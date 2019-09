ST.GALLER STADT-TICKER: Frau schlägt Polizisten +++ Tattoos für Kinder +++ Wenn Jugendliche Flüchtlinge werden +++ Seifenblasen im Stadtpark

Montag, 9. September - 14:59 Uhr

Tätlichkeiten vor einem St.Galler Nachtclub: Frau beschimpft und schlägt einen Polizisten

(stapo/vre) Zu einem in dieser Form ungewöhnlichen Vorfall ist es am frühen Samstagmorgen vor einem St.Galler Nachtclub gekommen. Als nach Tätlichkeiten zwischen Türstehern und alkoholisierten Gästen die Polizei eingrifft, ging eine Frau auf einen Polizisten los, beschimpfte ihn und schlug ihn ins Gesicht. Um sie zu beruhigen, habe man ihr Handfesseln anlegen müssen, heisst es in einer Polizeimeldung.

Die Türsteher des Nachtclubs mussten sich zuerst mit Pfefferspray gegen eine Gruppe wehren. Die Einsatzkräfte der ebenfalls alarmierten Polizei halfen zuerst den vom Pfefferspray Getroffenen, die Augen auszuwaschen. Die Nachtschwärmer waren aufgebracht und liessen sich gemäss Mitteilung der Polizei auch kaum beruhigen. Schliesslich stiess einer der alkoholisierten Männer in seiner Wut einen parkierten Motorroller um.

Das löste ein Handgemenge zwischen ihm und den Polizisten aus, in das sich auch dessen Kollegen einmischten. Als einer der Polizisten eine an der Auseinandersetzung beteiligte Frau bat zurückzutreten, fing diese an den Polizisten zu beschimpfen und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht. Erst als sie wie auch ihre Kollegen mit Handfesseln ruhig gestellt waren, beruhigte sich die Situation. Die Beteiligten werden jetzt wegen Gewalt und Drohung gegen Beamten und Behörden sowie Hinderung einer Amtshandlung verzeigt.

Montag, 9. September - 14:15 Uhr

Indische Tatoos für Kinder

(pd/vre) Mit einem speziellen Thema wartet der Kinderclub im Historischen und Völkerkundemuseum am kommenden Samstag, 14 bis 16 Uhr, auf: «Mehendi – Henna-Tattoos aus Indien» stehen gemäss Mitteilung auf dem Programm. Dabei wird gezeigt, wie man sich eine kunstvolle Körperbemalung machen lassen kann.

Eine junge indische Frau mit einem kunstvollen Henna-Tattoo. (Bild: Sanjeev Gupta/EPA - 14. August 2019)

Anita Pawar und ihre Helferinnen Priti Pawar und Verny Nadaraja malen mutigen Kindern ein «Henna-Tattoo» auf die Hände und erläutern dessen Bedeutung. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung auf der Treppe vor dem Museum statt. Die Teilnahme am Kinderclub ist gratis; eine Anmeldung dazu ist nicht nötig.

Montag, 9. September - 11:50 Uhr

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Kanton St.Gallen: Vortrag und Podiumsdiskussion

(pd/vre) In den vergangenen Jahren wurden Betreuung und Unterbringung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen einige Male reorganisiert. Zum Auftakt der neuen Saison wirft die Erfreuliche Universität im Palace einen auf die Situation der unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender (UMA). Bei ihrer Betreuung stehen sinnvolle Massnahmen und die politischen Realitäten nicht selten in einem starken Spannungsverhältnis.

Die Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Ihre Unterbringung und Betreuung - im Bild in einem Heim in Deutschland - ist im Kanton St.Gallen politisch teils heftig umstritten. (Bild: Uli Deck/KEY - 10. November 2015)

Am Dienstag, 10. September, 20.15 Uhr, wirft Maren Zeller, Dozentin für Soziale Arbeit an der Fachhochschule St.Gallen, einen Blick auf die Situation der UMA im Kanton St.Gallen. Sie geht dabei auch auf die Frage ein, inwieweit neuste Erkenntnisse aus den Sozialwissenschaften ihren Weg in die Betreuungskonzepte finden. Als Einstieg bietet die IG UMA eine kurze Einführung zur historischen Entwicklung des kantonalen Asylwesens und den aktuellen Rahmenbedingungen.

Seit 2017 wird im Kanton St.Gallen die Unterbringung und Betreuung jugendlicher Geflüchteter vom Trägerverein Integrationsprojekte (TISG) organisiert. Über die Erfahrungen damit diskutieren in einer Woche am Dienstag, 17. September, 20.15 Uhr, TISG-Präsident Patrick Müller, FHS-Dozentin Katrin Muckenfuss, SP-Kantonsrat Etrit Hasler und HEKS-Juristin Olivia Eugster. Moderiert wird der Abend von «Tagblatt»-Redaktor Adrian Lemmenmeier.

Montag, 9. September - 10:52 Uhr

Seifenblasen vor dem Kunstmuseum im Stadtpark: Eine Aktion, die vielen aufgefallen ist

(vre) Die St.Galler Museumsnacht vom Samstag war nicht nur eine kulturelle Leistungsschau. Viele der 33 teilnehmenden Institutionen boten auch lockere Aktionen für Familien mit Kindern an. Auf viel Zuspruch stiess am frühen Samstagabend vor dem Kunstmuseum die Möglichkeit, Seifenblasen zu produzieren. Leserfotograf Klaus Stadler aus St.Gallen hat daraus eine ganze Bilderserie gemacht.

Montag, 9. September - 10:26 Uhr

Tätowierer Pele Brunner will kürzer treten: Pascal Elsener übernimmt Leitung von Skin Deep Art

(pd/vre) Pele Brunner gehört zu den dienstältesten Tätowierern der Ostschweiz. Jetzt tritt er in seinem Studio Skin Deep Art an der Goliathgasse in St.Gallen kürzer. Noch in diesem Jahr übergibt er den Chefposten des Tattoo- und Piercingstudios an Pascal Elser. Damit zieht sich Brunner nach über 25 Jahren aus der operativen Leitung zurück, er bleibt aber weiterhin Inhaber, Art Director und Tätowierer.

Pele Brunner (links) und Pascal Elser mit einem ihrer Kunden, dem St.Galler Rapper Monet192. (Bild: PD)

Der Schritt soll es gemäss Mitteilung Brunner ermöglichen, sich stärker auf Qualitätskontrolle, Networking, Conventions und auf das Tätowieren zu konzentrieren. «Ich will wieder öfter den Stift und die Nadel in der Hand haben», sagt der Tattoo-Pionier. Brunner hat in den letzten 25 Jahren viele Tattoo-Künstler ausgebildet und beeinflusst – und dafür will er künftig ebenfalls mehr Zeit aufbringen.

Montag, 9. September - 10:15 Uhr

Mitarbeiter in den Dienst der katholischen Kirche aufgenommen: Feierlicher Gottesdienst in Flums

Unter den neu in den Dienst der katholischen Kirche Aufgenommenen befindet sich auch Petra Mühlhäuser aus St.Gallen (rechts im Bild). Sie arbeitet für die Seelsorgeeinheit St.Gallen-Ost. (Bild: Bistum SG/Regina Kühne - 8. September 2019)

(pd/vre) Bischof Markus Büchel hat am Sonntag fünf neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem feierlichen Gottesdienst in Flums in den kirchlichen Dienst aufgenommen. Er übergab den zwei Frauen und den drei Männern in einem symbolischen Akt die Heilige Schrift. Die sogenannte «Institutio», die offizielle Indienstnahme, ist ein Ritus zur Einsetzung von Seelsorgerinnen und Seelsorgern sowie von Religionspädagogen. Unter den fünf «Neuen» ist auch Petra Mühlhäuser aus St.Gallen. Die gebürtige Aargauerin ist in der Seelsorgeeinheit St.Gallen-Ost tätig.

Montag, 9. September - 9:48 Uhr

Schmerzhafter Abgang beim SC Brühl: Legende «Saba» verlässt den Club

(fm/vre) Mittelstürmer und Torgarant Samel Sabanovic verlässt per sofort den SC Brühl. «Saba», wie ihn die Brühler Anhänger nennen, macht keinen Hehl daraus, dass ihn die neue Lohnpolitik des SCB und auch die nur teilweise Berücksichtigung als Stürmer in der ersten Mannschaft zu diesem Schritt bewogen haben. Nun will Saba bei YF Juventus anheuern; die Zürcher spielen auch in der Promotion-League.

Verlässt den SC Brühl per sofort und will zu YF Juventus wechseln: Samel «Saba» Sabanovic. (Bild: SCB/Kurt Frischknecht)

Gar nicht glücklich mit dem plötzlichen Abgang von Saba ist Brühls Trainer Heris Stefanachi. «In der Planung für diese Saison habe ich voll auf ihn gesetzt», sagt er und weiter: «Natürlich kam er in letzter Zeit häufig als Joker zum Einsatz, was ja bei einem 35-Jährigen auch nicht verwundert. Doch er hat seine Tore geschossen und in der Kabine war er eine wichtige Persönlichkeit für die Jungen.»

«Saba», der früher auch schon für GC oder Aarau spielte, war seit 2011 beim SC Brühl – mit einem Jahr Unterbruch für Köniz. In dieser Zeit ist er zur wichtigen Stütze und zu einem der Publikumslieblinge im Paul-Grüninger-Stadion geworden. Seine Brühler Spielstatistik liefert Sabanovic grad selber: «Ich habe 189 Spiele für Brühl absolviert, dabei 85 Tore geschossen und gab 24 Assists.»

Montag, 9. September - 9:46 Uhr

Wahlen der Katholischen Kirchgemeinde St.Gallen: Michael Loher neu im Kirchenverwaltungsrat

(mha/vre) Am Wochenende haben in St.Gallen die Erneuerungswahlen der Behörden der Katholischen Kirchgemeinde stattgefunden. Dabei kam es zu einer Kampfwahl in den Kirchenverwaltungsrat, die Exekutive der Kirchgemeinde. Für die fünf Sitze kandidierten acht Personen. Präsident Armin Bossart sowie die vier Bisherigen Hildegard Dürr, Sonja Gemeinder, Martina Merz-Staerkle und Walter Wagner schafften alle die Wiederwahl. Neu gewählt wurde mit 1203 Stimmen Michael Loher.

Die Stimmbeteiligung bei der Wahl des Kirchenverwaltungsrats lag bei rund elf Prozent. Ausserdem wählten die stimmberechtigten Kirchenmitglieder am Wochenende die Mitglieder des 30-köpfigen Kirchgemeindeparlaments sowie die 21 Vertreterinnen und Vertreter der Kirchgemeinde St.Gallen für das ­Katholische Kollegium, das Parlament des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen.

Montag, 9. September - 9:39 Uhr

Film übers «mütterliche Naturrecht» im Frauenpavillon im Stadtpark

(pd/vre) Ein Film über die grösste matriarchale Gesellschaft der Welt ist am kommenden Donnerstag, 19 Uhr, im Frauenpavillon im Stadtpark zu sehen. Der Anlass ist offen für alle. Uschi Madeisky und Dagmar Margotsdotter präsentieren ihren Dokumentarfilm über die Minangkabau, ein Volk das auf dem indonesischen West-Sumatra nach dem sogenannten Adat, dem mütterlichen Naturrecht lebt. Haus, Hof und Land werden dabei in die Hände der Frauen gelegt. Nach der Vorführung stehen die Filmemacherinnen für Gespräche zur Verfügung.

Sonntag, 8. September - 18:05 Uhr

Afrikaner beim Bahnhof St.Fiden angegriffen und verletzt: Motiv unklar, die Polizei sucht Zeugen

(kapo/vre) Am frühen Sonntagmorgen ist aus bisher unbekannten Gründen ein 32-jähriger Mann in der Nahe des Bahnhofs St.Fiden angegriffen und verletzt worden. Ein Unbekannter griff den auf dem Lindentalweg gehenden Afrikaner zwischen 3 und 4 Uhr an. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei vom Sonntag wurde der 32-Jährige nach einem kurzen Wortwechsel durch Schnitte verletzt. Danach konnte das Opfer nach Hause flüchten und die Polizei alarmieren.

In dessen Wohnung stellten Polizisten fest, dass der alkoholisierte Afrikaner zum Glück nicht lebensbedrohlich verletzt worden war. Er wurde trotzdem zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Umstände, die zu den Verletzungen geführt haben, sind im Moment rätselhaft. Die Kantonspolizei sucht daher Zeugen. Personen, welche Angaben zum Angriff oder dem Angreifer machen können, werden gebeten, sich unter 058'229'49'49 zu melden.

Sonntag, 8. September - 16:56 Uhr

Einbrecher lassen aus einer Wohnung in St.Gallen Schmuck für über 20'000 Franken mitgehen

(kapo/mha) Unbekannte Täter sind zwischen zwischen Mittwoch und Samstag in eine Wohnung an der Rorschacher Strasse eingebrochen, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntag mitteilt. Die Täter fanden die Haustüre und damit Treppenhau unverschlossen vor. Im vierten Stock brachen sie eine Wohnungstüre auf. In der Wohnung durchsuchten sie diverse Behältnisse und stahlen schliesslich Schmuck im Wert von über 20'000 Franken.

Sonntag, 8. September - 12:53 Uhr

Der SC Brühl gewinnt auswärts klar gegen Bavois: Ein verdientes 3:0

(pd/mha) Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung hat der SC Brühl am Samstag gegen das kampfstarke Bavois diskussionslos mit 3:0 gewonnen. Vom Start weg setzten die Brühler die Waadtländer mit einem aufsässigen Pressing unter Druck. Die Welschen wurden im Aufbau entscheidend gestört, was sie gemäss Matchbericht von Henri Seitter immer wieder zu unkontrollierten Pässen verleitete.

Der SC Brühl spielte am Samstag auswärts gegen den FC Bavois - und gewann sehr überlegen mit 3:0. (Bild: PD)

Die Kronen vergaben die zwei ersten guten Chancen. In der 16. Minute wurde dann die hochverdiente Führung aber doch Tatsache. Claudio Holenstein wurden im Strafraum die Beine weggezogen. Den fälligen Penalty verwertete Alessandro Riedle zum 0:1. Einziger kleiner Makel in der ersten Halbzeit: Die mangelnde Kaltblütigkeit im Abschluss. Zweimal Darko Antic und einmal Willi Pizzi vergaben 100-prozentige Chancen.



Auch nach dem Wechsel spielte eigentlich nur eine Mannschaft: der SC Brühl. In der 56. Minute fiel das 0:2 nach einer direkten Kombination über vier Stationen. Alessandro Riedle schloss aus der Drehung heraus mit einem Flachschuss zum beruhigenden Vorsprung ein. Trotz Wechseln hielten die Brühler den Druck aufrecht. Die endgültige Entscheidung fiel zwanzig Minuten vor Schluss: Der eingewechselte Demian Titaro schloss eine Ballstafette zum 0:3-Endresultat ab.

Samstag, 7. September - 18:15 Uhr

Die Museumsnacht ist eröffnet: Kulturinstitutionen der Stadt zeigen sich

(vre) Barbara Affolter vom Verein Museumsnacht, Kathrin Lettner von der Stiftung Lokremise und Roland Wäspe vom Kunstmuseum haben am frühen Samstagabend die diesjährige Museumsnacht eröffnet. Dies bei einem Apéro in der Kunstzone der Lokremise in der Ausstellung «Albert Oehlen - unfertig».

Barbara Affolter, Präsidentin des Vereins Museumsnacht, spricht in der Kunstzone der Lokremise. (Bild: Daniel Wirth - 7. September 2019)

Affolter wünschte in ihrer Kurzansprache all jenen, die an der Museumsnacht etwas bieten, einen Höhenflug (so auch das Motto des Abends). Dies wohl wissen, dass Kulturschaffende in ihrem Alltag heute auf dem Boden der nicht immer freundlichen Realitäten stehen müssten, wenn sie Erfolg haben wollten.



Offiziell gestartet ist die Museumsnacht um 18 Uhr an 33 verschiedenen Schauplätzen der Stadt. So viele Institutionen nehmen in diesem Jahr teil; darunter sind vier, die dies ein erstes Mal tun. An den meisten Standorten wird neben den sowieso gerade laufenden Aktivitäten ein Sonderprogramm geboten. Ebenfalls aufwarten können die meisten Institutionen auch mit einem gastronomischem Angebot.

Freitag, 6. September - 17:31 Uhr

Studentinnen und Studenten beschäftigen sich mit der Digitalisierung

(pd/mha) Am Montag beginnt an der HSG für gut 1'700 Studentinnen und Studenten die Startwoche. Dieses Jahr beschäftigen sie sich abermals mit dem Thema «Digitalisierung – die Schweiz im Wandel», wie es in einer Mitteilung heisst. Gleichzeitig finden die englischsprachigen Kick-off Days statt. Diese werden von den rund 700 neue Studentinnen und Studenten auf Bachelor-, Master- und Doktorats-Stufe besucht.

Gut 9'000 Studentinnen und Studenten besuchen die HSG im Herbstsemester. (Bild: Urs Bucher - 1. März 2019)

An der HSG haben sich insgesamt 8'988 Studentinnen und Studenten fürs Herbstsemester eingeschrieben. Das sind gut 300 mehr als im Herbstsemester 2018.

Freitag, 6. September - 17:07 Uhr

Verschiedene Religionsgemeinschaften aus Asien beten im Historischen und Völkerkundemuseum

(pd/mha) Das Historische und Völkerkundemuseum (HVM) arbeitet dieses Jahr mit der Interreligiösen Dialog- und Aktionswoche (IDA) zusammen. Aus diesem Anlass findet etwa auch das «Respect Camp» statt (siehe Meldung vom Donnerstag, 5. September - 10:28 Uhr).

Einblick in die Ausstellung «Asien – Spiel der Kulturen». (Bild: Michel Canonica - 13. Februar 2019)

Anlässlich der IDA feiern fünf Religionsgemeinschaften im HVM ihre Gebete. So ergebe sich die Gelegenheit, religiöse Feiern ausserhalb von Tempeln oder Privaträumen zu erleben, inklusive einer kurzen Einführung, Musik und Apéro, heisst es in einer Mitteilung. Den Anfang machte vergangenen Sonntag die koreanisch-methodistische Kirchengemeinde. Es folgen:

Mittwoch, 11. September, 18.00 Uhr:

Bhakti Sangha, Hinduismus

Bhakti Sangha, Hinduismus Donnerstag, 12. September, 19:30 Uhr:

Buddhistische Meditation «Vajrayana»

Buddhistische Meditation «Vajrayana» Freitag, 13. September, 14.00 Uhr:

Freitagsgebet, Ahmadiyya-Muslime

Freitagsgebet, Ahmadiyya-Muslime Samstag, 14. September, 17.00 Uhr:

Tanz und Gebet der Sikhs

Freitag, 6. September - 16:27 Uhr

Kinder rennen 14'000 Kilometer für die Eisbären und den Klimaschutz

(sab) Am Freitagmorgen fand auf der Kreuzbleiche der WWF-Lauf statt. «1476 Kinder, davon 75 Schulklassen, nahmen teil», sagt Sabine Göltenboth, Sprecherin von WWF Ostschweiz. Während zwei Stunden seien die Kinder so zusammengezählt 14080 Kilometer gerannt. Die einen joggten gemächlich, die anderen sprinteten im schnellen Schritt Runde um Runde auf der 1,2 Kilometer langen Strecke.

Als Pandabären verkleidete Läufer spornten die Kinder an. (Bilder: Sandro Büchler)

Der Lauf stand ganz im Zeichen des Eisbären. Durch die Klimaerwärmung ist der Lebensraum des Eisbären bedroht. Jahr für Jahr schwinde das Packeis der Arktis, schreibt der WWF in der Ankündigung zum Lauf. Mit der Teilnahme am WWF-Lauf unterstützen die Kinder neben dem Eisbären auch weitere Klimaschutzprojekte des WWF. Mehrere als Pandabären verkleidete Läufer spornten die Kinder auf der Kreuzbleiche an. Auch der St.Galler Stand-Up-Comedian Kiko und der Appenzeller Freestyle-Skiprofi Marc Bischofberger nahmen am Lauf teil. Zudem gab es auf der Rundstrecke Verpflegungsstände, wo frische Rüebli und Getränke gereicht wurden.

Die Laufstrecke rund um die Kreuzbleiche war 1,2 Kilometer lang.

Zahlreiche Schaulustige verfolgten den Laufwettbewerb und hielten das Geschehen mit dem Handy und Fotoapparaten fest. Am WWF-Lauf stand auch die Stadtpolizei St.Gallen an der Seite. Social-Media-Polizist Roger Spirig machte für die Instagram- und Facebook-Kanäle der Stadtpolizei ebenfalls Fotos. Er sagt aber, man dürfe die Kinder nicht ohne Weiteres fotografieren. «Die Kinder mit einem orangen Punkt auf der Startnummer wollen nicht fotografiert werden.» Spirig bittet die Zuschauerinnen und Zuschauer, dies zu respektieren.

In zwei Stunden, von 9 bis 11 Uhr, rannten die knapp 1500 Kinder zusammengezählt über 14'000 Kilometer.

Die nächsten WWF-Läufe finden am 18. September in Appenzell und am 25. September in Kreuzlingen statt.

Freitag, 6. September - 15:21 Uhr

Das Saisonende in den Freibädern naht - und auch die Wassertemperaturen sinken

(mha) Am Sonntag schliessen Familien- und Frauenbad Dreilinden und Freibad Rotmonten für diese Saison. Wegen des schlechten Wetters haben sie gemäss Webseite auch heute zu - die Wassertemperaturen sprechen für sich. Am Samstag und Sonntag soll aber zumindest das Familien- und Frauenbad nochmals öffnen.

Freitag, 6. September - 14:20 Uhr

Ausflugstipp: Die Kantonspolizei zeigt in Thal , was ihre Angehörigen alles tun

(kapo/mha) Die Kantonspolizei St.Gallen lädt am Samstag, 10 bis 16 Uhr, am Polizeistützpunkt Thal ein zum Tag der offenen Tür. Der Anlass ist öffentlich, sein Besuch gratis. Vor Ort sind die Wege zu den bereitgestellten Gratis-Parkplätzen beschildert. Von diesen aus verkehren regelmässig Shuttlebusse.

Polizeitaucher der Kantonspolizei St.Gallen während einer Einsatzübung am Walensee: Am Samstag sind sie am Polizeistützpunkt Thal zugegen. (Bild: Urs Bucher - 19. November 2015)

So wird es gemäss Mitteilung möglich sein, sich beim Alpinkader an der Kletterwand zu versuchen oder mit den Polizeitauchern abzutauchen. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und ein kleines Geschenk. Einen Einblick bieten etwa auch die Polizeigarage, die Abteilung für Betäubungsmittel-Delikte, die Regionalpolizei, das Haftzentrum oder die Verkehrsinstruktion. Wer am Polizeiberuf interessiert ist, kann vor Ort der Personalentwicklung Fragen stellen.

Besonders realistisch werde es bei den Vorführungen, schreibt die Kantonspolizei. So wird um 10.30, 13.30 und 15.30 Uhr ein Vermisstenfall erklärt. Um 11 und 13 Uhr gibt es Hundevorführungen und um 12 und 15 Uhr demonstriert die Interventionseinheit ihre Arbeit. Um 14 Uhr hat die Polizeimusik St.Gallen einen Auftritt. Ausserdem vor Ort werden Vertreter des Nationalstrassenunterhalt und der Seepolizei sein, samt Fuhrpark und Boot.

Freitag, 6. September - 11:40 Uhr

Brühl muss zum unbequemen FC Bavois

(pd/mha) Am Samstag, 16 Uhr, trifft der SC Brühl auswärts auf den FC Bavois. Die Gemeinde hat keine tausend Einwohner, aber einen Fussballclub, der seit drei Jahren in der Promotion League spielt, also in der dritthöchsten Liga, und das mit gutem Erfolg. Bavois liegt mit neun Punkten aus den ersten sechs Spielen im Mittelfeld der Tabelle, Brühl hat bereits elf Punkte und liegt auf dem dritten Platz.

Vergangenen Samstag gewannen die Kronen Zuhause 3:1. (Bild: PD/SC Brühl)

«Diesen Club dürfen wir nicht unterschätzen», sagt Roger Jäger, der sportliche Leiter von Brühl, «die Waadtländer sind robust, zweikampfstark und sie haben den einen oder anderen Spieler in ihren Reihen, der schon ganz oben gespielt hat.» Zu diesen gehört etwa Mittelstürmer Andelko Savic, der bei Xamax oder Sampdoria-Genau unter Vertrag war, und dann bis zu diesem Sommer bei Wil. Ebenfalls eine Wiler Vergangenheit hat Innenverteidiger Arnaud Bühler, davor war er unter anderem auch schon sieben Jahre bei Sion.

Mit solchen Namen kann Brühl nicht auftrumpfen, hat aber immerhin ein breites Kader mit 26 Spielern. Das kann der Club jetzt brauchen, denn die Absenzenliste ist lang, umfasst mehr als ein halbes Dutzend Spieler. Neu im Lazarett ist Dennis Vanin, der sich vergangenen Samstag gegen Münsingen an der Schulter verletzte. Auch «Tormaschine» Nico Abegglen und Verteidiger Loris Pellegatta sind bis auf weiteres verletzt.

Freitag, 6. September - 11:05 Uhr

29-Jährige Lernfahrerin mit 1.1 Promille unterwegs

(kapo/mha) Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen hat am Donnerstag, kurz vor 23 Uhr, an der Langgasse eine Lernfahrerin angehalten. Die 29-Jährige und die gleichaltrige Begleitperson machten den Anschein, betrunken zu sein, teilt die Kantonspolizei am Freitagmorgen mit. Eine Atemalkoholprobe bestätigte den Verdacht: Die Lernfahrerin hatte 1.1 Promille im Blut. Die Kantonspolizisten nahmen der Frau den Lernfahrausweis ab.

Freitag, 6. September - 10:14 Uhr

Neuer Laden und neue «Edelholz-Mensa» eröffnen an der HSG

(pd/mha) An der HSG eröffnet zum Semesterstart ein neuer Laden. Die «wohl kleinste Einkaufsmöglichkeit der Ostschweiz», wie die Migros schreibt. Ab 16. September können alle Interessierten im Cube, wo früher eine Starbucks-Ecke war, Produkte für den täglichen Bedarf kaufen: vom Kugelschreiber über Batterien, Rüebli, Tiefkühlpizza bis hin zu Spaghetti. Der Laden hat die gleichen Öffnungszeiten wie die HSG.

Ebenfalls ab dem 16. September haben die Förderbar (jeweils 7.30 bis 18.30 Uhr) und das «Tap» offen (jeweils 7 bis 21 Uhr). Das «Tap» ist eine Bar die Snacks, kalte Getränke und Kaffees verkauft.

Das «Tap» verkauft unter anderem Früchte und Kaffee. (Bild: PD)

Ausserdem wurde die Mensa umgetauft. Neu heisst sie «Sapelli», wurde also nach jener afrikanischen Edelholzart benannt, die in Aussehen und Qualität an Mahagoni erinnert. Die «Edelholz-Mensa» hat von 7.30 bis 17 Uhr offen. Der «Market», der die Pasta-Bar ersetzt, hat von 11.30 bis 14.30 Uhr offen und bietet kaltes und warmes Essen zum Mitnehmen an. Beide haben ab nächstem Montag offen. Denn ab dann findet für die Studienanfänger die Startwoche statt.