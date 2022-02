ST.GALLER STADT-TICKER Fredi Vogl ist wieder da +++ Arge Alp schreibt Klimapreise aus +++ Mit Vollgas gegen die Gartenterrasse +++ Brand im Waschkeller Was passiert gerade in der Stadt St.Gallen und in ihrer Umgebung? Im Ticker finden Sie aktuelle News aus St.Gallen und den umliegenden Gemeinden. Ob ein Brand, ein Unfall, ein politischer Entscheid oder ein Promi, der Schlagzeilen macht: Hier finden Sie einen bunten Mix aus Nachrichten, Bildern und unterhaltsamen Geschichten aus St.Gallen.

Samstag, 26. Februar - 17:12 Uhr

Fredi Vogl flattert wieder durch die Stadt

Er ist wieder da: Buntspecht Fredi Vogl, das Maskottchen des Bundesamtes für Strassen (Astra) während der Sanierung der St.Galler Stadtautobahn. Der Vogel wirbt in der ganzen Stadt dafür, dass man das Verkehrsverhalten der neuen Baustellensituation auf der A1 zwischen Winkeln und Neudorf anpassen soll. Wie viel Erfolg er damit hat, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen weisen müssen.

Fredi Vogl, das Maskottchen des Sanierungsprojektes für die St.Galler Stadtautobahn, ist derzeit an verschiedenen Orten in der Stadt präsent. Bild: Reto Voneschen (Lachen, 26.2.2022)

In diesen Tagen startet die heisseste Phase der Autobahnsanierung. Von Frühling 2022 bis Spätherbst 2023 werden nämlich jene Arbeiten erledigt, die etwa durch Reduktion von Fahrspuren zu Kapazitätseinbussen auf der Stadtautobahn führen werden. Vor allem in den Stosszeiten von 7 bis 8 sowie von 17 bis 18 Uhr ist das heikel: Dann muss sich der Verkehr um über zehn Prozent reduzieren, damit es nicht zum Chaos kommt. Genau daran arbeitet jetzt Fredi Vogl. (vre)

Samstag, 26. Februar - 17:00 Uhr

Jetzt bewerben für Klimaschutzpreise der Arge Alp: Auch St.Gallerinnen und St.Galler sind teilnahmeberechtigt

Die Arge Alp, bei der der Kanton St.Gallen Mitglied ist, feiert 2022 ihr 50-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum verleiht die internationale Organisation Klimaschutzpreise für insgesamt 34’000 Euro. Projekte aus dem Kanton St.Gallen können bis 15. Juni eingereicht werden. Mit der Aktion will die Arge Alp zukunftsweisende Grossprojekte, Startups sowie Basisprojekte aus der Bevölkerung bekannt machen. Prämiert werden gemäss Mitteilung Projektideen, die bereit für die Umsetzung sind, sowie Projekte, die sich in der ersten Umsetzungsphase befinden.

Die Klimaschutzpreise der Arge Alp werden in drei Kategorien vergeben. 10’000 Euro sind für ein Grossprojekt, 10’000 Euro für ein Startup, 5’000 Euro als Hauptpreis für ein Basisprojekt aus der Bevölkerung reserviert. Weitere je 1’000 Euro gibt es für neun weitere Bürgerprojekte. Die Wettbewerbsbeiträge sollen Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung von regenerativen Energien zum Thema haben oder für Umwelt- und Klimaschutz sensibilisieren. Ebenfalls eingereicht werden können Initiativen, die den sorgsamen Umgang mit Ressourcen oder nachhaltige Mobilität zum Ziel haben.

Grossprojekte können von Unternehmen, Gemeinden, Verbänden oder Vereinen eingereicht werden. Jungunternehmerinnen und -unternehmer können ihr Startup-Projekt präsentieren. Bürgerinnen und Bürger sowie Jugendliche ab 15 Jahren sind eingeladen, beim Wettbewerb mitzumachen und ihr Projekt vorzustellen. Die Vorauswahl der Projekte übernehmen regionale Jurys, die von den Bundesländern, Kantonen und Regionen bestimmt werden. Eine internationale Jury prämiert dann die Siegerinnen und Sieger im Wettbewerb.

Samstag, 26. Februar - 10:22 Uhr

Verkehrsunfall mit grossem Sachschaden: Übermässig beschleunigt, Kontrolle verloren und Restaurantterrasse gerammt

Ein spektakulärer Selbstunfall hat sich am frühen Samstagmorgen an der St.Galler Bahnhofstrasse ereignet. Ein 21-Jähriger beschleunigte nach einem Stopp an einem Lichtsignal sein Auto so übermässig, dass er die Kontrolle darüber verlor. Der Wagen schleuderte dann übers Trottoir gegen den Zaun der Gartenterrasse des Restaurants Seeger.

Am Samstagmorgen verlor ein Autolenker am Schibenertor die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete auf der Terrasse des Restaurants Seeger. Bild: Stadtpolizei SG (26.2.2022)

Der junge Mann war am Samstag, 4.40 Uhr,mit seinem Fahrzeug vom Marktplatz in Richtung Schibenertor unterwegs. Am Lichtsignal musste er gemäss Mitteilung der Stadtpolizei anhalten. Nachdem das Signal auf Grün gestellt hatte, beschleunigte der 21-Jährige so stark, dass er bei der Einfahrt in die Bahnhofstrasse die Kontrolle übers Auto verlor.

In der Folge drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad und touchierte mit den Rädern den Randstein. Darauf hob es leicht ab und prallte mit dem Heck heftig gegen die Mauer und den Zaun der Gartenterrasse des Restaurants Seeger. Am Fahrzeug und am Gartenrestaurant entstand grosser Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Am Morgen danach: Die Schäden an Mauer und Zaun der Seeger-Terrasse sind vielen Passantinnen und Passanten aufgefallen. Bild: Reto Voneschen (26.2.2022)

Der Lenker wurde von der Polizei bei der Unfallaufnahme als fahrunfähig eingestuft. Ihm wurde gemäss Mitteilung eine Blut- und Urinprobe abgenommen. Der Fahrausweis wurde ihm vorläufig aberkannt. Für die Bergung des demolierten Unfallautos musste der Abschleppdienst aufgeboten werden. (stapo/fra)

Samstag, 26. Februar - 10:03 Uhr

Brand in einer St.Galler Waschküche: Kleider in Flammen aufgegangen

Der Brand in einem Waschkeller konnte schnell gelöscht werden. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei ermittelt jetzt. Bild: Kantonspolizei SG

Am Samstag, kurz nach 0.45 Uhr, hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Zürcher Strasse in St.Gallen gebrannt. Wie sich herausstellte, waren Kleider an einem Wäscheständer aus unbekanntem Grund in Brand geraten. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei untersucht jetzt die Brandursache.

Die Flammen konnten rasch gelöscht werden. Durch die Feuerwehr wurde der Rauch aus den Räumlichkeiten geblasen. Verletzt wurde niemand. Der Gebäudeschaden zusammen mit dem Wert der verbrannten Gegenstände beträgt mehrere tausend Franken. (kapo/fra)

Freitag, 25. Februar - 19:52 Uhr

Zwei Blaufahrer aus dem Verkehr gezogen und dabei 30 Gramm Marihuana sichergestellt

Am Donnerstagabend haben Stadtpolizisten eine Autolenkerin und einen Autolenker aus dem Verkehr gefischt. Eine 30-Jährige stand unter dem Einfluss von Marihuana und Alkohol. Bei ihr wurde zudem Marihuana sichergestellt. Ein 40-Jähriger wies einen Blutalkoholgehalt von über 1,4 Promille (0,73 Mikrogramm/Liter). Beide Personen werden gemäss Mitteilung angezeigt.

Bei Kontrollen gehen der Stadtpolizei St.Gallen regelmässig Lenkerinnen und Lenker ins Netz, die getrunken oder Drogen konsumiert haben. Symbolbild: Stapo SG

Die Autolenkerin hatte am Donnerstag, gegen 20.30 Uhr, versucht, einer Verkehrskontrolle auszuweichen. Die Polizisten beobachteten sie dabei, wie sie von der Sonnen- in die Notkerstrasse abbog und dabei ein Fahrverbot missachtete. Nachdem sie angehalten worden war, räumte die 30-Jährige ein, unter dem Einfluss von Marihuana und Alkohol zu stehen. In einem Rollkoffer in ihrem Auto wurden zudem 30 Gramm Marihuana gefunden. Die Frau musste eine Blut- und eine Urinprobe abgeben.

Auch am Donnerstagabend wurden Polizisten auf einer Patrouillenfahrt auf einen anderen Autolenker aufmerksam. Bei der Kontrolle des Lastwagenfahrer stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von über 1,4 Promille (0,73 mg/l). Der 40-Jährige musste daraufhin - wie die Frau im Museumsquartier - den Fahrausweis an Ort und Stelle abgeben. (stapo/vre)

Freitag, 25. Februar - 18:49 Uhr

Beim Verlassen der Parkgarage E-Trottinett übersehen: 17-Jährigen erfasst und leicht verletzt

Am Donnerstag ist es an der Torstrasse in St.Gallen zum Zusammenstoss eines E-Trottinetts und eines Auto gekommen. Der 17-jährige Trotti-Fahrer wurde leicht verletzt. In Zusammenhang mit diesem Unfall macht die Stadtpolizei am Freitag in einer Mitteilung darauf aufmerksam, dass es verboten ist, mit einem E-Trottinett auf dem Trottoir zu fahren. Mit diesem Gefährt müssen Velostreifen oder Velowege benutzt werden. Wo diese fehlen, muss am rechten Rand der Strassenfahrbahn gefahren werden.

Auf dem Trottoir an der Torstrasse vor der Ein-/Ausfahrt aus dem Cityparking Brühltor ereignete sich der Unfall mit Auto und E-Trottinett. Bild: Stadtpolizei SG

(24.2.2022)

Der Zusammenstoss zwischen Auto und E-Trottinett ereignete sich am Donnerstag, kurz nach 6.30 Uhr. Ein 57-jähriger Autofahrer verliess mit seinem Wagen die Parkgarage Brühltor und wollte in die Torstrasse einbiegen. Dabei musste er das Trottoir überqueren, auf dem gerade ein 17-Jähriger mit einem E-Trottinett daher rollte. Dadurch kam es zur Kollision, bei der der junge Mann stürzte. (stapo/vre)

Freitag, 25. Februar - 18:06 Uhr

Überraschend viel Volk an der St.Galler Gassenfasnacht: Für die Schnitzelbankabende in der Kellerbühne hat’s noch einzelne Tickets

Aufgrund der Coronapandemie sind in diesem Jahr verschiedene Veranstaltungen der St.Galler Stadtfasnacht abgesagt. Im Vorfeld waren die Verantwortlichen etwas verunsichert, ob diese «Fasnacht light» vom Publikum goutiert würde. Nach dem Schmutzigen Donnerstag ist klar: An der Gassenfasnacht sind nicht nur überraschend viele Guggen unterwegs, am Donnerstabend hatte es auch viel Volk «auf der Gasse».

Viel Volk bei einem Guggenauftritt am Donnerstagabend in der St.Galler Marktgasse. Bild: Luca Ghiselli (24.2.2022)

Fasnachtspräsident Bruno Bischof zeigte sich am Freitagnachmittag vom bisherigen Verlauf der Fasnacht befriedigt. Das Agugge am Donnerstagmorgen sei stimmig und recht gut besucht gewesen. Schon am Nachmittag seien viele Leute, darunter Mütter und Väter mit ihren Kindern, ins Stadtzentrum gekommen. «Wo eine Gugge aufgespielt hat, war rasch kein Durchkommen mehr», sagt Bischof.

Der St.Galler Fasnachtspräsident Bruno Bischof. Bild: Coralie Wenger (11.11.2012)

Der erste Schnitzelbankabend in Kellerbühne war am Schmutzigen Donnerstag mit 80 Gästen nicht ganz ausgebucht. Die Stimmung sei aber ausgezeichnet gewesen, sagt Bruno Bischof. Das Publikum sei auf seine Kosten gekommen. Auch für die Schnitzelbankabende von heute Freitag und morgen Samstag sind noch einzelne Tickets an der Abendkasse zu haben. Ein Besuch des Anlasses lohne sich auf jeden Fall, ist der Fasnachtspräsident überzeugt.

Den Höhepunkt erreicht die St.Galler Stadtfasnacht am Samstag. Der Tag gehört den Kindern: Am Nachmittag finden in einzelnen Quartieren Umzüge und Partys für den närrischen Nachwuchs statt. Vieles ist aber auch abgesagt. Vor dem Besuch eines Anlasses empfiehlt sich die Konsultation der Internetauftritte von Quartieren und Fasnachtsgruppen. Am Samstag, 20 Uhr, findet dann im üblichen Rahmen zu Füssen des Vadian-Denkmals der Föbü-Verschuss statt. Dann zeigt sich, wer in diesem Jahr den Titel eines Ehren-Födlebürgers verliehen erhält. (vre)

Freitag, 25. Februar - 16:38 Uhr

AKTUALISIERTE FASSUNG -- Kirchen reagieren auf die Ereignisse in der Ukraine: Mit Gebeten und Kerzen für den Frieden und gegen den Krieg

Europaweit ist die Betroffenheit über den Krieg in der Ukraine gross. Europaweit gibt's seit gestern Donnerstag auch eine zunehmende Zahl von Friedenskundgebungen. In vielen Gotteshäusern wird für den Frieden gebetet. Letzteres auch in der Stadt St.Gallen. Die evangelisch-reformierte und die katholische Kirche machen in einer gemeinsamen Mitteilung am Freitag auf solche Anlässe in der Stadt St.Gallen aufmerksam.

«Die St.Galler Kirchen laden alle Menschen ein, ihre Betroffenheit über den Krieg in der Ukraine, ihre Trauer und Angst gemeinsam zum Ausdruck zu bringen, für den Frieden einzustehen und zu beten», heisst es in der Mitteilung einleitend. An drei Tagen und verschiedenen Orten werden Räume und Rituale angeboten, um der Hoffnung auf Frieden gemeinsam Kraft zu geben. Ein erster findet bereits am Samstag statt.

Ein Lichtermeer für Frieden und gegen Gewalt soll am Samstagabend vor der Offenen Kirche in St.Gallen brennen. Bild: Angelo Zambelli (13.12.2014)

Vor der Offenen Kirche an der Böcklinstrasse 1 in St.Gallen soll am Samstag, ab 18 Uhr, ein Lichtermeer für Frieden und gegen Gewalt entzündet werden. Alle Interessierten sind aufgerufen eine eigene Kerze mitzubringen und aufzustellen. Der Anlass soll zudem die Möglichkeit bieten, inne zu halten und sich gegenseitig auszutauschen.

ein Lichtermeer für Frieden und gegen Gewalt entzündet werden. Alle Interessierten sind aufgerufen eine eigene Kerze mitzubringen und aufzustellen. Der Anlass soll zudem die Möglichkeit bieten, inne zu halten und sich gegenseitig auszutauschen. Am Sonntag, 10 Uhr, lädt die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Tablat zu einem Friedensgottesdienst in die Kirche Heiligkreuz ein. Er beinhaltet Texte und Gedanken zum Frieden, Zeiten der Stille und das Entzünden von Kerzen.

lädt die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Tablat zu einem Friedensgottesdienst in die Kirche Heiligkreuz ein. Er beinhaltet Texte und Gedanken zum Frieden, Zeiten der Stille und das Entzünden von Kerzen. Am Montag, 19.30 bis 21 Uhr, lädt die die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen St.Gallen/Appenzell zum Anlass «Für Frieden und gegen Gewalt» in die St.Galler Stadtkirche St.Laurenzen ein. Geboten werden dabei Kerzen, die Möglichkeit zum stillen Gebet und ein offenes Mikrofon in verschiedenen Sprachen und Traditionen.

lädt die die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen St.Gallen/Appenzell zum Anlass «Für Frieden und gegen Gewalt» in die St.Galler Stadtkirche St.Laurenzen ein. Geboten werden dabei Kerzen, die Möglichkeit zum stillen Gebet und ein offenes Mikrofon in verschiedenen Sprachen und Traditionen. Am Aschermittwoch, zwischen 12 und 13 Uhr, lädt Bischof Markus Büchel zum offenen Gebet in der Kathedrale St.Gallen ein. Glocken, Stille, Kerzen, Musik und Gebet sollen dabei Menschen für einige Minuten oder auch länger zusammenführen.

lädt Bischof Markus Büchel zum offenen Gebet in der Kathedrale St.Gallen ein. Glocken, Stille, Kerzen, Musik und Gebet sollen dabei Menschen für einige Minuten oder auch länger zusammenführen. Ab sofort jeden Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, stehen zudem die Türen von St.Laurenzen offen. Dort kann man eine Kerze für den Frieden entzünden und stille Gebete sprechen. Eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger wird vor Ort und ganz Ohr für das sein, was im Moment bewegt, heisst es in der Mitteilung. (pd/vre)

Freitag, 25. Februar - 15:30 Uhr

Coronapandemie im Kanton St.Gallen: Impfzentren werden reduziert weitergeführt, Contact Tracing endet Ende März

Die Coronapandemie scheint ihren Höhepunkt auch im Kanton St.Gallen überschritten zu haben: Die Omikronmutation des SARS-CoV-2-Virus löst zwar immer noch täglich viele Neuansteckungen aus, diese verlaufen aber erheblich harmloser als bei früheren Virusvarianten. Auf tiefem Niveau stabil ist - wohl auch wegen der vielen Geimpften - die Zahl der Spitaleinweisungen in Zusammenhang mit Covid-19. Nachdem der Bund bereits früher die meisten Coronarestriktionen aufgehoben hat, passt der Kanton St.Gallen jetzt seine Infrastruktur der neuen Lage an.

So wurden die Pop-up-Impfstellen wie bereits früher angekündigt diese Woche geschlossen. Mit reduzierten Betriebszeiten werden hingegen gemäss Mitteilung der Staatskanzlei die Impfzentren in St.Gallen, Wil, Buchs und Rapperswil-Jona vorerst weitergeführt. Hier sind alle Impfstoffe verfügbar, sodass ein Impfangebot für Erst-, Zweit-, Booster- und Kinderimpfungen sichergestellt ist. Bei steigenden Fallzahlen oder neuen Mutationen kann diese Infrastruktur rasch wieder hochgefahren werden.

Auch das Impfzentrum in St.Gallen wird zwar zurückgefahren, bleibt aber bis auf weiteres in Betrieb. Bild: Reto Voneschen (27.6.2021)

Entspannt sich die Lage wie erwartet weiter, tritt die Covid-19-Verordnung des Bundes auf 1. April ausser Kraft. Wenn das so ist, wird der Kanton gemäss Mitteilung das Contact-Tracing dann auch beenden. Im Hintergrund bleiben die Basisstrukturen mit kleinem Personalbestand bestehen, um rasch reagieren zu können, falls die Lage etwa im Herbst dies erfordern sollte. Das übrige Personal des Contact-Tracing beendet seine Tätigkeit gestaffelt. Bis Ende März stellen zudem die Testzentren an den Spitälern Wil, Grabs, Altstätten und Linth ihren Betrieb ein.

Die Infoline zur Coronapandemie wird der Kanton mit angepassten Betriebszeiten bis auf weiteres weitergeführt. Sie ist unter der Nummer 058'229'22'33 erreichbar. Wichtige Infos zur Pandemie werden weiter im Internet publiziert. Auch die Anlaufstelle für Zertifikate wird weitergeführt. Der kantonale Führungsstab wird zudem verkleinert. Ihm gehören im Kern noch Fachleute aus Kantonsarztamt, Amt für Gesundheitsvorsorge und Amt für Militär und Zivilschutz an. (SK/vre)

Freitag, 25. Februar - 14:14 Uhr

Das erste Heimspiel von Brühl im neuen Jahr geht gegen Cham: Ein Sieg ist eigentlich Pflicht

Auch nach dem Erfolg vom vergangenen Samstag gegen Juventus aus Zürich liegt der SC Brühl auf dem letzten Platz in der Tabelle der Promotion League. Im ersten Heimspiel dieses Frühlings soll es diesen Samstag nun drei weitere Punkte gegen den SC Cham geben. Die Chancen dafür sind absolut intakt. Das Spiel wird um 16 Uhr im Paul-Grüninger-Stadion angepfiffen.

Die seit einer Woche laufende Frühlingsrunde der Promotion League wurde beim SC Brühl zur «Mission Ligaerhalt» ausgerufen. Kein Wunder, greift der Club doch vom Tabellenende aus an. Primäres Ziel ist es, sich in den verbleibenden Runden unter die ersten Zwölf zu retten und damit dem Quartett derer zu entgehen, die am Schluss die beiden Absteiger unter sich ausmachen müssen.

Lange Schatten, aber keine langen Gesichter: Brühl nach dem 5:1-Sieg vor einer Woche gegen den YF Juventus. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB (19.2.2022)

Einen Schritt auf das Ziel hin haben die Brühler vor einer Woche mit dem 5:1 gegen den YF Juventus getan. Brühl überrannte die Zürcher mit einer Spielfreude, wie sie im Herbst gar nie zu sehen war. Ebenfalls erfreulich war, dass die fünf Tore von fünf Spielern erzielt wurden. Gegen Cham muss sich am Samstag zeigen, ob die punktuellen Verstärkungen von Brühl in der Winterpause Bestand haben und ob das Resultat in Zürich mehr als eine Eintagsfliege ist.

Am Samstag geht's im ersten Heimspiel des SC Brühl in der Frühlingsrunde also gegen den SC Cham. Dieses Team war eines von nur dreien, das die Brühler im vergangenen Herbst besiegen konnten (auswärts mit 1:0). Cham liegt derzeit auf dem siebten Platz und damit im vorderen Mittelfeld der Tabelle. Am vergangenen Samstag hat das Team dem Tabellenführer und Überflieger Breitenrain ein 0:0 abgerungen. (pd/vre)

Freitag, 25. Februar - 11:46 Uhr

Martin Zimmermann geht in Pension: Er baute den WWF in der Ostschweiz massgeblich mit auf

Nachdem er die neue Geschäftsführerin des WWF Appenzell, Mila Yong, in ihre Aufgabe eingeführt hat, geht Martin Zimmermann Ende Februar in Pension. Er war während 35 Jahren in verschiedenen Funktionen beim WWF tätig und hat die Entwicklung der Umwelt- und Naturorganisation in der Ostschweiz stark mitgeprägt. Einer der Bereiche, in dem er sich als Geschäftsführer der Ostschweizer WWF-Sektion immer stark engagierte, war gemäss WWF-Mitteilung die Umweltbildung.

Der ehemalige WWF-Geschäftsführer Martin Zimmermann mit Hündin «Zora». Zimmermann geht jetzt nach 35 Jahren beim WWF in Pension. Bild: WWF

Von sich selber sagt der in St.Gallen lebende Zimmermann, dass seine Leidenschaft für die Umweltbildung im ehemaligen WWF-Ökozentrum in Stein AR geweckt worden sei: «Das war für mich der Antrieb, im Laufe der Jahre Projekte wie das Kurs- und Exkursionsprogramm Natur-Live oder die Schulbesuche des Programms Natur-Schule zu entwickeln.» Daneben gehört zu den von ihm mitentwickelten Programmen auch das Projekt «Natur-Aktiv»; das sind Natureinsätze mit Freiwilligen, Firmenteams und Asylsuchenden.

Martin Zimmermann baute aber auch das WWF-Regiobüro St.Gallen auf. Der ursprüngliche Einmannbetrieb im alten Kuhstall des Ökozentrums beschäftigt inzwischen acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie koordinieren die Arbeit der Natur- und Umweltorganisation in beiden Appenzell sowie den Kanton St.Gallen und Thurgau. Dafür betreuen sie Umweltprojekte, prüfen Bauprojekte auf ihre Gesetzeskonformität oder führen gemeinsam mit den Sektionen Abstimmungskämpfe.

Martin ZImmermann mit Mila Yong, seiner Nachfolgerin in der Geschäftsführung des WWF Appenzell. Bild: WWF

Martin Zimmermann konzentrierte sich in den letzten Jahren auf die Geschäftsführung des WWF Appenzell. Das gab ihm daneben Raum fürs Engagement für Biodiversitätsprojekte. Darunter waren die Wiesen- oder Heckenmeisterschaften oder auch grössere Artenförderungsprojekte. Nach seiner Pensionierung will sich Hobby-Hundezüchter Zimmermann vorerst auf seine Hündin, aber auch auf «unseren grossen Garten und das Kajakfahren» konzentrieren. Das Weitere werde sich von selbst ergeben, wird er in der WWF-Mitteilung zitiert. (pd/vre)

Freitag, 25. Februar - 10:43 Uhr

KORRIGIERTE MELDUNG -- Die Zukunft der Stadt St.Gallen: Bevölkerung kann ihre Sicht der Dinge einbringen

Seit Dezember 2021 kann die Bevölkerung unter dem Titel «Sankt Diskurs» Ideen und Visionen für die Zukunft der Stadt St.Gallen auf deren Mitwirkungsplattform im Internet deponieren. Diese Möglichkeit besteht noch bis 11. März, wird in einer Mitteilung vom Freitag erinnert. Sie steht ausdrücklich allen Personen offen. Im Rahmen der Aktion sucht die Stadt nach Antworten auf drei konkrete Fragen: Was zeichnet St.Gallen aus? Was fehlt in der Stadt? Wie soll sie in 20 Jahren wahrgenommen werden?

Ende März kann die Bevölkerung mit Stadtpräsidentin Maria Pappa über die Zukunft der Stadt diskutieren. Bild: Benjamin Manser (18.1.2022)

Eingegangen sind bisher knapp 60 Einträge. Diese und weitere Visionen und Ideen werden als erstes Grundlage für eine offene Diskussion mit Stadtpräsidentin Maria Pappa sein. Dabei soll der Input aus der Bevölkerung auch mit der stadträtlichen «Vision 2030» abgeglichen werden. Die öffentliche Veranstaltung findet am 28. März in der Lokremise statt. Die Platzzahl an diesem Forum ist beschränkt. Dafür anmelden kann man sich ab sofort. (sk/vre)

Freitag, 25. Februar - 9:56 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'127 neue Ansteckungen am Donnerstag

Der Kanton meldet auf seiner Website für Donnerstag 1'127 (Mo: 1'001, Di: 1'327, Mi: 1'230) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich damit insgesamt 162'149 Personen im Sanktgallischen mit dem Coronavirus infiziert. Wie an den drei Tagen zuvor wurde auch am Donnerstag kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 834.

Die wichtigsten Kennzahlen der Coronapandemie mit Stand am Donnerstag, 24. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 42 (So: 66, Mo: 58, Di: 49, Mi: 45) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich sieben auf einer Intensivstation, sechs davon mit künstlicher Beatmung. Die Lage an den Spitälern im Kanton hat sich damit nach einem Anstieg der Hospitalisationen in der städtischen Winterferienwoche wieder deutlich entspannt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Donnerstagabend bei 1'182 (So: 1'276, Mo: 1’114, Di: 1'110, Mi: 1'132). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 2'663 (So: 3’055, Mo: 2’814, Di: 2'753, Mi: 2'697). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohner. Diese Indikatoren für die Entwicklung der Coronapandemie stehen weiterhin auf hohem Niveau, sind aber diese Woche konstant bis leicht abnehmend. (SK/vre)

Donnerstag, 24. Februar - 20:30 Uhr

Stille Kundgebung für Frieden und Demokratie in der Ukraine: «Wir sorgen uns um Angehörige und Freunde im Kriegsgebiet»

Am Donnerstag wurde auch in St.Gallen gegen den russischen Angriff auf die Ukraine demonstriert. Der Aufmarsch dazu war überraschend gross. Nach Schätzung der Organisatoren haben sich ab 17.30 Uhr rund 200 Personen auf dem Kornhausplatz beim St.Galler Hauptbahnhof versammelt. Das sei angesichts der wenigen Stunden, in denen die Aktion auf die Beine gestellt worden sei, ein gutes Resultat, zogen Moritz Rohner und Marco Dal Molin, die SP-Initianten des Anlasses, am Schluss Bilanz.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Friedenskundgebung standen neben dem Lämmlerbrunnen im Kreis um einige Transparente herum. Die Botschaften waren knapp und klar: «Stoppt den Krieg!», «Cassis und KKS: Act now!» oder auch «Fluchthilfe jetzt», war da zu lesen. «Es herrscht Krieg in Europa, wir sind erschüttert», hiess es im Aufruf zur Aktion in den sozialen Medien. Die Kundgebung sei als Zeichen gegen den Krieg und als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gedacht.

8 Bilder 8 Bilder Solidarität mit den Menschen in der Ukraine war eines der Themen der St.Galler Kundgebung gegen den Krieg in Osteuropa. Bild: Sandro Büchler (24.2.2022)

Ganz bewusst habe man darauf verzichtet, ein ausgefeiltes Programm mit Reden auf die Bein zu stellen, sagte Initiant Moritz Rohner in seiner Begrüssung. Viele mache das Geschehen betroffen. Daher wolle man einen Ort anbieten, an dem man sich austauschen könne. Die Teilnehmerschar an der rund einstündigen Mahnwache war bunt gemischt. Das Altersspektrum reichte von Jungen bis zu Seniorinnen und Senioren. Exponenten von Parteien waren genauso dabei wie Personen aus kirchlichen Kreisen.

Mit von der Partie waren Politikerinnen und Politiker wie Ständerat Paul Rechsteiner, SP-Nationalrätin Claudia Friedl oder Stadtpräsidentin Maria Pappa und Stadtrat Peter Jans. Dazu kamen Mitglieder des Kantonsrats und des St.Galler Stadtparlaments. Im Kreis auf dem Kornhausplatz nicht zu übersehen war eine Gruppe Ukrainerinnen. Alle hätten sie Angehörige und Freunde im Kriegsgebiet, sagte eine Frauen mit blau-gelben Bändern im Haar. Man sei sehr in Sorge um sie. Das Wichtigste sei, den Kontakt zu ihnen halten zu können und das Beste für sie zu hoffen. (vre)

Donnerstag, 24. Februar - 16:27 Uhr

Pförtneranlage an der Teufener Strasse spruchreif: Regelmässigen Stau wenigstens aus den Wohngebieten hinaus verlegen

Nach Jahren des Wartens tut sich an der Teufener Strasse in Sachen Dosieranlage Liebegg endlich etwas. Die Ausserrhoder Regierung hat gemäss Mitteilung das Bauprojekt und den Kredit dafür genehmigt. Es ist das Resultat einer mehrjährigen gemeinsamen Planung der Ausserrhoder mit dem Kanton und der Stadt St.Gallen. Die Pförtneranlage soll dereinst den Stau, der regelmässig in Stosszeiten von Teufen Richtung St.Galler Stadtzentrum entsteht, wenigstens aus den Wohngebieten hinaus verlegen.

Der Standort für die geplante Pförtneranlage vor der Liebegg. Bild: Kanton AR

Stauen soll sich der Verkehr nur bis zum Knoten Lustmühle, nicht darüber hinaus. Mittels Detektoren wird sowohl der Stau im Siedlungsraum der Stadt wie im Rückstauraum zwischen Pförtner und Abzweiger Lustmühle überwacht. Wird der Rückstau zu lang, reagiert die Dosieranlage. Gebaut werden soll sie ab kommendem Sommer. Das Testen der Steuerung werde danach einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass die Inbetriebnahme noch nicht genau terminiert werden könne, heisst es in der Mitteilung.

Die Umsetzung des Vorhabens soll alles in allem knapp 2,4 Millionen Franken kosten. Davon müssen Stadt und Kanton St.Gallen rund 500’000 Franken sowie die Gemeinde Teufen 290’000 Franken übernehmen. Dem Kanton Appenzell Ausserrhoden bleiben nach Abzug der Bundesbeiträge voraussichtlich rund 1,2 Millionen Franken an Investitionskosten.

So sieht die Planung der neuen Dosieranlagen an der Teufener Strasse in der Liebegg aus. Grafik: Kanton AR

Der Pförtner besteht aus einer Aufweitung der Strasse, einer Mittelinsel für ein Lichtsignal und einer intelligenten Steuerung. Velos werden in beide Fahrtrichtungen auf dem Veloweg/Trottoir von der Lustmühle bis zum Pförtner an der Fahrzeugkolonne vorbeigeführt. Der heute eher schmale Weg soll dazu mittelfristig mit einem separaten Projekt verbreitert werden. Beim Pförtner sollen die Velos wieder in den Verkehr integriert werden. Sie können sich dazu an der Anlage anmelden und erhalten «grün».

Für die Postautolinie 180, die von Herisau über Hundwil und Stein zum Bahnhof St.Gallen führt, verbessert sich die Situation wegen des Pförtners nicht, sie bleibt wie heute. Die Bevorzugung der Busse gegenüber anderen Autos ist nicht machbar. Ab Dezember sollen aber versuchsweise in den Spitzenstunden zusätzliche Postautos eingesetzt werden. Sie werden nur bis in die Lustmühle verkehren; von dort sollen ihre Passagiere ohne Stau mit den Appenzeller Bahnen nach St.Gallen fahren können. (pd/vre)

Donnerstag, 24. Februar - 14:59 Uhr

SP lädt zur Kundgebung auf dem Kornhausplatz: Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen

Weltweit reagiert nicht nur die Politik empört und verstört auf den Kriegsausbruch in der Ukraine. Quer durch Europa wird derzeit auch zu Kundgebungen, Mahnwachen und Gebeten für den Frieden aufgerufen. Eine stille Kundgebung ist heute Donnerstag, 17.30 Uhr, auch in St.Gallen geplant. Eingeladen dazu wird von verschiedenen Parteien und Gruppierungen aus der Stadt St.Gallen.

Gegen den Krieg in der Ukraine: Der Instagram-Aufruf der Stadtsanktgaller SP zur Kundgebung auf dem Kornhausplatz. Screenshot: SP SG

«Es herrscht Krieg in Europa, wir sind erschüttert», schreibt die SP in ihren Social-Media-Kanälen: «Und wir stehen auf: für den Frieden, für die Demokratie.» Die stille Kundgebung vom Donnerstag auf dem Kornhausplatz beim Hauptbahnhof sei als Zeichen gegen den Krieg, aber auch als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gedacht.

Die Kundgebung ist von der Stadtpolizei bewilligt. Sie soll eher die Form einer Mahnwache, denn einer Protestdemonstration haben. So gibt es etwa ganz bewusst kein umfangreiches Programm mit vielen Rednerinnen und Rednern. Man werde vielmehr an Ort zusammenstehen, Präsenz markieren und auf die Ereignisse in der Ukraine aufmerksam machen, heisst es seitens der Organisatorinnen und Organisatoren. (vre)

Donnerstag, 24. Februar - 11:52 Uhr

«Putin zerstört den Frieden in Europa»: HSG organisiert spontan öffentliche Veranstaltung mit Russlandkenner Ulrich Schmid

Durch russische Luftangriffe vom frühen Donnerstagmorgen auf einer ukrainischen Militärbasis bei Mariupol beschädigte Radargeräte. Bild: Sergei Grits/AP (24.2.2022)

In der Nacht auf Donnerstag hat Russland die Ukraine angegriffen und damit einen offenen Krieg gestartet. Was sind die Folgen? «Putin zerstört die Zivilgesellschaft in Russland und den Frieden in Europa», sagt Ulrich Schmid dazu.

Wer mehr Einschätzungen vom HSG-Professor und Russlandexperten hören sowie mit ihm diskutieren will, kann dies am Donnerstagnachmittag tun. Die Universität St.Gallen organisiert als Reaktion auf die Ereignisse in der Ukraine spontan einen entsprechenden Anlass.

HSG-Professor und Russlandexperte Ulrich Schmid. Bild: Mareycke Frehner (15.5.2018)

Ulrich Schmid ist der wichtigste Russlandexperte in der Ostschweiz. Entsprechend ist er derzeit bei den Medien al Interviewpartner äusserst gefragt. Schmid ist Slawist und Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der HSG. Als Prorektor ist der 55-Jährige zudem verantwortlich für die Aussenbeziehungen der Universität.

Die öffentliche Veranstaltung zum Krieg in der Ukraine findet heute Donnerstag, ab 16.15 Uhr, im Lernzentrum «Square» an der Guisanstrasse 20 neben dem HSG-Bibliotheksgebäude statt. Alle Interessierten sind gemäss Mitteilung dazu eingeladenn. Der Einritt ist gratis, eine Anmeldung nicht nötig. (pd/vre)

Donnerstag, 24. Februar - 11:30 Uhr

Nach Einbruch in Einfamilienhaus: Diebesgut in öffentlichem WC entdeckt

Einen ungewöhnlichen Einbruch vermeldet die Kantonspolizei für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch auch aus der Stadt St.Gallen. Hier stahlen Einbrecher aus einem Einfamilienhaus Bargeld und eine Reihe kleinerer Alltagsgegenstände. Ein Teil der Beute fand sich kurze Zeit später auf einer öffentlichen Toilette und konnte den Eigentümern zurückgebracht werden. Nach wie vor vermisst wird Diebesgut im Wert von mehreren tausend Franken. Es entstand Sachschaden von nochmals rund tausend Franken.

Der Einbruch ins Einfamilienhaus an der Guggenhaldenstrasse in St.Gallen wurde in der Zeit von Dienstag, 23.30 Uhr, bis Mittwoch, 7.15 Uhr, begangen. Die Diebe drangen auf noch unbekanntem Weg ins Haus ein. Dort durchsuchten sie Räume und verschiedene Behältnisse. Aus dem Auto, das unverschlossen in der Garage stand, liessen sie weitere Gegenstände mitlaufen. Danach suchten sie gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen das Weite. (kapo/vre)

Donnerstag, 24. Februar - 11:07 Uhr

Wenn sich Einbrecher die Klinke in die Hand geben: Zwei Einbrüche in einen Wittenbacher Tankstellenshop innert 45 Minuten

Es gibt alles, auch Sachen, die es eigentlich nicht geben kann. Das dürften sich auch die Betreiber eines Tankstellenshops an der St.Gallerstrasse in Wittenbach derzeit sagen. Am Mittwoch, zwischen 2.30 und 3.15 Uhr, ist bei ihnen nämlich gleich zweimal hintereinander eingebrochen worden. Dabei wurden Zigaretten, alkoholische Getränke und Süssigkeiten gestohlen. Zudem entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken.

Das Drehbuch vom frühen Mittwochmorgen wird in einer Meldung der St.Galler Kantonspolizei wie folgt beschrieben: Zuerst brachen Unbekannte gewaltsam die Schiebetüre zum Shop auf, durchsuchten das Geschäft und die Lagerräume. Danach verliessen sie den Shop mit ihrer Beute. Rund 25 Minuten später tauchte eine weitere Person auf und betrat durch die schon beschädigte Türe den Tankstellenshop. Auch dieser Einbrecher entfernte sich danach mit seiner Beute. (kapo/vre)

Donnerstag, 24. Februar - 10:19 Uhr

Stadt St.Gallen hebt vier Sondernutzungspläne auf: Vorläufig keine neuen Mehrfamilienhäuser an der Steinach

Die Stadt St.Gallen hebt auf den 1. März vier vor 1980 erlassene und veraltete Sondernutzungspläne auf. Konkret handelt es sich dabei um die Überbauungspläne «St.Georgen-Strasse zwischen Gellertstrasse und Sonderstrasse» (1966), «Kleinberg» (1956) und «Obere Gerhalde» (1956/57) sowie den «Baulinienplan für die Parzellen Nrn. 1518-1525 (Grundbuch St.Fiden) zwischen Krontal- und Falkensteinstrasse» (1969).

Beispiel für einen überholten Sondernutzungsplan: Der Überbauungsplan St.Georgen-, Gellert- und Sonderstrasse. Die Neubauten links und rechts wurden im Gegensatz zum mittleren Neubau nie realisiert. Bild: Stadt St.Gallen

Für die vier Sondernutzungspläne wurde bei den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern ein Mitwirkungsverfahren und anschliessend das für die Aufhebung nötige öffentliche Auflageverfahren durchgeführt. Erfreulicherweise seien während des Auflageverfahrens keine Einsprachen gegen die Aufhebungen eingegangen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Dieser Schritt kann daher auf Anfang März erfolgen.

Die Situation auf dem Luftbild von 2013: Der Neubau in der Mitte ist klar zu erkennen. Links und rechts sah der Überbauungsplan anstelle der alten auch neue Häuser vor. Luftbild: Stadt St.Gallen

Aufgehoben werden die Sondernutzungspläne, weil sie schlicht überholt sind. Die Überprüfung dieser Pläne geht auf einen Vorstoss im St.Galler Stadtparlament von 2010 zurück. Die Stadt sollte gemäss dem Postulat alle vor 1980 und damit vor dem ersten städtischen Zonenplan erlassene Sondernutzungspläne überprüfen. Im Postulatsbericht von 2018 kam der Stadtrat zum Schluss, dass 23 der 140 Sondernutzungspläne auf Stadtgebiet ersatzlos gestrichen werden können.

Da für jede Aufhebung ein eigenes Rechtsverfahren nötig ist, stellte der Stadtrat 2018 die gestaffelte Aufhebung der 23 Pläne in Aussicht. 2020 wurde eine erste Tranche von sechs Sondernutzungsplänen aufgehoben. Mit Abschluss des Aufhebungsverfahrens folgt jetzt gemäss Mitteilung die zweite Tranche mit vier Plänen. Weitere Schritte sollen in den kommenden Jahren folgen. (sk/vre)

Donnerstag, 24. Februar - 9:09 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'230 neue Ansteckungen am Mittwoch

Der Kanton meldet auf seiner Website für Mittwoch 1'230 (Mo: 1'001, Di: 1'327) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich damit insgesamt 161'022 Personen im Sanktgallischen mit dem Coronavirus infiziert. Nach Montag und Dienstag wurde auch am Mittwoch kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 834.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Mittwoch, 23. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 45 (So: 66, Mo: 58, Di: 49) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich sechs auf einer Intensivstation, fünf davon mit künstlicher Beatmung. Die Lage an den Spitälern im Kanton hat sich damit nach einem Anstieg der Hospitalisationen in der städtischen Winterferienwoche wieder entspannt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Mittwochabend bei 1'132 (So: 1'276, Mo: 1’114, Di: 1'110). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 2'697 (So: 3’055, Mo: 2’814, Di: 2'753). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohner. Diese Indikatoren für die Entwicklung der Coronapandemie sind weiterhin auf hohem Niveau, zeigen aber seit vergangener Woche ziemlich konstant nach unten. (SK/vre)

Donnerstag, 24. Februar - 7:10 Uhr

St.Galler Fasnacht ist eröffnet: Stimmiges Agugge beim Vadian-Denkmal

Sechs oder sieben Guggen, ein Glühweinstand, insgesamt 150 bis 200 Besucherinnen und Besucher sowie danach eine spontane Showeinlage der Gugge Wirus: Das Agugge der St.Galler Fasnacht am Donnerstag war zwar nicht das grösste oder schönste in der jüngeren Fasnachtsgeschichte, der Anlass war aber angesichts der coronabedingt schwierigen Vorbereitungszeit überraschend stimmig.

10 Bilder 10 Bilder Bild: Michel Canonica

Neben den Guggen versammelten sich am Donnerstagmorgen auch Einzelmasken und Schlachtenbummler zu Füssen des Vadian-Denkmals. Darunter war auch Fasnachtspräsident Bruno Bischof oder Ehren-Födlebürgerin Trudi Hermann. Punkt 6 Uhr eröffneten die Guggen den musikalischen Reigen und damit die diesjährige St.Galler Stadtfasnacht, die dieses Jahr wegen der Pandemie in reduzierter Form stattfinden muss.

Erste grosse Abwesende ist da die Festbeiz unter dem Waaghaus. Diese Möglichkeit, nach dem Agugge in gemütlicher Runde zu einer Suppe, zu Kaffee oder Tee (oder auch etwas Anderem) in die Wärme zu sitzen, wurde bereits am Donnerstagmorgen schmerzlich vermisst. Stattfinden werden ab heute Abend hingegen die Strassenfasnacht und die Auftritte der Schnitzelbänkler in der Kellerbühne und den Fasnachtsbeizen.

Video: Michel Canonica

Eigentlicher Höhepunkt der Stadtsanktgaller Fasnacht dürfte in diesem Jahr am Samstag, 20 Uhr, der Föbü-Verschuss beim Vadian-Denkmal werden. Abgesagt sind coronabedingt neben der Fasnachtsbeiz auch der Föbü-Abend in derselben und der grosse, beim Publikum äusserst beliebte Umzug vom Sonntag. (vre)

Donnerstag, 24. Februar - 6:45 Uhr

Kantonaler Mädchentag in St.Gallen: Gesellschaftliche Gleichberechtigung als Hauptthema

Der kantonale Mädchentag findet in diesem Jahr in der Stadt St.Gallen statt. Geplant ist er für Samstag, 26. März, 13 bis 21 Uhr, im Oberstufenschulhaus Blumenau im Zentrum der Stadt. Der Anlass richtet sich an Mädchen der 6. bis 9. Klasse aus dem ganzen Kanton. Auf sie warte «ein erlebnisreicher und spannender Tag mit coolen Workshops», heisst es in einer Mitteilung. Der Tag sei zudem eine gute Gelegenheit, neue Freundschaften zu schliessen.

Der kantonale Mädchentag richtet sich an Mädchen der 6. bis 9. Klasse. Heuer nimmt er das Thema «Gesellschaftliche Gleichberechtigung» auf. Bild: Christof Schürpf/ KEY (13.12.2015)

Das Motto des diesjährigen Mädchentages lautet «Raise your voice girl – 50 Jahre Frauenstimmrecht». Aufgenommen wird diesmal das Thema der gesellschaftlichen Gleichberechtigung. Detaillierte Informationen sowie ständig aktuelle News zum kantonalen Mädchentag 2022 gibt’s im Internet. (pd/vre)

Mittwoch, 23. Februar - 15:13 Uhr

«Mobilfunk mit Mass» begrüsst Parlamentsentscheid: Public Wireless konnte Versprechen kleinerer Strahlenbelastung nicht einlösen

«Mobilfunk mit Mass St.Gallen» begrüsst in einer Mitteilung den Entscheid des Stadtparlaments vom Dienstag, dem städtischen Public Wireless den Stecker zu ziehen. Die an sich hehren Ziele des St.Galler Kleinzellennetzes hätte nämlich nicht eingelöst werden können. Die Strahlenbelastung steige auch hier kontinuierlich an. Dies vor allem wegen der massiven Aufrüstung bestehender Antennen, schreibt Hansueli Stettler für die Organisation.

Das Versprechen, dass ein Mobilfunk-Versorgungsnetz mit Kleinsendern weniger schädlich für den Menschen sei, habe nicht belegt werden können, heisst es in der Mitteilung weiter. Nicht mehr als ein frommer Wunsch geblieben sei auch, dass hinter Kleinzellen liegende Wohnungen nicht bestrahlt würden. Die Idee des Public Wireless der Stadtsanktgaller Dienststelle «Umwelt und Energie» sei gut gemeint gewesen, damit sei die Stadt aber im Kampf gegen die Telekom-Giganten klar gescheitert.

St.Galler Mobilfunk-Kritiker begrüssen den Parlamentsentscheid, das Stadtsanktgaller Public Wireless nicht auszubauen. Im Bild eine der Sendeanlagen für das sogenannte Kleinzellensystem. Bild: Sandro Büchler (4.1.2022)

Nach Meinung von «Mobilfunk nach Mass St.Gallen» hat die Stadt einen Konflikt in der Frage des Mobilfunks. Auf der einen Seite bewillige sie Antennen und gebe vor, deren Sendeleistung zu kontrollieren. Sie vermiete sogar selber Antennenstandorte an die Grossen der Branche. Auf der anderen Seit habe sie den Beleg, dass ihr Kleinzellensystem die gemachten Versprechen einlöse, gar nicht mehr versucht. Die Hoffnung, dass ein Kleinzellennetz verhindere, dass die Strahlungsgrenzwerte in der Schweiz erhöht würden, habe sich auch als illusorisch herausgestellt.

Das Engagement der Stadt beim Public Wireless habe bestenfalls zur Beruhigung kritischer Kreise geführt, weil man sich so auf einer Art «Öko-Schiene» des Mobilfunks gewähnt habe. Mobilfunk, so schreibt Hansueli Stettler, sei aber «grundsätzlich und in keiner Weise» mit Ökologie und gesunder Lebensführung in Übereinstimmung zu bringen. Die Stadt habe es versäumt, die versprochene Öffentlichkeitsarbeit zur Strahlenbelastung zu machen. Ihre Unterlagen seien veraltet und stützten sich auf einseitige Informationen der Industrie, heisst es in der Mitteilung. (pd/vre)

Mittwoch, 23. Februar - 13:28 Uhr

Neurologin spricht über Parkinson: Eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen in der Schweiz

Seit über 20 Jahren hilft die Parkinson-Selbsthilfegruppe Gossau-Herisau-Flawil betroffenen Erkrankten. Am Donnerstag, 14.30 Uhr, lädt sie Interessierte zu einem Informationsaustausch mit Neurologin Andrea Tasalan ein. Das Treffen findet im Gossauer Alterszentrum Altersruh statt. Zugleich übergibt Kurt Nüssli nach zwölfjähriger Tätigkeit die Leitung der Gruppe an die Gossauerin Hedi Graf.

Parkinson kündigt sich meist schleichend an. Zu den frühen Warnzeichen gehören fehlender Geruchssinn, Kribbeln, Taubheitsgefühl. Bild: Ocskay Mark

Rund 15'000 Menschen sind in der Schweiz von der unheilbaren Nervenkrankheit Parkinson betroffen. Parkinson ist eine fortschreitende Erkrankung des Gehirns, die zu Zittern und Bewegungsstörungen führt. Etwa 1,5 Prozent der über 60-Jährigen leidet an dieser Krankheit, Die Tendenz ist aber steigend. Parkinson zählt somit zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen. (pd/mem)

Mittwoch, 23. Februar - 8:46 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'327 neue Ansteckungen am Dienstag

Der Kanton meldet auf seiner Website für Dienstag 1'327 (Mo: 1'001) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich damit insgesamt 159'792 Personen im Sanktgallischen mit dem Coronavirus infiziert. Am Montag wurde wieder kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 834.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Dienstag, 22. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 49 (So: 66, Mo: 58) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich fünf mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation. Die Lage an den Spitälern im Kanton entspannt sich damit nach einem Anstieg der Hospitalisationen in der Winterferienwoche wieder.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Dienstagabend bei 1'110 (So: 1'276, Mo: 1’114). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 2'753 (So: 3’055, Mo: 2’814). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohner. Diese Indikatoren für die Entwicklung der Coronapandemie sind weiterhin auf hohem Niveau, aber seit vergangener Woche konstant rückläufig. (SK/vre)

Mittwoch, 23. Februar - 8:35 Uhr

Neue St.Galler Spitex-Organisation informiert über erstes Betriebsjahr: Wie sieht die Personal- und Finanzsituation nach dem Wirbel von 2021 aus?

Heute Mittwoch informieren die Stadt St.Gallen und die Verantwortlichen der städtischen Spitex an einer Medienorientierung über den Stand der Dinge. Auf dem Programm steht eine Zwischenbilanz und ein Ausblick nach dem ersten Betriebsjahr der neuen Spitex St.Gallen AG. Stadtpräsidentin Maria Pappa, Sozialdirektorin Sonja Lüthi sowie Verwaltungsratspräsident Daniel Mächler und die interimistische Geschäftsführerin Anna Ravizza informieren über die aktuelle personelle und finanzielle Situation.

Mit dem Älterwerden der Gesellschaft steigt die Bedeutung von Leistungen der Spitex. Was den Problemen der Spitex St.Gallen AG zusätzliche Brisanz verleiht. Bild: Raphael Rohner (25.8.2021)

Bereits informiert wurden am Dienstagnachmittag die Mitglieder des St.Galler Stadtparlaments. Am Rand der folgenden Parlamentssitzung war mit Verweis auf die heutige Medienorientierung allerdings wenig Konkretes über die Info-Veranstaltung zu erfahren. Es scheint aber so, dass die Spitex St.Gallen AG finanzielle Probleme hat und der Stadtrat deswegen dem Parlament im Sommer einen Nachtragskredit beantragen muss. Was bei einzelnen Parlamentsmitgliedern angesichts der Lage der Stadtkasse nicht wirklich auf viel Freude stösst.

Die Spitex St.Gallen AG ist als Nachfolgerin von und aus den vier früher auf Stadtgebiet tätigen Spitexorganisationen entstanden. Idee war unter anderem, durch Einsparungen in der Administration mehr Mittel für die Pflege einsetzen zu können. Die neue Spitex hat Anfang 2021 den Betrieb aufgenommen und schon nach kurzer Zeit massive Negativschlagzeilen ausgelöst. Vor allem die grosse Personalfluktuation und die mangelhafte Kommunikation gaben zu reden. Dazu gab's vereinzelt Kritik unter anderem über zu komplizierte Abläufe aus der Kundschaft.

Verwaltungsratspräsident Daniel Mächler und die interimistische Geschäftsführerin Anna Ravizza informieren heute Mittwoch über die Situation der Spitex St.Gallen AG. Bild: Michel Canonica (9.9.2021)

Die vielen personellen Wechsel wurden im erste Anlauf als branchenüblich bezeichnet. Später wurde korrigiert und eingeräumt, dass sie doch häufiger als bei eingespielten Spitexorganisationen sind. Begründet wurde die Personalfluktuation mit einem Wechsel in der Pflegephilosophie. Wegen des anhaltenden Wirbels trat im Juni 2021 der Geschäftsführer zurück. Die Kritik von der Basis der Spitex St.Gallen AG ist bis heute nicht verstummt. Das ist einer der Gründe, wieso die heutige Medienkonferenz mit viel Spannung erwartet wird. (vre)

Mittwoch, 23. Februar - 7:47 Uhr

Namen & Notizen: Das Sprachrohr der Kantonspolizei

Ständig im Dauereinsatz ist Hanspeter Krüsi, Kommunikationschef der Kantonspolizei St.Gallen. Früher war der Medienverantwortliche immer vor Ort, wenn ein Unfall passierte. Damals sei er noch ein richtiger «Sprecher» gewesen, heute aber, in Zeiten von Internet und WLAN, könne auch eine Medienmitteilung direkt am Ort des Geschehens verfasst und verbreitet werden, sagt Krüsi im Onlienportal «Die Ostschweiz».

Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen Bild: Kantonspolizei SG (4.11.2019)

Er erinnert sich noch gut, wie alles begann: «Als die Stelle ausgeschrieben war, wusste ich: Das ist mein Job. Denn die Polizeiarbeit ist wirklich sehr spannend. Man hat mit allen möglichen Arten von Menschen zu tun.» Der Beruf ist aber auch emotional anspruchsvoll, da man als Polizeisprecher oft mit dem Tod konfrontiert wird. Ein Verkehrsunfall mit Todesfolge hat sich Krüsi besonders eingeprägt: «Bei meinem Eintreffen sah ich einen breit gebauten Rocker am Boden sitzen und weinen», erinnert er sich. (oli)

Mittwoch, 23. Februar - 7:34 Uhr

Die Krise in der Ukraine: Ostschweizer Regionalfernsehen TVO lässt Fachleute über die aktuelle Kriegsgefahr in Osteuropa diskutieren

Das russische Vorgehen in der Ostukraine und die damit einhergehende Kriegsgefahr in Osteuropa sind derzeit Tagesthema Nummer eins. Heute Mittwoch lässt auch das Ostschweizer Regionalfernsehen TVO im Polittalk «Zur Sache» Fachleute und Betroffene dazu zu Wort kommen. Es sind dies Ulrich Schmid, Russland-Experte an der HSG, Marco Ecknauer, der als Unternehmer 30 Jahre in der Ukraine gelebt hat, und Dmytro Sidenko, Ukrainer sowie Gründer und Präsident der Ukrainian Swiss Buisness Association mit Sitz in St.Gallen.

Europaweit gibt's derzeit Demonstrationen gegen einen Krieg in der Ukraine. Im Bild vor der russischen Botschaft in Berlin. Heute Mittwoch findet eine solche Kundgebung auch in Bern statt. Bild: Clemens Bilan/EPA (22.2.2022)

Die Sendung wird live erstmals um 18.30 Uhr ausgestrahlt. Danach wird sie stündlich wiederholt. Zudem kann sie natürlich ab dem frühen Mittwochabend auch im Internetauftritt von TVO angeschaut werden. Moderiert wird das «Zur Sache» von heute Abend durch Dumeni Casaulta, den Chef der elektronischen Medien der CH-Media-Gruppe in St.Gallen. (pd/vre)

Mittwoch, 23. Februar - 7:15 Uhr

Wenn im Stadtparlament wieder von Hand ausgezählt wird: Ausgerechnet beim Thema Digitalisierung gab der Computer den Geist auf

Ohne Informatik läuft vielenorts gar nichts mehr. Dabei ist der Computer ein nützliches Helferlein in allen Lebenslagen, aber auch eine bösartige Nervensäge in den gleichen Lebenslagen. Manchmal scheint es, dass der Computer und seine Programme darauf programmiert sind, im blödesten Moment auszusteigen. Davon kann jede Nutzerin und jeder Nutzer ein Liedlein singen. Mitsingen kann seit Dienstag das St.Galler Stadtparlament.

Jetzt muss nach alter Väter Sitte wieder von Hand ausgezählt werden: Stadtschreiber Manfred Linke (stehend in der Mitte) unterstützt Gabriela Eberhard Anliker und Philipp Schönbächler. Bild: Sandro Büchler (22.2.2022)

Als erster grosser Brocken wurde an der Sitzung in der Olma-Halle 2.1 die Anschaffung von Notebooks für die Oberstufe und für Lehrkräfte der Primarschule behandelt. Dabei wurde die Digitalisierung der Schule durchaus kontrovers diskutiert. Und natürlich: Nachdem es von Anfang der Sitzung an etwas zickig gewesen war, gab das elektronische Abstimmungssystem genau in dem Moment, als man zur Abstimmung über die Digitalisierung schreiten wollte, den Geist vollständig auf. Es weigerte sich partout mehr als ein Drittel der Stimmen zu zählen.

Wer der Vorlage zustimm, zeige dies mit der roten Abstimmungskarte an: Fürs Parlament ist das Auszählen von Hand auch eine kleine Fitnessübung. Bild: Sandro Büchler (22.2.2022)

Die beiden Stimmenzählerinnen und der Stimmenzähler gerieten darob echt ins Schwitzen. Nicht nur, dass es zur Verabschiedung der Schulcomputervorlage gleich fünf Abstimmungen brauchte, auch die Übung im analogen Stimmenzählen fehlte offensichtlich. Nach einer eingehenden Instruktion durch Stadtschreiber Manfred Linke schritten Veronika Meyer (Grüne), Gabriela Eberhard Anliker (SP) und Philipp Schönbächler (GLP) dann aber erfolgreich zur Tat.

Stimmenzähler Philipp Schönbächler sowie die Stimmenzählerinnen Gabriela Eberhard Anliker und Veronika Meyer konzentriert an der Arbeit. Bild: Sandro Büchler (22.2.2022)

Meyer konnte so ein Szenario, über das sie ja sogar ein Buch geschrieben hat, am eigenen Leib erfahren: Bei einem Blackout, also einem totalen Stromausfall, geben Compis ja auch ihren Geist schnell auf. Schönbächler wiederum dürfte die Situation an seinen Berufsalltag erinnert haben: Er ist IT-Projektleiter und damit Computerzicken gewohnt. Und Eberhard Anliker? Sie ist Reallehrerin: Hoffen wir mal, dass sie im Parlament nicht für den künftigen, digitalisierten Schulalltag geübt hat… (vre)

Dienstag, 22. Februar - 22:45 Uhr

Die Beschlüsse des St.Galler Stadtparlaments auf einen Blick: Schulcomputer, öffentliches WLAN, Öko-Tarife und Einbürgerungen

Das St.Galler Stadtparlament Parlament hat am Dienstag an der 14. Sitzung der Amtsdauer 2021 bis 2024 eine Wahl, vier Sachgeschäfte und einen Postu­latsbericht abgehakt sowie zwei Postulate überwiesen. Es tage vermutlich bis auf weiteres letztmals in der Olma-Halle 2.1. Präsident Jürg Brunner gab nämlich bekannt, dass bereits die nächste Sitzung vom 22. März voraussichtlich wieder im Waaghaus stattfinden wird. Die Beschlüsse:

Das St.Galler Stadtparlament hat vermutlich am Dienstag bis auf weiteres das letzte Mal in der Olma-Halle 2.1 getagt. Die nächste Sitzung soll wieder im Waaghaus stattfinden. Bild: Benjamin Manser (7.12.2021)

Wahl. Stadtrat Peter Jans , Evelyne Angehrn (SP) und Felix Keller (FDP) wurden als Ver­treterin und Vertreter der Stadt im Verwaltungsrat der SN Energie AG diskussionslos bestätigt.

Stadtrat , (SP) und (FDP) wurden als Ver­treterin und Vertreter der Stadt im Verwaltungsrat der SN Energie AG diskussionslos bestätigt. Sparkasse. Mit 58 Ja stimmte das Parlament der Überführung der Sparkasse für Angestellte ohne Pensionskassenanspruch in die Pensionskas­se rückwirkend auf Anfang Jahr zu.

Mit 58 Ja stimmte das Parlament der Überführung der Sparkasse für Angestellte ohne Pensionskassenanspruch in die Pensionskas­se rückwirkend auf Anfang Jahr zu. Computer. Die von der GLP/JGLP beantragte Rückweisung der Vorlage für die Ausstattung der städtischen Oberstufen und der Primarschullehrkräfte mit Schulcomputern wurde mit 18 Ja gegen 37 Nein bei einer Enthal­tung abgelehnt. Die sieben zum Vorhaben gehörenden Detailan­träge wurden mit grossem Mehr angenommen. Fakultatives Re­ferendum.

SIEHE LINKBOX UNTEN

Die von der GLP/JGLP beantragte Rückweisung der Vorlage für die Ausstattung der städtischen Oberstufen und der Primarschullehrkräfte mit Schulcomputern wurde mit 18 Ja gegen 37 Nein bei einer Enthal­tung abgelehnt. Die sieben zum Vorhaben gehörenden Detailan­träge wurden mit grossem Mehr angenommen. Fakultatives Re­ferendum. SIEHE LINKBOX UNTEN Public Wireless. Das Parlament lehnte nach längerer Debatte den Ausbau des städtischen Public-Wireless-Netzes mit 33 Nein gegen 24 Ja ab. Die Argumente, das Anbieten eines Gratis-WLANs sei nicht Aufgabe der Stadt und da drohe ein finanzielles Fass ohne Boden für ein überflüssiges Projekt, setzten sich durch.

ST.GALLER STADT-TICKER, 22.2.2022, 22:13

Das Parlament lehnte nach längerer Debatte den Ausbau des städtischen Public-Wireless-Netzes mit 33 Nein gegen 24 Ja ab. Die Argumente, das Anbieten eines Gratis-WLANs sei nicht Aufgabe der Stadt und da drohe ein finanzielles Fass ohne Boden für ein überflüssiges Projekt, setzten sich durch. ST.GALLER STADT-TICKER, 22.2.2022, 22:13 Fernwärmetarif. Das Stadtpar­lament hiess die Einführung eines Öko-Tarifs für die Fern­wärme gegen die SVP und Teile der FDP mit 44 Ja und sieben Nein bei vier Enthaltungen gut. Fakultatives Referendum.

Das Stadtpar­lament hiess die Einführung eines Öko-Tarifs für die Fern­wärme gegen die SVP und Teile der FDP mit 44 Ja und sieben Nein bei vier Enthaltungen gut. Fakultatives Referendum. Bauen. Das Parlament diskutierte den Postulatsbericht über die Förderung von nachhaltigem Bauen bei öffentlichen wie privaten Bauvorhaben. Das zugrunde liegende Postulat wurde einstimmig als erledigt abgeschrieben.

Das Parlament diskutierte den Postulatsbericht über die Förderung von nachhaltigem Bauen bei öffentlichen wie privaten Bauvorhaben. Das zugrunde liegende Postulat wurde einstimmig als erledigt abgeschrieben. Wohnraum. Das Parlament hat das Postulat der Mitte/EVP-Fraktion für eine Verdoppelung der Laufzeit des Zwölf-Millionen-Kredits auf zwanzig Jahre gutgeheissen. Der Stadtrat muss jetzt über das Thema Bericht erstatten. Mit dem Kredit fördert die Stadt den Bau günstiger Mietwohnungen.

Das Parlament hat das Postulat der Mitte/EVP-Fraktion für eine Verdoppelung der Laufzeit des Zwölf-Millionen-Kredits auf zwanzig Jahre gutgeheissen. Der Stadtrat muss jetzt über das Thema Bericht erstatten. Mit dem Kredit fördert die Stadt den Bau günstiger Mietwohnungen. Einbürgerungen. Der Stadtrat kann den Bericht über den Spielraum zur Senkung von kommunalen Hürden bei Einbürgerungen schreiben. Das Postulat wurde trotz Widerstand von SVP, FDP und einer Minderheit der Mitte/EVP-Fraktion mit 36 Ja, 20 Nein und einer Enthaltung klar überwiesen.

ST.GALLER STADT-TICKER, 22.2.2022, 22:29

Der Stadtrat kann den Bericht über den Spielraum zur Senkung von kommunalen Hürden bei Einbürgerungen schreiben. Das Postulat wurde trotz Widerstand von SVP, FDP und einer Minderheit der Mitte/EVP-Fraktion mit 36 Ja, 20 Nein und einer Enthaltung klar überwiesen. ST.GALLER STADT-TICKER, 22.2.2022, 22:29 Waaghaus. Die nächste Sitzung des Stadtparlaments findet am 22. März statt. Wie Parlaments­präsident Jürg Brunner andeu­tete, dürfte sie wieder im Saal im Waaghaus stattfinden können. Diese Ankündigung wurde vom Parlament mit spontanem Applaus quittiert. In den Olma-Hallen tagte das Stadtparlament wegen der Coronapandemie seit Frühling 2020. (vre)

Dienstag, 22. Februar - 22:29 Uhr

Stadtrat kann Bericht über Einbürgerung schreiben lassen: Spielräume zum Senken von Hürden nutzen

Die St.Galler Stadtregierung kann den Bericht zur Senkung bürokratischer Hürden bei Einbürgerungen schreiben. Das Parlament hat das entsprechende Postulat am Dienstagabend mit 36 Ja gegen 20 Nein bei einer Enthaltung klar überwiesen. Vorausgegangen war ein kurze, aber heftige Diskussion über das Für und Wider einer solchen Senkung.

Obwohl der Stadtrat bereit war, das Postulat entgegenzunehmen, sprach sich die vorberatende Geschäftsprüfungskommission gemäss ihrem Präsidenten Andreas Dudli (FDP) mit fünf zu vier Stimmen bei zwei Absenzen gegen die Erheblicherklärung aus. Die Argumente dafür lieferten in der Debatte die SVP und eine Minderheit der Mitte/EVP-Fraktion.

Um den Schweizer Pass zu erhalten, müssen Einbürgerungswillige Ausländerinnen und Ausländer auch in der Stadt St.Gallen etliche Hürden überwinden. Die Stadt will jetzt prüfen, wo man diese senken könnte. Bild: Ennio Leanza (11.4.2007)

Die Schweiz habe sowieso eine zu hohe Einbürgerungsquote. Lockerungen bei den Einbürgerungen seien unnötig. Dazu komme, dass der Verpflichtung, dass das Parlament Einbürgerungen zu beurteilen habe, in der Stadt nicht nachgelebt werde, hiess es seitens der SVP. Die Mitte/EVP-Fraktion zeigte sich ob des Anliegens nicht enthusiastisch. Es müsse aber schon gelten, dass wer den Anforderungen des kantonalen und nationalen Rechts für eine Einbürgerung entspreche, nicht durch Hürden auf städtischer Ebene behindert werden solle, fand die Fraktionsmehrheit.

Voll hinter die Senkung der Einbürgerungshürden stellten sich SP, Juso, PFG, Grüne und Junge Grüne sowie Grünliberale und Junge Grünliberale. Wer hier lebe und Steuern zahle, solle auch politisch mitgestalten können. Wer die Einbürgerungsanforderungen erfülle, dürfe nicht bürokratisch und finanziell durch die Stadt behindert werden. (vre)

Einbürgerungsdebatte Stadtpräsidentin wehrt sich gegen Kritik Von der linken Ratsseite nicht wirklich gut behandelt fühlte sich in der Diskussion um die Senkung städtischer Hürden für Einbürgerungswillige für einmal Stadtpräsidentin Maria Pappa: Sie wehrte sich gegen Kritik, die Stadt sei zu passiv und gehe nicht weit genug. St.Gallen wolle eine weltoffene Stadt sein. Entsprechend habe der Stadtrat es begrüsst, dass der Kantonsrat im Sommer 2021 über das Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf Gemeindeebene diskutiert habe. Man habe im Vorfeld klar kommuniziert, dass man für das Einräumen dieser Möglichkeit sei, sagte Pappa: Man sei bereit gewesen, das Ausländerstimmrecht in der Stadt umzusetzen. Der Kantonsrat habe sich dann aber klar gegen das Anliegen gestellt. Jetzt sei der Stadtrat auch bereit, zu prüfen, welche kommunalen Hürden man für Einbürgerungswillige abbauen könne. Dass die Schweiz eine übermässig hohe Einbürgerungsquote haben solle, sei ihr hingegen neu, erwiderte Stadtpräsidentin Pappa auf eine Aussage der SVP. Sie verspreche aber, dass sie der Frage in Zusammenhang mit der Erstellung des Postulatsberichts nachgehen werde. (vre)

Dienstag, 22. Februar - 22:13 Uhr

Parlament stoppt Ausbau des Public Wireless: Nicht mehr zeitgemäss und finanziell ein Fass ohne Boden

Das St.Galler Stadtparlament hat am Dienstag Erneuerung und Ausbau des Public Wireless der Stadt abgelehnt. Das Pilotprojekt sei überholt, hiess es. Seinerzeit war die Inbetriebnahme des Public Wireless Area Network, wie das öffentliche WLAN der Stadt mit vollem Namen heisst, als grosse Pioniertat sogar national gefeiert worden. Gross in Schwung gekommen war das nur punktuell verfügbare Netz nie; ein Grund dafür war auch die mangelende Kommunikation darüber.

Eine der Stationen fürs Stadtsanktgaller Public Wireless. Das öffentliche WLAN der Stadt war ein Pionierprojekt. Bild: Sandro Büchler (4.1.2022)

Nach dem Nein des Parlaments vom Dienstagabend zur Erneuerung und Netzergänzung dieses System dürfte das Pilotprojekt Geschichte sein. Die Meinungen zum Public-Wireless-Ausbau waren im Parlament geteilt. Die Werkkommission empfahl gemäss Präsident Daniel Bertoldo (EVP) mit drei zu sieben Stimmen ein Nein zur Vorlage. Der ursprünglich im Raum stehende Rückweisungsantrag mit dem Auftrag zur Verkleinerung des Projekts, war zuvor mit drei zu fünf Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt worden.

Bertoldo begründete die damit, dass nach Meinung der Mehrheit der Kommission die Redimensionierung das Grundproblem des Vorhabens nicht gelöst hätte: Es sei in der heutigen Zeit überflüssig. Der Argumentation schlossen sich in der Debatte die Mitte/EVP-Fraktion, die FDP/JF-Fraktion, die SVP sowie die GLP/JGLP-Fraktion an. Das Vorhaben beinhalte auch das Risiko nichts zu bringen und trotzdem zu einem finanziellen Fass ohne Boden zu werden.

Das St.Galler Public-Wireless-Netz war ein schweizweites Pionierprojekt. In den 2000er-Jahren prüften verschiedene Schweizer Städte - wie im Bild Grenchen - eigene WLAN-Netzte für den öffentlichen Raum. Bild: Urs Byland (24.2.2009)

Die Grünen waren gespalten: in eine Mehrheit für und eine Minderheit gegen das Projekt. Das Ja der Mehrheit wurde vor allem damit begründet, dass mit dem Projekt die Strahlungsbelastung für die Bevölkerung reduziert werden könne. Voll stellte sich einzig die SP/Juso/PFG-Fraktion hinter das Public Wireless ihres Stadtrats Peter Jans. Dies mit Verweis auf die Reduktion der Strahlenbelastung sowie mit sozialen Argumenten. Nicht jede und jeder könne sich ein Abo für einen Internetzugang leisten. Da helfe das Public Wireless, das Budget zu schonen.

Die Vorlage wurde schliesslich mit 33 Nein zu 24 Ja abgelehnt. Daran konnte auch der Verweis von Peter Jans nichts ändern, das Public Wireless habe Potenzial. Dies gerade auch, weil in der Stadt zusätzliche Antennenstandorte fürs Mobilfunknetz schwer zu finden seien oder sogar ganz fehlten. (vre)

Dienstag, 22. Februar - 16:13 Uhr

Sanierung der Zürcher Strasse: TCS befürchtet Verkehrschaos in der Stadt St.Gallen

Nach Verzögerungen durch ein Rechtsverfahren wird demnächst die Sanierung und Neugestaltung der Zürcher Strasse in St.Gallen in Angriff genommen. Aufgrund der medialen Berichterstattungen von letzter Woche nehme der TCS St.Gallen–Appenzell zur Kenntnis, dass die Stadt St.Gallen eine Temporeduktion während der Bauphase für den Abschnitt zwischen der Stahl- und der Rechenstrasse vorsieht, wie die Organisation mitteilt. Diese Temporeduktion führe – gerade während dieser heiklen Phase – zusätzlich zu Verkehrsengpässen.

Die Zürcher Strasse sei eine Hauptverkehrsachse, die dazu bestimmt sei, den regionalen Verkehr aufzunehmen, heisst es weiter. Da es während der Sanierung der Stadtautobahn zu Kapazitätsengpässen im Bereich der Autobahnzubringer kommen könnte, sieht der TCS nicht ein, weshalb die Stadt die Sanierung parallel ausführt. «Der Verkehr ist gesamtheitlich zu betrachten und zu lösen», schreibt dieser. «Eine Haltung der Blockade oder Schaffung von zusätzlichen Erschwernissen ist unseres Erachtens nicht zielführend und führt zu einem Verkehrschaos.»

Die Zürcher Strasse wird saniert - genau wie die Stadtautobahn. Der TCS befürchtet ein Verkehrschaos. Donato Caspari (9. Februar 2022)

Weiter schreibt der TCS, es sei unlängst bekannt, dass die Stadt St.Gallen ein politisches Interesse hege, Tempo 30 auch auf Hauptverkehrsachsen einzuführen. Gemäss Kantonsratsbeschluss über das 17. Strassenbauprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 sei auf Tempo 30 auf Kantonsstrassen zu verzichten. Eine ausnahmsweise erforderliche Beschränkung, wie zum Beispiel durch die nun anstehende Sanierung und Neugestaltung der Zürcher Strasse, sei gemäss Beschluss im umliegenden Strassennetz mindestens auszugleichen.

Dem TCS sei jedoch nicht bekannt, wie die Stadt diese ausnahmsweise vorherrschende Beschränkung auf dem umliegenden Strassennetz bewältigen möchte. «Eine bewusste Verlagerung in das umliegende Quartier erachten wir aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Kapazitäten als untragbar.» Man erwarte vom Stadtrat, dass er Auflagen und verbindlichen Vorgaben beachte. (pd/woo)

Dienstag, 22. Februar - 13:01 Uhr

Am Dienstagnachmittag tag das St.Galler Stadtparlament: Schulcomputer, Public Wireless und Einbürgerungshürden

Am Dienstag, ab 16 Uhr, tagt das St.Galler Stadtparlament in der Olma-Halle 2.1. Die Sitzung dauert bis längstens 20 Uhr. Traktandiert sind 20 Vorlagen. Der ganz grosse Brocken auf der Traktandenliste, die Erneuerung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies, wird heute Nachmittag allerdings nicht behandelt. Die Liegenschaften- und Baukommission (LBK) braucht dafür mindestens eine zweite Lesung. Aus Zeitmangel der Werkkommission nicht behandlungsreif ist zudem der Ersatz der Fahrgastinformation bei den Verkehrsbetrieben.

Das St.Galler Stadtparlament tagt seit April 2020 wegen der Coronapandemie in einer Halle auf dem Olma-Areal. Benjamin Manser (7.12.2021)

Damit dürften an der Parlamentssitzung vor allem drei Geschäfte längere Diskussionen auslösen. Strittige Punkte und ein Rückweisungsantrag der Grünliberalen gibt’s einmal bei der Ausstattung der Oberstufe sowie der Lehrkräfte der Primarschule mit Computern. Ebenfalls umstritten ist die Erneuerung und Netzerweiterung des Public Wireless Area Network St.Gallen, des öffentlichen Wlan-Systems der Stadt. Ebenfalls ein «heisses Eisen» ist die Erheblicherklärung des Postulats zur Senkung von Einbürgerungshürden.

Unbestritten ist die Wiederwahl einer bisherigen Vertreterin und zweier bisheriger Vertreter der Stadt im Verwaltungsrat der SN Energie AG. Ebenfalls wenig Wellen dürfte die Überführung der städtischen Spar- in die Pensionskasse St.Gallen, die Einführung ökologischer Fernwärmetarife, der Postulatsbericht über nachhaltiges Bauen bei öffentlichen wie privaten Projekten sowie die Motion zur Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Zwölf-Millionen-Kredits zur Verbilligung von Wohnraum werfen.

Traktandiert sind für die heutige Parlamentssitzung auch die Antworten des Stadtrats auf eine Interpellation zur Olma-Flugshow vergangenen Herbst. Bild: Sandro Büchler (8.10.2021)

Traktandiert sind zudem zehn Antworten des Stadtrats auf Interpellationen aus dem Rat. Die Themenpalette ist dabei wie üblich sehr vielfältig. Sie reicht von sicheren Schulwegen und den Wasserrappen über Cargo Sous Terrain und die Olma-Flugshow bis hin zum ökologischen Laubmanagement oder generationenfreundlichen Kinderspielplätzen in der Stadt St.Gallen. Je nach Verlauf der Ratsdebatte dürften vier bis sechs der zehn Interpellationen heute Dienstag behandelt werden. Was verbleibt wird auf die März-Sitzung verschoben. (vre)

Dienstag, 22. Februar - 11:45 Uhr

Interkultureller Begegnungstag vom 18. Juni: Stadt sucht Teilnehmerinnen und Teilnehmer fürs «Fest der Kulturen»

Der 17. interkulturelle Begegnungstag findet in St.Gallen am Samstag, 18. Juni statt. Im Rahmen dieses Tages wird jeweils auch das «Fest der Kulturen» organisiert. Es ist eine Plattform, auf der sich regelmässig über 50 Migrantenvereine, Fachstellen, NGOs und andere lokale Institutionen vorstellen.

Der jährlich stattfindende interkultureller Begegnungstag, der früher Flüchtlingstag hiess, will ein Zeichen für eine vielfältige Gesellschaft und gegen Ausgrenzung setzen. Bild: Urs Bucher (17.6.2017)

Unter anderem werden am Fest kulturelle Vorführungen, Infostände und kulinarische Spezialitäten aus aller Welt geboten. Der interkulturelle Begegnungstag und insbesondere auch das «Fest der Kulturen» will ein Zeichen für gesellschaftliche Vielfalt und gegen Ausgrenzung setzen.

Gesucht werden jetzt Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die diesjährige Auflage. Ab sofort können sich Vereine und gemeinnützige Gruppierungen für Informations- und Warenstände, Streetfood-Angebote, Strassenaktionen oder für die Konzert- und Kulturbühne anmelden. Die Unterlagen dafür finden sich im Internet. (sk/vre)

Dienstag, 22. Februar - 10:47 Uhr

«Sankt Pedalo» geht in die zweite Runde: Lastenvelos für lokale Unternehmen

Seit April 2021 testen zehn Unternehmen kostenlos ein elektrisch angetriebenes Lastenvelo. Damit setzen sie gemäss Mitteilung auf umweltfreundliche Mobilität. Dieses Projekt «Sankt Pedalo» ist im Rahmen des Energiekonzepts 2050 der Stadt St.Gallen entstanden. Aufgrund der positiven Rückmeldungen organisiert die städtische Dienststelle Umwelt und Energie jetzt ein zweites Testjahr mit neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es soll diesen Sommer starten.

Übergabe der ersten zehn «Sankt Pedalo»-Lastenvelos an lokale Unternehmen im Frühling 2021. Bild: Tobias Garcia (29.4.2021)

Zielpublikum für die zweite Testphase sind wieder lokale Unternehmen, Organisationen und Institutionen, aber etwa auch Siedlungen. Interessierte können sich ab heute Dienstag online fürs Testen eines E-Cargobikes anmelden. Die Auswahl der Fahrzeuge wird auf die Bedürfnisse von Teilnehmerinnen und Teilnehmern angepasst. Nach dem Testjahr können sie «ihr» Lastenvelos mit einem Rabatt von 30 Prozent erwerben.

In der Stadt St.Gallen ansässige Unternehmen und Institutionen können sich ab sofort bis 13. März 2022 im Internet bewerben. Ein Merkblatt gibt Auskunft über die Teilnahmebedingungen. Unter den eingegangenen Bewerbungen werden maximal zehn Betriebe für das zweite Testjahr der Aktion «Sankt Pedalo» ausgewählt. (sk/vre)

Dienstag, 22. Februar – 9:25 Uhr

Ausstellung über die japanische Textildesignerin Sudō Reiko im Textilmuseum: Neue Wege in der Textilproduktion

Vom 11. März bis 18. September zeigt das Textilmuseum St.Gallen die Sonderausstellung «Sudō Reiko – Making Nuno». Die Schau beleuchtet das Werk der renommierten japanischen Textildesignerin Sudō Reiko, deren innovative Herangehensweisen die Grenzen der herkömmlichen Textilproduktion sprengen und neuen Methoden der nachhaltigen Herstellung den Weg bereiten.

Werke der japanische Textildesignerin Sudō Reiko sind von März bis September im Textilmuseum St.Gallen zu sehen. Bild: PD

Sudō Reiko ist ausgebildete Industriedesignerin und seit mehr als dreissig Jahren Designdirektorin der Textilfirma Nuno. Sie verbindet in ihrer Arbeit traditionelles japanisches Handwerk mit neuen Technologien und ungewöhnlichen Materialien. So kombiniert sie unterschiedliche Rohstoffe wie Abfallprodukte der Seidenherstellung, handgeschöpftes Papier, Nylonband oder Thermoplastik. Besonderes Augenmerk legt sie auf die Nachhaltigkeit ihrer Produkte, auf regionale Wertschöpfung und die Bewahrung alter Handwerkskunst.

In der Ausstellung «Sudō Reiko – Making Nuno» erwartet das Publikum fünf grossformatige Installationen, die den komplexen Herstellungsprozess der von Sudō Reiko entworfenen Stoffe vor Augen führen sollen. Begleitend werden Zeichnungen, Skizzen, Rohmaterialien und Design-Prototypen gezeigt. Die St.Galler Ausstellung über Sudō Reiko hat das Centre for Heritage, Art and Textiles (Chat) in Hongkong zusamment mit dem Japan House in London zusammengestellt. (pd/vre)

Dienstag, 22. Februar - 8:59 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'001 neue Ansteckungen am Montag

Der Kanton meldet auf seiner Website für Montag noch 1'001 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich damit insgesamt 158'465 Personen im Sanktgallischen mit dem Coronavirus infiziert. Am Montag wurde wieder kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 834.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronpandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 21. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 58 (Sonntag: 66) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich sieben Personen auf einer Intensivstation, fünf davon müssen künstlich beatmet werden. Der Trend bei der Zahl der Spitaleinweisungen ist damit nach einem Anstieg in der Winterferienwoche wieder ziemlich genau auf dem Niveau von vorher stabil.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Montagabend bei 1'114 (Mi: 1’480, Do: 1'412, So: 1'276). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 2'814 (Mi: 3’432, Do: 3'321, So: 3’055). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohner. Diese Indikatoren für die Entwicklung der Coronapandemie stehen weiterhin auf hohem Niveau, sind aber konstant rückläufig. (SK/vre)

Dienstag, 22. Februar - 8:44 Uhr

Zweimal Weihnachten im Kanton St.Gallen: Nächste Woche werden über 14 Tonnen Alltagsartikel in 2’400 Spendentaschen abgepackt und verteilt

Kommenden Montag biegt die Aktion «Zweimal Weihnachten» des Roten Kreuzes des Kantons St.Gallen auf die Zielgerade ein. Rund 100 Freiwillige verpacken ab dann nämlich über 14 Tonnen Lebensmittel und andere Artikel des Grundbedarfs in 2’400 Spendentaschen. Diese werden danach auf 84 soziale Institutionen und Ämter im ganzen Kanton verteilt. Sie geben die Taschen an 1’500 Einzelpersonen und über 1’100 Familien ab, die mit bescheidenen finanziellen Mitteln leben müssen.

Ab kommenden Montag verteilen Freiwillige in St.Gallen über 14 Tonnen Alltagsprodukte auf 2'400 Spendentaschen für Leute mit kleinem Budget. Bild: SRK St.Gallen

Beim St.Galler Roten Kreuz stapeln sich Paletten und Schachteln voll mit Reis, Mehl, Suppen, Öl, Kaffee, Zahnpasta, Seife und vielem mehr. Diese Artikel des täglichen Grundbedarfs haben Schweizerinnen und Schweizer von Weihnachten bis Anfang Januar gespendet. 2021 wurde die Aktion «2x Weihnachten» zum 25. Mal durchgeführt. Zehntausende hätten sich dabei solidarisch mit armutsbetroffenen Personen gezeigt, indem sie ein Paket mit Grundbedarfsartikeln zusammengestellt und gespendet hätten, heisst es in einer Mitteilung. (pd/vre)

Dienstag, 22. Februar - 8:10 Uhr

Stadtarzt Jakob Baldenberger: Einblicke in Leben und Charakter eines bisher weitgehend unbekannten Stadtsanktgallers

Diesen Donnerstag, ab 18 Uhr, referiert Clemens Müller, Altphilologe und Mitarbeiter der Vadianischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde, im Rahmen der Vortragsreihe «Stadtgeschichte im Stadthaus» über Stadtarzt Jakob Baldenberger (1525-1575). Die öffentliche Veranstaltung findet im Stadthaus der Ortsbürgergemeinde an der Gallusstrasse 14 in St.Gallen statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ansicht der Stadt St.Gallen zur Zeit der Reformation. Bild: Stadtarchive SG

Baldenberger wurde als städtischer Stipendiat zum Studium in die Fremde geschickt und amtete später als erster St. Galler Stadtarzt. Bislang war nicht viel über sein Leben bekannt. Die systematische Aufarbeitung der vadianischen Briefsammlung hat eine grosse Zahl von bisher nicht näher erforschten Dokumenten zugänglich gemacht. Sie geben detailliert Einblick in Leben und Charakter dieser bemerkenswerten St.Galler Persönlichkeit aus der Reformationszeit. (pd/vre)

Montag, 21. Februar - 18:13 Uhr

Am Samstag wird in St.Gallen die Fasnachtsehre einer Födlebürgerin vergeben: Jasserin, Rampensau und handwerklich begabt

Jedes Jahr nehmen die St. Galler Ehren-Födlebürgerinnen (die Föbinen) und Ehren-Födlebürger (Föbüs) jemanden neu in ihre Reihen auf. Zum Fasnachtsbrauch gehört, dass die Stadt, bevor die oder der Auserwählte vor die Konfettikanone muss, rätselt, wen es trifft. Föbinen und Föbüs geben Hinweise, legen aber auch falsche Spuren.

Die bisher letzte Frau, die zu St.Galler Fasnachtsehren gekommen ist, ist Boxtrainerin und Polizistin Géraldine Brot. Sie musste 2018 vor die Kanone. Bild: Benjamin Manser (10.2.2018)

Klar ist aufgrund des Verwirrtextes von Mélanie XII. Knüsel-Rietmann, dass diesmal eine Frau zu Füssen des Vadian-Denkmals zu Fasnachtsehren kommt. Doch wer ist sie? Wie üblich helfen die Angaben aus dem Rätseltext der Föbüs nur bedingt weiter: Die neue Föbine könnte locker am «Samschtig-Jass» von SRF mitmachen und steil herauskommen, heisst es da. Auch die Rolle als Pisten- oder Rampensau wäre kein Problem. Und sogar das Zusammenschrauben von Ikea-Möbeln ginge problemlos.

Spielt die Hauptrolle: Vor ihrem Einsatz dampft, qualmt, zischt und hupt das Ungetüm zu Füssen des Vadian-Denkmals. Gebäut wurde es vor vierzig Jahren von Föbü Max I. Oertli. Bild: Benjamin Manser (2.3.2019)

Also übersetzen wir das einmal: Die neue Ehren-Födlebürgerin kann jassen. Und zwar gut jassen. Was allerdings keine Seltenheit ist. Vor allem wenn jemand aus einem eher volkstümlichen Umfeld oder vom Land kommt. Und die neue Föbine erhöhe den Anteil der fasnächtlich Geehrten, die nicht aus der Stadt kommen, heisst es weiter. Die städtische SVP-Stadtparlamentarierin Karin Winter-Dubs fällt damit aus dem Spekulationsrennen.

Aber es könnte ja auch eine SVP-Nationalrätin aus dem Toggenburg, also Esther Friedli, sein. Was aber unwahrscheinlich ist: Die Vertreterinnen und Vertreter der Stadtfasnacht werden ja wohl nicht ausgerechnet jene Partei auf den Schild heben wollen, die auf die Wahlen 2023/24 hin den berühmt-berüchtigten Stadt-Land-Graben neu entdeckt hat und ihn jetzt ausgiebigst zelebriert – auch auf dem Buckel der Gallusstadt.

Natürlich wohnen dem Verschuss der neuen Föbine oder des neuen Föbü immer auch jene bei, die früher mit dem Titel geehrt worden sind. 2018 spielte Kurt XXXVIII. Weigelt den Zeremonienmeister. Bild: Michel Canonica (10.2.2018)

Geklärt ist jetzt übrigens auch die Frage, ob Stadtpräsidentin Maria Pappa zu Födlebürger-Ehren kommt. Da sie in der Stadt lebt, wird das eher nicht der Fall sein. Genauso wenig wie Sonja Lüthi für ihr Geschick geehrt wird, Familie und politischen Job unter einen Hut zu bringen. Die Stadträtin wird ja voraussichtlich im Sommer ihr drittes Kind zur Welt bringen.

Allenfalls kommt die neue Föbine aus dem Kulturkuchen? Sie kann Ikea-Möbel zusammenschrauben – was wohl dafür steht, dass sie handwerklich begabt ist. Was viele Kunstschaffende ja sind. Ein Namen fällt auf die Schnelle aber nicht ein. Es bleibt ja aber auch noch Zeit. Bis Samstag, 20 Uhr, beim Vadian-Denkmal. (vre)

Montag, 21. Februar - 15:27 Uhr

Mit einer App nach Schätzen suchen

Das Historische und Völkerkundemuseum St.Gallen lädt am Mittwoch, 23. Februar, 18 Uhr, zu einem Rundgang mit Kuratorin Monika Mähr ein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkunden dabei das Museum mit Hilfe der neuen App «Seek & Peek». Diese ist im Rahmen der Ausstellung «Entdeckungen – Highlights der Sammlung» erschienen und bietet verschiedene thematische Rundgänge durchs Museum an, wie es in einer Mitteilung heisst.

Eine Auswahl der Schätze in der völkerkundlichen Abteilung des Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen. Bild: PD

An der Führung vom Mittwoch stellt Monika Mähr in der Ausstellung zunächst wertvolle Schätze vor und diskutiert über die Frage, was uns wertvoll erscheint und weshalb. Anschliessend begibt sie sich mit den Besucherinnen und Besucher und der App «Seek & Peek» auf die Suche nach kostbaren Stücken im ganzen Museum. (pd/woo)

Montag, 21. Februar – 15:18 Uhr

St.Galler Konzertreihe präsentiert Sehnsuchtsmusik aus Graubünden

Die Konzertreihe Kleinaberfein (Kaf) setzt am kommenden Sonntag das Programm mit dem Trio Rodas fort. «Rodas» heisst auf Rätoromanisch «Räder». Diesen Namen haben die drei Musikerinnen Corin Curschellas (Gesang, Dulcimer), Barbara Gisler (Cello) und Patricia Dreager (Akkordeon) für ihr Trio gewählt.

Das Trio Rodas aus Graubünden spielt am Sonntag in St.Gallen. Bild: PD

Ihre Lieder, meist auf Rätoromanisch gesungen, sind von Heimweh und Melancholie geprägt. Die drei Musikerinnen schöpfen gemäss Ankündigung des St.Galler Konzerts zumeist aus dem Volksgut Graubündens und ergänzen das so Gesammelte mit neuzeitlichen Liedern von Corin Curschellas.

Das Konzert mit Rodas findet am Sonntag im Musiksaal des Zentrums der diözesane Musikschule in St.Gallen statt und beginnt um 17 Uhr. Türöffnung ist um 16.30 Uhr. Die Platzzahl ist gemäss Veranstalter beschränkt, Platzreservation wird empfohlen. Detailinformationen gibt's unter www.kleinaberfein.sg. (pd/miz)

Montag, 21. Februar - 13:34 Uhr

SP Gossau-Arnegg fordert «intelligente» Mobilitätskonzepte statt zusätzliche Autobahnanschlüsse

Der Bundesrat schiebt das Projekt für den Autobahnzubringer Appenzellerland auf die lange Bank und will das Vorhaben grundsätzlich überprüfen, wie er im Januar mitgeteilt hat. Während sich unter anderem die SVP, die Mitte und die Stadt Gossau enttäuscht zeigen, begrüsst die SP Gossau-Arnegg den Entscheid des Bundesrats. Der Autobahnanschluss Appenzellerland, schreibt die Partei, sei antiquiert und eine unsinnige Zwängerei, die mehr Verkehr generiere, Kulturland zerstöre, durch Tunnels und Kunstbauten immense Kosten verursache sowie jahrelangen Baustellenverkehr mit riesigen Deponieproblemen hervorrufe. Das alles widerspreche dem Raumplanungsgesetz und der Klimapolitik.

Wenige hundert Meter westlich des Anschlusswerkes Winkeln mit neu ausgebauter Stichstrasse nach Herisau einen weiteren Anschluss zu bauen sei unsinnig, heisst es weiter in der Mitteilung. Als dieser Anschluss vor Jahrzehnten geplant wurde, seien Themen wie Mobilitätsmanagement, Klimaerhitzung, Verdichtung, Digitalisierung, Home-Office, Velokuriere, E-Bike und Cargo-Bike höchstens Randthemen gewesen. «Heute sind sie alle zentral und sprechen alle klar und deutlich gegen zusätzliche Strassenkapazitäten», schreibt die SP.

Wenn die vielen Unternehmungen im Raum St.Gallen–Gossau-Herisau und im speziellen der Verein Asgo sich ernsthaft dafür einsetzen, dass rasch intelligente Mobilitätskonzepte entwickelt und umgesetzt werden, brauche es diesen Zubringer definitiv nicht. Als Beispiel nennt die SP, dass keine Gratisparkplätze mehr zur Verfügung stehen sollen. Dafür sollen die Arbeitgeber Car-Sharing, Beiträge ans ÖV-Abo, Teilzeitarbeit, flexible Arbeitszeiten sowie Home-Office fördern. Man müsse endlich erkennen und akzeptieren, dass die Lösung in der Verhaltensänderung der Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmern liege - «und nicht im Teufelskreis der fortschreitenden Betonisierung unserer Umwelt». (pd/woo)

Montag, 21. Februar - 10:58 Uhr

Der Alpstein in der Abendsonne

Momentaufnahme. Bevor in der Nacht auf heute Montag ein weiteres Sturmtief über die Ostschweiz zog, sorgte eine Zwischenwarmfront für Aufhellungen und ein mit den letzten Sonnenstrahlen angeleuchteten Alpstein. Bild: Sandro Büchler (20.2.2022)

Montag, 21. Februar - 10:13 Uhr

Tonhallenkonzert vom Donnerstag für 25 Franken

Einmal im Monat können Personen unter 30 Jahren vergünstigt eine Vorstellung von Konzert und Theater St.Gallen besuchen. Das nächste U30-Special ist für das Tonhallenkonzert «Himmlische Freuden» vom Donnerstag, 24. Februar, 19.30 Uhr, angesetzt.

Das Sinfonieorchester St.Gallen spielt am Donnerstag unter Leitung von Modestas Pitrenas. Bild: PD/Anna-Tina Eberhard

Dabei erhalten Personen unter 30 Tickets zum Preis von 25 Franken, unabhängig von der Platzkategorie. Nach dem Konzert sind sie gemäss Mitteilung bei einem Gratisdrink eingeladen zu einem Gedankenaustausch mit Mitgliedern des Sinfonieorchesters.

Aktionstickets können gebucht werden unter 071 242 06 06 oder kasse@theatersg.ch. Sie sind auch erhältlich an der Billettkasse in der Tonhalle (Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-14 Uhr).

Den ersten Teil des Tonhallenkonzerts vom Donnerstag bilden der Langsame Satz von Anton Webern und die Simple Symphony op. 4 von Benjamin Britten. Als Hauptwerk erklingt gemäss Mitteilung die Sinfonie Nr. 4 G-Dur von Gustav Mahler. Das Sinfonieorchester St.Gallen musiziert unter der Leitung des Chefdirigenten Modestas Pitrenas, das Sopransolo in der Mahler-Sinfonie singt Tatjana Schneider. (pd/mha)

Montag, 21. Februar - 9:24 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'711 neue Ansteckungen übers Wochenende

Der Kanton meldet auf seiner Website fürs Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) 1'711 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich 157'464 Personen im Sanktgallischen mit dem Coronavirus infiziert. Am Wochenende wurde kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 834.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 20. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 66 (Sonntag vor einer Woche: 63, Donnerstag: 56) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich acht Personen auf einer Intensivstation, sechs mit künstlicher Beatmung. Die Zahl der Spitaleinweisungen ist damit am Wochenende wieder leicht gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Sonntagabend bei 1'276 (Mo: 1’571, Di: 1'551, Mi: 1’480, Do: 1'412). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 3'055 (Mo: 3’655, Di: 3'573, Mi: 3’432, Do: 3'321). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohner. Diese Indikatoren für die Entwicklung der Coronapandemie steht weiterhin auf hohem Niveau, ist aber seit einiger Zeit konstant rückläufig. (SK/vre)

Montag, 21. Februar - 9:11 Uhr

HSG-Vorlesungsreihe zum Wandel im Gesundheitswesen startet diesen Mittwoch: Die Medizinausbildung in St.Gallen

Die Universität St.Gallen lädt im Frühlingssemester wiederum zum St.Galler Gesundheitsforum ein. Die öffentliche Diskussionsreihe ist dem Wandel im Gesundheitswesen gewidmet. An jedem von vier Abenden wird ein Thema dazu behandelt. Am 23. Februar, 9. März, 20. April und 18. Mai referieren Fachleute aus Wissenschaft, Medizin und Wirtschaft unter anderem über gesundes Altern, die Digitalisierung von Spitälern oder die Lehren aus der Pandemie.

In St.Gallen werden neuerdings auch Medizinerinnen und Mediziner ausgebildet. Dem Kantonsspital kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Bild: Gian Ehrenzeller/ KEY (5.6.2018)

Den Auftakt zur Reihe machen diesen Mittwoch Professor Sandro Stöckli, Chefarzt Hals-Nasen-Ohrenklinik des Kantonsspitals, und Simone Krähenmann, Oberärztin an der Klinik für Allgemeine Medizin am Kantonsspital. Die beiden stellen die Medizinausbildung in St.Gallen vor.

Die Vorträge des Gesundheitsforums vom 23.2., 9.3., 20.4. und 18.5. finden jeweils von 18.15 bis 19.45 Uhr im neuen Lernzentrum «Square» an der Guisanstrasse 20 (neben dem HSG-Bibliotheksbau) statt. Jene vom 23.3. und 4.5 werden im Forum «The Stage» an der St.-Jakob-Strasse 21 durchgeführt. Registrierung und Anmeldung für die Reihe erfolgen über den Internetauftritt des öffentlichen HSG-Programms.

Montag, 21. Februar - 8:35 Uhr

Vor 50 Jahren ist Paul Grüninger gestorben: Das Kulturzentrum Palace erinnert mit einer Podiumsdiskussion an den Judenretter

Der St.Galler Polizeikommandant Paul Grüninger (1891-1972) rettete während der nationalsozialistischen Verfolgung mehreren hundert, vielleicht einigen tausend jüdischen und anderen Flüchtlingen das Leben. Grüninger gewichtete ihr Schicksal höher als die Grenzsperre, die der Bundesrat im Zuge seiner restriktiven Flüchtlingspolitik erlassen hatte, und liess die Flüchtlinge im St.Galler Rheintal in die Schweiz einreisen. 1939 wurde Paul Grüninger von der St.Galler Kantonsregierung fristlos entlassen und gerichtlich verurteilt, verfemt und vergessen.

Ein Bild aus dem Film «Akte Grüninger», der die Ereignisse von 1938 an der Grenze im Rheintal nachzeichnet. Im Bild Stefan Kurt als Paul Grüninger. Bild: Nikkol Rot/

Makido-Film

Heute steht der Name Paul Grüninger beispielhaft für Mut und Menschlichkeit. Aus Anlass seines 50. Todestages, der sich am 22. Februar jährt, finden heuer in St.Gallen nun erstmals die Paul-Grüninger-Tage statt. An einem Podium im Palace diskutieren am Dienstag, 20.15 Uhr, Stefan Keller, Paul Rechsteiner und Christina Späti über Grüningers Geschichte: über seinen Einsatz für die Flüchtlinge, den langen Kampf für seine Rehabilitierung sowie Herausforderungen aus der Erinnerung an ihn in der Gegenwart.

Ein historisches Porträt von Paul Grüninger aus den 1930er-Jahren. Bild: Tagblatt-Archiv

Der Journalist und Historiker Stefan Keller hat Paul Grüningers Geschichte recherchiert. Sein Buch «Grüningers Fall», das vor zwanzig Jahren die Grundlage für Grüningers Rehabilitierung bildete, erscheint in diesen Tagen in sechster Auflage. Der Anwalt und heutige SP-Ständerat Paul Rechsteiner hat die Rehabilitierung politisch erkämpft. Christina Späti lehrt als Geschichtsprofessorin an der Universität Fribourg, zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören der Holocaust und seine Nachgeschichte sowie Antisemitismus. (pd/vre)

Sonntag, 20. Februar – 15:30 Uhr

Einbruchdiebstahl in ökumenische Halden-Kirche

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen sind Unbekannte in der Zeit von Samstag auf Sonntag zwischen 17 Uhr und 09.25 Uhr in die ökumenische Halden-Kirche an der Oberhaldenstrasse eingebrochen. Dabei wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen.

Die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Kirche. Im Inneren der Kirche wurden sämtliche Räume durchsucht und mehrere Behältnisse aufgebrochen. Gestohlen wurde eine geringe Menge Bargeld, jedoch wurde ein Sachschaden in der Höhe von über 1000 Franken verursacht. (kapo/red.)

Sonntag, 20. Februar – 15:05 Uhr

Sanierung der St.Galler Stadtautobahn: In der Nacht auf Montag beginnt die heisse Phase

In der Nacht auf Montag ist die St.Galler Stadtautobahn gesperrt. Dann soll nämlich die Verkehrsführung für die Hauptarbeiten zur Sanierung der Strasse eingerichtet werden. Die dafür nötigen Markierungsarbeiten sind gemäss Newsletter des Bundesamtes für Strassen (Astra) allerdings witterungsabhängig, womit es zu terminlichen Verschiebungen kommen kann.

Jetzt starten die Hauptarbeiten zur Sanierung der St.Galler Stadtautobahn. vom Sitterviadukt bis zur Ein-/Ausfahrt Kreizbleiche müssen dafür auch Fahrspuren abgebaut werden. Bild: Tobias Garcia (9.2.2022)

Die Arbeiten an der Stadtautobahn in den Jahren 2022 und 2023 betreffen hauptsächlich die offene Strecke vom Sitterviadukt bis ins Neudorf sowie den Tunnel Stephanshorn. Die Fahrbahnen, Stützmauern, Brücken, Ober- und Unterführungen sowie Galerien werden instandgesetzt. Die Hauptarbeiten für dieses Jahr starten Ende Februar. Bis Ende der Bausaison im November wird die Breite der Fahrspuren reduziert. Im Abschnitt der Baustelle gilt generell eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer.

Durch die Bauarbeiten wird die Kapazität der Stadtautobahn eingeschränkt. Dies gilt insbesondere für das Sitterviadukt und den Abschnitt bis zur Kreuzbleiche. Da kein Pannenstreifen vorhanden ist, muss aus Platzgründen eine Fahrspur der Baustelle weichen. Der Spurabbau erfolgt in Fahrtrichtung St.Margrethen zwischen den Anschlüssen Winkeln und Kreuzbleiche.

Bei Stau auf der Stadtautobahn sollen Autofahrerinnen und Autofahrer nicht aufs städtische Strassennetz - wie im Bild auf die Zürcher Strasse im Lachen-Quartier - ausweichen. Bild: Donato Caspari (9.2.2022)

Die Einfahrt Winkeln in Richtung Stadt wird wegen des Spurabbaus mit einer Dosieranlage ausgerüstet. Diese Dosierstelle ist vor allem zu den Hauptverkehrszeiten am Morgen und am Abend in Betrieb. Sie dient dazu, den Verkehrsfluss auf der Autobahn in Richtung Osten möglichst aufrecht zu halten. Dies ist auch für die Leistungsfähigkeit des umliegenden Strassennetzes entscheidend.

Um die Einschränkungen durch die Bauarbeiten möglichst gering zu halten, appelliert das Astra an Autofahrerinnen und Autofahrer: Sie sollen wenn immer möglich am Morgen und am Abend während den Hauptstosszeiten von 7 bis 8 sowie von 17 bis 18 Uhr auf Fahrten auf der St.Galler Stadtautobahn verzichten. Und wenn der Verkehr sich auf der A1 einmal staut, sind Lenkerinnen und Lenker aufgerufen, auf der Stadtautobahn zu bleiben und nicht aufs städtische Strassennetz auszuweichen. (pd/vre)

Stadtautobahn Nachtsperrungen vom 20. bis 25. Februar In der kommenden Woche ist die St.Galler Stadtautobahn an fünf Nächten jeweils von 20.30 bis 5 Uhr teilweise gesperrt. Während der Vollsperrungen wird der Verkehr zwischen den genannten Autobahnanschlüssen umgeleitet. Wetterbedingte Verschiebungen sind möglich. Kreuzbleiche bis St.Fiden (Fahrtrichtung St.Margrethen) sowie

Neudorf bis Kreuzbleiche (Fahrtrichtung Zürich):

20.–23. Februar (drei Nächte) Kreuzbleiche bis Neudorf (Fahrtrichtung St.Margrethen) sowie

St.Fiden bis Kreuzbleiche (Fahrtrichtung Zürich):

23. bis 25. Februar (zwei Nächte)

Sonntag, 20. Februar - 14:37 Uhr

SC Brühl gewinnt gegen Juventus überzeugend: Auftakt zur «Mission Ligaerhalt» voll und ganz geglückt

Mit einem auch in dieser Höhe verdienten 5:1-Auswärtssieg fegten die Fussballer des SC Brühl am Samstag den Zürcher Ligakonkurrenten YF Juventus vom Platz. Die Brühler zeigten zum Auftakt der Frühlingsrunde der Promotion League die wohl die beste Leistung in der laufenden Saison. Und das, so schreibt Henri Seitter in seinem Matchbericht, gibt doch noch Hoffnung für die nahe Zukunft - und natürlich auch den Ligaerhalt.

Das erste Team des SC Brühl ist am Samstag gegen YF Juventus in Zürich überzeugend in die Frühlingsrunde der Promotion League eingestiegen. Bild: Kurt Fischknecht/

SCB (19.2.2022)

Entgegen kam den Brühlern am Samstag in Zürich, dass sie bereits nach drei Minuten mit der ersten Chance 1:0 in Führung gingen. Neuzugang Rafhael Domingues Rafhinha dribbelte sich am rechten Flügel frei und Dario Stadler verwertete zum 0:1. In der Folge kontrollierten die Kronen die Partie, verpassten in der 32. Minute aber das 0:2, weil der Ref auf Stürmerfoul erkannte. Basis der ausgezeichneten Mannschaftsleistung des SC Brühl war eine Verteidigung, die nur wenig zuliess. In dieser überragte Neuzugang André Neitzke mit seiner Ruhe und Übersicht.

In der zweiten Hälfte dauerte es nur 24 Sekunden, bis Deniz Mujic das beruhigende 0:2 erzielte. Von diesem Zeitpunkt an spielte nur noch der SC Brühl. Die logische Folge war das Kopftor von Neitzke. Die Zürcher konnten zwar kurzfristig nochmals auf 1:3 verkürzen. Doch keine fünf Minuten später erzielte Nicolas Eberle mit dem vierten Brühler Treffer die beruhigende Führung von drei Toren. Den Schlusspunkt zum 1:5 setzte der eingewechselte Angelo Campos, indem er dem Zürcher Torhüter den Ball wegschnappte.

Akrobatische Einlage vor dem Juventus-Tor. Bild: Kurt Fischknecht/

SCB (19.2.2022)

So befreit habe man den SC Brühl in dieser Saison noch nie aufspielen sehen, schreibt Henri Seitter. Die fünf verschiedenen Torschützen dokumentierten zudem auf eindrückliche Weise, dass der Sieg auf eine geschlossenen Mannschaftsleistung zurückzuführen sei. Zu hoffen bleibt, dass die Kronen die gleiche gute Leistung am nächsten Samstag erstmals im heimischen Stadion abrufen können. (pd/vre)

Sonntag, 20. Februar - 10:27 Uhr

Einbrecher liessen im Familiengarten Blumenwies unter anderem Gartenwerkzeug mitlaufen. Symbolbild: Keystone

In Gartenhäuschen eingebrochen: Werkzeuge, Elektronik, Kochutensilien und Alkohol gestohlen

In der Zeit zwischen Montag und Samstag haben Einbrecher am Blumenwiesweg im Osten der Stadt St.Gallen in einem Familiengarten in mehrere Gartenhäuschen eingebrochen. Sie durchsuchten die Hüttlein und stahlen daraus Werkzeuge, Elektronikgeräte und Kochutensilien im Wert von mehreren hundert Franken. Ausserdem liessen sie alkoholische Getränke von geringem Wert mitlaufen, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst. Bei einem der Gartenhäuschen gelang es den Dieben allerdings nicht, ins Innere zu gelangen. Der Sachschaden an den Häuschen beträgt insgesamt mehrere hundert Franken. (kapo/stm)

Sonntag, 20. Februar - 10:12 Uhr

Einbruch «in» Dachgeschosswohnung

Am Samstag, in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 23.55 Uhr, sind Unbekannte an der Falkensteinstrasse in St.Gallen in eine Wohnung im Dachgeschoss eines Hauses eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Tür Zutritt zum Mehrfamilienhaus. Sie begab sich sodann ins fünfte Obergeschoss, wo sie die Tür zu einer Wohnung gewaltsam öffnete. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und stahlen rund 1'000 Franken Bargeld, wie die Kantonspolizei mitteilt. Anschliessend brachen die Diebe auch noch die Tür zu einem Abstellraum ausserhalb der Wohnung auf. Der Raum wurde ebenfalls durchsucht. (kapo/stm)

Samstag, 19. Februar - 16:32 Uhr

Pfahl und Verkehrsschild umgefahren: Kantonspolizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Samstag hat ein 38-Jähriger auf der Arbonerstrasse in Berg SG einen Selbstunfall verursacht. Er kam mit seinem Auto von der Strasse ab, bretterte über eine Wiese und fuhr dabei einen Pfahl und ein Verkehrsschild um. Danach fuhr er weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Kantonspolizei sucht jetzt unter 058'229'80'00 Zeugen, die Angaben zum Unfallzeitpunkt, zum Unfallhergang und zur Fahrweise des Lenkers machen können.

Auf der Irrfahrt über die Wiese führ der Land-Rover-Lenker in der Nacht auf Samstag bei Berg SG auch dieses Verkehrsschild um. Bild: Kantonspolizei SG (19.2.2022)

Der 38-Jährige fuhr mit seinem Auto, einem schwarzen Land Rover mit St.Galler Kontrollschildern, von Wittenbach in Richtung Roggwil. Aus bislang unbekannten Gründen kam er in einer Linkskurve beim «Städeli» nach rechts von der Strasse ab. Das Auto fuhr danach über die Wiese und nahm dabei einen Weisspfahl und ein Verkehrsschild mit. Nach einigen Metern bog der Lenker mit seinem Wagen wieder aut die Strasse ein und fuhr weiter.

Spuren der nächtlichen Irrfahrt über die Wiese neben der Arbonerstrasse bei Berg SG. Bild: Kantonspolizei SG (19.2.2022)

Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen traf den 38-Jährigen allerdings kurze Zeit später an seinem Wohnort an. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blut- und Urinprobe beim Unfallfahrer angeordnet. An der Strasseneinrichtung und am Auto entstand Sachschaden für rund 10’000 Franken. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht geklärt. Daher sucht die Kantonspolizei Personen, die den Zwischenfall beobachtet haben. (kapo/vre)

Samstag, 19. Februar - 16:16 Uhr

Verkehrsinsel abrasiert und geflüchtet: Kantonspolizei sucht Zeugen

Am Samstagmorgen hat ein Autofahrer auf der Wilerstrasse in Gossau eine Verkehrsinsel demoliert. Der Lenker oder die Lenkerin fuhr danach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Kantonspolizei geht davon aus, dass das Unfallauto ein schwarzer Audi A6 mit Baujahr 2011 bis 2018 ist. Sie bittet Personen, die Angaben zum Unfall oder zum Unfallfahrzeug machen können, sich unter 058'229'81'00 beim Polizeistützpunkt Oberbüren zu melden.

Die Verkehrsinsel an der Wilerstrasse in Gossau, deren Schutzpfosten vermutlich von einem schwarzen Audi A6 abrasiert wurden. Bild: Kantonspolizei SG (19.2.2022)

Der Unfall mit der Verkehrsinsel ereignete sich am Samstag, kurz nach 6 Uhr, auf der Wilerstrasse in Gossau. Ein Auto fuhr von Gossau kommend in Richtung Niederwil. Aus bislang unbekannten Gründen geriet es auf Höhe des «Aldi» in die Mitte der Fahrbahn und kollidierte dort mit zwei Pfosten einer Verkehrsinsel. An der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden für rund 2’000 Franken. (kapo/vre)

Samstag, 19. Februar - 10:33 Uhr

31-Jähriger vor der Grabenhalle angegriffen und verletzt

In der Nacht auf den 12. Februar haben mehrere Unbekannte im Eingangsbereich der Grabenhalle einen 31-jährigen Mann angegriffen. Zum Zwischenfall gekommen ist es gegen 2.30 Uhr. Nach Angaben des Opfers erhielt es Faustschläge gegen den Kopf. Nachdem der Angegriffene deswegen zu Boden gestürzt war, traten ihm die Täter gegen den Oberkörper.

Der 31-Jährige flüchtete danach aus dem Foyer der Grabenhalle auf den Vorplatz. Die Täter folgten ihm allerdings und schlugen ihn erneut mit den Fäusten. Bevor sie vom Opfer abliessen, rissen sie ihm noch die Oberbekleidung vom Leib. Der Angegriffene erlitt Verletzungen und suchte selber einen Arzt auf.

In der Nacht auf Samstag wurde im Eingangsbereich und danach auch auf dem Vorplatz der Grabenhalle ein 31-Jähriger angegriffen und verletzt. Archivbild: Julia Nehmiz

Bei den unbekannten Tätern dürfte es sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei um vier bis sechs Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren gehandelt haben. Einer der Angreifer wird als etwa 170 Zentimeter gross und schlank, mit braun-blonden, sehr kurzen Haaren beschrieben. Er trug ein weisses T-Shirt oder einen weissen Pullover.

Die Kantonspolizei sucht jetzt Personen, den Zwischenfall beobachtet haben und Angaben dazu oder zu den Tätern machen können. Zeugen werden in einer Mitteilung gebeten, sich mit der Kantonspolizei unter Telefon 058'229'33'56 in Verbindung zu setzen. (kapo/stm)

Samstag, 19. Februar - 8:24 Uhr

Während der Fahrt das Handy bedient: Blaufahrer kollidiert mit Verkehrsinsel

Die Verkehrsinsel auf der Zürcher Strasse beim Schulhaus Schönenwegen wurde durch den Aufprall um gut 20 Meter verschoben. Bild: Stadtpolizei SG (19.2.2022)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein alkoholisierter Autofahrer auf der Zürcher Strasse in St.Gallen einen spektakulären Unfall gebaut. Der Mann war kurz nach Mitternacht stadtauswärts unterwegs. Da er sich nicht auskannte, griff er nach seinem Handy und gab während der Fahrt die Zieladresse ein. Wegen der Ablenkung kollidierte er dann auf Höhe des Schulhauses Schönenwegen mit einer Verkehrsinsel, wie die Stadtpolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt. Diese wurde durchs Auto knapp 20 Meter verschoben. Verletzt wurde niemand.

Mit diesem Auto war der alkoholisierte Fahrer unterwegs. Bild: Stadtpolizei SG (19.2.2022)

Nach dem Unfall setzte der Mann seine Fahrt fort. Eine Patrouille der Stadtpolizei konnte wenig später ein beschädigtes Auto an der Langgasse anhalten. Dabei handelte es sich um das Unfallfahrzeug, mit welchem ein 35-jähriger Mann unterwegs war. Die beweissichere Atemalkoholprobe ergab einen Wert von gut 1,2 Promille (0,61 mg/l). Der Autofahrer musste seinen Fahrausweis an Ort und Stelle abgeben. Er wird zudem bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (stapo/stm)

Freitag, 18. Februar - 18:18 Uhr

St.Galler Fasnachtsehre: Vor die Konfettikanone muss am Fasnachtssamstag offenbar wieder eine Frau

Jedes Jahr nehmen die St.Galler Ehren-Födlebürger (die Föbüs) und Ehren-Födlebürgerinnen (Föbinen) jemanden in ihre Reihen auf. Zum Fasnachtsbrauch gehört, dass die Stadt bevor der oder die Auserwählte vor die Konfettikanone muss, rätselt, wen es diesmal trifft. Föbüs und Föbinen geben Hinweise, legen aber auch falsche Spuren.

Das Gerät, das Föbüs und Föbinen mit Konfetti in den Fasnachtshimmel befördert, ist die Kantone von Max I. Oertli. Sie wurde vor ein paar Jahren gundüberholt und modernisiert. Ein Monstrum ist sie aber immer noch. Bild: PD

Der nächste Föbü-Verschuss findet nach einem Jahr Pandemiepause in einer Woche statt. Jemand, der im vergangenen Jahr Zivilcourage, oder wie man im St. Galler Dialekt sagt Födle, gezeigt hat, muss zu Füssen des Vadian-Denkmals vor die Kanone von Max Oertli, dem allerersten Föbü der St.Galler Fasnachtsgeschichte. Mit ihr und kiloweise Konfetti wird dem Aspiranten oder der Aspirantin für den Ehrentitel traditionellerweise der letzte Rest an Spiessigkeit aus dem Leib geschossen. Wen’s trifft, bleibt allerdings bis am Fasnachtssamstag geheim. Und damit wäre das Räteselraten eröffnet...

Ganz ohne Hinweise, wer es sein könnte, sind wir aber nicht. Föbine Mélanie XII. Knüsel-Rietmann hat wieder einen ihrer «Verwirrtexte» geliefert. Zwei Geheimnisse lüftet sie gleich am Anfang: In einer Woche bekommen wir eine Föbin. Und sie wird das Durchschnittsalter im Klub der Föbüs und Föbinen deutlich nach unten drücken, schreibt Mélanie XII. Wenn man die Geschlechterverteilung und das Durchschnittsalter der Föbü-Gilde in Betracht zieht, ist die eine junge Frau, die heuer zu Fasnachtsehren kommt, allerdings nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Aber es ist ein Anfang für mehr Fasnachtsfrauen und eine Verjüngungskur.

Der bisher letzte Föbü ist Markus Tschirky. Er musste an der Fasnacht 2020 kurz vor dem ersten Lockdown vor die Konfettikanone. Und ja, er ist der Musiker und Hansdampf-in-allen-Gassen mit der berühmten Jagdkapelle. Bild: Ralph Ribi (22.2.2020)

Natürlich interessieren im Vorfeld des Verschusses vor allem Spekulationen über Namen. Zu den Stichworten Frau und jung fällt natürlich eine sofort ein: Stadtpräsidentin Maria Pappa. Mit Jahrgang 1971 und ihrem Bekanntheitsgrad wäre sie als Föbine gut möglich. Nur: Sie liegt als Kandidatin so sehr auf der Hand, dass das Rätsel eigentlich von Anfang an gar keines ist. Und so einfach macht es uns die Gilde der Föbüs und Föbinen sicher nicht. Oder heben sie heuer genau deswegen die Stadtpräsidentin auf den Schild? (vre)

Freitag, 18. Februar - 15:49 Uhr

Trottinettfahrer verletzt: Zusammengestossen oder von alleine gestürzt? Stadtpolizei sucht Zeugen

Am Donnerstagabend sind Stadtpolizisten an der Langgasse in St.Gallen auf einen verletzten Trottinettfahrer gestossen. Der 47-Jährige hatte sich bei einem Sturz an der Stirn verletzt, zudem blutete er aus einem Ohr. Der Mann wurde daher gemäss Mitteilung der Polizei zur Behandlung ins Spital gebracht. Wie er zu seinen Verletzungen kam, ist jetzt Gegenstand von Abklärungen.

An dieser Stelle an der Langgasse in St.Gallen fanden Polizisten am Donnerstagabend den verletzten Trottinettfahrer. Bild: Stadtpolizei SG (17.2.2022)

Am Donnerstag, nach 19 Uhr, fanden Stadtpolizisten vor dem Haus Langgasse 53 eine am Boden liegende Person. Es handelte sich um einen 47-jährigen Trottinettfahrer, der sich bei einem Sturz verletzt hatte. Offenbar hatte er versucht einem Auto auszuweichen, das von einem Parkplatz auf die Strasse einbiegen wollte.

Unklar ist im Moment, ob das Trottinett und das Auto zusammengestossen sind oder ob der Trottinettfahrer von alleine gestürzt ist. Die Polizei klärt diese Frage jetzt ab. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen der Beteiligten sucht sie Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden in der Mitteilung gebeten, sich unter Telefon 071'224'60'00 zu melden. (stapo/vre)

Freitag, 18. Februar - 12:21 Uhr

Holzerarbeiten mit dem Helikopter in der Mülenenschlucht: Am Nachmittag wird auch noch am Tivoliweg geflogen

Spektakuläre Holzerarbeiten sind am Freitagvormittag in der Mülenenschlucht hinter der südlichen St.Galler Altstadt ausgeführt worden. Mit Hilfe eines Spezialhelikopters wurden rund zwei Dutzend grosse Bäume gefällt und ausgeflogen. Gefällt wurden einerseits bereits abgestorbene Bäume und solche mit zu viel Totholz. Anderseits fielen den Motorsägen auch grosse Bäume zum Opfer, die so standen, dass sie wegen ihres Gewichts früher oder später über eine Felskante ins viel begangene Tobel gestürzt wären.

13 Bilder 13 Bilder Das Ausfliegen grosser Bäume aus der Mülenenschlucht ist Millimeterarbeit und verlangt viel Erfahrung vom Piloten. Bild: Sandro Büchler (18.2.2022)

Die «Flugshow» in der Mülenenschlucht dauerte rund anderthalb Stunden. Ausgeführt wurden die Arbeiten vom Forstbetrieb der Ortsbürgergemeinde St.Gallen und von Fachleuten der Rotex Helicopter AG mit Basen in Balzers FL und Kägiswil OW. Im Einsatz stand ein speziell für Transportflüge mit Aussenlasten entwickelter Heli aus den USA vom Typ Kaman K-1200 K-Max. Er eignet sich dank eines speziellen Rotorsystems besonders gut für den Einsatz an beengten Orten und wird weltweit für Holzerarbeiten, das sogenannte Heli-Logging, eingesetzt.

Das Ausfliegen der teils grossen Bäume aus der Schlucht wurde am Freitagvormittag von vielen Schaulustigen verfolgt. Geflogen werden musste am Freitag, weil am eigentlich dafür vorgesehenen Donnerstag zu viel Wind herrschte. Mittagspause machte der Helikopter in Altenrhein. Dort wurde er wieder aufgetankt. Am Nachmittag steht der K-Max nun nochmals über der Stadt St.Gallen im Einsatz: Auch am Tivoliweg am Birnbäumenhang müssen abgestorbene und sturzgefährdete Bäume aus unwegsamem Gelände ausgeflogen werden. (sab/vre)

Freitag, 18. Februar - 11:53 Uhr

Meisterschaft der Promotion League startet nach Winterpause neu: SC Brühl startet «verschlankt» in die Frühlingsrunde

Am Samstag startet Brühls erste Mannschaft mit einem Auswärtsspiel gegen YF Juventus in die Frühlingsrunde. Es gilt, bis Sommer dem drohenden Abstieg zu entrinnen: So heisst denn auch die nächste Runde beim SCB «Mission Ligaerhalt». Mit 12 Punkten aus 18 Spielen liegt das Team auf dem letzten Platz der Promotion League. Nun bleiben ihm zwölf Spiele, um dem ungeliebten Gang in die Abstiegsrunde der letzten vier Mannschaften zu entrinnen.

Brühl hat im Winter das gemacht, was viele Clubs mit kleinem Budget in dieser Situation machen: Der Club hat das Teams verschlankt – sechs Spieler mussten oder wollten gehen. Und Brühl hat punktuelle Verstärkung geholt. Für das sehr junge und körperlich schmächtige Team hiess das: Verstärkung mit dem Abwehrspieler André Neitzke (35 Jahre alt, 1,86 Meter gross), der von Schaffhausen kommt, und mit dem Flügelspieler Rafhael Domingues Rafhinha, der bereits zweimal für Brühl spielte.

Im Testspiel gegen Austria Lustenau zeigte der SCB eine Top-Leistung (im Bild «Rückkehrer» Deniz Mujic). Wenn das Team am Samstag so gegen Juventus spielt, liegen drei Punkte drin. Bild: Kurt Fischknecht/

SC Brühl

Quasi ein Neuzugang ist aber auch der wirblige Stürmer Deniz Mujic. Zwar kam der Österreicher schon im letzten Sommer ins Paul-Grüninger-Stadion, konnte dann aber wegen Verletzung und Krankheit kein einziges Meisterschaftsspiel bestreiten. Wie wichtig sein Beitrag in dieser Mannschaft ist, hat Mujic in den Trainingsspielen diesen Winter gezeigt. Überhaupt die Trainingsspiele: Sieben an der Zahl hat der SCB absolviert.

Wo die Mannschaft wirklich steht, lässt sich daraus aber kaum ablesen: Da gab es das Spiel gegen den Erstklassierten der zweiten österreichischen Bundesliga, gegen Austria Lustenau, das die Brühler 90 Minuten lang mehr oder weniger dominierten (4:3). Da gab es die Spiele gegen Uzwil oder Balzers aus der 1. Liga, wo sich Brühl jeweils ein Unentschieden (zweimal 2:2) erzitterte.

Wo die Mannschaft derzeit wirklich steht und wie die Chancen stehen, dem Abstiegskampf zu entgehen, wird das Spiel diesen Samstag gegen den SC YF Juventus in Zürich zeigen. Dieses Team ist ein Gegner, der dem SC Brühl nicht wirklich liegt. Er ist im Mittelfeld der Promotion League anzusiedeln. Das Spiel wird am Samstag, 15 Uhr, im Juchhof in Zürich angepfiffen. (fm/vre)

Freitag, 18. Februar - 10:39 Uhr

Anfang Februar brannte ein Auto im Riethüsli: War es Brandstiftung? Kantonspolizei ermittelt

In der Nacht auf Sonntag, 6. Februar, hat an der Im-Grund-Strasse im Riethüsli ein Auto gebrannt. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr brannte es vollständig aus. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei gehe bei der Untersuchung der Brandursache auch Hinweisen auf Brandstiftung nach, heisst es im Online-Auftritt des Quartiervereins Riethüsli.

In der Nacht auf Sonntag, 6. Februar, brannte an der Im-Grund-Strasse ein parkiertes Auto. Es wurde dabei vollständig zerstört. Bild: Kantonspolizei SG (6.2.2022)

Anwohnerinnen und Anwohner berichten, wie sie in der fraglichen Nacht kurz nach ein Uhr durch Lärm aus dem Schlaf gerissen wurden. Mehrere Personen verliessen dann auch ihre Wohnungen und verfolgten, wie die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen zur Brandbekämpfung anrückte. Das Auto stand im Vollbrand, die Flammen schlugen hoch aus ihm heraus. Innert kurzer Zeit konnte das Feuer und gelöscht werden, so dass weitere parkierte Autos keinen Schaden nahmen.

Eine Anwohnerin berichtet dem Newsportal des Quartiervereins, sie habe schon vor dem Brand dumpfe Schläge gehört. Sie vermutet, dass jemand die Autoscheiben eingeschlagen und danach den Brand gelegt haben könnte. Eine andere Anwohnerin will gesehen haben, dass das Auto mit Aargauer Kontrollschildern ausgestattet war. Es war von einer anderen Anwohnerin an der Im-Grund-Strasse abgestellt worden.

Die Berufsfeuerwehr hatte die Flammen rasch im Griff, so dass weitere parkierte Autos nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Bild: Kantonspolizei SG (6.2.2022)

Die polizeilichen Ermittlungen glichen einem Puzzle. Dabei werde in alle Richtungen untersucht, zitiert der Internetauftritt des Quartiervereins Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei. Auch eine technische Ursache könne nicht ausgeschlossen werden. Wenn es sich um Brandstiftung handle, stehe im Vordergrund die Suche nach einem Motiv, um so auf die Täterschaft schliessen zu können. Die Polizei hofft, den Fall bald aufklären und die Öffentlichkeit informieren zu können. (pd/vre)

Freitag, 18. Februar - 10:20 Uhr

Erfreuliches aus der Bauverwaltung: Neugestaltung Bahnhofplatz 4,8 Millionen Franken günstiger als budgetiert

Die Gesamtabrechnung für Sanierung und Neugestaltung des St.Galler Bahnhofplatzes liegt vor. Der dafür bewilligte Kreditrahmen wird nicht nur eingehalten, sondern unterschritten: Das Projekt kostet die Stadt 4,8 Millionen Franken weniger als ursprünglich budgetiert. Einsparungen beim Tiefbauamt fielen bei Honoraren und Baunebenkosten, Vorbereitungsarbeiten, Fahrleitungen, Fahrgastinformation und Billettautomaten an. Das Hochbauamt konnte seine Projektteile gemäss Mitteilung deutlich tiefer als vorgesehen vergeben und abrechnen.

Der sanierte und neugestaltete St.Galler Bahnhofplatz von oben. Bild: Michel Canonica (23.4.2021)

Am 27. November 2012 hatte das St.Galler Stadtparlament den städtischen Teil für Sanierung und Neugestaltung des Bahnhofplatzes sowie Beiträge ans Aufwertungsprojekt der SBB für den Hauptbahnhof gutgeheissen. Nach Abzug der Kostenbeiträge Dritter sprach es einen Verpflichtungskredit von knapp 36,8 Millionen Franken. Das städtische Stimmvolk hiess die Vorlage gegen Widerstand aus SVP-Kreisen am 9. Juni 2013 gut.

Drehscheibe des ÖV: 2019 registrieren die Verkehrsbetriebe St.Gallen auf dem Bahnhofplatz knapp 6,7 Millionen in Busse einsteigende Passagiere. Bild: Michel Canonica (12.2.2022)

Mit den Bauarbeiten auf dem Bahnhofplatz wurde im Mai 2015 begonnen. Nach gut drei Jahren wurde der neue Bahnhofplatz dann am 31. August 2018 feierlich eingeweiht. Im Herbst 2021 nun wurden mit dem Projektpartner SBB die letzten Abrechnungen bereinigt. Die Gesamtabrechnung fürs Projekt Bahnhofplatz liegt damit vor. Die bewilligte Kreditlimite für den städtischen Teil wird dabei um 4,8 Millionen Franken unterschritten. (sk/vre)

Freitag, 18. Februar - 9:34 Uhr

Einbruch in Firmengebäude in Winkeln: Wenig Beute, aber viel Sachschaden

In der Zeit von Mittwoch, 18.45 Uhr, und Donnerstag, 5.35 Uhr, haben Einbrecher an der Ikarusstrasse das Gebäude eines dort ansässigen Betriebs heimgesucht. Der Sachschaden beträgt gemäss Mitteilung der Kantonspolizei mehrere tausend Franken. Die Ikarusstrasse ist eine kurze Stichstrasse in Winkeln. Sie verläuft vom Anfang der Bider- parallel zur Appenzeller Strasse in Richtung Westcenter/Bildweier.

Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Firmengebäude an der Ikarusstrasse. Im Inneren durchsuchte sie diverse Räume und Behältnisse. Unter Mitnahme von mehreren hundert Franken suchten sie danach das Weite. (kapo/vre)

Freitag, 18. Februar - 9:16 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 947 neue Ansteckungen und ein Todesfall am Donnerstag

Der Kanton meldet auf seiner Website für Donnerstag 947 (Mo: 1'246, Di: 1'558, Mi: 1’158) neue laborbestätigte Coronafälle. Das ist erstmals seit Wochen eine Tagesmeldung der Neuansteckungen von unter 1'000. Seit März 2020 haben sich 155'753 Personen im Sanktgallischen mit dem Coronavirus infiziert. Am Donnerstag wurde ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 834.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Donnerstag, 17. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 56 (So: 63, Mo: 75, Di: 72, Mi: 66) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich sechs Personen auf einer Intensivstation, fünf mit künstlicher Beatmung. Die Zahl der Spitaleinweisungen wegen Covid-19 nimmt damit tendenziell wieder ab und strebt dem Niveau von vor den St.Galler Winterferien zu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Donnerstagabend bei 1'412 (So: 1’760, Mo: 1’571, Di: 1'551, Mi: 1’480). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei '(So: 3'905, Mo: 3’655, Di: 3'573, Mi: 3’432). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohner. Dieser Indikator für die Entwicklung der Coronapandemie steht weiterhin auf hohem Niveau, ist aber seit vergangener Woche wieder konstant rückläufig. (SK/vre)

Freitag, 18. Februar - 8:55 Uhr

Recycling für den Westen der Stadt St.Gallen wird neu organisiert: Heutiger Entsorgungsfachmarkt schliesst im Sommer, Ersatzlösung in Arbeit

Die Gerüchte stimmen: Der bestehende Entsorgungsfachmarkt der Firma Sorec an der Letzistrasse 20 hinter dem Bahnhof Winkeln wird Ende Juni schliessen. Das ist dem Sorec-Internetauftritt und einem Anschlag im Entsorgungsfachmarkt zu entnehmen. Im Stadtmelder, der elektronischen Klagemauer der St.Galler Stadtverwaltung, erkundigt sich dieser Tage einer, ob es eine Ersatzlösung gibt oder ob es künftig nur noch ein Entsorgungszentrum auf Stadtgebiet geben wird, jenes im Osten der Stadt an der Martinsbruggstrasse.

Bei der Sorec an der Letzistrasse in Winkeln kann alles Mögliche - darunter Karton und Styropor - getrennt und damit korrekt entsorgt werden. Bild: Ralp Ribi (22.12.2011)

Obwohl sie ziemlich knapp ausgefallen ist, dürfte die Antwort im Stadtmelder all jene beruhigen, die westlich des St.Galler Stadtzentrums weiterhin ohne langen Anfahrtsweg korrekt entsorgen wollen: «Die Planungen für eine Nachfolgelösung ab Sommer 2022 im Gebiet Winkeln laufen. Entsorgung St.Gallen informiert zu einem späteren Zeitpunkt detailliert über die neue Lösung», heisst es da.

Mitteilungsfreudiger ist die Sorec, die den heutigen Entsorgungsfachmarkt in Winkeln betreibt: «Fakt ist, dass unser Partner Entsorgung St.Gallen uns auf Ende November 2021 die Zusammenarbeit einvernehmlich aufgekündigt hat. Unser Betrieb erfüllt mittelfristig die Anforderungen an eine gewünschte Zukunftslösung nicht mehr. Leider konnte allerdings die geplante Folgelösung nicht rechtzeitig realisiert werden, weshalb uns Entsorgung St.Gallen gebeten hat, den Betrieb bis kommenden Sommer aufrecht zu erhalten. Wir stellten deshalb unsere eigenen Planungen hinten an und sind dem Begehren gefolgt», heisst es da. (vre)

Freitag, 18. Februar - 8:26 Uhr

Auf dem Weg zum eigenen Metropolitanraum: Internetauftritt sowie Forum mit Bundesrätin und Finanzminister

Der Kanton St.Gallen, das Land Vorarlberg und beide Appenzell wollen zusammen mit den Regionen, Agglomerationen und regionalen Wirtschaftsverbänden den Metropolitanraum Bodensee etablieren. Ziel ist, dass der Bodenseeraum bessere Verkehrsanbindungen erhalten und von Unternehmen als attraktiver Standort erkannt werden soll.

Zum Metropolitanraum Bodensee gehört auch der Agglomerationsraum St.Gallen-Bodensee. Bild: Sandro Büchler (23.3.2021)

Jetzt geht der eigene Internetauftritt der dafür lancierten Kampagne online. Im April findet zudem gemäss Mitteilung im Beisein von Bundesrätin Karin Keller-Sutter und dem österreichischen Finanzminister Magnus Brunner das Forum Erreichbarkeit statt.

Der Metropolitanraum Bodensee umfasst einen Wirtschafts- und Lebensraum mit rund 750'000 Einwohnern und über 400'000 Beschäftigten. Er besteht aus den vier Agglomerationsräumen St.Gallen-Bodensee, Rheintal, Werdenberg-Liechtenstein und Wil. (SK/vre)

Freitag, 18. Februar - 8:15 Uhr

Präsidium für St.Galler Professor: Christoph Küffer wird Präsident des Schweizer Netzwerkes für transdisziplinäre Forschung

Die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz hat Christoph Küffer zum neuen Präsidenten des Netzwerkes für transdisziplinäre Forschung (td-net) ernannt. Er trat das Amt gemäss Mitteilung im Januar dieses Jahres an. Küffer ist Professor am Departement Architektur, Bau, Landschaft an der Ostschweizer Fachhochschule. Er gehört zu den führenden Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschern der Schweiz.

Christoph Küffer, Professor für Siedlungsökologie an der Ostschweizer Fachhochschule. Bild: PD

Das Netzwerk für transdisziplinäre Forschung gilt als eines der weltweit führenden Kompetenzzentren für anwendungsorientierte Forschung. Es bearbeitet Fragestellungen zu komplexen gesellschaftlichen Herausforderungen. In den letzten Jahren hat sich das Netzwerk speziell für die Stärkung der Fachhochschulen in der Hochschullandschaft der Schweiz sowie die Nachhaltigkeit avon Hochschulen eingesetzt. (pd/vre)

Freitag, 18. Februar - 8:04 Uhr

Freuden und Leiden der Liebe: Kantaten von Vivaldi und Händel in der Kirche St.Mangen

Die italienische Sopranistin Francesca Cassinari gehört zu den besten Sängerinnen der Alte-Musik-Szene. Am Samstag gastiert die Renaissance- und Barockspezialistin im Konzertzyklus «Alte Musik St.Gallen», wie es in einer Mitteilung heisst. Das Konzert «Speranze, Sospiri e Sospetti» präsentiert Freuden und Leiden der Liebe in italienischen Kantaten von Vivaldi, Händel und anderen.

Francesca Cassinari wird begleitet von Traversflötistin Eleonora Biscevic sowie einer Continuo-Gruppe mit Bettina Messerschmidt (Violoncello), Simon Linné (Barocklaute) und Michael Wersin (Truhenorgel). Das Konzert findet am Samstag, 17 Uhr, in der Kirche St.Mangen statt; der Eintritt dazu ist gratis. Zuvor gibt's am gleichen Ort ab 16 Uhr eine Einführung ins Thema mit Michael Wersin. (pd/vre)

Donnerstag, 17. Februar - 15:59 Uhr

Auch St.Galler Fasnacht profitiert von Coronalockerungen: Agugge am Schmutzigen Donnerstag findet nun doch statt

Auch die St.Galler Fasnachtsgesellschaft zeigt sich in einer Mitteilung «hocherfreut» über die vom Bundesrat am Mittwoch beschlossenen Lockerungen der Coronavorschriften. Das erlaube es, das Agugge am Schmutzigen Donnerstag doch durchzuführen. In diesem Jahr findet der Auftakt zur St.Galler Stadtfasnacht am 24. Februar, punkt 6 Uhr, zu Füssen des Vadian-Denkmals statt.

Die diesjährige St.Galler Stadtfasnacht wird am 24. Februar, punkt 6 Uhr, zu Füssen des Vadian-Denkmals angeguggt. Bild: Urs Bucher (28.2.2019)

Klar ist jetzt auch, dass die Guggen vom Schmutzigen Donnerstag bis am Fasnachtssamstag in der Innenstadt unterwegs sein können. Schon vorgesehen war, dass die Schnitzelbänkler in der Kellerbühne und den Fasnachtsbeizen auftreten. Das kann nun ohne 2G-Zertifikatspflicht geschehen. An jedem der Schnitzelbankabende vom Donnerstag, Freitag und Samstag in der Kellerbühne sind gemäss Mitteilung der Fasnachtsgesellschaft noch einige wenige Plätze frei.

Ebenfalls definitiv und mit erheblich weniger organisatorischem Aufwand als ursprünglich befürchtet durchgeführt wird der Föbü-Verschuss am Fasnachtssamstag. Dabei wird mit der grossen Konfettikanone dem neuen Ehren-Födlebürger oder der neuen Ehren-Födlebürgerin der letzte Rest Spiessigkeit aus dem Leib geschossen. Wer heuer zu Fasnachtsehren kommt, bleibt bis zum Verschuss am 26. Februar, 20 Uhr, geheim. (pd/vre)

Donnerstag, 17. Februar - 15:44 Uhr

Grosser Aufwand hat zu Verzögerungen geführt: Wieso das Baugesuch für den neuen Standort des «Eiszauber» erst am 1. Juni 2021 eingereicht wurde

Organisatorinnen und Organisatoren des «Eiszauber» auf der Kreuzbleiche reagieren auf Anfrage auf die Kritik, das Baugesuch für den neuen Standort auf der St.Galler Kreuzbleiche sei spät eingereicht worden. «Nachdem uns die Stadt im Sommer 2020 mitgeteilt hatte, dass wir neu ein Baubewilligungsverfahren durchlaufen müssen, haben wir bereits im Dezember 2020 nach ersten gemeinsamen Begehungen die ersten Pläne sowie das Konzept bei den Behörden eingereicht», heisst es.

2018 und 2019 fand der Eiszauber neben der alten Turnhalle Kreuzbleiche statt. Im Bild die Aufbauarbeiten für Winter 2018/19. Bild: Reto Voneschen (21.11.2018)

Im Januar und April 2021 hätten weitere Detailpläne erstellt und Anpassungen vorgenommen werden müssen. Danach sei das endgültige Gesuch am 1. Juni 2021 eingereicht worden. Der damit verbundene Aufwand habe zu den Zeitverzögerungen geführt, sagen die Zuständigen bei Radio FM1, dessen Eventabteilung den Anlass organisiert. Radio FM1 gehört wie das «St.Galler Tagblatt» zur CH-Media-Gruppe.

Der beim Publikum beliebte «Eiszauber» auf der Kreuzbleiche fand diesen Winter nicht statt. Dies auch, weil das Baubewilligungsverfahren dafür wegen Einsprachen noch nicht abgeschlossen ist. Zwei Mitglieder des Stadtparlaments kritisierten in einer Interpellation, die Stadt betreibe da zu viel bürokratischen Aufwand. In der Antwort auf den Vorstoss wies der Stadtrat diesen Vorwurf zurück. Er bedauerte auch, dass das Baugesuch nicht schon im Sommer 2020 eingegangen sei.

Neuer Standort für den «Eiszauber» soll der Veranstaltungsplatz bei der Reithallewerden. Im Bild die Visiere für das Bewilligungsverfahren. Bild: Reto Voneschen (31.5.2021)

Aktuell läuft das Verfahren noch; die sechs Einsprachen sind hängig. Nach der Forderung der Einsprechenden nach einem fachlich fundiertem Lärmgutachten sowie eines Ergänzungsberichtes zu eben diesem - die Einsprecherinnen und Einsprecher waren mit den Schlussfolgerungen des Lärmgutachtens nicht einverstanden - warten die Organisatoren derzeit gemäss eigenen Angaben auf den Bescheid der städtischen Dienststelle Umwelt und Energie.

«Wir sind bestrebt eine Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten einverstanden sind. Versuche einer direkten Kontaktaufnahme, um offene Punkte anzusprechen und eine gemeinsame Lösung zu finden, sind bei den Einsprechenden bisher auf kein Gehör gestossen», heisst es bei den «Eiszauber»-Organisatoren. Auf den bisherigen Standort bei der Turnhalle Kreuzbleiche zurückzugreifen sei keine Möglichkeit. Dafür müsste ein neues Verfahren aufgegleist werden, was den Kostenrahmen sprengen würde. Auch die Vorlaufzeit wäre für Winter 2022/23 zu klein. (dh/vre)

Donnerstag, 17. Februar - 14:28 Uhr

Provisorische Skatehalle in der ehemaligen Post Riethüsli: Zwischennutzung voraussichtlich bis August

Die Skaterinnen und Skater der Stadt St.Gallen wünschen sich schon seit Jahren eine eigene Halle. Provisorisch geht dieser Wunsch ab kommenden Samstag in Erfüllung. Das ehemalige Postgebäude im Riethüsli kann neu als Skatehalle genutzt werden. Die Räume stehen der Skatecommunity gemäss Mitteilung der Stadt voraussichtlich bis August 2022 zur Verfügung. Dann wird die alte Post in Zusammenhang mit dem Schulhausneubau teils abgerissen, teils renoviert.

Blick in die provisorische Skatehalle in der ehemaligen Post Riethüsli. Eröffnung ist am Samstag. Bild: Stadt St.Gallen

Daran mitgewirkt, dass die seit Jahren leerstehenden Räume bis Sommer umgenutzt werden können, haben gemäss Mitteilung vom Donnerstag das städtische Hochbauamt und die Offene Jugendarbeit Zentrum. Geöffnet ist die Halle am Montag, 18.30 bis 21 Uhr, am Mittwoch, 14.00 bis 16 sowie 18.30 bis 21 Uhr, und am Samstag, 13 bis 17 Uhr. Dann ist auch stets eine verantwortliche Person der Betriebsgruppe der Skatehalle vor Ort. Ausserhalb der Öffnungszeiten ist eine selbständige Nutzung möglich.

Seit 2015 versucht die Offene Jugendarbeit Zentrum, Skaterinnen und Skatern in der kalten Jahreszeit jeweils eine Halle anzubieten. Bisher fanden sich solche Räume in leerstehenden Liegenschaften, wie etwa im Güterbahnhofareal. Zwei Saisons lang wurde dort eine Lattich-Halle genutzt. 2019/20 fand keine geeignete Halle. 2020/21 stand ein Abschnitt der Olma-Parkgarage zur Verfügung. Der Wunsch von Skaterinnen und Skatern nach einer permanenten Halle für ihren Sport ist schwieriger zu erfüllen und bleibt vorerst ein Wunsch. (pd/vre)

Donnerstag, 17. Februar - 11:43 Uhr

Was die Coronapandemie mit der Gesellschaft macht: Wie geht man am besten mit Unsicherheit und Ungewissheit um?

Die Coronapandemie ist ein Beispiel dafür, wie Sicherheitserwartungen und Gewissheiten in der Gesellschaft erschüttert werden können. Die Pandemie hat bei vielen wieder ins Bewusstsein gerückt, dass unser Leben von Unsicherheit und Ungewissheit geprägt ist. Und zwar egal, ob uns das passt oder nicht. Die Ringvorlesung der Ostschweizer Fachhochschule geht jetzt der Frage nach, wie man mit dieser Unsicherheit und Ungewissheit am besten umgeht.

Die Pandemie zeigt, dass das Leben unsicher und ungewiss ist. Wie man damit umgeht, zeigt die Ringvorlesung der Ostschweizer Fachhochschule. Bild: Sandro Büchler (5.1.2022)

Den Anfang beim Vortragszyklus macht am Donnerstag, 3. März, die aus Italien stammende Philosophin Donata Romizi. Sie spricht unter dem Titel «Wie uns Ungewissheit zur Erkenntnis und Selbererkenntnis verhilft». Die Reihe besteht zwischen Anfang März und Mitte Mai aus neun Anlässen, an denen das Oberthema aus verschiedensten Blickwinkeln behandelt wird – von der Philosophie über die Politik bis hin zur Theologie.

Das Gesamtprogramm der Ringvorlesung findet sich im Internet. Die Vorträge finden jeweils von 17 bis 18.30 Uhr im Raum für Literatur in der Hauptpost St.Gallen (Eingang an der St.-Leonhard-Strasse 40) statt. Der Eintritt ist gratis, eine Anmeldung für die Teilnahme nicht erforderlich. Das jeweils aktuell geltende Corona-Schutzkonzept der Fachhochschule ist ebenfalls im Internet zu finden. (pd/vre)

Donnerstag, 17. Februar - 11:14 Uhr

Igel, Eichhörnchen & Co. in der Stadt: In St.Gallen fehlen naturnahe Grünflächen, dafür hat's zu viele Hindernisse für kleine Wildtiere

Im vergangenen Jahr hat die Aktion Stadtwildtiere in St.Gallen unter anderem mit Hilfe von Freiwilligen die Qualität des Stadtgebietes als Lebensraum für kleine Wildtiere erforscht. Jetzt liegen gemäss Mitteilung die Resultate vor. Der entsprechende Bericht zeigt, dass es auch in St.Gallen in naturnahen Wohnquartieren und Grünanlagen Lebensräume für Wildtiere gibt. Allerdings lauern hier auch viele Gefahren für Igel, Eichhörnchen & Co. Die Zahl der naturnahen Grünräume, aber auch ihre Vernetzung müsste verbessert werden.

Treppenstufen, die für Menschen gedacht sind, sind für Igel rasch einmal zu hoch. Bild: Stadtwildtiere/ Rahel Fierz

Zu den städtischen Gefahren für kleine Wildtiere gehören Barrieren wie Mauern, Zäune, Treppen und Strassenrandsteine, die oft unüberwindbare Hindernisse darstellen. Nicht miteinander verbundene Grünflächen sind ein weiteres Hindernis. Diese mangelnde Vernetzung von Naturobjekten im Siedlungsraum führt dazu, dass Gefahren wie Strassenverkehr, keine oder fragmentierte Lebensräume sowie ein knappes Futterangebot für kleine Wildtiere noch stärker ins Gewicht fallen.

Die Kartierung von 51 Flächen und 93 Strecken durch Freiwillige zeigen gemäss Mitteilung, dass es in St.Gallen in vielen Wohngebieten kaum Hecken, Rabatten oder Asthaufen gibt, wo kleine Wildtiere den Tag oder den Winter verbringen können. Die Wege der Eichhörnchen werden vielfach durch Lücken im Baumbestand und fehlende Hecken unterbrochen. Besonders in Einfamilienhaus-Quartieren, wo oft jeder Garten mit Zäunen oder Mauern abgegrenzt ist, gibt es viele Barrieren für Igel. Dasselbe gilt für Hanglagen mit Stützmauern.

Lebensräume für Eichhörnchen müssen genügend grosse und genügend nahe beieinanderstehende Bäume aufweisen. Leserbild: Stephan Lendi (Diepoldsau, 13.2.2022)

Bei grösseren Liegenschaften und Siedlungen mit Mehrfamilienhäusern sind die Aussenräume mit grossen Rasen- oder Wiesenflächen oft zu monoton gestaltet. Es fehlen Sträucher, Hecken, Ast- und Laubhaufen, Rabatten mit dichten Staudenbepflanzungen, Bäume und zusammenhängende Baumkorridore. Tipps dafür, was man für kleine Wildtiere im eigenen Garten tun kann, finden sich auf der Meldeplattform der Aktion Stadtwildtiere im Internet. Ein neuer Leitfaden zeigt, wie die Vernetzung bei grösseren Liegenschaften gefördert werden kann. (sk/vre)

Donnerstag, 17. Februar - 10:10 Uhr

Katholische Kirchgemeinde St.Gallen entwickelt neue Gebäudestrategie: Wie viele Kirchen, Kapellen und Gemeindezentren braucht es noch?

Die katholische Kirche verfügt in der Stadt St.Gallen über eine grosse Zahl an Kirchen, Kapellen und Pfarreiheimen. Diese Infrastruktur ist zu umfangreich für die heutigen Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten. Deshalb soll sie verkleinert werden. Dies soll mit einer neuen Gebäudestrategie erreicht werden. Für den dafür bereits vorliegenden Entwurf wurde jetzt die Vernehmlassung gestartet. Es ist absehbar, dass das neue Konzept vor allem dort zu Diskussionen Anlass geben wird, wo Gebäude aufgegeben oder umgenutzt werden sollen.

Rund um die katholischen Kirchen und Pfarreizentren in Bruggen (Bild), um den Dom und im Neudorf sollen vollausgebaute Standorte erhalten bleiben. Bild: Urs Bucher (13.1.2015)

Zur katholischen Kirchgemeinde St.Gallen gehören elf Pfarreien. An dieser breiten Präsenz in den Stadtquartieren soll sich auch nichts ändern. Trotzdem stelle sich die Frage, inwiefern die 14 Kirchen und Kapellen sowie die dazugehörigen Pfarreiheime und weiteren Liegenschaften den heutigen und künftigen Bedürfnissen entsprächen, heisst es in einer Medienmitteilung zum Start des Entwicklungsprozesses für die neue Gebäudestrategie.

Im vorliegenden Papier, das in einem breit abgestützten Verfahren entwickelt wurde, schlagen der Kirchenverwaltungsrat und das LOS-Team als Koordinationsgremium der Seelsorge vor, sich auf drei vollausgebaute Standorte zu konzentrieren. Das sollen die Kirche St.Maria und das Begegnungszentrum Neudorf im Osten, die Kathedrale, Schutzengelkapelle und das Dom-Zentrum im Zentrum sowie Kirche und Pfarreiheim Bruggen im Westen der Stadt sein.

Für St.Otmar (Bild), Heiligkreuz, Winkeln und die Wallfahrtskirche sieht die katholische Kirchgemeinde räumlichen Anpassungsbedarf. Bild: Michel Canonica (28.10.2015)

Für St.Otmar, Heiligkreuz, Winkeln und die Wallfahrtskirche soll die räumliche Situation «geklärt» werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Dabei geht es um die Frage, wie die Gebäude an diesen Standorten aktuellen Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten angepasst werden können. Für Rotmonten und St.Georgen schlägt der Entwurf für die Gebäudestrategie vor, zusammen mit den evangelisch-reformierten Kirchgemeinden die gemeinsame Nutzung eines der bestehenden Standorte zu prüfen.

Ziel des jetzt mit der Vernehmlassung angestossenen offenen Prozesses ist es, eine Gebäudestrategie zu entwickeln, die eine langfristige Planung möglich macht. «Entscheide, die in den nächsten Jahren gefällt werden, brauchen für ihre Umsetzung Jahre oder sogar Jahrzehnte», heisst es dazu in der Mitteilung. In Anbetracht der pastoralen und finanziellen Entwicklungen sei es nötig, bereits heute über die bauliche Infrastruktur zu sprechen, und nicht zu warten, bis sich Sachzwänge ergäben. (pd/vre)

Donnerstag, 17. Februar - 9:01 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'158 neue Ansteckungen am Mittwoch und auch die Zahl der Hospitalisationen geht wieder zurück

Der Kanton meldet auf seiner Website für Mittwoch 1'158 (Mo: 1'246, Di: 1'558) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 153'806 Personen im Sanktgallischen mit dem Coronavirus infiziert. Am Mittwoch wurde kein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 833.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Mittwoch, 16. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 66 (So: 63, Mo: 75, Di: 72) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich sieben Personen auf einer Intensivstation, fünf mit künstlicher Beatmung. Die Zahl der Spitaleinweisungen wegen Covid-19 nimmt damit nach einem Anstieg Anfang Woche seit zwei Tagen wieder ab.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Mittwochabend bei 1'480 (So: 1’760, Mo: 1’571, Di: 1'551). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 3'432 (So: 3'905, Mo: 3’655, Di: 3'573). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohner. Die Zahl der Neuansteckungen bleibt damit auf hohem Niveau, ist aber seit vergangener Woche konstant rückläufig. (SK/vre)

Donnerstag, 17. Februar - 8:50 Uhr

Aufhebung fast aller Coronavorschriften freut auch die Olma-Leitung: Frühlings- und Trendmesse Offa findet erstmals seit 2019 wieder statt

Am Mittwoch hat der Bundesrat die Aufhebung der allermeisten Coronavorschriften beschlossen. Darüber freut sich auch die Leitung der Olma-Messen. Sie sieht sich gemäss Mitteilung in ihrem Entscheid bestätigt, nach Absage der Immobilienmesse die Vorbereitungen für die Frühlings- und Trendmesse weiterlaufen zu lassen. Nach den Absagen von 2020 und 2021 wegen der Pandemie werde die Offa in diesem Jahr vom 20. bis 24. April mit aller Wahrscheinlichkeit wieder stattfinden können.

Die Offa findet in diesem Jahr nach den Absagen von 2020 und 2021 erstmals wieder statt, und voraussichtlich im gewohnten Rahmen. Bild: PD

Die Offa will sich gemäss Mitteilung auch diesen Frühling «als Marktplatz der Ostschweiz» präsentieren. Nebst der traditionellen Pferdemesse und einer grossen Gartenausstellung erwartet das Publikum ein vielfältiges Programm unter anderem mit zahlreichen Sportarten zum Kennenlernen, der Showküche Ostschweiz, der Offa-Modeschau sowie einer Werkstatt für Forscher und Entdecker. Auch die Degustationshallen 4/5 werden voraussichtlich wieder ohne Einschränkungen benutzbar sein. (pd/vre)

Mittwoch, 16. Februar - 17:49 Uhr

Zwei junge Gärtner hatten am Mittwochnachmittag im roten Bleichli eine eher ungewöhnliche Aufgabe zu erledigen. Bild: Raphael Rohner (16.2.2022)

Im roten Bleicheli gesehen: Baumpflege in der Riesenvase

Am Mittwochnachmittag hatten zwei Lehrlinge der St.Galler Gärtnerei «Varioplant» eine besondere Aufgabe: Sie mussten im roten Bleicheli die die Vase von Pipilotti Rist klettern und die Japanische Zierkirsche darin kontrollieren. Während der eine Lehrling unten blieb und die Leiter sicherte, musste sein «Unterstift» hinaufklettern und den Zustand des Bäumchens überprüfen. Dabei war dem Lehrling oben das Arbeiten in schwindelnder Höhe offensichtlich nicht so ganz geheuer... (rar)

Arbeiten in schwindelnder Höhe in der Riesenvase von Pipilotti Rist. Bild: Raphael Rohner (16.2.2022)

Mittwoch, 16. Februar - 17:17 Uhr

Eine klare Reaktion

Momentaufnahme. Am Donnerstag geht's zurück aus dem Corona-Ausnahmezustand in die Normalität. An vielen Orten fällt auch die Maskenpflicht. Viele reagieren darauf am Mittwoch erleichtert, auch ein St.Galler Ladenbetreiber, der seine Warnhinweise sofort entsorgte. Bild: Raphael Rohner (16.2.2022)

Mittwoch, 16. Februar - 15:31 Uhr

Stadt setzt Coronalockerungen ab Donnerstag um: Keine Einschränkungen mehr beim Sport und der Nutzung von Schulräumen durch Dritte

Auch die Stadt St.Gallen setzt die vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen der Coronavorschriften per sofort um. Ab Donnerstag können die Sportanlagen (unter anderem Hallenbäder, Sauna, Eissportzentrum, Sporthallen, Sportplätze) sowie die Räume von Schulen und Tagesbetreuungen wieder ohne Einschränkungen genutzt werden. Aufgehoben sind gemäss Mitteilung vom Mittwoch insbesondere die Zertifikatspflicht, die Maskenpflicht, die Pflicht für Schutzkonzepte sowie die Bewilligungspflicht für Veranstaltungen mit über 1’000 Personen.

Ab Donnerstag sind auch Publikumsveranstaltungen in städtischen Sportanlagen wieder ohne Einschränkungen möglich. Im Bild der Gallusfisch 2017 im Hallenbad Blumenwies. Bild: Urs Bucher (27.9.2017)

Man freue sich, die Bevölkerung wieder ohne Einschränkungen in und auf den städtischen Anlagen begrüssen zu dürfen, schreibt die Dienststelle Infrastruktur der Direktion Bildung und Freizeit. Nutzerinnen und Nutzer der Anlagen werden zudem zu «respektvollem und tolerantem Umgang» miteinander sowie mit den Teams der Einrichtungen aufgerufen. Fragen, die sich aus diesen Veränderungen für Sportanlagen, für Eis- und Badeeinrichtungen sowie für die Schulraumbelegung ergeben, können den Behörden per E-Mail gestellt werden. (sk/vre)

Mittwoch, 16. Februar - 12:43 Uhr

Heute Mittwoch ist wieder Vollmond

Momentaufnahme. Luciano Pau fotografierte den Vollmond vom 18. Januar bei Herisau. Und heute Nacht ist der Mond bereits wieder voll.

Mittwoch, 16. Februar - 12:06 Uhr

Bundesrat verkündet heute, wie es mit den Coronaregeln weiter gehen soll: St.Galler Stadtparlament will Anfang Mai ins Waaghaus zurückkehren

Heute Mittwoch, nicht vor 14 Uhr, wird der Bundesrat darüber informieren, wie es mit den Anti-Corona-Regeln weitergehen soll. So wird auch eine weitgehende Lockerung diskutiert. Von Bedeutung wäre dieser Schritt auch fürs St.Galler Stadtparlament. Wenn ein Grossteil der Vorschriften aufgehoben würde, wäre nämlich die Rückkehr in den angestammten Saal im Waaghaus möglich. Seit Frühling 2020 tagt die städtische Legislative nunmehr im Schnitt einmal im Monat in einer Olma-Halle.

Blick in den Parlamentssaal im Waaghaus. Das Stadtparlament tagt seit zwei Jahren wegen der Pandemie nicht mehr hier, sondern im Olma-Areal. Bild: Urs Bucher (14.1.2020)

Stadtschreiber Manfred Linke bestätigt auf Anfrage, dass sich das Parlamentspräsidium bereits mit der Frage der Rückkehr ins Waaghaus beschäftigt hat. Dies Ende 2021 und dies nochmals in diesen Tagen. Dabei wurde entschieden, dass die Sitzung vom kommenden Dienstag gemäss bereits verschickter Einladung in der Olma-Halle 2.1 stattfinden wird. Auch jene vom 22. März könnte sicherheitshalber noch auf dem Messegelände durchgeführt werden.

Die Rückkehr ins Waaghaus erfolgt wahrscheinlich am 3. Mai, an der ersten Sitzung nach Ostern. Dies, so sagt Manfred Linke, wäre ein sehr passender Zeitpunkt: Dann soll nämlich die traditionelle Feier für den neuen Ratspräsidenten, die Mitte Januar noch nicht möglich war, nachgeholt werden. Angesichts der derzeitigen Lage sei durchaus möglich, dass bis dann alle Coronavorschriften aufgehoben seien. Damit könnte man dann «wieder im Waaghaus zusammenstehen und feiern wie früher».

Parlamentspräsident und damit höchster Stadtsanktgaller ist in diesem Jahr Jürg Brunner von der SVP. Er entscheidet, wo das Parlament tagt. Bild: Ralph Ribi (11.1.2022)

Der Entscheid, wann das Stadtparlament ins Waaghaus zurückkehrt, fällt allerdings der Parlamentspräsident. In diesem Jahr ist das Jürg Brunner von der SVP. Der Ratspräsident lädt zu den Parlamentssitzungen ein. Damit, so sagt Manfred Linke, liege auch der Entscheid über den Tagungsort in seiner Kompetenz. Jürg Brunner habe aber in der Diskussion der Frage - wie Vorgängerin Alexandra Akeret (SP) jeweils auch – die übrigen Mitglieder des Ratspräsidiums eingebunden. (vre)

Mittwoch, 16. Februar - 11:30 Uhr

«Nachtmädchen» taufen Strassen in der Stadt St.Gallen um: Pionierinnen der Frauenbewegung im öffentlichen Raum sichtbar machen

In der Stadt St.Gallen sind nur 179 Strassennamen Männern und nur 20 Strassennamen Frauen gewidmet. Dieses Ungleichgewicht ist seit einiger Zeit ein Thema auch in der St.Galler Stadtpolitik. So hat das Parlament am 25. Mai 2021 ein Postulat überwiesen, das den Stadtrat beauftragt, eine Strategie vorzulegen, wie er Frauen im öffentlichen Raum besser sichtbar machen will.

Per Kleber wurde in St.Gallen die Dufour- inoffiziell in Goegg-Pouchoulin-Strasse umgetauft. Bild: Melissa Müller (16.2.2022)

Dem Parlamentsentscheid waren längere Diskussionen vorausgegangen. Auf das Anliegen machten Frauen in dem Zusammenhang mit dem nächtlichen Umschreiben von Strassennamen aufmerksam. Wenn man das Resultat der politischen Debatte anschaut, geschah das offenbar mit Erfolg. Dieser Tage nun sind erneut Strassenschilder in der Stadt St.Gallen überklebt worden: Dabei kamen Pionierinnen des Kampfs für die Gleichstellung der Frauen zum Zug.

So muss etwa Sonderbundsgeneral Guillaume Henri Dufour jetzt im Strassenbild Marie Goegg-Pouchoulin weichen. Die Dufourstrasse wurde mit einem violetten Kleber in Goegg-Pouchoulin-Strasse umgetauft. Wer hinter der Aktion steht ist unklar. Genauso wie nicht bekannt ist, ob es sich dabei um eine Mahnung an den Stadtrat handelt, seine Frauenstrategie rasch aufzugleisen, oder ob da einfach ein paar «Nachtmädchen» unterwegs waren.

Marie Goegg-Pouchoulin auf einer zeitgenössischen Porträtfoto. Bild: PD

Marie Goegg-Pouchoulin übrigens setzte sich als eine der ersten für das Frauenstimmrecht in der Schweiz ein. Die Genferin forderte die Gleichstellung von Frau und Mann nicht nur auf politischer, sondern auch auf sozialer und zivilrechtlicher Ebene. So engagierte sie sich vor allem für den Zugang von Frauen zu mehr Bildung. Dank einer von ihr lancierten Petition wurden Frauen ab 1872 zum Studium an der Universität Genf zugelassen. (vre)

Mittwoch, 16. Februar - 10:59 Uhr

Pädagogische Hochschule St.Gallen: Infoabend zum Studium findet nochmals online statt

Die Pädagogische Hochschule St.Gallen (PHSG) führt im Februar einen Online-Infoabend durch. Sie informiert dabei über die Inhalte des Studiums, die Zulassungsbedingungen und die Berufsperspektiven für die Zukunft. Am virtuellen Infoabend können Programmverantwortlichen und Studierenden auch Fragen rund ums Studium gestellt werden. Der Online-Infoabend für die Kindergarten- und Primarstufe sowie die Sekundarstufe I findet am Mittwoch in einer Woche, 19 Uhr bis 21 Uhr, statt. Interessierte können sich im Internet anmelden. (pd/vre)

Mittwoch, 16. Februar - 10:42 Uhr

St.Galler Premiere von «Stand Up My Beauty» mit der Regisseurin: Ein Protestlied voller Leidenschaft im Kinok

Nardos Wude Tesfaw ist in Äthiopien eine bekannte Sängerin der Azmari-Tradition. Sie singt im Club Fendika, einem der wichtigsten Kulturlokale der Hauptstadt Addis Abeba. Die charismatische Frau, verheiratet mit einem Musiker und Mutter von zwei Kindern, intoniert mit ihrer kraftvoller Stimme sowohl traditionelle Lieder, wie sie auch geschickt aus dem Stegreif improvisiert.

Die äthiopische Sängerin Nardos Wude Tesfaw kämpft gegen die Diskriminierung von Frauen im ostafrikanischen Land. Bild: PD

Nardos Wunsch ist es, einen eigenen Song zu schreiben, der die schreiende Benachteiligung der Frauen in dem ostafrikanischen Land anprangert. Einer der grössten Missstände bleibt hier die Zwangsverheiratung kleiner Mädchen. Für ihr Protestlied macht sie sich auf eine Recherchereise. Dabei trifft sie auf Gennet, eine Poetin, die mit ihren Kindern auf der Strasse lebt und schliesslich zu einer wichtigen Mitarbeiterin wird.

Die Bieler Dokumentarfilmerin Heidi Specogna erzählt in ihrem neuen Film «Stand Up My Beauty» eine letztlich optimistische und inspirierende Geschichte von jungen afrikanischen Frauen, die eine eigene Vision für ihre Zukunft haben und sich mit Leidenschaft dafür engagieren. Der Streifen hat am Sonntag, 11 Uhr, in Anwesenheit der Regisseurin seine St.Galler Premiere. Das Gespräch mit Heidi Specogna nach der Vorstellung führt der Filmjournalist Geri Krebs. (pd/vre)

Mittwoch, 16. Februar - 10:10 Uhr

Vorstoss zum Autobahn-Zubringer Appenzellerland: Was unternehmen die Kantone nach dem Negativentscheid des Bundes?

Teil eines grösseren Umfahrungsprojekts für das verkehrsgeplagte Herisau ist ein Tunnel ins Industriegebiet zwischen Winkeln und Gossau. Hier soll die Umfahrungsstrasse an die Autobahn angehängt werden. Wie Ende Januar bekannt wurde, will der Bundesrat diesen Autobahnzubringer Appenzellerland im neusten «Strategischen Entwicklungsprogramm» (STEP) für die Nationalstrassen allerdings nicht umsetzen. Das hat in der Region Kritik und Diskussionen ausgelöst. Jetzt folgt ein Vorstoss dazu im St.Galler Kantonsrat.

Ein Modell des Autobahnzubringers Appenzellerland vom Breitfeld bis zum Nordportal des Tunnels nach Herisau. Bild: PD (23.3.2020)

Die SVP-Fraktion will wissen, was die Regierungen des Kantons St.Gallen und beider Appenzell tun wollen, um den Bund dazu zu bewegen, den Autobahnzubringer Appenzellerland mit höherer Priorität zu realisieren. Weiter erkundigt sich die Fraktion nach den Folgen des Aufschubs des Autobahnzubringers für die Entwicklung des Areals St.Gallen West/Gossau Ost (Projekt ASGO). Die Kantonsregierung soll unter anderem auch berichten, ob Zukunftsprojekte im Gebiet zwischen St.Gallen und Gossau durch den Aufschub des Autobahnzubringers gefährdet sind.

Für die SVP-Fraktion im St.Galler Kantonsrat bleibt der Autobahnzubringer Appenzellerland trotz des Negativentscheides des Bundes wichtig. Damit könnten Herisau, Winkeln und Gossau vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Dies würde gemäss Interpellationstext auf dem bestehenden Verkehrsnetz die Sicherheit für Velos sowie Fussgängerinnen und Fussgänger erhöhen. Und auch aus volkswirtschaftlicher Sicht sei der Zubringer «sehr vorteilhaft», zitiert die SVP-Fraktionen einen Bericht über die Auswirkungen des Projekts der kantonalen Tiefbauämter. (pd/vre)

Mittwoch, 16. Februar - 9:08 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'558 neue Ansteckungen am Dienstag, Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten?

Der Kanton meldet auf seiner Website für Dienstag 1'558 (Montag: 1'246) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 153'648 Personen im Sanktgallischen mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag wurde kein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 833.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 15. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 72 (So: 63, Mo: 75) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich sechs Personen auf einer Intensivstation, vier mit künstlicher Beatmung. Die Zahl der Spitaleinweisungen wegen Covid-19 hat damit Anfang Woche wieder einen Sprung nach oben gemacht, scheint sich jetzt aber wieder zu stabilisieren.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Dienstagabend bei 1'551 (So: 1’760, Mo: 1’571). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 3'573 (So: 3'905, Mo: 3’655). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohner. Die Zahl der Neuansteckungen bleibt damit auf hohem Niveau, ist aber seit vergangener Woche rückläufig. Der Höhepunkt der Omikron-Welle scheint tatsächlich überschritten zu sein. (SK/vre)

Mittwoch, 16. Februar - 8:52 Uhr

Umweltfreisinnige für mehr Tempo-30-Zonen in den Quartieren und für Förderung von Mitfahrgemeinschaften

Die St.Galler Umweltfreisinnigen befürworten in einer Mitteilung die Teilrevision der Signalisationsverordnung des Bundes. Dieser hat den Entwurf dafür in die Vernehmlassung geschickt. Damit sollen die Einführung von Tempo-30-Zonen vereinfacht und Mitfahrgemeinschaften gefördert werden. Die Umweltfreisinnigen sind eine «eigenständige Organisation unter dem Dach der FDP». Sie befassen sich mit Umwelt, Verkehr, Raumplanung, Energie sowie Forst- und Landwirtschaft.

Die revidierte Signalisationsverordnung des Bunde sieht vor, dass zur Einführung von Tempo 30 auf nicht verkehrsorientierten Strassen keine aufwendigen Gutachten mehr nötig sind. Auch sollen die Tieftempozonen neu rein aufgrund der örtlichen Verhältnisse eingeführt werden können. Also zum Beispiel zur Verbesserung der Lebensqualität und nicht mehr nur zur Verminderung von Gefahren und Umweltbelastungen.

Tempo-30-Zonen sollen künftig auch mit dem Ziel der Förderung der Lebensqualität in einem Wohngebiet eingerichtet werden können. Bild: Ralph Ribi (15.10.2021)

Ebenfalls sollen zwei neue Verkehrssignale eingeführt werden, die Mitfahrgemeinschaften besondere Rechte einräumen. Mit dem Symbol «Mitfahrgemeinschaft» könnten bestimmte Fahrbahnen, etwa im Fahrverbot oder auf Busspuren, exklusiv von Mitfahrgemeinschaften benutzt werden. Mit dem neuen Symbol sollen auch Parkplätze für Autos reserviert werden können, die mit mehreren Personen besetzt sind.

Die St.Galler Umweltfreisinnigen befürworten die Änderungen. Einfachere Verfahren erhöhten die Zahl der Tempo-30-Zonen und verbesserten damit die Lebensqualität in Wohngebieten massiv. Die Einführung neuer Signale sei zudem der erste Schritt für mehr Mitfahrgemeinschaften, welche die Verkehrsüberlastung und die Umweltbelastung reduzieren. Fragezeichen setzen die Umweltfreisinnigen allerdings beim Vollzug des neuen Signals «Mitfahrparkplätze». Der Kontrollaufwand müsse klein bleiben. (pd/vre)

Mittwoch, 16. Februar - 7:49 Uhr

Der Goldstaub-Taggecko vom Stephanshorn

Momentaufnahme. Im Tropenhaus des Botanischen Gartens findet man nicht nur Pflanzen, dort tummeln sich auch exotische Tiere wie der kubanische Pfeiffrosch. Und auch um einen Goldstaub-Taggecko zu sehen, muss man nicht nach Madagaskar, seinem Herkunftsland, reisen. Man findet ihn bereits im Glashaus im Stephanshorn. Leserbild: Ingrid Zürcher

Dienstag, 15. Februar - 18:31 Uhr

Naturmuseum zeigt Natur- und Tierfilme: Wo sich Hai und Hamster die Filmleinwand teilen

Am Wochenende wird das Naturmuseum St.Gallen wieder zum Kino. Zum 13. Mal findet dort das Natur- und Tierfilmfestival statt. Auf dem Programm stehen 24 Streifen, die Einblicke in die Vielfalt der Natur geben, aber auch deren Gefährdung thematisieren. Das Festival findet am Samstag und Sonntag, je 10.30 bis 16.45 Uhr, statt. An je sechs Terminen verteilt über den Tag werden jeweils zwei Filme parallel gezeigt. Festival- und Museumseintritt für zwei Tage kosten 30, für einen Tag 17 Franken (Kinder 12 und 7 Franken).

Olimba, die Königin der Leoparden. Bild: PD

Unter den Streifen des Natur- und Tierfilmfestivals sind mehrere, die am Filmfestival «Naturvision» im deutschen Ludwigsburg mit einem Preis bedacht wurden. Einer davon ist «Olimba – Königin der Leoparden», der in schönen und dramatischen Bildern vom Leben einer Leopardenmutter zwischen Jagd, Revierkampf und Mutterliebe erzählt. Ein anderer Höhepunkt ist die englische Dokumentation «Ocean Super Predators» zu den ausgefeilten Jagdtechniken von Meeressäugern.

Natürlich wird auch das derzeitige Umweltthema Nummer eins am Festival im Naturmuseum angeschnitten. Einen kritischen Blick auf die Folgen der Klimaerwärmung wirft «Rentiere auf dünnem Eis». Er geht der Frage nach, was zwei Grad Erwärmung für die riesigen Gebiete am russischen Polarkreis bedeuten. Zu sehen sind aber auch Filme speziell für ein junges Publikum: Dazu gehören «Der kleine Held vom Hamsterfeld» über das Leben des Feldhamsters oder «Sittiche: Invasion der schrägen Vögel».

«Rentiere auf dünnem Eis» thematisiert die dramatischen Folgen des Klimawandels in den arktischen Gebieten Russlands. Bild: PD

Fürs Natur- und Tierfilmfestival nimmt das Naturmuseum keine Platzreservationen entgegen. Wer bei den Publikumsmagneten auf jeden Fall im Kinosaal sitzen möchte, ist besser frühzeitig vor Ort. Dies, weil die Zahl der Sitzplätze pro Film aus feuerpolizeilichen Gründen beschränkt ist. Das vollständige Filmprogramm vom kommenden Wochenende findet sich im Internet. (pd/vre)

Dienstag, 15. Februar - 16:20 Uhr

Der Filmklub für Kinder in der Stadtbibliothek geht in die dritte Runde: Filme schauen, diskutieren und Aufgaben lösen

Ende Februar setzt die Stadtbibliothek Katharinen den Filmklub fort. Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren schauen jeweils am Mittwochnachmittag gemeinsam einen Kinofilm. Im Anschluss wird diskutiert und die Kinder lösen Aufgaben zum Gesehenen. Der Filmklub geht damit in die dritte Runde. Termine dafür sind diesmal der 23. Februar, der 9. und 23. März sowie der 6. April. Dafür anmelden kann man sich bis 20. Februar. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Kinder beschränkt.

Die Kinder- und Jugendabteilung der St.Galler Stadtbibliothek ist im ehemaligen Frauenkloster St.Katharinen untergebracht. Bild: Reto Voneschen (8.5.2021)

Geleitet wird der Filmklub von Bibliotheksmitarbeiter Marco Albini. Mit von der Partie sind die Lehrlinge der Bibliothek. Marco Albini schreibt in seiner Freizeit fürs Online-Filmmagazin «OutNow.ch» und moderiert einen Film-Podcast. Er ist zudem begeisterter Sammler von Filmfiguren und Sammelstücken. Albini sei seit seiner Kindheit fasziniert von der Filmwelt. Er freue sich, sein Wissen und seine Begeisterung mit Kindern zu teilen, heisst es in der Ankündigung der diesjährigen Reihe. (pd/vre)

Dienstag, 15. Februar - 15:52 Uhr

Basteln für Familien: Ein Wollmammut aus Karton und Wolle

Das Wetter für kommenden Sonntag sieht nicht berauschend aus: «Auf dem Programm» stehen Regen und Schnee. Da müsste allen Eltern, die ihren Nachwuchs sinnvoll beschäftigen wollen, ein Anlass im Historischen und Völkerkundemuseum gerade Recht kommen. In der Sonntagswerkstatt kann man von 14 bis 16.30 Uhr ein Wollmammut aus Karton und Wolle basteln. Gedacht ist das Drop-In-Basteln für Familien mit Kindern.

Am Sonntag werden im Historischen und Völkerkundemuseum solche Wollmammuts aus Karton und Wolle gebastelt. Bild: HVM

Für den Besuch gilt der Museumseintritt, die Werkstatt selber ist gratis. Dafür ist auch keine Anmeldung nötig. Und natürlich steht einem vor oder nach der Bastelstunde das ganze Museum mit seinen Ausstellungen auch für Kinder für einen Rundgang offen. Im Museum gilt für Personen ab 16 Jahren die 2G-Zertifikatspflicht. Zudem müssen Personen ab zehn Jahren in den Innenräumen des Museum eine Hygienemaske tragen. (pd/vre)

Dienstag, 15. Februar - 11:17 Uhr

«Theater Jetzt» spielt in der Kellerbühne das Stück «Trainingslager»: Ein leicht wahnwitzige Olympiatraum für St.Gallen aus den 1920er-Jahren

Die Illustration zum Olympiatraum aus der «St.Galler Schreibmappe» des Jahres 1929. Hinten links auf der abgetragenen Bernegg der Flugplatz. Bild: PD

Auf Basis der leicht wahnwitzigen Olympia-Idee hat das «Theater Jetzt» aus Sirnach das Theaterstück «Trainingslager» entwickelt. Es hatte Ende November 2020 Premiere in der St.Galler Kellerbühne und kehrt diese Woche nochmals dorthin zurück. Im «Kammermusical» sezieren die Theaterleute zu dritt mit Worten und Musik die Ostschweizer Mentalität. Die Ausgangslage fürs Stück ist dabei reizvoll: Olympia-Initiant Rudolph Pfändler ist gescheitert und versucht jetzt zu verstehen, was eigentlich schief gelaufen ist.

Diese Woche führt das «Theater Jetzt» sein «Trainingslager» nochmals in der Kellerbühne auf. Geplant sind Vorstellungen am Freitag und Samstag, je 20 Uhr. Die ursprünglich geplante dritte Vorstellung vom Donnerstag ist abgesagt – mangels Reservationen, wie es in einer Mitteilung der Kellerbühne heisst. Für die anderen Vorstellungen sind noch Tickets zu haben. Neben Oliver Kühne wirken in der Produktion der Tessiner Musiker Sandro Schneebeli und die Rorschacher Schauspielerin Monika Romer mit. (pd/vre)