Der frühere Thurgauer Kantonsrat Andrea Vonlanthen spricht aus seinem Erfahrungsschatz

Andrea Vonlanthen ist Thurgauer alt Kantonsrat und Journalist. Bild: PD

Morgen Donnerstag ist Andrea Vonlanthen zu Gast im Buch Café Benedikt in St.Gallen. Andrea Vonlanthen ist ehemaliger Chefredaktor der «Schweiz. Bodensee-Zeitung» und aktiv im Verwaltungsrat von IDEA Schweiz. Er führt nach wie vor zahlreiche Interviews und als Moderator tätig. Wie es in der Ankündigung heisst, habe Vonlanthen mit seinen christlichen Werten insbesondere in gesellschafts- und bildungspolitischen Fragen Einfluss genommen. Vonlanthen ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern.

Seit mehreren Jahren leitet der frühere Thurgauer Kantonsrat in Arbon ein überkonfessionelles Stadtgebet und eine politische Bettagsfeier. In rund 60-minütigen, lockeren Gespräch wolle Moderator Oliver Engler mehr über Erlebnisse und Herausforderungen in Vonlanthens Privatleben, aber auch bei seinen langjährigen Engagements in der Politik und im Medienbereich erfahren.

Der Anlass findet am Donnerstag, 23. Februar um 19 Uhr im Buch Café Benedikt an der Bankgasse 12 in St.Gallen statt. Der Eintritt ist frei. Es gibt eine Kollekte. (pd/sab)