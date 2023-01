Vorstoss im Stadtparlament: Kritische Fragen zur Entsorgung von Christbäumen

In St.Gallen können nach Weihnachten die nicht mehr gebrauchten Christbäume gratis zusammen mit dem Hauskehricht an den Strassenrand gestellt werden. Die Tännchen landen in der Kehrichtverbrennung, werden also noch zur Produktion von Fernwärme herangezogen. Für den grünen Stadtparlamentarier Christian Huber ist diese Art der Entsorgung nicht nachhaltig. Er stellt in einem neu eingereichten Vorstoss kritische Fragen und regt die Christbaumentsorgung via Grüngutabfuhr an.

In der Stadt St.Gallen können Christbäume gratis zusammen mit dem Hauskehricht an den Strassenrand gestellt werden. Bild: Arcangelo Balsamo (9. Januar 2023)

Die Aufzucht eines Christbaumes dauere sechs bis zehn Jahre, schreibt Christian Huber in der Begründung seiner Einfachen Anfrage. Das Nadelbäumchen binde in dieser Zeit etwa 18 Kilogramm CO 2 . Die kurze Verwendungszeit von konventionellen Christbäumen stehe angesichts dieser Zahlen schon seit einiger Zeit in der Kritik. Mit der Verbrennung des Bäumchens komme dazu, dass der ökologische Kreislauf unterbrochen werde, heisst es im Vorstoss.

Besser und damit als Vorbilder für St.Gallen geeignet sind nach Meinung von Christian Huber Städte wie Bern, Chur oder Luzern. Sie sammeln die Christbäume gratis mit der Grüngutabfuhr ein und verarbeiten sie zu Kompost oder verwenden sie zur Produktion von Biogas. In Basel wird mit einem Pilotprojekt sogar geprüft, ob alte Christbäume zur Produktion von Pflanzenkohle geeignet sind. Sie kann als CO 2 -neutraler Dünger eingesetzt werden.

Konkret fordert Christian Huber in seiner Einfachen Anfrage den Stadtrat auf, die Vor- und Nachteile der Entsorgung von Christbäumen via Grüngutabfuhr gegenüber dem heutigen Verbrennungsmodell der Stadt St.Gallen aufzulisten. Er will zudem wissen, ob Entsorgung St.Gallen künftig bereit wäre, Christbäume per Grüngutabfuhr einzusammeln und so zu nutzen, dass der ökologische Kreislauf geschlossen werden kann. (vre)