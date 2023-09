Südafrikanische Afrobeats zum Feierabend

Das Kulturmuseum lädt diesen Mittwoch ein, in afrikanische Klangwelten einzutauchen. Ab 19 Uhr präsentiert Semi Okunnu aka DJ Sooperhandz im Museumscafé sein neues Album.

Semi Okunnu ist in West London aufgewachsen und lebt heute in St.Gallen. Bild: zvg

Das Album trägt den Titel «Amapiano Is Now In Session PT.1: THE SHEDDING». Amapiano (Zulu/ Xhosa: «die Klaviere») ist ein Hybrid aus südafrikanischem Deep House, Jazz und Lounge-Musik. Die Tracks produzierte Okunnu gemeinsam mit dem Künstler Tyrusbeatz_sa aus Pretoria, Südafrika. Okunnu ist in West London aufgewachsen, hat nigerianische Wurzeln und lebt heute in St. Gallen. Zwischen den Tracks wird er Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Musik geben. (pd/arc)