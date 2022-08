Begehungen für die Erarbeitung des neuen Altstadtinventars stehen an

Die sich ändernden Bedürfnisse der Gesellschaft stellen stetig neue Anforderungen an die historische Bausubstanz in der St.Galler Altstadt. Wer ein Bauvorhaben an einer schützenswerten Liegenschaft plant, um den Bedürfnissen gerecht zu werden, muss aber unzählige Punkte berücksichtigen. Unterstützt und beraten werden sie dabei von der Denkmalpflege.

Das aktuelle Altstadtinventar umfasst knapp 500 Bauten mit Erstellungsjahr vor 1920. Bild: Urs Bucher

Das bestehende Inventar der schützenswerten Bauten in der Altstadt ist mittlerweile rund 40 Jahre alt und muss gemäss Communiqué der Stadt grundlegend erneuert werden. Die ersten Schritte zur Erarbeitung des neuen Inventars werden in den kommenden Wochen in Angriff genommen. Grund für die Erneuerung des Altstadtinventars sind rechtliche Vorgaben. Das aktuelle Inventar umfasst knapp 500 Bauten mit Erstellungsjahr vor 1920. Die Inventartexte sind vor allem kulturhistorisch beschreibend und kaum bewertend verfasst. Der gesamte jüngere Baubestand fehlt und die im Inventar enthaltene Klassierung in drei Schutzkategorien ist nicht mehr zeitgemäss, heisst es in der Mitteilung.

Die Klassierung verhindert ausserdem eine differenzierte Bewertung der individuellen Entwicklungsmöglichkeiten der Altstadtbauten. Genau an diesem Punkt will das neue Inventar ansetzen. Die genaue Kenntnis der Bauten und Aussenräume sowie ihre Geschichte soll objektbezogene Aussagen zu den Schutzzielen, aber auch zu den Handlungsspielräumen ermöglichen. Damit soll das Inventar künftig nicht nur ein Instrument für die denkmalpflegerische Praxis sein, sondern auch den Betroffenen, der allgemeinen Bevölkerung, den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern helfen.

Das Stadtparlament hat im September 2021 einen Kredit für die Neubearbeitung des Altstadtinventars genehmigt. Der Auftrag wurde in der Folge an die Firmen Andreas Madianos, Raumplanung und Denkmalpflege, Winterthur und an das Büro für Baugeschäfte, Tobias Sigrist, Neuhausen am Rhein, vergeben. Um genauere Aussagen über den möglichen Schutzumfang beziehungsweise den Spielraum der baulichen Entwicklung treffen zu können, werden die Inventarisierenden in den nächsten Wochen und Monaten im Rahmen der Begehungen bei vielen Gebäuden in der Altstadt auch Innenbegehungen vornehmen müssen.

Das neu erarbeitete Inventar soll gemäss Angaben der Stadt Ende 2023 vorliegen. Die anschliessende rechtliche Umsetzung des Altstadtinventars ist gemäss Planungs- und Baugesetz auf verschiedene Arten möglich, zum Beispiel mittels Schutzinventar, Schutzverordnung oder wie bisher über die Bauordnung. Welche Form schliesslich gewählt werden soll, hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem auch von der Revision der Bau- und Zonenordnung. (sk/arc)