitteilung bestrebt, das Weihnachtskonzert vom 20. Dezember und das Neujahrskonzert vom 1. Januar 2021 ohne Publikum zu spielen und an den vorgesehenen Konzertterminen per Livestream im Internet öffentlich zugänglich zu machen.

Mittwoch, 9. Dezember - 17:07 Uhr

Reaktionen der Parteien auf Coronamassnahmen der St.Galler Regierung: «Himmeltraurige Haltung» des fünftgrössten Kantons

(pd/vre) Die SP des Kantons St.Gallen ist «tief enttäuscht» über das Vorgehen der Kantonsregierung gegen die Coronapandemie. Sie handel zu spät und tue zu wenig im Kampf gegen das Coronavirus, schreibt die Partei in einer Mitteilung im Nachgang zur regierungsrätlichen Medienkonferenz vom Mittag.

Die SP hat den Eindruck, dass die St.Galler Regierung sich «mit den heutigen Null-Massnahmen» einmal mehr vor der Übernahme der Verantwortung drücke. Es scheine, dass der Kanton das Ziel verfolge, dass der Bund früher oder später die Verantwortung und damit auch die Kosten für die Pandemie übernehme, schreibt die kantonale SP: «Eine solche Haltung ist des fünftgrössten Kantons der Schweiz absolut nicht würdig, das ist himmeltraurig.»

Am Dienstagmittag hat die St.Galler Kantonsregierung zusammen mit ihren Fachleuten im Pfalzkeller über die aktuelle Lage und weitere Massnahmen gegen die Coronapandemie informiert. Bild: Gian Ehrenzeller/

Keystone (9.12.2020)

Die St.Galler Regierung hat heute eine Ausweitung der Sperrstunde, Quarantänepflicht und eine Reduktion der Anzahl Personen bei Treffen beschlossenen. Diese gingen wesentlich weniger weit als die Vorschläge des Bundesrates. Es sei daher fraglich, ob sie noch rechtzeitig wirkten, glaubt die SP. Es drohe ein weiterer Anstieg der Fallzahlen und vor allem ein Kollaps des Gesundheitssystems. Für die SP ist es von zentraler Bedeutung, dass diese Zahlen rasch gesenkt werden können; dafür seien kurzzeitig «einschneidende Massnahmen» nötig.

Mit entschlossenem Handeln bleibt nach Meinung der St.Galler SP auch der wirtschaftliche Schaden am kleinsten. Dabei ist es für die Partei «selbstverständlich, dass die betroffenen Betriebe für die Ausfälle entschädigt werden müssen». Die Gesellschaft müsse solidarisch durch die Krise gehen. Bis Anfang 2021 geimpft werden könne, «müssen wir noch durchhalten sowie einschneidende Massnahmen ertragen und finanzieren. Alles andere ist verantwortungslos», schreibt die SP.

Mittwoch, 9. Dezember - 16:45 Uhr

Reaktionen der Parteien auf Coronamassnahmen der St.Galler Regierung: FDP spricht von «Schuss in den Ofen»

(pd/vre) Die FDP des Kantons St.Gallen ist enttäuscht vom Vorgehen der Kantonsregierung bei der Verschärfung der Anti-Corona-Massnahmen. Sie schreibt diesbezüglich in einer Mitteilung von einem «Schuss in den Ofen». Nachdem die Regierung tagelang geschwiegen habe, wolle sie gemäss Medienorientierung vom Mittag nun doch den nächsten Zug des Bundesrates am Freitag abwarten. Massnahmen seien in Aussicht gestellt, aber nicht in Kraft gesetzt worden.

«Dieses Trödeln reduziert das Vertrauen in die Behörden einmal mehr», findet die FDP. Dies, nachdem auch schon der Bundesrat führungsschwach und inkohärent agiert habe. Gefragt seien nun einheitliche und einfache Regeln. Etwa, dass ab 21 Uhr niemand mehr auf der Strasse sei oder ein Restaurantverbot ab 19 oder 22 Uhr. Die FDP des Kantons St.Gallen regt zudem die Prüfung eines Lockdowns über Weihnachten und Neujahr an: Dann seien sowieso viele Betriebe geschlossen und die Menschen bei ihren Familien zu Hause.

Klar ist für die FDP, dass Fallzahlen und R-Wert zwingend sinken müssen. Anderseits gelte es aber auch, mit der Pandemie leben zu lernen, wird in der Mitteilung gemahnt. Die FDP ruft die Bevölkerung dazu auf Kontakte so weit als möglich zu beschränken. Jede und jeder müsse seinen Beitrag zur Bewältigung der Coronakrise leisten. Täten dies alle, sei das viel wirksamer als alle stattlichen Massnahmen zusammen, schreibt die FDP: «Und es hat erst noch viel weniger gravierende wirtschaftliche Folgen.»

Mittwoch, 9. Dezember - 16:22 Uhr

Anna Stern kommt nicht nach St.Gallen: Lesung wegen der Coronapandemie abgesagt

Autorin Anna Stern wurde 2020 mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Bild: PD/Florian Bachmann

(pd/vre) Eigentlich hätte morgen Donnerstag, 19 Uhr, Anna Stern auf Einladung des Literaturhauses Wyborada im Kunstmuseum St.Gallen lesen sollen. Hätte, weil die erste Lesung nach Verleihung des diesjährigen Schweizer Buchpreises nämlich abgesagt werden muss. Stern, die eigentlich Anna Bischofberger heisst, in Rorschach aufgewachsen ist und derzeit Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich studiert, hat den Preis für ihren ungewöhnlichen Roman «das alles hier, jetzt» erhalten.

Die Autorin wolle angesichts der aktuellen Coronasituation und der angesagten Verschärfung der Massnahmen für Veranstaltungen auf den Anlass in St.Gallen, der ihr einziger bis Weihnachten gewesen wäre, verzichten, sagt Anya Schutzbach vom Literaturhaus Wyborada auf Nachfrage. Man werde sich jetzt um einen neuen Termin mit der Autorin im Frühling 2021 bemühen. Sobald er feststehe, werde man ihn kommunizieren, verspricht Schutzbach.

Mittwoch, 9. Dezember - 14:28 Uhr

An dieser Stelle auf der Verzweigung Zürcher- und Ullmannstrasse in Bruggen sind am Dienstag zwei Autos zusammengestossen. Bild: Stadtpolizei SG

(8.12.2020)

Blechschaden auf der Zürcher Strasse in Bruggen

(stapo/vre) In Bruggen hat es am Dienstagnachmittag beim Zusammenstoss zweier Autos nur leichten Blechschaden gegeben. Zum Unfall kam es im Feierabendverkehr um 17.30 Uhr vor dem Haus Zürcher Strasse 215. Eine 33-Jährige war mit dem Auto auf der Ullmannstrasse unterwegs und wollte in die Zürcher Strasse in Richtung Stadt einbiegen. Bei diesem Manöver touchierte sie das Auto eines 43-Jährigen, der auf der Hauptstrasse stadtauswärts fuhr. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Mittwoch, 9. Dezember - 14:15 Uhr

Neuer Tankstellenshop in Gossau: Eröffnung mit Rabattaktionen

(pd/vre) Morgen Donnerstag eröffnet der Grossverteiler Spar in Gossau einen neuen Tankstellenshop mit Bistro. Der Laden mit einer Fläche von 120 Quadratmetern ist in die Avia-Tankstelle an der St.Gallerstrasse 97 integriert. Der «Spar express» soll nicht nur die Kundschaft der Tankstelle da sein, sondern mit seinem Sortiment auch Quartierbevölkerung, Passanten sowie andere motorisierte Kundschaft anlocken.

Der Eingang zum neuen Tankstellenshop an der St.Gallerstrasse 97 in Gossau. Der Laden wird am Donnerstag eröffnet. Bild: PD/Silvia Manser

Mit der Eröffnung des neuen Tankstellenshops in Gossau intensiviert Spar gemäss Mitteilung vom Mittwoch die Kooperation mit Avia weiter. Der neue Laden in Gossau ist nämlich bereits der 16. mit diesem Partner. Der neue Shop wird von einem achtköpfigen Team unter Leitung von Roger Heiniger geführt.

Eröffnet wird von Donnerstag bis Sonntag mit einer Reihe von Aktionen. So gibt's am Donnerstag etwa 20 Prozent Rabatt auf dem ganzen Sortiment. Bis Sonntag kann man am Glücksrad weitere Rabatte erspielen. Einzelne Produkte sind bis zu 50 Prozent reduziert. Und an den Eröffnungstagen gibt's morgens bis 11 Uhr einen Kaffee mit Gipfeli für zwei Franken.

Mittwoch, 9. Dezember - 11:03 Uhr

9047 Studierende an der Universität St.Gallen – 175 mehr als im Vorjahr

(pd/nat) Im laufenden Herbstsemester sind an der Universität St.Gallen 9'047 Studierende immatrikuliert. Im Vorjahr waren es laut Medienmitteilung 8'872. Im Assessmentjahr studieren gesamthaft 1919 Personen, auf der Bachelor-Stufe sind es 3'033. Auf der Master-Stufe sind 3'443 Studierende eingeschrieben und auf Doktorats-Stufe total 617. Weitere 35 Studierende belegen zusätzliche Ausbildungen.

An der HSG sind 175 Studierende mehr als im Vorjahr immatrikuliert. Bild: Michel Canonica

Unter den Herkunftskantonen der Studierenden ist Zürich mit 1'293 Personen am stärksten vertreten. An zweiter Stelle liegt der Kanton St.Gallen mit 1'041 Studierenden, dahinter folgt der Thurgau mit 400 Personen. Aus Appenzell Ausserrhoden studieren 120 Personen an der HSG, aus Appenzell Innerrhoden 37.

Die grösste Gruppe unter den ausländischen Studierenden inklusive Gaststudierende kommt aus den deutschsprachigen Ländern: Deutschland (1'621 Personen), Österreich (278) und Liechtenstein (75). Grössere Gruppen von Studierenden kommen auch aus Italien (145), Frankreich (105), China (61), Spanien (27), Russland (25), den Niederlanden (15) und Singapur (14). Der Frauenanteil an der HSG beträgt derzeit 35,7 Prozent.

Mittwoch, 9. Dezember - 08:17 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 563 positive Tests innert eines Tages, insgesamt 20'413 bestätigte Fälle

(nat) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons im Internet 563 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 20'413 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle stieg nochmals um neun auf insgesamt 326.

In St.Galler Spitälern sind 188 Covid-19-Patientinnen und -Patienten hospitalisiert. Davon liegen 32 auf Intensivstationen, 26 mit und sechs ohne künstliche Beatmung.

Die St.Galler Regierung informiert heute Nachmittag, 14 Uhr, über die aktuelle Lage im Kanton sowie allfällige neue Coronamassnahmen. «Tagblatt online» wird mit einem Liveticker vor Ort sein. Die Berichterstattung findet sich im Internet unter www.tagblatt.ch.