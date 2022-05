Der SC Brühl verliert zu Hause gegen Etoile Carouge mit 0:2: Versagen im Abschluss rächt sich einmal mehr

Auch im 15. Heimspiel dieser Meisterschaftssaison am Samstag gegen Etoile Carouge verpassten die Brühler Fussballer ihren ersten Heimsieg. Dass man mit dieser erschreckenden Heimbilanz auf keinen grünen Zweig kommen kann, liegt auf der Hand. Der Rückstand auf den den Ligaerhalt rettenden drittletzten Platz ist damit auf fünf Punkte gewachsen - und das bei gerade noch sechs ausstehenden Spielen in der Abstiegsrunde.

Die Brühler gaben sich am Samstag redlich Mühe, den Genfern von Etoile Carouge einen Sieg abzutrotzen. Dafür war aber die Chancenauswertung erneut zu schlecht. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB (30.4.2022)

In der ersten Halbzeit sah es am Samstag für die Kronen spielerisch noch gar nicht so schlecht aus, wie Henri Seitter im Matchbericht schreibt. Sie erspielten sich gegen die favorisierten Genfer vier ganz klare Chancen, scheiterten aber wie schon so oft in dieser Saison kläglich im Abschluss. Ganz anders Etoile Carouge: Mit einer halben Chance erzielten die Genfer in der 21. Minute das Tor zum 0:1.

Nach dem Wechsel standen die Brühler dem Ausgleich zweimal sehr nahe, doch einmal vergab Nikolas Eberle in aussichtsreicher Position, und einmal rettete ein Genfer Feldspieler auf der Linie. Die Brühler gingen nun etwas grössere Risiken ein, das führte aber dazu, dass die Genfer mit ihren wenigen Kontern immer gefährlicher wurden. So fiel wenig überraschend in der 63. Minute das entscheidende 0:2.

Auch im 15. Heimspiel der laufenden Saison der Promotion League gab's für den SC Brühl keinen Sieg. Die Pechserie liess sich auch am Samstag nicht brechen. Bild: Kurt Frischknecht (30.4.2022)

Damit starten die Brühler mit dem Handicap von fünf Punkten gegen Sion II, YF Juventus und etwas überraschend Aufsteiger Black Stars Basel in die Abstiegsrunde der Promotion League. Etoile Carouge qualifizierte sich dank dieses Sieges im Paul-Grüninger-Stadion in St.Gallen im letzten Moment doch noch für die bevorstehende Aufstiegsrunde der Promotion League. (pd/vre)