Seit 25 Jahren bei Coop – Seit 7 Jahren in der Shopping-Arena

Markus Ittensohn aus Gossau arbeitet seit 25 Jahren bei Coop. Seit sieben Jahre führt er die Filiale in der Shopping-Arena.

Markus Ittensohn leitete ab 2003 die Coop-Filiale Lerchenfeld. Auch in Gossau hatte er bereits die Leitung inne. Bild: PD

Der heute 42-Jährige startete seine Karriere bei Coop am 3. August 1998 – in seinem Wohnort in Gossau. Dort absolvierte er eine Lehre zum Detailhandelsangestellten. Inzwischen kennt er insbesondere die Supermärkte und Stammkundschaft Fürstenland. Nach seiner Ausbildung war Ittensohn in den Coop-Supermärkten Uzwil, Stadtmarkt Wil und Lerchenfeld in der Stadt St.Gallen tätig. Wie es in der Mitteilung heisst, durchlief er dabei zahlreiche interne Weiterbildungen.

Ab 2003 leitete er im Lerchenfeld erstmals einen Supermarkt, ehe er als Geschäftsführer zu seinem «Stamm-Coop» nach Gossau zurückkehrte. Seit nunmehr sieben Jahren führt er den Supermarkt in der Shopping-Arena.

Ittensohn ist zweifacher Familienvater und lebt in Gossau. Auch weil die Familie zu Hause einen kleinen Zoo führe, laufe immer etwas, sagt Ittensohn. Neben einem Hund haltet die Familie auch Echsen, Fische und Krebse. Entspannung findet Ittensohn entweder im Garten oder noch lieber auf dem Camping-Platz. «Ich bin seit der Kindheit begeisterter Camper. Am liebsten verreisen wir mit der Familie ins Tessin und geniessen dort sonnige Tage in unserem neuen Wohnwagen», lässt sich der Gossauer in der Mitteilung zitieren. (pd/arc)