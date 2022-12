Wechsel in der Kommission für Kulturförderung – Eva Steingruber folgt auf Stefan Späti

Stefan Späti hat diesen Sommer seinen Rücktritt aus der Kommission für Kulturförderung der Stadt St.Gallen auf Endes des Jahres hin angekündigt. Als Nachfolgerin für die Amtsdauer 2021 bis 2024 hat der Stadtrat nun Eva Steingruber gewählt. Das teilt die Stadt am Freitag mit.

Eva Steingruber studierte Tanz in London. Bild: PD

Späti war seit Januar 2021 Mitglied der Kommission. Wie es in der Mitteilung heisst, wurde seine professionelle Beurteilung von kulturellen Vorhaben in der Kommission sehr geschätzt. Späti verlässt die Kommission aufgrund seiner neuen Funktion als Künstlerischer Co-Leiter der Sparte Tanz am Tiroler Landestheater in Innsbruck.

Seine Nachfolgerin Eva Steingruber wohnt in Rehetobel und absolvierte die Grundausbildung zur professionellen Bühnentänzerin am Dance Loft, Rorschach. Anschliessend studierte sie Tanz an der London Contemporary Dance School The Place und der University of Kent, London, und schloss mit dem Bachelor of Artis in Contemporary Dance ab.

Wie der Mitteilung zu entnehmen ist, führte sie ihre Bühnentätigkeit unter anderem als Gasttänzerin ans Theater St.Gallen. Von 2001 bis 2010 unterrichtete Steingruber Modern Dance und Ballett. Zwischen 2015 und 2021 war sie Co-Präsidentin des Vereins IG Tanz Ost. Seit 2017 ist sie an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen als wissenschaftliche Sachbearbeiterin tätig. (sk/arc)