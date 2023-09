Fussballlichtspiele ziehen positive Bilanz: 320 Gäste kamen an die Events

Neun Filme wurden an den diesjährigen Fussballlichtspielen im Figurentheater St.Gallen gezeigt. Bild: zvg

Es sei eine gelungene Rückkehr der Fussballlichtspiele, verkündet der veranstaltende Verein am Sonntagnachmittag. Nach der langen Coronapause hätten die Fussballlichtspiele erstmals seit 2019 wieder stattgefunden. An drei Tagen besuchten rund 320 Personen das Fussballfilmfestival, schreibt das OK in einer Mitteilung. Damit knüpfe das Festival an die Vor-Corona-Zeit an. Auch der neue Austragungsort habe sich bewährt: Das Figurentheater inklusive Bistro sei beim Publikum auf grossen Anklang gestossen.

Von Donnerstag, 7. September, bis Samstag, 9. September, wurden neun Fussballfilme gezeigt. Grosses Interesse gab es für die drei Gesprächsrunden. Am Donnerstagabend diskutierten FCSG-Trainer Peter Zeidler, Regisseur Michele Cirigliano und Filmwissenschafter Jan Tilman Schwab unter der Moderation von «Zwölf»-Chefredaktor Mämä Sykora. Am Freitag diskutierte Saiten-Redaktorin Corinne Riedener mit Arno Tanner (Europe Cares), Abdulrazak «Abdi» Kasim (Solihaus St. Gallen), Nadia Zwyssig (Aktion Integration) und Madina Azizi (ehemalige afghanische Nationalspielerin) über Fussball in Krisengebieten. Am Abschlusstag stand das Podium im Zeichen von Fussball und Behinderung. Moderiert von Senad Gafuri (Reporter:innen ohne Barrieren) diskutierten Marco Arena und Letizia Barbarotto (Coaches FC Wiggenhof), Mick Letta (Spieler FC Wiggenhof), Daniel Egger (Plusport St.Gallen) und René Bühler (FC Fortuna St.Gallen Unified) unter anderem darüber, wie Inklusion im Sport gelingen kann. (pd/miz)